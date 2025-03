Wie man den DMAIC-Prozess zur Qualitätsverbesserung beherrscht

In dem Jahrzehnt ab 1987, als Motorola Six Sigma entwickelte und einführte, erzielte das Unternehmen eine kumulative einsparungen von satten 14 Milliarden Dollar allein durch ihre Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung. Das ist die Kraft von Six Sigma und verwandten Qualitätsparadigmen, die auch heute noch weit verbreitet sind!

Eines der bekanntesten auf Six Sigma basierenden methoden zur Prozessverbesserung die sich auch außerhalb der Fertigung durchgesetzt haben, ist die DMAIC-Methode. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was der DMAIC-Prozess bedeutet, warum er immer noch relevant ist und wie Sie ihn in Ihrem Unternehmen umsetzen können.

Was ist der DMAIC-Prozess?

DMAIC (kurz für Define (Definieren), Measure (Messen), Analyze (Analysieren), Improve (Verbessern) und Control (Steuern)) ist ein datengesteuerter Prozessverbesserungsansatz, der auf der Six Sigma-Methodik beruht.

DMAIC ist gekennzeichnet durch:

Ein robustes Rahmenwerk : DMAIC dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Lücken in Prozessen zu identifizieren und zu beheben

: DMAIC dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Lücken in Prozessen zu identifizieren und zu beheben Strukturierte Problemlösung : Es hilft, die Ursache zu identifizieren und Qualitätsprobleme zu lösen

: Es hilft, die Ursache zu identifizieren und Qualitätsprobleme zu lösen Datengestützte Lösungsfindung : DMAIC ermutigt Teams, verschiedene Datenpunkte in ihren Prozessen zu betrachten, anstatt nach Intuition oder Bauchgefühl zu handeln

: DMAIC ermutigt Teams, verschiedene Datenpunkte in ihren Prozessen zu betrachten, anstatt nach Intuition oder Bauchgefühl zu handeln Nachhaltige Ergebnisse: DMAIC beschränkt sich nicht darauf, eine Lösung zu finden, sondern geht so weit, dass eine langfristige, effektive Umsetzung gewährleistet ist

Das DMAIC-Modell (Quelle: Wikimedia Commons )

Ursprünglich als eine der Kernkomponenten von Six Sigma konzipiert, wurde es in Lean, Kaizen, Agile und andere hybride Modelle wie Lean Six Sigma integriert, bei denen die kontinuierliche Verbesserung im Vordergrund steht.

Wussten Sie schon? Six Sigma konzentriert sich auf die Verbesserung von Prozessen, während Schlankes Projektmanagement konzentriert sich auf die Verringerung von Verschwendung. Einen detaillierten Überblick über die Unterschiede finden Sie unter Lean vs. Six Sigma .

Die fünf Phasen der DMAIC und wie man sie umsetzt

DMAIC ist im Grunde ein Fünf-Phasen-Prozess. Bei der Anwendung von DMAIC wird definiert, gemessen, analysiert, verbessert und kontrolliert. Das klingt zunächst offensichtlich. Es hat jedoch sowohl in der Theorie als auch in der Praxis erhebliche Nuancen.

Lassen Sie uns jede Phase im Detail untersuchen. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie diesen Prozess mit einem leistungsstarken Tool wie ClickUp für Projektmanagement Teams .

1. Definieren Sie

Der erste Schritt im DMAIC-Qualitätsverbesserungsprozess besteht darin, zu wissen, was man verbessern möchte. Zu erledigen ist dies in der Regel durch eine Nummer von miteinander verbundenen Schritten.

Schreiben Sie die Problemstellung

Zunächst erstellt das Projekt Team ein Brainstorming und dokumentiert die Problemstellung.

Ihr Problem könnte zum Beispiel lauten: "Es gibt eine hohe Fehlerdichte von 15 Fehlern pro 1000 Zeilen Code."

Verstehen Sie den Kontext

Sobald das Problem definiert ist, stellt das Team eine Reihe von Fragen, um den Kontext zu verstehen, in dem das Problem auftritt.

Welches ist der aktuelle Prozess, den das Team verfolgt?

Wer sind die Beteiligten an diesem Prozess?

Was ist die derzeitige Basisleistung?

Wie lauten die Kundenanforderungen?

Welches sind die Risiken und Herausforderungen dieses Prozesses?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Informationen zu sammeln. Sie können mit einer Prozesskarte beginnen, indem Sie ClickUp Whiteboards . Bringen Sie Ihr Team dazu, den gesamten Prozess gemeinsam zu visualisieren, damit Sie eine kontextbezogene 360-Grad-Ansicht erhalten.

prozessabbildung mit ClickUp Whiteboards_

Sie können Feedback von den Stakeholdern, dem Management und den Kunden erhalten, indem Sie ClickUp Formulare . Mit einem einfachen, gut gestalteten Fragebogen können Sie die Schmerzpunkte aller am Prozess Beteiligten erfassen.

Ziele setzen

Wenn Sie alle Informationen vorliegen haben, legen Sie die Ziele Ihres Qualitätsverbesserungsprozesses fest.

Dies könnte zum Beispiel so aussehen: Reduzierung der Fehlerdichte auf weniger als fünf Fehler pro 1.000 Zeilen Code innerhalb der nächsten drei Monate.

Achten Sie darauf, dass Ihre Ziele SMART sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass sie für alle Mitglieder des Teams leicht zugänglich sind. ClickUp-Ziele ist eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen. Mit ClickUp Goals können Sie Einzelziele einstellen, Ziele in Ordnern organisieren und alle Ihre Fortschritte in einer einzigen Ansicht anzeigen lassen.

clickUp Goals zur mühelosen Visualisierung des Fortschritts_

2. Messen Sie

Sobald Sie das Problem definiert haben, können Sie sich in der Phase "Messen" auf das Sammeln von Daten konzentrieren. Das Ziel besteht darin, zuverlässige Daten zu sammeln, die den bestehenden Prozess genau darstellen und als Grundlage für Verbesserungen dienen.

Tools wie Kontrolldiagramme, Histogramme und die Pareto-Analyse werden häufig verwendet, um Abweichungen zu bewerten und Problembereiche zu ermitteln. Für eine erweiterte Nachverfolgung verwenden Sie ClickUp Dashboards .

echtzeit-Berichte mit ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bieten eine vollständig anpassbare, KPI-gesteuerte Möglichkeit, die Leistung Ihres Teams nachzuverfolgen. Beim Sammeln von Daten über das oben beschriebene Problem der Fehlerdichte könnten Sie Widgets für erstellen:

Fehlerdichte jedes einzelnen Entwicklers

Zugewiesene Nacharbeit bei der Code-Überprüfung

Vom Qualitätsanalysten (QA) identifizierte Bugs im Vergleich zu den vom Benutzer berichteten Bugs

Zeitaufwand für das Schreiben von 1.000 Zeilen Code und seine Korrelation zur Fehlerdichte

Historische Trends der Fehlerdichte

3. Analysieren Sie

Sobald Sie die Daten gesammelt haben, ist es an der Zeit, sie zu analysieren. Je nach Art des Problems können Sie statistische Datenanalysen, Regressionsanalysen, Hypothesentests, Fishbone-Diagramme oder die 5 Whys verwenden, um Muster aufzudecken.

Sehen wir uns als Beispiel an, wie Sie diese Situation mit Hilfe von Hypothesentests analysieren würden. Zunächst würden Sie eine Nummer von Hypothesen festlegen, die getestet werden müssen.

Hypothese Datenanalyse zum Testen Frühe Entwickler haben eine hohe Fehlerdichte Vergleich der Fehlerdichte über alle Entwickler Vergleich der Fehlerdichte und Fehlerschwere über alle Erfahrungsstufen hinweg QAs berichten zu viele Nicht-Fehler als Defekte Nummer von Fehlern, die ohne Nacharbeit behoben wurden Komplexe Features haben mehr Bugs Vergleich von Defekten pro 1.000 Zeilen Code vs. Defekte pro Funktion

Beispiele für Hypothesentests

Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, alles von Grund auf zu erledigen. Nutzen Sie Six Sigma-Vorlagen stattdessen!

Wenn Sie ein Problem untersuchen, versuchen Sie vorlagen für die Analyse der Grundursache . Berücksichtigen Sie bei der Untersuchung von Risiken und Herausforderungen vorlagen für die Risikobewertung .

dokumentieren Sie Ihre Analyse auf ClickUp Docs

Ein wichtiger Teil der Analysephase ist die Dokumentation. Stellen Sie sicher, dass Sie eine gründliche Aufzeichnung all Ihrer Diskussionen und Entscheidungen an einem Ort haben. ClickUp Dokumente ist ein großartiger Ort, um alles in Prosa niederzuschreiben. Sie können Workflows verbinden, Personen taggen, Kommentare anfordern und in Echtzeit zusammenarbeiten, um Probleme schneller zu lösen.

Sie können sie auch mit ClickUp Dashboards visuell darstellen.

4. Verbessern Sie

Die Ergebnisse Ihrer Analyse sind konkrete Ideen zur Verbesserung des Prozesses. Zum Beispiel könnten Sie für jede Grundursache Pläne zur Verbesserung haben.

Wurzelursache Verbesserungsplan Entwickler mit weniger als 5 Jahren Erfahrung verursachen eine unverhältnismäßig hohe Fehlerdichte Einstellung erfahrener EntwicklerImplementierung eines Code-Review-Prozesses für Entwickler mit weniger als 5 Jahren ErfahrungEinführung von Pair Programming zur Schulung von NachwuchsentwicklernErhöhung der Wiederholbarkeit des bestehenden Codes Code-Komplexität führt zu hoher Fehlerdichte Erstellen Sie einen Plan für das Refactoring oder die Beseitigung von Tech DebtMinimieren Sie die Code-Komplexität bei zukünftigen Entwicklungen Die Dichte von Sicherheitsfehlern ist unverhältnismäßig hoch Implementierung eines DevSecOps-ProzessesEinstellung von Cybersicherheitsingenieuren zur Überprüfung des CodesErhöhung der Testfälle für Sicherheitsprobleme

erstellung von Verbesserungsplänen für die identifizierten Grundursachen

Wenn Sie alle Möglichkeiten zur Behebung des Problems durchgespielt haben, ist es an der Zeit, die richtige Lösung zu wählen.

Einfach halten : Priorisieren Sie die einfachsten Lösungen und arbeiten Sie sich langsam zu komplexeren/systemischen Lösungen vorworkflow-Optimierung Schrittweise zu erledigen : Führen Sie nicht mehrere Änderungen auf einmal durch, da dies die Messung der Auswirkungen erschweren würde

: Priorisieren Sie die einfachsten Lösungen und arbeiten Sie sich langsam zu komplexeren/systemischen Lösungen vorworkflow-Optimierung Wiederholen : Verwenden Sie den Plan-do-check-actstrategien für das Projektmanagement um Ihre Lösungen zu wiederholen

: Verwenden Sie den Plan-do-check-actstrategien für das Projektmanagement um Ihre Lösungen zu wiederholen Kommunizieren : Sorgen Sie für umfassendeteam-Kommunikation damit jeder den verbesserten Prozess versteht und sich dafür einsetzt

: Sorgen Sie für umfassendeteam-Kommunikation damit jeder den verbesserten Prozess versteht und sich dafür einsetzt Umsetzen: Legen Sie Aufgaben, Überprüfungen und Meilensteine für die Umsetzung Ihrer Verbesserungspläne fest

Eine einfache Möglichkeit, dies zu verwalten, ist die Verwendung von ClickUp Aufgaben . Richten Sie jeden Verbesserungsplan als Projekt, Aufgabe, Teilaufgabe oder Checkliste ein.

Wenn Sie zum Beispiel Pair Programming einführen, verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um jedem Feature zwei Entwickler zuzuweisen.

dMAIC-Projektmanagement mit ClickUp Tasks_

Wenn Sie einen Code-Review-Prozess implementieren möchten, skizzieren Sie diese Schritte innerhalb der Aufgabe, fügen Sie einen benutzerdefinierten Status hinzu und fügen Sie automatisch die entsprechende Checkliste hinzu. Verwenden Sie ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts und zur konsequenten Iteration.

5. Steuerung

In der letzten Phase geht es darum, sicherzustellen, dass der Plan zur Verbesserung umgesetzt, angenommen und von allen Beteiligten befolgt wird. Nutzen Sie Kontrollmechanismen wie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Überwachungssysteme zur Nachverfolgung der laufenden Leistung.

Wenn Sie beispielsweise einen Code-Review-Prozess eingeführt haben, stellen Sie sicher, dass jede Code-Zeile von einem leitenden Mitarbeiter überprüft und abgezeichnet wird.

Messen Sie die Fehler im überprüften Code, um zu beurteilen, ob dieser Plan zur Verbesserung der Arbeitsabläufe wirksam war. Nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor.

Wenn Sie und Ihr kleines Team mit all diesen Aufgaben überfordert sind, sollten Sie nicht verzagen. Optimieren Sie Ihre Dualitätsoptimierung mit ClickUp's DMAIC Vorlage . Diese einsteigerfreundliche, anpassbare Vorlage führt Sie durch jeden Schritt der DMAIC-Methodik, fasst alle Informationen zusammen und macht sie für das gesamte Team sichtbar.

ClickUp's DMAIC Vorlage

Wenn Sie sich nach all dem fragen, warum Sie DMAIC einem der anderen Dutzend Qualitätskontrollprozesse vorziehen sollten, dann haben wir die Lösung für Sie.

Vorteile der Einführung von DMAIC

DMAIC wird seit über 30 Jahren eingesetzt und hilft den größten Unternehmen der Welt, Verschwendung zu beseitigen, Fehler zu minimieren und Kosten zu sparen. Aus diesem Grund ist der DMAIC-Prozess nach wie vor ein beliebtes und effektives Tool zur Qualitätsverbesserung.

Tiefe und Bereich

DMAIC hilft dabei, die Ursache von Problemen zu ermitteln und Lücken aus verschiedenen Blickwinkeln zu untersuchen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie Probleme beseitigen und nicht nur Symptome behandeln. Aus diesem Grund ist DMAIC auch ein leistungsfähiges methodik für das Projektmanagement .

Systematischer Ansatz

Anstelle der beliebten Testversion bietet DMAIC einen systematischen, datengesteuerten Ansatz, der das Risiko kostspieliger Fehler minimiert.

Vollständiger Zyklus-Prozess

Bei DMAIC geht es nicht nur um die Ursachenanalyse oder die Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Es geht darum, Probleme zu verstehen, zu validieren, zu analysieren und zu lösen sowie die Lösungen aufrechtzuerhalten.

Messbare Verbesserung

Befürworter von DMAIC neigen dazu, sich an Daten zu orientieren, nicht nur um das Problem zu analysieren, sondern auch um die Wirksamkeit der Lösung zu bewerten. In jeder Phase wird also die Leistung des Business gemessen und nachverfolgt, so dass Sie die Verbesserungen quantifizieren und den Fortschritt in Richtung der Ziele verfolgen können.

Das bedeutet nicht, dass DMAIC einfach zu implementieren ist.

Gängige Herausforderungen im DMAIC-Prozess

Trotz seiner vielen Vorteile leidet die DMAIC-Implementierung oft unter kulturellen und technischen Herausforderungen. Hier sind einige der häufigsten.

Widerstand gegen Veränderungen

Wie jede Veränderungsinitiative führt auch DMAIC zu einer Unterbrechung und Veränderung der derzeitigen Funktionen von Teams.

Ein Beispiel: Ein Code-Review-Prozess fügt der Entwicklung einen weiteren Schritt hinzu, der wahrscheinlich zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führt.

Daher werden sich Teams wahrscheinlich gegen Veränderungen sträuben.

Mangel an klaren Zielen

Manche Problemstellungen können so komplex sein, dass Teams Schwierigkeiten haben, klare Ziele zu definieren. Dies führt zu Missverständnissen, falscher Ausrichtung, Unstimmigkeiten und schließlich zum Scheitern der DMAIC-Implementierung.

Schleichende Ausweitung des Umfangs

Sie haben vielleicht mit einem klaren Umfang und klaren Zielen begonnen. Doch während Sie messen und analysieren, stoßen Sie möglicherweise auf miteinander verbundene Aspekte, die den Umfang Ihres DMAIC-Prozesses ungewollt erweitern. Das führt dazu, dass Teams Verbesserungsmöglichkeiten, die sie identifiziert haben, nicht mehr nutzen können.

Jedes datengesteuerte Programm ist auf die Genauigkeit, Verfügbarkeit und Konsistenz der Daten angewiesen. Das gilt auch für DMAIC. Inkonsistente oder ungenaue Daten können die Initiative erheblich unterminieren. Sie können zu irreführenden Schlussfolgerungen führen, die Sie dazu veranlassen, sich auf die falschen Probleme zu konzentrieren oder unwirksame Lösungen zu implementieren.

Steigern Sie Ihre Prozessqualität mit ClickUp

Six Sigma und verwandte Prozesse wie DMAIC werden oft im Zusammenhang mit der Fertigung gesehen, insbesondere in den 1990er und frühen 2000er Jahren. Das ist zum Teil gerechtfertigt, da der Prozess in dieser Zeit entwickelt und weithin eingeführt wurde.

Es ist jedoch ein großer Fehler, ihn als veraltet zu betrachten. In einer Welt, in der Nachhaltigkeit, Abfallvermeidung, Verbrauchsreduzierung und Qualitätskontrolle von entscheidender Bedeutung sind, ist DMAIC aktueller denn je, egal ob Sie Inhalte erstellen, Software entwickeln oder Wolkenkratzer errichten.

Unabhängig von der Größe und dem Umfang Ihres Projekts, verwenden Sie ClickUp's projektmanagement-Software um Ihre DMAIC-Prozesse zu verwalten. Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern, Kontrollieren, Spülen und Wiederholen mit ClickUp . Testen Sie ClickUp heute kostenlos!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was bedeutet DMAIC?

DMAIC steht für Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren.

2. Was ist der DMAIC-Prozess in Six Sigma?

Der DMAIC-Prozess ist eine strukturierte, datengesteuerte Methode zur Verwaltung eines Projekts zur Prozessverbesserung. Er ist ein Six Sigma tool besteht aus fünf Phasen, in denen Sie das Problem definieren, bestehende Leistungsindikatoren messen, aktuelle Daten analysieren, Verbesserungspläne erstellen und die nachhaltige Umsetzung kontrollieren.

Die fünf DMAIC-Techniken sind Definieren, Messen, Analysieren, Verbessern und Kontrollieren. Projekt Teams verwenden verschiedene tools in jeder dieser Phasen.

Projektcharta : Ein Grundlagendokument, das die Ziele, die organisatorischen Abläufe und den Fahrplan des Projekts umreißt

: Ein Grundlagendokument, das die Ziele, die organisatorischen Abläufe und den Fahrplan des Projekts umreißt Histogramm : Balkendiagramm, das zur Nachverfolgung von Trends vergangener Daten oder des Fortschritts von Verbesserungsplänen verwendet wird

: Balkendiagramm, das zur Nachverfolgung von Trends vergangener Daten oder des Fortschritts von Verbesserungsplänen verwendet wird Prozesskarte : Eine visuelle Darstellung jedes Schritts, Meilensteins und Interessenvertreters im Prozess, der DMAIC durchläuft

: Eine visuelle Darstellung jedes Schritts, Meilensteins und Interessenvertreters im Prozess, der DMAIC durchläuft Fischgräten-Diagramm : Eine Karte mit allen potenziellen Ursachen eines Ereignisses/Fehlers

: Eine Karte mit allen potenziellen Ursachen eines Ereignisses/Fehlers Hypothesentests : Statistische Methoden, wie z.B. t-Tests, Varianzanalyse usw., um mögliche Ursachen für bestehende Probleme zu verstehen

: Statistische Methoden, wie z.B. t-Tests, Varianzanalyse usw., um mögliche Ursachen für bestehende Probleme zu verstehen Diagramm für das Projektmanagement : Diagramme und visuelle Berichte, einschließlich Gantt-Diagramme, Projektstrukturpläne, Kanban-Boards usw.

4. Kann DMAIC in jeder Branche eingesetzt werden?

Ja, DMAIC kann in jeder Branche angewendet werden, z. B. in der Fertigung, im Gesundheitswesen, im Finanzdienstleistungssektor, im Baugewerbe, in der Softwareentwicklung usw., da es sich auf die allgemeine Prozessverbesserung konzentriert und nicht auf einen branchenspezifischen Ansatz.

5. Wie lange dauert es, den DMAIC-Prozess abzuschließen?

Die Zeit, um den DMAIC-Prozess abzuschließen, hängt von der Komplexität des Problems ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis einige Monate.

6. Kann ich DMAIC für die laufende Prozessverbesserung verwenden?

Ja, DMAIC ist ideal für die laufende Prozessverbesserung, da es sich auf die kontinuierliche Überwachung und Kontrolle konzentriert, um den Fortschritt über die Zeit zu erhalten.