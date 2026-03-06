Die 11 besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer im Jahr 2026

KI-Agenten sind nicht mehr nur für Entwicklerteams gedacht.

Selbst nicht-technische Teams können jetzt leistungsstarke KI-Agenten erstellen, die Leads qualifizieren, Workflows verwalten, Daten analysieren und Entscheidungen treffen. Und das alles, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben oder eine komplexe Infrastruktur einzurichten.

Sie können Agenten mit visuellen Buildern, natürlichen Sprachbefehlen und Plug-and-Play-Integrationen mit den tools entwerfen, die Sie bereits verwenden.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer vor, die dabei helfen, mehrstufige Workflows zu orchestrieren und manuelle Arbeit zu reduzieren.

Worauf sollten Sie bei den besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer achten?

Für No-Code-Teams kommt es bei der Auswahl einer KI-Agentenplattform selten darauf an, wie intelligent der Agent in einer Demo klingt. Entscheidend ist vielmehr, ob dieser Agent zuverlässig funktioniert, sobald er Teil der täglichen Arbeit wird.

Sobald KI-Agenten über das Experimentierstadium hinausgehen und echte Aufgaben und Workflows übernehmen, werden einige praktische Anforderungen viel wichtiger als reine Intelligenz, darunter:

Der Agent sollte einfach einzurichten sein, ohne eine fragile Logik zu erstellen, die mit der Zeit schwer zu verwalten ist.

Der Agent muss innerhalb desselben Systems arbeiten, in dem sich bereits Ihre Aufgaben, Dokumente, Daten und Workflows befinden.

Teams sollten eine klare Sichtbarkeit darüber haben, was der Agent getan hat, was den Auslöser ausgelöst hat, und die Möglichkeit haben, einzugreifen, ohne Workflows neu aufbauen zu müssen.

Der Agent sollte die Workflow-Orchestrierung ohne Mikromanagement und manuelle Nachverfolgung unterstützen.

👀 Wussten Sie schon? 30 % der Menschen geben an, dass ihre größte Frustration mit KI-Agenten darin besteht, dass sie selbstbewusst klingen, aber Fehler machen. Genau deshalb sind Zuverlässigkeit und Kontextbewusstsein so wichtig. Suchen Sie nach KI-Agenten, die im Kontext des Workspace verankert sind, transparente Aktionen zeigen und Ihrem Team bei Bedarf eingreifen lassen.

Die besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer und ihre jeweiligen Stärken.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* (USD/Benutzer/Monat) ClickUp Super-Agenten, Echtzeit-Workspace-Kontext, No-Code-Agenten-Builder für natürliche Sprache, Enterprise-Suche, Dashboards mit KI-Karten, native Automatisierungen No-Code-Teams, die KI-Agenten in ihre Workflows integrieren möchten Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Zapier-Agenten Zapier Central Agent Builder, Prompt Chaining, Speicher, Setup natürlicher Sprache, Webhooks, OpenAI-Integrationen, über 8000 Apps, Slack- und Sheets-Integration Gründer und Vermarkter automatisieren appübergreifende Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29,99 $/Monat. Erstellen Szenario-Builder, OpenAI-Integration, Speicher-Blöcke, Zeitplanung, über 3000 Apps, bedingte Logik Visuelle Denker, die mit Drag-and-Drop-Logik fortschrittliche Automatisierungen erstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10,59 $/Monat. Relevance KI Agent Builder mit Verkettung, Speicher, Vektorsuche und Features für die Zusammenarbeit im Team Ops-/AI-Teams, die flexible, API-orientierte KI-Agenten-Workflows suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 349 $ pro Monat. n8n Visueller Builder, Selbsthosting, JavaScript-Knoten, MCP-Orchestrierung, über 500 Integrationen, manuelle Genehmigungen, Fallback-Logik Entwickler, die eine Open-Source-KI-Orchestrierung und -Steuerung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 24 € pro Monat. Flowise KI Drag-and-Drop-LangChain-Benutzeroberfläche, Einbettung/Vektor-Datenbanken, Speicher, lokale Bereitstellung, Echtzeit-Daten-Streaming Entwicklungsteams, die Agenten mit einem visuellen Builder benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 35 $ pro Monat. Stack KI Schnittstelle im Tabellenkalkulationsstil, Speicher, Verzweigungsaufforderungen, Vorlagen, Formulareingabe, Integrationen mit Slack, Gmail Teams, die interne KI-Flows mit einer einfachen Benutzeroberfläche erstellen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 199 $ pro Monat. Copilot Studio Chat-Schnittstelle, Formularerstellung, Speicher, Web-Scraping und Aktionen, APIs, Fallback auf menschliche Eingriffe, Analysen, Erstellung von Flows ohne Code Nicht-technische Teams, die Copilot-ähnliche KI für Web- und Chat-Aufgaben entwickeln Benutzerdefinierte Preisgestaltung LangFlow LangChain Visual Canvas, Speicher, OpenAI, Gemini, Claude-Support, Export nach FastAPI, unterstützt HuggingFace/Google-Tools Entwickler, die mit LangChain visuell experimentieren möchten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Budibase Intelligente Formulare, Datentabellen, KI-Auslöser in Apps, rollenbasierter Zugriff, PostgreSQL/MySQL/MongoDB-Unterstützung, Slack und E-Mail-Integration Interne Tool-Entwickler, die KI in Formularen, Tabellen und Datenbanken benötigen Open Source; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Lindy KI Vorkonfigurierte Agenten für Gmail/Kalender, Chat-First-UX, Speicher, Argumentationsketten, CRM-Integrationen, Terminplanung, Dokumente und Webzusammenfassungen Fachleute, die chatbasierte KI-Agenten für Aufgaben in der Arbeit einsetzen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 49,99 $ pro Monat

Die besten KI-Agenten für No-Code-Benutzer

Nachdem die Übersicht erledigt ist, kommen wir nun zu den Details.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die No-Code-KI-Agenten in ihre Workflows integrieren möchten)

Richten Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp ein, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Die meisten eigenständigen KI-Agent-Tools können auf Eingaben reagieren oder als Auslöser für Workflows dienen. Was ihnen jedoch schwerfällt, ist die Verarbeitung kontextbezogener Entscheidungen und die Ausführung mehrerer Schritte, sobald es um echte Arbeit geht.

Die KI-Funktionen von ClickUp sind nicht nur eine zusätzliche Ebene über Ihrem Stack. Sie sind direkt in dieselbe Plattform integriert, in der sich auch Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats, Dashboards und Workflows befinden. Dadurch können Agenten mit strukturierten Arbeitsobjekten wie Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Fristen und Abhängigkeiten arbeiten und nicht nur mit rohen Auslösern oder App-Ereignissen.

So sieht das in der Praxis aus:

ClickUp Super Agents: Erstellen Sie autonome, kontextsensitive Agenten ohne Code.

ClickUp Super Agents sind umgebungsbezogene, No-Code-KI-Teamkollegen. Sie überwachen kontinuierlich Ihren Workspace, analysieren das Geschehen und handeln auf der Grundlage Ihrer Anweisungen und des sich entwickelnden Kontexts.

Super Agents können:

Bearbeiten Sie mehrstufige Workflows wie die Analyse von Kampagnendaten, die Erstellung von Briefings, die Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung von Metriken und die Freigabe von Zusammenfassungen.

Verwalten Sie wiederkehrende Betriebsabläufe wie Projektverfolgung, Nachverfolgung oder Content-Workflows.

Handeln Sie proaktiv als autonome KI-Teammitglieder , anstatt auf manuelle Eingaben zu warten.

Entwerfen Sie Ihre eigenen KI-Agenten in ClickUp, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Sie können einen Super-Agenten auswählen, der bereits weiß, wie eine gängige Aufgabe ausgeführt wird, und ihn dann für Ihren Workflow benutzerdefiniert anpassen .

Beispiel:

Der Projektmanager-Agent übernimmt die Nachverfolgung von Meilensteinen, kennzeichnet Verzögerungen und gibt bei stockenden Arbeiten einen Anstoß.

Work Breakdown Agent wandelt komplexe Ziele in strukturierte Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten um.

Brand Voice Agent schreibt Inhalte unter Verwendung definierter Tonfallrichtlinien in Dokumente und Aufgaben um.

Agenten passen sich anhand des Live-Workspace-Kontexts an. Sie verstehen Aufgaben, Abhängigkeiten, Eigentümerschaft, Kommentare und Prioritäten, sodass sie Folgendes tun können:

Lösen Sie Auslöser aus, wenn eine Aufgabe seit mehreren Tagen nicht vorangekommen ist oder eine Abhängigkeit die nachgelagerte Arbeit blockiert.

Erstellen oder aktualisieren Sie Aufgaben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, um manuelle Übergaben zu reduzieren und die Ausführung am Laufen zu halten.

Leiten Sie Verantwortlichkeiten automatisch weiter, wenn eine Aufgabe bestimmte Kriterien erfüllt, wie Priorität, Client-Typ, Region, Workload usw.

Dies ist besonders für nicht-technische Teams nützlich, da manuelle Überprüfungen und Nachverfolgungen durch eine agentenbasierte Ausführung ersetzt werden, die keinen Code oder externe Infrastruktur erfordert.

Lernen Sie eher visuell? Sehen Sie sich diese Schritt-für-Schritt -Anleitung zum Erstellen Ihres ersten Super-Agenten in ClickUp an.

ClickUp Brain: Holen Sie sich einen KI-Assistenten, der in Ihrem Workspace eingesetzt werden kann.

ClickUp Brain ist die Kontextschicht, die KI sinnvoll macht, insbesondere für Agenten. Es verbindet alle Bereiche Ihres Workspaces (Aufgaben, Dokumente, Chat, Kommentare, Abhängigkeiten, Dashboards), sodass KI mit vollständiger Sichtbarkeit arbeiten kann.

Für Teams bedeutet dies:

Kontextuelles Verständnis: Fragen Sie „Was ist gerade blockiert?“ oder „Was hat sich diese Woche geändert?“ und erhalten Sie Antworten, die auf Live-Daten der Arbeit basieren.

Sofortige Aufgabenerstellung: Wandeln Sie Notizen von Meetings oder Diskussionen in strukturierte Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten um, ohne manuelles Setup vornehmen zu müssen.

Intelligente Planung: Priorisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Vorschläge auf der Grundlage von Fristen und überfälligen Elementen in Ihrem Workspace erhalten.

Integrierte Modellflexibilität: Wählen Sie je nach Ihren Aufgabenanforderungen zwischen mehreren KI-Modellen (z. B. ChatGPT, Gemini).

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX erweitert die Intelligenz des Workspaces über den Browser hinaus. Damit können Sie: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, verbundene Apps und sogar das Internet von einem Ort aus.

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um freihändig zu diktieren, Fragen zu stellen, Aufgaben zu erstellen, Dokumentationen zu generieren und Arbeiten zuzuweisen.

Ersetzen Sie verstreute KI-Tools durch ein einziges kontextbezogenes System, das Ihren Workspace vollständig berücksichtigt. Anstatt zwischen ChatGPT, Claude, Gemini und anderen Suchtools zu wechseln, zentralisiert Brain MAX die KI in einer einzigen unternehmensgerechten Umgebung, die direkt mit Ihren Projekten und Daten verknüpft ist. Reduzieren Sie die KI-Ausbreitung und machen Sie die Ausführung schneller und mit mehr Verbindungen mit ClickUp Brain MAX.

ClickUp-Automatisierungen: Erledigen Sie repetitive Aufgaben in Ihrem ClickUp-Workspace.

ClickUp Automatisierungen bieten Ihnen einen No-Code-Builder zum Festlegen von Auslösern und Bedingungen, sodass Ihr Team weniger Zeit für Routineaufgaben aufwenden muss.

Aktivieren Sie die gewünschte Automatisierung oder nutzen Sie KI, um Regeln für Ihren Workflow anzupassen.

Sie können diese Regeln selbst erstellen, vorgefertigte Vorlagen verwenden oder sie sogar von der KI von ClickUp für Sie einrichten lassen. Nicht-technische Teams können ganz einfach:

Erstellen Sie auslöseregulierte Regeln (z. B. „Wenn sich der Status zu X ändert, zuweisen an Y“).

Automatisieren Sie Erinnerungen für überfällige Aufgaben in Form von Benachrichtigungen oder E-Mails.

Durchführen Sie die Synchronisierung von Aktionen (z. B. eine Aufgabe verschieben und Stakeholder benachrichtigen) ohne Skripting.

Die besten Features von ClickUp

Sehen Sie, was in Ihren Projekten tatsächlich passiert. Verwenden Sie ClickUp-Dashboards mit KI-Karten für die Nachverfolgung des Fortschritts und die schnelle Erkennung von Risiken, bevor sie zu Verzögerungen führen.

Erfassen Sie Erkenntnisse aus Meetings, ohne einen Finger zu rühren. Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um Unterhaltungen aufzuzeichnen, wichtige Punkte zusammenzufassen und Entscheidungen in Aufgaben umzuwandeln, die mit Ihrer Arbeit verbunden bleiben.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Taten. Arbeiten Sie gemeinsam im Arbeiten Sie gemeinsam im ClickUp Chat , wo Autopilot-Agenten Diskussionen überwachen und Fragen unter Berücksichtigung des Workspace-Kontexts beantworten können.

Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Arbeitsumfeld. Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien aus verbundenen Tools wie Google Drive, GitHub, Jira und Figma mit Finden Sie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Dateien aus verbundenen Tools wie Google Drive, GitHub, Jira und Figma mit ClickUp Enterprise Search

Limitierungen von ClickUp

Die Tiefe und Breite der Features kann für neue Benutzer, insbesondere für diejenigen, die gerade erst mit Funktionen der Automatisierung und / AI beginnen, überwältigend und weniger intuitiv sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Das sagte ein G2-Rezensent über ClickUp:

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Ich finde auch die Vorlagen während des Setups hilfreich, auch wenn die richtige Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Ich finde auch die Vorlagen während des Setups hilfreich, auch wenn die richtige Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Arbeitnehmer geben an, dass sich wiederholende Aufgaben sie daran hindern, sinnvollere Arbeit zu leisten, und weitere 24 % haben das Gefühl, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichend genutzt werden. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Belegschaft sich kreativ blockiert und unterbewertet fühlt. 💔 ClickUp hilft Ihnen dabei, sich wieder auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren, indem es einfach einzurichtende KI-Agenten bereitstellt, die wiederholende Aufgaben auf Basis von Triggern automatisieren. Wenn beispielsweise eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wird, können die Super Agents von ClickUp automatisch den nächsten Schritt zuweisen, Erinnerungen versenden oder den Status des Projekts aktualisieren, sodass Sie sich nicht mehr um manuelle Nachverfolgungen kümmern müssen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr, sodass sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren konnten.

2. Zapier-Agenten (am besten geeignet für die Automatisierung von über 8.000 Apps mit KI)

über Zapier

Mit Zapier können Sie KI-Agenten erstellen, indem Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache beschreiben oder mit vorgefertigten Vorlagen beginnen. Sie legen das Ziel fest, wählen die Apps aus, die verwendet werden sollen, und Zapier verwandelt dies in einen funktionierenden Agenten. Zapier ist nicht auf starre „Wenn-dann“-Regeln beschränkt, sondern versteht Absichten und kann Variationen und Sonderfälle verarbeiten, ohne dass Sie jede Bedingung einzeln zuordnen müssen.

Das Tool kann mit über 8.000 Apps eine Verbindung herstellen, sodass Agenten Ihr CRM aktualisieren, personalisierte E-Mails versenden, Aufgaben in Tools für Projektmanagement erstellen und Informationen automatisch über Ihren gesamten Stack hinweg synchronisieren können.

Agenten können auch Live-Daten aus Tools wie Google Drive, Notion oder Airtable abrufen, im Internet recherchieren und Kontextinformationen sammeln, bevor sie handeln. Und mit der Chrome-Erweiterung können Sie sogar direkt auf Webseiten arbeiten, Text markieren und ihn sofort zusammenfassen oder übersetzen, wo immer Sie gerade surfen.

Die besten Features von Zapier Agents

Bauen Sie auf Ihren bestehenden Zaps auf, indem Sie bereits erstellte Automatisierungen um KI-Funktionen erweitern.

Lassen Sie Agenten Aufgaben untereinander weitergeben, sodass ein Agent Aufgaben an einen anderen übergeben kann, wodurch sich Ihr Setup eher wie ein Team anfühlt, das zusammenarbeitet.

Gruppieren Sie Agenten in Pods, damit Sie sie nach Teams wie Vertrieb oder Marketing organisieren und Alles einfacher verwalten können.

Verfolgen Sie alles mit Dashboards und Benachrichtigungen, damit Sie sehen können, was die Agenten tun, und eingreifen können, wenn etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Limit von Zapier-Agenten

Limitierungen können sich einschränkend anfühlen und bei mehrstufigen oder umfangreichen Workflows schnell erreicht sein.

Die eingeschränkte Kontrolle über die Auswahl von KI-Modellen verringert die Flexibilität für Teams, die eine tiefere benutzerdefinierte Anpassung wünschen.

Preise für Zapier-Agenten

Free

Professional : 29,99 $/Monat

Team : 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier-Agenten

G2: 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier-Agenten?

Das sagte ein Reddit-Rezensent über Zapier Agents:

Ich habe Zapier Agents bereits verwendet und finde, dass das Setup ziemlich gut ist... Ich halte Agenten für ziemlich gut und glaube, dass sie den Workflow eines Unternehmens wirklich verbessern.

Ich habe Zapier Agents bereits verwendet und finde, dass das Setup ziemlich gut ist... Ich halte Agenten für ziemlich gut und glaube, dass sie den Workflow eines Unternehmens wirklich verbessern.

3. Make (am besten geeignet für visuelle Workflows mit KI-Knoten)

via Make

Make bietet Ihnen einen Drag-and-Drop-Editor im Flussdiagrammstil zum Erstellen von KI-Agenten. Anstatt KI nur als einen weiteren Schritt in einem Workflow zu betrachten, können Sie Agenten als zentrale Entscheidungsträger innerhalb Ihrer Automatisierung einsetzen.

Der Agent liest die Eingabe, entscheidet, was als Nächstes geschehen soll, und führt die entsprechenden Aktionen in Ihren verbundenen tools aus.

Bei komplexen Workflows können Sie den Flow des Prozesses mithilfe von Filtern und Routing-Pfaden steuern, sodass der Agent je nach Situation unterschiedlich reagiert. Bei der Arbeit mit großen Datenmengen helfen Features wie Iteratoren und parallele Verarbeitung dabei, Aufgaben effizient zu verwalten, beispielsweise das Zusammenfassen von Dutzenden von Dateien auf einmal.

Die besten Features nutzen

Verbinden Sie verschiedene KI-Modelle wie OpenAI, Anthropic, Groq und Vertex AI ganz einfach miteinander, sodass Sie das Modell auswählen können, das Ihren Anforderungen und Ihrem Budget am besten entspricht.

Legen Sie fest, wie sich Ihr Agent verhalten soll, indem Sie einfache englische Sprache verwenden, um seine Ziele, seinen Tonfall, seine Einschränkungen und seine Entscheidungslogik zu steuern, ohne Backend-Code schreiben zu müssen.

Erstellen Sie wiederverwendbare Agenten einmalig und verwenden Sie sie überall, indem Sie ihre Rolle oder Anweisungen definieren und sie auf mehrere Workflows anwenden.

Limit festlegen

Komplexe Workflows können schwierig zu verwalten sein, da der visuelle Builder verwirrend sein kann, wenn Szenarien mehrere Router, Filter oder Verzweigungen enthalten.

Preise festlegen

Free

Make Plan: 10,59 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen abgeben

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Make?

Das sagte ein Capterra-Rezensent über Make:

Make verfügt über eine leicht verständliche, benutzerfreundliche Oberfläche. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Module aus einem breiten Bereich von Tools hinzufügen, verbinden und bearbeiten, um Aufgaben wie E-Mail-Zusammenfassungen, die Aktualisierung vorhandener Daten und vieles mehr zu automatisieren. Es gibt auch ein neues KI-Agenten-Feature, einschließlich einer Human-in-the-Loop-Option als zusätzlicher Sicherheitsschritt.

Make verfügt über eine leicht verständliche, benutzerfreundliche Oberfläche. Mit dem Drag-and-Drop-Editor können Sie Module aus einem breiten Bereich von Tools hinzufügen, verbinden und bearbeiten, um Aufgaben wie E-Mail-Zusammenfassungen, die Aktualisierung vorhandener Daten und vieles mehr zu automatisieren. Es gibt auch ein neues KI-Agenten-Feature, einschließlich einer Human-in-the-Loop-Option als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.

🚨 Statistik-Alarm: 46 % der Führungskräfte geben an, dass ihre Unternehmen KI-Agenten einsetzen, um Workflows und Prozesse vollständig zu automatisieren. Wenn fast jede zweite Organisation Agenten bereits mit Kern-Workflows betraut, liegt der eigentliche Wettbewerbsvorteil nicht mehr im Experimentieren, sondern in Zuverlässigkeit, Governance und tiefer Workflow-Integration.

4. Relevance AI (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter KI-Agenten und KI-Teams ohne Code)

via Relevance KI

Mit Relevance AI können Sie autonome KI-Agenten und sogar Agententeams erstellen, die Workflows und Aufgaben ähnlich wie menschliche Mitarbeiter abschließen können. Über ein einziges visuelles Dashboard können Sie spezialisierte Agenten für Vertrieb, Support, Forschung oder Betrieb erstellen und diese wie eine KI-Belegschaft koordinieren.

Agenten arbeiten mit einer toolbasierten Architektur. Sie weisen modulare Tools wie Websuche, Datenbank-Abfragen, E-Mail-Versand, CRM-Aktualisierungen und Kalenderplanung zu, und der Agent entscheidet, welches Tool wann verwendet wird. Anstatt jeden Schritt zu skripten, definieren Sie Funktionen und lassen das System die Ausführung dynamisch übernehmen.

Kontrolle und Sicherheit sind integriert. Agenten können nach Zeitplänen ausgeführt werden, auf Echtzeitereignisse reagieren oder bei Bedarf für die Genehmigung durch einen Menschen pausieren. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und Kontrolle, ohne die Flexibilität einzuschränken.

Relevance KI – die besten Features

Verbinden Sie sich dank integrierter Integrationen und Konnektoren für Tools wie Gmail, Slack, CRMs, Datenbanken und externe APIs sofort mit Ihrem Stack.

Integrieren Sie benutzerdefinierte Wissensdatenbanken, damit Agenten die Sicherheit haben, auf interne Dokumente und Datenbanken zuzugreifen, um domänenspezifische, kontextreiche Antworten zu geben.

Setzen Sie Agenten über mehrere Kanäle hinweg ein und verwandeln Sie sie in Live-Chat-Widgets, Bots oder sogar Sprachassistenten mit einem „einmal schreiben, überall einsetzen”-Ansatz.

Relevanz KI-Limitierungen

Obwohl sie als No-Code-Agenten bezeichnet werden, erfordert die Erstellung robuster oder Multi-Agent-Workflows dennoch logisches Denken und ein Verständnis für Datenflüsse.

Preise für Relevance KI

Free

Team: 349 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Relevanz KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Relevance KI?

Das sagte ein G2-Rezensent über Relevance KI:

Ich schätze, dass es über 9000 Tools für die Integration gibt, darunter E-Mail, Kalender, CRM und Tabellen, die für unser Geschäft und unser tägliches Leben nützlich sind. Das Setup war dank des Marktplatzes mit über 400 kostenlosen und kostenpflichtigen KI-Agenten, die benutzerdefiniert sind, sehr einfach.

Ich schätze, dass es über 9000 Tools für die Integration gibt, darunter E-Mail, Kalender, CRM und Tabellen, die für unser Geschäft und unser tägliches Leben nützlich sind. Das Setup war dank des Marktplatzes mit über 400 kostenlosen und kostenpflichtigen KI-Agenten, die benutzerdefiniert sind, sehr einfach.

5. n8n (Am besten geeignet für selbst gehostete, Open-Source-KI-Workflow-Automatisierung)

via n8n

n8n ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, die Sie auf Ihrem eigenen Server ausführen können und die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten gibt. Sie erstellen Workflows mit einem visuellen Drag-and-Drop-Editor. Innerhalb dieser Workflows können Sie KI-Agenten erstellen, die Daten aus einer Datenbank abrufen, ein CRM aktualisieren, eine Nachricht senden oder einen externen Dienst aufrufen können.

Wenn Ihre Automatisierung komplexer wird, können Sie Bedingungen (if/else-Logik), Schleifen, Wiederholungsversuche und Fallback-Schritte hinzufügen, um verschiedene Szenarien zu bewältigen. Agenten merken sich vergangene Interaktionen und bleiben über mehrere Sitzungen hinweg kontextsensitiv.

Mit über 500 Integrationen und vollständigem API-Zugriff können Ihre Workflows mit fast jedem tool in Ihrem Stack verbunden werden. Und wenn Sie mehr Flexibilität benötigen, können Sie JavaScript oder Python einfügen, um die Logik benutzerdefiniert anzupassen, und so bei Bedarf die Einfachheit von No-Code mit tiefergehender technischer Kontrolle kombinieren.

Die besten Features von n8n

Überprüfen und debuggen Sie jeden Schritt mit detaillierten Protokollen, Sichtbarkeit für Ein- und Ausgabedaten, Wiederholungsversuchen und Schrittverfolgung, damit Sie genau sehen können, wie sich Ihr Workflow und Ihr KI-Agent verhalten haben.

Verbinden Sie externe KI-Tools über das Model Context Protocol (MCP), um mehrstufige Aufgaben und erweiterte KI-Orchestrierung zu bewältigen.

Fügen Sie vor sensiblen Aktionen Schritte zur manuellen Genehmigung ein, um die Kontrolle zu behalten und unerwünschte Aktualisierungen oder schwerwiegende Fehler bei der Automatisierung zu verhindern.

Limitierungen von n8n

Kleine Konfigurationsfehler können Auslöser für übermäßige Ausführungen oder unerwartete Kosten sein, insbesondere in Schleifen oder Scraping-Workflows.

Preise für n8n

14-tägige kostenlose Testversion

Starter: 24 € / Monat (~28 $ / Monat)

Pro: 60 € / Monat (~70 $ / Monat)

Geschäft: 800 € / Monat (~936 $ / Monat)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Das sagte ein G2-Rezensent über n8n:

Ich verwende n8n zur Automatisierung alltäglicher manueller und sich wiederholender Aufgaben, was mir viel Zeit spart und mir hilft, Aufgaben mit festen Zeitleisten zu planen. Es verfügt über eine Vielzahl von Integrationen, und fast alles lässt sich automatisieren. Ich nutze gerne verschiedene KI-Agenten und passe die benutzerdefinierten Systemaufforderungen an, um genaue und erwartete Ergebnisse zu erzielen.

Ich verwende n8n zur Automatisierung alltäglicher manueller und sich wiederholender Aufgaben, was mir viel Zeit spart und mir hilft, Aufgaben mit festen Zeitleisten zu planen. Es verfügt über eine Vielzahl von Integrationen, und fast alles lässt sich automatisieren. Ich nutze gerne verschiedene KI-Agenten und passe die benutzerdefinierten Systemaufforderungen an, um genaue und erwartete Ergebnisse zu erzielen.

📌 Wussten Sie schon? Automatisierung liefert heute einen messbaren ROI. Unter den Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen: 66 % berichten von einer gesteigerten Produktivität.

57 % geben Kosteneinsparungen an

55 % berichten von einer schnelleren Entscheidungsfindung. Dies zeigt, dass die Renditen nicht mehr hypothetisch sind, wenn KI-Agenten von der Pilotphase in die Produktion übergehen, sondern sich in den Metriken der Agenten niederschlagen.

6. Flowise KI (Am besten geeignet für die No-Code-Erstellung benutzerdefinierter LLM-Apps und Chatbots)

via Flowise KI

Flowise bietet eine visuelle Oberfläche zum Erstellen von KI-Agenten und LLM-Workflows. Anstatt Backend-Orchestrierungscode zu schreiben, verbinden Sie Modelle, Prompts, Speicher, Vektorspeicher und Tools als Knoten in einem Drag-and-Drop-Flow.

Mit diesem Tool können Sie auch mehrere Agenten mit unterschiedlichen Rollen ausführen und bei Bedarf Schritte zur manuellen Genehmigung hinzufügen, damit jemand Entscheidungen überprüfen kann, bevor der Workflow fortgesetzt wird. Dank visueller Fehlerbehebung können Sie jeden Schritt des Agenten sehen, sodass Sie immer wissen, wie er zu seiner Entscheidung gekommen ist, und diese leicht verbessern können.

Sobald Ihr Agent bereit ist, können Sie ihn als API starten oder direkt in eine Website oder App einbetten.

Die besten Features von Flowise KI

Wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face oder sogar lokalen Modellen.

Passen Sie Ihren Agenten bei Bedarf mit Code benutzerdefiniert an, indem Sie kleine Python-Snippets hinzufügen, um die Funktionsweise einer Komponente anzupassen oder zu verbessern.

Testen und verbessern Sie Ihren Agenten in Echtzeit, indem Sie Eingabeaufforderungen oder Einstellungen ändern und sofort sehen, wie sich die Ergebnisse ändern.

Einschränkungen von Flowise KI

Benutzer haben berichtet, dass unerwartet Fehler bei der Workflow-Validierung auftreten, selbst bei einfachen oder neu erstellten Flows.

Preise für Flowise KI

Free

Starter: 35 $/Monat

Pro: 65 $/Monat

Flowise KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Flowise KI?

Das sagte ein Reddit-Rezensent über Flowise KI:

Flowise lässt sich sehr einfach lokal hosten oder in der Cloud bereitstellen, was den Einstieg vereinfacht. Da es offen und öffentlich zugänglich ist, wächst die Anzahl der Ressourcen und des Community-Supports ständig, was für neue Entwickler hilfreich ist. Die Benutzeroberfläche wirkt intuitiv und gut organisiert.

Flowise lässt sich sehr einfach lokal hosten oder in der Cloud bereitstellen, was den Einstieg vereinfacht. Da es offen und öffentlich zugänglich ist, wächst die Anzahl der Ressourcen und des Community-Supports ständig, was für neue Entwickler hilfreich ist. Die Benutzeroberfläche wirkt intuitiv und gut organisiert.

7. Stack AI (Am besten geeignet für KI-Agenten der Enterprise-Klasse mit Sicherheit und Compliance)

via Stack KI

Stack AI wurde für Unternehmen entwickelt, die sichere, zuverlässige KI-Agenten benötigen, die in allen Geschäftsbereichen eingesetzt werden können. Teams können Agenten erstellen, die sich sicher mit Tools wie CRMs, ERPs und internen Datenbanken verbinden und gleichzeitig Compliance-Standards wie SOC 2 und HIPAA erfüllen.

Mit einem visuellen Workflow Builder können Sie Blöcke per Drag & Drop verschieben, um zu gestalten, wie ein Agent denkt und handelt. Sie können Datenquellen verbinden, KI-Modelle auswählen, Speicher hinzufügen und Tools oder APIs integrieren, ohne Code schreiben zu müssen. Agenten können dann als Chatbots, Formulare, interne Tools oder API-Endpunkte eingesetzt werden.

Das tool umfasst auch RAG-Pipelines mit einem Klick, mit denen Agenten Unternehmensdokumente automatisch indexieren und präzise, durch Zitate belegte Antworten auf der Grundlage realer Daten liefern können.

Die besten Features von Stack KI

Stellen Sie eine sichere Verbindung zu über 100 Business-Tools wie SharePoint, Salesforce, Workday und benutzerdefinierten APIs her, damit Agenten toolübergreifend in Ihrem Tech-Stack Maßnahmen ergreifen können.

Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmensebene mit rollenbasiertem Zugriff, SOC 2-Konformität und sicheren Bereitstellungsoptionen für regulierte Unternehmen.

Starten Sie schnell mit vorgefertigten Vorlagen und sofort einsatzbereiten Agenten, um hilfreiche Assistenten oder Workflow-Automatisierungen zu starten.

Einschränkungen von Stack KI

Die Leistung kann manchmal inkonsistent sein, und für fortgeschrittenere Anwendungsfälle gibt es eine spürbare Lernkurve.

Einige Konnektoren oder Randfälle erfordern Workarounds, wobei die Sichtbarkeit in Schritt-für-Schritt-Protokollen und Versionsvergleichen eingeschränkt ist.

Preise für Stack KI

Free

Starter: 199 $/Monat

Team: 899 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stack KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Stack KI?

Das sagte ein G2-Rezensent über Stack KI:

Bei anderen Plattformen benötigen Sie Programmierkenntnisse, aber Stack AI ist eine No-Code-Plattform, bei der keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, um leistungsstarke KI-Agenten zu erstellen. Mit nur wenigen Klicks können Sie ganz einfach verschiedene Workflows erstellen.

Bei anderen Plattformen benötigen Sie Programmierkenntnisse, aber Stack AI ist eine No-Code-Plattform, bei der keine Programmierkenntnisse erforderlich sind, um leistungsstarke KI-Agenten zu erstellen. Mit nur wenigen Klicks können Sie ganz einfach verschiedene Workflows erstellen.

🚨 Statistik-Alarm: Der weltweite Markt für No-Code-KI-Plattformen hatte einen Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar und soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 38,2 % auf 24,8 Milliarden US-Dollar ansteigen.

8. Microsoft Copilot Studio (am besten geeignet für die Erstellung von KI-Copiloten innerhalb des MS 365-Ökosystems)

über Microsoft

Microsoft Copilot Studio ist ein weiteres beliebtes KI-Agententool, mit dem Unternehmen KI-Agenten der Enterprise-Klasse (früher Power Virtual Agents genannt) ohne umfangreiche Programmierung erstellen können. Mithilfe eines visuellen Editors können Teams Gesprächsabläufe entwerfen, Workflows automatisieren, Verbindungen zu Datenquellen herstellen und APIs im gesamten Microsoft-Ökosystem integrieren.

Die KI-basierte Unterhaltung-Engine stützt sich auf LLM-gestützte Absichtserkennung statt auf starre regelbasierte Systeme, sodass Agenten den Kontext verstehen und dynamisch reagieren können. Sie können relevante Informationen aus Microsoft Graph, Dataverse und internen Dokumenten abrufen, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen.

Agenten können mithilfe von Auslösern und strukturierter Logik autonom arbeiten. Sie können beispielsweise eingehende E-Mails überwachen, KI-generierte Antworten entwerfen, Datensätze aktualisieren und mehrstufige Workflows automatisch ausführen. Sie arbeiten auch im Hintergrund, können bei Bedarf über Copilot Chat aufgerufen werden oder Unterhaltungen basierend auf vordefinierten Bedingungen an einen Menschen oder einen Teams-Kanal eskalieren.

Die besten Features von Microsoft Copilot Studio

Integrieren Sie nahtlos mithilfe von über 1.000 vorgefertigten No-Code-Konnektoren, um Microsoft- und Drittanbietersysteme wie Salesforce, SAP und ServiceNow zu verbinden.

Erstellen Sie visuelle komplexe Logik mit Drag-and-Drop-Flows, Verzweigungen, Übergaben an Menschen und Auslösern für die Automatisierung.

Erweitern Sie bei Bedarf mit Entwicklertools wie APIs, SDKs, Visual Studio, GitHub und .NET für eine tiefere benutzerdefinierte Anpassung.

Limitierungen von Microsoft Copilot Studio

Lizenzierung und Kostenstrukturen können komplex und schwer zu verwalten sein, insbesondere bei der Skalierung über mehrere Umgebungen hinweg oder beim Hinzufügen von Premium-Konnektoren.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können sich als limitiert anfühlen, mit gelegentlich langsamer Leistung und einer steilen Lernkurve für nicht-technische Benutzer.

Preise für Microsoft Copilot Studio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot Studio?

Das sagte ein G2-Rezensent über Microsoft Copilot Studio:

Ich mag Microsoft Copilot Studio, weil es einfach ist, KI-Copilots zu erstellen und zu benutzerdefinieren, ohne dass man dafür tiefgreifende technische Kenntnisse benötigt. Dank der Low-Code-Oberfläche und den vorgefertigten Vorlagen lassen sich Ideen schnell in funktionierende Lösungen umsetzen.

Ich mag Microsoft Copilot Studio, weil es einfach ist, KI-Copilots zu erstellen und zu benutzerdefinieren, ohne dass man dafür tiefgreifende technische Kenntnisse benötigt. Dank der Low-Code-Oberfläche und den vorgefertigten Vorlagen lassen sich Ideen schnell in funktionierende Lösungen umsetzen.

9. LangFlow (Am besten geeignet für die visuelle Prototypentwicklung von LangChain-Flows und LLM-Apps)

via LangFlow

Mit Langflow können Sie vollständige KI-Systeme mithilfe einer Drag-and-Drop-Arbeitsfläche mit Blöcken wie Eingabeaufforderungen, Speicher, Tools, Retrievern und LLM-Modellen erstellen. Es gibt auch einen speziellen Agent-Block, der den besten Ansatz ermittelt und die Aufgabe von Anfang bis Ende sorgfältig ausführt.

Ein einzelner Agent kann in ein Tool umgewandelt werden, das ein anderer Agent nutzen kann, wodurch Sie mehrschichtige oder teamorientierte Workflows erstellen können. Sie können beispielsweise einen Recherche-Agenten erstellen, der die Websuche und Wolfram Alpha nutzt, und das Tool übernimmt dann den Denkprozess visuell.

Für wissensbasierte Assistenten unterstützt das Tool RAG für wichtige Vektordatenbanken wie Pinecone, Weaviate und Qdrant sowie flexible Speichermodule für die Beibehaltung des Kontexts.

Die besten Features von LangFlow

Exportieren Sie Ihre Workflows nach Python und stellen Sie sie über APIs bereit, um nahtlos vom visuellen Aufbau zur praktischen Anwendung überzugehen.

Benutzerdefinierte Anpassungen der Plattform mithilfe ihres Open-Source-Designs durchführen und sie erweitern, damit Sie Ihre eigenen tools erstellen und Komponenten nach Bedarf ändern können.

Verbinden Sie sich über MCP mit Unternehmenssystemen und nutzen Sie integrierte erweiterte Agententypen , um komplexe Aufgaben zu bewältigen, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen.

Limitierungen von LangFlow

Die visuelle Benutzeroberfläche kann für absolute Anfänger komplex erscheinen, insbesondere für Benutzer, die eine vollständig vereinfachte Plug-and-Play-Erfahrung ohne Programmierkenntnisse erwarten.

LangFlow-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangFlow-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Budibase (Am besten geeignet für die KI-beschleunigte Entwicklung interner Tools)

via Budibase

Mit der visuellen Benutzeroberfläche von Budibase können Sie Apps durch Ziehen und Ablegen von Bildschirmen, Formularen, Tabellen und Komponenten entwerfen, ohne Code schreiben zu müssen. Außerdem können Sie mit nur wenigen Klicks aus Ihren Daten komplette Apps automatisch generieren.

Mit vorgefertigten UI-Komponenten und Vorlagen können auch technisch weniger versierte Benutzer ganz einfach Admin-Panels, Portale, Dashboards und Dateneingabemasken erstellen, die auf allen Geräten reaktionsschnell bleiben.

Workflow-Automatisierungen können mit mehreren Schritten, Bedingungen (Wenn-Dann-Logik), Filtern und Schleifen gestaltet werden. Aktionen können basierend auf Ereignissen als Auslöser ausgelöst oder für den regelmäßigen Ablauf geplant werden.

Die besten Features von Budibase

Verbinden und automatisieren Sie Datenquellen wie SQL, NoSQL, REST-APIs und Airtable und nutzen Sie sie als Auslöser für Workflows mit integrierten KI-Aktionen.

Setzen Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen für KI durch, damit Agenten innerhalb der Benutzerberechtigungen und Datenlimits arbeiten.

Erstellen Sie wiederverwendbare Komponenten und modulare Logik, um KI-gestützte Workflows zwischen Teams zu standardisieren und zu skalieren.

Limitierungen von Budibase

Die Limite für die Größe von Datei-Uploads in einigen selbst gehosteten Setups können dokumentenintensive KI-Workflows einschränken.

Ein Limit für fortgeschrittene JavaScript-Logik, wodurch komplexe Transformationen oder die Behandlung von Randfällen im Vergleich zu entwicklerorientierten Plattformen schwieriger sind.

Preise für Budibase

Open Source

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Budibase-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Budibase?

Das sagte ein G2-Rezensent über Budibase:

Budibase hat sich für die Anwendungsentwicklung in unserem Unternehmen als sehr produktiv und effizient erwiesen. Es hat uns dabei geholfen, benutzerdefinierte Anwendungen für Clients und auch für den Bürogebrauch zu erstellen. Die Datenfreigabe durch Synchronisierung ist ebenfalls sehr sicher. Das beeindruckendste Feature ist die Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen benutzerdefinierter Anwendungen. Sie benötigen keine besonderen Kenntnisse, um interne Anwendungen für Ihr Team zu erstellen.

Budibase hat sich für die Anwendungsentwicklung in unserem Unternehmen als sehr produktiv und effizient erwiesen. Es hat uns dabei geholfen, benutzerdefinierte Anwendungen für Clients und auch für den Bürogebrauch zu erstellen. Die Datenfreigabe durch Synchronisierung bietet ebenfalls hohe Sicherheit. Das beeindruckendste Feature ist die Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen benutzerdefinierter Anwendungen. Sie benötigen keine besonderen Kenntnisse, um interne Anwendungen für Ihr Team zu erstellen.

🤯 Wissenswertes: 75 % der Führungskräfte glauben, dass KI-Agenten den Arbeitsplatz stärker verändern werden als das Internet.

11. Lindy AI (Am besten geeignet für KI-Assistenten zur Automatisierung persönlicher Arbeitsaufgaben)

via Lindy KI

Lindy AI ist ein autonomer virtueller Assistent, der routinemäßige berufliche Aufgaben in Ihren Apps übernimmt. Sie können über iMessage, WhatsApp, Slack oder das Internet mit ihm chatten und ihm einfache Anweisungen in englischer Sprache geben, wie „Verschiebe mein Meeting um 15 Uhr“ oder „Entwerfe eine Folge-E-Mail“. Das Tool basiert auf GPT-4 und verwaltet Terminplanung, E-Mails, To-do-Listen, Termine und vieles mehr, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist.

Sie können benutzerdefinierte Agenten für bestimmte Workflows erstellen, z. B. für die Lead-Qualifizierung oder die Spesenabrechnung, die automatisch ausgelöst werden und mehrstufige Aktionen in verbundenen Apps ausführen. Nach der Auslösung kann ein Agent selbstständig mehrere Aktionen ausführen, z. B. Nachrichten senden, Datensätze aktualisieren, Ereignisse planen, Teamkollegen einbeziehen und vieles mehr, bis die Aufgabe abgeschlossen ist.

Das Tool kann auch an Zoom- oder Teams-Anrufen teilnehmen, um diese aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenfassende Notizen mit Aktionspunkten zu erstellen. Es unterstützt auch Sprach-KI-Agenten für die Bearbeitung eingehender und ausgehender Anrufe.

Die besten Features von Lindy KI

Verbinden Sie benutzerdefinierte Wissensdatenbanken, damit Agenten Ihre internen Dokumente, FAQs und Unternehmensdaten anstelle von generischen KI-Antworten verwenden können.

Personalisieren Sie Antworten im Laufe der Zeit, indem Sie den Tonfall und die Nachfassaktionen auf der Grundlage früherer Interaktionen anpassen.

Erweitern Sie Workflows mit dem KI-Code-Assistenten, um Skripte zu generieren oder zu debuggen, ohne dass Entwickler benötigt werden.

Integrieren Sie über 200 Apps wie Gmail, Outlook, Slack, CRMs, Kalender und Zoom, um Daten automatisch zwischen tools zu übertragen.

Einschränkungen von Lindy KI

Einige Benutzer berichten, dass das Tool manchmal unerwartet nicht mehr funktioniert, was zu Unterbrechungen bei laufenden Automatisierungen und laufenden Workflows führen kann.

Benutzer haben Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung erwähnt, welche Agenten von wem verwendet werden, was die Überwachung der Aktivitäten in größeren Teams erschwert.

Preise für Lindy KI

7 Tage kostenlose Testversion

Pro : 49,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lindy KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lindy KI?

Das sagte ein G2-Rezensent über Lindy KI:

Ich benutze Lindy KI nun schon seit einiger Zeit und schätze vor allem, wie viel Zeit ich damit spare. Es erledigt repetitive Aufgaben und Terminplanungen mit überraschender Genauigkeit, was mir wirklich dabei hilft, meine mentale Belastung zu reduzieren.

Ich benutze Lindy KI nun schon seit einiger Zeit und schätze vor allem, wie viel Zeit ich damit spare. Es erledigt repetitive Aufgaben und Terminplanungen mit überraschender Genauigkeit, was mir wirklich dabei hilft, meine mentale Belastung zu reduzieren.

Verwandeln Sie Geschäftsprozesse mit ClickUp in autonome Workflows.

KI-Agenten sind nicht mehr nur experimentelle Tools, die am Rande Ihres Tech-Stacks stehen.

Sie werden zu festen Teammitgliedern, die den Betriebsaufwand reduzieren, ohne dass technische Unterstützung erforderlich ist.

Mit zunehmender Verbreitung wird jedoch eines klar: Intelligenz allein reicht nicht aus. Sie benötigen Agenten, die innerhalb Ihrer Workflows arbeiten, den Kontext verstehen, die richtigen Entscheidungen treffen und Menschen bei Bedarf auf dem Laufenden halten.

Die Super Agents von ClickUp, die von ClickUp Brain unterstützt werden, befinden sich direkt in Ihrem Workspace. Da sie Aufgaben, Dokumente, Prioritäten, Abhängigkeiten und Unterhaltungen verstehen, handeln sie im realen Kontext und treiben die Arbeit voran, genau wie ein menschlicher Teamkollege.

Verabschieden Sie sich von anfälligen plattformübergreifenden Automatisierungen. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und automatisieren Sie mehrstufige Prozesse zuverlässig.