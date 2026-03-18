10 kostenlose Vorlagen für Daten-Governance-Strategien

Gartner prognostiziert, dass in zwei Jahren 50 % der Unternehmen einen „Zero-Trust“-Ansatz für die Daten-Governance verfolgen werden, da die Menge an nicht verifizierten, KI-generierten Daten weiter zunimmt.

Das ist die Richtung, in die es geht. Mehr Daten, mehr Automatisierung, mehr Stakeholder, die dieselben Fragen stellen:

Wem gehören diese Daten?

Können wir darauf vertrauen?

Wer hat den Zugriff genehmigt?

Welche Definition ist die richtige?

Eine Vorlage für eine Data-Governance-Strategie hilft Ihnen, diese Fragen zu beantworten. Sie bietet Ihnen eine Ausgangsbasis für Eigentümerschaft, Standards, Zugriffsrechte, Qualitätsprüfungen und die Entscheidungsfindung in schwierigen Situationen.

In diesem Beitrag geben wir Ihnen einige der besten kostenlosen Vorlagen für Daten-Governance-Strategien frei, erklären, wozu die einzelnen Vorlagen dienen, und zeigen Ihnen, wie Sie die für Ihr Unternehmen passende Vorlage auswählen.

Vorlagen für Daten-Governance-Strategien im Überblick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die in diesem Leitfaden behandelten Vorlagen und die jeweiligen Governance-Herausforderungen, die sie angehen 👇

Was ist eine Vorlage für eine Daten-Governance-Strategie?

Eine Vorlage für eine Data-Governance-Strategie ist ein Rahmenwerk, das Unternehmen dabei hilft, die Verwaltung von Daten im gesamten Geschäft zu planen. Sie definiert die Regeln, Rollen und Prozesse, die festlegen, wie Daten verwaltet, gepflegt, geschützt und freigegeben werden.

Diese umfassen in der Regel:

Daten-Eigentümerschaft und -verwaltung

Datenqualitätsstandards

Zugriffskontrollen und Berechtigungen

Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien

Compliance-Anforderungen

Governance-Rollen und Überprüfungsprozesse

Ein Unternehmen könnte beispielsweise eine Vorlage für eine Daten-Governance-Strategie nutzen, um die Eigentümerschaft für Kundendaten zuzuweisen, Regeln für die Pflege von Datensätzen festzulegen und zu definieren, wer auf sensible Informationen zugreifen darf.

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👀 Wussten Sie schon? Mehr als 25 % der Unternehmen geben an, jährlich Verluste von über 5 Millionen US-Dollar aufgrund schlechter Datenqualität zu verzeichnen, wobei 7 % Verluste von 25 Millionen US-Dollar oder mehr erleiden.

10 kostenlose Vorlagen für Daten-Governance-Strategien

Diese Vorlagen decken verschiedene Aspekte der Daten-Governance ab, von der übergeordneten Planung und Zuteilung der Rollen bis hin zur Vorbereitung von Audits und deren Durchführung. Jede Vorlage zielt auf ein einzelnes Einzelziel ab, sodass Sie sie beliebig kombinieren können, um ein Programm zu erstellen, das den individuellen Anforderungen Ihres Teams entspricht. Außerdem sind alle Vorlagen in ClickUp vollständig anpassbar. 🛠️

1. Vorlage für einen Governance-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie den Umfang, die Rollen und die Metriken der Governance mit der Governance-Plan-Vorlage von ClickUp

Ihr Governance-Aufwand ist auf verschiedene Dokumente, Teams und E-Mail-Threads verteilt, ohne dass es eine zentrale Informationsquelle gibt. Dies sorgt für Verwirrung, führt zu widersprüchlichen Prioritäten und macht es nahezu unmöglich, die Nachverfolgung von Fortschritten durchzuführen oder der Unternehmensleitung die Einhaltung von Vorschriften nachzuweisen.

Beenden Sie dieses Chaos mit der Vorlage für einen Governance-Plan von ClickUp. Diese Vorlage bündelt Ihre Governance-Charta, Ziele, den Umfang, die Rollen der Stakeholder und Metriken an einem Ort. Jetzt sind alle auf denselben Plan ausgerichtet, und Ihr Governance-Programm hat einen klaren Ankerpunkt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine Governance-Charta: Dokumentieren Sie Ihre Vision, Ihre Leitprinzipien und den Umfang Ihres Programms, um sicherzustellen, dass jeder die Mission versteht

Realitätsnahe Governance-Arbeitsbereiche: Verfolgen Sie Bereiche wie Richtlinien und Verfahren, Jahresplanung, Budget und Projekte des Unternehmens als eigenständige Bereiche und verwalten Sie jeden davon als eigene Liste mit Aufgaben.

Verfolgen Sie den Reifegrad des Programms: Nutzen Sie Nutzen Sie die Benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um die Umsetzung der Richtlinien und den Reifegrad der Governance in verschiedenen Abteilungen zu überwachen.

✅ Ideal für: IT-Governance-Manager, die Richtlinien, Kontrollen und Überprüfungszyklen in mehreren Teams einführen.

🎥 Um Ihnen bei der Zentralisierung Ihrer Governance-Informationen zu helfen, sehen Sie sich diese Anleitung an, wie Sie in ClickUp eine Datenbank für das Projektmanagement strukturieren, die als Rückgrat für Ihr Governance-Programm dienen kann.

2. RACI-Planungsvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Klären Sie die Zuständigkeiten für jede Governance-Aufgabe mit der RACI-Planungsvorlage von ClickUp

„Ich dachte, du kümmerst dich darum.“ Wenn es um Data Governance geht, ist dieser Satz ein Warnsignal, das auf ein Versagen der Verantwortlichkeit hindeutet. Ohne klar definierte Rollen bleiben wichtige Aufgaben wie Datenqualitätsprüfungen und Zugriffskontrollen auf der Strecke, und der Fortschritt kommt aufgrund unklarer Eigentümerschaften zum Stillstand.

Beenden Sie die Unklarheiten mit der RACI-Planungsvorlage von ClickUp.

RACI ist ein Rahmenwerk, das klarstellt, wer für jede Governance-Aktivität verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert und informiert ist. Diese Vorlage bietet eine einfache Matrixstruktur mit Governance-Aufgaben in den Zeilen und Teammitgliedern in den Spalten, sodass Sie jeder Schnittstelle eine Rolle zuweisen können.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine klare Verantwortungsmatrix: Weisen Sie für jede Governance-Aufgabe – von der Erstellung von Richtlinien bis hin zur Reaktion auf Vorfälle – Verantwortlichkeiten zu, ohne dass es zu Überschneidungen oder Lücken kommt.

Rollenverteilung visualisieren: Nutzen Sie Nutzen Sie die ClickUp-Funktion „Mehrere Mitarbeiter“ , um auf einen Blick zu sehen, wer an jeder Aufgabe beteiligt ist und welche Rolle die einzelnen Personen einnehmen.

Rollen mit der Arbeit verknüpfen: Mit verknüpften Aufgaben können Sie RACI-Zuweisungen direkt mit den entsprechenden Richtlinien und Verfahren verknüpfen, sodass der Kontext nie verloren geht.

✅ Ideal für: Data-Governance-Teams, die klare Eigentümerschaften für Richtlinien, Zugriffsrechte und Qualitätskontrollen festlegen.

💡 Profi-Tipp: Kennzeichnen Sie Ihre RACI-Matrix nach Abteilungen in Farben, um funktionsübergreifende Abhängigkeiten sofort zu erkennen. Wenn eine Governance-Aufgabe die Abstimmung zwischen fünf verschiedenen Teams erfordert, ist das ein Hinweis darauf, den Workflow zu vereinfachen oder einen eigenen Koordinator zu benennen.

📮ClickUp Insight: Jeder fünfte Mitarbeiter gibt an, dass es ihm helfen würde, schneller zu arbeiten, wenn er einfach wüsste, wann Entscheidungen getroffen werden. Doch in der Hektik eines arbeitsreichen Tages gerät die Kommunikation von Zeitleisten oft ins Hintertreffen. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Als Ihr KI-gestützter Arbeits-Copilot sammelt es automatisch Updates aus Aufgaben, Threads und Dokumenten und liefert tägliche Zusammenfassungen, Entscheidungsvorlagen und zusammenfassende Kommentare. Auf dass Sie nie wieder Menschen (oder Informationen) hinterherlaufen müssen. 💨

3. DACI-Vorlage für das Modell von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Beschleunigen Sie Governance-Entscheidungen mit klaren Entscheidungsträgern und Genehmigern mithilfe der DACI-Vorlage von ClickUp

Ihre Governance-Entscheidungen geraten in endlose Zyklen der Überprüfung, weil zu viele Personen mitreden. Wenn mehrere Stakeholder in einem RACI-Modell „verantwortlich“ sind, kann dies zu Engpässen führen, die das gesamte Programm verlangsamen und die Teams frustrieren, während sie auf eine endgültige Entscheidung warten.

Hier kommt die DACI-Modellvorlage von ClickUp ins Spiel. Dieses Rahmenwerk weist einen Treiber zur Überwachung des Entscheidungsprozesses und einen Genehmiger mit endgültiger Entscheidungsbefugnis zu. Währenddessen liefern Mitwirkende Input, und informierte Parteien werden auf dem Laufenden gehalten, doch die Entscheidungsgewalt liegt bei nur zwei Schlüsselrollen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bestimmen Sie einen einzigen Entscheidungsträger: Der Treiber ist dafür verantwortlich, Informationen zu sammeln und die Entscheidung voranzutreiben, damit sie nicht im Ausschuss stecken bleibt.

Legen Sie klare Genehmigungsbefugnisse fest: Der Genehmigende hat die endgültige Entscheidungsgewalt, was Unklarheiten beseitigt und endlose Debatten verhindert.

Automatisieren Sie die nachgelagerte Ausführung: Sobald eine Entscheidung in der DACI-Aufgabe getroffen wurde, geben Sie die nächsten Schritte automatisch frei, indem Sie die Entscheidung mithilfe von Sobald eine Entscheidung in der DACI-Aufgabe getroffen wurde, geben Sie die nächsten Schritte automatisch frei, indem Sie die Entscheidung mithilfe von ClickUp-Aufgabenabhängigkeiten mit den Umsetzungsaufgaben verknüpfen.

✅ Ideal für: Governance-Verantwortliche, die funktionsübergreifende Datenentscheidungen treffen und dabei einen klaren Treiber sowie einen einzigen endgültigen Genehmiger benötigen.

✨ Bonus: Holen Sie sich einen vorgefertigten Workflow aus dem ClickUp AI Agents Directory, wählen Sie den Anwendungsfall aus, der zu Ihrem DACI-Flow passt, und setzen Sie ihn um. Setzen Sie spezialisierte Governance-Agenten aus dem KI Agents Directory von ClickUp ein Nutzen Sie diese, um Hindernisse vor der Prüfung durch den Genehmiger aufzudecken, die Beiträge der Stakeholder für den Treiber zusammenzufassen oder Entscheidungsnotizen in einem überprüfbaren Protokoll zusammenzustellen.

4. Vorlage für Audit-Richtlinien von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie den Umfang, die Häufigkeit und die Eskalationsverfahren von Audits mit der Vorlage für Audit-Richtlinien von ClickUp

Die E-Mail trifft ein: „Audit für nächsten Monat angesetzt.“ Plötzlich bemüht sich Ihr Team verzweifelt darum, Unterlagen zu finden – oder schlimmer noch, zu erstellen –, die schon längst hätten vorhanden sein sollen. Diese Hektik in letzter Minute ist stressig, wirkt unprofessionell und erhöht das Risiko von Feststellungen zur Nichteinhaltung erheblich, da Ihre Richtlinien inkonsistent oder unvollständig sind.

Seien Sie dem Audit-Zyklus einen Schritt voraus, indem Sie Ihre Richtlinien und Verfahren für Daten-Audits in der Vorlage für Audit-Richtlinien von ClickUp dokumentieren. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, den Umfang des Audits, Anforderungen an die Häufigkeit, Dokumentationsstandards und Eskalationsverfahren festzulegen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie den Umfang Ihrer Prüfung fest: Legen Sie klar dar, welche Datenbestände, Systeme und Prozesse Gegenstand der Prüfung sind, um klare Erwartungen zu schaffen.

Verwalten Sie versionskontrollierte Richtlinien: Speichern Sie Ihre Richtlinien in Speichern Sie Ihre Richtlinien in ClickUp Docs , um einen vollständigen, mit Zeitstempeln versehenen Verlauf aller Änderungen und Aktualisierungen zu erhalten.

Identifizieren Sie Compliance-Lücken: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Brain Ihre dokumentierten Richtlinien analysieren und mit gängigen regulatorischen Rahmenwerken abgleichen, damit Sie potenzielle Lücken erkennen, bevor dies ein Prüfer tut

✅ Ideal für: Compliance-Manager, die sich auf wiederkehrende Datenprüfungen vorbereiten.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem IBM- Bericht „Cost of a Data Breach“ belaufen sich die weltweiten durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne auf 4,88 Millionen US-Dollar (ein Rekordhoch 😱).

5. Vorlage für einen Audit-Plan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Standardisieren Sie Audit-Zeitleisten, Aufgaben und Dokumentation mit der Audit-Plan-Vorlage von ClickUp

Ist der Ansatz Ihres Teams bei Audits ad hoc und uneinheitlich? Jedes Mal, wenn Sie das Rad neu erfinden, übersehen Sie Schritte, verschwenden Zeit und können keine umfassende Abdeckung garantieren.

Standardisieren Sie Ihren gesamten Audit-Workflow mit der Audit-Plan-Vorlage von ClickUp. Diese Vorlage bietet einen Plan für die Durchführung spezifischer Audits mit Abschnitten zur Definition von Zielen, zur Festlegung von Zeitleisten, zur Zuweisung von Ressourcen und zur Dokumentation der Ergebnisse.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Ihre Audit-Zeitleiste: Nutzen Sie Nutzen Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp , um alle Audit-Phasen darzustellen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aktivitäten zu erkennen.

Automatisieren Sie wiederkehrende Aktivitäten: Richten Sie für Kontrollen, die vierteljährlich oder jährlich überprüft werden müssen, Richten Sie für Kontrollen, die vierteljährlich oder jährlich überprüft werden müssen, ClickUp-Automatisierungen und wiederholende Aufgaben in ClickUp ein, um diese Auditaufgaben automatisch zu erstellen und zuzuweisen.

Zentralisieren Sie Ihre Ergebnisse: Erfassen und organisieren Sie alle Audit-Ergebnisse in einem strukturierten Format innerhalb der Vorlage

✅ Ideal für: Compliance-Manager und Eigentümer von Data-Governance-Programmen, die vierteljährliche interne Audits über mehrere Datensysteme hinweg durchführen.

🔮 Der Vorteil von ClickUp: Fügen Sie ClickUp Super Agents zu Ihrem Audit-Plan hinzu, damit der Workflow auch zwischen den Meetings aktiv bleibt. Super Agents können Ihren ClickUp-Workspace nutzen und mehrstufige Aufgaben bearbeiten. Sie können außerdem genau festlegen, auf welche Tools, Daten und Berechtigungen sie zugreifen dürfen. Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents benutzerdefinierte KI-Agenten mit vorkonfigurierten Anweisungen und Persönlichkeiten Richten Sie eine Vorlage ein, um anstehende Audit-Meilensteine zu überwachen, überfällige Nachweise zu kennzeichnen und die Ergebnisse in einer übersichtlichen Zusammenfassung festzuhalten.

Möchten Sie weitere Informationen über Super Agents erhalten? Schauen Sie hier:

6. Vorlage für eine Checkliste zur internen Kontrolle von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Governance-Richtlinien in überprüfbare Kontrollen mit der Vorlage für die interne Kontroll-Checkliste von ClickUp

Sie haben Richtlinien zur Datenverwaltung erstellt, können aber nicht überprüfen, ob diese auch tatsächlich eingehalten werden. Ohne eine Überprüfung ist Ihr Unternehmen denselben Datenrisiken ausgesetzt, die Sie eigentlich verhindern wollten.

Setzen Sie Ihre Richtlinien mit der Vorlage „Checkliste für interne Kontrollen“ von ClickUp in überprüfbare Maßnahmen um. Interne Kontrollen sind die spezifischen Kontrollmechanismen, die sicherstellen, dass Ihre Regeln eingehalten werden. Diese Vorlage bietet eine vorgefertigte Checkliste für wichtige Kontrollbereiche wie Zugriffsverwaltung, Datenqualitätsprüfung und Verfahren zum Änderungsmanagement.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Abschluss mit Zeitstempeln: Mit Mit ClickUp-Checklisten können Sie genau sehen, wann eine Kontrolle überprüft und von wem abgenommen wurde, wodurch ein lückenloser Prüfpfad entsteht.

Automatisieren Sie Ihren Überprüfungsplan: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Erinnerungen ein, um Kontrollüberprüfungen wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich zuzuweisen.

Dokumentieren Sie die Aufgabentrennung: Legen Sie klar fest, welche Verantwortlichkeiten getrennt bleiben müssen, um Interessenkonflikte zu vermeiden und Legen Sie klar fest, welche Verantwortlichkeiten getrennt bleiben müssen, um Interessenkonflikte zu vermeiden und Ihre Sicherheit zu stärken.

✅ Ideal für: Leiter der internen Revision, die vor den vierteljährlichen Überprüfungen eine wiederverwendbare Checkliste für Kontrolltests benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Der MI5 hat versehentlich Daten für 134 falsche Telefonnummern abgerufen, weil ein Fehler im Format einer Tabelle die letzten drei Ziffern in „000“ geändert hatte. Das ist ein Governance-Versagen, das durch die Zellenformatierung verursacht wurde!

📚 Lesen Sie auch: SOX-Compliance-Checkliste: Der ultimative Leitfaden

7. Vorlage für das Implementierungsmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Ergebnisse der Governance-Einführung über alle Phasen hinweg mit der Vorlage für das Implementierungsmanagement von ClickUp

Eine brillante Strategie ist wertlos, wenn die Umsetzung scheitert. Und derzeit erhalten verschiedene Teams widersprüchliche Informationen zu Ihrem Governance-Programm.

Die Vorlage für das Implementierungsmanagement von ClickUp unterstützt Governance-Verantwortliche bei der Einführung neuer Standards, durch die Nachverfolgung von Ergebnissen als Aufgaben, die Durchlaufzeit durch die einzelnen Phasen und die Sichtbarkeit wichtiger Details. Sie eignet sich ideal für Manager von Data-Governance-Programmen, die neue Standards abteilungsübergreifend einführen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Geben Sie Ihrem Team den richtigen Überblick: Ermöglichen Sie Ihrem Team, seine Arbeit so darzustellen, wie es möchte – mit über 15 anpassbaren Ermöglichen Sie Ihrem Team, seine Arbeit so darzustellen, wie es möchte – mit über 15 anpassbaren ClickUp-Ansichten

Schaffen Sie Sichtbarkeit für die Führungskräfte: Führen Sie wichtige Implementierungsmetriken aus allen Abteilungen in einem einzigen Führen Sie wichtige Implementierungsmetriken aus allen Abteilungen in einem einzigen ClickUp-Dashboard zusammen, um der Führungsebene eine Echtzeit-Ansicht des Fortschritts zu geben.

Risiken verfolgen und mindern: Identifizieren Sie potenzielle Hindernisse für Ihre Einführung – wie technische Hürden oder Widerstände gegen Veränderungen – und führen Sie die Nachverfolgung dieser Aufgaben über ClickUp durch, damit Sie proaktiv darauf reagieren können

✅ Ideal für: Manager von Data-Governance-Programmen, die die abteilungsübergreifende Einführung neuer Richtlinien, Änderungen an tools und Schulungen koordinieren.

8. Vorlage für Datenanalyseergebnisse von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Erkenntnisse zur Datenqualität und Empfehlungen in einem einzigen Dokument mit der Vorlage „Ergebnisse der Datenanalyse“ von ClickUp

Ihre Datenanalysten leisten hervorragende Arbeit bei der Identifizierung von Qualitätsproblemen, doch ihre Ergebnisse gehen in E-Mail-Ketten unter oder verschwinden in Präsentationen, die nie wieder angesehen werden. Infolgedessen treten dieselben Datenprobleme immer wieder auf, die Analysearbeit ist umsonst und es werden keine wirklichen Verbesserungen erzielt.

Erstellen Sie mit der Vorlage „Ergebnisse der Datenanalyse“ von ClickUp eine umsetzbare, dauerhafte Dokumentation aller Datenqualitätsbewertungen. Diese Vorlage bietet Ihnen ein Format zur Dokumentation der Datenquelle, der Analysemethode, einer Zusammenfassung der Ergebnisse und konkreter Empfehlungen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Korrekturmaßnahmen direkt: Verwenden Sie verknüpfte Aufgaben, um jeden Befund direkt mit einer Korrekturmaßnahme zu verknüpfen, die dem richtigen Team zugewiesen ist.

Erstellen Sie Zusammenfassungen für die Geschäftsleitung: Nutzen Sie ClickUp Brain, um ein umfangreiches Dokument mit Ergebnissen sofort zu einer prägnanten Zusammenfassung für Führungskräftebesprechungen zu verdichten.

Führen Sie eine Ursachenanalyse durch: Gehen Sie über die bloße Feststellung von Fehlern hinaus, indem Sie dokumentieren, Gehen Sie über die bloße Feststellung von Fehlern hinaus, indem Sie dokumentieren, warum Datenprobleme aufgetreten sind , und so dazu beitragen, zukünftige Vorkommnisse zu verhindern.

✅ Ideal für: Analytics-Manager und Data Stewards, die einen zentralen Ort benötigen, um Erkenntnisse zur Datenqualität zu dokumentieren, Korrekturen zuzuweisen und die Nachverfolgung der Umsetzung durchzuführen.

9. Vorlage für ein Dokument zu Geschäftsanforderungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verbinden Sie Governance-Initiativen mit Geschäftszielen und Datenanforderungen mithilfe der Vorlage für ein Dokument zu Geschäftsanforderungen von ClickUp

Werden Ihre Governance-Initiativen zurückgestellt, weil ihr Wert für das Geschäft nicht klar ist? Sie haben Schwierigkeiten, das erforderliche Budget und die notwendigen Ressourcen zu erhalten, weil die Stakeholder nicht verstehen, wie ein neues Governance-Tool oder ein neuer Governance-Prozess ihnen helfen wird, ihre Ziele zu erreichen.

Stellen Sie sicher, dass der Aufwand für Ihre Governance-Maßnahmen eine klare geschäftliche Begründung hat – mit der Vorlage für das Business Requirements Document (BRD) von ClickUp. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, jede Governance-Initiative mit klaren Geschäftszielen, spezifischen funktionalen Anforderungen und Datenanforderungen zu verknüpfen.

Dadurch wird die technische Governance leichter verständlich, da sie im Kontext des geschäftlichen Werts betrachtet wird.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ein klarer Umfang: Nutzen Sie die Abschnitte „Projektumfang“ und „Geschäftstreiber“, um festzulegen, was in den Geltungsbereich der Governance fällt (Systeme, Datenbereiche, Kontrollen) und was nicht.

Anforderungen, die Sie weitergeben können: Erfassen Sie funktionale Anforderungen für Governance-Arbeiten wie Zugriffsprüfungen, Aufbewahrungsregeln, Audit-Protokollierung und Genehmigungsschritte in einem Format, das die Teams umsetzen können

Inline-Zusammenarbeit: Nutzen Sie Nutzen Sie die zugewiesenen Kommentare in ClickUp , um Prüfer bei bestimmten Anforderungen zu taggen und die Nachverfolgung durchzuführen, was noch einer Entscheidung bedarf.

✅ Ideal für: Funktionsübergreifende Daten- und Compliance-Initiativen, bei denen sich die Bereiche Sicherheit, Daten, Recht und Technik vor Beginn der Arbeit abstimmen müssen.

10. Whiteboard für den Strategieplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie Governance-Ziele in Initiativen und messbare Ergebnisse um – mit dem Whiteboard für strategische Planung von ClickUp

Das Whiteboard „Strategischer Plan“ von ClickUp hilft Teams dabei, übergeordnete Ziele der Datenverwaltung in leichter verständliche Pläne umzusetzen. Es stellt alles visuell in ClickUp-Whiteboards dar, beginnend mit einem zentralen Ziel, das sich in Pläne, Komponenten und messbare Ergebnisse verzweigt.

Diese Struktur eignet sich gut für die Governance-Strategie, da sie aufzeigt, wie übergeordnete Prioritäten mit der konkreten Arbeit verknüpft sind. Sie können ein Ziel, wie beispielsweise die Verbesserung der Datenqualität oder die Stärkung der Zugriffskontrollen, in Initiativen, Bausteine und Maßnahmen aufschlüsseln, die dieses Ziel unterstützen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Initiativen mit Zielen verknüpfen: Stellen Sie eine visuelle Verbindung zwischen Ihren übergeordneten strategischen Prioritäten und den konkreten Governance-Projekten her, die Ihnen helfen, diese zu erreichen.

Setzen Sie Ideen sofort in die Tat um: Wandeln Sie Haftnotizen und Formen vom Whiteboard direkt in ClickUp-Aufgaben um, um sofort mit der Umsetzung zu beginnen

Erstellen Sie Ihre Governance-Roadmap: Nutzen Sie das Whiteboard, um die zeitliche Abfolge Ihrer Governance-Initiativen zu visualisieren und so eine klare Roadmap für die nächsten 12 bis 18 Monate zu erstellen.

✅ Ideal für: Datenverantwortliche, die Governance-Ziele in klare Initiativen und Erfolgskennzahlen umsetzen.

So implementieren Sie eine Strategie zur Datenverwaltung mithilfe von Vorlagen

Die richtigen Vorlagen sind ein guter Ausgangspunkt, doch erst die Umsetzung entscheidet darüber, ob Ihr Governance-Programm funktioniert. Einer der größten Fehler, den Teams machen, ist der Versuch, alles auf einmal zu erledigen, was oft zu Verwirrung, Widerstand und einer langsamen Einführung führt. Ein schrittweiser Ansatz funktioniert besser.

So ist es zu erledigen:

1. Beginnen Sie mit der Abstimmung unter den Stakeholdern

Bevor Sie Richtlinien entwerfen oder Kontrollmaßnahmen festlegen, sollten Sie die Führungskräfte und wichtigsten Stakeholder auf den Zweck des Governance-Programms abstimmen. Nutzen Sie das Whiteboard für den strategischen Plan oder die Vorlage für den Governance-Plan, um die geschäftlichen Ziele hinter diesem Aufwand zu definieren.

2. Legen Sie frühzeitig Rollen und Eigentümerschaft fest

Sobald sich alle Beteiligten einig sind, klären Sie, wer für was verantwortlich ist. Die RACI-Planungsvorlage oder die DACI-Modellvorlage hilft dabei, Eigentümerschaft festzulegen, bevor Richtlinien eingeführt werden. Dies verringert Unklarheiten und macht die Governance-Struktur von Anfang an leichter nachvollziehbar.

3. Dokumentieren Sie Erwartungen klar und deutlich

Nachdem die Rollen definiert sind, nutzen Sie die Vorlage für Audit-Richtlinien, um Ihre Standards und Erwartungen zu formalisieren. Eine klare Dokumentation sorgt dafür, dass die Governance strukturiert und transparent wirkt. Außerdem bietet sie den Teams einen Anhaltspunkt dafür, wie Richtlinien angewendet werden.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in ClickUp Docs einen sicheren und gemeinsam nutzbaren hub für Ihre Governance-Richtlinien. Diese können nicht nur mit Aufgaben verknüpft werden, sondern dank der Integration von ClickUp Brain in Docs können Teams auch Fragen zu den Richtlinien stellen und sofort Antworten erhalten – ganz ohne langes Suchen! Zentralisieren Sie alle Wissensressourcen an einem Ort mit Docs Hub

4. Planen Sie die Einführung in Phasen

Änderungen im Bereich Governance lassen sich leichter umsetzen, wenn sie schrittweise eingeführt werden. Die Vorlage für das Implementierungsmanagement hilft Ihnen dabei, Aktivitäten über einen bestimmten Zeitraum zu planen, damit die Teams nicht durch zu viele neue Anforderungen auf einmal überfordert werden.

5. Bauen Sie Kontrollpunkte und Überprüfungsmechanismen ein

Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Einführung neuer Prozesse über eine Möglichkeit verfügen, zu überprüfen, ob die Governance-Vorgaben eingehalten werden. Die Checkliste für interne Kontrollen und die Vorlage für den Auditplan können Ihnen dabei helfen, die Compliance zu verfolgen, den Fortschritt zu überprüfen und Probleme zu erkennen, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln.

6. Setzen Sie die Ergebnisse in die Tat um

Governance wird nicht abgeschlossen, sobald ein Audit oder eine Überprüfung fertiggestellt ist. Nutzen Sie die Vorlage für Datenanalyseergebnisse, um Erkenntnisse, Empfehlungen und nächste Schritte zu dokumentieren, damit Bewertungen zu echten Verbesserungen führen. Dies schließt den Kreislauf und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung im Laufe der Zeit.

💡 Profi-Tipp: Organisieren, automatisieren und optimieren Sie Ihren Data-Governance-Aufwand an einem Ort mit ClickUp. Wir haben ein Playbook erstellt, das Ihnen genau zeigt, wie das geht.

Machen Sie Governance mit ClickUp zu einem System, an das sich alle halten

Eine Vorlage für eine Governance-Strategie ist ein guter Anfang. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, sie zu einem lebendigen System zu machen, das Ihre Teams nutzen, wenn sie Daten erstellen, Zugriff beantragen, Probleme protokollieren und Entscheidungen treffen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, dieses System an einem Ort zu verwalten. Beginnen Sie mit einer der vielen Vorlagen von ClickUp, stellen Sie Ihr Governance-Modell in Whiteboards dar und dokumentieren Sie Richtlinien in Docs. Fügen Sie dann KI-Agenten hinzu, um Aktualisierungen zusammenzufassen, Anfragen weiterzuleiten und eine konsistente Nachverfolgung zu gewährleisten, während das Programm wächst.

Sind Sie bereit? Starten Sie kostenlos mit ClickUp!

Häufig gestellte Fragen

Ein Rahmenwerk für die Datenverwaltung umfasst die übergeordneten Strukturen und Grundsätze, nach denen Ihr Unternehmen Daten verwaltet, während eine Richtlinienvorlage ein spezifisches Dokument ist, in dem einzelne Regeln innerhalb dieses Rahmenwerks festgehalten werden. Das Rahmenwerk ist das „Wie“, und die Richtlinien sind das „Was“.

Sie erstellen eine Liste aller Governance-Aktivitäten, wie z. B. die Genehmigung von Richtlinien oder die Überprüfung der Datenqualität, und weisen dann für jede einzelne Teammitgliedern als Verantwortliche, Rechenschaftspflichtige, Konsultierte oder Informierte zu. So entsteht eine übersichtliche Matrix, die Unklarheiten darüber beseitigt, wer für welchen Teil Ihres Programms zuständig ist.

RACI konzentriert sich auf die Ausführung der Aufgaben mit einer „verantwortlichen“ Partei, während DACI auf schnelle Entscheidungsfindung ausgelegt ist, indem ein einzelner „Treiber“ bestimmt wird, der die Entscheidung vorantreibt, sowie ein „Genehmiger“ mit endgültiger Entscheidungsbefugnis. DACI eignet sich oft besser für schnelllebige Governance-Entscheidungen, bei denen Konsens die Entscheidungsfindung verzögern kann.

Während Sie die ersten Vorlagen innerhalb weniger Tage einrichten können, dauert die vollständige Umsetzung der Daten-Governance in der Regel mehrere Monate, je nach Größe und Komplexität Ihres Unternehmens. Vorlagen beschleunigen den Prozess erheblich, indem sie eine Struktur vorgeben, doch die kulturelle Akzeptanz und Reife zu erreichen, braucht Zeit.