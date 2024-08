Aufbau einer optimierten agilen Teamstruktur

Fragen Sie ein beliebiges Softwareentwicklungsteam, wie es mehrere Projekte verwaltet

ergebnisse

und Entwicklungsprozesse, und ihre Antwort wird auf agile Entwicklungsmethoden verweisen.

Die agile Methodik oder der agile Projektmanagementrahmen verfolgt einen iterativen Ansatz für das Projektmanagement. Projekte werden in kleinere Phasen unterteilt, und jede Phase wird durch kontinuierliche Verbesserung und Zusammenarbeit und verschiedene Phasen der Planung, Ausführung und Bewertung abgeschlossen.

Gemäß

Radix

agile ist heute eine der weltweit am häufigsten verwendeten Projektmanagement-Methoden, und etwa 61 % der Unternehmen verwenden Agile für die Softwareentwicklung.

Aber was ist ein agiles Team, und wie können Sie diesen Ansatz für Ihr Projektmanagement und Ihren Softwareentwicklungsprozess übernehmen?

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Fangen wir an!

Was macht ein agiles Team aus?

agil" ist heute ein Synonym für Schnelligkeit, Flexibilität und Kundenorientierung.

Bei agilen Teams geht es nicht nur um Prozesse und Sprints, sondern auch um befähigte Einzelpersonen, die eine gemeinsame Vision haben und sich durch kontinuierliches Lernen und Anpassung auszeichnen. Das heißt, die

Agiles Team

besteht aus einer Gruppe von Personen mit unterschiedlichen (und vielfältigen) Fähigkeiten, die in einer Abfolge von Phasen zusammenarbeiten, um ein Projekt abzuschließen.

Agile Teamstrukturen sind oft klein, so dass jedes Teammitglied sorgfältig ausgewählt wird, um ein oder mehrere Geschäftsziele zu erfüllen. Das bedeutet auch, dass jedes Teammitglied über mehrere Fähigkeiten verfügt und zusammenarbeiten muss, um die Phasen erfolgreich abzuschließen.

Dies sind die Hauptmerkmale der agilen Teamstruktur:

Multifähigkeit: Jedes Mitglied der agilen Teamstruktur muss zu mehr als einer Disziplin beitragen Funktionsübergreifend: Jedes Teammitglied ist zwar Experte in einem Bereich, verfügt aber auch über zusätzliche Fähigkeiten, die einen Mehrwert für die gesamte Teamstruktur darstellen Kollaborativ: Da agile Teams zusammenarbeiten, um ein einziges Ziel zu erreichen, müssen sie zusammenarbeiten, kommunizieren, Ideen austauschen, sich gegenseitig schulen, Unterstützung anbieten und gut mit anderen Teams und Mitgliedern zusammenarbeiten Nicht-hierarchisch: Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen, sind agile Teams nicht-hierarchisch aufgebaut. Die agile Teamstruktur ist flach, und Verantwortung und Rechenschaftspflicht sind gleichmäßig verteilt

Traditionelle vs. Agile Team-Strukturen

Nachdem wir nun die Struktur eines agilen Teams verstanden haben, wollen wir nun den grundlegenden Unterschied zwischen agilen und traditionellen Teams verstehen.

Traditionelle Teams

Traditionelle Teams arbeiten häufig nach der Wasserfallmethode, die eine lineare Abfolge vorsieht. Hier planen und erstellen die Manager eine Vorwärtsstrategie, und das Team führt diesen Plan aus. Die teamdynamik werden auf der Grundlage der spezifischen Verantwortlichkeiten, Ziele und Fachkenntnisse der Teammitglieder definiert.

Daher sind traditionelle Teams oft:

Sie folgen der traditionellen Projektmanagement-Methodik und haben eine definierte Hierarchie. Es gibt Mitarbeiter, Teamleiter, Manager, C-Level-Führungskräfte und so weiter

Die Aufgaben werden von den Managern festgelegt und den Teams zugewiesen, die über die Teamleiter an die Mitglieder delegiert werden. Die Rolle und die täglichen Aktivitäten eines jeden sind festgelegt

Das traditionelle Modell lässt wenig Raum für die gemeinsame Nutzung von Fähigkeiten und funktionsübergreifende Zusammenarbeit da jedes Teammitglied auf der Grundlage seiner spezifischen Fähigkeiten eingestellt wird und ihm dann entsprechende Aufgaben zugewiesen werden

Das traditionelle Modell eignet sich für größere Organisationen, die eine Hierarchie und ein lineares Projektmanagement benötigen, um Ergebnisse zu erzielen. Es eignet sich auch für Projekte, die in der Regel nicht viel von den Plänen abweichen, oder für solche, die strenge Zeitvorgaben für die Fertigstellung erfordern

Agile Teams

Bei der agilen Methodik hingegen wird ein Projekt in iterativen Phasen abgeschlossen. Da für jede Phase Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten benötigt werden, unterscheidet sich die Teamstruktur von der traditionellen Wasserfallmethode.

clickUp Gantt Chart View für ein Produktteam, das eine realistische Sicht auf Aufgaben und Ergebnisse für das agile Teammanagement bietet

Ein agiles Team ist eine Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die in der Lage sind, jede Phase und das Projekt selbständig durchzuführen.

Ein agiles Team ist oft klein (5-10 Mitglieder) und besteht aus Mitgliedern, die zusammen über alle Fähigkeiten verfügen, die für die Durchführung des Projekts erforderlich sind

Agile Teams sind in hohem Maße kollaborativ. Da jede Phase alle Entwicklungsstufen in kurzer Zeit durchläuft, ist eine gute Kommunikation und zusammenarbeit im Team

Eine agile Teamstruktur besteht aus Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die in einem funktionsübergreifenden Umfeld arbeiten können. Dies führt dazu, dass die Mitglieder voneinander lehren und lernen. Das bedeutet auch, dass die Aufgaben nicht strikt zugewiesen werden und erfahrene agile Teammitglieder die Aufgaben je nach Bedarf auswählen können projektanforderungen und Fähigkeiten

Und schließlich sind agile Teams nicht hierarchisch aufgebaut. Die Struktur eines Teams ist flach, und jedes Mitglied ist gleichermaßen verantwortlich und rechenschaftspflichtig für die Geschwindigkeit der agilen Projektabwicklung

Dieser offensichtliche Gegensatz verdeutlicht den großen Unterschied in Philosophie und Ansatz. Während bei traditionellen Strukturen Vorhersehbarkeit und Kontrolle im Vordergrund stehen, lebt Agile von Flexibilität und Anpassung.

Durch die Berücksichtigung der Kernprinzipien der Funktionsübergreifung,

prozessanalyse

, Autonomie und iterativer Entwicklung eröffnen agile Teams eine neue Ebene der Reaktionsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Kundenorientierung.

Typen agiler Team-Strukturen

Obwohl eine agile Teamstruktur keine festen Rollen hat, sind einige Anforderungen für die meisten Projekte gleich. So setzt sich ein typisches agiles Team wie folgt zusammen:

Generalist

Ein generalistisches agiles Team ist ein Team, in dem jedes Mitglied über ein breites Spektrum an Fähigkeiten verfügt, in denen es gut ist, aber im Allgemeinen kein Experte in einer dieser Fähigkeiten ist. Da jedes Teammitglied über mehrere Fähigkeiten verfügt (und sich die Fähigkeiten überschneiden), können sie ihre Ziele durch Zusammenarbeit und Teamwork erreichen. Zwei Mitglieder, die sich mit Front-End-Entwicklung auskennen, können zusammenarbeiten und die Wissenslücken, die jeder von ihnen hat, ausgleichen.

Diese Struktur eignet sich gut für kleinere Teams und ist möglicherweise nicht für kritische Rollen (oder Aufgaben) geeignet, die Experten erfordern.

Spezialist

Ein Spezialist ist jemand, der ein Experte in einer bestimmten Nische ist. Das Agile Spezialistenteam besteht aus einer Gruppe dieser Spezialisten. Jeder Spezialist hat eine Kernkompetenz und ist für seinen Bereich zuständig. Bei diesem Ansatz werden die Rollen und Verantwortlichkeiten oft automatisch auf der Grundlage des Spezialgebiets der einzelnen Mitglieder festgelegt.

Diese Methodik ist das Gegenteil der generalistischen Struktur und wird eingesetzt, wenn Projekte (oder Aufgaben) erfolgskritisch sind.

Hybrid

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist das hybride agile Team eine heterogene Mischung aus Generalisten und Spezialisten. In diesem Modell übernehmen die Spezialisten komplexe Aufgaben innerhalb der Phase, in der sie Experten sind, während die Generalisten die Lücken füllen und das Team zusammenhalten.

Agile Teams sind oft hybrid. Die Generalisten innerhalb des Teams ermöglichen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit (was die agile Methodik auszeichnet), während die Spezialisten für qualitativ hochwertige Ergebnisse sorgen.

Parallel

Bei den ersten drei Modellen bleiben die Teamstruktur und die Ergebnisse bei jeder Iteration mehr oder weniger gleich.

Bei der parallelen Struktur wechseln die Teams bei jeder Iteration die Aufgaben. Ein Team, das in einer Iteration an Back-End-Systemen gearbeitet hat, kann in der nächsten Iteration an der Front-End-Entwicklung arbeiten.

Auf diese Weise können verschiedene Iterationen parallel durchgeführt werden, während die Mitglieder zu anderen Projektbereichen beitragen können. Die Mitglieder können sich während des Prozesses weiterbilden und neue Perspektiven in jeden Bereich der Iteration einbringen.

Unterteam

In Agile gibt es zwar keine Hierarchien, aber es gibt eine Struktur, die einer solchen sehr ähnlich ist: die Subteam-Struktur.

Bei diesem Ansatz kann das agile Team ein Teil eines größeren Teams sein oder mehrere agile Teams arbeiten zusammen. Jedes agile Team ist für einen bestimmten Teil der Iteration verantwortlich, aber die Phase wird nur abgeschlossen, wenn alle Teams erfolgreich sind.

Unterteams werden oft gebildet, wenn die Phasen zu umfangreich sind, um von einer einzigen agilen Teamstruktur bewältigt zu werden.

Schlüsselrollen und Verantwortlichkeiten in einem agilen Team

Obwohl das agile Team nicht hierarchisch aufgebaut ist, erfordert der agile Rahmen eine Organisationsstruktur.

Im Folgenden werden die Struktur und die Rollen eines agilen Teams beschrieben, die im Agilen Manifest anerkannt sind:

Produkteigentümer

Der Product Owner ist dafür verantwortlich, die Bedürfnisse der Stakeholder und Kunden zu verstehen, sie dem Team mitzuteilen und sicherzustellen, dass sie während des gesamten Lebenszyklus des agilen Projekts erfüllt werden.

erstellen von benutzerdefinierten Status in ClickUp zur Definition von Projektzielen und -ergebnissen_

Um dies zu erreichen, trifft sich der Product Owner regelmäßig mit den Stakeholdern und dem Team, um sicherzustellen, dass das Projekt auf dem richtigen Weg ist. Da er die Bedürfnisse des Kunden am besten versteht, bietet er bei Bedarf auch Beratung an.

Teamleiter oder Scrum Master

Der Teamleiter (oder Scrum Master in Scrum) ist im Wesentlichen für alle Teammitglieder und deren Ergebnisse verantwortlich. Er wählt Mitarbeiter aus, baut das Team auf, erleichtert die Zusammenarbeit, verwaltet Aufgaben und Arbeitsabläufe, leitet Besprechungen usw.

Der Teamleiter ist dafür verantwortlich, dass das Team nach den im Agilen Manifest dargelegten Grundsätzen arbeitet.

Je nach Art der agilen Praxis kann diese Rolle unterschiedliche Namen haben. Die Verantwortlichkeiten bleiben jedoch dieselben. Unter

Agile Scrum-Teams

wird zum Beispiel der Teamleiter als Scrum Master bezeichnet.

Team-Mitglieder

Dies umfasst alle Mitglieder des

Agilen Produktentwicklungsteams

. Je nach Art des Unternehmens und des Teams kann es sich bei den Mitgliedern um Entwickler, Designer, Tester, Vermarkter, Vertriebsmitarbeiter usw. handeln. In der IT und der Softwareentwicklung (wo Agile am weitesten verbreitet ist) sind die typischen Rollen wie folgt definiert:

Entwickler : Schreibt Code und erstellt das Produkt und ist verantwortlich für die Entwicklung des Produkts und dessen Umsetzung

: Schreibt Code und erstellt das Produkt und ist verantwortlich für die Entwicklung des Produkts und dessen Umsetzung Designer : Entwickelt den Benutzerfluss und definiert die visuelle Ästhetik des Produkts

: Entwickelt den Benutzerfluss und definiert die visuelle Ästhetik des Produkts Tester: Er testet das Produkt auf Bugs und andere Probleme, indem er Szenarien simuliert. Der Entwickler und der Tester arbeiten zusammen, um ein fehlerfreies Produkt zu erstellen

Je nach der festgelegten Struktur kann jedes Teammitglied ein Generalist, ein Spezialist oder beides sein. Die Teammitglieder arbeiten mit dem Teamleiter zusammen, um die vom Product Owner definierten Ziele zu erreichen und die Stakeholder zufrieden zu stellen.

Berater/Fachexperten

Ein wesentliches Merkmal des agilen Rahmens ist, dass er Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglicht. Das bedeutet, dass sich das Projekt im Laufe der Iterationen an die sich ändernden Marktanforderungen und Landschaften anpassen kann.

Diese Änderungen erfordern bestimmte Fähigkeiten oder Fachkenntnisse, die innerhalb der agilen Teamstruktur nicht vorhanden sind. In solchen Fällen kann der Teamleiter Unterstützung von einem KMU oder einem Berater anfordern. Diese Personen sind Spezialisten in einer Nische und arbeiten oft für kurze Zeit mit einem Team zusammen, während der sie Unterstützung und Anleitung bieten.

beispiel dafür, wie Entwicklungsteams auf einfache Weise bedingte Logik zu Formularen in ClickUp hinzufügen können

Um ein spezialisiertes agiles Team zu verwalten,

können Entwicklungsteams spezielle Formulare verwenden

verwenden, um Einzelheiten der Anfrage zu erfassen und Anfragen an die Fachteams zu richten.

Stakeholder

Die Stakeholder sind die Hauptbeteiligten eines Projekts. Sie sind von den Ergebnissen betroffen und haben auch Einfluss auf die Ergebnisse. Ein Stakeholder könnte ein Kunde, ein Investor, ein Vorstand usw. sein.

Ihre Bedürfnisse bestimmen die Form des Projekts und alle nachfolgenden Strategien. Stakeholder sind oft nicht in das Tagesgeschäft eingebunden und kommunizieren in der Regel über den Product Owner.

Aufbau einer effektiven agilen Teamstruktur

Nachdem Sie die agile Methodik, ihre Vorteile und die Arbeitsweise agiler Teams verstanden haben, können Sie überlegen, ob Sie Agile selbst einführen wollen. Es gibt einige Schritte zum Aufbau einer effektiven agilen Teamstruktur, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten:

Wählen Sie agile Methoden

Es gibt verschiedene agile Methoden wie Scrum, Kanban, usw. Wählen Sie je nach Branche und Art der Arbeit eine oder mehrere dieser Methoden. Die Methode hat einen großen Einfluss auf die Teamstruktur und die Arbeitsabläufe.

klickUp Kanban Board-Ansicht, die Projektmanagern hilft, Sprints in agilen Projekten effizient zu verwalten_

Fähigkeitsniveau festlegen

Wollen Sie ein Team von Generalisten oder von Spezialisten aufbauen, oder entscheiden Sie sich für einen hybriden Ansatz? Diese Entscheidung wird Einfluss darauf haben, wen Sie einstellen und wie das Team strukturiert ist.

Förderung der Anpassungsfähigkeit

Anpassungsfähigkeit ist das, was den agilen Rahmen auszeichnet. Fördern Sie dieses Gefühl der Anpassungsfähigkeit auch im Team. Jedes Teammitglied sollte von Anfang an wissen, dass von ihm erwartet wird, neue Fähigkeiten zu erlernen, in verschiedenen Rollen zu arbeiten usw.

Befolgen Sie die Tuckman'schen Phasen der Gruppenentwicklung

Tuckmans Stufen der Gruppenentwicklung über

Alun Gather Good

Im Allgemeinen sind dies die vier Phasen, die jedes Teammitglied in einem agilen Team durchläuft:

Verlassen Sie sich in hohem Maße auf den Leiter und den Product Owner als Ratgeber Sie fühlen sich in ihren Rollen wohl und übernehmen Verantwortung, ohne dass sie Anleitung brauchen Die Bindung zu den anderen Teammitgliedern wird gestärkt und sie beginnen, Teamaufgaben zu übernehmen Beginnt, sein Bestes zu geben und optimale Ergebnisse zu erzielen

Technologie nutzen

Technologie kann Ihre Reise in die agile Welt erheblich beschleunigen. Softwarelösungen wie

ClickUp

gibt Produktverantwortlichen und Teamleitern alle Werkzeuge an die Hand, um ein agiles Team effektiv zu managen.

Funktionen wie Aufgaben und Unteraufgaben, Whiteboards und Gantt-Diagramme ermöglichen es den Teams, den agilen Rahmen zu implementieren, und den Leitern, den Fortschritt zu verfolgen.

clickUp Gantt-Ansicht mit Aufgaben und Abhängigkeiten zur effizienten Verwaltung abhängiger Aufgaben_

Agile Teams verwalten mit ClickUp

Produktverantwortliche und Führungskräfte können Teams mit den richtigen Tools effizienter verwalten.

ClickUp-Projektmanagement-Software

ist ein solches Werkzeug.

dashboard Bundle auf ClickUp mit Teamzielen, die jeder Abteilung helfen, ihre Rolle und ihren Aufwand in einem Projekt zu verstehen

ClickUp Agil

bietet Projektleitern,

Scrum-Teams

und Entwicklungsteams mit allen Funktionen, die für die Einrichtung und Verwaltung eines agilen Teams und seiner Phasen erforderlich sind. Angefangen bei Aufgaben und

workload-Management

bis hin zu Analysen und Berichten - verwalten Sie alles von einer Plattform aus.

Mit der

ClickUp-Organigramm

können Sie effizient am agilen Teammanagement arbeiten und sich einen Vorsprung verschaffen. Anstatt bei Null anzufangen, können Sie unsere gebrauchsfertige

Agile Vorlagen

um einzelne Ressourcen zu verwalten, Beziehungen zu definieren und eine agile Umgebung für Ihre Teams zu schaffen.

Wenn Sie agile Methoden für Ihre Organisation einführen und Folgendes ermöglichen möchten

Agile Produktentwicklung

und Teamzusammenarbeit, melden Sie sich noch heute für ClickUp an!

FAQs

1. Wie arbeitet ein agiles Team?

Agile Teams bestehen aus multifunktionalen und selbstverwalteten Einzelpersonen, die für eine bestimmte Aufgabe in einem Projekt ausgewählt werden. Diese Personen werden aufgrund ihrer spezifischen Fachkenntnisse ausgewählt und können in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Dieses spezialisierte agile Team arbeitet abteilungsübergreifend zusammen, so dass mehrere funktionsübergreifende Projekte gleichzeitig mit minimalen Ausfallzeiten und Verzögerungen durchgeführt werden können.

2. Was sind die verschiedenen Rollen bei Agile?

Die verschiedenen Rollen in Agile sind Stakeholder, Product Owner, Team Lead, Agile Project Manager und Teammitglieder.

3. Was ist die ideale Struktur eines agilen Teams?

Das ideale agile Team sollte eine flache Struktur haben, d. h. alle Teammitglieder sind gleichermaßen verantwortlich und haben die Freiheit, unabhängig zu arbeiten. Die Größe dieses Teams ist klein oder schlank, mit 3-10 Personen.

Dadurch bleibt das Team für seine Aktivitäten verantwortlich und verbessert die interne Kommunikation, so dass das Team reibungslos funktioniert. Außerdem hilft es den Projektmanagern, die Aktivitäten effizient zuzuordnen und ein solches Team zu leiten.

4. Warum ist eine agile Struktur notwendig?

Eine agile Struktur ist ein Rahmen für die Verwaltung kleiner Teams in Abhängigkeit von den Projektaktivitäten, Arbeitsabläufen und Teamrollen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es sicherstellt, dass jedes Teammitglied seine Aufgaben und Ziele kennt und gleichzeitig eine aktive Kommunikation und Transparenz fördert. Es hilft den Teams, sich gegenseitig zu vertrauen, Veränderungen anzunehmen und in einem dynamischen Umfeld zu gedeihen.

5. Wie können Software-Tools wie ClickUp dabei helfen, ein agiles Team zu organisieren?

Tools wie ClickUp basieren auf agilen Frameworks und helfen Projektmanagern, risikofrei an mehreren Projekten zu arbeiten. Da ein agiles Team sich selbst verwaltet, kann die Verfolgung der täglichen Arbeit und der Ziele eine Herausforderung für Teamleiter und Product Owner darstellen.

Die intuitive Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen von ClickUp rationalisieren den Arbeitsablauf, erhöhen die Transparenz und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. Es verwendet visuelle Elemente, um einen klaren Überblick über die Aufgaben zu geben, die Ergebnisse und Ressourcen aufzuschlüsseln und den Fortschritt der Projektrückstände zu verfolgen. Dies hilft dem Projektmanager, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen und eine erfolgreiche Produktlieferung zu gewährleisten.