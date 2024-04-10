Gitlab vs. GitHub: Welches DevOps-Tool ist das beste im Jahr 2025?

Bei der Wahl zwischen Gitlab und GitHub in der Softwareentwicklung stehen viele von uns oft vor einem Scheideweg. Beide haben ihre Strategie, ihre Stärken und eine große Anhängerschaft. Auch im Jahr 2024 wird die Debatte zwischen Gitlab und GitHub Entwickler und Teams auf der Suche nach der ultimativen Lösung fesseln DevOps tool .

Diese Plattformen haben sich zu umfassenden Ökosystemen entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung unterstützen. Ob es um die Verwaltung privater Repositories, die Integration von Tools von Drittanbietern oder um die Komplexität von CI/CD geht - die Entscheidung zwischen Gitlab und GitHub hat Auswirkungen auf die Entwicklung Ihrer Git-Projekte.

Lassen Sie uns die Feinheiten von Gitlab und GitHub untersuchen und herausfinden, welche Plattform am besten zu Ihren Entwicklungs- und Kooperationsanforderungen passt.

Was ist Gitlab?

via GitLab Gitlab ist eine vollständige DevSecOps-Plattform, die in einer einzigen Anwendung abgeschlossen wird. Sie verändert grundlegend die Art und Weise, wie Entwicklungs-, Sicherheits- und Ops-Teams zusammenarbeiten und Software erstellen.

Gitlab bietet eine nahtlose, integrierte Erfahrung über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg und rationalisiert Projektmanagement, Code-Versionierung sowie kontinuierliche Integration und Bereitstellung (CI/CD). Damit ist es ein hervorragendes Tool für Entwickler, die ihre Effizienz und Produktivität steigern möchten.

Gitlab Features

Gitlab zeichnet sich durch seine umfassenden Features aus, die den gesamten Entwicklungsprozess unterstützen. Diese Open-Source-Plattform bietet eine All-in-One lösung für Software Teams von der Planung von Projekten und der Verwaltung des Source Codes bis hin zu CI/CD, Überwachung und Sicherheit.

1. Kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)

Die CI/CD-Funktionen von Gitlab automatisieren den Softwarebereitstellungsprozess von der ersten Codierung bis zur Bereitstellung, wodurch die Effizienz gesteigert und manuelle Fehler reduziert werden.

2. Projekt- und Problemverfolgung

Mit Gitlab können Teams Fortschritte nachverfolgen und Projekte verwalten mit agilen tools und Methoden, mit Boards, Listen und Problemen, um alles zu organisieren und transparent zu halten.

3. Quellcode-Verwaltung

Gitlab bietet ein robustes Versionskontrollsystem für Ihre Code Repositories und unterstützt kollaborative Kodierung und Code-Überprüfungsprozesse mit Merge-Requests, Forks und Versionen von Zweigen.

4. Wiki für die Dokumentation

Gitlab enthält ein integriertes Wiki, das die Erstellung, das Freigeben und die Pflege der Projektdokumentation erleichtert. So können Teams ihre gesamte Dokumentation an einem Ort aufbewahren, der leicht zugänglich und auf dem neuesten Stand ist, und sicherstellen, dass das Wissen innerhalb des Teams freigegeben und bewahrt wird.

5. Eingebaute Container-Registrierung

Die integrierte Container-Registry von Gitlab vereinfacht die Container-Verwaltung. Sie ermöglicht es Teams, Docker-Images innerhalb ihrer Gitlab-Projekte zu erstellen, zu veröffentlichen und freizugeben. Dieser integrierte Ansatz rationalisiert den Workflow für die Verwaltung von Docker-Images und die Bereitstellung von containerisierten Anwendungen und macht Registrierungen von Drittanbietern überflüssig.

6. Gitlab Duo Code-Vorschläge

Gitlab nutzt generative KI, um Code abzuschließen und zu generieren, um Entwicklern ihre Aufgaben zu erleichtern. Es bietet Code-Vervollständigungen für die aktuell eingegebene Zeile und generiert Code auf der Grundlage von Code-Kommentaren in natürlicher Sprache. Es hilft Entwicklern, den Entwicklungsprozess zu rationalisieren, indem es relevante Code-Schnipsel vorschlägt, Codezeilen abschließt und Funktionen auf der Grundlage des bereitgestellten Kontexts generiert.

Dieses Feature ist für die Premium- und Ultimate-Stufen verfügbar und erfordert das Add-On Gitlab Duo Pro. Es unterstützt eine Reihe von Erweiterungen und Sprachen und verbessert den Entwicklungs-Workflow mit KI-gesteuerten Vorschlägen, die sich an den Codierungsstil des Benutzers und den Kontext des Projekts anpassen.

Gitlab Preise

Gitlab bietet eine Reihe von Preisoptionen, die auf die Bedürfnisse verschiedener Teams und Projekte zugeschnitten sind:

Free

Premium : $19 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

: $19 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Ultimate: $99 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Was ist GitHub?

via GitHub GitHub ist ein Cloud-basierter Hosting-Dienst, mit dem Sie ein Git Repository verwalten können. Er bietet eine Plattform für Versionskontrolle und Zusammenarbeit, die es Entwicklern ermöglicht, von überall aus gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

GitHub vereinfacht das Freigeben und Veröffentlichen von Code und ist damit ein unverzichtbares Tool für Open-Source-Software und Codebases privater Unternehmen. Durch die Integration von Code-Review und CI/CD in einer einzigen Plattform erleichtert GitHub die nahtlose Entwicklung von Softwareprojekten.

GitHub Features

GitHub ist bekannt für seine umfangreichen Features, die den Entwicklungszyklus unterstützen, die Zusammenarbeit verbessern und das Projektmanagement rationalisieren. Die intuitive Benutzeroberfläche und der gemeinschaftsorientierte Ansatz machen es zu einem Favoriten unter Entwicklern weltweit.

1. Versionskontrollsystem und Zusammenarbeit

GitHub bietet leistungsstarke Tools für das Zusammenführen von Bereichen und Pull Requests, die es mehreren Entwicklern ermöglichen, effizient und konfliktfrei am selben Projekt zu arbeiten.

2. GitHub-Aktionen für CI/CD

GitHub-Aktionen automatisieren Ihren Workflow von der Idee bis zur Produktion und ermöglichen es Ihnen, Ihren Code direkt innerhalb des GitHub-Ökosystems zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

3. Problem- und Projektnachverfolgung

Mit Problemverfolgung und Projekt-Boards bietet das GitHub Repository umfassende tools, um Ihre Arbeit zu planen und zu verfolgen, Projekte zu verwalten und mit Ihrem Team im Einklang zu bleiben.

4. Sicherheit und Code-Scanning

GitHub geht über die grundlegenden Funktionen von Git hinaus, um sicherzustellen, dass Ihr Code sicher ist. Mit integrierten Sicherheits-Features, einschließlich automatischer Code-Scans und Schwachstellenwarnungen, macht es GitHub einfacher, Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie problematisch werden, und stellt sicher, dass Ihre Projekte bei jedem Schritt geschützt sind.

5. GitHub Seiten

GitHub-Seiten bieten Entwicklern eine unkomplizierte Möglichkeit, Websites direkt von ihrem GitHub Repository aus zu hosten und zu veröffentlichen. Dieses Feature eignet sich perfekt für Projekt-Homepages, Dokumentationen und persönliche oder organisatorische Seiten und ist damit ein unschätzbares Tool, um Ihre Arbeit für die Welt freizugeben.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot funktioniert wie Ihr KI-Codier-Assistent und verbessert die die Arbeitsabläufe der Entwickler indem sie KI-basierte Vorschläge in Echtzeit anbietet. Es verwandelt natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen in Code-Vorschläge um, die auf dem Kontext und den Stilkonventionen Ihres Projekts basieren. Es steigert die Produktivität des Entwicklers um bis zu 55% und hilft Entwicklern, die Qualität ihres Codes zu verbessern.

GitHub Preise

Die Preisstruktur von GitHub ist auf Einzelpersonen, Teams und Unternehmen zugeschnitten und umfasst sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne:

Free

Team : $4 pro Benutzer/Monat

: $4 pro Benutzer/Monat Enterprise : $21 pro Benutzer/Monat

: $21 pro Benutzer/Monat GitHub One: Benutzerdefinierte Preise

Gitlab vs. GitHub: Features im Vergleich

Sowohl GitHub als auch Gitlab bieten Tools zur Rationalisierung des Entwicklungsprozesses, von der anfänglichen Codierung bis hin zu Tools für die endgültige Bereitstellung. Gitlab positioniert sich als eine einzige Anwendung für den gesamten DevSecOps-Lebenszyklus, während GitHub mit seiner großen Community und den kollaborativen Features für Entwickler weltweit glänzt.

Vergleichen wir ihre wichtigsten Features Seite an Seite, um zu sehen, wie sie sich im Vergleich zueinander schlagen.

Feature #1: Kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)

GitLab hat einen leichten Vorsprung bei CI/CD dank seiner eingebauten, hoch integrierten CI/CD-Umgebung, die sich nahtlos in den DevOps-Lebenszyklus einfügt. Sie ermöglicht das Testen, Bereitstellen und Überwachen in mehreren Schritten ohne Integration von Drittanbietern.

GitHub hingegen bietet GitHub Actions, das leistungsstarke Automatisierungsfunktionen bietet, aber möglicherweise mehr Setup und Integration mit Tools von Drittanbietern erfordert, um ein ähnliches Maß an Workflow-Automatisierung wie Gitlab zu erreichen.

Feature #2: Projekt- und Problemverfolgung

Wenn es um die Nachverfolgung von Projekten und Problemen geht, hat _GitHub einen leichten Vorteil_. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und das System zur Nachverfolgung von Problemen ist robust und erleichtert Teams die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Verwaltung von Projekten. GitHub Projects ist eng mit dem GitHub-Ökosystem integriert und bietet Boards im Kanban-Stil zur Organisation von Aufgaben und Workflows.

Auch Gitlab bietet umfassende Tools für das Projektmanagement, einschließlich Problemverfolgung und Boards. Die GitHub-Community und die weit verbreitete Akzeptanz verschaffen GitHub jedoch einen gewissen Vorteil bei der Zusammenarbeit und der Benutzerfreundlichkeit für ein breiteres Publikum.

Feature #3: Versionskontrollplattform und Zusammenarbeit

Sowohl Gitlab als auch GitHub basieren auf Git und unterstützen damit hervorragend Versionskontrollplattformen und die Zusammenarbeit. GitHub zeichnet sich jedoch durch seinen Social Coding-Ansatz aus, der eine große und aktive Community fördert, in der Entwickler die Arbeit der anderen problemlos freigeben, verfolgen und mitgestalten können. Das Pull Request-System von GitHub ist besonders für seinen Code-Überprüfungsprozess bekannt.

Gitlab bietet ähnliche Tools für die Zusammenarbeit, einschließlich Merge-Requests, die mit den Pull-Requests von GitHub vergleichbar sind. Während die Versionskontrollsysteme und Tools für die Zusammenarbeit von Gitlab robust und in den Ansatz einer einzigen Anwendung integriert sind, ist **_GitHub aufgrund seiner größeren Community und Benutzerbasis möglicherweise die erste Wahl für Entwickler, die eine Verbindung zu anderen herstellen und ihre Projekte auf breiter Basis freigeben möchten.

Die Entscheidung zwischen GitHub und Gitlab hängt von den jeweiligen Bedürfnissen ab: Gitlab für diejenigen, die eine All-in-One-DevOps-Plattform suchen, und GitHub für diejenigen, die Wert auf Community und Zusammenarbeit legen.

Gitlab vs. GitHub: Eine kurze Zusammenfassung

In der folgenden Tabelle finden Sie einen schnellen Vergleich der wichtigsten Features von Gitlab und GitHub, wobei der Schwerpunkt auf kritischen Aspekten liegt, die die Wahl der Plattform beeinflussen software-Entwicklungstools :

Feature Gitlab GitHub CI/CD Eingebautes, hoch integriertes CI/CD ohne Apps von Drittanbietern. GitHub Actions bietet leistungsstarke Automatisierung durch Integrationen von Drittanbietern. Projekt- und Problemverfolgung Umfassende tools, aber etwas weniger intuitiv als GitHub. Intuitive Benutzeroberfläche mit robuster Nachverfolgung und Boards im Kanban-Stil. Versionskontrolle & Zusammenarbeit Leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit, einschließlich Merge-Requests. Hervorragend geeignet für Social Coding mit einer großen Community und Pull Requests. Sicherheit & Code-Scanning Integrierte Sicherheits-Features und Scanning innerhalb des DevOps-Zyklus. Automatisiertes Scannen von Code und Sicherheitswarnungen sind integriert. Hosting-Optionen Bietet sowohl Cloud-basierte als auch selbstgehostete Lösungen. Hauptsächlich Cloud-basiert, mit GitHub Enterprise für das Selbst-Hosting. Community und Marktplatz Eine wachsende Community mit Schwerpunkt auf integriertem DevOps Workflow. Eine große Community mit einem reichhaltigen Marktplatz für Integrationen von Drittanbietern.

Zu erledigen ist auch ein kurzer Vergleich der verschiedenen Pläne für die beiden Tools

Plan Gitlab GitHub Free vs. Free 5 GB Speicherplatz10 GB Transfer/Monat400 Rechenminuten/Monat5 Benutzer pro Top-Level-Gruppe Unlimited RepositoriesAutomatische Sicherheits- und Versions-Updates2.000 CI/CD-Minuten/Monat500 MB SpeicherplatzBezahlter Zugang zu Codespaces Premium vs. Team Alles in Free, plusGeschützte ZweigeCode-EigentümerMerge Requests mit GenehmigungsregelnEnterprise Agile PlanningErweitertes CI/CDEnterprise Benutzer- und Incident ManagementRelease-Kontrollen50 GB Speicher100 GB Transfer/Monat10.000 Compute Min/Monat Alles in Free, plus:Zugriff auf CodespacesGeschützte ZweigeMehrere und erforderliche ReviewerEntwurf von Pull RequestsCode-EigentümerSeiten und Wikis3.000 CI/CD-Minuten/Monat2 GB SpeicherInsights und Erinnerungen Ultimate vs. Enterprise Enterprise Alles in Premium, plusVorgeschlagene ReviewerDynamische/statische AnwendungssicherheitstestsSicherheits-DashboardsSchwachstellenmanagementAbhängigkeits- und ContainerscansMehrstufige EpicsProgrammmanagementWertstrommanagementBenutzerdefinierte Rollen250 GB Speicher500 GB Übertragung/Monat50.000 Rechenminuten/Monat Alles in Teams, plus:Von Unternehmen verwaltete BenutzerUmgebungsschutz und Repository-RegelnAuditprotokoll APISOC1, SOC2, Typ-2-BerichteSAML SSOGithub Connect50.000 CI/CD-Minuten/Monat50 GB Speicher Add-Ons Gitlab Duo Pro ist nur für Premium- und Ultimate-Benutzer verfügbar und kostet $19 pro Benutzer und Monat GitHub Copilot Pläne sind separat erhältlich und beginnen bei $10 pro Monat

Gitlab vs. GitHub auf Reddit

Um die Stimmung einzuschätzen und Erkenntnisse zu gewinnen, haben wir die Diskussionen auf Reddit untersucht, insbesondere im Subreddit r/devops, in dem Fachleute ihre Erfahrungen und Vorlieben in Bezug auf diese beiden Giganten der Versionskontrolle freigeben. Ein Reddit Benutzer reflektierte über seinen Wechsel von GitHub zu Gitlab vor der Einführung von GitHub Actions und äußerte sich zufrieden mit Gitlab. Der Benutzer fragte sich, warum DevOps-Profis trotz der Ausfälle immer noch GitHub bevorzugen, und stellte die Frage, ob dies auf einzigartige Features oder organisatorische Trägheit zurückzuführen ist.

Daraufhin wurden mehrere Punkte angesprochen:

Stabilität von GitHub: Ein Benutzer erwähnte, dass die Ausfallzeiten von GitHub mit denen von Gitlab vergleichbar sind, was darauf hindeutet, dass die Wahl nicht von der Zuverlässigkeit beeinflusst wird. Die Debatte geht über die Ausfallzeiten hinaus und befasst sich mit den Features und dem Support der Community, den jede Plattform bietet

Ein Benutzer erwähnte, dass die Ausfallzeiten von GitHub mit denen von Gitlab vergleichbar sind, was darauf hindeutet, dass die Wahl nicht von der Zuverlässigkeit beeinflusst wird. Die Debatte geht über die Ausfallzeiten hinaus und befasst sich mit den Features und dem Support der Community, den jede Plattform bietet GitHub Actions vs. Gitlab CI/CD : GitHub Actions wurde für seine Entwicklungssprünge und die lebendige Open-Source-Software-Community gelobt, die zu seinem Wachstum beiträgt. Im Gegensatz dazu wurde Gitlab CI/CD als adäquat, aber mit Rückstand bei Innovationen und Feature-Updates bewertet

: GitHub Actions wurde für seine Entwicklungssprünge und die lebendige Open-Source-Software-Community gelobt, die zu seinem Wachstum beiträgt. Im Gegensatz dazu wurde Gitlab CI/CD als adäquat, aber mit Rückstand bei Innovationen und Feature-Updates bewertet Feature-Support und -Implementierung: Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Features von Gitlab oft unausgereift erscheinen oder nur langsam weiterentwickelt werden, wobei die Paketverwaltung der Plattform als Beispiel für die unzureichende Leistung angeführt wurde

Einige Benutzer waren der Meinung, dass die Features von Gitlab oft unausgereift erscheinen oder nur langsam weiterentwickelt werden, wobei die Paketverwaltung der Plattform als Beispiel für die unzureichende Leistung angeführt wurde Preisänderungen: Die jüngste Preiserhöhung von Gitlab hat Diskussionen über das Verhältnis von Kosten und Wert ausgelöst und einige dazu veranlasst, ihre Entscheidung für die Plattform zu überdenken. Die erhöhten Lizenzkosten ohne entsprechende Feature-Erweiterungen haben zu Vergleichen und Kosten-Nutzen-Analysen zwischen GitHub und Gitlab geführt

Die jüngste Preiserhöhung von Gitlab hat Diskussionen über das Verhältnis von Kosten und Wert ausgelöst und einige dazu veranlasst, ihre Entscheidung für die Plattform zu überdenken. Die erhöhten Lizenzkosten ohne entsprechende Feature-Erweiterungen haben zu Vergleichen und Kosten-Nutzen-Analysen zwischen GitHub und Gitlab geführt Gemeinschaft und Ökosystem: Der GitHub-Marktplatz und seine Vielzahl von Aktionen wurden als wesentlicher Vorteil hervorgehoben, da er durch von der Gemeinschaft entwickelte Plugins und Integrationen umfangreiche Funktionen bietet

ich habe in den letzten Jahren viel Zeit mit beiden Systemen verbracht, und GH hat aufgrund der Investitionen von MS und der größeren Community einfach mehr Funktionen, IMO. GL hat mit der Skalierung zu kämpfen..."_

Reddit-Benutzer scheinen sich für GitHub zu entscheiden, weil es über robuste, erweiterte CI/CD-Funktionen verfügt, die durch GitHub Actions verbessert werden, sowie über ein umfassendes Ökosystem, das von einer großen Community unterstützt wird. Die Präferenz ist jedoch nicht einhellig. Einige schätzen die integrierte DevOps-Plattform von Gitlab und die Optionen für das Selbst-Hosting.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Gitlab vs. GitHub

Da die Debatte zwischen Gitlab und GitHub unter den Entwicklungsteams weitergeht, ist es von entscheidender Bedeutung, Alternativen zu erkunden, die besser auf Ihre Entwicklungsanforderungen abgestimmt sind.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, eine vielseitige Plattform, die eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung der Produktivität, der Features für die Zusammenarbeit und des gesamten Entwicklungslebenszyklus bietet. ClickUp ist ein hervorragender Konkurrent, der einzigartige Features für Software-Teams bietet.

ClickUp rivalisierendes Feature #1: Maßgeschneidert für Software Teams

Komplexe technische Projekte mit ClickUp organisieren ClickUp für Software Teams bietet eine zentralisierte Plattform, auf der Code und Zusammenarbeit nahtlos ineinander übergehen.

Im Gegensatz zu Gitlab und GitHub, die sich in erster Linie auf die Versionskontrolle und die Verwaltung von Git-Repositories konzentrieren, erweitert ClickUp seine Funktionen um detaillierte Tools für die Planung, Nachverfolgung und Ausführung von Projekten, die speziell für die Entwicklungsplattform entwickelt wurden. Mit Features wie benutzerdefinierten Status, Sprints und agilen Boards ermöglicht ClickUp einen ganzheitlichen Ansatz.

Halten Sie alle Ihre Teams mit visuellen Roadmaps in ClickUp auf Kurs. Erstellen Sie Ihre eigenen agilen Workflows und Ansichten, um die Arbeit so zu verwalten, wie Sie es möchten.

Speichern Sie alle Ihre Roadmaps, Dokumente, Listen usw. in ClickUp ClickUp Dokumente verknüpfen sie mit Aufgaben, geben sie für Mitglieder des Teams frei und fügen sie zu Workflows hinzu. Haben wir schon erwähnt, dass Dokumente mit Versionskontrolle geliefert werden?

Planen und verwalten Sie Ihre Sprint mit der Sprint ClickApp und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Sprint-Automatisierungen . Benutzerdefinierte Berichterstellung mit Burnup-Diagrammen, Burndown-Diagrammen, Velocity-Diagrammen usw. und Hinzufügen zu personalisierten Diagrammen ClickUp Dashboards die in Echtzeit aktualisiert werden.

ClickUp rivalisierendes Feature #2: Entwicklungsvorlagen

Um den Entwicklungsprozess zu rationalisieren, bietet ClickUp einen Bereich von vorlagen für die Softwareentwicklung die für verschiedene Phasen und Aspekte von Softwareprojekten zugeschnitten sind. Diese vorlagen für das Projektmanagement einschließen:

ClickUp Vorlage für die Planung der Softwareentwicklung : Eine umfassende Vorlage für den Start Ihres Entwicklungsprojekts, die alle Phasen von der Idee bis zum Einsatz abdeckt

Nutzen Sie ClickUp's Vorlage für die Softwareentwicklungsplanung für komplexe Anforderungen

ClickUp Software Projekt Tracker Vorlage : Diese Vorlage hilft Teams bei der Überwachung des Fortschritts, der Verwaltung von Aufgaben und der Sichtbarkeit von Meilensteinen und Terminen

Testen Sie ClickUp's Software Project Tracker Template, um Ihre Software Projekte zu planen und durchzuführen

ClickUp Vorlage für die Zeitleiste der Softwareeinführung : Diese Vorlage ist ideal für die Verwaltung von Release-Zeitplänen und gewährleistet eine rechtzeitige Lieferung und klare Kommunikation zwischen den Beteiligten

Einfaches Freigeben von Software mit der ClickUp Vorlage für den Software-Rollout

Diese gebrauchsfertigen Vorlagen sparen Zeit und fördern Best Practices in Teams, um einen reibungslosen und effizienten Entwicklungsprozess zu ermöglichen.

ClickUp rival feature #3: Umfassendes Projektmanagement für Software Teams

Über die reine Verwaltung von Code hinaus bietet ClickUp eine allumfassende Lösung für Software-Teams, um jeden Aspekt ihrer Projekte zu verwalten. Die Features von ClickUp unterstützen den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung - von der Idee bis zur Veröffentlichung und Wartung.

Sammeln Sie Fehler- und Problemanfragen in ClickUp über Formulare mit bedingter Logik und wandeln Sie diese automatisch in ClickUp Aufgaben -benutzerdefinierte Status, Prioritäten, Eigentümer, Fälligkeitsdaten usw. hinzufügen und sie mit anderen Projekten Ihres Teams nachverfolgen.

Mit integrierten Dokumenten, Zielverfolgung und Feedback-Tools können sich Teams abstimmen, schnell iterieren und qualitativ hochwertige Softwarelösungen liefern. Die Flexibilität und die benutzerdefinierten Optionen der Plattform sorgen dafür, dass sie sich an jeden Workflow anpassen kann, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Teams macht, die sowohl Code als auch den breiteren Projektumfang in einer einheitlichen Umgebung verwalten.

Darüber hinaus ist ClickUp mit GitHub, Gitlab und Bitbucket integriert. Fügen Sie Ihre Aufgaben-ID in einen Titel ein, und ClickUp wird den Commit automatisch mit einer Aufgabe verknüpfen!

Verbinden und automatisieren Sie Ihre Arbeit über Ihre DevOps- und CI/CD-Pipeline. ClickUp lässt sich auch mit Figma, Sentry und Hunderten von anderen Tools integrieren.

ClickUp rivalisierendes Feature #4: Modernstes ClickUp Brain

ClickUp hat den Einsatz mit ClickUp Brain, einem revolutionären KI-Tool für Entwickler um Aufgaben zu automatisieren und zu rationalisieren wie nie zuvor.

verwalten Sie Ihre Abläufe mit Leichtigkeit und Effizienz, indem Sie die Leistung von ClickUp Brain nutzen

Dieser revolutionäre KI-Assistent kann Entwicklern helfen, ihre Produktivität zu steigern. Hier sind einige bemerkenswerte Features von ClickUp Brain, die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

KI-Wissensmanager: ClickUp Brain fungiert als umfassender Wissensmanager, der es Entwicklern ermöglicht, Informationen aus Dokumenten, Aufgaben und Projekten sofort abzufragen und abzurufen . Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Daten manuell zu durchsuchen oder Kollegen zu fragen, was Zeit spart und die Effizienz steigert

ClickUp Brain fungiert als umfassender Wissensmanager, der es Entwicklern ermöglicht, Informationen aus Dokumenten, Aufgaben und Projekten sofort . Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Daten manuell zu durchsuchen oder Kollegen zu fragen, was Zeit spart und die Effizienz steigert KI-Projektmanager: Er dient als automatisierter Projektmanager, der Arbeitsabläufe wie Aktualisierungen und Berichterstellungen überwacht und rationalisiert. Die Entwickler können Projektzusammenfassungen, Elemente für Aktionen, die Planung von Unteraufgaben und sogar das automatische Ausfüllen von Daten automatisieren. Dadurch wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert und der Fokus auf kritisches Denken und Innovation gelegt

Er dient als automatisierter Projektmanager, der Arbeitsabläufe wie überwacht und rationalisiert. Die Entwickler können Projektzusammenfassungen, Elemente für Aktionen, die Planung von Unteraufgaben und sogar das automatische Ausfüllen von Daten automatisieren. Dadurch wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert und der Fokus auf kritisches Denken und Innovation gelegt AI Writer for Work: Von der Rechtschreibprüfung ohne Plugins oder Erweiterungen bis hin zur Generierung schneller Antworten mit dem perfekten Tonfall vereinfacht ClickUp Brain die Inhaltserstellung . Es kann auch Tabellen mit umfangreichen Daten generieren, Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte erstellen und Sprache in Text für Meeting-Protokolle umwandeln

Von der Rechtschreibprüfung ohne Plugins oder Erweiterungen bis hin zur Generierung schneller Antworten mit dem perfekten Tonfall vereinfacht ClickUp Brain die . Es kann auch Tabellen mit umfangreichen Daten generieren, Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte erstellen und Sprache in Text für Meeting-Protokolle umwandeln Produktivitäts- und Engineering-Tools: ClickUp BrainAI stattet Entwickler mit Tools aus, mit denen sie Produktanforderungsdokumente (PRDs) schreiben, Benutzerteststudien entwerfen, Testpläne erstellen und vieles mehr. Dies ist direkt auf die spezifischen Bedürfnisse von Produktentwicklungs- und Engineering-Aufgaben zugeschnitten

Beschleunigen Sie Ihren Entwicklungs-Workflow mit ClickUp

Während GitHub und Gitlab leistungsstarke Tools für die Versionskontrolle und Zusammenarbeit bieten, stellt ClickUp eine vielseitige Alternative dar, die den umfassenden Anforderungen von Entwicklungsteams gerecht wird. Es erweist sich als eine abschließende Alternative, die den Bedarf von Entwicklungsteams an Versionskontrolle und Code-Reviews deckt und darüber hinaus die Verwaltung von Aufgaben, die Planung und die Zusammenarbeit verbessert.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, umfangreichen Integrationsmöglichkeiten und anpassbaren Features bietet ClickUp eine robuste Plattform, die dynamische und vielschichtige Softwareentwicklungsprojekte unterstützt.

Ganz gleich, ob Sie Projekte effizienter verwalten, nahtlos zusammenarbeiten oder einfach ein Tool finden möchten, das sich an Ihren Workflow anpasst - ClickUp ist die Lösung. Bereit, Ihren Entwicklungsprozess zu verändern. Erkunden Sie ClickUp noch heute und entdecken Sie, wie es die Produktivität Ihres Teams auf ein neues Niveau heben kann.