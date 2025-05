Was ist SaaS-Konsolidierung? Erfahren Sie, wie Sie Kosten senken und die Effizienz steigern können

Wie kommt es, dass Sie sich auf unzählige Software-Tools verlassen?

Es fängt klein an – eine App für Analysen, eine andere für die Zusammenarbeit, etwas für die Nachverfolgung von Projekten. Ehe man sich versieht, jongliert man mit Dutzenden von SaaS-Tools, wechselt ständig die Registerkarten und bezahlt für überlappende Features, die man kaum nutzt.

Ihr Team verbringt mehr Zeit mit der Navigation durch Software als mit der eigentlichen Arbeit, die IT hat mit Sicherheitsrisiken zu kämpfen und die Kosten steigen weiter.

Das ist SaaS-Wildwuchs. Wenn er nicht kontrolliert wird, kann er die Produktivität beeinträchtigen, die Entscheidungsfindung verlangsamen und Ihr Budget belasten.

Die Lösung: SaaS-Konsolidierung, ein intelligenterer, optimierter Ansatz, der Ihre wichtigsten Tools unter einem Dach vereint, unnötige Kosten senkt und Ihrem Team hilft, schneller und effizienter zu arbeiten.

Lassen Sie uns untersuchen, warum Konsolidierung die Zukunft ist und wie Ihr Geschäft den Wandel vollziehen kann.

Was ist SaaS-Konsolidierung?

SaaS-Konsolidierung ist der Prozess der Reduzierung der Nummer von eigenständigen Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen, die ein Geschäft verwendet, indem sie integriert oder durch weniger, umfassendere Plattformen ersetzt werden.

Anstatt Dutzende spezialisierter Tools zu verwalten, von denen jedes sein eigenes Abonnement, eine eigene Anmeldung und eine eigene Lernkurve hat, konsolidieren Sie die Technologie in zentralisierten Lösungen, die mehrere Funktionen abdecken.

Innerhalb einer Organisation bedeutet SaaS-Konsolidierung:

Langsamere Entscheidungsfindung : Wichtige Daten sind über verschiedene Tools verstreut, was schnelles Handeln erschwert

Das ist ein Monat Arbeit, der jedes Jahr allein durch das Klicken zwischen Registerkarten verschwendet wird, was zu Folgendem führt:

*saaS-Vorgänge sind schwieriger zu verwalten: IT- und Betriebsteams haben Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der Nutzung von Apps, der Automatisierung von Workflows und der Kontrolle darüber, wer auf was Zugriff hat (hier erfahren Sie, wie bessere SaaS-Vorgänge aussehen)

ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams unbemerkt. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Jonglieren mit Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Springen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten?

Zu viele Tools können Teams ausbremsen, anstatt sie effizienter zu machen. Um dies zu vermeiden, finden Sie hier einige Strategien zur Konsolidierung von SaaS ohne Unterbrechung der Workflows:

*investieren Sie in funktionsübergreifende Plattformen: Priorisieren Sie nach Möglichkeit Tools, die von mehreren Teams und Abteilungen genutzt werden können. Zentralisierte Plattformen reduzieren die Fragmentierung, verbessern die Zusammenarbeit und vereinfachen das IT-Management

Eliminieren Sie ungenutzte Lizenzen : Verkleinern Sie die Nutzung, wenn ein Tool 50 Plätze hat, aber nur 15 aktive Benutzer. Viele Anbieter in der SaaS-Landschaft drängen auf größere Verträge, aber die Nutzungsdaten sollten Ihre Entscheidung bestimmen

Uncover hidden tools: Führen Sie eine vollständige SaaS-Prüfung durch, um redundante, nicht ausreichend genutzte oder vergessene Tools zu identifizieren. Wahrscheinlich werden Sie mehrere Apps finden, die dasselbe Problem lösen, oder Abonnements, an deren Abschluss sich niemand mehr erinnert

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine "SaaS Value Score"-Matrix, bevor Sie Konsolidierungsentscheidungen treffen. Berechnen Sie für jedes Tool eine einfache Punktzahl: (% des Teams, das es wöchentlich verwendet × Bewertung der Auswirkungen auf das Geschäft [1-5]) ÷ monatliche Kosten. Diese Metriken helfen dabei, festzustellen, welche Tools im Verhältnis zu den Kosten den größten Wert bieten.

Bei der Konsolidierung Ihres SaaS-Stacks geht es darum, Redundanzen zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen weiterhilft 👇

Bevor Sie Änderungen vornehmen, benötigen Sie einen klaren Überblick über Ihre Technologie-Infrastruktur. Das Letzte, was Sie wollen, ist, unwissentlich redundante oder nicht ausreichend genutzte SaaS-Apps zu sammeln, was zu unnötigen Kosten und ineffizienten Technologieinvestitionen führt.

✅ Überprüfung von Sicherheits-, Compliance- und Governance-Risiken : Erfüllen alle Tools die gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen? Führen Schatten-IT-Käufe zu Sicherheitslücken? Anbieter von SaaS sollten sich an Ihren Compliance-Standards orientieren, um Risiken zu vermeiden

✅ Erstellen Sie ein umfassendes Inventar: Dies gilt für alle SaaS-Tools, die in jeder Abteilung verwendet werden – IT, Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Finanzen usw. (Die meisten Teams wissen nicht, wie viele Tools sie tatsächlich haben)

Überladene SaaS-Produkte sind genug, um Teams zu bremsen. Anstatt mehrere Tools zusammenzuflicken, wenden sich Unternehmen All-in-One-Software zu, die Workflows konsolidiert, ohne dabei Funktionen zu opfern.

*fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie den Wechsel vornehmen:

✅ Kann sie mehrere Tools ersetzen, ohne dass wichtige Features verloren gehen? Eine echte All-in-One-Plattform sollte Projektmanagement, Zusammenarbeit an Dokumenten, Automatisierung und Berichterstellung abdecken – ohne dass Add-Ons erforderlich sind

✅ Lässt es sich reibungslos in Ihre bestehenden Systeme integrieren? Der Austausch von Tools sollte die betriebliche Effizienz nicht beeinträchtigen. Eine starke Plattform sollte sich nahtlos mit Ihren CRM-, ERP- und Kommunikationstools verbinden lassen, um die Kontinuität der Arbeitsabläufe zu gewährleisten

✅ Erhöht es die Sicherheit und Governance? Die Verwaltung des Zugriffs über fragmentierte SaaS-Lösungen hinweg erhöht das Risiko. Rollenbasierte Berechtigungen, Prüfpfade und Sicherheit auf Unternehmensebene sollten zum Standard werden, um die Datensicherheit zu verbessern

✅ Lässt es sich an das Wachstum Ihres Geschäfts anpassen? Wenn die Plattform nicht in der Lage ist, die steigende Anzahl von Benutzern, Workflows und Anforderungen an die Automatisierung zu unterstützen, wird eine kurzfristige Lösung zu einem langfristigen Problem. Durch die zukunftssichere Gestaltung Ihres Stacks vermeiden Sie später teure Migrationen