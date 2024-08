Die wichtigsten Projektmanagement-Tipps für Studenten

Egal, ob Sie gerade mit der High School beginnen oder Ihre Doktorarbeit abschließen, das akademische Leben bringt unbestreitbar einzigartige Erfahrungen mit sich.

Als Student haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihr intellektuelles Wissen zu erweitern, sondern auch, neue Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar die Welt zu bereisen! Es gibt einen Grund, warum Ihr Onkel Ihnen immer wieder sagt, dass das Studium die beste Zeit seines Lebens war.

Allerdings ist es definitiv nicht einfach, mit dem Druck und der Verantwortung umzugehen, die mit akademischem Erfolg einhergehen.

Ein Beispiel dafür ist, wie leicht sich Studierende ablenken lassen, wenn alles online geht und die Abhängigkeit von Mobiltelefonen und Technologie zunimmt. Forschung durchgeführt von Massachusetts Institute of Technology zeigte, dass die Einschränkung von Mobiltelefonen die Testergebnisse tatsächlich verbesserte.

Um mit den unzähligen Herausforderungen und Ablenkungen fertig zu werden, mit denen Sie konfrontiert werden, geben wir Ihnen in diesem Beitrag einige Tipps, wie Sie Ruhe bewahren und jedes Ziel erreichen können.

1. Teilen und erobern Sie Ihre Kursarbeit

Bei einer Fülle von Hausaufgaben, Vorlesungsmitschriften und außerschulischen Aktivitäten kann es leicht passieren, dass man etwas übersieht.

Spiralnotizblöcke und Post-its sind zwar gut geeignet, um sich an Dinge zu erinnern, die im kurzfristig wenn Sie Ihre Ziele wirklich erreichen wollen, müssen Sie eine narrensichere system für studentischen Erfolg .

Mit dem ClickUp Hierarchie ist es einfach, genau das zu tun.

Mit unserem Vorlage für Studentenprojekte können Sie Ihre Arbeit nach Kursen aufteilen, um zu sehen, was zu tun ist:

Projekt: Ihr Name (oder der Name des Klassenprojekts)

Listen: Eine für jede Klasse

Aufgaben: Dieaktionspunkte für die Sie in jeder Klasse verantwortlich sind (Prüfungsvorbereitung, Hausaufgaben, etc.)

Sie können sogar sortieren und/oder filter ihre Aufgaben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren!

Bonus:* SMART Goals for Students Organisieren von Gruppenprojekten

Sobald Sie Ihre Struktur festgelegt haben, müssen Sie Wege finden, um effektiv an der Gruppenarbeit mitzuarbeiten. Es ist wichtig, einen zentralen Ort zu finden, an dem Sie mit Ihren Kollegen kommunizieren können, aber auch Werkzeuge zu finden, mit denen Sie Aufgaben an verschiedene Personen delegieren können.

Glücklicherweise können Sie diese Organisation einfach und kohärent halten mit einem ClickUp aufgabe .

Innerhalb Ihrer Aufgaben können Sie mit Ihren Teamkollegen im Kommentar-Thread chatten und Personen mit @ erwähnen, damit diese über relevante Aktualisierungen informiert werden. Sie können sogar einen Kommentar zuweisen einem anderen Benutzer zu, um Mini-Aktionspunkte zu delegieren.

Auf der rechten Seite können Sie Ihrer Aufgabenbeschreibung ausführliche Details hinzufügen, damit Ihre Teamkollegen wissen, worum es geht, und sogar Videos und Bilder für mehr Details einbetten.

2. Verantwortlichkeit aufrechterhalten

Haben Sie schon genau festgelegt, wann Sie den Leitfaden für Ihren Spanischkurs erstellen werden? Wie sieht es mit der Einteilung Ihrer wichtigsten Aufgaben für den Tag aus? Nutzen Sie die Vorteile der kostenlosen lernressourcen für Studenten ?

Die Aussicht auf die Beantwortung dieser Fragen kann Sie in eine endlose Spirale der schuldbeladenen Prokrastination schicken. Zum Glück hat ClickUp einige einfache Funktionen, die helfen können!

Einrichten benutzerdefinierte Zustände um die verschiedenen Phasen Ihres Arbeitsablaufs abzugrenzen.

Verschieben Sie einfach jede Aufgabe nach und nach in den nächsten Status, damit Sie Ihren Fortschritt immer im Auge behalten können. Und keine Sorge, wir haben bereits einige tolle Status in der Vorlage für Studenten für Sie eingerichtet!

Für inspiration zu den Status, siehe Die 4 Phasen des Projektlebenszyklus vorlagen von Venngage. Daten einbeziehen. Hinzufügen start- und Fälligkeitsdaten für Ihre Aufgaben, indem Sie sie per Drag-and-Drop auf Ihr ClickUp-Kalender. Du kannst coole Sachen machen, wie z.B. die Aufgaben nach Liste oder Status einfärben, oder sogar deine Aufgaben direkt mit deinem Lieblingskalender synchronisieren externen Kalender .

Prioritäten setzen. Prioritäten sind auch eine enorm nützliche Funktion, die Ihnen hilft, Ihre wichtigsten dringendsten Aufgaben . Klassifizieren Sie die Aufgaben als "dringend", "hoch", "normal" oder "niedrig", und sortieren Sie sie dann in der Listenansicht von oben nach unten. Die Priorisierung ist von entscheidender Bedeutung bei der Erstellung guter zeitmanagement-Strategien .

Sie können Ihre sortierte Ansicht sogar als Favorit um jederzeit darauf zurückkommen zu können!

3. Mach dir keine Sorgen um Kleinigkeiten

Wir alle kennen das Gefühl des nahenden Schreckens, wenn die Prüfungszeit naht.

Nicht nur, dass du dich auf 37 Prüfungen vorbereiten musst, du hast Joey auch versprochen, dass du mit ihm den Frühlingsball organisierst.

Und Melissa erwartet von Ihnen, dass Sie den Lernleitfaden für Biologie liefern. Oh, und der Geburtstag deiner Mutter steht vor der Tür.

In diesen stressigen Zeiten in der Schule solltest du daran denken, dass nicht jede Aufgabe den gleichen Aufwand und die gleiche Vorbereitung erfordert. Und du musst auch nicht alles im Kopf behalten. Mit dem richtigen System kannst du alles in kleinere, leichter zu bewältigende Teile zerlegen.

Zwei Funktionen für Sie: teilaufgaben und checklisten .

Unteraufgaben spiegeln den Inhalt ihrer übergeordneten Aufgaben wider und ermöglichen es Ihnen daher, eine Vielzahl von Details hinzuzufügen. Sie können innerhalb einer Unteraufgabe separate Status, Gesprächsfäden und sogar Checklisten haben.

Auf der anderen Seite geht es bei den Checklisten darum, dass die einzelnen Punkte "erledigt" oder "nicht erledigt" sind. Sie sind für die einfachsten Aufgaben gedacht, die Sie einfach abhaken können

Schlussfolgerung

Starke Selbstdisziplin ist nicht der einzige Schlüssel, um ein guter Schüler zu sein. Tatsächlich hat akademischer Erfolg genauso viel damit zu tun, wie du dein Umfeld gestaltest, um deine Ziele zu erreichen. Es lohnt sich, sich zu informieren, bevor Sie sich für eine neue Software entscheiden. Wir empfehlen dringend einen Blick auf G2Crowd's Tabelle der besten Projektmanagementsoftware können Sie schnell feststellen, welche Tools Sie für Ihr nächstes Projekt benötigen.

Mit einem zuverlässigen Projektmanagement-System, das Sie auch wirklich nutzen wollen, sparen Sie sich den Stress und gewinnen die Zeit zurück, die Sie für Ihr Studentenleben nutzen können!