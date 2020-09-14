Wie wir durch die Einhaltung der SOC-2-Standards Vertrauen schaffen

Sicherheit und Datenschutz für alle unsere Benutzer haben bei ClickUp oberste Priorität.

Wir haben es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, Ihnen zu mehr Produktivität zu verhelfen, sondern setzen uns auch dafür ein, dass Sie darauf vertrauen können, dass Ihre Arbeit auf unserer Plattform stets sicher und geschützt ist .

Deshalb freuen wir uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die branchenweit führende Prüfungsbescheinigung für die „Trust Services Principles“ der Service Organization Controls (SOC 2) mit Schwerpunkt auf Sicherheit erhalten haben.

Okay, aber was bedeutet das alles für dich?

Hier erfahren Sie, was SOC 2-Compliance ist, wie wir sie erreicht haben und was wir tun, um ein Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit für die Menschen mit der höchsten Produktivität der Welt zu schaffen: Sie!

Was ist SOC 2?

Im Grunde genommen handelt es sich um eine der begehrtesten Auszeichnungen im Bereich Software-Sicherheit. Sie steht für einen großen Aufwand, um sicherzustellen, dass unsere Systeme, Server und Produkte in puncto Sicherheit und Compliance branchenführend sind.

Service Organization Controls (SOC 2) ist ein Audit zur Sicherheit und eine Bescheinigung, die speziell für SaaS-Unternehmen entwickelt wurden, die Kundendaten verwalten.

Unternehmen und Benutzer müssen sicher sein können, dass ihre Daten bei einem SaaS-Anbieter in guten Händen sind. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit Schellman zusammen, einem führenden Anbieter von Zertifizierungs- und Compliance-Dienstleistungen, der unsere organisatorischen und technischen Kontrollmechanismen unabhängig prüft und verifiziert. Die Prüfung durch Schellman erfolgt im Rahmen des SOC-2-Compliance-Rahmenwerks des American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ).

Wie hat ClickUp die SOC 2 Typ 1-Zertifizierung erreicht?

SOC 2 ist einer der führenden Standards für SaaS-Sicherheit. Diese Bescheinigung wird erst nach einem strengen und regelmäßigen Prüfungsverfahren erteilt, das die fünf Vertrauens- und Integritätsgrundsätze des AICPA abdeckt :

Sicherheit : Schutz vor unbefugtem Zugriff

Verfügbarkeit : Sicherstellung, dass das System betriebsbereit ist und genutzt werden kann

Verarbeitungsintegrität: Die Systemverarbeitung ist abgeschlossen, korrekt, zeitnah und autorisiert

Vertraulichkeit : Als vertraulich gekennzeichnete Informationen werden gemäß den getroffenen Vereinbarungen geschützt

Datenschutz: Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen in der Datenschutzerklärung des Unternehmens sowie mit den Kriterien der vom AICPA und vom CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) herausgegebenen allgemein anerkannten Datenschutzgrundsätze erhoben, verwendet, gespeichert, weitergegeben und vernichtet.

Die Rahmenbedingungen für die Prüfung und den Erhalt der SOC-2-Bescheinigung sind so umfassend, dass viele Finanz-, Behörden- und medizinische Einrichtungen ausschließlich mit Anbietern zusammenarbeiten, die über diese Bescheinigung verfügen.

SOC 2 Typ 1 vs. SOC 2 Typ 2

Es ist wichtig zu beachten, dass es bei SOC-2-Berichten zwei verschiedene Varianten gibt: Typ 1 und Typ 2.

Unsere SOC-2-Bescheinigung fällt in die erste Kategorie (Typ 1), was bedeutet, dass SOC-2-Berichte bestätigen, dass unsere Plattform so konzipiert ist, dass Ihre Daten sicher sind. ClickUp arbeitet derzeit an der SOC-2-Zertifizierung vom Typ 2 und wird im neuen Jahr weitere Neuigkeiten dazu freigeben.

Das bedeutet, dass wir höchste Standards der Sicherheit anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher, vertraulich, korrekt und stets geschützt sind – und dass dieses Niveau der Sicherheit zudem von einer unabhängigen dritten Stelle geprüft und bestätigt wird.

Unser ständiges Engagement für Ihre Sicherheit

Wir wissen, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken, wenn Sie ClickUp nutzen. Deshalb hat die Gewährleistung Ihrer Sicherheit für uns oberste Priorität.

Wir halten weiterhin unser Versprechen, Ihr Vertrauen zu gewinnen, indem wir:

Unsere SOC 2-Bescheinigung ist nur der jüngste Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung unseres Versprechens. Denn letztendlich haben wir ClickUp entwickelt, damit Sie mehr erledigen können – ohne sich jemals Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Daten oder Informationen missbraucht werden.

Wenn Sie weitere Informationen darüber erhalten möchten, was wir für Ihren Schutz tun, besuchen Sie unsere Seite zur Sicherheit hier!

Wenn Sie weitere Informationen über andere Tools für die sichere Zusammenarbeit erhalten möchten, lesen Sie diesen Blogbeitrag!