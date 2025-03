die 10 besten Tools zur Online-Zusammenarbeit für Studenten im Jahr 2025

Schüler arbeiten zusammen: Das ist eine der besten Möglichkeiten für alle Beteiligten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln - und darum geht es schließlich in der Bildung.

Welche Tools gibt es also, um die Teamarbeit unter Ihren Lernenden zu fördern? Es gibt viele, und da heutzutage so viel online passiert, bieten die besten Tools den Schülern einen Online Workspace, in dem sie gemeinsam kreativ sein und kommunizieren können, in dem sie gemeinsam an Lektionen teilnehmen und an Gruppenprojekten in der Cloud zusammenarbeiten können. ☁️

Viele Online-Lerntools erledigen all das - und noch viel mehr. Finden Sie unter den unten vorgestellten Tools für die Online-Zusammenarbeit von Schülern die perfekte Option für Ihr Klassenzimmer.

Online-Tools für die Zusammenarbeit von Schülern umfassen einen breiten Bereich von Plattformen und Apps, die eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen können. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie bieten Schülerinnen und Schülern einen Ort, an dem sie gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Mitschülerinnen und Mitschülern etwas erstellen und freigeben können.

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort.

Einige der größeren Lernplattformen bieten dies und mehr. Einige Plattformen sind auf ein allgemeines Publikum ausgerichtet und bieten Tools für das Aufgabenmanagement, sichere Zusammenarbeit kommunikation, gemeinsames Freigeben von Dokumenten und so weiter. Sie lassen sich gut auf die Bedürfnisse des Bildungswesens übertragen.

Andere Plattformen sind speziell auf den Bildungsbereich ausgerichtet. Das bedeutet, dass sie zwar allgemeine Tools für die Organisation und Kommunikation anbieten, aber auch Dinge wie vorgefertigte Unterrichtspläne und Analysen, die den Lehrern helfen sollen, die Leistungen der Schüler zu messen.

Die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern sind vielfältig und unterscheiden sich von einer Altersgruppe zur nächsten und von einer Klasse zur anderen. Unabhängig davon, ob Sie ein Tool für die Zusammenarbeit von Schülern und Studenten benötigen, um bestimmte Kursarbeiten zu unterstützen, oder ein Tool, das am besten für eine bestimmte Altersgruppe geeignet ist, sollten alle Tools folgende Eigenschaften aufweisen:

Ablenkungsfreie Umgebung: Vermeiden Sie Apps, bei denen Sie die Benachrichtigungen nicht benutzerdefinieren können, und suchen Sie stattdessen nach Apps und Plattformen, die den Schülern einen ablenkungsfreien Ort zum Arbeiten bieten den Fokus zu verbessern und sich auf Aufgaben zu konzentrieren Erschwingliche Preise: Pädagogen, Schulbezirke und Eltern haben oft ein knappes Budget, daher müssen pädagogische tools erschwinglich sein

Sind Sie bereit, die perfekten Tools für die Zusammenarbeit mit Ihren Schülern zu finden? Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Apps und Plattformen, die Schülern dabei helfen, zusammenzuarbeiten, ihre Aufgaben zu bewältigen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit anderen Mitgliedern der Gruppe ohne Überschneidungen in ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform sind, die Ihnen hilft, eine kollaborative Lernumgebung für Online-Kurse und andere Aufgaben zu schaffen, ist ClickUp eine gute Wahl. Wie ihr eigenes digitales Klassenzimmer schafft ClickUp einen zentralen Space für studenten um Aufgaben, schriftliche Dokumente, Fristen, Fälligkeitsdaten und vieles mehr zu organisieren.

Wie ein gemeinsames Lernjournal können die Schüler Folgendes verwenden ClickUp Dokumente können Studierende Aufsätze verfassen, Lehrpläne speichern, Notizen machen und ihre Aufgaben in einem gemeinsam nutzbaren Dokument abschließen. Für Gruppenprojekte ist Docs eine hervorragende Ressource für Brainstorming und die Arbeit mit anderen Mitschülern mit live-Bearbeitungs-Features um Beiträge und Kommentare zu Aufgaben in Echtzeit zu erstellen. Lehrkräfte können mit ClickUp AI innerhalb ihrer ClickUp Dokumente in Sekundenschnelle Zusammenfassungen, Quizfragen, E-Mails und mehr erstellen. Die virtuellen Whiteboards von ClickUp sind eine weitere großartige visuelles collaboration tool für virtuelles Lernen und kollaborative Gruppenarbeit. Die Schüler können gemeinsam zeichnen, visualisieren und Ideen mithilfe von Haftnotizen, Drag-and-Drop-Karten und anderen visuellen Features freigeben. ClickUp bietet sogar einen Bereich von whiteboard-Vorlagen zur Verfügung, um den Schülern den Start in ihre Projekte zu erleichtern. 🤩

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Projekte und Dokumente - alles an einem Ort

Schüler verwendenClickUp's Vorlage für eine Checkliste für die Planung von Schülern verwenden, um Ziele einzustellen, Aufgaben oder Projekte in kleinere Schritte zu unterteilen, einen Plan zu erstellen und ihren Fortschritt zu verfolgen

Erstellen Sie gemeinschaftliche Dokumente und Whiteboards für den Gruppenunterricht oder zur Förderung der Teamarbeit

Verwenden Sie ClickUp für den persönlichen Unterricht, für hybride Klassenzimmer oder als tool für die Remote-Zusammenarbeit für virtuelle Klassenzimmer

Nutzen Sie ClickUp AI zum Brainstorming von Aufsatzthemen, zur Zusammenfassung längerer Inhalte oder zur schnellen Erstellung von Notizen

Erstellen Sie mit Docs Ihren eigenen Hub für den Unterricht mit Lehrplänen, Wikis, Vorlagen für Aufgaben und vielem mehr

ClickUp Limitierungen

ClickUp bietet zwar einige Vorlagen für den Unterricht, aber keine vorgefertigten Lektionen wie einige andere Bildungsplattformen

Einige Schüler müssen sich möglicherweise erst an die vielen leistungsstarken Features von ClickUp gewöhnen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

4.6/5 (3,800+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams

über Microsoft Teams In der Geschäftswelt zählt Microsoft Teams zu den besten kollaborativen microsoft Teams for Education kombiniert alles von Teams mit einigen bildungsspezifischen Features, um die Online-Lernerfahrung zu verbessern.

Zunächst einmal bietet Teams zusammenarbeit in Echtzeit über virtuelle Klassenzimmer, in denen Sie Dokumente, Tabellenkalkulationen und andere Medien freigeben, bearbeiten und gemeinsam daran arbeiten können. Es gibt auch personalisierte Tools, die den Schülern helfen, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lese- und Schreibfähigkeiten, öffentliches Sprechen und mehr zu verbessern.

Mit Educational Insights können Lehrkräfte die Fortschritte der Schüler nachverfolgen und mit Features, die Kinder ansprechen und ihre Emotionen zum Leben erwecken, das sozial-emotionale Lernen fördern. Außerdem können Schüler und Lehrkräfte diese kostenlose Online-Plattform mit einer aktuellen E-Mail Adresse der Schule nutzen.

Microsoft Teams beste Features

Freigeben und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und anderen Medien

Mit Teams können Sie unkomplizierte Meetings und virtuelle Klassenzimmer einrichten

Aktuelle Informationen über die Fortschritte der Schüler mit dem Educational Insights tool

Verwenden Sie Teams auf dem Desktop, Laptop oder Mobiltelefon

Unterstützen Sie Schüler beim Aufbau sozialer Kompetenzen sowie von Fähigkeiten in den Bereichen Lesen und Schreiben, Rhetorik und mehr

Microsoft Teams Limits

Funktioniert am besten auf Windows-Geräten; Benutzer haben manchmal Probleme, sich auf dem Mac zu verbinden

Viele Benachrichtigungen können die Schüler ablenken

Microsoft Teams Preise

Free mit einer aktiven E-Mail Adresse der Schule

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (9,300+ Bewertungen)

4.5/5 (9,300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (14,300+ Bewertungen)

3. Slack

über Slack Mit Slack können Sie einen Hub einrichten, über den Studierende und Lehrkräfte kommunizieren und zusammenarbeiten können. In Kanälen können Sie Diskussionen nach Klasse oder Thema sortieren, und Schüler können sich per Direktnachricht an Lehrer und Mitschüler wenden. Slack ist auch eine großartige Möglichkeit für Lehrkräfte, sofortige Updates zu Ereignissen, Schulsicherheit und mehr freizugeben.

Slack beste Features

Verwenden Sie Channels, um Diskussionen auf Klassen oder bestimmte Themen zu konzentrieren

Zusammenarbeiten oder Whiteboard-Sitzungen mit Canvases veranstalten

Inhalte über Channels oder Direktnachrichten freigeben

Verwenden Sie Huddles-Audiokonferenzen für Fernunterricht, Zusammenarbeit mit Studenten und mehr

Slack Limits

Sie können zwar vorab aufgezeichnete Audio- und Videodateien freigeben, aber es gibt keine Optionen für Live-Videokonferenzen

Die Navigation in einem Workspace mit Dutzenden von Channels kann verwirrend sein

Slack-Preise

Free

Pro: $7.25/Benutzer pro Monat

$7.25/Benutzer pro Monat Business+: $12,50/Benutzer pro Monat

$12,50/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Kontakt zum Vertrieb

Slack Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (23,100+ Bewertungen)

4.7/5 (23,100+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (31,900+ Bewertungen)

4. Kahoot!

über Kahoot! Kahoot! ist eine Plattform, die den Lernprozess auf spielerische Art und Weise gestaltet, teils als Kollaborationstool, teils zur Steigerung des Engagements. Pädagogen nutzen diese App, um ein Lernspiel zu erstellen, das sie dann für die Schüler freigeben können, die es einzeln oder in der Gruppe spielen können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Quizspiele unterhaltsamer zu gestalten, den Lehrplan zu ergänzen oder den Schülern etwas zu bieten, mit dem sie sich nach dem Unterricht beschäftigen können.

Kahoot! beste Features

Erstellen Sie in nur wenigen Minuten ein fesselndes Lernspiel, entweder von Grund auf oder mit Hilfe einer Vorlage

Integration mit Microsoft Teams zur Durchführung von Live-Kahoots per Video-Konferenz

Spielen Sie benutzerdefinierte Kahoots während des Live-Unterrichts oder weisen Sie sie den Schülern zum späteren Abschließen zu

Benutzerdefiniert mit Folien, eingebetteten YouTube-Videos, verschiedenen Frageformaten und mehr 👀

Kahoot! Grenzen

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Spielformaten

Schüler können online nach den Antworten auf vorgefertigte Fragen suchen

Die Pläne sind verwirrend - es gibt mindestens 15 Pläne für Lehrer, Schulen, Arbeitsplätze, zu Hause, zum Lernen und mehr

Kahoot! Preise

Die Preise für die Pläne hängen davon ab, ob Sie Lehrer, Berufstätiger, Student oder Familien-/Freundesgruppe sind. Es sind auch Pläne für Schulbezirke erhältlich. Hier sind die Anfangskosten für einzelne Lehrer oder Schüler:

Kahoot !+ Premier: $7,99/Monat pro Benutzer

$7,99/Monat pro Benutzer Kahoot !+ Max: $9,99/Monat pro Benutzer

Kahoot! Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

4.7/5 (2,700+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

5. Google Klassenzimmer

über Google Klassenzimmer Google Classroom ist ein voll ausgestattetes Online-Lerntool, das Teil von Google Workspace for Education ist. SchülerInnen und LehrerInnen können sich per Videokonferenz verbinden, um aus der Ferne zu lernen, aber es ist auch nützlich für das Lernen in der Klasse und die Zusammenarbeit der SchülerInnen.

Ob persönlich oder per Fernzugriff - mit dieser Plattform können Sie das Engagement der Schüler durch personalisierten, differenzierten Unterricht, intuitive Vorlagen für Aufgaben und Integrationen mit anderen beliebten Edtech-Tools fördern. Analysen sind verfügbar, um den Erfolg der Schüler zu messen und zu verfolgen, und die Plattform bietet auch eine robuste Suite von Tools für Lehrer, z. B. Notenbücher, Benachrichtigungen für Aufgaben und Fristen, eine anpassbare Kommentarbank und mehr.

Google Classroom beste Features

Verwenden Sie PDFs und andere Materialien, um ansprechende interaktive Aufgaben zu erstellen

Unterstützung der Schüler bei der eigenständigen Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten mit Read Along

Erstellen Sie Berichterstellungen, um Plagiate zu erkennen und die akademische Integrität zu unterstützen

Optimieren Sie die Benotung, die Unterrichtsplanung und alltägliche Aufgaben mit zeitsparenden Features

Google Classroom Limits

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche zu einfach oder langweilig ist

Such-Tools und ein Dashboard für die Planung könnten die Schüler bei der Verwaltung von Aufgaben und Fristen unterstützen

Preise für Google Classroom

Education Fundamentals: Kostenlose Version für qualifizierte Einrichtungen

Kostenlose Version für qualifizierte Einrichtungen Bildung Standard: $3/Student pro Jahr

$3/Student pro Jahr Lehr- und Lern-Upgrade: $4/Lizenz pro Monat

$4/Lizenz pro Monat Bildung Plus: $5/Student pro Jahr

Google Classroom Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (2,300+ Bewertungen)

4.6/5 (2,300+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

6. Classcraft

über Classcraft Classcraft ist eine innovative Plattform, die das Lernen in eine spielerische Erfahrung verwandelt. Schüler erhalten Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Aufgaben - und Lehrer können auch Punkte für gutes Verhalten vergeben und für positive Verstärkung in anderen Bereichen sorgen.

Classcraft fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern und bietet ihnen sogar ein kreatives Ventil, in dem sie ihre eigenen Profile und Avatare gestalten können, was das Engagement fördert.

Classcraft beste Features

Verwenden Sie ein Belohnungssystem, um Anreize zum Lernen und für positives Verhalten zu schaffen ✨

Erstellen Sie Quests, die Unterrichtspläne in spannende Lernabenteuer verwandeln

Integration mit anderen beliebten Ed-Tech-Tools wie Google Classroom und Canvas

Bleiben Sie mit Schülern und Eltern in Kontakt, indem Sie die Kommunikationstools der Plattform nutzen

Vorlagen verwenden, die CASEL, ISTE, PBIS und andere Bildungsstandards erfüllen

Classcraft Einschränkungen

Das anfängliche Setup kann zeitaufwändig sein, da es keine Option zum Importieren von Fragen gibt

Einige Lehrer haben berichtet, dass die Kosten für kostenpflichtige Versionen hoch sind

Preise für Classcraft

Basic für Lehrer: Free

Free Premium für Lehrer: $120 jährlich

$120 jährlich Schulen & Bezirke: Kontakt zum Vertrieb

Classcraft Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4.2/5 (20+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (15+ Bewertungen)

7. Birnendeck

über Birnendeck Mit Pear Deck können Sie Ihre bestehenden Pläne für den Unterricht in multimediale Lernerfahrungen umwandeln, die die Schüler begeistern. Erstellen Sie Folien, interaktive Präsentationen, Bewertungen, Testfragen und vieles mehr.

Einer der größten Vorteile von Pear Deck ist, dass es sich um eine sehr benutzerfreundliche App handelt, die entweder in der App selbst, über einen Browser oder über eine der vielen Integrationen aufgerufen werden kann.

Pear Deck beste Features

Integration mit Google Classroom und anderen beliebten Lernplattformen

Nahtloses Hochladen und Freigeben bestehender Lektionen über Google Drive oder Microsoft OneDrive

Einbindung der Schüler in Leseaufgaben mit dem immersiven Reader

Erstellen Sie Lektionen, Umfragen, Quizze, Bewertungen und mehr

Pear Deck Beschränkungen

Individuelle Pläne für Lehrer sind teuer

Es ist nicht immer einfach, Änderungen an Präsentationen und Folien vorzunehmen, nachdem sie in Pear Deck hochgeladen wurden

Pear Deck Preise

Basic: Free

Free Individual Premium: $149.99/Jahr

$149.99/Jahr Schulen & Bezirke: Kontakt zum Vertrieb

Pear Deck Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (40 Bewertungen)

8. Wippe

über Wippe Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für die Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern sind, das die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts vermittelt und gleichzeitig die Kernkompetenzen stärkt, könnte Seesaw genau das Richtige für Sie sein. Diese Plattform liefert Lernerfahrungen, die mit den Standardlehrplänen übereinstimmen, und bietet außerdem integrierte Bewertungen, automatische Benotung und andere Tools, die den Lehrern helfen, ihre Aufgaben zu rationalisieren.

Mit Seesaw ist es einfach, Audio-, Video- und Bildschirmaufnahmen für den Unterricht zu erstellen, und die Schüler können Bilder verwenden und einfach Dateien hochladen, um praktisches Lernen und die Beherrschung von Fähigkeiten zu demonstrieren.

Seesaw beste Features

Erstellen von schülergesteuerten Portfolios, die eine Verbindung über das ganze Jahr hinweg herstellen

Verbinden Sie jeden beteiligten Erwachsenen mit dem individuellen Fortschritt jedes Schülers

Integration mit Google Classroom, Canvas und anderen beliebten Tools für Lernende

Bieten Sie Text- und Audio-Feedback sowie persönliche Konferenzen mit Schülern an

Seesaw Grenzen

Am besten für jüngere Schüler geeignet - nicht für Schüler der Mittelstufe oder des Gymnasiums

Einige Benutzer berichten, dass Seesaw verwirrend und umständlich zu navigieren sein kann

Preise für Seesaw

Basic: Free Forever für immer

Free Forever für immer Schul- und Distrikt-Abonnements: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Seesaw Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (75+ Bewertungen)

4.7/5 (75+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

9. Miro

über Miro Während Miro ist zwar kein Tool, das speziell für den Unterricht entwickelt wurde, aber Pädagogen können seine innovativen Features dennoch für ihre Arbeit nutzen. Denn bei Miro dreht sich alles um Visualisierungen. Schüler und Lehrer können es für Brainstorming, Mindmapping, projektbasiertes Lernen, Aufgabenmanagement, Whiteboards, Schwarze Bretter und vieles mehr verwenden.

Miro beste Features

Erteilen Sie Unterricht mit einem einfachen, leistungsstarken digitalen Whiteboard

Fördern Sie die Teamarbeit mit Mind Mapping- und Brainstorming-Tools

Bieten Sie Studenten einen visuellen Space zur Nachverfolgung von Aufgaben, Aufträgen, Terminen und mehr

Integration mit Zoom, Teams, Google Workspace und anderen führenden Plattformen für Remote Meetings

Miro Beschränkungen

Eine Vielzahl von Tools und Features führt zu einer steilen Lernkurve

Komplexe Boards werden manchmal langsam geladen oder haben Probleme mit der Leistung

Miro Preise

Free für begrenzte Features

für begrenzte Features Starter: $8/Mitglied pro Monat

$8/Mitglied pro Monat Geschäft: $16/Mitglied pro Monat

$16/Mitglied pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Miro Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (5,100+ Bewertungen)

10. Nearpod

über Nearpod Nearpod ist eine spielbasierte Lernplattform, die Lehrkräften dabei helfen soll, ihren Schülern ansprechende Lernerfahrungen in Präsenz-, Fern- und Hybrid-Klassenräumen zu bieten. Gamification und Gruppenaktivitäten fördern das kollaborative Lernen unter den Schülern, und die Lehrer können die Aktivitäten und den Unterricht für Einzelpersonen und kleine Gruppen personalisieren.

Einer der größten Vorteile von Nearpod ist die riesige Bibliothek mit vorgefertigten, an Standards orientierten Lektionen zu fast jedem erdenklichen Thema. 📚

Nearpods beste Features

Erstellen Sie interaktive Lektionen mit PowerPoint, Google Slides, PDFs oder anderen Medien

Wählen Sie zwischen mehr als 22.000 anpassbaren, vorgefertigten Lektionen

Nachverfolgung des Verständnisses und der Entwicklung der Schüler durch Analysen

Integration mit gängigen Tools wie Teams, Canvas und Google Classroom

Nearpod Beschränkungen

Die Preisgestaltung ist nicht transparent - Sie müssen sich für ein kostenloses Konto anmelden, um mehr zu erfahren

Nearpod bietet zwar Tools zur Bearbeitung von Folien, aber es ist einfacher, eine App wie PowerPoint oder Google Slides zum Erstellen oder Bearbeiten zu verwenden

Preise für Nearpod

Silberne Lizenz: Free

Free Gold-Lizenz: Details auf Anfrage

Details auf Anfrage Platin-Lizenz: Für Details anmelden

Für Details anmelden Premium Plus Lizenz: Kontakt zum Vertrieb

Nearpod Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

4.7/5 (160+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

Zusammenarbeit ist in den heutigen Klassenzimmern von entscheidender Bedeutung - ebenso wie die Verbindung. Sie brauchen Tools, die den Schülern nicht nur beim Lernen und Wachsen helfen, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, zu erstellen, sich zu verbinden und zusammenzuarbeiten, egal ob sie am Unterricht vor Ort oder von zu Hause aus teilnehmen.

Als eines der besten Tools für die Zusammenarbeit von Studenten auf dem Markt bietet ClickUp den Studenten einen großartigen Space, in dem sie zusammenarbeiten, kommunizieren, Aufgaben freigeben und speichern, ihre Fälligkeitsdaten verwalten und vieles mehr.