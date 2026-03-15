Die 10 besten Amazon Q-Alternativen im Jahr 2026

Amazon Q ist ein KI-Tool, das Entwicklern in AWS-Umgebungen Unterstützung bei Aufgaben wie der Codegenerierung und bei Cloud-bezogenen Abfragen bietet. Seine Nützlichkeit kann jedoch eingeschränkt sein, wenn die Entwicklungsarbeit über AWS hinausgeht.

Wie ein G2-Rezensent in seiner Notiz feststellte,

Amazon Q Developer ist außerhalb des AWS-Ökosystems weniger hilfreich und bietet nur einen begrenzten Wert für Nicht-AWS-Projekte oder Projekte mit hohem Frontend-Anteil.

Amazon Q Developer ist außerhalb des AWS-Ökosystems weniger hilfreich und bietet nur begrenzten Wert für Nicht-AWS-Projekte oder Projekte mit hohem Frontend-Anteil.

Für Teams, die auf mehreren Stacks entwickeln oder umfassendere Entwicklungsworkflows verwalten, reicht es möglicherweise nicht aus, sich auf ein AWS-zentriertes tool zu verlassen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten Amazon Q-Alternativen vor, die Ihnen helfen, Workflows zu verwalten und KI in Ihren Softwareprojekten effektiver einzusetzen. 🏁

🧠 Wussten Sie schon? Der Begriff „Computerbug“ 🐞 setzte sich durch, nachdem ein echtes Insekt in einem Computerlabor aufgetaucht war. In den 1940er Jahren fand das Team von Grace Hopper eine Motte, die im Harvard Mark II feststeckte, verzeichnete dies als den „ersten tatsächlichen Fall eines gefundenen Bugs“ und seitdem hat sich dieser Name für Software- (und Hardware-)Fehler etabliert.

Die besten Amazon Q-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen zu helfen, Ihre Optionen schneller zu bewerten, vergleicht die folgende Tabelle die besten Amazon Q-Alternativen anhand der wichtigsten Features und Preise.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Echtzeit-Aufgabenmanagement, Sprint-Planung, KI-gestützte Inhaltserstellung mit ClickUp Brain, Workflow-Automatisierung mit Automations und KI-Super-Agents Umfassender KI-Workspace zur Verwaltung von Softwareentwicklungs-Workflows, Aufgaben, Dokumentation, Zusammenarbeit und Automatisierung für Start-ups, mittelgroße Teams und Unternehmen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Microsoft Copilot KI-Unterstützung in Microsoft 365-Apps, KI-gestützte Suche in Unternehmensdaten, GitHub Copilot für die Inline-Code-Vervollständigung und Funktionsgenerierung, Content-Generierung sowie App-Erstellung innerhalb von Microsoft-Tools Unternehmen, die bereits Microsoft 365, GitHub und Azure nutzen und KI-Unterstützung in ihre Tools für Produktivität und Entwicklung integrieren möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei ca. 25 $. 20 $ pro Benutzer und Monat Cursor KI-gestützter Editor auf Basis von VS Code, dialogbasiertes Programmieren mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, Interaktionsmodi „Agent“, „Manual“ und „Ask“, Auswahl der Modelle mit BYOK sowie Hintergrundagenten für Aufgaben wie die Erstellung von Bereichen und Pull Requests Entwickler, die eine KI-native Programmierumgebung mit tieferer Interaktion mit der Codebasis und Automatisierung wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Tabnine Inline-KI-Code-Vervollständigung in IDEs, eine Enterprise Context Engine, die sich an Ihre Codebasis und Standards anpasst, regelbasierte Codierungsrichtlinien, Jira-basierte Codegenerierung und -validierung sowie sichere Bereitstellungen, einschließlich On-Premise- und Air-Gapped-Umgebungen Regulierte Branchen, die eine sichere KI-Code-Vervollständigung wünschen, die auf ihre interne Codebasis und ihre Entwicklungspraktiken zugeschnitten ist Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $ pro Benutzer und Monat IBM Watsonx Code Assistant Unternehmensorientierte Codegenerierung und -transformation, Support bei der Modernisierung von COBOL zu Java, Generierung von Skripten für die Automatisierung der IT-Prozesse mit Ansible und Red Hat OpenShift, Code-Ähnlichkeitsprüfungen zur Vermeidung von Lizenzrisiken sowie Sicherheitskontrollen auf Unternehmensebene Enterprise-Teams, die Altsysteme und große Codebasen modernisieren, insbesondere solche, die veraltete Sprachen oder komplexe Workflows der IT-Automatisierung verwenden Benutzerdefinierte Preisgestaltung Moveworks Agentische Reasoning-Engine, die mehrstufige Arbeitsaufgaben ausführt, Unternehmenssuche und Aufgabenausführung in einer Oberfläche, Automatisierung von Serviceanfragen und Zugriffsverwaltung, mehrsprachiger Assistent verfügbar über Chat, Browser, Intranets und Serviceportale Unternehmen, die einen KI-Assistenten zur Automatisierung des IT-Supports, von Serviceanfragen von Mitarbeitern und interner Workflows über verschiedene Geschäftsanwendungen hinweg benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Kore.ai KI-Agenten und Plattform zur Workflow-Automatisierung, agentengesteuerte Unternehmenssuche in strukturierten und unstrukturierten Daten, AI Agent Builder mit No-Code-/Low-Code-Tools, Multi-Agenten-Orchestrierung und Integrationen mit Kollaborationstools wie Teams und Slack Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln, um Workflows, den Zugriff auf Wissen und interne Serviceprozesse zu automatisieren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Qodo KI-gestützte Code-Review-Plattform mit Repository-Kontext-Engine, automatischer Fehlererkennung und -validierung, Durchsetzung von Codierungsstandards durch Governance-Regeln sowie CI/CD- und Git-Integration für automatisierte Code-Review-Workflows Entwicklungsteams, die automatisierte Code-Reviews, Fehlererkennung und die Durchsetzung von Code-Qualitätsstandards in großen Codebasen wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 38 $ pro Benutzer und Monat ChatGPT Enterprise Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle für Schlussfolgerungen, Recherche, Texterstellung und Programmierung, Erstellung benutzerdefinierter GPTs für interne Workflows, Integrationen mit Tools wie GitHub, SharePoint und Google Drive, Sicherheit auf Unternehmensniveau und Kontrollen für Administratoren Unternehmen, die einen universellen KI-Assistenten für Recherche, Programmierhilfe, Dokumentation und Aufgaben der Produktivität suchen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Windsurf KI-gestützte Programmierumgebung mit dem Cascade-Agenten für schrittweise Entwicklungsaufgaben, Supercomplete zur Generierung größerer Code-Blöcke, einem persistenten KI-Speicher für den Projektkontext sowie einer integrierten Web- und Dokumentationssuche zur Unterstützung beim Programmieren Entwickler, die eine KI-native Programmierumgebung mit Agenten suchen, die dabei helfen, Code projektübergreifend zu generieren und zu verfeinern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Amazon Q entscheiden?

Zwar bietet Amazon Q nützliche Funktionen für Entwickler, die im AWS-Ökosystem arbeiten, doch suchen viele Entwicklungsteams nach Alternativen, die umfassendere Entwicklungsprozesse unterstützen oder KI-Funktionen bereitstellen, die über AWS-orientierte Umgebungen hinausgehen.

Hier sind einige Funktionen, auf die Sie bei der Bewertung von Amazon Q-Alternativen achten sollten:

Umfassender Support für den Entwicklungs-Workflow: Hilft Ihnen, alles von der Planung und Nachverfolgung von Sprints bis hin zur Automatisierung und Code-Programmierung auf einer einzigen Plattform zu verwalten

Teamübergreifende Zusammenarbeit: Ermöglicht es Produktmanagern und Entwicklern, im selben Workspace mit gemeinsamen Aufgaben und Diskussionen zu arbeiten

KI-Unterstützung über die Cloud-Entwicklung hinaus : Nutzt KI, um Dokumentation zu erstellen, Diskussionen zusammenzufassen, Projektfragen zu beantworten und bei Entwicklungsaufgaben im gesamten Workspace zu helfen

Workflow-Automatisierung und intelligente Agenten: Automatisiert sich wiederholende Entwicklungsaufgaben wie Bug-Triage, Aufgabenverteilung, Statusaktualisierungen und die Koordination von Reviews

Flexible Integration mit bestehenden Tools: Erstellt eine Verbindung zwischen Ihrer Entwicklungsumgebung und Tools wie Git-Repositorys und Dokumentationssystemen

Zentralisiertes Wissen und Projektkontext: Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Aufgaben, Dokumentation, Unterhaltungen und Projekt-Updates in einem durchsuchbaren Workspace, um Kontextwechsel zu reduzieren

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschalt- und Kontextwechselkosten im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es ist direkt in Ihrem Workspace integriert, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

Die besten Amazon Q-Alternativen

Sehen wir uns nun die besten Amazon Q-Alternativen an, zusammen mit ihren wichtigsten Features, Limiten, Preisen, Bewertungen und Rezensionen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für ein einheitliches Arbeitsmanagement mit KI-gestütztem Kontext über Entwicklungsworkflows hinweg)

Softwareentwicklung findet selten in einem einzigen Tool statt. Die Nachverfolgung von Aufgaben erfolgt in einem System des Projektmanagements, die Dokumentation wird an anderer Stelle erstellt, und es werden separate KI-Tools zur Unterstützung beim Programmieren genutzt.

Der ständige Wechsel zwischen diesen Tools kann die Entwicklung verlangsamen und es Teams erschweren, aufeinander abgestimmt zu bleiben. ClickUp löst dieses Problem, indem es Aufgaben, Dokumentation, Zusammenarbeit und KI-gestützte Workflows in einem einheitlichen KI-Workspace für Softwareteams zusammenführt.

Erfahren Sie, wie die ClickUp-Softwareentwicklungsplattform Teams dabei unterstützt, ihre Entwicklungsworkflows in einem einheitlichen KI-Workspace zu bündeln.

Verwandeln Sie Produktideen in nachverfolgbare Entwicklungsaufgaben

Wenn Sie Ihr nächstes Release planen, gliedern Sie Produktanforderungen in der Regel in sprintfähige Aufgaben auf, um die Arbeit zuzuweisen und auftretende Fehler zu verfolgen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie all dies an einem Ort verwalten.

Erstellen Sie Aufgaben für Features oder Verbesserungen, weisen Sie diese den richtigen Entwicklern zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verwalten Sie Dokumentation und Updates direkt innerhalb der Aufgabe.

Planen Sie Sprints, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt an einem Ort mit ClickUp Aufgaben – entwickelt für moderne Software-Teams

Im Laufe des Fortschritts der Entwicklung können Sie Backlogs organisieren und Abhängigkeiten mithilfe von über 15 benutzerdefinierten Ansichten nachverfolgen. Wechseln Sie zwischen Sprint-Boards, Gantt-Diagrammen oder Workload-Ansichten, um Aufgaben in dem Format zu verwalten, das zum Workflow Ihres Teams passt, und gleichzeitig jede Aufgabe mit dem übergeordneten Release-Zyklus zu verknüpfen.

💡 Profi-Tipp: Anstatt Bug-Details in Chats und E-Mails zu suchen, nutzen Sie ClickUp Forms, um Bug-Berichte oder Feature-Anfragen zu erfassen und diese direkt in ClickUp-Aufgaben umzuwandeln. Mithilfe von bedingter Logik stellt das Formular je nach Antwort Folgefragen, sodass Sie genau die Details erfassen können, die Entwickler benötigen, um Probleme schneller in den Backlog zu verschieben. Erfassen Sie Fehlerberichte und Feature-Anfragen sofort und wandeln Sie sie mit ClickUp Formularen in umsetzbare Aufgaben um

Erhalten Sie sofortige Antworten und generieren Sie Inhalte

Entwicklungsarbeit erzeugt einen ständigen Informationsfluss, von Sprint-Besprechungen und technischer Dokumentation bis hin zu Aufgaben-Updates und Projektentscheidungen. ClickUp Brain, ein integrierter KI-Assistent, hilft Ihnen dabei, Informationen abzurufen und Inhalte zu erstellen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Mit ClickUp Brain können Sie:

Fassen Sie Sprint-Updates und Aufgaben-Unterhaltungen zusammen, um den Fortschritt schnell zu erfassen

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache wie „Welche Hindernisse beeinträchtigen diesen Sprint?“ und erhalten Sie sofort Antworten aus Aufgaben und Diskussionen

Entwerfen Sie Code-Schnipsel, erklären Sie komplexe Algorithmen und überarbeiten Sie Code, um Softwareentwicklungsaufgaben zu unterstützen

Erstellen Sie technische Notizen oder veröffentlichen Sie technische Dokumentationen unter Verwendung des bestehenden Projekts

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Code-Vorschläge in Echtzeit und gewinnen Sie sofort Einblicke in die Entwicklung.

Außerdem können Sie mit ClickUp Brain Code zwischen verschiedenen Programmiersprachen übersetzen, was die Anpassung bestehender Implementierungen an unterschiedliche Tech-Stacks erleichtert.

Übersetzen Sie Code zwischen Programmiersprachen schneller mit ClickUp Brain

Da die KI für Softwareteams den Kontext Ihres Workspaces versteht, verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche in Unterhaltungen oder Dokumentationen und können sich stattdessen stärker auf die Entwicklungsarbeit konzentrieren.

💟 Bonus: Möchten Sie Ihre KI-Produktivität noch weiter steigern? ClickUp Brain MAX ist ein KI-Desktop-Begleiter, der KI-Wildwuchs verhindert, indem er KI, Suche und Automatisierung über alle Ihre Arbeitswerkzeuge hinweg vereint. Es stellt die Verbindung zwischen Ihrem ClickUp-Workspace, verknüpften Apps und der Websuche her, um Ihnen eine wirklich kontextbezogene KI-Unterstützung zu bieten. Brain MAX vereint mehrere leistungsstarke Funktionen an einem Ort: Wechseln Sie je nach Aufgabe zwischen führenden KI-Modellen wie GPT, Claude und Gemini

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten aus Ihren Daten zur Arbeit, nicht nur allgemeine Web-Ergebnisse

Durchsuchen Sie alle Ihre Arbeits-Apps, einschließlich ClickUp, Google Drive, GitHub und Figma

Nutzen Sie sprachgesteuerte KI mit Talk-to-Text , um Ideen zu diktieren, Aufgaben zuzuweisen, E-Mails zu entwerfen oder Meetings schneller zusammenzufassen Stellen Sie Fragen zu Ihren Projekten, erstellen Sie Dokumentationen und arbeiten Sie schneller mit ClickUp BrainMAX

ClickUp Automatisierungen verarbeiten regelbasierte Workflows, die sich über Zyklen hinweg wiederholen. Wenn beispielsweise ein Fehler gemeldet wird, kann automatisch eine Aufgabe erstellt, diese dem richtigen Teammitglied zugewiesen, mit Beschreibungen versehen und in die Fehler-Triage-Warteschlange verschoben werden. Wenn ein Pull Request zur Überprüfung bereit ist, kann das System die Prüfer benachrichtigen und den nächsten Schritt im Sprint-Workflow als Auslöser auslösen.

Halten Sie Entwicklungsworkflows automatisch am Laufen, indem Sie Auslöser für Automatisierungen mit ClickUp auslösen

ClickUp Super Agents gehen noch einen Schritt weiter, indem sie diese Workflows mit Intelligenz ausstatten. Anstatt einfach nur Regeln zu befolgen, können diese KI-Agenten für die Programmierung Aktivitäten über Aufgaben und Unterhaltungen hinweg überwachen, um Fragen zu beantworten und Maßnahmen projektübergreifend zu koordinieren.

Automatisieren Sie Status-Updates für Projekte mit ClickUp Super Agents

Schließen Sie die Lücke zwischen Planung und Code

Hinter jedem neuen Feature oder Fehlerbehebung steht eine Aufgabe, die darauf wartet, umgesetzt zu werden. Im richtigen Workflow kann diese Aufgabe von der Idee bis zur Umsetzung gelangen.

Der ClickUp CodeGen Agent fungiert als KI-Entwickler-Teamkollege, der direkt in Ihrem Workspace Code erstellen und Programmierfragen anhand von Anweisungen in natürlicher Sprache beantworten kann. Anstatt zwischen Ihrem Projektmanagement-Tool und KI-Coding-Assistenten hin- und herzuwechseln, können Sie Entwicklungsaufgaben direkt aus ClickUp heraus delegieren.

Setzen Sie Feature-Ideen und Fehlerberichte mit ClickUp CodeGen Agents schneller in funktionierenden Code um

Sie können dem CodeGen-Agenten beispielsweise eine Aufgabe zuweisen oder ihn in einem Kommentar erwähnen, um code-bezogene Aktionen auszulösen. Der Agent kann dabei helfen, den Code zu verfeinern und die Entwicklungsarbeit zu unterstützen, während Ihr Team die Ergebnisse überprüft und fertigstellt.

🏁 Schnellstart: Es gibt drei einfache Auslöser für CodeGen: Weisen Sie CodeGen eine Aufgabe zu, um den Agenten als Auslöser zu aktivieren, damit er mit der Umsetzung beginnen kann

Erwähne CodeGen in Kommentaren zu Aufgaben, um Hilfe bei Programmieraufgaben oder Fragen zur Programmierung zu erhalten.

Nutzen Sie Automatisierungen, um Aufgaben an CodeGen zu delegieren, sobald bestimmte Workflow-Bedingungen erfüllt sind. Notiz: CodeGen-Agenten sind keine herkömmlichen Mitarbeiter. Die Zuweisung einer Aufgabe ist der Auslöser für die Ausführung durch den Agenten, während ein menschlicher Teamkollege weiterhin für die Überprüfung und Fertigstellung der Arbeit verantwortlich bleibt.

Die besten Features von ClickUp

Unterhaltungen verwalten und zusammenarbeiten: Chatten Sie mit Ihrem Team und wandeln Sie StandUp-Meetings oder Diskussionsstränge mithilfe von Chatten Sie mit Ihrem Team und wandeln Sie StandUp-Meetings oder Diskussionsstränge mithilfe von ClickUp Chat sofort in umsetzbare Aufgaben um

Technische Dokumentation zentralisieren : Speichern Sie PRDs, Spezifikationen und SOPs in einem durchsuchbaren Workspace und schaffen Sie eine Verbindung zu der Entwicklungsarbeit mithilfe von : Speichern Sie PRDs, Spezifikationen und SOPs in einem durchsuchbaren Workspace und schaffen Sie eine Verbindung zu der Entwicklungsarbeit mithilfe von ClickUp Docs

Sprint-Leistung überwachen: Verfolgen Sie Velocity, Releases, Sprints und den Fortschritt bei der Fehlerbehebung mit Echtzeit-Einblicken mithilfe von Verfolgen Sie Velocity, Releases, Sprints und den Fortschritt bei der Fehlerbehebung mit Echtzeit-Einblicken mithilfe von ClickUp-Dashboards

Erfassen Sie Erkenntnisse aus Meetings automatisch: Zeichnen Sie Standup-Meetings und Retrospektiven auf, dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen und führen Sie die Nachverfolgung der nächsten Schritte mit Zeichnen Sie Standup-Meetings und Retrospektiven auf, dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen und führen Sie die Nachverfolgung der nächsten Schritte mit dem KI-gestützten ClickUp AI Notetaker durch

Workflows visualisieren und planen: Sammeln Sie Ideen auf digitalen Leinwänden und wandeln Sie diese direkt mit Sammeln Sie Ideen auf digitalen Leinwänden und wandeln Sie diese direkt mit ClickUp Whiteboards in umsetzbare Aufgaben um

Limitierungen von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.540 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer Capterra-Bewertung heißt es:

Mir gefällt die Benutzeroberfläche; es handelt sich um eine modularisierte Plattform. Sie hilft Produktmanagern dabei, Sprints zu organisieren und Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, um Meilensteine zu erreichen. Außerdem unterstützt sie die Nachverfolgung von Projektfortschritten, Zielen und Meilensteinen. Sie bietet eine Integration von CI/CD-Tools wie GitHub und Gitlab.

Mir gefällt die Benutzeroberfläche; es handelt sich um eine modularisierte Plattform. Sie hilft Produktmanagern dabei, Sprints zu organisieren und Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen, um Meilensteine zu erreichen. Außerdem unterstützt sie die Nachverfolgung von Projektfortschritten, Zielen und Meilensteinen. Sie bietet eine Integration von CI/CD-Tools wie GitHub und Gitlab.

🧠 Wissenswertes: Trotz des zunehmenden Einsatzes von KI in der Entwicklung stellt der Kontext nach wie vor eine Herausforderung dar. Rund 65 % der Entwickler, die KI für die Refaktorisierung nutzen, und fast 60 % derjenigen, die sie zum Testen, Schreiben oder Überprüfen von Code einsetzen, geben an, dass ihren KI-Coding-Assistenten immer noch wichtige Kontextinformationen fehlen.

über Microsoft Copilot

Wenn Sie bereits Microsoft 365, GitHub, Windows oder Azure nutzen, funktioniert Microsoft Copilot direkt in diesen Umgebungen. Sie können es in Word, Excel, Outlook, Teams und Entwicklungstools einsetzen, um Unterhaltungen zusammenzufassen und Daten zu analysieren, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Mit GitHub Copilot erhalten Sie KI-generierte Code-Transformationen direkt in Ihrer IDE, einschließlich Inline-Vervollständigungen und Funktionsgenerierung. Dieses Setup passt gut zu GitHub-basierten EntwicklungsWorkflows, während die Entwicklerfunktionen von Amazon Q enger in andere AWS-Dienste integriert sind.

Das Tool arbeitet innerhalb des Frameworks für Sicherheit und Identität von Microsoft, beispielsweise Azure Active Directory und rollenbasierten Zugriffskontrollen. Für Unternehmen, die auf Microsoft-Infrastruktur standardisiert sind, können KI-Zugriff und Governance über bestehende Systeme verwaltet werden.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Erstellen Sie Inhalte schnell, indem Sie Ideen mithilfe von Eingabeaufforderungen oder Ihrem Unternehmens-Brand-Kit in gestaltete Dokumente, Videos, Podcasts oder Umfragen umsetzen.

Erstellen Sie in wenigen Minuten benutzerdefinierte Apps, um Aufgaben mithilfe Ihrer Arbeitsdaten zu optimieren, und entwickeln Sie Tools, die sofort einsatzbereit sind und sich leicht mit Ihrem Team freigeben lassen

Vernetzen Sie sich effizient mit Kollegen, indem Sie den People Agent nutzen, um Teammitglieder nach Rolle oder Fähigkeiten zu finden und wichtige Mitarbeiter zu identifizieren

Einschränkungen von Microsoft Copilot

Eine tiefe Integration in das Microsoft-Ökosystem ist nützlich, kann sich für Teams, die plattformübergreifend arbeiten, jedoch auch einschränkend anfühlen.

In komplexen Szenarien mit langem Kontext oder mehrschichtigen Schlussfolgerungen können die Antworten allgemein gehalten ausfallen.

Preise für Microsoft Copilot

Einzelperson

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat

Microsoft 365 Premium: 19,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot?

Hier ist, was ein Benutzer dazu zu sagen hatte:

Was mir an der täglichen Nutzung von Copilot am besten gefällt, ist, wie gut es sich direkt in meine IDE und meinen Code-Flow einfügt. Die Inline-Vorschläge lassen sich einfach annehmen oder ablehnen, und die Benutzeroberfläche wirkt insgesamt organisch und unaufdringlich. Es ist, als hätte ich einen stillen Helfer an meiner Seite, der bereit ist, mir zu helfen, wenn ich ihn brauche, ohne dass ich meinen gewohnten Workflow ändern muss.

Was mir an der täglichen Nutzung von Copilot am besten gefällt, ist, wie gut es sich direkt in meine IDE und meinen Code-Flow einfügt. Die Inline-Vorschläge lassen sich einfach annehmen oder ablehnen, und die Benutzeroberfläche wirkt insgesamt organisch und unaufdringlich. Es ist, als hätte ich einen stillen Helfer an meiner Seite, der bereit ist, mir zu helfen, wenn ich ihn brauche, ohne dass ich meinen gewohnten Workflow ändern muss.

3. Cursor (Am besten geeignet für KI-native Code-Programmierung direkt in der Entwicklungsumgebung)

via Cursor

Cursor ist ein KI-gestützter Code-Editor, der auf Visual Studio Code aufbaut. Er integriert KI direkt in die Entwicklungsumgebung, sodass Sie Code mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache schreiben und debuggen können.

Der integrierte Chat unterstützt mehrstufige Unterhaltungen und akzeptiert Bildeingaben, was bei der Arbeit an ungewohnten oder komplexen Projekten hilfreich sein kann. Im Vergleich zur breiteren Position von Amazon Q als Unternehmensassistent konzentriert sich Cursor speziell auf praktische Programmieraufgaben.

Es gibt drei Interaktionsmodi. Im Agent-Modus kann die KI Code in mehreren Dateien lesen und bearbeiten. Im manuellen Modus schlägt sie Änderungen vor, die Sie vor der Anwendung überprüfen können. Der Ask-Modus ist schreibgeschützt und dient dazu, Code zu verstehen oder zu erkunden, ohne Änderungen vorzunehmen.

Dieses Modell der Autonomie auf Dateiebene und der kontrollierten Bearbeitung ist detaillierter als der allgemeine Ansatz der dialogbasierten Unterstützung von Amazon Q.

Die besten Features von Cursor

Verweisen Sie mithilfe von @references auf einen bestimmten Kontext, um die KI auf bestimmte Dateien oder frühere Unterhaltungen hinzuweisen und die Antworten aufeinander abzustimmen.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Sprachmodell aus, z. B. GPT-4o, Claude 3 oder andere, und bringen Sie Ihren eigenen API-Schlüssel (BYOK) mit, um mehr Kontrolle über Nutzung und Konfiguration zu haben

Führen Sie Hintergrundagenten aus, um Workflows wie das Erstellen von GitHub-Branches und das Eröffnen von Pull Requests mit minimalem manuellem Aufwand zu automatisieren

Einschränkungen des Cursors

Es kann manchmal zu falschen oder zu selbstbewussten Vorschlägen kommen, insbesondere bei komplexen Logiken oder in Grenzfällen.

Preise für Cursor

Einzelpläne:

Hobby: Kostenlos

Pro: 20 $/Monat

Pro+: 60 $/Monat

Ultra: 200 $/Monat

Business-Pläne:

Teams: 40 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cursor?

Ein Benutzer hat folgende Erfahrungen freigegeben:

Nach zwei Monaten täglicher Nutzung von CursorAI kann ich mit Zuversicht sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es als das Tool behandelt, das es ist, und wenn man weiß, was man tut. Ohne CursorAI dauert ein MVP-Projekt eine Woche. Mit CursorAI dauert dasselbe Projekt einen Tag, mit sauberem Code und einer besseren Struktur.

Nach zwei Monaten täglicher Nutzung von CursorAI kann ich mit Zuversicht sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es als das Tool behandelt, das es ist, und wenn man weiß, was man tut. Ohne CursorAI dauert ein MVP-Projekt eine Woche. Mit CursorAI dauert dasselbe Projekt einen Tag, mit sauberem Code und einer besseren Struktur.

📮 ClickUp Insight: Während 34 % der Benutzer volles Vertrauen in KI-Systeme haben, verfolgt eine etwas größere Gruppe (38 %) den Ansatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Ein eigenständiges tool, das mit Ihrem Arbeitskontext nicht vertraut ist, birgt oft ein höheres Risiko, ungenaue oder unbefriedigende Antworten zu liefern. Aus diesem Grund haben wir ClickUp Brain entwickelt, die KI, die Ihre Projektmanagement- und Wissensmanagement-Funktionen sowie Ihre Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Workspace miteinander verbindet und Tools von Drittanbietern integriert. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten ohne umständliches Umschalten und steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz um das 2- bis 3-Fache – genau wie unsere Clients bei Seequent.

4. Tabnine (Am besten geeignet für sichere KI-Code-Vervollständigung, die auf Unternehmens-Codebasen zugeschnitten ist)

via Tabnine

Tabnine ist ein KI-Assistent zur Code-Vervollständigung, der in Ihrer IDE läuft und Ihnen während der Eingabe Code vorschlägt. Er konzentriert sich auf Inline-Vervollständigungen statt auf eine Chat-Oberfläche und hilft Ihnen so, Code schneller zu schreiben, ohne Ihre Entwicklungsumgebung verlassen zu müssen.

Die Plattform kann sich über ihre Enterprise Context Engine an das Setup Ihres Unternehmens anpassen. Anstatt sich nur auf allgemeine Trainingsdaten zu stützen, lernt sie aus Ihrer internen Codebasis, Architektur, Ihren Frameworks und Codierungsstandards. So wird sichergestellt, dass die Vorschläge mit den tatsächlichen Entwicklungspraktiken Ihres Teams übereinstimmen.

Sie können das Tool je nach Ihren Infrastrukturanforderungen auf verschiedene Arten bereitstellen. Es kann als SaaS-Dienst, auf einer privaten Infrastruktur oder in vollständig isolierten Umgebungen ausgeführt werden. Diese Optionen helfen Unternehmen dabei, Entwicklungsdaten innerhalb kontrollierter Systeme zu halten und gleichzeitig Anforderungen an Sicherheit und Compliance zu erfüllen.

Die besten Features von Tabnine

Machen Sie Codierungsstandards und Richtlinien zu verbindlichen Regeln, um KI-Vorschläge zu steuern und die Konsistenz in Ihrer gesamten Codebasis zu gewährleisten

Implementieren und validieren Sie Jira-Anforderungen automatisch, indem Sie Code aus Jira-Problemen generieren und überprüfen, ob der Code mit den dokumentierten Anforderungen übereinstimmt.

Schützen Sie Entwicklungsdaten mit integrierten Maßnahmen zur Sicherheit wie Transport Layer Security (TLS), End-to-End-Verschlüsselung, Zero-Code-Retention und Compliance bei der Datenverarbeitung

Limitierungen von Tabnine

Die Plattform ist möglicherweise weniger zuverlässig bei der Arbeit mit JavaScript-UI-Frameworks, insbesondere mit Vue.js. Vorschläge können manchmal zu falschen Implementierungsmustern führen.

Preise für Tabnine

Tabnine Code Assistant: 39 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Tabnine Agentic Platform: 59 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Tabnine

G2: 4,1/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tabnine?

Hier ist das Feedback eines Benutzers:

Tabnine ist ein fantastischer Programmierassistent für Softwareentwickler. Es hat mir in meiner Karriere enorm viel Zeit gespart. Es hat meine Produktivität gesteigert. Ich muss keine langweiligen Klassenmodelle mehr schreiben. Mit nur einem Druck auf die Schaltfläche „Tab“ wird mein gesamter Code fertiggestellt. Außerdem lässt es sich sehr einfach in Editors integrieren.

Tabnine ist ein fantastischer Programmierassistent für Softwareentwickler. Es hat mir in meiner Karriere enorm viel Zeit gespart. Es hat meine Produktivität gesteigert. Ich muss keine langweiligen Klassenmodelle mehr schreiben. Mit nur einem Druck auf die Schaltfläche „Tab“ wird mein gesamter Code abgeschlossen. Außerdem lässt es sich sehr einfach in Editors integrieren.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung verbessern und ein besserer Programmierer werden

5. IBM Watsonx Assistant (Am besten geeignet für die Modernisierung des Codes von Unternehmen und die Umgestaltung von Legacy-Systemen)

über IBM Watsonx Assistant

IBM Watsonx Code Assistant ist ein KI-Tool für die Softwareentwicklung und Code-Modernisierung. Es geht über die einfache Code-Vervollständigung hinaus, indem es spezialisierte, vortrainierte Modelle nutzt, um Code in Umgebungen von Unternehmen zu generieren und umzuwandeln.

Das Tool unterstützt Modernisierungsprojekte, bei denen Teams ältere Systeme aktualisieren oder auf neuere Technologien migrieren. So kann es beispielsweise Legacy-Code wie COBOL in moderne Sprachen wie Java konvertieren, sodass Sie kritische Anwendungen schrittweise umstellen können, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Die Plattform bietet zudem Aufgaben der Automatisierung und hilft Ihnen, die Effizienz zu steigern. Sie können eine operative Aufgabe in natürlicher Sprache beschreiben, und der Assistent generiert Skripte für Plattformen wie Ansible und Red Hat OpenShift.

Die besten Features von IBM Watsonx Assistant

Scannen Sie den Code auf Ähnlichkeiten, um potenzielle Lizenzrisiken zu erkennen und Verweise auf die Originalquelle und die Lizenz bereitzustellen.

Schützen Sie proprietären Code durch strenge Maßnahmen zur Sicherheit, darunter der Verzicht auf Code für das Modelltraining und eine IP-Haftungsfreistellung durch IBM Granite

Bewahren Sie während der Modernisierung die kritische Geschäftslogik, um sicherzustellen, dass Kernregeln und das Anwendungsverhalten erhalten bleiben

Limit von IBM Watsonx Assistant

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, was das tool für hochspezialisierte Entwicklungsprojekte weniger geeignet machen kann

Es bietet nur einen Limit an Unterstützung für Sprachen wie JavaScript, Python und Rust.

Preise für IBM Watsonx Assistant

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watsonx Assistant

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über IBM Watsonx Assistant?

Ein Benutzer gab folgende Erkenntnis frei:

Ich schätze IBM Watsonx Code Assistant wegen seiner beeindruckenden Technik, die mich wirklich überzeugt. Das tool hilft erheblich dabei, Legacy-Code zu verstehen, insbesondere solchen, der schlecht dokumentiert ist – ein entscheidender Vorteil für Entwickler wie mich. Ich schätze auch seine Fähigkeit, globale Codes auf Mainframes effizient zu verarbeiten, ohne die CPU stark zu belasten. Diese Features machen es zu einem wertvollen Werkzeug für meine Projekte.

Ich schätze IBM Watsonx Code Assistant wegen seiner beeindruckenden Technik, die mich wirklich überzeugt. Das tool hilft erheblich dabei, Legacy-Code zu verstehen, insbesondere solchen, der schlecht dokumentiert ist – ein entscheidender Vorteil für Entwickler wie mich. Ich schätze auch seine Fähigkeit, globale Codes auf Mainframes effizient zu verarbeiten, ohne die CPU stark zu belasten. Diese Features machen es zu einer wertvollen Bereicherung für meine Projekte.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Die Suche nach Alternativen zu Amazon Q bedeutet nicht immer, dass Sie sich für ein anderes Tool entscheiden müssen. Manchmal ist ein vorgefertigter Entwicklungs-Workflow der bessere Ausgangspunkt. Die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung bietet Ihrem Team beispielsweise ein strukturiertes System zur Verwaltung des gesamten Entwicklungszyklus – von der Strategie und den Produkt-Roadmaps bis hin zur Sprint-Planung und Nachverfolgung der Releases. Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Entwicklungs-Workflow mit der ClickUp-Vorlage für Softwareentwicklung Es umfasst vorgefertigte Prozesse für Backlog-Management, Fehlernachverfolgung, Nutzerforschung, Sprint-Workflows und QA-Testszenarien sowie Listen für Incidents und Supportanfragen.

6. Moveworks (Am besten geeignet für die Automatisierung von Mitarbeiter-Support- und Service-Workflows mit KI für Unternehmen)

via Moveworks

Moveworks ist ein KI-Assistent für Unternehmen, der Mitarbeitern dabei hilft, Informationen zu finden und Aufgaben am Arbeitsplatz über verschiedene Geschäftsanwendungen hinweg abzuschließen.

Eine Agentic Reasoning Engine verarbeitet Mitarbeiteranfragen, indem sie diese in einzelne Schritte unterteilt und Aktionen über verbundene Systeme hinweg ausführt. Dadurch kann der Assistent mehrstufige Aufgaben wie die Gewährung von Systemzugriffen oder die Bearbeitung von Serviceanfragen abschließen.

Das Tool vereint zudem die Unternehmenssuche und die Aufgabenausführung in einer einzigen Oberfläche. Ihre Mitarbeiter können Informationen aus Wissensdatenbanken oder internen Systemen abrufen und darauf reagieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Der Zugriff über Chat, Browser, Intranets und Serviceportale sowie die mehrsprachige Unterstützung ermöglichen es Ihnen, den Assistenten überall dort zu nutzen, wo Sie arbeiten.

Die besten Features von Moveworks

Stellen Sie Sicherheit auf Unternehmensniveau und die Einhaltung von Vorschriften sicher – dank integrierter Sicherheitsvorkehrungen und Standards wie ISO 27001, SOC 2, HIPAA, DSGVO und FedRAMP.

Setzen Sie anpassbare KI-Agenten ein, um komplexe Workflows in verschiedenen Geschäftsanwendungen mithilfe vorgefertigter Vorlagen und MCP zu automatisieren

Erstellen Sie automatisch Dokumentationen, indem Sie KI einsetzen, um Support-Tickets zu analysieren und nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Limitierungen von Moveworks

Eine tiefgehende Integration und Konfiguration kann zeitaufwändig sein, insbesondere außerhalb von zentralen ServiceNow-Umgebungen

Preise von Moveworks

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Moveworks

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Moveworks?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Vor kurzem hatte ich Zeit, Movework AI Copilot zu erkunden und seine Features zu entdecken. Als KI-Entwickler war es erfreulich zu sehen, wie Movework die erforderlichen täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem IT-Support und anderen unterstützenden Funktionen durch Automatisierung unterstützt. Sehr gut.

Vor kurzem hatte ich Zeit, Movework AI Copilot zu erkunden und seine Features zu testen. Als KI-Entwickler war es erfreulich zu sehen, wie Movework die erforderlichen täglichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem IT-Support und anderen unterstützenden Funktionen automatisiert. Sehr gut.

7. Kore.ai (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-Agenten und die Automatisierung von Workflows im Unternehmen)

Mit der KI-Plattform für Unternehmen von Kore können Sie KI-Agenten und automatisierte Workflows für Geschäftsabläufe erstellen. Sie können diese Agenten einsetzen, um auf Unternehmensdaten zuzugreifen und Aktionen über verbundene Systeme und Anwendungen hinweg auszuführen.

Die Plattform unterstützt eine agentengesteuerte Suche, die Antworten sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Datenquellen des Unternehmens abruft. Sie kann Informationen in Echtzeit bereitstellen und gleichzeitig rollenbasierte Zugriffskontrollen durchsetzen, sodass Benutzer nur Daten sehen, auf die sie Zugriffsberechtigung haben.

Der KI-Agent-Builder unterstützt sowohl No-Code- als auch entwicklerbasierte Ansätze. Sie können Agenten erstellen und bereitstellen und gleichzeitig mehrere Agenten in die Lage versetzen, zusammenzuarbeiten und komplexe Workflows durch koordinierte Interaktionen zwischen den Agenten zu bewältigen.

Die besten Features von Kore.ai

Verwalten Sie KI-Agenten team- und workspace-übergreifend mithilfe von mehrstufigen Administrator-Rollen und führen Sie gleichzeitig Audit-Protokolle für mehr Transparenz.

Lösen Sie KI-Agenten mit einer Eingabeaufforderung als Auslöser aus oder nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen mit Zugriff auf über 200 Agent-Vorlagen, die für Funktionen des Unternehmens entwickelt wurden

Greifen Sie über Chat, Sprache oder einen KI-Assistenten auf KI-Agenten zu und integrieren Sie diese in Kollaborationstools wie Microsoft Teams, Slack oder Copilot

Einschränkungen von Kore.ai

Der Sprachwechsel innerhalb von Workflows verläuft nicht immer nahtlos und kann es erforderlich machen, dass Benutzer den Kontext während der Unterhaltung neu herstellen müssen

Preise für Kore.KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kore.ai

G2: 4,6/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Kore.ai?

Ein Benutzer gab seine Erfahrungen frei:

Ich nutze Kore.ai schon seit sehr langer Zeit. Ich habe damit mehrere Chatbots auf Enterprise-Ebene für meine Clients mithilfe der Kore.ai-Plattform entwickelt. Es ist einfach, einen Chatbot mit einem sehr beeindruckenden Frontend zu erstellen. Durch die Nutzung von Kore.ai habe ich gelernt, wie man Natural Language Processing für Chatbots entwirft, und meine Fähigkeiten im Bereich Chatbot-Design verbessert. Es besteht kein Zweifel daran, dass Kore.ai eine der besten KI-Chatbot-Plattformen ist.

Ich nutze Kore.ai schon seit sehr langer Zeit. Ich habe damit mehrere Chatbots auf Unternehmensebene für meine Clients mithilfe der Kore.ai-Plattform entwickelt. Es ist einfach, einen Chatbot mit einem sehr beeindruckenden Frontend zu erstellen. Durch die Nutzung von Kore.ai habe ich gelernt, wie man Natural Language Processing für Chatbots gestaltet, und meine Fähigkeiten im Bereich Chatbot-Design verbessert. Es besteht kein Zweifel daran, dass Kore.ai eine der besten KI-Chatbot-Plattformen ist.

🧠 Wussten Sie schon? Die weltweit erste Computerprogrammiererin lebte im 19. Jahrhundert. Die britische Mathematikerin Ada Lovelace schrieb 1843 das, was als das erste Computerprogramm gilt – lange bevor es moderne Computer gab. Sie entwickelte einen Algorithmus zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen für Charles Babbages Analytical Engine, wodurch sie weithin als die erste Computerprogrammiererin der Geschichte anerkannt ist.

8. Qodo (Am besten geeignet für automatisierte, KI-gestützte Code-Reviews und Qualitätssicherung)

via Qodo

Wenn Sie mit komplexen Codebasen arbeiten, kann es schwierig sein, frühzeitig eine konsistente Codequalität aufrechtzuerhalten. Qodo ist eine KI-gestützte Plattform zur Codeüberprüfung, die Ihnen dabei hilft, Fehler zu erkennen und die Softwarezuverlässigkeit in Ihrem gesamten Workflow zu verbessern.

Eine Kontext-Engine analysiert Beziehungen zwischen Dateien und Repositorys und ermöglicht es Ihnen, Risiken zu identifizieren, die sich auf mehrere Dienste oder Teile eines Systems auswirken können. Sie können Probleme an der Wurzel beheben, indem Sie automatisierte Validierungen und Code-Updates durchführen, die über mehrere Repositorys hinweg verifiziert werden.

Die Plattform nutzt zudem mehrere spezialisierte KI-Agenten, um Aufgaben wie die Fehlererkennung, die Überprüfung der Testabdeckung, die Aktualisierung der Dokumentation und die Erstellung von Änderungsprotokollen zu automatisieren.

Während Amazon Q Entwickler hauptsächlich mit Code-Vorschlägen unterstützt, konzentriert sich Qodo auf die Automatisierung der Code-Überprüfung und die Durchsetzung von Code-Standards während des gesamten Softwareentwicklungszyklus.

Die besten Features von Qodo

Setzen Sie unternehmensspezifische Codierungsstandards durch, indem Sie Governance-Regeln und -Richtlinien in automatisierte Code-Reviews integrieren.

Priorisieren Sie kritische Fehler und Risiken der Sicherheit, indem Sie irrelevante Bewertungen herausfiltern, die die Systemstabilität beeinträchtigen.

Integrieren Sie KI-Code-Reviews in Git- und CI/CD-Workflows, um Änderungen in GitHub, Gitlab und anderen Entwicklungspipelines automatisch zu validieren.

Limitierungen von Qodo

Die Vorschläge der Plattform treffen bei sehr spezifischen oder nischenhaften Szenarien für den Code gelegentlich nicht ganz ins Schwarze.

Preise für Qodo

Entwickler: Kostenlos

Teams: 38 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qodo

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qodo?

Hier wird ein Erfahrungsbericht eines Benutzers freigegeben:

Ich nutze Qodo fast täglich als unverzichtbaren Bestandteil meiner Programmierroutine. Dank seiner Zuverlässigkeit und seines beständigen Werts ist es in meiner IDE unentbehrlich. Die Einrichtung von Qodo war unglaublich einfach. Es ließ sich nahtlos in Visual Studio Code integrieren, und ich konnte seine Features sofort nutzen, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen.

Ich nutze Qodo fast täglich als unverzichtbaren Bestandteil meiner Programmierroutine. Dank seiner Zuverlässigkeit und seines beständigen Wertes ist es in meiner IDE unentbehrlich. Die Einrichtung von Qodo war unglaublich einfach. Es ließ sich nahtlos in Visual Studio Code integrieren, und ich konnte seine Features sofort nutzen, ohne komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen.

9. ChatGPT Enterprise (Am besten geeignet für unternehmensweite KI-Unterstützung bei Recherche, Texterstellung, Code-Programmierung und Analyse)

via ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterprise, die Enterprise-Version von ChatGPT, unterstützt Sie bei der Nutzung von KI für Aufgaben wie Recherche, Texterstellung, Code-Programmierung und Datenanalyse.

Es bietet Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle, die zu komplexem logischem Denken und mehrstufiger Problemlösung fähig sind. Sie können detaillierte Abfragen bearbeiten oder technische Probleme innerhalb einer einzigen Unterhaltung aufschlüsseln.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen außerdem, Agenten über eine einzige Eingabeaufforderung auszuführen, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. So können Sie beispielsweise Programmieraufgaben an Codex delegieren und eingehende Recherchen durchführen oder mehrstufige Projekte innerhalb eines einzigen Workflows verwalten.

Die besten Features von ChatGPT Enterprise

Erstellen und implementieren Sie benutzerdefinierte GPTs, die auf bestimmte Aufgaben und interne Wissensdatenbanken zugeschnitten sind

Verbinden Sie ChatGPT über integrierte Apps oder benutzerdefinierte Integrationen mit Tools wie Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive und Box mit Ihren Unternehmensdaten.

Schützen und kontrollieren Sie Unternehmensdaten mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau, um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht für das Modelltraining verwendet werden und der Zugriff durch administrative Kontrollen verwaltet wird

Einschränkungen von ChatGPT Enterprise

Einige Antworten sind möglicherweise zu allgemein für bestimmte Probleme mit dem Code und erfordern möglicherweise zusätzlichen Kontext.

Preise für ChatGPT Enterprise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT Enterprise

G2: 4,7/5 (über 1.850 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 310 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT Enterprise?

Sehen Sie sich diese Bewertung des Benutzers an:

Mir gefällt, wie einfach und schnell ChatGPT zu bedienen ist. So kann ich ganz unkompliziert Fragen zu Programmierung, Dokumentation oder E-Mails stellen und erhalte sofort klare Antworten. Ich schätze es, dass es mir hilft, Probleme Schritt für Schritt durchzudenken, und so meine Produktivität steigert, ohne meinen Workflow zu verkomplizieren. Außerdem gefällt es mir, dass ich Folgefragen stellen und die Antworten so lange verfeinern kann, bis sie genau meinen Anforderungen entsprechen.

Mir gefällt, wie einfach und schnell ChatGPT zu bedienen ist. So kann ich ganz unkompliziert Fragen zu Code, Dokumentation oder E-Mails stellen und erhalte sofort klare Antworten. Ich schätze es, dass es mir hilft, Probleme Schritt für Schritt durchzudenken, und so meine Produktivität steigert, ohne meinen Workflow zu verkomplizieren. Außerdem gefällt es mir, dass ich Folgefragen stellen und die Antworten so lange verfeinern kann, bis sie genau meinen Anforderungen entsprechen.

🧠 Wissenswertes: John Backus entdeckte seine wahre Leidenschaft für die Informatik und entwickelte Fortran, die erste weit verbreitete Hochsprache. Seine Arbeit trug dazu bei, das Programmieren von komplexen Maschinenbefehlen in etwas zu verwandeln, das Menschen tatsächlich schreiben und verstehen konnten.

10. Windsurf (Am besten geeignet für KI-gestütztes Programmieren mit agentengesteuerten Workflows)

via Windsurf

Windsurf ist eine KI-gestützte Programmierumgebung, die Entwickler beim Schreiben und Verwalten von Code unterstützt.

Cascade, der KI-Agent, arbeitet Entwicklungsaufgaben Schritt für Schritt ab, um Code zu generieren und Implementierungen während der Entwicklung zu verfeinern. Sie können in natürlicher Sprache beschreiben, was Sie erstellen möchten, und der Agent arbeitet die Anfrage so lange durch, bis die Aufgabe fertiggestellt ist.

Das Feature „Supercomplete“ prognostiziert die Absicht des Entwicklers und generiert basierend auf dem Projektkontext größere Code-Blöcke, wie beispielsweise Funktionen. Anstatt nur die nächste Codezeile vorzuschlagen, analysiert sie Muster in der Codebasis, um vollständigere Implementierungen zu ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglicht der persistente KI-Speicher dem tool, Projektregeln und Entwicklerpräferenzen zu speichern. Dies hilft der KI, etablierte Standards einzuhalten und mit der Codebasis konsistent zu bleiben.

Die besten Features von Windsurf

Durchsuchen Sie das Web und die Dokumentation, um Seiten zu analysieren und in Abschnitte zu unterteilen, und liefern Sie Cascade so relevanten und aktuellen Kontext für Codierungsaufgaben

Aktualisieren Sie Schemata und Schnittstellen in Ihrer gesamten Codebasis, indem Sie Typ- und Strukturänderungen mit einem einzigen Vorschlag auf alle Dateien übertragen.

Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Website direkt in der IDE an und führen Sie eine Auswahl der Elemente durch, die an Cascade gesendet werden sollen, um sofortige Aktualisierungen oder Optimierungen vorzunehmen

Limitierungen von Windsurf

Das SWE-1-Modell kann langsam reagieren, was längere Wartezeiten für die Ausgabe zur Folge hat

Im Cascade-Terminal können Fehler auftreten, die die Zuverlässigkeit bei der Ausführung von Befehlen beeinträchtigen.

Preise für Windsurf

Free

Pro: 15 $ pro Monat

Teams: 30 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Windsurf-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Windsurf?

In einer aktuellen Nutzerbewertung wurde Notiz genommen:

Wenn Sie bereits über technisches Wissen und Verständnis für das Programmieren verfügen, könnte Windsurf eine wertvolle Plattform zum Debuggen und Umschreiben von Code sein. Mir hat es geholfen, meine Programmierkenntnisse zu erweitern, da ich kein klassischer Programmierer bin. Ich konnte meinen Basis-Code und die Funktionen viel schneller verbessern, als wenn ich es manuell versucht hätte.

Wenn Sie bereits über technisches Wissen und Verständnis für das Programmieren verfügen, könnte Windsurf eine wertvolle Plattform zum Debuggen und Umschreiben von Code sein. Mir hat es geholfen, meine Programmierkenntnisse zu erweitern, da ich kein klassischer Programmierer bin. Ich konnte meinen Basis-Code und die Funktionen viel schneller verbessern, als wenn ich es manuell versucht hätte.

🧠 Wussten Sie schon? KI wird für Entwickler zu einem alltäglichen Begleiter. Rund 82 % der Entwickler nutzen KI-Coding-Assistenten täglich oder wöchentlich, und 59 % setzen drei oder mehr Tools parallel ein, um ihren Entwicklungsworkflow zu unterstützen.

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Die Verwaltung der Entwicklungsarbeit über mehrere Tools hinweg kann Teams ausbremsen. Zwar helfen viele Amazon Q-Alternativen bei der Programmierung oder Automatisierung, doch decken sie oft nur einen Teil des Entwicklungszyklus ab.

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