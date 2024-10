10 kostenlose Vorlagen für die Fünf-Ursachen-Ursachen-Analyse

Nur wenn man die wahre Ursache eines Problems versteht, kann man es auch lösen. Sicher, man kann sich mit den unmittelbaren Folgen befassen und das Problem flicken, aber wirklich lösen kann man das Problem nur an der Wurzel.

Das ist die Theorie hinter der Ursachenanalyse und der Grund, warum dieser Prozess von unschätzbarem Wert ist, wenn Sie versuchen, Probleme zu beheben.

Jedes Mal eine eigene Ursachenanalyse zu erstellen, ist ermüdend und führt zu Inkonsistenzen. Die Verwendung einer Vorlage sorgt für Konsistenz und ein schnelleres Vorankommen. Hier erfahren Sie, warum eine Vorlage für die Ursachenanalyse so wertvoll ist und welche die besten Vorlagen für 2024 sind.

Was ist eine Vorlage für eine Ursachenanalyse?

Die Ursachenanalyse (RCA) hilft Ihnen, die Ursache(n) eines Problems zu finden, damit Sie an der Behebung des eigentlichen Problems arbeiten können, anstatt die Folgen zu bekämpfen. Der RCA-Prozess ermöglicht es Ihnen, tiefer einzutauchen, alle möglichen Optionen in Betracht zu ziehen und herauszufinden, was wirklich schief läuft.

Dann können Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen, die das eigentliche Problem lösen - und nicht nur die Symptome.

Mit einer Vorlage für die Ursachenanalyse können Sie diesen Prozess beschleunigen. Diese Vorlagen werden von Experten und Praktikern auf der Grundlage bewährter Methoden erstellt, so dass Sie nicht bei Null anfangen müssen.

Stattdessen können Sie eine Vorlage zur Ursachenanalyse innerhalb Ihrer berichterstellung tool der Wahl, um eine Verknüpfung zur Lösung des Problems herzustellen. ⚒️

Was macht eine gute Vorlage für eine Ursachenanalyse aus?

Es gibt viele verschiedene root cause analysis tools und Methoden zur Verfügung. Manche bevorzugen ein Pareto-Diagramm (oder Balkendiagramm), um ihre Datenpunkte zu visualisieren, während andere stattdessen lieber ein Six Sigma Flow-Diagramm oder ein Ishikawa-Diagramm (oder Fischgräten-Diagramm) verwenden, um ihre Ergebnisse und Untersuchungen darzustellen.

Unabhängig davon, ob Sie eine stark visuell orientierte Person sind oder einen eher textbasierten Ansatz bevorzugen, gibt es eine Vorlage für die Ursachenanalyse für Sie.

Eine gute Vorlage für die Ursachenanalyse wird Ihnen helfen:

Verwenden Sie eine bewährte Methodik, um die Grundursache zu finden

Organisieren Sie Ihre Gedanken, Daten und Nachforschungen

Zu einer Schlussfolgerung über die wahrscheinliche Grundursache eines Problems zu kommen

Ihren RCA Workflow zu rationalisieren

Erzielen Sie Konsistenz bei allen Ihren RCAs

Es gibt keine absolut beste Methode oder Vorlage für die Ursachenanalyse. Unterschiedliche Teams werden es zu schätzen wissen, wenn sie sich auf eine andere Art und Weise auf die Suche nach dem zugrunde liegenden Problem begeben. Einige Vorlagen sind allgemein gehalten und können für verschiedene Probleme verwendet werden, während andere spezifischer sind - zum Beispiel für die Lösung eines IT-Problems.

Die Kunst besteht darin, die richtige Vorlage für Ihr Team und Ihre Bedürfnisse zu finden.

10 Vorlagen für die Ursachenanalyse, die 2024 verwendet werden können

Werfen wir einen Blick auf unsere Top-Liste der Vorlagen für die Ursachenanalyse im Jahr 2024. Wie auch immer Sie arbeiten und welche Art von Problem Sie zu lösen versuchen, es gibt eine Vorlage für die Ursachenanalyse für Sie.

1. ClickUp Vorlage für Ursachenanalyse

ClickUp Vorlage für die Ursachenanalyse

Bei der Lösung von Problemen ist es wichtig, eine klare Ansicht über alles zu haben, was zum Ergebnis beigetragen hat. Aus diesem Grund ist die Vorlage für die Ursachenanalyse von ClickUp steht an der Spitze unserer Liste.

Diese Vorlage für die Ursachenanalyse bietet Ihnen eine umfassende Ansicht Ihrer laufenden Arbeiten zur Problemlösung, lässt Sie aber auch tiefer eintauchen, um einzelne Aufgaben, Notizen und Gründe zu untersuchen. In der Listenansicht sehen Sie auf einen Blick, welche Probleme anstehen, in Bearbeitung sind oder gelöst wurden. Mit Hilfe von Prioritätskennzeichen können Sie erkennen, was am wichtigsten ist.

Die Vorlage basiert auf den 5 Gründen, die Ihnen helfen, die zugrundeliegende Ursache zu identifizieren, und ist sowohl für Projektmanagement-Experten als auch für Einsteiger in die Durchführung von RCAs einfach zu verwenden. Farbcodierte Abschnitte und benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, die Liste auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. 🤩

Mit dieser Vorlage können Sie einen zentralen hub für alle Ihre Ursachenanalysen erstellen. Mit Space zum Hinzufügen von Abteilungen und Mitarbeitern ist sie ideal für Ihren unternehmensweiten Ansatz zur Problemlösung.

2. ClickUp IT-Ursachenanalyse Vorlage

ClickUp IT Vorlage für die Ursachenanalyse

Für Teams, die in der Softwareentwicklung und IT arbeiten, ist die IT-Ursachenanalyse-Vorlage von ClickUp ist eine hervorragende Option. Sie wurde speziell für Software Teams entwickelt und verfügt über benutzerdefinierte Felder, die Ihnen helfen, die Ursache zu erforschen, damit Sie eine effektive Fehlerbehebung durchführen können.

Die Vorlage verwendet zwei RCA-Methoden, die Ihnen helfen, die zugrunde liegende Ursache zu ermitteln. Die Warum-Warum-Analyse ermutigt Sie, tief einzutauchen, um die Grundursache aufzudecken, und der 6M-Ansatz hilft Ihnen, die Art des Problems zu kategorisieren, das Sie lösen wollen.

In der Vorlage für die Ursachenanalyse ist Platz für die Zuweisung mehrerer Rollen, so dass Sie den Codierer, den Analysator und den Überprüfer im Prozess identifizieren können. Halten Sie das Datum des Problems und den aktuellen Status fest. Anschließend gehen Sie zu den 5 Gründen über, gefolgt von Space für einen Lösungsvorschlag.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für IT-Teams, die eine individuellere Lösung benötigen, die sie neben ihren vorlagen für Fehlerberichte . Während ClickUp von Natur aus in hohem Maße anpassbar ist, ist diese technische Vorlage hat alles, was Sie brauchen, von Anfang an. 💻

3. ClickUp 5 Whys Vorlage

ClickUp 5 Whys Vorlage

Für manche Menschen sind Listen eine gute Lösung, für andere wiederum ist ein visuellerer Ansatz der richtige. Wenn das auf Sie zutrifft, dann ist die 5-Whys-Vorlage von ClickUp könnte der ideale Weg sein, um die Grundursache zu finden. 🌱

Diese farbenfrohe, sehr anschauliche Vorlage für die Ursachenanalyse verwendet den 5-Whys-Ansatz, um die eigentliche Ursache des Problems zu ermitteln, damit Sie es auf effektivere Weise lösen können. Die Vorlage und die Methodik sind einfach - fragen Sie fünfmal "Warum?", schreiben Sie Ihre Notizen in die Karten und kommen Sie zu einer Schlussfolgerung.

Verwenden Sie diese Vorlage für die Ursachenanalyse, wenn Sie einen Whiteboard-Ansatz bevorzugen - vor allem, wenn Sie mit anderen an Problemen und Ursachenanalysen zusammenarbeiten. Die Vorlage mag einfach aussehen, aber oft ist sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Antwort zu finden.

4. ClickUp Ursache & Wirkung Whiteboard Vorlage

ClickUp Ursache & Wirkung Whiteboard-Vorlage

Bevor Sie die eigentliche Ursache ermitteln können, müssen Sie zunächst alle potenziellen Probleme auf dem Weg dorthin untersuchen. Diese Cause & Effect Whiteboard Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine höchst interaktive Möglichkeit, dies zu erledigen.

Der Ansatz des Ursache-Wirkungs-Diagramms ermöglicht es Ihnen, potenzielle Ursachen zu erforschen, während das Symptom oder Problem im Vordergrund bleibt. Fügen Sie Boxen hinzu, um die Hauptursachen hervorzuheben, und ergänzen Sie dann das Flussdiagramm, um mögliche Ursachen eine Ebene darunter zu betrachten. Sobald Sie Ihr Diagramm fertiggestellt haben, können Sie viele potenzielle Faktoren in Betracht ziehen - und einen, der sich als Hauptursache herauskristallisieren könnte.

Diese effektive Vorlage für die Ursachenanalyse ist eine gute Wahl, wenn Sie ein visuelles Brainstorming möglicher Ursachen durchführen und dabei die 5-Whys-Technik anwenden möchten. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die process mapping tools und ist daher eine gute Option, wenn Ihr Team an diese Methode gewöhnt ist.

Das Whiteboard-Format ist ideal für die Problemlösung und das schnelle Notieren von Ideen mit anderen in Echtzeit oder asynchron, um sie dann in einem klareren und präziseren Diagramm zu arrangieren. 🎯

5. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung

ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung

Die Suche nach der Grundursache ist kein sofortiger Prozess. Es braucht Zeit und umfasst eine Reihe verschiedener Aufgaben mit Fristen, Komplexitäten und Fälligkeitsdaten. Halten Sie Ihre Fortschritte mit Hilfe dieser Vorlage fest Vorlage für einen Aktionsplan zur Leistungsverbesserung von ClickUp .

Das Ziel dieser Vorlage ist es, Ihnen zu helfen, beim Durchlaufen des 5-Whys-Prozesses oder nach der Identifizierung der Grundursache organisiert zu bleiben. Tragen Sie den Namen Ihres Programms und des Projektleiters ein, und sehen Sie sich dann eine Liste der dem Projekt zugewiesenen Aufgaben an. Fügen Sie Mitarbeiter, Status, Fälligkeitsdatum, Aufgabenkomplexität, Startdatum und Abteilung hinzu.

Verwenden Sie diese Vorlage, um sich bei der Arbeit durch Ihren RCA-Prozess zu helfen, oder als Alternative, um bei allen Aufgaben, die Sie als Ergebnis Ihres Berichts zur Ursachenanalyse identifizieren, auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist eine hilfreiche Methode, um organisiert zu bleiben und sich auf Ihre Aufgaben und Ziele zu konzentrieren. 🙌

6. ClickUp Zeitanalyse Vorlage

ClickUp Zeitanalyse Vorlage

Sobald Sie eine Ursache gefunden haben, hört das Problem nicht automatisch auf. Sie müssen den Fortschritt im Laufe der Zeit überwachen, um sicherzustellen, dass das Problem behoben ist. Nachverfolgung problematischer Aufgaben in der Produktion mit dieser Vorlage Zeitanalyse-Vorlage von ClickUp .

Sehen Sie auf einen Blick, wie es um die Produktivität Ihres Teams bestellt ist und wo die Engpässe liegen. Sehen Sie, welche Aufgaben Handlungsbedarf haben, in Bearbeitung sind oder bereits abgeschlossen wurden.

Kennzeichnen Sie Ihre Produkte, Abteilungen, Problemursachen und Produktionslinien mit Farben, um den Fortschritt schnell zu überwachen. Erfassen Sie Start- und Fälligkeitsdaten, Nummer der Mitarbeiter, Kosten für Mitarbeiter und Leerlaufzeiten. ⌚

Diese von den 5 Gründen inspirierte Vorlage ist eine großartige Ergänzung Ihrer Bibliothek, wenn Ihre Teams regelmäßig an der Produktion und dem Versand arbeiten - egal ob für ein physisches oder digitales Produkt. Verwenden Sie diese Vorlage zusammen mit Ihrer incident-Management-Software um Leerlaufzeiten zu überwachen und strategischer auf Probleme zu reagieren.

7. ClickUp Gelernte Lektionen Vorlage

ClickUp Lessons Learned Vorlage

In einem geschäftigen Umfeld bedeutet das Ende eines Projekts, dass man direkt zum nächsten übergeht - und dabei kann man die Gelegenheit verpassen, laufende Probleme zu erkennen. Verwenden Sie die Lessons Learned Vorlage von ClickUp um Ihr Projekt im Detail auf positive und negative Ergebnisse hin zu überprüfen.

Diese Vorlage im Stil einer Liste gibt Ihrem Projekt Team und Ihren projektkontrolle manager Space, um die im Laufe Ihres Projekts gemachten Erfahrungen zu erkunden. Geben Sie ein Anliegen oder eine Hervorhebung frei und fügen Sie eine detaillierte Beschreibung, einen Mitarbeiter, ein Prioritätskennzeichen und ein Fälligkeitsdatum hinzu. Halten Sie fest, ob Sie das Problem geprüft haben und wie es sich auf das Projekt ausgewirkt hat.

Verwenden Sie die Vorlage "Gelernte Lektionen als Teil Ihres Workflows nach dem Projekt zusammen mit einer 5-Whys-Analyse, um potenzielle künftige Herausforderungen zu erkennen und proaktiv an deren Behebung zu arbeiten. Es ist auch eine Gelegenheit, zu feiern, was in Ihrem Projekt gut gelaufen ist, so dass Sie diese positiven Gewohnheiten mit in Ihr nächstes Projekt nehmen können. 🌻

8. ClickUp 4Ls Retro Vorlage

ClickUp 4Ls Retro Vorlage

Eine weitere wirkungsvolle Möglichkeit, den Erfolg Ihres Projekts zu messen, ist eine 4Ls-Retrospektive. Verwenden Sie diese 4Ls Retrospektive Vorlage von ClickUp um Ihre Teammitglieder zu ermutigen, ihre ehrlichen Gedanken über das Projekt in klarer und prägnanter Form freizugeben.

Der 4Ls-Prozess ermutigt Sie dazu, das freizugeben, was Sie an verschiedenen Meilensteinen und Schlüsselmomenten des Projekts geliebt, ersehnt, verabscheut und gelernt haben. Die Vorlage hilft Ihnen dabei, diese Dinge in geordneter Form festzuhalten, und bietet den Mitgliedern des Teams hilfreiche Anleitungen für die Verwendung der Vorlage.

Diese tool für Projektrückblicke ist ein ideales Mittel, um die Gedanken und Gefühle aller Mitglieder Ihres Projektteams zusammen mit einer Analyse der 5 Gründe zu erfassen. Ihr Feedback kann Ihnen helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die in einem traditionellen Retrospektive Meeting vielleicht nicht zur Sprache gekommen wären. ✨

9. ClickUp Vorlage für Projekt-Retrospektive

ClickUp Projekt Retrospektive Vorlage

Projekt-Retrospektiven sind ein nützlicher Weg, um zu verstehen, was gut gelaufen ist und was nicht, aber die Informationen werden nicht immer aufgezeichnet oder befolgt. Die Vorlage für Projekt-Retrospektiven von ClickUp bietet Ihnen eine neue Art, Ihre Projekte rückblickend zu betrachten, mit Aufgaben, die Sie zuweisen und deren Fortschritt Sie überwachen können. ⚒️

Diese von den 5 Gründen inspirierte Vorlage macht aus einer traditionellen Projektnachbetrachtung eine organisierte und einnehmende Angelegenheit - dank des farbenfrohen Ansatzes im Board-Stil. Halten Sie in einem einzigen Space fest, was gut gelaufen ist, was nicht, was Sie gelernt haben, welche alternativen Lösungen es gibt und was geklärt werden muss.

Fügen Sie unten Aufgaben und Unteraufgaben hinzu und weisen Sie diese einzelnen Personen zu. Fügen Sie Fälligkeitsdaten, verwandte Bereiche und verantwortliche Teams hinzu, damit Ihr Feedback übersichtlich und aussagekräftig bleibt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Gedanken bei einer Projekt-Retrospektive auf ansprechendere Weise festzuhalten. Ermutigen Sie alle, direkt zum Board beizutragen, oder nutzen Sie es als Ort, an dem Sie alle Gedanken festhalten können, die in Ihrem Projekt-Retrospektive Meeting angesprochen wurden.

10. Excel Vorlage für Ursachenanalyse

Verfolgen Sie Ihre RCA-Ergebnisse mit dieser einfachen Tabelle

ClickUp ist kostenlos und bietet eine riesige Sammlung von Vorlagen für die Ursachenanalyse, aber manchmal ist Ihr Team noch nicht bereit, den Wechsel vorzunehmen, oder Sie wurden gebeten, eine software-spezifische Lösung zu finden. In diesem Fall ist diese von den 5 Gründen inspirierte Excel-Vorlage für die Ursachenanalyse die beste Option, die wir gefunden haben.

Die einfache Vorlage für die Ursachenanalyse ermöglicht es Ihnen, das Problem, die Ursache und mögliche effektive Lösungen im Detail zu erfassen. Es gibt viel Space, um Beschreibungen, Prioritäten, Abhilfemaßnahmen und Ergebnisse hinzuzufügen.

Wenn Sie auf die Verwendung von Excel limitiert sind, ist dies eine gute Option, da Sie damit einen zentralen Ort haben, um Ihre Ursachen und möglichen Lösungen für alle Projekte zu erfassen. Das Format der Tabelle eignet sich gut, wenn Sie eine weniger visuelle Herangehensweise an die Verbesserung von Geschäftsprozessen bevorzugen und lediglich Informationen aufzeichnen möchten, die Sie dann in einem Bericht zur Ursachenanalyse für die Beteiligten verwenden können. 📚

Wie man eine Ursachenanalyse durchführt

Nachdem Sie nun eine Auswahl an Vorlagen für die Ursachenanalyse haben, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie diese in die Praxis umsetzen können.

Hier sind die grundlegenden Schritte für die Durchführung einer Ursachenanalyse unter Verwendung einer der oben genannten Vorlagen:

Definieren Sie das Problem oder die Frage: Formulieren Sie klar und deutlich, welches Problem Sie zu lösen versuchen und warum es so wichtig ist. Sammeln Sie Daten und Informationen: Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich, aus verschiedenen Quellen und Perspektiven. Identifizieren Sie die unmittelbare Ursache: Verwenden Sie Ihre Daten und Informationen, um festzustellen, was das Problem oder die Frage ausgelöst hat. Fragen Sie fünfmal "Warum?": Sobald Sie die unmittelbare Ursache identifiziert haben, verwenden Sie die Technik der 5 Gründe, um tiefer zu graben und die Ursache des Problems zu finden. Verwenden Sie eine Vorlage für die Ursachenanalyse: Wählen Sie eine der oben genannten Vorlagen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, und füllen Sie sie mit Ihren Ergebnissen aus. Brainstorming potenzieller Lösungen: Nachdem Sie die Grundursache identifiziert haben, machen Sie ein Brainstorming über mögliche Lösungen, um das Problem anzugehen. Lösungen implementieren und überwachen: Setzen Sie die von Ihnen gewählte Lösung in die Tat um und verfolgen Sie ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit.

Sparen Sie Zeit mit diesen kostenlosen Vorlagen für die Ursachenanalyse

Um die Ursache eines Problems zu verstehen, braucht man Zeit, und es ist oft ein investigativer Aufwand für das Team, um es erfolgreich zu erledigen. Diese Beispiele und Vorlagen für die Ursachenanalyse helfen Ihnen dabei zeit zu sparen und Energie und kommen schneller zur eigentlichen Ursache.

Die meisten der hier vorgestellten Vorlagen sind in ClickUp enthalten - dem ultimativen Hub für Produktivität für Teams und Unternehmen. Unsere Plattform bietet Ihnen einen zentralen Ort für Ihre Aufgaben, Dashboards, Ziele, Dokumente, Chats, Whiteboards und mehr. Testen Sie ClickUp heute kostenlos und finden Sie eine bessere Möglichkeit, nicht nur Ihre RCAs zu erfassen, sondern Ihr gesamtes Arbeitsleben zu organisieren.