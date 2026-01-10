Die 20 besten KI-Tools für Studierende im Jahr 2026

Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für menschliche Intelligenz; sie ist ein tool, um menschliche Kreativität und Einfallsreichtum zu verstärken.

Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für menschliche Intelligenz; sie ist ein tool, um menschliche Kreativität und Einfallsreichtum zu verstärken.

🌎 Faktencheck: Über 50 % der Studierenden nutzen bereits KI, um smarter zu lernen und immer einen Schritt voraus zu sein. Von der Lösung komplexer Probleme bis hin zur Optimierung von Recherche und Schreibarbeit – KI-Tools für Studierende verändern die Art und Weise, wie wir lernen.

Der Schlüssel liegt jedoch nicht nur darin, künstliche Intelligenz zu nutzen, um das Verfassen von Aufsätzen zu beschleunigen, sondern vielmehr darin, die richtigen tools zu finden, um die Produktivität zu steigern, das Lernen effizienter zu gestalten und tatsächlich einen messbaren Einfluss auf die Lernergebnisse zu haben.

Tauchen wir also ein und entdecken wir die 20 besten KI-Tools für Studierende. Wir stellen Tools zum Lernen, zur Erklärung von Konzepten, digitale Tutoren und sogar Bildgeneratoren vor, mit denen du das nächste Projekt optisch aufpeppen kannst.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für die Produktivität von Studierenden mit KI-Unterstützung • KI-Lernassistent (ClickUp Brain) • Nachverfolgung von Aufgaben und Fristen • Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit • Dashboards für Ziele und Fortschritte • Kalender und Zeitmanagement Free Forever; kostenpflichtig ab 7 $ pro Benutzer und Monat Grammarly Grammatik-, Klarheits- und Plagiatsprüfung • Echtzeit-Bearbeitung von Grammatik und Stil • Plagiatserkennung • Vorschläge zu Tonfall und Wortwahl • Funktioniert über Browser und Apps Free; Pro ab 12 $/Monat Gradescope KI-gestützte Benotung und Bewertung • KI-gestützte Antwortgruppierung • Detaillierte Leistungsanalysen • LMS-Integrationen • Unterstützt handschriftliche Notizen und Code-Arbeiten Preise für Bildungseinrichtungen KI-Tutor Personalisierter KI-Nachhilfeunterricht • Benutzerdefinierte Lernpfade • Kurze Lektionen • Kompetenzbewertungen & Feedback Free; kostenpflichtig ab 16 $/Monat Otter.ai Transkription von Vorlesungen und Meetings • Transkription in Echtzeit • Automatisierte Zusammenfassungen und Aktionspunkte • Integration mit Zoom, Meeting und Teams Free; Pro ab 8,33 $ pro Benutzer und Monat Notion Notizen, Dokumente und KI-gestützte Lernorganisation • Datenbanken & Notizsysteme • Zusammenarbeit in Echtzeit • Akademische Vorlagen • Notion-KI-Zusammenfassung Free; kostenpflichtig ab 12 $ pro Benutzer und Monat DALL·E Visuelles Lernen & kreative Projekte • Text-zu-Bild-Generierung • ChatGPT-Integration • Hochauflösende Grafiken • Vollständige Nutzungsrechte Free; kostenpflichtig nach Nutzung Mendeley Recherche- und Zitiermanagement • Referenzbibliothek & PDFs • Zitiergenerierung • Akademisches Networking • Geräteübergreifende Synchronisierung Kostenlos; kostenpflichtige Speicher-Pläne ChatGPT KI-Nachhilfe, Schreiben & Problemlösung • Fragen und Antworten zu verschiedenen Fächern • Hilfe beim Schreiben und Code-Entwickeln • Sprach- und Bildschirminteraktion • Verschiedene Denkmodelle Free; Plus 20 $/Monat Copyscape Plagiatserkennung • Erkennung von Duplikaten im Web • Copysentry-Benachrichtigungen • Batch-Scans & API Free; nutzungsabhängig QuillBot Paraphrasieren & Zusammenfassen • Umschreibungsmodi • Grammatikprüfung • Zusammenfassungsfunktion • Zitiergenerator Free; kostenpflichtig ab 19,95 $/Monat Gemini Google-native KI-Produktivität • Hilfe beim Schreiben und Planen • Support beim Code-Schreiben • Bilderzeugung • Integration mit Gmail und Docs Free; Advanced 19,99 $/Monat ElevenLabs Text-to-Speech & Stimmklonen • Realistische Sprachsynthese • Stimmklonen • Mehrsprachige Unterstützung • API-Zugriff Free; kostenpflichtig ab 5 $/Monat Eduaide. KI KI-Support bei der Unterrichtsplanung und im Unterricht • Erstellung von Unterrichtsplänen • Erstellung von Quizzen und Arbeitsblättern • Tools für Schüler-Feedback Kostenlos; Pro 5,99 $/Monat Duolingo KI-gestütztes Sprachenlernen • Gamifizierte Lektionen • Mobile-First-Design • Adaptive Lernpfade Free; Super 6,99 $/Monat Plus KI KI-gestützte Folienerstellung in PowerPoint & Slides • Prompt-basierte Präsentationen • Überarbeitung und Neugestaltung von Folien • Benutzerdefiniertes Branding Free; kostenpflichtig ab 15 $ pro Benutzer und Monat Brainly Hausaufgabenhilfe durch Gleichaltrige • Antworten aus der Community • Themenübergreifende Abdeckung • Mobilfreundliche Fragen und Antworten Free; kostenpflichtig ab 24 $/Jahr AskCodi KI-Support beim Programmieren und Debuggen • Codegenerierung • Refactoring und Fehlerbehebung • Erstellung von Unit-Tests • Sprachübersetzung Ab 14,99 $/Monat Canva Design & Erstellung visueller Inhalte • Drag-and-Drop-Editor • Vorlagen & Marken-Kits • Magic Write & KI-Bilder • Teamzusammenarbeit Free; Pro 120 $/Jahr Khanmigo KI-Tutor für angeleitetes Lernen • Sokratischer Unterricht • Individuelle Fachberatung • Unterstützung für Lehrer beim Unterricht Kostenlos für Lehrkräfte; kostenpflichtig für Lernende

Die Rolle von KI in der Bildung

KI verändert das Bildungswesen und macht das Lernen personalisierter, effizienter und zugänglicher. Mit KI-Tools für Studierende bedeutet Lernen nicht mehr, sich durch dichte Lehrbücher zu wühlen oder auf die Hilfe von Lehrkräften zu warten.

Von KI-gestützten Tools, die die Recherche vereinfachen, bis hin zu Algorithmen des maschinellen Lernens, die sich an individuelle Lernstile anpassen – Studierende können nun KI-Technologien nutzen, um ihre akademischen Leistungen zu verbessern.

Wie verändert KI die Lernerfahrung?

Personalisierte Lernerfahrungen : KI-Tools für Studierende passen Inhalte an individuelle Lernstile an und identifizieren Stärken sowie Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Ob beim Sprachenlernen oder beim Lösen einer Mathematikaufgabe – KI-Tutoren bieten personalisierten Unterricht, der sich an die Bedürfnisse der Studierenden anpasst.

Sofortiger Zugang zu Wissen : KI-Assistenten und KI-gestützte Chatbots liefern Antworten in Echtzeit und helfen Schülern, komplexe Konzepte ohne Verzögerungen zu verstehen. Diese tools unterstützen auch bei Schulaufgaben und Forschungsprojekten

Hausaufgabenhilfe und effiziente Recherche : KI-gestützte Plattformen analysieren riesige Datenmengen, bieten fundierte Rechercheergebnisse und unterstützen Studierende bei Forschungsarbeiten, der Erstellung von Aufsätzen und der Hausaufgabenhilfe

Förderung der Schreib- und Programmierfähigkeiten: Von der Verbesserung der Schreibfähigkeiten über die Korrektur der Grammatik bis hin zur Unterstützung von Studierenden beim Schreiben von Code – KI-Technologien sind ein wertvolles Tool für den akademischen Fortschritt.

Verbessertes Engagement durch visuelles Lernen : Bildgenerierungstools verwandeln komplizierte Theorien in interaktive Grafiken und machen das Lernen zu einer spannenderen Erfahrung

Intelligente Organisation und Zeitmanagement: KI vereinfacht die Terminplanung, richtet Erinnerungen ein und strukturiert Lernsitzungen, sodass Studierende Fristen effizient einhalten können

🌎 Faktencheck: Der weltweite Markt für KI im Bildungsbereich erreichte im Jahr 2025 ein Volumen von 6 Milliarden US-Dollar.

KI ersetzt keine menschlichen Lehrkräfte, sondern verbessert die Qualität der Bildung, indem sie zusätzliche Ressourcen und wertvolle Erkenntnisse bereitstellt. Mit den richtigen KI-Tools für Schüler und Studenten wird das Lernen interaktiver, individueller und zugänglicher, sodass die Lernenden in ihrem eigenen Tempo lernen und gleichzeitig wichtige Fähigkeiten für die Zukunft entwickeln können.

Viele Studierende sehen sich mit AI Sprawl konfrontiert – der Nutzung zu vieler unzusammenhängender KI-Apps für das Schreiben, Recherchieren, Notieren und Planen. Dies führt zu Kontextwechseln und Zeitverschwendung. In ähnlicher Weise schleicht sich Work Sprawl ein, wenn Aufgaben, Dateien und Fristen über verschiedene Plattformen verstreut sind. Die richtigen Tools reduzieren dieses Chaos – statt es noch zu vergrößern.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Bei der Vielzahl an KI-Tools, die Studierenden zur Verfügung stehen, kann die Suche nach dem richtigen Tool überwältigend wirken. Ganz gleich, ob du Hilfe bei Hausaufgaben, Recherchen, dem Schreiben, dem Code-Schreiben oder der Organisation benötigst – KI-gestützte Lösungen können deine Lernerfahrung verbessern und das Lernen effizienter gestalten.

1. ClickUp (Das beste KI-gestützte All-in-One-Tool zur Steigerung der Produktivität von Studierenden)

Die Bewältigung akademischer Verpflichtungen kann eine Herausforderung sein, aber ClickUp bietet eine umfassende Lösung zur Optimierung Ihrer Aufgaben. ClickUp wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt und integriert verschiedene Features, die speziell auf Studierende zugeschnitten sind.

Die besten Features von ClickUp

a. KI-gestützter Lernassistent

ClickUp Brain verbessert die Art und Weise, wie Studierende ihre Workload bewältigen, durch Automatisierung von Erinnerungen, Notizen und der Nachverfolgung von Fristen und stellt so sicher, dass nichts übersehen wird.

Es bietet personalisierte Lernempfehlungen, analysiert Kursarbeiten und Fristen und schlägt den effizientesten Lernplan vor. Über die reine Organisation hinaus unterstützt ClickUp Brain auch bei der Erstellung von Inhalten und hilft Studierenden mit KI-gestützten Erkenntnissen beim Verfassen von Aufsätzen, Berichten und Projektdokumentationen.

Sehen Sie ClickUp Brain in Aktion. 👇🏼

ClickUp Brain hilft dir dabei, auf interaktive Weise zu lernen – mithilfe von fesselnden Inhalten, die auf der Grundlage deiner Lernmaterialien erstellt wurden.

Für Studierende, die Online-Kurse belegen, ist der KI-Notizdienst von ClickUp ein Segen! Fügen Sie ihn einfach zu Ihren Meetings hinzu, und er erstellt perfekte Transkripte jedes Anrufs, fasst Diskussionspunkte zusammen und hilft sogar dabei, Aufgaben (sprich: Hausaufgaben und zusätzliche Leistungsaufgaben) für Studierende zu erstellen.

b. Organisation von Aufgaben

ClickUp hilft Studierenden mit strukturierten Aufgabenmanagement-Tools dabei, den Überblick über ihre Studienleistungen zu behalten. Mit der Listenansicht von ClickUp können Studierende Aufgaben, Projekte und Fristen in einem übersichtlichen, strukturierten Format organisieren, wodurch es einfacher wird, Workloads in überschaubare Aufgaben aufzuteilen.

Erstellen Sie übersichtliche Listen mit der Listenansicht von ClickUp

Die Plattform ermöglicht die Festlegung von Prioritäten und hilft Studierenden dabei, sich zuerst auf die dringendsten Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen gleichmäßigen Workflow aufrechtzuerhalten. Mit anpassbaren Ansichten können Studierende ihren Fortschritt verfolgen, Fälligkeitsdaten im Blick behalten und Zeitpläne anpassen, um den Überblick zu behalten. Nutze die ClickUp-Vorlage für Studierende, um deine Studienleistungen effizient zu organisieren.

c. Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit

Nutzen Sie ClickUp Docs, um gewonnene Erkenntnisse festzuhalten und Ihre Strategien für die Zukunft zu verfeinern

ClickUp Docs sorgt für reibungslose Gruppenarbeit, indem es die Bearbeitung und das Kommentieren in Echtzeit ermöglicht und so sicherstellt, dass alle Mitglieder des Teams bei gemeinsamen Projekten auf dem gleichen Stand bleiben. Ob bei der Arbeit an Forschungsarbeiten oder beim Organisieren von Lernnotizen – Studierende können mühelos zusammenarbeiten, ohne zwischen mehreren Plattformen wechseln zu müssen.

Darüber hinaus kannst du die Bildungstools von ClickUp für eine bessere Zusammenarbeit in Gruppen nutzen.

d. Nachverfolgung des Lernfortschritts

ClickUp hilft Studierenden dabei, ihren akademischen Fortschritt im Blick zu behalten – mit ClickUp Goals können sie klare Lernziele festlegen und Meilensteine im Laufe der Zeit verfolgen.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp-Dashboards einen klaren Überblick über Ihre Ziele und Aufgaben

Mit ClickUp-Dashboards erhalten Studierende eine visuelle Übersicht über die Erledigungsquote ihrer Aufgaben, anstehende Fristen und den allgemeinen Fortschritt ihrer Studienleistungen. Durch die Zusammenführung aller akademischen Aufgaben an einem Ort

ClickUp sorgt dafür, dass Studierende organisiert bleiben, Fristen effizient einhalten und sich auf ihre Lernziele konzentrieren können.

e. Zeit- und Terminmanagement

Die Kalender-Ansicht von ClickUp hilft Studierenden, den Überblick über ihren akademischen Zeitplan zu behalten, indem sie Termine, Prüfungen und Lernpläne an einem zentralen Ort organisiert.

Verwalten Sie Aufgaben, Ereignisse und Fristen in einem Kalender mit der ClickUp-Kalenderansicht

Dank nahtloser Synchronisierung der Aufgaben über alle Geräte hinweg und der Möglichkeit, mehrere Kalender in einem zu integrieren, können Studierende ihre akademischen, privaten und außerschulischen Termine in einer Ansicht an einem Ort einsehen und so sicherstellen, dass sie kein wichtiges Fälligkeitsdatum verpassen. Die ClickUp-Vorlage für Stundenplan und Zeitmanagement kann Ihnen zudem dabei helfen, Ihre täglichen Routinen effektiv zu verwalten.

Einschränkungen von ClickUp

Steile Lernkurve: ClickUp bietet umfangreiche Features, deren Nutzung für neue Benutzer zunächst etwas Zeit in Anspruch nehmen kann

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

💟 Bonus: Brain MAX ist ein KI-gestützter Desktop-Begleiter, der Schülern dabei helfen soll, mit weniger Stress mehr zu erreichen. Durch die umfassende Integration deiner Aufgaben, Notizen, deines Kalenders und deiner Lernressourcen sorgt Brain MAX dafür, dass alles an einem Ort organisiert bleibt – so verpasst du keine Fristen mehr und verlierst keine wichtigen Unterlagen aus den Augen. Nutzen Sie einfach das Sprach-zu-Text-Feature, um Ideen schnell festzuhalten, Erinnerungen für Prüfungen oder Projekte zu setzen und sogar laut über Themen für Aufsätze zu brainstormen. Daten zeigen, dass Benutzer mit den intelligenten Automatisierungen und proaktiven Vorschlägen von Brain MAX bis zu 1,1 Tage pro Woche sparen und Routineaufgaben drastisch reduzieren können.

2. Grammarly (Beste KI-Grammatikprüfung)

via Grammarly

Grammarly ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der darauf ausgelegt ist, die Schreibfähigkeiten von Studierenden zu verbessern, indem er in Echtzeit Vorschläge zu Grammatik, Zeichensetzung und Stil liefert.

Es lässt sich nahtlos in verschiedene Plattformen integrieren, darunter Browser, Textverarbeitungsprogramme und mobile Geräte, sodass Studierende in allen Anwendungen sicher schreiben können.

Die besten Features von Grammarly

Umfassendes Feedback zum Schreiben: Bietet in Echtzeit Vorschläge zu Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil, um Studierenden dabei zu helfen, ihre Texte zu verfeinern und für Klarheit zu sorgen

Plagiatserkennung: Überprüft Texte anhand einer umfangreichen akademischen Datenbank, um Studierenden dabei zu helfen, Quellen korrekt zu zitieren und die Originalität ihrer Arbeiten zu wahren.

Wortschatzanreicherung: Schlägt Synonyme und alternative Formulierungen vor, um die Lesbarkeit zu verbessern und Wiederholungen zu vermeiden

Tonfall-Detektor: Analysiert Texte, um Einblicke in Tonfall und Formalität zu geben, und hilft Studierenden dabei, ihre Texte an akademische Einstellungen anzupassen

Plattformübergreifende Integration: Funktioniert mit Browsern, Textverarbeitungsprogrammen und mobilen Tastaturen und gewährleistet so einen einheitlichen Schreibsupport auf allen Geräten

Limitierungen von Grammarly

Premium-Features erfordern ein Abonnement : Während Grammarly eine kostenlose Version mit grundlegenden Grammatik- und Rechtschreibprüfungen anbietet, sind erweiterte Features wie Plagiatserkennung und Wortschatzverbesserung nur in der Premium-Version verfügbar

Kontextverständnis: Obwohl Grammarly wertvolle Vorschläge liefert, kann es gelegentlich den Kontext falsch interpretieren, was zu Empfehlungen führt, die nicht mit der beabsichtigten Bedeutung übereinstimmen. Benutzer sollten die Vorschläge kritisch prüfen.

Preise für Grammarly

Free

Pro : 12 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : ⭐ 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

3. Gradescope (Beste Plattform für Benotung und Bewertung)

via Gradescope

Gradescope vereinfacht den Benotungsprozess durch KI-gestützte Bewertung, detaillierte Analysen und nahtlose LMS-Integration. Es unterstützt verschiedene Arten von Aufgaben, darunter schriftliche Prüfungen, Programmier-Projekte und Multiple-Choice-Tests, wodurch die Benotung für Lehrkräfte schneller und einheitlicher wird.

Die besten Features von Gradescope

Vielseitiger Support bei Aufgaben : Gradescope unterstützt Quizze, Prüfungen, Hausaufgaben und Programmieraufgaben und bietet Flexibilität für verschiedene Formate der Bewertung

KI-gestützte Benotung : Mithilfe der KI-gestützten Antwortgruppierung können Lehrkräfte ähnliche Antworten gleichzeitig benoten, was die Effizienz und Konsistenz verbessert

Detaillierte Analysen : Bietet Einblicke auf Fragenebene, damit Lehrkräfte Trends in der Leistung der Schüler erkennen und ihre Unterrichtsstrategien entsprechend anpassen können

Nahtlose LMS-Integration : Lässt sich in Canva, Blackboard, Moodle und andere LMS-Plattformen integrieren und ermöglicht die automatische Synchronisierung von Teilnehmerlisten und die Übertragung von Noten

Online- und Offline-Kompatibilität: Funktioniert sowohl für digitale als auch für papierbasierte Prüfungen und ermöglicht die Übermittlung von handschriftlichen Arbeiten als Scan

Einschränkungen von Gradescope

Lernkurve : Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich an die Bewertungs-Features zu gewöhnen

Abhängigkeit vom Scanner: Handschriftliche Übermittlungen müssen gescannt werden, was nicht immer praktisch ist

Preise für Gradescope

Gradescope bietet institutionelle Preisgestaltung an

Gradescope-Bewertungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. AI Tutor (Beste KI-gestützte personalisierte Lernplattform)

via KI Tutor

AI Tutor ist eine KI-gestützte Plattform, die benutzerdefinierten Nachhilfeunterricht in verschiedenen Fächern anbietet. Sie passt sich individuellen Lernstilen an und schafft so ein personalisiertes Lernerlebnis.

Mit kurzen Lektionen und praxisnahen Kompetenzbewertungen hilft KI Tutor Lernenden, ihr Wissen effektiv zu festigen

Die besten Features von AI Tutor

Benutzerdefinierte Lernpfade : Erstellt benutzerdefinierte Kurse, um Lernenden dabei zu helfen, bestimmte Ziele zu erreichen

Kurze Lektionen : Bietet prägnante, praxisorientierte Inhalte, die sich ideal für einen vollen Terminkalender eignen

Praxisnahe Kompetenzbewertungen: Bietet kontinuierliches Coaching und Feedback zur Verbesserung der Fähigkeiten

Einschränkungen von KI-Tutoren

Abonnement erforderlich : Für den Zugriff auf alle Features und Inhalte ist möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Internetabhängigkeit: Für eine optimale Funktionalität ist eine stabile Internetverbindung erforderlich.

Preise für KI Tutor

Free

Mentor: 16 $ pro Monat

Genius: 21 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Tutor

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Otter.ai (Bester KI-gestützter Transkriptions- und Meeting-Assistent)

Otter.ai ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der Echtzeit-Transkriptionen, automatisierte Zusammenfassungen und Aktionspunkte bereitstellt.

Es wird häufig für Vorlesungen, Meetings und Interviews genutzt und ermöglicht den Benutzern, gesprochene Inhalte effizient zu erfassen, zu organisieren und zu überprüfen.

Die besten Features von Otter.ai

Echtzeit-Transkription : Erfasst und transkribiert Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Automatisierte Zusammenfassungen : Erstellt prägnante Übersichten und identifiziert wichtige Aktionspunkte

Integrationsmöglichkeiten: Lässt sich nahtlos mit Tools wie Slack, Salesforce und HubSpot verbinden

Einschränkungen von Otter.ai

Einschränkungen des Free-Plans : Die kostenlose Version bietet nur ein Limit an Transkriptionsminuten und Features.

Datenschutzhinweise: Benutzer sollten sicherstellen, dass sie die Richtlinien ihrer Organisation bezüglich der Aufzeichnung von Meetings einhalten.

Preise für Otter.ai / KI

Basic : Kostenlos

Pro : 8,33 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 20 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.KI

G2 : 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

6. Notion (Der benutzerfreundlichste Workspace für Studierende)

via Notion

Notion ist eine vielseitige Plattform für Produktivität, die Notizen, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in einem Workspace vereint. Mit anpassbaren Vorlagen und KI-gestützten Tools können Studierende ihre Studienarbeiten organisieren, Aufgaben nachverfolgen und Gruppenprojekte mühelos optimieren.

Die besten Features von Notion

Umfassende Notizen und Organisation : Notion unterstützt Text, Bilder, Datenbanken und eingebettete Dateien, sodass Studierende ihre Notizen, Lernmaterialien und To-do-Listen ganz einfach strukturiert verwalten können

Kollaboratives Projektmanagement : Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit können Studierende Dokumente gleichzeitig bearbeiten, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt verfolgen, was eine reibungslose Teamarbeit bei Gruppenprojekten gewährleistet

Anpassbare Vorlagen : Bietet vorgefertigte Vorlagen für Stundenpläne, Vorlesungsnotizen und die Nachverfolgung von Forschungsarbeiten, die Studierenden helfen, schnell strukturierte Lernpläne zu erstellen

Integration mit anderen Tools: Lässt sich mit Google Drive, Slack und Trello verbinden, sodass Studierende Dokumente einbetten, Aufgaben verwalten und Workflows optimieren können, ohne die Plattform wechseln zu müssen

Notion KI: Hilft beim Zusammenfassen von Notizen, beim Erstellen von Inhalten und bei der Automatisierung wiederholender Aufgaben, wodurch Studierende Zeit sparen und ihre Schreibeffizienz verbessern können

Limitierungen von Notion

Lernkurve : Es kann einige Zeit dauern, bis man die umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten vollständig verstanden hat

Offline-Zugriff: Eingeschränkte Funktionen ohne Internetverbindung

Preise für Notion

Free

Plus-Plan : 12 $ pro Benutzer und Monat

Business-Plan : 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise-Plan : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Add-On: 10 $ pro Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : ⭐ 4,6/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

7. DALL·E (Am besten geeignet für fortgeschrittene KI-Bildgenerierung)

DALL·E ist das neueste Bildgenerierungsmodell von OpenAI, das in der Lage ist, detaillierte und präzise Bilder anhand von Textbeschreibungen zu erstellen. Durch die Integration in ChatGPT können Benutzer Bilder mithilfe von Aufforderungen zur Unterhaltung generieren und verfeinern.

Studierende können damit Visualisierungen neuer Konzepte erstellen, ihren Aufgaben kreative Elemente hinzufügen und sogar Brainstorming betreiben.

Die besten Features von DALL·E

Verbessertes Verständnis von Eingabeaufforderungen : Erzeugt Bilder, die komplexen Textbeschreibungen sehr genau entsprechen

ChatGPT-Integration : Ermöglicht die interaktive Erstellung und Verfeinerung von Bildern durch Unterhaltung

Verbesserte Bildqualität : Erzeugt hochauflösende Bilder mit besserer Detailgenauigkeit und Schärfe

Nutzungsrechte: Benutzer haben das uneingeschränkte Recht, die von ihnen erstellten Bilder zu nutzen und zu verwerten

Limitierungen von DALL·E

Probleme bei der Textgenerierung: Es können Bilder mit unleserlichem oder fehlerhaftem Text entstehen, wenn die Eingabeaufforderungen Textelemente enthalten.

Preise für DALL·E

Free

Kostenpflichtig: Open AI bietet je nach Nutzung und Anforderungen mehrere kostenpflichtige Pläne an

Bewertungen und Rezensionen zu DALL·E

G2 : ⭐ 3,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (20 Bewertungen)

8. Mendeley (Das beste tool für Literaturverwaltung und akademisches Networking)

via Mendeley

Mendeley ist ein kostenloser Literaturverwaltungsdienst und ein akademisches soziales Netzwerk, das Studierenden hilft, ihre Recherchen zu organisieren, online mit anderen zusammenzuarbeiten und die neuesten Forschungsergebnisse zu entdecken.

Die besten Features von Mendeley

Literaturverwaltung : Organisieren und durchsuchen Sie ganz einfach Ihre persönlichen Bibliotheken, versehen Sie Dokumente mit Anmerkungen und erstellen Sie Zitate und Literaturverzeichnisse

Akademische Zusammenarbeit : Schaffen Sie Verbindungen zu Forschern weltweit, geben Sie Fachartikel frei und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten

Forschungsergebnisse : Greifen Sie auf eine umfangreiche Datenbank mit Forschungsarbeiten zu und erhalten Sie personalisierte Empfehlungen

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Verfügbar auf Desktop- und Mobilgeräten, sodass Sie jederzeit und überall auf Ihre Recherchen zugreifen können

Limitierungen von Mendeley

Lernkurve : Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Features vertraut zu machen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung: Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der geräteübergreifenden Synchronisierung

Preise für Mendeley

Free

Premium-Pläne: Je nach Speicher

Mendeley-Bewertungen

G2 : ⭐ 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,9/5 (über 60 Bewertungen)

9. ChatGPT (Bester KI-Assistent für Unterhaltungen)

via ChatGPT

ChatGPT, entwickelt von OpenAI, ist ein KI-gestützter Gesprächsassistent, der Studenten in einem breiten Bereich von Aufgaben unterstützen soll, von der Beantwortung von Fragen bis hin zur Erstellung kreativer Inhalte. Sein fortschrittliches Sprachverständnis ermöglicht interaktives Lernen und effiziente Problemlösung.

Die besten Features von ChatGPT

Vielseitige Unterstützung : Bietet Hilfe beim Schreiben, Lernen, Brainstorming und vielem mehr

Integrationsmöglichkeiten : Kann über APIs in verschiedene Anwendungen integriert werden

Erweiterter Sprachmodus : Bietet Standard- und erweiterte Sprachinteraktionen mit Video- und Bildschirmfreigabe

Zugriff auf mehrere Schlussfolgerungsmodelle: Enthält Modelle wie o3-mini, o3-mini-high und o1 für vielfältige Anwendungsbereiche

Limit von ChatGPT

Abonnementkosten : Für erweiterte Features ist ein Abonnement für ChatGPT Plus oder Pro erforderlich.

Limitierungen: Die kostenlose Version bietet nur eingeschränkten Zugriff, und Plus-Benutzer können auf Nachrichten-Limite stoßen

Preise für ChatGPT

Free

Plus-Plan : 20 $ pro Monat

Pro-Plan: 200 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2 :⭐ 4,7/5 (über 680 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,5/5 (über 105 Bewertungen)

👀 Wusstest du schon? Im Jahr 2024 stellte der Schweizer Filmemacher Peter Luisi die Erzählfähigkeiten der KI auf die Probe, indem er bei „The Last Screenwriter“ Regie führte – einem Film, der vollständig von ChatGPT geschrieben wurde.

10. Copyscape (Das beste Plagiats-Tool)

via Copyscape

Copyscape ist ein weithin anerkanntes tool zur Plagiatserkennung, das Studierenden und Lehrenden hilft, doppelte Inhalte zu identifizieren und so die Originalität akademischer Arbeiten sicherzustellen. Es bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Dienste an, um das Internet nach kopiertem Material zu durchsuchen.

Die besten Features von Copyscape

Online-Plagiatserkennung : Sucht im Internet nach Kopien Ihrer Seite

Copysentry : Ist ein Anbieter von automatischen Benachrichtigungen bei neuen Instanzen von Plagiaten

Premium-Dienste : Bietet erweiterte Features wie die Sammelsuche und API-Zugriff

Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfaches und intuitives Design für eine einfache Navigation

Limitierungen von Copyscape

Kosten für die Premium-Version : Für erweiterte Features ist ein Abonnement erforderlich

Limitierte kostenlose Version: Der kostenlose Dienst bietet nur grundlegende Suchfunktionen.

Preise für Copyscape

Free

Premium-Service: Variiert je nach Nutzung und Anzahl der geprüften Seiten

Copyscape-Bewertungen und Rezensionen

G2 :⭐ 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

11. QuillBot (Das beste KI-Tool zum Schreiben und Paraphrasieren)

via Quillbot

QuillBot ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der das Schreiben von Studierenden verbessert, indem er Tools zum Paraphrasieren, zur Grammatikprüfung und vieles mehr bietet. Er optimiert den Schreibprozess und sorgt für Klarheit und Originalität.

Die besten Features von QuillBot

Paraphrasierungs-Tool : Formuliert Texte um, um die Verständlichkeit zu verbessern und Redundanzen zu vermeiden

Grammatikprüfer : Erkennt und korrigiert Grammatikfehler

Summarizer : Fasst lange Texte zu prägnanten Zusammenfassungen zusammen

Zitiergenerator: Erstellt korrekte Zitate in verschiedenen Stilen

Limit von QuillBot

Einschränkungen der kostenlosen Version : Limitierter Zugriff auf erweiterte Features und Begrenzung der Zeichenanzahl

Internet-Abhängigkeit: Für eine optimale Leistung ist eine stabile Internet-Verbindung erforderlich.

Preise für QuillBot

Free

Premium-Pläne : Monatlich : 19,95 $ pro Monat Halbjährlich : 79,95 $ alle sechs Monate Jährlich : 99,95 $ pro Jahr

Monatlich : 19,95 $ pro Monat

Halbjährlich : 79,95 $ alle sechs Monate

Jährlich: 99,95 $ pro Jahr

Monatlich : 19,95 $ pro Monat

Halbjährlich : 79,95 $ alle sechs Monate

Jährlich: 99,95 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2 :⭐ 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

12. Gemini (Bester KI-gestützter Assistent für den Google Workspace)

Gemini ist Googles fortschrittlicher KI-Assistent, der entwickelt wurde, um die Produktivität zu steigern und eine nahtlose Integration über alle Google-Dienste hinweg zu ermöglichen.

Es bietet Features wie Sprachassistenz, Unterstützung beim Programmieren und Bildgenerierung und ist damit ein vielseitiges tool für Studierende und Berufstätige.

Die besten Features von Gemini

Konversationsunterstützung : Bietet Hilfe beim Schreiben, Planen, Lernen und vielem mehr

Unterstützung beim Programmieren : Hilft bei der Code-Vervollständigung und -Generierung

Bildgenerierung : Erstellt Bilder aus Textvorgaben mithilfe fortschrittlicher Modelle

Integration mit Google-Diensten: Läuft nahtlos mit Gmail, Docs und anderen Google-Anwendungen zusammen

Limitierungen von Gemini

Abonnementkosten : Für erweiterte Features ist ein Abonnement für Gemini Advanced erforderlich

Verfügbarkeit der Features: Einige Features sind möglicherweise auf bestimmte Geräte oder Regionen beschränkt.

Preise für Gemini

Kostenlose Version : Grundlegender Zugriff mit Limiten bei den Features

Gemini Advanced: 19,99 $ pro Monat, beinhaltet erweiterte KI-Funktionen und zusätzlichen Cloud-Speicher

Gemini-Bewertungen und Rezensionen

G2 :⭐ 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. ElevenLabs (Beste KI-Plattform zur Sprachgenerierung)

via ElevenLabs

ElevenLabs ist eine KI-gestützte Sprachtechnologieplattform, die Text in 32 Sprachen in naturgetreue Sprache umwandelt. Sie bietet Tools für Sprachklonen, Synchronisation und Echtzeit-Sprachsynthese und richtet sich an Content-Ersteller, Pädagogen und Entwickler.

Die besten Features von ElevenLabs

Hochwertige Sprachsynthese : Erzeugt natürlich klingende Sprache mit präziser Intonation und emotionalem Ausdruck

Stimmklonen : Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Stimmnachbildungen zu erstellen, wobei einzigartige Stimmmerkmale erhalten bleiben

Mehrsprachiger Support : Unterstützt über 70 Stimmen in 32 Sprachen und ermöglicht so eine globale Reichweite.

API-Integration: Bietet Entwicklern benutzerfreundliche APIs für die nahtlose Einbindung in verschiedene Anwendungen

Limitierungen von ElevenLabs

Begrenzte Auswahl an Sprachoptionen : Einige Benutzer empfinden die verfügbaren Sprachoptionen als begrenzt, da keine benutzerdefinierte Klonung möglich ist

Premium-Features erfordern ein Abonnement: Erweiterte Funktionen wie umfangreiches Voice Cloning und höhere Limite sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise von ElevenLabs

Free

Starter : 5 $ pro Monat

Ersteller : 11 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ElevenLabs

G2 :⭐ 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Eduaide. Ai (Bester KI-gestützter Lehrassistent für Pädagogen)

via Eduaide.ai / AI

Eduaide. AI ist eine KI-gestützte Plattform, die Pädagogen bei der Erstellung von Unterrichtsplänen, der Erstellung benutzerdefinierter Lernmaterialien und der Bereitstellung von effizientem Feedback für Schüler unterstützt. Sie zielt darauf ab, den Workload zu reduzieren, damit sich Lehrer stärker auf die Einbindung der Schüler konzentrieren können.

Die besten Features von Eduaide. KI

Unterstützung bei der Unterrichtsplanung : Erstellt standardkonforme Unterrichtspläne und spart Lehrkräften Zeit

Erstellung von Ressourcen : Erstellt maßgeschneiderte Arbeitsblätter, Quizze und Aktivitäten, um den vielfältigen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden

Tools für studentisches Feedback : Bietet tools, um effizient personalisiertes Feedback zu geben

Fokus auf Datenschutz: Betont den Schutz von Benutzerdaten und gewährleistet Vertraulichkeit

Einschränkungen von Eduaide. KI

Einschränkungen des Free-Plans : Der Free-Plan legt einen Limit von 15 Inhaltsgenerierungen pro Monat für Benutzer fest

Lernkurve: Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features effektiv nutzen zu können

Preise für Eduaide. KI

Free

Pro-Plan: 5,99 $ pro Monat

Eduaide. KI – Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

15. Duolingo (Beste mobile Sprachlernplattform)

via Duolingo

Die bevorzugte Eule zum Sprachenlernen stammt von Duolingo!

Duolingo ist eine beliebte Sprachlernplattform, die Kurse in mehreren Sprachen in Form von interaktiven Lektionen anbietet. Sie bietet ein spielerisches Lernerlebnis, das über Web- und Mobil-Apps zugänglich ist.

Die besten Features von Duolingo

Gamifizierte Lernerfahrung : Motiviert Benutzer durch interaktive Übungen und Belohnungen

Vielfältige Sprachkurse : Bietet einen breiten Bereich an Sprachkursen für Lernende verschiedener Leistungsstufen

Barrierefreiheit: Verfügbar auf verschiedenen Plattformen, darunter Browser und mobile Geräte, sodass auch unterwegs gelernt werden kann

Limit von Duolingo

Unterschiedliche Tiefe der Inhalte : Der Umfang des Materials kann je nach Sprache variieren, wobei einige Kurse umfassender sind als andere.

Grammatikunterricht: Explizite Grammatiklektionen stehen nicht immer im Vordergrund, sodass Benutzer möglicherweise zusätzliche Ressourcen suchen müssen

Preise für Duolingo

Free

Super Duolingo: 6,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Duolingo

G2 :⭐ 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

16. Plus AI (Das beste KI-gestützte Präsentations-Tool)

Bild via KI

Plus AI ist ein innovatives, KI-gestütztes Präsentations-Tool, das entwickelt wurde, um die Erstellung und Bearbeitung von Folien direkt in Google Slides und Microsoft PowerPoint zu optimieren. Es ermöglicht Benutzern, ganze Präsentationen oder einzelne Folien mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen oder durch das Hochladen bestehender Dokumente zu erstellen.

Das Tool bietet Features wie benutzerdefiniertes Branding, KI-gestützte Inhaltserstellung und nahtlose Integration in bestehende Workflows und ist damit ein wertvolles Hilfsmittel für Fachleute und Lehrkräfte, die ihre Präsentationseffizienz steigern möchten.

Plus: Die besten KI-Features

Nahtlose Integration : Funktioniert direkt in Google Slides und PowerPoint, sodass kein Wechsel zwischen Anwendungen erforderlich ist

KI-gestützte Inhaltserstellung : Erstellt Präsentationen anhand von Vorgaben oder vorhandenen Dokumenten und spart so Zeit und Aufwand

Benutzerdefiniertes Branding : Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Logos, Schriftarten und Farben einzubinden, um eine einheitliche Markenidentität zu gewährleisten

Vielseitige Tools für die Bearbeitung: Bietet Optionen zum Einfügen, Umschreiben und Neugestalten von Folien, was die Aktualisierung und Formatierung von Inhalten erleichtert

Plus: Limite der KI

Zugang auf Abonnementbasis : Plus KI bietet zwar eine kostenlose Testversion an, für die weitere Nutzung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Lernkurve: Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features vollständig zu erkunden und effektiv zu nutzen

Plus KI-Preise

Free

Basic: 15 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 25 $ pro Benutzer und Monat

Team: 40 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Plus KI-Bewertungen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

17. Brainly (Beste Community zum Wissensaustausch für Schüler und Studenten)

Via allaboutAI

Brainly ist eine Online-Plattform, auf der Schüler gemeinsam akademische Probleme lösen und Wissen freigeben. Sie deckt einen breiten Bereich an Fächern ab und ermöglicht es den Benutzern, Fragen zu stellen und zu beantworten, um das Lernen zu erleichtern.

Die besten Features von Brainly

Community-basierte Unterstützung : Studierende helfen sich gegenseitig, indem sie Antworten und Erklärungen zu verschiedenen akademischen Fragen bereitstellen

Breites Themenspektrum : Umfasst Themen von Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu Geisteswissenschaften und Sprachen

Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitiv gestaltet, sodass Benutzer sich leicht zurechtfinden und relevante Informationen finden können

Einschränkungen von Brainly

Qualitätskontrolle : Da die Inhalte von Benutzern erstellt werden, kann die Genauigkeit der Antworten variieren, sodass Benutzer die Informationen überprüfen müssen.

Werbung: Die kostenlose Version enthält Werbung, die manche Benutzer ablenken könnte

Preise für Brainly

Free

Halbjährlicher Plan: 18 $ alle 6 Monate

Jahres-Abonnement: 24 $ pro Jahr

Brainly-Bewertungen

G2 :⭐ 4/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra:⭐ 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

18. AskCodi (Bester KI-gestützter Code-Assistent)

via AskCodi

AskCodi ist ein KI-gestützter Programmierassistent, der entwickelt wurde, um Workflows zu optimieren, indem er eine Reihe von Tools bereitstellt, die bei der Codegenerierung, Refactoring, Fehlerbehebung und vielem mehr helfen. Er unterstützt mehrere Programmiersprachen und Frameworks und zielt darauf ab, die Produktivität von Entwicklern aller Erfahrungsstufen zu steigern.

Es ist eine großartige Ressource für Studierende, die Code lernen möchten.

Die besten Features von AskCodi

Code-Generator : Erstellt im Handumdrehen Code-Schnipsel und komplexe Strukturen, die auf verschiedene Programmiersprachen zugeschnitten sind

Code-Refactoring : Verbessert die Codequalität durch die Umgestaltung bestehender Codebasen, um die Effizienz und Wartbarkeit zu steigern

Code Fixer : Erkennt und behebt Bugs, Syntaxfehler und logische Probleme, um stabilen Code zu gewährleisten

Sprachübersetzer : Konvertiert Code zwischen verschiedenen Programmiersprachen unter Beibehaltung der korrekten Syntax und Logik

Unit-Test-Generator: Durchführt die Automatisierung der Erstellung von Unit-Tests, um robuste und fehlerfreie Anwendungen zu gewährleisten

Limitierungen von AskCodi

Zugang auf Abonnementbasis : Für erweiterte Features ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Lernkurve: Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen verfügbaren tools vertraut zu machen

Preise für AskCodi

Premium : 14,99 $ pro Monat

Ultimate: 34,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu AskCodi

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

19. Canva (Beste Online-Designplattform)

via Canva

Canva ist eine benutzerfreundliche Online-Designplattform, mit der Einzelpersonen und Teams einen breiten Bereich visueller Inhalte erstellen können, von Grafiken für soziale Medien bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien.

Es bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, Bildern und Schriftarten, wodurch das Gestalten sowohl für Anfänger als auch für Profis zugänglich wird

Die besten Features von Canva

Umfangreiche Vorlagenbibliothek : Bietet eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen für verschiedene Designanforderungen

Drag-and-Drop-Oberfläche : Vereinfacht den Gestaltungsprozess durch eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Tools für die Zusammenarbeit : Ermöglichen es Teams, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, und steigern so die Produktivität

Brand Kit : Ermöglicht es Geschäften, die Markenkonsistenz zu wahren, indem sie Markenelemente speichern und Markenfarben sowie Schriftarten einfach anwenden können

Magic Studio: Bietet KI-gestützte Tools wie Magic Write und Dream Lab zur Erstellung von Inhalten und Bildern

Einschränkungen von Canva

Einschränkungen der kostenlosen Version : Für den Zugriff auf bestimmte Premium-Inhalte und -Features ist ein Abonnement erforderlich.

Lernkurve für erweiterte Features: Während die Grundfunktionen einfach zu bedienen sind, kann es einige Zeit dauern, bis man die erweiterten Tools beherrscht

Preise für Canva

Free

Canva Pro: 120 $ pro Jahr

Canva Teams: 100 $ pro Jahr

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.400 Bewertungen)

20. Khanmigo (Bester KI-Nachhilfelehrer und Lehrassistent)

via Khanmigo

Khanmigo ist ein KI-gestützter persönlicher Tutor und Lehrassistent, der von der Khan Academy entwickelt wurde. Er bietet interaktive und effektive Lernerfahrungen, indem er Schüler zu Antworten hinführt, anstatt ihnen einfach nur Lösungen zu liefern.

Khanmigo ist in die umfangreichen Bildungsressourcen der Khan Academy integriert und deckt Fächer wie Mathematik, Geisteswissenschaften, Programmieren und Sozialkunde ab.

Die besten Features von Khanmigo

Interaktives Lernen : Fördert kritisches Denken, indem es Studierende dazu anleitet, Antworten selbstständig zu finden

Umfassende Themenabdeckung : Bietet personalisierten Nachhilfeunterricht in einem breiten Bereich von Themen

Support für Lehrkräfte: Unterstützt Pädagogen bei der Unterrichtsplanung, der Erstellung von Tests und der Erstellung von Zusammenfassungen zum Lernfortschritt der Schüler

Einschränkungen von Khanmigo

Abonnement erforderlich : Für den Zugriff für Eltern und Lernende ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Geografische Einschränkungen: Derzeit hauptsächlich für Benutzer in den Vereinigten Staaten verfügbar

Preise für Khanmigo

Free für Lehrkräfte : Pädagogen können Khanmigo kostenlos nutzen

Kostenpflichtiger Zugang für Eltern und Lernende: Details zum Abonnement finden Sie auf der Khanmigo-Website

Bewertungen und Rezensionen zu Khanmigo

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

KI hat die Art und Weise, wie Studierende lernen, recherchieren und ihre akademische Arbeit organisieren, grundlegend verändert. Dank eines breiten Bereichs an KI-Tools für Studierende spielt Technologie heute eine direkte Rolle dabei, komplexe Themen zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und das Lernen interessanter zu gestalten.

Das Finden zuverlässiger Quellen und das Zusammenfassen großer Informationsmengen kann zeitaufwändig sein. KI-gestützte Recherchetools helfen Studierenden dabei, Kernaussagen zu extrahieren, riesige Datenmengen zu analysieren und ihre Ergebnisse effektiv zu strukturieren.

2. KI-gestützte Schreib- und Grammatikassistenten

Von Aufsätzen bis hin zu Berichten verbessert KI den Schreibprozess, indem sie Sprachvorschläge macht, die Klarheit erhöht und auf korrekte Grammatik achtet. Diese tools helfen Studierenden dabei, ihren Schreibstil zu verfeinern und ihre Ideen effektiv zu vermitteln.

Das Lösen von Mathematikaufgaben und das Verstehen von Formeln wird durch KI-generierte Schritt-für-Schritt-Erklärungen einfacher. Diese tools helfen dabei, komplexe Konzepte aufzuschlüsseln und Berechnungen verständlicher zu machen.

👀 Wussten Sie schon? Die KI von Google DeepMind schrieb Geschichte, indem sie ein „unlösbares“ mathematisches Problem knackte. Es fand eine neue Lösung für das jahrzehntealte Cap-Set-Problem und bewies damit, dass KI die Grenzen des menschlichen Wissens in der Mathematik erweitern kann.

4. KI-Tutoren und virtuelle Lernassistenten

KI-gestützte personalisierte Nachhilfe passt sich individuellen Lernstilen an und bietet interaktive Erklärungen sowie strukturierte Lektionen. Diese Form des personalisierten Lernens hilft Schülern, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen sie sich verbessern müssen.

Die Verwaltung von Kursarbeiten, Aufgaben und Fristen erfordert eine gute Organisation. KI-gestützte Tools für Produktivität helfen Studierenden dabei, ihre Lernpläne zu strukturieren, den Fortschritt zu verfolgen und ihr Zeitmanagement zu optimieren.

In Fächern, die visuelles Verständnis erfordern, machen KI-generierte Illustrationen abstrakte Themen verständlicher. Tools zur Bilderzeugung helfen bei der Erstellung von Lehrmaterialien, die das Behalten von Wissen und das Engagement fördern.

Jeder Studierende hat individuelle akademische Bedürfnisse, und die Wirksamkeit von KI-Tools für Studierende hängt davon ab, wie gut sie zu den jeweiligen Lernpräferenzen passen. Ob Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei der Recherche oder die Verbesserung der Schreibfähigkeiten – KI verbessert die Bildung durch strukturierte Unterstützung, tieferes Verständnis und maßgeschneiderte Lernerfahrungen.

Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Vorlagen zum Erstellen von Notizen in Google Docs, Word und ClickUp

Nicht alle KI-Tools für Studierende sind gleich. Einige helfen bei den Hausaufgaben, andere verbessern die Schreibfähigkeiten und wieder andere optimieren Forschungsprojekte.

Aber woher weißt du, welches Tool einen Wert für deine Lernerfahrung hat, anstatt dir nur sofortige Antworten zu liefern?

🧠 Stell dir vor, du sitzt vor einer schwierigen Mathematikaufgabe, die dir einfach keinen Sinn ergibt. Du könntest ein KI-Tool verwenden, das dir die Antwort in Sekundenschnelle liefert, aber das hilft dir nicht dabei, etwas zu lernen oder eine Prüfung mit Bravour zu bestehen. Stattdessen kannst du ein KI-Tool bitten, dich durch jeden Schritt zu führen, dir zu zeigen, wo du einen Fehler gemacht hast, und dir zu helfen, die dahinterstehende Logik zu verstehen.

Das richtige KI-Tool löst nicht nur Probleme, sondern befähigt Studierende dazu, kritisch zu denken, Konzepte anzuwenden und Wissen langfristig zu behalten.

Bevor Sie sich also für eine KI-gestützte Lösung entscheiden, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

Passt es zu deinem Lernstil?

Manche Studierende nehmen Informationen besser visuell auf, während andere detaillierte Erklärungen oder interaktive Übungen benötigen. KI-Tools für Studierende, die personalisierte Lernerfahrungen bieten, helfen dir dabei, Konzepte auf eine Weise zu verstehen, die für dich Sinn ergibt, anstatt dir einen generischen Ansatz aufzuzwingen.

Bringt es dir tatsächlich etwas bei oder gibt es dir nur Antworten?

Wenn ein KI-Tool dir einen fertigen Aufsatz liefert oder eine Mathematikaufgabe ohne Erklärung löst, ist das dann wirklich hilfreich? KI sollte Schüler unterstützen, indem sie komplexe Konzepte aufschlüsselt, die Argumentation hinter Lösungen aufzeigt und die schulischen Leistungen stärkt, anstatt Aufgaben nur schnell abzuarbeiten.

So kannst du ClickUp Brain nutzen, um zu lernen, wie man ein Physikproblem löst.

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Kann man den von dem Anbieter bereitgestellten Informationen vertrauen?

KI-generierte Inhalte sind allgegenwärtig, aber nicht alle sind korrekt. Wenn du KI für Forschungsprojekte oder Schreibaufgaben nutzt, benötigst du Tools, die auf glaubwürdige Quellen zurückgreifen, und keine, die zufällige Fakten generieren. Einige Tools lassen sich sogar in Google Docs integrieren, um Studierenden dabei zu helfen, ihre Arbeit zu strukturieren und große Informationsmengen effizient zu analysieren.

Ist es plagiatsfrei und ethisch einwandfrei?

KI sollte eine Lernhilfe sein, keine Verknüpfung. Die besten tools verbessern die Bildung, indem sie die Schreibfähigkeiten fördern, korrekte Grammatikvorschläge machen und dich bei Aufgaben anleiten, anstatt die Arbeit für dich zu erledigen.

Fördert es Fähigkeiten, die über den Unterricht hinausgehen?

Der wahre Wert von KI liegt nicht nur darin, Dinge schneller zu erledigen. Ob beim Sprachenlernen, bei der Bildgenerierung oder bei der Verbesserung der Problemlösungsfähigkeiten – das richtige KI-Tool hilft Studierenden, ihr kritisches Denken zu schärfen und Fähigkeiten zu entwickeln, die über den akademischen Bereich hinausgehen.

Die besten KI-Tools machen das Lernen nicht nur einfacher, sondern auch effektiver. Anstatt nach schnellen Lösungen zu suchen, sollten Sie sich für eine KI entscheiden, die Ihnen hilft, Fragen zu beantworten, Informationen zu behalten und Zeit zu sparen, während sie gleichzeitig Ihren gesamten Lernprozess stärkt.

Lesen Sie auch: Die besten Lerntools, die jeder Student haben sollte

Besseres Lernen mit KI

Die richtigen KI-Tools beschleunigen nicht nur den Lernprozess – sie machen das Lernen auch effektiver. Ganz gleich, ob es darum geht, komplexe Themen zu bewältigen, Aufgaben zu organisieren oder deine Texte zu verfeinern: KI hilft dir dabei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Es ist der Schlüssel, die richtige Balance zwischen Technologie und traditionellem Lernen zu finden. Bei sinnvoller Nutzung steigert KI die Produktivität, vertieft das Verständnis und verschafft Studierenden einen Vorsprung.

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FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Sie organisieren Kursarbeiten, fassen Inhalte zusammen, erklären Konzepte und schaffen eine Lernstruktur – und unterstützen so ein tieferes Lernen, anstatt Aufgaben nur schneller abzuschließen.

Prüfen Sie die Genauigkeit, die Transparenz der Quellen, die Personalisierung des Lernens und ob Konzepte vermittelt werden, anstatt nur Antworten zu generieren.

Lernassistenten konzentrieren sich auf Erklärungen, Zusammenfassungen und Planung; Schreibtools verbessern Grammatik, Klarheit, Paraphrasierung und Struktur.

Ja. Tools wie ClickUp bündeln Aufgaben, Dokumente, Zeitpläne und Ziele und helfen Studierenden dabei, Kursarbeiten, Fristen und Lernsitzungen strukturiert zu organisieren.