Ihr Forschungsteam hat Tage (Wochen?) damit verbracht, Berge von Daten zu sammeln. Den Großteil davon konnten Sie jedoch nicht nutzen. Es liegt zwar nahe, die Qualität der Interviews oder Umfragen dafür verantwortlich zu machen, doch das ist nicht das Problem.

Im Durchschnitt nutzt ein Unternehmen über 100 SaaS-Anwendungen. Bei einer derart verstreuten Informationslage ist es nahezu unmöglich, entschlossen zu handeln. Was Sie brauchen, ist eine Möglichkeit, Informationen zusammenzuführen, damit daraus echte Erkenntnisse entstehen.

Dieser Artikel führt Sie durch 10 Vorlagen für Workflows zur Erkenntniszusammenfassung in ClickUp. Sie helfen Ihnen dabei, fragmentierte Daten in vernetzte Workflows umzuwandeln, die Ihr Team nutzen kann.

Vorlagen für den Workflow zur Erkenntniszusammenfassung auf einen Blick

🔎Wussten Sie schon? Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer verbringt 9 % seines Jahres, also fast 200 Stunden, damit, zwischen verschiedenen Apps zu wechseln. Deshalb ist die Standardisierung von Workflows so wichtig!

Was ist eine Vorlage für einen Workflow zur Zusammenfassung von Erkenntnissen?

Eine Vorlage für einen Workflow zur Erkenntniszusammenfassung ist ein vorgefertigtes Rahmenwerk für die Entscheidungsfindung. Sie hilft dir dabei, Rohdaten zu sammeln, zu organisieren und zu klaren, umsetzbaren Erkenntnissen zu verdichten. Es ist dein wiederholbarer Prozess, um vom Datenchaos zu klaren Entscheidungen zu gelangen.

Dies löst auch das Problem der Kontextzersplitterung – die Zeit, die Teams mit der Suche nach Informationen und dem Wechsel zwischen Apps verschwenden.

📮 ClickUp Insight: Im Durchschnitt verbringt ein Berufstätiger täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Erkenntnisse und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie aufhören zu suchen und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch die Beseitigung veralteter Wissensmanagementprozesse mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

🎥 KI-Agenten helfen dir dabei, schneller klarere Antworten aus deinen Daten zu erhalten. Dieses Video zeigt dir die besten KI-Agenten für diese Aufgabe.

Die 10 besten Vorlagen für Workflows zur Erkenntniszusammenfassung

Unterschiedliche Arten von Zusammenfassungsaufgaben erfordern spezifische Formate. Eine gründliche Datenanalyse erfordert eine andere Herangehensweise als ein schnelles Brainstorming. Eine generische Vorlage liefert Ihnen uneinheitliche Ergebnisse, und Ihre Berichte zur Analyse sind ineffektiv.

Diese 10 ClickUp-Vorlagen decken das gesamte Spektrum an Syntheseanforderungen ab. Jede Vorlage lässt sich an den individuellen Workflow Ihres Teams anpassen.

1. Vorlage für Datenanalyseergebnisse von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Ergebnisse in einem übersichtlichen Format mit der ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse

Das Freigeben einer großen Tabelle an die Beteiligten funktioniert selten. Sie ist schwer zu lesen und noch schwerer umzusetzen. Mit der ClickUp-Vorlage für Datenanalyseergebnisse präsentieren Sie Ihre Ergebnisse auf eine Weise , die für alle funktioniert. So bleibt alles an einem Ort.

Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung als Kontext hinzu und untermauern Sie diese mit detaillierten Daten. So lassen sich Ihre Erkenntnisse leichter nachvollziehen und sind glaubwürdiger. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen, wenn Sie die Berichterstellung durchführen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Führen Sie Daten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, übersichtlichen und durchsuchbaren Dokument zusammen. So stellen Sie sicher, dass nichts Wichtiges übersehen wird.

Fügen Sie die ClickUp-Tabellenansicht hinzu, um Muster und Trends anzuzeigen

Kennzeichnen Sie wichtige Erkenntnisse, wie z. B. Probleme der Benutzer, mit benutzerdefinierten Feldern in ClickUp

Verknüpfen Sie bestimmte Datenergebnisse mit Aufgaben, damit jede Beobachtung einen nächsten Schritt hat

ℹ️ Ideal für? Datenanalysten und Produktforscher, die Berichte aus Rohdaten erstellen.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1890 ging man davon aus, dass die Auswertung der Daten der US-Volkszählung 10 Jahre dauern würde. Damit wären sie bereits vor Abschluss der Volkszählung veraltet gewesen. Herman Holleriths Tabelliermaschine verkürzte diese Zeit mithilfe von Lochkarten auf nur 2,5 Jahre.

2. Vorlage für Analyseberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihre Metriken mit der ClickUp-Analytics-Vorlage in eine überzeugende Geschichte

Das Erstellen von Wochen- oder Monatsberichten von Grund auf kostet Zeit. Und oft fühlt es sich wie eine sich wiederholende Arbeit an. Die ClickUp-Analytics-Berichtsvorlage bietet Ihnen eine einfache Struktur für die Berichterstellung.

Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Metriken und erstellen Sie eine Verbindung zwischen diesen und den dahinterstehenden Arbeitsprozessen. So können Sie besser erklären, was funktioniert, was nicht und wo Verbesserungsbedarf besteht. Mit der Zeit entsteht so auch ein klares Bild Ihres Wachstums.

Warum diese Vorlage verwenden:

Speichern Sie alle wichtigen Metriken an einem zentralen Ort , damit die Beteiligten nicht zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit, indem Sie ClickUp-Dashboards mit visuellen KPI-Karten hinzufügen

Erfassen Sie Trends und ungewöhnliche Veränderungen, damit zukünftige Berichte den richtigen Kontext haben

Richte wiederholende Aufgaben in ClickUp ein, um bei der Berichterstellung und beim Freigeben von Updates konsistent zu bleiben

ℹ️ Ideal für? Betriebsleiter und Abteilungsleiter, die regelmäßig klare Leistungsupdates freigeben müssen

🧠 Wissenswertes: Ein Londoner Hutmacher namens John Graunt war der Erste, der fragmentierte Daten zusammenführte – während der Beulenpest. Durch die Analyse von Sterbeurkunden schuf er das erste Frühwarnsystem. Dies war das weltweit erste automatisierte Dashboard für Erkenntnisse.

3. Heuristische Überprüfungsvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie Produkte anhand etablierter Usability-Kriterien mit der ClickUp-Vorlage für heuristische Überprüfungen

Wenn Sie Usability-Probleme frühzeitig erkennen, können Sie sich später eine Flut von Support-Tickets ersparen. Die ClickUp-Vorlage für die heuristische Überprüfung macht dies vor dem Launch ganz einfach zu erledigen.

So können Sie Ihr Produkt anhand von Usability-Prinzipien wie Benutzerfreundlichkeit und Benutzerkontrolle bewerten. Stellen Sie diese mithilfe eines Whiteboards dar, damit Sie leichter erkennen können, wo Benutzer ins Stocken geraten und warum.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erkennen Sie Probleme frühzeitig, um spätere kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden

Stellen Sie User Journeys dar und heben Sie Reibungspunkte mit ClickUp Whiteboards hervor

Verwenden Sie die ClickUp -Labels für Aufgaben mit Priorität , damit kritische Probleme zuerst bearbeitet werden

Weisen Sie Aufgaben bestimmten Designern oder Entwicklern zu, um eine schnelle Lösung zu erzielen

ℹ️ Ideal für? UX/UI-Designer und Produktmanager, die nach einer einfachen, visuellen Möglichkeit suchen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern

4. Vorlage für die Entdeckungsphase von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie erste Recherchen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für die Entdeckungsphase

Die frühen Phasen der Produktentwicklung können schnell unübersichtlich werden. Notizen, Ideen und Feedback verteilen sich auf verschiedene Tools. Es wird schwierig, den Überblick zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für die Entdeckungsphase hilft dir dabei, alles an einem Ort zusammenzuführen.

Verfolgen Sie Ihre Recherchen, definieren Sie Ziele und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu – mit dieser Aufgaben-Vorlage. Da alles miteinander verbunden ist, fällt es leichter, den Fokus zu behalten und Scope Creep zu vermeiden. Ihr Team kann mit einer klaren, gemeinsamen Ausrichtung vorankommen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Planen Sie Zeitleisten für Recherchen, Interviews und wichtige Meilensteine mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

Verfolgen Sie den Fortschritt von Recherchearbeiten, wie z. B. Personas und Anforderungen, mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

Weisen Sie den Beteiligten Aufgaben zu, damit jeder weiß, was zu erledigen ist

Speichern Sie Ideen, Notizen und Einschränkungen in einem ClickUp-Dokument , das mit dem Projekt verknüpft ist

ℹ️ Ideal für? Projektmanager und Berater, die mit großen Teams an der Projektvorbereitung arbeiten.

Ein gut ausgearbeitetes Produktanforderungsdokument schließt die Lücke zwischen Produkt, Design und Technik. Erfahren Sie, wie man ein solches Dokument verfasst.

5. „Jobs To Be Done“-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen und analysieren Sie Kundenmotive mit der ClickUp-Vorlage „Jobs to Be Done“

Die Entwicklung auf Basis von Feature-Anfragen kann zu Unübersichtlichkeit führen. Um bessere Produkte zu entwickeln, sollten Sie sich an den Zielen der Benutzer orientieren. Die ClickUp-Vorlage „Jobs to Be Done“ nutzt das JTBD-Framework, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was die Benutzer erreichen wollen.

Es erfasst die funktionalen, emotionalen und sozialen Gründe hinter den Entscheidungen der Benutzer. So erhält Ihr Team eine klarere Ansicht darüber, worauf es wirklich ankommt.

Außerdem hilft es Ihnen, Erkenntnisse einheitlich zu dokumentieren. Wenn Teams die Bedürfnisse der Benutzer verstehen, können sie reale Probleme besser lösen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erfassen Sie Kundenmotive in einem ClickUp-Dokument, damit Ihr Team stets auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt ist

Listen Sie die Herausforderungen und Hindernisse der Benutzer auf, um zu verstehen, was sie davon abhält, sich für Sie zu entscheiden

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Personas und Stellenbeschreibungen nach Segment oder Ebene zu organisieren

Setzen Sie Erkenntnisse in Maßnahmen um, indem Sie Aufgabenbeschreibungen in ClickUp-Aufgaben umwandeln

ℹ️ Ideal für? Produktmanager und Marketingfachleute, die sich auf Kundenergebnisse konzentrieren möchten.

💡Profi-Tipp: Verbringen Sie keine Stunden damit, Hunderte von Interviewprotokollen durchzugehen. Nutzen Sie stattdessen ClickUp Brain, um eine Stimmungsanalyse für Ihre Rechercheaufgaben durchzuführen. Analysieren Sie Stimmungen schneller mit ClickUp Brain Bitten Sie die KI, den allgemeinen Tenor des Feedbacks zusammenzufassen. So können Sie die wichtigsten Schwachstellen in Sekundenschnelle statt in Tagen identifizieren. ClickUp Super Agents können noch mehr. Sie sind Ihre autonomen KI-Teamkollegen, die die Lücke zwischen Erkenntnissen und Maßnahmen schließen. Erwähne beispielsweise einen Data Analyst Agent, um die Stimmung zu analysieren und Folgeaufgaben zu erstellen. Sie verfügen über unbegrenzten Speicherplatz. Daher speichern sie jedes einzelne Kundenfeedback, das jemals in Ihrem Workspace erfasst wurde. So funktioniert es:

6. Vorlage für ein Entscheidungsfindungs-Framework von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie eine transparente Dokumentation Ihrer Entscheidungen mit der Vorlage für Entscheidungsrahmen von ClickUp

Haben Sie schon einmal versucht, eine frühere Entscheidung zu überdenken, und niemand wusste mehr, warum sie getroffen wurde? Das passiert meist, wenn der Kontext verloren geht. Die ClickUp-Vorlage für Entscheidungsfindungs-Frameworks sorgt dafür, dass Sie immer den vollständigen Überblick haben.

Sie stellt Ihre Optionen dar, vergleicht Vor- und Nachteile und hilft dabei, Risiken an einem Ort zu bewerten. Dies gibt Ihrem Team eine wiederholbare Methode, um rationale Entscheidungen zu treffen. Außerdem werden die Ergebnisse protokolliert, sodass zukünftige Teams das „Warum“ hinter jeder Entscheidung nachvollziehen können.

Warum diese Vorlage verwenden:

Nutzen Sie einen einheitlichen Prozess, um Entscheidungen zwischen Teams zu bewerten

Vergleichen Sie Optionen nebeneinander in der ClickUp-Tabellenansicht, um einen klaren Überblick zu erhalten

Wandeln Sie Entscheidungen in Aufgaben mit Eigentümern und Fristen um

Sammeln Sie Feedback und Genehmigungen an einem Ort mit ClickUp-Kommentar-Threads

ℹ️ Ideal für? Führungskräfte und Betriebsleiter im Geschäft, die sich mehr Struktur und Klarheit bei der Entscheidungsfindung wünschen

7. Vorlage für Design-Reviews von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihre Design-Kritiken mit der ClickUp-Vorlage für Design-Reviews

Feedback zum Design bedeutet widersprüchliche Meinungen, die über Slack, E-Mails und Figma-Kommentare verstreut sind. Es ist schwer zu verfolgen, was bereits erledigt ist und was noch zu erledigen ist. Die ClickUp-Vorlage für Design-Reviews bringt jedoch alles an einem Ort zusammen.

Verwalten Sie den gesamten Überprüfungsprozess vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Freigabe. Sorgen Sie für klares Feedback, führen Sie die Nachverfolgung von Änderungen durch und vermeiden Sie Unklarheiten. Ihr Team kann nun schneller vorankommen und bei Designentscheidungen an einem Strang ziehen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Wandeln Sie Feedback in ClickUp-Aufgaben um, damit jeder Kommentar einen Eigentümer und eine Frist hat

Fügen Sie mit den Tools für Prüfung und Anmerkung von ClickUp Kommentare zu Entwürfen hinzu

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben mit der ClickUp-Board-Ansicht

Verknüpfen Sie endgültige Designänderungen mit Entwicklungsaufgaben für einen reibungslosen Übergang

ℹ️ Ideal für? Produktdesigner und Kreativleiter, die Feedback und Iterationen verwalten.

8. Brainstorming-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie alles von der ersten Idee bis zur Priorisierung mit der ClickUp-Brainstorming-Vorlage

Lassen Sie nach einer fantastischen Team-Brainstorming-Sitzung die Ideen nicht einfach auf dem Whiteboard stehen. So fehlt ihnen ein klarer Weg zur Umsetzung. Nutzen Sie stattdessen die ClickUp-Brainstorming-Vorlage, um sie zu bewerten und weiter voranzubringen.

Entwickeln Sie Ideen, verfeinern Sie sie und halten Sie die Dynamik auch nach der Sitzung aufrecht. Alles bleibt übersichtlich und lässt sich leicht weiterentwickeln.

Warum diese Vorlage verwenden:

Nutzen Sie das ClickUp-Whiteboard, um Ideen zu visualisieren und zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind

Verwandeln Sie Ideen in Aufgaben mit Eigentümern und Prioritätsbeschreibungen

Setzen Sie klare Ziele, um die Sitzungen fokussiert zu halten

Verfolgen Sie Ideen auf ihrem Weg vom Konzept bis zur Umsetzung mithilfe von benutzerdefinierten Status

ℹ️ Ideal für? Kreativteams und Produktmanager, die Ideen umsetzen möchten, ohne an Schwung zu verlieren.

9. Vorlage „Squad Brainstorm“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Ideenfindungssitzungen eng miteinander verknüpft – mit der ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage

Effektives Team-Brainstorming braucht einen Space, in dem Ideen und Umsetzung aufeinandertreffen. Es braucht die ClickUp Squad Brainstorm-Vorlage.

Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und entwickeln Sie daraus einen klaren Plan. Die Team Work Canvas hilft Ihnen zu erkennen, wie Ideen mit übergeordneten Zielen in Verbindung stehen. So sind alle auf dem gleichen Stand.

Warum diese Vorlage verwenden:

Nutzen Sie ClickUp Whiteboard für die Zusammenarbeit in Echtzeit und den visuellen Ideenaustausch

Legen Sie Aufgaben-Eigentümer und Zeitleisten mit ClickUp-Mitarbeitern und ClickUp-Fälligkeitsdaten fest

Definieren Sie Ziele und Rahmenbedingungen in einem ClickUp-Dokument, um den Fokus zu behalten

Verwandeln Sie die besten Ideen in Aufgaben und führen Sie die Nachverfolgung anhand von Meilensteinen durch

ℹ️ Ideal für? Agile Teams und funktionsübergreifende Gruppen, die Brainstormings in Pläne umsetzen möchten.

10. DMAIC-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie den gesamten Prozessverbesserungszyklus mit der ClickUp-DMAIC-Vorlage durch

Die Durchführung eines Prozessverbesserungs-Projekts kann komplex erscheinen. Deshalb gibt es die ClickUp-DMAIC-Vorlage. Sie hilft Ihnen dabei, den DMAIC-Prozess klar und strukturiert zu durchlaufen.

Arbeiten Sie alle Phasen – Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren – an einem Ort ab. Nutzen Sie Daten als Grundlage für Ihre Entscheidungen. Erkennen Sie Lücken, beheben Sie Probleme und führen Sie die Nachverfolgung der Ergebnisse mit Zuversicht durch.

Die Vorlage hilft Ihrem Team, konsistent zu bleiben. Sie sorgt dafür, dass Ergebnisse leichter messbar und wiederholbar sind.

Warum diese Vorlage verwenden:

Überprüfen Sie Prozessdaten in der ClickUp-Tabellenansicht, um Trends und Probleme zu erkennen

Definieren Sie Ziele und Umfang in ClickUp-Dokumenten, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Wandeln Sie Erkenntnisse in ClickUp-Aufgaben mit Eigentümern und Fristen um

Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen , um Stakeholder zu informieren, sobald Sie wichtige Meilensteine erreichen

ℹ️ Ideal für? Six-Sigma-Praktiker und Betriebsleiter, die Prozesse verbessern möchten.

So verwenden Sie Vorlagen für den Insight-Synthese-Workflow in ClickUp

Eine Vorlage gibt Ihnen die Struktur vor, aber Ihr Prozess bestimmt die Wirkung. So nutzen Sie diese Vorlagen am besten für eine umsetzbare Strategie:

So gelangen Sie von den Rohdaten zu einer umsetzbaren Strategie:

Legen Sie das Ziel Ihrer Recherche fest, bevor Sie eine Vorlage auswählen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Zusammenfassung fokussiert bleibt

Kategorisieren Sie Ihre Ergebnisse mit benutzerdefinierten Feldern in ClickUp wie „Benutzerprofil“ oder „Konfidenzniveau“. Dies hilft den Beteiligten, Ihre Forschungsdaten zu durchsuchen und zu filtern.

Bewahren Sie alle Rohdaten wie Interviewaufzeichnungen, Umfrageergebnisse und Notizen an einem Ort auf. Dies können Sie mit ClickUp Docs oder Aufgabenanhängen tun. Auf diese Weise gehen Ihnen keine Informationen über verschiedene Apps hinweg verloren.

Nutzen Sie KI zur Analyse großer Datensätze. Tools wie ClickUp Brain können Transkripte zusammenfassen und wiederkehrende Themen identifizieren

Organisieren Sie qualitative Daten auf ClickUp-Whiteboards, indem Sie verwandte Beobachtungen gruppieren. Anschließend können Sie diese in umsetzbare Aufgaben für Projekte umwandeln.

Verknüpfen Sie die zusammengefassten Erkenntnisse mit Roadmap-Elementen oder Sprint-Backlogs. So stellen Sie sicher, dass zukünftige Entwicklungsarbeiten auf Ihren Recherchen basieren.

Brandon Fitch, Leiter der Produktentwicklung bei Flyin’ Miata, hat ClickUp bewertet:

Wir nutzen ClickUp im Grunde genommen als eine Art ausgefeilte To-do-Liste. Es ist besonders hilfreich für mehrstufige Prozesse, die wir wiederholt durchführen und an denen mehrere verschiedene Personen beteiligt sind. Wir erstellen eine Vorlage für diesen Prozess, die sicherstellt, dass wir nichts übersehen, und die (automatisch) zwischen den Beteiligten kommuniziert, wann diese ihre Aufgaben erledigen können.

Wir nutzen ClickUp im Grunde genommen als eine Art ausgefeilte To-do-Liste. Es ist besonders hilfreich für mehrstufige Prozesse, die wir wiederholt durchführen und an denen mehrere verschiedene Personen beteiligt sind. Wir erstellen eine Vorlage für diesen Prozess, die sicherstellt, dass wir nichts übersehen, und die (automatisch) zwischen den Beteiligten kommuniziert, wann diese ihre Aufgaben erledigen können.

Verwandeln Sie Recherchen in Entscheidungen, die Bestand haben

Die größte Frustration für jedes Forschungsteam ist es, großartige Arbeit zu leisten, die ins Leere läuft. Dies geschieht in der Regel, wenn Erkenntnisse isoliert präsentiert werden. Die Beteiligten mögen ihnen zwar zustimmen, doch die Diskrepanz zwischen der Forschung und der Roadmap verhindert echte Veränderungen.

Vorlagen bieten eine Struktur für Ihre Erkenntnisse, reichen aber nicht aus. Sie möchten die Ergebnisse direkt mit Aktionsplänen verknüpfen. Der konvergierte KI-Workspace von ClickUp macht dies möglich.

Bringen Sie Ihre Zusammenfassungen in dieselbe Umgebung wie Ihre Projekte und Roadmaps. Starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist der Unterschied zwischen einer Vorlage zur Zusammenfassung von Erkenntnissen und einem Repository?

Ein Forschungs-Repository speichert Rohdaten aus der Forschung, wie beispielsweise Transkripte und Berichte. Mit einer Vorlage zur Erkenntniszusammenfassung verarbeiten Sie diese Daten zu umsetzbaren Erkenntnissen.

Können Vorlagen für den Workflow zur Erkenntniszusammenfassung sowohl qualitative als auch quantitative Daten verarbeiten?

Ja, die besten Vorlagen sind so konzipiert, dass sie beides abdecken. Die meisten modernen Vorlagen zur Erkenntnisgewinnung nutzen einen Triangulationsansatz. Das bedeutet, dass sie bestimmte „Bereiche“ bieten, die Ihnen helfen zu erkennen, ob Ihre Zahlen und Ihre Geschichten übereinstimmen.

Wie beschleunigt KI die Workflows zur Erkenntnisgewinnung in ClickUp?

ClickUp Brain fungiert als „Bindeglied“ zwischen Ihren Rohdaten und Ihren endgültigen Erkenntnissen. Es liest, taggt und verknüpft Informationen über verschiedene Aufgaben und Dokumente hinweg. Dies trägt dazu bei, Workflows zur Erkenntnisgewinnung zu beschleunigen.