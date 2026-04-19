Base44 vs. ClickUp: Ein Vergleich im Jahr 2026

Base44 hat sich schnell zur ersten Wahl für Teams entwickelt, die aus einer einfachen Eingabeaufforderung ein benutzerdefiniertes internes Tool machen möchten. Das ist ein vielversprechendes Konzept, doch wenn Workflows komplexer werden, stößt eine selbst erstellte App oft an ihre Limite in Bezug auf Governance und Skalierbarkeit.

Was passiert, wenn Ihr benutzerdefiniertes Tool mit Ihren Projekt-Zeitleisten, der tatsächlichen Kommunikation Ihres Teams und Ihren übergeordneten Zielen interagieren muss? Hier kommt ClickUp ins Spiel, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich.

Dieser Vergleich wirft einen ehrlichen Blick auf beide Plattformen. Lassen Sie uns untersuchen, wo Base44 bei der schnellen Prototypenerstellung glänzt und wie ClickUp bei der zuverlässigen, produktionsreifen Umsetzung führend ist. Vor allem werden Sie entdecken, warum immer mehr Teams von fragmentierten „Mikro-Apps“ zu einem einzigen, einheitlichen System übergehen. ✨

Base44 vs. ClickUp auf einen Blick

Base44 ist ein No-Code-App-Builder. Geben Sie eine Eingabe ein, und er generiert eine funktionsfähige Geschäftsanwendung. Das ist das zentrale Wertversprechen, und das macht er gut.

ClickUp hingegen ist eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammenlaufen, wobei KI als Intelligenzebene integriert ist.

Teams, die nach „Base44 vs. ClickUp“ suchen, stellen eigentlich eine Frage: Benötigen Sie ein tool, mit dem Sie benutzerdefinierte Apps erstellen können, oder eines, das Ihren gesamten Workflow abdeckt? Diese Übersicht deckt alle wichtigen Kategorien ab, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Feature/Kategorie <4>ClickUp Base44 Hauptzweck Integrierter KI-Workspace, der Projekte, Dokumente, Kommunikation und Workflows in einem System vereint KI-gestützter No-Code-Builder, der aus Eingabeaufforderungen eigenständige interne Apps generiert Am besten geeignet für Teams, die durchgängige Workflows über Projekte, Mitarbeiter und Daten hinweg verwalten Einzelpersonen oder Teams, die schnelle, zweckgebundene interne tools erstellen KI und Automatisierung Kontextbezogene KI (ClickUp Brain) für Aufgaben, Dokumente und Chat + autonome Agenten, die Workflows ausführen KI mit Schwerpunkt auf der App-Erstellung; grundlegende In-App-Automatisierungen und bedingte Logik Workflow-Management Umfassende Projektmanagement-Suite mit Abhängigkeiten, Zeitleisten, Dashboards und Berichterstellung Kein natives Projektmanagement; Workflows müssen manuell in den Apps erstellt werden App-Erstellung Erstellen Sie in Ihrem Workspace benutzerdefinierte Tools mithilfe von KI, Agenten und Codegen mit vollständigem Kontext Erstellt sofort vollständige Apps (Datenbank + Benutzeroberfläche) anhand von Vorgaben für bestimmte Anwendungsfälle Zusammenarbeit Integrierter Chat, Dokumente, Whiteboards, Video und asynchrone Kommunikation, direkt mit der Arbeit verknüpft Keine native Ebene für die Zusammenarbeit; stützt sich auf externe Tools wie Slack oder E-Mail Daten und Kontext Ein einheitliches System, in dem Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und KI denselben Kontext teilen Jede App läuft unabhängig; ein limitierter appübergreifender Kontext ohne Integrationen Integrationen Über 1.000 native Integrationen mit zentralisierten, durchsuchbaren Daten über Connected Search Stützt sich hauptsächlich auf Zapier und Konnektoren; weniger native Tiefe Skalierbarkeit Entwickelt für Produktionsworkflows, teamübergreifende Abstimmung und Anwendungsfälle in Unternehmen Am besten geeignet für einfache Tools und interne Apps im MVP-Stil

🧠 Wissenswertes: Einer der frühesten Vorläufer der heutigen „Prompt-to-App“-Tools war gar keine No-Code-Plattform. Es war VisiCalc, die erste elektronische Tabellenkalkulation, die entstand, nachdem Dan Bricklin es leid war, Geschäftsmodelle Zeile für Zeile manuell zu überarbeiten.

Was ist ClickUp?

Mehr erfahren Zentralisieren Sie die Arbeit und reduzieren Sie die Informationsflut mit ClickUp

Als konvergierte KI-Workspace vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Teamkommunikation sowie kontextbezogene KI und Agenten auf einer einzigen Plattform.

Darüber hinaus verhindert es Kontext-Wildwuchs. Kontext-Wildwuchs entsteht, wenn Teams Stunden damit verschwenden, zwischen Apps zu wechseln, nach Dateien zu suchen und dieselben Aktualisierungen auf mehreren Plattformen zu wiederholen. ✨

Vorteile:

KI und agentische Workflows: ClickUp Brain ist ein zentraler KI-Hub, der das Wissen Ihres Unternehmens bündelt. Nutzen Sie ihn, um Projektbeschreibungen zu entwerfen, Unternehmensressourcen zu erstellen oder sofort Status-Updates zu generieren. Dank des Zugriffs auf mehrere LLM-Modelle (einschließlich Claude, GPT und Gemini) können Sie für jede Aufgabe das beste Modell auswählen. Gleichzeitig übernehmen Autopilot-Agenten Routineaufgaben, indem sie Workflows, die durch Ihre Regeln als Auslöser ausgelöst werden, autonom weiterleiten und ausführen.

Über 15 anpassbare Ansichten: Sie können dieselben Projektdaten aus über 15 verschiedenen Blickwinkeln visualisieren. Ihr Marketingteam kann eine Board-Ansicht nutzen, um Kampagnenphasen zu verwalten, während ein Projektmanager dieselben Aufgaben in einem Gantt-Diagramm oder einer Zeitleiste verfolgt, um Termine im Blick zu behalten.

Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit: ClickUp verbindet Ihre Unterhaltungen direkt mit der eigentlichen Arbeit. Mit ClickUp verbindet Ihre Unterhaltungen direkt mit der eigentlichen Arbeit. Mit ClickUp Chat können Sie spezielle Kanäle erstellen, Diskussionen in Threads führen und Nachrichten sofort in Aufgaben umwandeln. Für komplexere Aufgaben nutzen Sie ClickUp Docs zur gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit und ClickUp Whiteboards für visuelles Brainstorming, ohne jemals den Workspace verlassen zu müssen.

Über 1.000 native Integrationen: ClickUp fungiert als Command-Center für Ihren gesamten Tech-Stack und lässt sich nativ mit Tools wie Google Drive, Slack, GitHub, Figma und Salesforce verbinden. Mit der ClickUp Connected Search können Sie Ergebnisse aus Ihrem Arbeitsbereich und allen verbundenen Drittanbieter-Apps in einer einzigen, einheitlichen Abfrage abrufen. ClickUp fungiert als Command-Center für Ihren gesamten Tech-Stack und lässt sich nativ mit Tools wie Google Drive, Slack, GitHub, Figma und Salesforce verbinden. Mit der ClickUp Connected Search können Sie Ergebnisse aus Ihrem Arbeitsbereich und allen verbundenen Drittanbieter-Apps in einer einzigen, einheitlichen Abfrage abrufen.

Benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen: Sie können Ihren Workspace in eine flexible Datenbank verwandeln, indem Sie Aufgaben mit Feldern für Formeln, Speicherorte, Bewertungen und Währungen anpassen. Kombinieren Sie dies mit Sie können Ihren Workspace in eine flexible Datenbank verwandeln, indem Sie Aufgaben mit Feldern für Formeln, Speicherorte, Bewertungen und Währungen anpassen. Kombinieren Sie dies mit ClickUp-Automatisierungen , um manuellen Aufwand zu vermeiden – indem Sie automatisch Status ändern, Verantwortliche neu zuweisen oder Benachrichtigungen basierend auf über 100 verfügbaren Auslösern versenden.

Nachteile:

Steilere Lernkurve: Aufgrund der Vielzahl an Features benötigen neue Benutzer Zeit, um die Einstellungen vorzunehmen. Die Kurse und Vorlagen der ClickUp University helfen dabei, die Einarbeitungszeit zu verkürzen.

Die Vielfalt kann anfangs überwältigend wirken: Teams, die ein schlankes tool für einen einzigen Zweck suchen, könnten feststellen, dass es am Anfang mehr bietet, als sie benötigen.

Was ist Base44?

via Base44

Base44 ist eine KI-gestützte No-Code-Plattform, die Eingaben in einfacher Sprache in funktionierende Geschäftsanwendungen mit Datenbank-Backends, Formularen und Benutzeroberflächen umwandelt. Sie wurde für nicht-technische Benutzer entwickelt, die schnell benutzerdefinierte interne Tools benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Wix hat Base44 übernommen und diesen Schritt ausdrücklich mit dem Aufkommen des „Vibe Coding“ begründet – einem Wandel von der manuellen Entwicklung hin zur absichtsgesteuerten Softwareentwicklung.

Vorteile:

KI-gestützte App-Erstellung: Beschreiben Sie Ihre Anforderungen, und Base44 erstellt innerhalb weniger Minuten eine funktionsfähige App mit Beschreiben Sie Ihre Anforderungen, und Base44 erstellt innerhalb weniger Minuten eine funktionsfähige App mit relationaler Datenbank und Benutzeroberfläche.

Ideal für CRUD-Apps: Mitarbeiterverzeichnisse, Spesenabrechnungen, Projektanfrageformulare und einfache CRMs sind die Spezialität dieser Lösung

Kaum Lernaufwand: Wenn Sie beschreiben können, was Sie wollen, können Sie es auch erstellen. Mit dem visuellen Editor können Sie Layouts nach der Erstellung verfeinern.

Nachteile:

Eingeschränktes Projektmanagement: Keine Gantt-Diagramme, Aufgabenabhängigkeiten, Workload-Ansichten oder Zeiterfassung

Keine integrierte Kommunikation: Kein nativer Chat, kein Video und kein Whiteboard – Team-Unterhaltungen finden in separaten Tools statt

Kleinere Integrationsumgebung: Stützt sich in erster Linie auf Zapier statt auf tiefe native Verbindungen

Neuere Erfolgsbilanz im Bereich des Unternehmens: Compliance-Zertifizierungen und Fallstudien zu groß angelegten Implementierungen befinden sich noch in der Entwicklung

ClickUp vs. Base44 – Feature-Vergleich

Um zu verstehen, welche Plattform zu Ihrem Workflow passt, müssen wir über den Hype hinausgehen und ihre Features direkt miteinander vergleichen. Also los geht’s:

Funktion Nr. 1: KI- und Automatisierungsfunktionen

ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte tools und erhalten Sie kontextbezogene Antworten mit ClickUp Brain

ClickUp Brain ist die weltweit erste kontextbezogene Arbeits-KI. Sie analysiert Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Wikis, um Ihnen direkte, fundierte Antworten zu liefern.

ClickUp Brain beantwortet nicht nur Fragen, sondern kann auch interaktive HTML-Apps, benutzerdefinierte Dashboards oder Kalender erstellen, die mit Ihren tatsächlichen Workspace-Daten gefüllt sind. Es erstellt eine Datei, die Sie in Ihrem Browser öffnen können, um Ihre Aufgaben in einer vollständig anpassbaren Oberfläche per Drag & Drop zu verschieben und zu verwalten.

Setzen Sie für sich wiederholende Aufgaben KI-Autopilot-Agenten ein. Diese intelligenten Agenten handeln autonom auf der Grundlage von Anweisungen in natürlicher Sprache, die Sie ihnen geben. Sie können einen Agenten dazu veranlassen, zu handeln, wenn sich ein Status ändert, eine Nachricht im Chat gepostet wird oder ein bestimmtes Datum erreicht ist.

Base44

via Base44

Die KI von Base44 wurde speziell für die App-Erstellung entwickelt. Anstatt Aufgaben zu verwalten, konzentriert sie sich darauf, die benutzerdefinierten Tools zu erstellen, die Sie für Ihren Geschäftsbetrieb benötigen.

Er fungiert als digitaler Architekt für Ihre internen Software-Anforderungen:

Beschreiben Sie das Tool, das Sie benötigen – beispielsweise ein benutzerdefiniertes CRM oder einen Außendienst-Tracker – und die KI erstellt die Datenbank, die Formulare und die Benutzeroberfläche für Sie

Sie können die Logik Ihrer App ändern oder neue Features hinzufügen, indem Sie einfach mit der KI sprechen.

In jeder App können Sie grundlegende Automatisierungen wie ausgelöste Benachrichtigungen oder bedingte Sichtbarkeit einrichten, um Ihre Daten sauber zu halten

Base44 eignet sich zwar hervorragend zum Erstellen eigenständiger Tools, durchsucht Ihre anderen Unternehmens-Apps jedoch nicht nativ. Wenn Sie Ihre neue App mit dem Rest Ihres Tech-Stacks verbinden möchten, müssen Sie in der Regel eine Brücke eines Drittanbieters wie Zapier einrichten.

🏆 Gewinner: ClickUp liegt vorn, da seine KI und seine agentenbasierten Workflows sowohl als autonomer Manager für das Projektmanagement als auch als Ersteller benutzerdefinierter Lösungen fungieren.

📮 ClickUp Insight: 34 % der Arbeitnehmer geben an, dass die größte Hürde für die Automatisierung die Unsicherheit darüber ist, welche tools sie nutzen sollen. Viele möchten zwar smarter arbeiten, sind jedoch von der Auswahl überwältigt und trauen sich nicht, den ersten Schritt zu machen. 😓 ClickUp beseitigt diese Verwirrung, indem es intuitive, benutzerfreundliche KI-Agenten bietet, die Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform automatisieren können – ohne dass Sie mehrere Tools jonglieren müssen. Mit Features wie ClickUp Brain, unserem KI-Assistenten, und benutzerdefinierten KI-Agenten können Teams Prozesse automatisieren, Aufgaben planen, priorisieren und ausführen, ohne fortgeschrittenes technisches Fachwissen oder eine Überlastung durch zu viele Tools. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart dank ClickUp-Automatisierungen täglich 1 Stunde pro Mitarbeiter ein, was zu einer Steigerung der allgemeinen Arbeitseffizienz um 12 % führt.

Feature Nr. 2: Optionen zur App-Erstellung und -Anpassung

ClickUp

Entwickeln Sie mit ClickUp Codegen Arbeitsbereichsorientierte Software und schreiben Sie schneller Code

ClickUp hat sich zu einer erweiterbaren Plattform entwickelt, mit der Sie ganze Software-Ökosysteme aufbauen können. Es bietet die Infrastruktur, um intelligente, autonome tools zu entwickeln, die dort zum Einsatz kommen, wo Ihr Team arbeitet.

Die wahre Stärke liegt in ClickUp Codegen. Stellen Sie sich das als Ihren hauseigenen KI-Entwickler vor. Sie können dem Codegen-Agenten eine Aufgabe zuweisen oder ihn per @mention erwähnnen, damit er Features erstellt, produktionsreifen Code schreibt oder sogar Pull Requests öffnet.

Da es den gesamten Kontext Ihres Workspaces versteht, kann es technische Aufgaben ausführen, für die normalerweise ein menschlicher Entwickler erforderlich ist.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen, können Sie benutzerdefinierte KI-Teammitglieder erstellen, die sogenannten ClickUp Super Agents. Mithilfe eines Builders für natürliche Sprache können Sie diesen Agenten spezifische „Fähigkeiten“ zuweisen, um Entscheidungen zu treffen und die Datenweiterleitung zwischen Ihren Aufgaben und Dokumenten zu steuern.

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

📌 Als Beispiel könnten Sie einen Bug-Triage-Prioritizer-Agenten einsetzen, der eingehende Tickets überwacht. Der Agent kann Ihr GitHub-Repository abgleichen, um die Ursache zu ermitteln, die Aufgabe dem richtigen Entwickler zuweisen und eine Antwort mit der Zeitleiste für die Behebung entwerfen.

Erfahren Sie, wie dieser Reddit-Benutzer Super Agents nutzt:

Ich nutze Agents mit Erfolg. Einfach, aber effektiv. In unseren Projektlisten mit unseren Zeitplänen haben wir eine Aufgabe namens „Wöchentlicher Status“. Bei dieser Aufgabe fügt der Projektmanager einen Kommentar hinzu, der den Status der Aufgabe beschreibt, wichtige Erfolge (da Hunderte von Aufgaben fertiggestellt oder Meilensteine erreicht worden sein könnten) sowie etwaige Risiken oder Probleme enthält. Ich lasse diese vom Superagenten prüfen, der Vorschläge zum Format hinzufügt, und kopiere dann diesen aktuellen Status in ein Dokument, das für unseren wöchentlichen Statusbericht verwendet wird. Dieses Dokument enthält dann eine Zusammenfassung des Status jedes Projekts zur Überprüfung. Ich habe dann ein Dashboard, das das Dokument in einer der Kacheln anzeigt, und ich lasse eine andere KI einen Cartoon erstellen, der auf den Statusangaben basiert, um eine unterhaltsame Übersicht über die Ereignisse der Woche zu geben.

Ich nutze Agents mit Erfolg. Einfach, aber effektiv. In unseren Projektlisten mit unseren Zeitplänen haben wir eine Aufgabe namens „Wöchentlicher Status“.

Bei dieser Aufgabe fügt der Projektmanager einen Kommentar hinzu, der den Status der Aufgabe beschreibt, wichtige Erfolge (da Hunderte von Aufgaben fertiggestellt oder Meilensteine erreicht worden sein könnten) sowie etwaige Risiken oder Probleme enthält. Ich lasse diese vom Superagenten prüfen, der Vorschläge zum Format hinzufügt, und kopiere dann diesen aktuellen Status in ein Dokument, das für unseren wöchentlichen Statusbericht verwendet wird.

Dieses Dokument enthält dann eine Zusammenfassung des Status jedes Projekts zur Überprüfung. Ich habe dann ein Dashboard, das das Dokument in einer der Kacheln anzeigt, und ich lasse eine andere KI einen Cartoon erstellen, der auf den Statusangaben basiert, um eine unterhaltsame Übersicht über die Ereignisse der Woche zu geben.

Base44

via Base44

Base44 ist ein spezieller KI-App-Builder, der für die schnelle Entwicklung konzipiert wurde. Er eignet sich hervorragend für „Vibe Coding“, bei dem Ihre Beschreibungen in natürlicher Sprache sofort in funktionsfähige Webanwendungen übersetzt werden. Dies ist eine hervorragende Wahl für Teams, die ein Tool für einen bestimmten Zweck ohne technischen Aufwand bereitstellen müssen.

Es umfasst auch KI-Agenten, die direkt in Ihre generierten Apps eingebettet sind, um bestimmte Aufgaben wie Kundensupport oder Dateneingabe zu übernehmen.

Wenn Sie ein Tool beschreiben, beispielsweise ein Client-Portal oder ein Bestandsverwaltungssystem, generiert Base44 die relationale Datenbank und die Benutzeranmeldung in Sekundenschnelle. Da Hosting und Schema-Design automatisch übernommen werden, können Sie ein MVP schneller bereitstellen als mit herkömmlichen No-Code-Plattformen. Sie können sogar das Aussehen oder das Verhalten der Anwendung ändern, indem Sie einfach mit dem Builder chatten.

🏆 Gewinner: Das hängt von Ihrem Anwendungsfall ab. ClickUp punktet beim Aufbau integrierter KI-Systeme, die Aufgaben innerhalb und außerhalb Ihres Workspaces ausführen. Base44 eignet sich hingegen gut, um eigenständige Anwendungen anhand einer einzigen Eingabe zu erstellen.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sich die ClickUp Super Agents als die Teamkollegen vor, die Sie sich schon immer gewünscht haben, für deren Einstellung Ihnen aber nie das Budget gereicht hat. Von der Sichtung chaotischer Fehlerberichte bis hin zur Erstellung wöchentlicher Zusammenfassungen gibt es für fast jede häufig wiederkehrende Aufgabe, die derzeit Ihren Kalender verstopft, einen Agenten. Sind Sie bereit, Ihre Routinearbeiten auszulagern?

ClickUp

Wechseln Sie zwischen Projektansichten und verfolgen Sie die Arbeit auf Ihre Weise mit ClickUp Views

ClickUp verfügt über eine übersichtliche Hierarchie, die Ihnen hilft, Ihre Projekte gut zu organisieren, und Ihnen gleichzeitig die Flexibilität bietet, Ihre Daten in der gewünschten Ansicht darzustellen.

Sie können dann zwischen mehr als 15 ClickUp-Ansichten wechseln – unter anderem mit einem Gantt-Diagramm zur Nachverfolgung der Zeitleiste, einer Board-Ansicht für den Sprint und einer Listenansicht für tägliche Aufgaben.

Während Sie arbeiten, läuft ClickUp Zeiterfassung im Hintergrund, um die Kapazität Ihres Teams im Blick zu behalten. Alles wird in ClickUp Docs dokumentiert, die direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft sind, sodass Ihre Strategie und deren Umsetzung an einem Ort bleiben.

Base44

via Base44

Bei Base44 liegt der Fokus nicht auf der Verwaltung von Aufgaben, sondern auf der Erstellung des Management-Tools selbst. Anstatt sich an einen voreingestellte Workflow anzupassen, nutzen Sie KI, um eine benutzerdefinierte Anwendung zu erstellen, die den Anforderungen Ihres Teams entspricht.

Wenn Sie ein Projekt beschreiben, erstellt Base44 eine Oberfläche mit genau den Feldern und Formularen, die Sie benötigen. Ein Bauunternehmen könnte beispielsweise einen „Job Site Tracker“ anfordern, der bestimmte Datenpunkte wie Wetterbedingungen und Maschinenprotokolle enthält.

Wiederkehrende Aufgaben können Sie weiterhin über geplante Aufgaben abwickeln, mit denen Ihre generierte App Backend-Logik ausführen oder automatisierte Benachrichtigungen in festgelegten Abständen versenden kann. Da Base44 jedoch eigenständige Apps erstellt, verfügt es weder über einen nativen Editor für Dokumente noch über eine integrierte Zeiterfassung. Es ist eine gute Wahl für Teams, die ein maßgeschneidertes, fokussiertes Tool für eine bestimmte Nische suchen, erfordert jedoch einen höheren Aufwand beim Erstellen.

🏆 Gewinner: Es kommt ganz auf Ihre Bedürfnisse an. ClickUp ist der Gewinner für professionelles Projektmanagement mit einer umfassenden Suite nativer Tools. Base44 eignet sich besser für diejenigen, die eine benutzerdefinierte, zweckgebundene Management-App von Grund auf neu erstellen möchten.

💟 ClickUp hilft Teams nicht nur bei der Verwaltung von Aufgaben und Zeitleisten. Da Ihre Dokumente, Notizen, Projektdetails und Kundeninformationen an einem Ort gespeichert sind, bietet es der KI ebenfalls eine solide Grundlage für ihre Arbeit. Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie HybridHELIX Consulting ClickUp Super Agents nutzt, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Feature Nr. 4: Funktionen für Zusammenarbeit und Kommunikation

ClickUp

Zentralisieren Sie Team-Unterhaltungen und setzen Sie Nachrichten mit ClickUp Chat in Taten um

ClickUp Chat dient als zentraler Hub für Teamdiskussionen. Sie können spezielle Kanäle für bestimmte Projekte erstellen oder Teamkollegen direkt anschreiben. Da die Funktion integriert ist, können Sie jede Nachricht mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe umwandeln.

Und für schnelle Entscheidungen im persönlichen Gespräch ermöglicht Ihnen ClickUp SyncUp, direkt aus einer Liste oder einem Chat heraus einen Audio- oder Videoanruf zu starten. Dabei handelt es sich um KI-gestützte Sitzungen, in denen ClickUp Brain den Anruf automatisch transkribiert, die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und Aktionspunkte zuweist.

Wenn Text nicht ausreicht und ein Meeting zu viel ist, gibt es ClickUp Clips. Damit kannst du deinen Bildschirm und deine Stimme aufzeichnen, um einen komplexen Fehler zu erklären oder Feedback zum Design zu geben. Diese Clips sind durchsuchbar und können direkt in Aufgaben oder Dokumente eingebettet werden, wodurch asynchrone Arbeit nahtlos und klar verläuft.

Base44

Base44 betrachtet Kommunikation als eine funktionale Ebene der von Ihnen erstellten Apps. So können Sie beispielsweise die integrierte Funktion für E-Mails nutzen, um registrierte Benutzer direkt über Ihre App zu erreichen, oder SMS-Benachrichtigungen für schnelle Warnmeldungen einrichten.

Es bietet außerdem Slack-Konnektoren, sodass Ihre erstellte App automatisierte Benachrichtigungen oder Zusammenfassungen in bestimmten Kanälen veröffentlichen kann.

Für komplexere Interaktionen unterstützt Base44 KI-Agenten, die mit WhatsApp verbunden werden können. So können die Benutzer Ihrer App direkt über ihr Smartphone mit Ihren Daten oder Support-Mitarbeitern interagieren. Diese Features eignen sich zwar hervorragend für die Entwicklung kundenorientierter Tools, sind jedoch in erster Linie darauf ausgelegt, die Interaktion mit der App zu erleichtern, anstatt als universeller interner Team-Hub zu dienen.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt hier, da es Ihnen ermöglicht, Workflows zu erstellen und Agenten einzusetzen, während Sie gleichzeitig direkt im tool selbst diskutieren können.

Feature Nr. 5: Integrationen und Support des Ökosystems

ClickUp

Finden Sie alles in Ihrem Workspace mit der Enterprise-KI-Suche

ClickUp dient als Zentrum Ihres digitalen Ökosystems und bietet native Integrationen mit über 1.000 Apps, darunter Google Drive, Slack, GitHub und Salesforce. Da diese Verbindungen nativ sind, benötigen sie keine Middleware von Drittanbietern, um reibungslos zu funktionieren.

Ein leistungsstarkes Feature ist die ClickUp Enterprise Search. Anstatt zwischen Registerkarten hin und her zu springen, indexiert und katalogisiert ClickUp Dateien aus all Ihren verbundenen Apps. Das bedeutet, dass Sie direkt über die ClickUp-Suchleiste nach einem Figma-Design, einem HubSpot-Lead oder einem Jira-Ticket suchen können.

Für spezielle Anforderungen bietet ClickUp eine robuste API und Webhook-Support, um benutzerdefinierte Integrationen mit Ihrer firmeneigenen Software zu erstellen.

Base44

via Base44

Base44 ist als offene Architektur konzipiert. Während es für über 6.000 externe Dienste auf Zapier setzt, wurden kürzlich Ein-Klick-Konnektoren für Plattformen wie HubSpot, Slack und Google Workspace hinzugefügt.

Diese Konnektoren ermöglichen es Ihren erstellten Apps, über OAuth sicher auf externe Daten zuzugreifen, sodass Sie keine komplexen API-Schlüssel verwalten müssen. Wählen Sie zwischen Shared Connectors, bei denen alle ein zentrales Konto nutzen, oder App User Connectors, mit denen Benutzer ihre privaten Daten verknüpfen können.

🏆 Gewinner: ClickUp ist hier der Gewinner, da es ein einheitliches, durchsuchbares Ökosystem bietet, das Ihre Arbeit über alle von Ihnen genutzten Apps hinweg zentralisiert.

Sollten Sie sich für Base44 oder ClickUp entscheiden?

Die richtige Wahl hängt ganz von den technischen Anforderungen und dem Workflow Ihres Teams ab. Es gibt nicht das eine „beste“ tool, sondern nur dasjenige, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.

Entscheiden Sie sich für Base44, wenn:

Ihr Team benötigt ein hochspezialisiertes, eigenständiges tool für einen Nischenanwendungsfall, den Standardsoftware nicht abdeckt

Sie möchten benutzerdefinierte interne Anwendungen (wie ein spezielles Bestandsportal) erstellen und bereitstellen, ohne einen Entwickler einzustellen

„Vibe Coding“ und die Erstellung von Apps per Befehl sind für Sie wichtiger als eine einheitliche Ebene des Projektmanagements

Sie nutzen KI lieber als Architekten zum Erstellen von Software als als Assistenten zur Verwaltung von Aufgaben

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn:

Sie möchten Ihre Arbeit bündeln und die Kosten sowie den Aufwand durch mehrere unverbundene Abonnements vermeiden

Ihr Team verwaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Projekttypen, die erweiterte Funktionen wie Gantt-Diagramme, Aufgabenabhängigkeiten und Zeiterfassung erfordern

Sie erkennen den Wert eines konvergierten KI-Workspaces, in dem KI und Agenten Ihre Daten proaktiv verwalten, Unternehmensressourcen erstellen und vor Ort benutzerdefinierte Apps entwickeln können.

Sie suchen nach einem skalierbaren, produktionsreifen System, das die Verbindung zwischen Kommunikation, Dokumentation und Ausführung Ihres Teams in einem durchsuchbaren hub vereint

💟 Und wenn nötig, nutzen Sie beide Lösungen parallel. Erstellen Sie ein internes Tool in Base44 und verwalten Sie dann das übergeordnete Projekt und die Workflows in ClickUp.

Schluss mit der Silobildung. Beginnen Sie, mit Kontext zu arbeiten.

Die Wahl zwischen Base44 und ClickUp hängt von einer Frage ab: Möchten Sie ein benutzerdefiniertes Tool entwickeln oder ein einheitliches Geschäft führen? Ein benutzerdefiniertes Tool mag zwar maßgeschneidert wirken, wird für Ihr Team jedoch oft zu einem weiteren Silo, das es zu verwalten gilt.

ClickUp beseitigt diese Fragmentierung. Es ist ein konvergierter Workspace, in dem alles, was Sie für Ihr Geschäft benötigen, an einem Ort vereint ist – ergänzt durch KI, die dafür sorgt, dass alles miteinander verbunden bleibt.

Sind Sie bereit, fragmentierte Mikro-Apps hinter sich zu lassen und in großem Maßstab durchzustarten? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und bringen Sie Ihren gesamten Workspace zusammen. ✨

Häufig gestellte Fragen

Können Base44 und ClickUp Daten über Zapier synchronisieren?

Ja – Sie können Base44 und ClickUp über Zapier verbinden, um ClickUp-Aufgaben zu erstellen, wenn neue Datensätze in einer Base44-App hinzugefügt werden, oder andere plattformübergreifende Auslöser zu aktivieren.

Bietet ClickUp eine ähnliche No-Code-App-Erstellung wie Base44 an?

ClickUp bietet No-Code-Entwicklung mit ClickUp Codegen und KI-Funktionen, die interaktive HTML-Apps, Dashboards und Tools aus Ihren realen Arbeitsdaten generieren können. Während es schnell funktionale benutzerdefinierte Oberflächen erstellt, legt es den Schwerpunkt auf integrierte Lösungen, die innerhalb der bestehenden Umgebung Ihres Teams funktionieren, anstatt auf eigenständige Software.

Ist Base44 ein geeigneter Ersatz für ClickUp beim Projektmanagement für funktionsübergreifende Projekte?

Base44 übernimmt die grundlegende Nachverfolgung von Aufgaben innerhalb der generierten Apps, bietet jedoch keine Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramme, Workload-Ansichten, Zeiterfassung und projektübergreifende Dashboards, die für funktionsübergreifende Projekte erforderlich sind.

Welche Plattform ist der bessere Anbieter für KI-gestützte Workflow-Automatisierung über mehrere Projekte hinweg?

ClickUp bietet arbeitsbereichsweite KI-Automatisierung durch ClickUp Brain (für das Verfassen von Texten und die Suche), KI-Autopilot-Agenten (für autonome Workflows) und ClickUp-Automatisierungen (für regelbasierte Auslöser) – all dies funktioniert projektübergreifend und nicht nur innerhalb einer einzelnen App.