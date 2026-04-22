Die 10 besten Olovka-KI-Alternativen im Jahr 2026

👀 Wussten Sie schon? Die Nutzung von KI unter Studierenden ist auf 92 % gestiegen, gegenüber 66 % im Vorjahr.

Doch da KI zur Norm wird, sind die Qualitätsanforderungen gestiegen. Es reicht nicht mehr aus, nur einen schnellen Entwurf zu erstellen. Sie müssen nun Arbeiten produzieren, die korrekt zitiert sind und gute Verbindungen zwischen den Ideen herstellen.

Olovka KI ist ein beliebter Ausgangspunkt für schnelle Aufsätze. Allerdings stößt es oft an seine Grenzen, wenn die Arbeit akademische Tiefe erfordert. Für Forscher und Studierende kann ein generischer „Aufsatz-Bot“ ein Risiko darstellen. Sie möchten schließlich keine Nuancen übersehen oder aus unbestätigten Quellen zitieren.

Dieser Leitfaden stellt die besten Olovka-KI-Alternativen für das Schuljahr 2026 vor.

Olovka KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Olovka-KI-Alternativen, für wen sie am besten geeignet sind, ihre herausragenden Features und Preise.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp KI-gestütztes Schreiben, das mit Aufgaben, Dokumenten und Terminen in Verbindung bleibt ClickUp Brain, Brain MAX, Dokumente, KI-Notetaker, Super Agents, Automatisierungen, Clips, Notepad, Erinnerungen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Notion AI KI-basiertes Schreiben in einer flexiblen Wissensdatenbank für Notizen und Recherchen Workspace-weite Fragen und Antworten, Inline-Umschreiben/Zusammenfassen, automatisches Ausfüllen von Datenbanken Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Die gute KI Strukturierte Erstellung akademischer Aufsätze mit schnellen Gliederungen und Zitaten Flow vom Aufsatzentwurf zum Rohentwurf, akademischer Stil, Formatierung von Zitaten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat EduWriter KI Zitatenreiche wissenschaftliche Arbeiten mit Plagiatsunterstützung Automatische Zitate in verschiedenen Stilen, Plagiatserkennung, Export formatierter Dokumente Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Samwell.ai Forschungsgestütztes akademisches Schreiben mit Quellenangaben, die die Arbeit unterstützen Suche nach akademischen Quellen, geführter Essay-Workflow, Umschalter für Zitierstile Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15,32 $/Monat Writeless Schnelle Entwürfe für lange Essays mit minimalem Aufwand Entwürfe für längere Texte, Themenvorschläge, anpassbare Schreibkomplexität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24,99 $/Monat MyEssayWriter KI Erstellen von Aufsatzgliederungen und längeren Entwürfen mit grundlegender Überarbeitungshilfe Gliederungsgenerator, Erstellung umfangreicher Aufsätze, Überarbeitungsvorschläge Bezahlte Pläne ab 7,99 $/Monat QuillBot KI Paraphrasieren, Grammatikkorrekturen und schnelle Überarbeitungen Paraphrasierungsmodi, Grammatikprüfung, Zusammenfassungsfunktion + Zitiergenerator Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,17 $/Monat EssayFlow KI Menschliches akademisches Schreiben mit Erkennungs- und Zitier-Tools KI-Erkennung, Zitier-Support, Plagiats-Tools, mehrsprachiges Schreiben Bezahlte Pläne ab 27,98 $/Monat Grammarly Grammatik- und Stilkorrektur in Echtzeit über alle Apps hinweg Browser- und App-Integrationen, Tonfallerkennung, Vorschläge zur Verbesserung der Verständlichkeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Warum Sie sich für Olovka-KI-Alternativen entscheiden sollten

Olovka AI ist ein KI-Schreibassistent, der speziell für akademisches Schreiben und das Verfassen von Aufsätzen entwickelt wurde. Er eignet sich hervorragend zum Erstellen strukturierter Aufsätze und zum Verwalten von Zitaten. Aber was passiert, wenn Ihre Aufgaben über den Unterricht hinausgehen?

Viele Teams müssen täglich einen breiten Bereich von Schreibaufgaben bewältigen – von Client-E-Mails und Projektberichten bis hin zu interner Dokumentation und Marketingtexten. Die Verwendung eines auf einen einzigen Zweck beschränkten Essay-Tools für diese Aufgaben führt zu Reibungsverlusten.

Das ständige Hin- und Herwechseln zwischen Ihrem KI-Schreibassistenten und Ihrem eigentlichen Workspace führt zu einer Zersplitterung des Arbeitskontexts. Es veranlasst Teams zudem dazu, nach besseren Optionen zu suchen. Tatsächlich sind aufgrund dieser Fragmentierung nur 23 % der Mitarbeiter mit ihren Arbeitsanwendungen vollkommen zufrieden.

Hier sind die Schlüsselgründe, warum Teams nach Alternativen zu Olovka KI suchen:

Umfassendere Unterstützung beim Schreiben: Sie benötigen ein tool, das nicht nur Essays, sondern auch professionelle E-Mails, Berichte und Marketingtexte bewältigen kann

Teamzusammenarbeit: Ihr KI-Schreibassistent sollte dort integriert sein, wo Ihr Ihr KI-Schreibassistent sollte dort integriert sein, wo Ihr Team bereits zusammenarbeitet

Workflow-Integration: Die besten KI-Tools zum Schreiben lassen sich direkt mit Ihren Aufgaben, Projekten und Dokumenten verbinden, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen

Kontextbezogene Vorschläge: Sie benötigen eine künstliche Intelligenz, die Ihre Arbeit versteht und Tonfall und Stil entsprechend anpassen kann

👀 Dieses Video gibt Ihnen einige hilfreiche Tipps, wie Sie eine Vorauswahl treffen und das beste KI-Schreibtool für Ihre Bedürfnisse finden können!

👀 Wusstest du schon? Das Wort „Essay“ stammt vom französischen Verb „essayer“ ab, was wörtlich „versuchen“ oder „sich bemühen“ bedeutet. Michel de Montaigne prägte den Begriff im 16. Jahrhundert, da er seine Schriften als „Versuche“ betrachtete, eine Reihenfolge seiner Gedanken zu schaffen.

Die besten Olovka-KI-Alternativen

Jedes der unten aufgeführten Tools bietet etwas anderes – mehr Anpassungsmöglichkeiten, eine stärkere Integration von Recherchefunktionen oder Unterstützung für einen breiteren Bereich an Schreibaufgaben.

Beginnen wir mit dem besten:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Schreiben, das in Ihren gesamten Workflow integriert ist)

Probieren Sie es selbst aus Erstellen Sie Essays in Ihrem bevorzugten Ton und Stil mit ClickUp Brain

Olovka AI wurde entwickelt, um Studierenden dabei zu helfen, Essays schneller zu schreiben. Sobald Ihre Arbeit jedoch über einen einzelnen Entwurf hinausgeht, benötigen Sie mehr als nur einen KI-Schreiber. Sie müssen Ihre Notizen, Recherchen, Texte und Fristen miteinander verbinden.

Genau hier setzt ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, an.

Den Anfang macht ClickUp Brain, die kontextstärkste KI, die die altbekannten Probleme von Halluzinationen und fehlerhafter Arbeit löst.

Identifizieren und beheben Sie KI-Fehler in jedem Text mit ClickUp Brain

Sie können es nutzen, um:

Entwerfen Sie originelle Inhalte

Abschnitte umschreiben

Verbessern Sie die Klarheit

Fassen Sie komplexe Inhalte zusammen

Text übersetzen

Und vieles mehr

Brain kann Texte auch direkt in ClickUp Docs oder anderen Textfeldern anhand einer Eingabeaufforderung generieren. Es funktioniert auch mit ausgewähltem Text in Docs. Das bedeutet: Wenn ein Absatz nicht ganz passt, kannst du ihn überarbeiten, ohne alles in ein anderes Tool kopieren zu müssen.

Optimieren Sie Ihre Inhalte kontinuierlich mit ClickUp Brain in Dokumenten

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Docs Entwürfe für Arbeiten, Vorlesungsnotizen und Lernmaterialien in einem kollaborativen Editor erstellen und speichern. Anschließend formatieren Sie diese einfach mit Überschriften, Hervorhebungen, Zitaten, Code-Blöcken, Schaltflächen, Trennlinien und vielem mehr.

Docs unterstützt zudem Einbettungen und die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Sie problemlos zwischen eigenständigem Schreiben, gemeinsamen Notizen und projektbasierten Kursarbeiten wechseln können.

Entwerfen Sie Dokumente und Notizen mit flexiblen Formaten in ClickUp Docs

In Dokumenten und anderen Textbereichen rufen /AI-Slash-Befehle genau dort, wo Sie gerade arbeiten, KI-Schreibhilfe auf. Das hilft Ihnen beim Brainstorming, beim Verfassen von Entwürfen oder beim Überarbeiten, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Für Vorlesungen und Live-Kurse macht ClickUp AI Notetaker dort weiter, wo die meisten KI-Schreibassistenten aufhören. Es kann automatisch an Meetings auf Zoom, Microsoft Teams und Google Meet teilnehmen und diese aufzeichnen.

Anschließend bietet Ihnen ClickUp eine Übersicht, die wichtigsten Erkenntnisse, nächste Schritte, Schlüsselthemen, eine Liste der Teilnehmer und ein vollständiges Transkript. All dies in einem Dokument, in dem Sie getaggt werden.

All dies wird im Docs Hub gespeichert, und Sie können anschließend sogar KI-Fragen dazu stellen. Nie wieder müssen Sie sich lange Vorlesungen erneut ansehen oder Zeitstempel durchforsten.

Erhalten Sie Meeting-Aufzeichnungen, Transkripte und Aktionspunkte direkt in Ihren Posteingang mit dem KI-Notiztool von ClickUp

ClickUp Super Agents legen noch eine Schippe drauf. Es handelt sich um autonome Agenten, die Sie so konfigurieren können, dass sie Kernaufgaben unter Berücksichtigung des Workspace-Kontextes erledigen. Sie können Aufgaben bearbeiten, Prioritäten aktualisieren, Inhalte erstellen und Workflows automatisch verwalten, während Sie das letzte Wort haben.

Sie können zum Beispiel Folgendes nutzen:

KI-Agent : Sammelt und strukturiert Informationen zu definierten Themen. Verwandelt Rohdaten aus der Recherche in etwas, woraus Sie tatsächlich schreiben können : Sammelt und strukturiert Informationen zu definierten Themen. Verwandelt Rohdaten aus der Recherche in etwas, woraus Sie tatsächlich schreiben können

Action Item Extractor Agent : Durchsucht Vorlesungsnotizen, Mitschriften und Diskussionen im Unterricht, um Aktionspunkte herauszufiltern. Weist ihnen Eigentümer zu, legt Fälligkeitsdaten fest und erstellt automatisch verknüpfte ClickUp-Aufgaben : Durchsucht Vorlesungsnotizen, Mitschriften und Diskussionen im Unterricht, um Aktionspunkte herauszufiltern. Weist ihnen Eigentümer zu, legt Fälligkeitsdaten fest und erstellt automatisch verknüpfte ClickUp-Aufgaben

Die besten Features von ClickUp

KI-Lernbegleiter : Nutzen Sie : Nutzen Sie ClickUp Brain MAX (den KI-Begleiter für den Desktop), um über das einfache Verfassen von Entwürfen hinauszugehen. Es liest Ihre hochgeladenen Lehrpläne, Vorlesungsnotizen und früheren Aufsätze, um kontextbezogen zu schreiben. Es kann auch Ihren Tonfall optimieren und Ihnen helfen, stärkere Argumente für Ihre Aufgaben zu entwickeln.

Kurze Erklärvideos : Gruppenprojekt? Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit : Gruppenprojekt? Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf, um Ideen zu erläutern und Feedback zu freigeben, ohne lange Kommentar-Threads

Verpassen Sie keine Fristen mehr : Behalten Sie den Überblick mit : Behalten Sie den Überblick mit ClickUp-Erinnerungen . Richten Sie Benachrichtigungen für Lernsitzungen, Prüfungstermine und schnelle Nachfassaktionen ein, damit Sie Ihre Arbeiten nie zu spät abgeben.

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand : Richten Sie : Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Routineaufgaben zu erledigen. So kann eine Automatisierung beispielsweise eine Aufgabe in den Status „Erledigt“ verschieben, wenn Sie Ihre Arbeit hochladen, oder Sie benachrichtigen, wenn ein Fälligkeitsdatum näher rückt.

Struktur schaffen : Organisieren Sie Ihr Leben mit der : Organisieren Sie Ihr Leben mit der ClickUp-Hierarchie (Spaces → Ordner → Listen → Aufgaben). Sie können für jeden Kurs, jeden Ordner und jede Aufgabe einen eigenen Bereich einrichten. So bleiben Ihre Hausaufgaben und Notizen an einem Ort.

Schneller Notizbereich: Nutzen Sie : Nutzen Sie ClickUp Notepad , um Ideen, Entwürfe oder Vorlesungsnotizen sofort festzuhalten, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen. Wenn Sie bereit sind, sie umzusetzen, wandeln Sie sie in nachverfolgbare Aufgaben um.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Ein einheitlicher Workspace verhindert die Zersplitterung durch zu viele Tools: Schreiben, Aufgaben, Dokumente und Chatten befinden sich auf Schreiben, Aufgaben, Dokumente und Chatten befinden sich auf einer einzigen Plattform , sodass Sie keine Inhalte zwischen Apps kopieren müssen und der Kontext nicht verloren geht.

Kontextbezogene KI-Vorschläge: ClickUp Brain versteht die Struktur Ihres Workspaces und passt seine Vorschläge an Ihre tatsächliche Arbeit an

Skalierbar vom Einzelbenutzer bis zum Unternehmen: Ganz gleich, ob Sie ein Einzelbenutzer oder ein großes Team sind, Sie erhalten dieselben KI-Schreibfunktionen

Nachteile:

Die schiere Anzahl an Features kann für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit All-in-One-Plattformen haben, eine gewisse Lernkurve bedeuten

Um das Beste aus den fortschrittlichen KI-Features herauszuholen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um die Dokumentation zu erkunden

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp hat mich als Studentin in Bezug auf meinen Workspace viel organisierter gemacht und erinnert mich täglich an meine anderen Hobbys mit Erinnerungen. Außerdem ermöglicht es eine umfassende Anpassung mithilfe von Vorlagen, um den Space persönlicher zu gestalten.

ClickUp hat mich als Studentin in Bezug auf meinen Workspace viel organisierter gemacht und erinnert mich täglich an meine anderen Hobbys. Außerdem ermöglicht es eine umfassende Anpassung mithilfe von Vorlagen, um den Space persönlicher zu gestalten.

📮 ClickUp Insight: Aufschieben fühlt sich schwer an. Tatsächlich fühlt sich fast die Hälfte der Teilnehmer unserer Umfrage schuldig, wenn sie nicht arbeiten. Oft liegt das Problem jedoch nicht bei Ihnen, sondern an Ihrem Setup. Wenn Ihre Notizen chaotisch sind oder Sie nicht wissen, was Sie als Nächstes zu erledigen haben, fällt der Einstieg schwer. ClickUp Brain MAX hilft dir dabei, diesen ersten einfachen Schritt zu machen. Frag es einfach: „Woran soll ich heute arbeiten?“ oder „Was hält mich davon ab?“ Es sieht sich deine Aufgaben an und gibt dir sofort eine klare Antwort. Außerdem hilft Ihnen „Talk-to-Text“ dabei, laut zu denken. Sie müssen nicht die perfekte Eingabeformulierung tippen oder drei verschiedene Freunde anschreiben. Sagen Sie einfach, was Sie denken, und machen Sie sich ohne Stress an die Arbeit.

2. Notion AI (Am besten geeignet für KI-basiertes Schreiben innerhalb flexibler Wissensdatenbanken)

via Notion

Notion AI ist ein Assistent, der direkt in den Notion-Workspace integriert ist. Er ist nützlich für Studierende und Forscher, die große Mengen an Notizen, PDFs und Vorlesungsmitschriften an einem einzigen Speicherort speichern. Im Gegensatz zu eigenständigen Chat-Tools nutzt er spezifische Daten aus Ihren privaten Seiten, um Fragen zu beantworten oder Ihre Dateien zu organisieren.

Das Tool nutzt eine „arbeitsbereichsweite“ Suchlogik. Angenommen, Sie bitten die KI, eine bestimmte Theorie zu finden, die in den Notizen eines ganzen Semesters verborgen ist. Der Assistent durchsucht Ihre gesamte Datenbank, um die genaue Antwort mit Verknüpfungen zur Quelle zu finden.

Es kann auch eine unübersichtliche Liste mit Aufzählungspunkten in eine strukturierte Tabelle umwandeln. Außerdem werden Daten wie „Datum“ oder „Schlüsselbegriff“ automatisch auf der Grundlage des Inhalts der Seite ausgefüllt.

Die besten Features von Notion KI

Kontextbezogene Fragen und Antworten im gesamten Workspace: Stellen Sie Notion KI Fragen, und es durchsucht Ihren gesamten Workspace, um Antworten zu liefern

Entwerfen und verbessern Sie Inhalte direkt im Dokument: Markieren Sie einen beliebigen Text in einem Dokument und bitten Sie die AI, ihn direkt umzuschreiben, zu erweitern oder zusammenzufassen

Automatisches Ausfüllen von Datenbankfeldern: Notion KI kann Datenbankfelder basierend auf dem Seiteninhalt automatisch ausfüllen und so die manuelle Dateneingabe reduzieren

Vor- und Nachteile von Notion KI

Vorteile:

The flexible Workspace structure adapts to almost every application scenario

Die KI versteht den Kontext Ihres Workspaces und macht so relevantere Vorschläge

Eine umfangreiche Galerie von Vorlagen hilft Ihnen, schneller loszulegen

Nachteile:

Für KI-Features ist ein zusätzliches Abonnement erforderlich, das über den Basis-Plan von Notion hinausgeht.

Bei sehr großen Workspaces kann die Leistung nachlassen

Preise für Notion KI

Kostenlos : (Begrenzte Testversion von Notion KI)

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer (begrenzte Testversion von Notion KI)

Geschäft : 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich liebe das Blocksystem und die Möglichkeit, aus einer einfachen Notiz eine komplexe relationale Datenbank zu machen. Ich liebe die KI-gestützten Thread-Zusammenfassungen, Slack Huddles, den Workflow Builder sowie die neuen Listen- und Canvas-Features.

Ich liebe das Blocksystem und die Möglichkeit, aus einer einfachen Notiz eine komplexe relationale Datenbank zu machen. Ich liebe die KI-gestützten Thread-Zusammenfassungen, Slack Huddles, den Workflow Builder sowie die neuen Listen- und Canvas-Features.

3. The Good KI (Am besten geeignet für die Erstellung strukturierter akademischer Aufsätze)

via The Good KI

The Good KI ist ein Schreibassistent, der speziell auf studentische Aufsätze zugeschnitten ist. Er hilft all jenen, die mit dem Problem der „leeren Seite“ zu kämpfen haben.

Mit diesem tool können Sie innerhalb weniger Minuten vollständig referenzierte Entwürfe erstellen. Im Gegensatz zu generischen Chatbots behält es vom ersten Eingabeaufforderung an einen akademischen Ton bei und sorgt für korrekte Zitierweisen.

Geben Sie Ihr Essay-Thema ein und wählen Sie die gewünschte Länge der Arbeit. Die KI erstellt für Sie eine vollständige Gliederung – bestehend aus Einleitung, Hauptteil und Schluss.

Sobald Sie den Entwurf fertiggestellt haben, markieren Sie einen beliebigen Satz, damit die KI den nächsten Teil für Sie schreibt. Sie können auch die integrierten tools nutzen, um die Grammatik zu korrigieren und auf KI-Spuren zu prüfen. So können Sie Ihre Arbeit vor der Abgabe noch einmal aufpolieren.

Die besten Features von Good KI

Strukturierte Aufsätze: Erstellen Sie einen fertiggestellten Aufsatz mit Einleitung, Hauptteil und Schluss für das von Ihnen gewählte Thema

Unterstützung verschiedener Aufsatztypen: Erstellen Sie je nach Bedarf argumentative, expositorische, beschreibende oder narrative Aufsätze

Automatische Zitierangaben: Das tool kann Zitierangaben in Formaten wie APA, MLA oder Chicago einfügen.

Die Vor- und Nachteile von Good KI

Vorteile:

Es erstellt schnell strukturierte Aufsätze und spart so Zeit bei den ersten Entwürfen

Die Zitier-Support-Funktion unterstützt bei der Erfüllung akademischer Formatierungsanforderungen

Die einfache Benutzeroberfläche erfordert nur eine minimale Einarbeitungszeit.

Nachteile:

Es ist auf akademische Aufsätze beschränkt und eignet sich nicht für professionelles Schreiben.

Der generierte Inhalt muss möglicherweise umfassend bearbeitet werden, damit er Ihrem persönlichen Stil entspricht.

Es verfügt über keine Features für die Zusammenarbeit bei teamorientierten Schreibprojekten

Die Preise von Good KI

Free

Premium: 5 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu The Good KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💟 Ganz gleich, was Sie erstellen – Essays, Forschungsarbeiten oder andere Inhalte – ClickUp Super Agents machen Ihnen das Leben leichter. So nutzen wir sie bei ClickUp, um unseren gesamten Inhalt-Prozess zu steuern. Was für uns funktioniert, funktioniert auch für Sie:

4. EduWriter KI (Am besten geeignet für wissenschaftliche Arbeiten mit vielen Zitaten)

via EduWriter KI

EduWriter /AI ist ein KI-Assistent für Studierende und Forscher, die unter Termindruck stehen. Er erstellt vollständig formatierte wissenschaftliche Arbeiten in weniger als 20 Sekunden.

Im Gegensatz zu allgemeiner KI ist dieses Tool speziell auf schulische Vorgaben zugeschnitten. Es umfasst einen Essay-Bewertungsrechner und ein Tool, das Zitate im korrekten APA-7-Stil erstellt.

Geben Sie zunächst einfach Ihr Thema ein. Wählen Sie dann Ihr Niveau aus, von der Oberstufe bis zur Promotion. Das tool erstellt einen übersichtlichen Entwurf mit einer Einleitung, einer These und einer abschließenden Zusammenfassung.

Sie können den Inhalt als Word-Datei herunterladen. Er enthält bereits ein Titelblatt, eine Literaturliste und die richtigen Abstände. Außerdem sind alle verwendeten Quellen mit Ihrem Text verknüpft.

Die besten Features von EduWriter KI

Automatische Zitierangaben in verschiedenen Formaten: Erstellen Sie Zitierangaben in den Formaten APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen.

Integrierte Plagiatserkennung: Überprüfen Sie Ihre Inhalte vor der Übermittlung auf Originalität

Integration von Forschungsergebnissen: Die KI kann relevante Informationen aus akademischen Quellen abrufen, um Ihre Argumente zu unterstützen

Vor- und Nachteile von EduWriter KI

Vorteile:

Die leistungsstarke Zitierunterstützung reduziert die manuelle Formatierungsarbeit

Die Plagiatsprüfung sorgt für Sicherheit vor der Übermittlung

Die Forschungsintegration hilft Ihnen, schnell Belege zu finden, die die Forschung unterstützen

Nachteile:

Es ist ausschließlich auf akademisches Schreiben ausgerichtet und eignet sich nicht für andere Arten von Inhalten.

Die Qualität der Ergebnisse kann je nach Komplexität des Themas variieren

Sie können den Schreibstil oder Ton nicht anpassen

Preise für EduWriter KI

Free

Premium: 19 $/Monat

EduWriter KI: Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über EduWriter KI?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Meine Erfahrungen mit EduWriter.ai waren insgesamt positiv. Das Tool ist benutzerfreundlich, spart viel Zeit und erstellt gut strukturierte akademische Inhalte. Auch wenn gelegentliche Überarbeitungen weiterhin erforderlich sind, handelt es sich um ein zuverlässiges Tool, das die Produktivität unterstützt und die meisten Anforderungen beim Schreiben effektiv erfüllt.

Meine Erfahrungen mit EduWriter.ai waren insgesamt positiv. Das Tool ist benutzerfreundlich, spart viel Zeit und erstellt gut strukturierte akademische Inhalte. Auch wenn gelegentliche Bearbeitungen weiterhin erforderlich sind, handelt es sich um ein zuverlässiges Tool, das die Produktivität unterstützt und die meisten Anforderungen beim Schreiben effektiv erfüllt.

5. Samwell.ai (Am besten geeignet für wissenschaftliches Schreiben auf Forschungsbasis)

Die Suche nach glaubwürdigen Quellen für eine Forschungsarbeit kann stundenlange manuelle Recherche erfordern. Das ist zu ineffizient und erschwert es, ein stichhaltiges Argument auf der Grundlage von Belegen aufzubauen.

Samwell.ai ist ein KI-Forschungsassistent, der Ihnen dabei hilft. Er sucht nach wissenschaftlichen Quellen, die Sie in Ihren Text einfügen können. Er kann Quellen finden, deren Inhalt zusammenfassen und Zitate direkt in Ihren Entwurf einfügen.

Das Tool greift auf eine umfangreiche Sammlung von über 20 akademischen Bibliotheken zurück. So wird sichergestellt, dass Ihre Quellenangaben authentisch und peer-reviewed sind. Sobald der Entwurf fertig ist, können Sie mit dem „Power Editor“ benutzerdefinierte Tabellen, Diagramme und Video-Referenzen einfügen.

Die besten Features von Samwell.KI

KI-Forschungsassistent: Das tool sucht anhand Ihres Themas nach relevanten wissenschaftlichen Quellen. Es macht auch Vorschläge, wie Sie diese einbinden können.

Geführter Essay-Workflow: Der Schritt-für-Schritt-Logikpartner hilft Ihnen dabei, Ihre These zu verfeinern und einen strukturierten Fahrplan zu erstellen

Zitierformat-Wechsler: Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen MLA, APA, Chicago, IEEE und anderen Stilen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden

Samwell.KI – Vor- und Nachteile

Vorteile:

Der „Research-First“-Ansatz stellt sicher, dass Ihre Inhalte durch Quellen untermauert sind

Die automatische Formatierung von Zitaten spart Zeit bei der Erstellung eines Literaturverzeichnisses

Das ist besonders nützlich für Studierende, die noch keine Erfahrung mit akademischer Forschung haben

Nachteile:

Es ist auf akademisches Schreiben beschränkt und eignet sich nicht für Inhalte aus dem Bereich des Geschäfts oder der Kreativität.

Die Qualität der Quelle hängt von den verfügbaren Datenbanken ab und deckt möglicherweise nicht alle Themen ab.

Generierte Inhalte müssen möglicherweise überarbeitet werden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen

Preise für Samwell.ai

Free

Akademisch: 15,32 $/Monat

Samwell.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Samwell.ai?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich persönlich finde es äußerst nützlich, wenn es um das Verfassen wissenschaftlicher Forschungsarbeiten geht.

Ich persönlich finde es äußerst nützlich, wenn es um das Verfassen wissenschaftlicher Forschungsarbeiten geht.

🧠 Wissenswertes: Die erste KI-Lehrassistentin der Geschichte, Jill Watson, war gut in ihrem Job. So gut, dass ihre Studenten an der Georgia Tech keine Ahnung hatten, dass sie kein Mensch war. Monatelang im Jahr 2016 verwaltete sie Forenbeiträge und bearbeitete studentische Anfragen perfekt. Die große „Enthüllung“ erfolgte erst am Ende des Semesters. Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie leistungsfähig KI sein kann, wenn sie mit dem richtigen „Kontext“ gefüttert wird.

6. Writeless (Am besten geeignet für schnelle Essay-Entwürfe mit minimalem Aufwand)

Manchmal ist der schwierigste Teil beim Schreiben der erste Schritt. Eine Schreibblockade kann dazu führen, dass man ohne Ideen auf eine leere Seite starrt. Das ist stressig, wenn man unter Zeitdruck steht.

Writeless legt den Fokus auf Geschwindigkeit und erstellt Essays schnell und mit minimalem Eingriff der Benutzer. Es wurde für Studierende entwickelt, die einen schnellen Einstieg benötigen und planen, die Arbeit selbst fertigzustellen. Geben Sie einfach ein Thema ein und erhalten Sie innerhalb von Sekunden einen Entwurf – ganz ohne komplexe Einstellungen.

Die besten Features von Writeless

Langform-Arbeiten: Erstellen Sie Forschungsarbeiten mit bis zu 20.000 Wörtern (ca. 40 Seiten) in einem Durchgang

Themenvorschläge: Wenn Sie nicht weiterkommen, kann Writeless Ihnen Themen oder Blickwinkel vorschlagen, die Sie untersuchen können

Anpassbar: Passen Sie den Formalitätsgrad, den Tonfall und das Leselevel an Ihren Stil oder Ihre Bedürfnisse an

Vor- und Nachteile von Writeless

Vorteile:

Es ist ein Anbieter, der extrem schnelle Ergebnisse für Benutzer liefert, die schnell Entwürfe benötigen

Die einfache Benutzeroberfläche erfordert keine Einarbeitungszeit

Es ist nützlich für Brainstorming und zur Überwindung von Schreibblockaden

Nachteile:

Es gibt einen Limit bei der Kontrolle über Struktur, Tonfall oder Tiefe der Ausgabe

Die generierten Inhalte erfordern oft umfangreiche Bearbeitungen

Keine Unterstützung für Zitierweisen oder Plagiatsprüfung

Preise für Writeless

Free

Monatlich: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Writeless

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🎥 Du nutzt KI bereits für deine Aufsätze und andere Inhalte. Aber es geht noch weiter. Heute kannst du KI nutzen, um tatsächlich zu lernen. Schau dir dieses Video an, um die cleversten Möglichkeiten zu entdecken, wie Schüler und Studenten KI für echtes Lernen nutzen können:

7. MyEssayWriter KI (Am besten geeignet für die Erstellung logischer Aufsatzgerüste)

via MyEssayWriter KI

MyEssayWriter KI hilft Schülern und Studenten, die nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Es ist kein komplexes Recherchetool. Stattdessen ist es einfach zu bedienen und erstellt schnell einen klaren Entwurf.

Geben Sie zunächst einfach Ihr Thema ein. Wählen Sie dann einen Stil aus, zum Beispiel einen „argumentativen“ oder „beschreibenden“ Aufsatz. Die KI erstellt eine These und eine vollständige Gliederung. Anschließend können Sie das „Humanizer“-Tool verwenden, um das Ergebnis an Ihren Schreibstil anzupassen.

Die besten Features von MyEssayWriter KI

Längere Aufsätze: Erstellen Sie lange Aufsätze für Forschungsarbeiten oder umfangreichere Aufgaben

Gliederungsgenerator: Beginnen Sie mit einer benutzerdefinierten Gliederung, um sicherzustellen, dass der Inhalt alle erforderlichen Punkte abdeckt

Überarbeitungsvorschläge: Das tool bietet Vorschläge zur Verbesserung des Inhalts

Vor- und Nachteile von MyEssayWriter KI

Vorteile:

Es bewältigt auch längere Inhalte problemlos

Der Outline-Builder ist der Anbieter für die strukturelle Steuerung vor der Generierung

Überarbeitungsvorschläge helfen dabei, erste Entwürfe zu verbessern

Nachteile:

Längere Texte können Wiederholungen oder Unstimmigkeiten enthalten

Für Übermittlungen in akademischer Qualität ist nach wie vor ein erheblicher Aufwand für die Bearbeitung erforderlich.

Es ist auf Essay-Formate beschränkt

Preise für MyEssayWriter KI

Basic : 7,99 $/Monat

Pro : 14,99 $/Monat

Premium: 19,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MyEssayWriter KI

G2 : 4,6/5 (über 10 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MyEssayWriter KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das Such- und Zitier-Feature spart viel Zeit, und die KI liefert gut strukturierte, natürlich klingende Texte, die sich wie meine eigene Arbeit anfühlen.

Das Such- und Zitier-Feature spart viel Zeit, und die KI liefert gut strukturierte, natürlich klingende Texte, die sich wie meine eigene Arbeit anfühlen.

8. QuillBot KI (Am besten geeignet für Paraphrasierung und Grammatikverbesserung)

via QuillBot KI

Sie haben Ihren ersten Entwurf fertiggestellt, aber er wirkt unausgereift. Sie befürchten, dass er Fehler enthält oder der Ton nicht ganz stimmt. Tatsächlich kann das Überarbeiten eines Entwurfs genauso schwierig sein wie das Schreiben selbst.

QuillBot hilft Ihnen dabei, Ihren Entwurf umzuschreiben, um Grammatikfehler zu beheben und die Verständlichkeit zu verbessern. Der Paraphrasierer bietet verschiedene Modi, wie beispielsweise „flüssig“ oder „formell“. So können Sie den Ton und den Stil nach Bedarf anpassen.

Die besten Features von QuillBot KI

Umschalten Sie zwischen mehr als 10 Paraphrasierungsmodi: Wählen Sie aus Stilen wie „Standard“, „Flüssigkeit“, „Formal“ oder „Akademisch“, um Ihren Text an Ihre Anforderungen anzupassen

Grammatikprüfung: Erkennen Sie Grammatikfehler, Interpunktionsprobleme und umständliche Formulierungen

Zusammenfassungs- und Zitiergenerator: Fassen Sie lange Texte zu Schlüsselpunkten zusammen oder erstellen Sie Zitate in gängigen Formaten

Vor- und Nachteile von QuillBot KI

Vorteile:

Es paraphrasiert sehr gut und bietet mehrere Stilmodi

Die Grammatikprüfung erklärt die Korrekturen, sodass Sie dabei auch etwas lernen

Die Browser-Erweiterung funktioniert auf vielen Websites und in vielen Apps

Nachteile:

Es ist nicht dafür ausgelegt, Inhalte von Grund auf neu zu generieren

Die kostenlose Version hat Wortlimits, die für Vielbenutzer frustrierend sein können

Paraphrasierte Inhalte müssen möglicherweise noch auf Richtigkeit und Stil überprüft werden

Preise für QuillBot KI

Free

Premium : 4,17 $/Monat, jährliche Abrechnung

Teams-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

QuillBot KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuillBot KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Dies ist eine großartige, benutzerfreundliche Software, die zahlreiche Features wie Paraphrasierung und einen KI-Prüfer bietet. Die App-Erweiterungen und die Integration sind ebenfalls nützlich, und es gibt Premium-Optionen. Es ist praktisch kein Training erforderlich.

Dies ist eine großartige, benutzerfreundliche Software, die zahlreiche Features wie Paraphrasierung und einen KI-Prüfer bietet. Die App-Erweiterungen und die Integration sind ebenfalls nützlich, und es gibt Premium-Optionen. Es ist praktisch kein Training erforderlich.

💡 Profi-Tipp: Das engagierte KI-Agententeam von ClickUp kümmert sich um Ihre gesamte Content-Pipeline – vom Entwurf der Gliederung bis zur Überarbeitung des Endergebnisses. Egal, ob Sie nur eine kleine Anpassung am Tonfall oder umfassende Unterstützung beim Schreiben benötigen, es gibt einen Agenten, der Ihnen hilft. Erledigen Sie Grammatikprüfungen und komplette Workflows zum Inhalt mit ClickUp Super Agents

9. EssayFlow AI (Am besten geeignet für menschenähnliches, KI-gestütztes akademisches Schreiben)

via EssayFlow KI

Studierende befürchten oft, dass KI-Texte roboterhaft klingen oder von KI-Erkennungsprogrammen als solche identifiziert werden. Diese Angst kann die Nutzung von KI erschweren, selbst wenn man eigentlich Hilfe beim Einstieg benötigt.

EssayFlow AI konzentriert sich auf Inhalte, die sich natürlich lesen und die KI-Erkennung bestehen. Dies hilft Studierenden, die befürchten, dass ihre Arbeit als KI-generierter Inhalt markiert wird. Das Tool zielt darauf ab, menschenähnliches Schreiben mit der Geschwindigkeit der KI zu verbinden.

Die besten Features von EssayFlow KI

Übersetzen in über 50 Sprachen: Schreiben Sie in Dutzenden von Sprachen und behalten Sie dabei einen „menschlichen“ Ton bei

Integrierte KI-Erkennung: Überprüfen Sie Ihre Inhalte vor der Übermittlung mit KI-Tools.

Unterstützung bei Zitaten und Plagiatsprüfung: Erstellen Sie Zitate und prüfen Sie Ihre Inhalte auf Plagiate, damit diese den Standards der akademischen Integrität entsprechen.

EssayFlow KI und Nachteile

Vorteile:

Der Fokus auf einen natürlichen Klang kann zu besser lesbaren Aufsätzen führen

Die integrierte KI-Erkennung sorgt für Transparenz

Die Zitierhilfe unterstützt Sie dabei, akademische Anforderungen zu erfüllen

Nachteile:

Der Schwerpunkt auf der Vermeidung von Erkennung steht möglicherweise nicht mit allen institutionellen Richtlinien im Einklang

Die Qualität der Ergebnisse variiert stark und erfordert eine sorgfältige Überprüfung

Es ist auf akademische Aufsatzformate beschränkt

Preise für EssayFlow KI

Basic : 27,98 $/Monat

Pro : 34,98 $/Monat

Unbegrenzt: 84,98 $/Monat

EssayFlow KI: Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Grammarly (Am besten geeignet für plattformübergreifende Grammatik- und Stilkorrekturen in Echtzeit)

via Grammarly

Das Schreiben auf verschiedenen Plattformen – E-Mail, soziale Medien, Dokumente – kann eine Herausforderung sein. Kleine Grammatikfehler oder ein uneinheitlicher Ton können leicht übersehen werden und Ihre Professionalität untergraben.

Grammarly ist ein weit verbreiteter Schreibassistent, der in Echtzeit Grammatik-, Rechtschreib- und Zeichensetzungskorrekturen vornimmt, wo immer Sie tippen. Seine Stärke liegt in seiner Allgegenwärtigkeit. Kurz gesagt: Die Browser-Erweiterung und die Integrationen gewährleisten konsistenten Support in all Ihren Apps. Das Feature zur Erkennung des Sprachstils hilft Ihnen zudem dabei, Ihren Schreibstil an verschiedene Kontexte anzupassen, von locker bis formell.

Die besten Features von Grammarly

Browser-Erweiterung und Integrationen: Grammarly funktioniert browser-, Desktop-App- und mobilgeräteübergreifend und unterstützt so das Schreiben konsistent

Erkennung und Anpassung des Tons: Das tool analysiert den Ton Ihres Textes und schlägt Anpassungen vor, um ihn an Ihre Zielgruppe anzupassen.

Vorschläge für Klarheit und Lesbarkeit: Über die Grammatik hinaus schlägt Grammarly Möglichkeiten vor, wie Sie Ihre Texte klarer und ansprechender gestalten können

Vor- und Nachteile von Grammarly

Vorteile:

Es funktioniert überall, wo Sie schreiben, und bietet plattformübergreifenden Support.

Die Tonfallerkennung hilft Ihnen dabei, Ihre Texte an unterschiedliche Kontexte und Zielgruppen anzupassen

Verständliche Erklärungen helfen dir dabei, zu lernen und dein Schreiben im Laufe der Zeit zu verbessern

Nachteile:

Es handelt sich in erster Linie um ein Tool für die Bearbeitung mit begrenzten Funktionen zur Erstellung von Inhalt.

Einige Vorschläge entsprechen möglicherweise nicht bestimmten Stilrichtlinien oder Vorlieben

Für den vollen Zugriff auf einige Kern-Features ist ein Abonnement erforderlich

Preise für Grammarly

Free

Monatlich: 30 USD pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly?

Ein G2-Benutzer sagt:

Grammarly ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich nahtlos in die Browser und Tools integrieren, die ich täglich nutze. Es bietet Echtzeit-Vorschläge zu Grammatik, Klarheit und Tonfall, was mir hilft, professioneller und selbstbewusster zu schreiben. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, und das Setup erfordert nur minimale Einrichtung. Besonders gut gefallen mir die Tonfallerkennung und die Umschreibungsvorschläge, die die Kommunikationsqualität erheblich verbessern.

Grammarly ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich nahtlos in die Browser und Tools integrieren, die ich täglich nutze. Es bietet Echtzeit-Vorschläge zu Grammatik, Klarheit und Tonfall, was mir hilft, professioneller und selbstbewusster zu schreiben. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, und die Implementierung erfordert nur minimale Setup-Maßnahmen. Besonders gut gefallen mir die Tonfallerkennung und die Umschreibungsvorschläge, die die Kommunikationsqualität erheblich verbessern.

Schluss mit dem App-Hopping. Beginnen Sie mit dem Schreiben im Kontext.

Bei der Suche nach einer großartigen Alternative zu Olovka KI geht es nicht nur darum, einen besseren Textgenerator zu finden. Es geht vielmehr darum, eine bessere Arbeitsweise zu finden.

KI ist dann besonders leistungsstark, wenn sie den vollständigen Überblick über Ihre Arbeit hat. Mit einem integrierten Workspace wie ClickUp haben Sie genau das. Da Ihre KI dort angesiedelt ist, wo sich Ihre Recherchen und Aufgaben befinden, kann sie besser schreiben. So bleibt Ihre Arbeit besser auf Ihre Ziele abgestimmt.

Schreiben Sie nicht länger im luftleeren Raum. Nutzen Sie ein System, das Ihre gesamte Geschichte versteht.

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Häufig gestellte Fragen

Ja, einige KI-Schreibtools funktionieren direkt innerhalb von Projektmanagement-Plattformen. So können Sie beispielsweise genau dort KI-Unterstützung beim Schreiben erhalten, wo Sie mit Ihrem Team arbeiten. ClickUp Brain funktioniert überall in Ihrem ClickUp-Workspace. Es ist mit ClickUp-Aufgaben, -Dokumenten und dem ClickUp-Chat verknüpft, sodass das Schreiben und die Umsetzung miteinander verbunden bleiben.

Was macht ein KI-Schreibtool sicher und zuverlässig für den professionellen Einsatz?

Wählen Sie Tools mit klaren Richtlinien zum Datenschutz. Achten Sie auf renommierte Abzeichen für Sicherheit wie SOC 2 oder ISO. Es ist auch wichtig zu prüfen, wie die KI trainiert wurde. Tools, die in große Plattformen wie ClickUp integriert sind, sind sicherer als kleine, eigenständige Apps. ClickUp nutzt hochgradige Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Arbeit zu schützen und vertraulich zu behandeln.

Wie können Teams KI nutzen, um professionelles Schreiben und die Kommunikation zu verbessern?

Teams können KI nutzen, um Status-Updates zu entwerfen, Meeting-Notizen zusammenzufassen, den Ton anzupassen und die Konsistenz von Dokumenten zu gewährleisten. Der beste Weg, KI zu nutzen, besteht darin, sie direkt in Ihre bestehende Arbeit zu integrieren. Sie sollten kein neues Tool hinzufügen müssen, nur um Ihre Texte zu verwalten.