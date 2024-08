Wie man JTBD Framework implementiert (mit Beispielen)

Sie haben Monate in die Entwicklung eines Produkts und Tausende von Dollar in die Forschung investiert, aber Ihre Einzelziele nutzen es nicht, wenn es auf den Markt kommt. Und warum? Zu oft besteht eine Diskrepanz zwischen Ihrem Produkt und dem, was Ihre Kunden wirklich wollen.

Es ist an der Zeit, dass Sie aufhören zu raten und anfangen zu verstehen, was Ihre Kunden wollen. Versuchen Sie es mit dem JTBD-Rahmen (Jobs-to-Bed-Done). Dieser leistungsstarke Ansatz dreht das Drehbuch um und ermöglicht Ihnen Innovationen, indem Sie sich darauf konzentrieren, was Ihre Kunden erreichen müssen.

Indem Sie die spezifischen Aufgaben ermitteln, zu deren Erledigung Ihre Kunden Ihr Produkt einsetzen, können Sie Angebote entwickeln, die die Erwartungen erfüllen und übertreffen.

In diesem Blog geben wir den Schritt-für-Schritt-Prozess für die Anwendung des JTBD-Frameworks zusammen mit Beispielen und Vorlagen frei. So stellen Sie sicher, dass Ihre nächste Produkteinführung oder Ihr nächstes Feature-Update genau ins Schwarze trifft und Ihren Kunden einen echten Wert bietet.

Das JTBD-Framework: Was ist es?

Das JTBD-Framework (jobs-to-be-done) ist ein theoretisches Modell, mit dem Sie verstehen, warum und wie Kunden ein Produkt kaufen oder es in ihren Arbeitsablauf aufnehmen. Es verlagert den Schwerpunkt vom Produkt auf die Bedürfnisse und Probleme der Kunden, die Ihr Produkt löst. Sie können den Rahmen nutzen, um Folgendes zu entwickeln strategien zur Steigerung der Produktakzeptanz .

Der Kerngedanke ist, dass Kunden Ihre Produkte "mieten", um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sobald Sie diese funktionale Kernaufgabe verstanden haben, können Sie Produkte, Prozesse und Lösungen entwickeln, die besser auf Ihre Kunden abgestimmt sind.

Die Grundsätze des JTBD-Rahmens

Kundenorientierter Ansatz: Studieren Sie Kundendaten und geben Sie den Kundenbedürfnissen den Vorrang vor den Produktfeatures

Studieren Sie Kundendaten und geben Sie den Kundenbedürfnissen den Vorrang vor den Produktfeatures Die Aufgabe, nicht das Produkt : Der Fokus sollte auf den Kundenbedürfnissen liegen, gefolgt von der Entwicklung von Produkten, die auf die Aufgabe abgestimmt sind

: Der Fokus sollte auf den Kundenbedürfnissen liegen, gefolgt von der Entwicklung von Produkten, die auf die Aufgabe abgestimmt sind Funktionale, emotionale und soziale Dimensionen : Kundenaufträge haben mehrere Dimensionen, darunter funktionale Aspekte zur Verbesserung der Produktivität und Organisation, emotionale Bedürfnisse und soziale Überlegungen. Berücksichtigen Sie alle diese Aspekte, um eine ganzheitliche Lösung zu schaffen

: Kundenaufträge haben mehrere Dimensionen, darunter funktionale Aspekte zur Verbesserung der Produktivität und Organisation, emotionale Bedürfnisse und soziale Überlegungen. Berücksichtigen Sie alle diese Aspekte, um eine ganzheitliche Lösung zu schaffen Ergebnisorientierte Innovation: Entwickeln Sie Lösungen, die sich an den gewünschten Ergebnissen für Ihr Einzelziel orientieren und nicht an bestehenden Produkten oder Technologien auf dem Markt

Verständnis der Aufgabenstellung in JTBD

Im JTBD-System werden in Job Statements die spezifischen Aufgaben formuliert, die der Kunde zu bewältigen versucht. Diese Aussagen sind in der Regel wie folgt strukturiert:

Vorlage: Wenn[Situation], ich möchte [Aufgabe], so kann ich [gewünschtes Ergebnis]

Beispiel: "Wenn ich zur Arbeit pendle, möchte ich Hörbücher hören, um meine Zeit produktiv zu nutzen."

Die JTBD-Leistungen und Ziele für gewünschte Ergebnisse

Das JTBD-Deliverable ist ein umfassendes Dokument, das die Aufgaben beschreibt, die der Kunde zu bewältigen versucht. Es enthält die gewünschten Ergebnisse und die Kriterien für den Erfolg. Dieses Dokument dient als Leitfaden für aufbau eines Produktentwicklungsprozesses sowie einen Leitfaden für Marketing und Kundenbindung.

Der Rahmen für die zu erledigenden Aufgaben verschafft Ihrem Team ein tieferes Verständnis dafür, warum Ihre Kunden Ihre Produkte oder Dienstleistungen kaufen und wie man sie besser machen kann.

Um diesen Rahmen schnell zu implementieren, können Sie Folgendes verwenden ClickUp's Vorlage für Projektleistungen die die Erstellung von JTBD-Leistungsnachweisen automatisiert. Es handelt sich um eine vollständig anpassbare Vorlage, in die Sie Projektinformationen, Entwicklungsphase und Kosten eintragen können. Sie können auch Mitglieder des Teams hinzufügen, damit sich alle Beteiligten über den Umfang der Arbeit im Klaren sind.

ClickUp Vorlage für Projektleistungen

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erstellen Sie gründliche und klar definierte Projektphasen und Meilensteine

Mit der richtigen Planung sicherzustellen, dass das Projekt im Zeit- und Kostenrahmen bleibt

Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren, den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuzuweisen und sie bis zum erfolgreichen Abschluss zu verfolgen

Mit allen Beteiligten zu kommunizieren, um alle Beteiligten während des gesamten Projektlebenszyklus auf die gleiche Seite zu bringen

Rollen und Ereignisse im JTBD-Rahmen

Rollen und Ereignisse sind wichtige Bestandteile des Rahmens für die zu erledigenden Aufgaben.

Rollen beziehen sich auf verschiedene Benutzer oder Interessengruppen, die am Entscheidungsprozess über den Kauf und die Verwendung eines bestimmten Produkts beteiligt sind. Diese Rollen können je nach Kontext variieren.

Nehmen wir ein Beispiel für die Rollen, die am Anwendungsfall ClickUp Projektmanagement beteiligt sind. In diesem Szenario gibt es drei Rollen:

Entscheidungsträger Primärer Benutzer Sekundärer Benutzer Der CTO Die Projektleiter Mitglieder des Teams Der Entscheider, der entschieden hat, ClickUp für die Organisation anzuschaffen Sie erstellen Projektpläne, weisen Aufgaben zu und überprüfen den Fortschritt in ClickUp Ihre täglichen Aufgaben werden in ClickUp aktualisiert

Ereignisse sind Auslöser oder Lösungen, die den Bedarf für ein Produkt oder eine Dienstleistung schaffen. Diese Ereignisse bestimmen die Dringlichkeit und Art der zu erledigenden Aufgabe.

Hier ist ein Beispiel für verschiedene Ereignisse im JTBD-Framework:

Routinetätigkeiten Unerwartete Vorkommnisse Lebensereignisse Ein monatlicher Produkt-Check-in-Bericht, der ein robustes /href/https://clickup.com/de/blog/13758/produktmanagement-tools/product Management-Tool/%href/ benötigt Ein altes Produktmanagement-Tool ist nicht mehr skalierbar Eine Unternehmensfusion löst den Bedarf an einem neuen Produktmanagement-Tool aus, mit dem beide Unternehmen arbeiten können

Der JTBD Rahmenleitfaden mit Beispielen und Vorlagen

Hier erfahren Sie, wie Sie das JTBD-Framework für Ihr Unternehmen mithilfe verschiedener Vorlagen aufbauen:

Vorlagen nach der Arbeitsplatztheorie

Vorlage zur Erstellung einer Stellenbeschreibung

Wenn [Situation], möchte ich [Job], so dass ich [gewünschtes Ergebnis] kann.

Ein Beispiel:

Wenn ich mehrere Projekte verwalte, möchte ich ein zentrales Dashboard haben, damit ich den Fortschritt überwachen und Ressourcen effizienter zuweisen kann

Wenn mein Team gemeinsam an einem Projekt arbeitet, möchte ich die Nachverfolgung von Aktualisierungen in Echtzeit ermöglichen, damit ich sicherstellen kann, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die Termine eingehalten werden

Vorlage zur Erstellung einer Job Karte

Angenommen, Sie sind ein Produktmanager, der ein neues Feature einführen möchte

Schritt 1: Definieren Sie die Aufgabe. Führen Sie zum Beispiel ein Feature zur Automatisierung ein.

Schritt 2: Zerlegen Sie die Aufgabe in Schritte und gewünschte Ergebnisse:

Bewertung der Kundenbedürfnisse

Untersuchung verschiedener auf dem Markt vorhandener Tools

Planen Sie die Zeitleiste für die Entwicklung

Erstellen Sie ziele für das Produktmanagement für das gesamte Team

Planen Sie diestrategie zur Produkteinführung Schritt 3: Bestimmen Sie die gewünschten Ergebnisse für jeden Schritt.

Zum Beispiel:

Verstehen Sie die häufigsten und zeitaufwändigsten Aufgaben, die Kunden automatisieren möchten

Identifizieren Sie die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, die Ihr Feature zur Automatisierung von der Konkurrenz abheben

Sicherstellen, dass das Feature innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens entwickelt, getestet und zur Markteinführung bereit ist, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen

Ausrichtung des Teams auf gemeinsame Ziele, um sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt und das Projekt auf Kurs bleibt

Erzielen Sie einen erfolgreichen Start mit hohen Akzeptanzraten, indem Sie die Vorteile des Features effektiv an bestehende und potenzielle Kunden kommunizieren

Vorlage zur Erstellung von Ergebnisberichten

Um [ein bestimmtes Ziel zu erreichen], muss [eine bestimmte Benutzergruppe] eine Handlung oder Aufgabe [durchführen], damit sie [ein gewünschtes Ergebnis] erreichen kann.

Ein Beispiel:

Um die Lead-Konversionsrate zu erhöhen, müssen die Teams den Prozentsatz der in Kunden umgewandelten Leads messen

Um die Wartezeiten der Kunden zu minimieren, müssen die Teams des Kundensupports die Genauigkeit der Support-Antworten auf technische Probleme maximieren

Bei der Aufnahme neuer Kunden möchte ich den Prozess der Dateneingabe automatisieren, um den Verwaltungsaufwand zu verringern und mich auf die Beziehungen zu den Clients zu konzentrieren

Beispiele für JTBD in der Praxis

Entwicklung einer Marketingstrategie

Szenario Einführung eines B2B SaaS-Produkts Anwendung Verwenden Sie das JTBD-Framework, um die kritische Aufgabe zu identifizieren, die Ihr Produkt für Business Clients löst. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Liste der Features, sondern darauf, wie Ihr Produkt direkt auf die spezifischen Herausforderungen des Kunden eingeht. Beispiel Aufgabe: Business-Teams müssen "Projekte über entfernte Teams hinweg effektiv koordinieren". Maßnahme: Zeigen Sie auf, wie Ihr SaaS-Produkt nahtlose Integrationen mit bestehenden Tools und Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit bietet und damit direkt die Aufgabe löst, "sicherzustellen, dass entfernte Teams aufeinander abgestimmt und produktiv bleiben"

Produktentwicklung

Szenario Verbesserung eines CRM-Systems Anwendung Identifizieren Sie mithilfe des JTBD-Frameworks Lücken in den aktuellen CRM-Funktionen, die die Vertriebsteams daran hindern, Geschäfte effizient abzuschließen. Entwickeln Sie Features, die diese Schwachstellen direkt beheben. Beispiel Aufgabe: Vertriebsteams müssen "qualitativ hochwertige Leads schnell priorisieren". Maßnahme: Führen Sie ein KI-gestütztes Lead-Scoring-Feature ein, das Leads automatisch auf der Grundlage ihrer Konvertierungswahrscheinlichkeit einstuft. Dadurch kann das Vertriebsteam "seinen Aufwand auf die vielversprechendsten Leads konzentrieren, um die Konversionsraten zu erhöhen."

Verbesserung der Kundenerfahrung

Szenario Verbesserung des Client Supports Anwendung Anwendung des JTBD-Rahmens, um zu verstehen, was die Clients zu erreichen versuchen, wenn sie den Support kontaktieren. Dabei geht es in der Regel darum, Probleme schnell und ohne Ärger zu lösen. Beispiel Aufgabe: Kunden müssen "technische Probleme sofort lösen, ohne auf Support-Mitarbeiter zu warten. "Maßnahme: Implementieren Sie ein Selbstbedienungsportal mit KI-gesteuerten FAQs und Anleitungen zur Fehlerbehebung, mit denen Kunden gängige Probleme selbständig lösen können.

Dienstgestaltung

Szenario Entwurf eines Unternehmensschulungsprogramms Anwendung Verwenden Sie das JTBD-Framework, um den Schulungsservice so zu benutzerdefinieren, dass er den spezifischen Lernzielen von Firmenkunden entspricht. Beispiel: Effiziente Weiterqualifizierung von Mitarbeitern bei gleichzeitiger Minimierung der Beeinträchtigung ihrer täglichen Aufgaben. Beispiel Aufgabe: Unternehmen müssen "Mitarbeiter weiterbilden, ohne sie von ihren täglichen Aufgaben abzuhalten. "Maßnahme: Entwickeln Sie eine On-Demand-Schulungsplattform, auf die Mitarbeiter jederzeit zugreifen können. So können sie in ihrem eigenen Tempo lernen.

Anwendung des Rahmens für zu erledigende Aufgaben

Schritt-für-Schritt-Prozess der Anwendung des Rahmens für zu erledigende Aufgaben:

1. Identifizierung der Aufgaben, die die Benutzer erledigen wollen

Verstehen Sie die zentralen Aufgaben oder Probleme, die Kunden mit Ihrem Produkt oder alternativen Lösungen zu lösen versuchen.

Zu erledigen:

Kundenbefragungen : Führen Sie ausführliche Benutzerinterviews durch, um Kundenbedürfnisse und Schmerzpunkte aufzudecken

: Führen Sie ausführliche Benutzerinterviews durch, um Kundenbedürfnisse und Schmerzpunkte aufzudecken Beobachtung : Beobachten Sie die Benutzer in realen Situationen, um herauszufinden, wie sie mit den Produkten interagieren und welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen

: Beobachten Sie die Benutzer in realen Situationen, um herauszufinden, wie sie mit den Produkten interagieren und welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen Umfragen: Verwenden Sie Umfragen, um umfassende Daten über das Verhalten und die Bedürfnisse der Benutzer und den Index der Kundenzufriedenheit zu sammeln, wobei Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die sie zu bewältigen versuchen

Beispiel: Das Produktteam eines Softwareunternehmens nutzt Kundendaten, um herauszufinden, dass seine Benutzer vor allem versuchen, "sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren", um Zeit für strategischere Arbeiten zu gewinnen.

2. Analysieren Sie jede JTBD

Zerlegen Sie die identifizierten Aufgaben in ihre Kernkomponenten, um den Kontext, die Emotionen und die funktionalen Anforderungen dahinter zu verstehen.

Zu erledigen:

Segment nach Kontext : Verstehen Sie, wann und warum die Benutzer die Aufgabe erledigen müssen (z. B. unter welchen Umständen müssen sie Aufgaben automatisieren?)

: Verstehen Sie, wann und warum die Benutzer die Aufgabe erledigen müssen (z. B. unter welchen Umständen müssen sie Aufgaben automatisieren?) Funktionale, emotionale und soziale Aspekte identifizieren: Analysieren Sie die Aufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln, um alle Dimensionen zu erfassen (z. B.: Welche funktionalen Anforderungen erfüllt die Aufgabe? Wie fühlt sich der Benutzer dabei?)

Beispiel: Das Unternehmen stellt fest, dass die Benutzer während der Hauptarbeitszeiten Aufgaben automatisieren müssen, um Stress zu reduzieren (emotionales Bedürfnis) und die Produktivität zu steigern (funktionales Bedürfnis).

3. Liste der gewünschten Ergebnisse des JTBD

Definieren Sie klar die Ergebnisse, die die Benutzer bei der Ausführung der Arbeit erwarten, sowohl in Bezug auf den Erfolg als auch auf die Zufriedenheit.

Zu erledigen:

Erwünschte Ergebnisaussagen : Schreiben Sie Ergebnisaussagen, die angeben, was die Benutzer erreichen wollen (z. B. "Minimierung des Zeitaufwands für sich wiederholende Aufgaben bei gleichzeitiger Maximierung der Genauigkeit")

: Schreiben Sie Ergebnisaussagen, die angeben, was die Benutzer erreichen wollen (z. B. "Minimierung des Zeitaufwands für sich wiederholende Aufgaben bei gleichzeitiger Maximierung der Genauigkeit") Ergebnisse priorisieren: Ordnen Sie diese Ergebnisse nach Wichtigkeit und Zufriedenheit, um sich auf die wichtigsten Bedürfnisse zu konzentrieren

Beispiel: Benutzer möchten "die Zeit für das Abschließen von Aufgaben um 50 % reduzieren" und gleichzeitig "null Fehler in automatisierten Prozessen sicherstellen"

4. Schreiben Sie eine JTBD-Anweisung

Fassen Sie Ihre Erkenntnisse in einer prägnanten JTBD-Erklärung zusammen, die das Wesentliche der Aufgabe, einschließlich der Umstände und gewünschten Ergebnisse, erfasst.

Zu erledigen:

Vorlage für JTBD-Aussagen : Verwenden Sie eine Vorlage wie "Wenn [Situation], möchte ich [Aufgabe], damit ich [gewünschtes Ergebnis] kann."

: Verwenden Sie eine Vorlage wie "Wenn [Situation], möchte ich [Aufgabe], damit ich [gewünschtes Ergebnis] kann." Kontext einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass die Aussage den spezifischen Kontext widerspiegelt, in dem das Bedürfnis auftritt

Beispiel: Wenn ich mit einem hohen Workload konfrontiert bin, möchte ich Routineaufgaben bei der Dateneingabe automatisieren, damit ich mich auf strategische Analysen konzentrieren und Termine mit weniger Stress einhalten kann.

Bei der Anwendung des JTBD-Frameworks kann die Arbeit mit benutzerdefinierten Geschichten Ihrem Team helfen, eine bessere Verbindung zu Ihrer idealen Kundenpersona herzustellen. Um dies zu ermöglichen, erstellen Sie User Stories und erfassen Sie die Anforderungen der Endbenutzer besser mit ClickUp's User Story Vorlage .

ClickUp User Story Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage, um:

Schreiben, Verwalten und Nachverfolgen von Benutzer-Stories

Unterteilen Sie sie in kleinere Aufgaben und priorisieren Sie sie nach ihrer Wichtigkeit

Den Fortschritt jeder Aufgabe zu überwachen und mögliche Probleme zu identifizieren

Rolle von Projektmanagern und Strategiemanagern

Unabhängig davon, ob Sie ein Projekt leiten oder eine Strategie festlegen, sind Sie wahrscheinlich schon einmal gebeten worden, bei der Einrichtung eines Rahmens für die zu erledigenden Aufgaben zu helfen. In solchen Szenarien sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen apps zum Erledigen von Aufgaben (GTD) um JTBD-Strategien zu entwickeln, die Produktivität und Organisation steigern.

Eine der besten GTD-Software, die häufig von Projektmanagern verwendet wird, ist ClickUp, eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die entwickelt wurde, um Projekte und Workflows effizient zu verwalten.

Wie man ClickUp verwendet, um JTBD-Rahmenwerke zu erstellen

Zu Erledigung der Aufgaben können Sie spezielle ClickUp-Vorlagen verwenden, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu verfolgen und zu überwachen und die Aktionen zu ermitteln, die sie mit Ihrem Produkt/Ihrer Dienstleistung zu erledigen versuchen.

Vorlage für das "Zu Erledigen"-Framework

Die Vorlage für den Rahmen von Getting Things Erledigt (GTD) in ClickUp ist eine vollständig anpassbare, gebrauchsfertige Vorlage zum effizienten Erfassen und Sortieren von Aufgaben. Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung und Organisation von Aufgaben im Zusammenhang mit der Identifizierung der zu erledigenden Aufgaben und der Überarbeitung bestehender Lösungen.

ClickUp Vorlage "Zu Erledigen" (Getting Things Erledigt)

Die wichtigsten Features dieser Vorlage sind:

Anpassbare Status : Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe mit sechs benutzerdefinierten Status

: Verfolgen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe mit sechs benutzerdefinierten Status Ansichten : Verwalten und visualisieren Sie Aufgaben mit Listen-, Dokument- und Whiteboard-Ansichten

: Verwalten und visualisieren Sie Aufgaben mit Listen-, Dokument- und Whiteboard-Ansichten Ordner: Organisieren Sie Aufgaben in Ordnern, um sie besser zu kategorisieren und zu verwalten

Die GTD-Vorlage ist besonders nützlich, um komplexe JTBD-Aufgaben in überschaubare Aktionen aufzuteilen. Sie hilft Ihnen, jeden Schritt klar zu definieren und auszuführen, damit Ihre Mitglieder im Team ihre Aufgaben effizient erledigen können.

💡 Pro Tip: Hier sind einige zusätzliche GTD-Vorlagen die Ihnen helfen, effizienter zu planen und zu arbeiten. Ganz gleich, ob Sie GTD praktizieren oder neu in diese Methode einsteigen, diese Vorlagen bringen ein Gefühl von Klarheit und Kontrolle in Ihren täglichen Arbeitsablauf.

Rahmenvorlage Projektmanagement ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement-Framework bietet einen strukturierten Ansatz für die Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten.

ClickUp Project Management Framework Vorlage

Diese Vorlage enthält:

Eine Framework-Ansicht, die Ihnen hilft, einen Überblick auf hoher Ebene zu erstellen und zu verwalten

Whiteboard- und Dokumentansichten für die Visualisierung und Planung Ihres Workflows

Erweiterte Features wie Tagging, geschachtelte Unteraufgaben und Beschreibungen der Prioritäten, um den Aufgaben mehr Kontext zu verleihen

Diese Vorlage ist ideal für Projektleiter, die einen Überblick über die Implementierung von JTBD-Frameworks in ihrer Organisation benötigen. Sie bietet eine Ansicht aller Aufgaben aus der Vogelperspektive und stellt sicher, dass jeder Aspekt des Projekts genauestens geplant und nachverfolgt wird.

Vorteile der Verwendung von ClickUp Vorlagen für das Zu-Erledigen-Framework

Effizienz : Vereinfacht die Organisation und Verwaltung von JTBD-Aufgaben, so dass Sie schnell mit der eigentlichen Arbeit beginnen können

: Vereinfacht die Organisation und Verwaltung von JTBD-Aufgaben, so dass Sie schnell mit der eigentlichen Arbeit beginnen können Zusammenarbeit : Verbessert die Zusammenarbeit im Team durch freigegebene Workspaces, Kommentare und Echtzeit-Updates

: Verbessert die Zusammenarbeit im Team durch freigegebene Workspaces, Kommentare und Echtzeit-Updates Benutzerdefiniert : Vollständig anpassbare Vorlagen ermöglichen es Ihnen, das Framework auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden

: Vollständig anpassbare Vorlagen ermöglichen es Ihnen, das Framework auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden Visualisierung: Verschiedene Ansichten und Dashboards helfen bei der Visualisierung des Fortschritts und Status von JTBD-Aufgaben und -Projekten

Verwendung von GTD-Vorlagen zur Anwendung von JTBD-Rahmenwerken für verschiedene Abteilungen

Abteilung Vorlage Anwendungsfall Marketingstrategie Verwendung der GTD-Vorlage zur Erfassung von Marktforschungsaufgaben, zur Organisation von Kampagnenschritten und zur Nachverfolgung des Fortschritts beim Verstehen von Kundenaufträgen. Produktentwicklung Verwenden Sie die Project Management Framework Template, um Produktentwicklungsprojekte zu planen und zu verwalten und sicherzustellen, dass die Features mit den Kundenanforderungen übereinstimmen. Kundensupport Implementieren Sie die GTD-Vorlage, um Aufgaben des Kundensupports zu verwalten und Probleme der Kunden schnell zu lösen. Operations Wenden Sie die Project Management Framework Template an, um operative Prozesse zu rationalisieren, Metriken zur Effizienz nachzuverfolgen und Verbesserungen auf der Grundlage von JTBD-Erkenntnissen umzusetzen.

Implementieren Sie das JTBD Framework mit ClickUp

Das Jobs-to-Be-done-Framework ist eine leistungsstarke Methode, um die wahren Bedürfnisse Ihrer Kundensegmente zu verstehen. Indem Sie die Aufgaben identifizieren, die Ihre Kunden erledigen wollen, können Sie Produkte und Lösungen entwickeln, die bei Ihren Kunden besser ankommen.

Die manuelle Erstellung dieses Rahmens kann jedoch Stunden in Anspruch nehmen und Sie von Ihrem eigentlichen Projekt ablenken. Verwenden Sie die GTD-Vorlagen von ClickUp, um einen JTBD-Rahmen zu erstellen. ClickUp verfügt über leistungsstarke Tools für Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung, die es Ihnen erleichtern, Ihre Projekte an den zu erledigenden Aufgaben Ihrer Kunden auszurichten. Registrieren Sie sich noch heute bei ClickUp und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres JTBD-Rahmens.