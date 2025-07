die 11 besten KI-Agenten für die Programmierung im Jahr 2025

Debuggen Sie heute schon zum dritten Mal diese kryptische Fehlermeldung? Wir alle kennen das: mehrere frustrierende Versuche, der nagende Verdacht, dass man einen offensichtlichen Fehler übersehen hat, und viel verlorene Zeit.

Aber lohnt sich die mentale Belastung?

Codierung muss kein Rätsel sein. KI-Codierungsagenten können mögliche Lösungen anbieten, die wahrscheinliche Fehlerquelle lokalisieren und sogar Code-Änderungen zur Behebung des Fehlers vorschlagen. Sie können Ihnen auch helfen, zu verstehen, warum der Fehler auftritt, und gehen damit über eine oberflächliche Fehlerbehebung hinaus.

Dieser Artikel stellt die 11 besten KI-Agenten für die Codierung und das Schreiben von hochwertigerem Code vor. Wir hoffen, dass dieser Blog Ihnen bei der Auswahl Ihrer KI für Software-Teams hilft und Ihnen letztendlich Zeit spart!

Die besten KI-Agenten für die Codierung auf einen Blick

Die folgende Tabelle fasst die 11 besten KI-Agenten für die Codierung zusammen:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Generierung von Code-Schnipseln, Projektmanagement, KI-Assistent (Brain), benutzerdefinierte Agenten, Dokumente, Dashboards, Formatierung von Code-Blöcken, GitHub/GitLab-Integration Code-/Projektmanagement, Automatisierung; Startups, KMUs, Unternehmen Free-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Auto-GPT Autonome Ausführung von Aufgaben, Plugin-Support, Datei-/Code-Verwaltung, Code-Generierung, Internetzugang Automatisierung von Codierungsaufgaben, Python-Benutzer; Einzelentwickler, Startups Kostenlos (API-Nutzung kann Kosten verursachen) GitHub Copilot Support für mehrere Editoren, Fehlerbehebung, Testfallgenerierung, Selbsthosting und KI-Chat Code-Vervollständigung, Lernen, Debugging; Einzelentwickler, kleine Teams Kostenlos Ab 4 $ pro Monat/Benutzer Codeium Unterstützung mehrerer Editoren, Fehlerbehebung, Testfallgenerierung, Selbsthosting, KI-Chat Mehrsprachige, sichere Codierung, Fehlerbehebung; kleine Teams, KMUs Kostenlos, ab 15 $/Monat Tabnine Keine Datenspeicherung, lokal/VPC/SaaS, Dokumentationserstellung, Durchsetzung von Codierungsstandards Sichere Code-Generierung, Compliance; KMUs, Unternehmen Kostenlos, ab 9 $/Monat Cursor AI KI-gestützte Code-Bearbeitung, dialogorientierte Benutzeroberfläche, Unterstützung für VS Code-Erweiterungen, isolierte Umgebungen Bearbeitung von Code, Befehle in natürlicher Sprache; Einzelentwickler, kleine Teams Kostenlos, ab 20 $/Monat DeepCode AI Sicherheitsscans, automatische Behebung von Schwachstellen, SAST, IDE-Integration, KI-generierte Patches Sicherheit, Behebung von Schwachstellen; KMUs, Unternehmen Kostenlos, ab 25 $/Monat Amazon CodeWhisperer Code-Vervollständigung, Sicherheitsscans, AWS-/Cloud-Integration, Workload-Migration Cloud-native Entwicklung, Sicherheit; Startups, KMUs, Unternehmen Kostenlos, Pro: 19 $/Monat Replit KI App-Erstellung mit wenig/ohne Code, Screenshot-zu-App, Teamarbeit in Echtzeit, Hosting Schnelle Prototypenerstellung, Nicht-Programmierer, Zusammenarbeit; Kleine Teams, Startups Kostenlos, ab 25 $/Monat AskCodi Spezialisierte Dev-Tools (SQL, Docker, Regex, CI/CD), Code-Refactoring, Fehlererkennung Vollständiger Entwicklungslebenszyklus, Automatisierung; kleine Teams, Startups Ab 14,99 $/Monat Blackbox AI Extrahieren Sie Code aus Grafiken, Multi-Modell-Support, Open-Source-Code-Suche Code-Extraktion, Fehlerbehebung; Einzelentwickler, kleine Teams Free-Plan (benutzerdefinierte Preise für erweiterte Funktionen)

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind autonome oder halbautonome Softwareprogramme, die ohne ständige menschliche Eingriffe Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und mit Umgebungen interagieren. Sie können dynamisch denken und Maßnahmen für komplexe Aufgaben im Zusammenhang mit Ihren Zielen ergreifen.

Es gibt verschiedene Arten von KI-Agenten mit unterschiedlichen Niveaus an Intelligenz, Autonomie und Anpassungsfähigkeit:

Reaktive KI-Agenten : Reagieren in Echtzeit auf Eingaben, verfügen jedoch über keinen Speicher (z. B. Chatbots, die häufig gestellte Fragen beantworten)

KI-Agenten mit begrenztem Speicher : Lernen Sie aus vergangenen Interaktionen, um die Leistung zu verbessern (z. B. selbstfahrende Autos)

Autonome KI-Agenten : Handeln unabhängig und optimieren Workflows mit minimaler menschlicher Überwachung (z. B. KI-gestützte Codierungsassistenten)

Multi-Agenten-Systeme (MAS): Arbeiten Sie mit mehreren Agenten zusammen, um komplexe Probleme zu lösen (z. B. Handelsbots im Finanzwesen)

👀 Wussten Sie schon: KI könnte zwei von drei Arbeitsplätzen ergänzen und automatisieren, nicht ersetzen.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für die Codierung achten?

Sie benötigen KI-Coding-Tools, weil sie einen verbesserten und zuverlässigen Softwareentwicklungsprozess bieten. Sie automatisieren sich wiederholende Aufgaben, um die Produktivität der Entwickler zu steigern und die Code-Qualität zu verbessern, indem sie auf Sicherheitslücken hinweisen.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Um die Vorteile dieser großen Sprachmodelle nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Kriterien erfüllen:

Achten Sie auf breite Kompatibilität oder spezialisierte Agenten, die auf Ihren spezifischen Tech-Stack zugeschnitten sind – die KI-Assistenten sollten die von Ihnen verwendeten Sprachen und Frameworks unterstützen

Wählen Sie Agenten, die Code-Schnipsel, ganze Funktionen oder sogar größere Module basierend auf Ihren Spezifikationen generieren können, unabhängig davon, ob diese in natürlicher Sprache oder in strukturierteren Eingabeaufforderungen vorliegen

Testen Sie das große Sprachmodell auf Fähigkeiten wie das Identifizieren und Beheben von Fehlern, das Analysieren von Fehlermeldungen, das Vorschlagen möglicher Lösungen und das Vorhersagen potenzieller Probleme, bevor diese auftreten

Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Assistent in Ihre bestehende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), Ihr Versionskontrollsystem und andere Entwicklungstools integriert werden kann

Sehen Sie sich das Tool an, um herauszufinden, ob es über einen soliden Lernmechanismus verfügt, der Ihren Codierungsstil und Ihre Präferenzen im Laufe der Zeit versteht

📚 Lesen Sie auch: Ein Tag im Leben eines Softwareentwicklers

Die besten KI-Agenten für die Programmierung

Sind Sie bereit, das beste Software-Entwicklungstool für Ihr nächstes Projekt zu finden? Hier ist eine Liste von 11 autonomen Agenten zum Schreiben von Code, Analysieren von Benutzer-Feedback und Arbeiten mit fortschrittlichen Algorithmen.

Diese können Ihnen dabei helfen, gängige Entwicklungsaufgaben zu lösen oder mit komplexen Workflows zu arbeiten. Sehen Sie sich die Liste an, wählen Sie ein passendes Tool aus und folgen Sie dem Trend im Bereich Softwareentwicklung!

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Generierung von Code-Schnipseln und das Projektmanagement von Software)

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kann eine gute Wahl für Programmierer und Softwareentwickler sein. Es handelt sich um einen entwicklerfreundlichen Workspace, der sich in Ihre bestehenden Tools integrieren lässt und Ihnen ein komplettes Projektmanagement für Software bietet.

Beispielsweise können Engineering-Teams mit Software Team Project Management von ClickUp automatisierte Sprint-Prozesse einrichten, die den Status von Backlogs in Echtzeit aktualisieren. Außerdem können sie flexible und agile Workflows wie Kanban, Scrum usw. erstellen, um Sprints zu verwalten.

Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten von ClickUp

Mit ClickUp Custom Agents können Sie die Softwarebereitstellung optimieren, indem Sie Routineaufgaben automatisieren – von Aufgabenaktualisierungen bis hin zu Code-Reviews.

Beschleunigen Sie die Softwarebereitstellung mit benutzerdefinierten Agenten von ClickUp, automatisieren Sie Code-Reviews und die Nachverfolgung von Fehlern

So verwenden und passen Sie sie an:

Automatische Zuweisung und Aktualisierung von Aufgaben basierend auf Workload oder Auslösern wie zusammengeführten Pull Requests

Erstellen Sie StandUp-Zusammenfassungen und Sprint-Berichte für Teams und Stakeholder

Beantworten Sie häufig gestellte Fragen und finden Sie relevante Dokumente aus dem internen Wissen

Verfolgen Sie Code-Reviews, benachrichtigen Sie Prüfer und senden Sie Erinnerungen zur Nachverfolgung

Im Grunde genommen kann sich Ihr Team auf die Entwicklung konzentrieren, während ClickUp die Routineaufgaben übernimmt!

Hier finden Sie ein kurzes Video-Tutorial, in dem Sie erfahren, wie Sie einen benutzerdefinierten Agenten in ClickUp von Grund auf erstellen können!

ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Code zu schreiben, Fehler zu finden und diese ohne manuellen Aufwand zu beheben

Teams können auch ClickUp Brain, den KI-gestützten Assistenten, strategisch einsetzen, um Fragen zum Thema Codierung zu stellen, anstatt manuell nach Lösungen zu suchen, und erhalten kontextbezogene Antworten auf der Grundlage der Historie und Dokumentation ihres Projekts.

Brain kann auch bei Bedarf Code-Schnipsel generieren, komplexe Algorithmen erklären und Verbesserungen für die Refaktorisierung vorschlagen, was es zu einem unschätzbaren Assistenten für Software-Teams macht.

✨ Bonus: Steigern Sie die Effizienz Ihrer Programmieraufgaben mit ClickUp Brain MAX. Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Produktdokumentationen, Spezifikationen, StandUp-Zusammenfassungen und mehr

Verwenden Sie „Talk to Text“, um Fragen zu stellen, zu diktieren und Arbeiten per Sprache auszuführen – freihändig und überall

Ersetzen Sie Dutzende von isolierten KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene, unternehmensgerechte Lösung für den Support bei einer beliebigen Anzahl von Codierungsaufgaben ClickUp Brain MAX ist ein leistungsstarker Desktop-KI-Begleiter, der Sie wirklich versteht, weil er Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie also auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumentationen, weisen Sie Team-Mitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr. Mit „Talk to Text“ in ClickUp können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigen. MAX

Vorlage für die Softwareentwicklung von ClickUp

In ClickUp finden Sie außerdem Vorlagen für Code-Dokumentationen und vieles mehr – eine unkomplizierte Lösung.

Anhand von Beispielen wie Scrum- oder Kanban-Methoden kann die ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung Entwicklern dabei helfen, Workflows für Produkt-Roadmaps, die Bereitstellung von Features und die Nachverfolgung von Fehlern zu organisieren.

Verschiedene Teams, wie Produkt, Design, Engineering und QA, können in einem einzigen Space zusammenarbeiten, um reibungslose Sprint-Zyklen und eine effiziente Problemlösung zu gewährleisten.

Die besten Features von ClickUp

Synchronisieren Sie Commits, Bereiche und Pull Requests direkt in ClickUp-Aufgaben, indem Sie die umfassenden ClickUp-Integrationen mit GitHub und GitLab nutzen

Erstellen Sie strukturierte technische Dokumentationen, API-Referenzen und Codierungsrichtlinien mit integrierten Formatierungsfunktionen, Vorlagen und Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp Docs

Sammeln Sie mit den Dashboards von ClickUp Einblicke in die Produktivität Ihrer Entwickler, fertiggestellte Aufgaben, Zeiterfassung und Sprint-Geschwindigkeit für datengestützte Entscheidungen

Verwenden Sie die Syntaxhervorhebung, um bei der Besprechung oder Überprüfung von Code für Klarheit zu sorgen und die Lesbarkeit und Zusammenarbeit mit Hilfe von ClickUp zu verbessern. Formatierung von Code-Blöcken

Generieren Sie mit ClickUp Brain Code-Schnipsel, Erklärungen für komplexe Algorithmen und Vorschläge für Verbesserungen durch Refactoring

Limits von ClickUp

Anfänger können sich aufgrund der umfangreichen Features überfordert fühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Wir verwenden ClickUp, um unsere Softwareentwicklungsprojekte intern zu verfolgen. Die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit. Dies ist eines der besten Tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

Wir verwenden ClickUp, um unsere Softwareentwicklungsprojekte intern zu verfolgen. Die Verwaltung mehrerer Projekte und Teams erleichtert mir die Arbeit. Dies ist eines der besten Tools, die ich bisher für die Abwicklung meiner Scrum- und modernen agilen Projekte verwendet habe.

👀 Wussten Sie schon: 84 % der Softwareentwickler nutzen GitHub, GitLab und Bitbucket als Tools für die Zusammenarbeit an Quellcode.

2. Auto-GPT (am besten für Benutzer mit Python-Kenntnissen geeignet)

über AutoGPT

Verwenden Sie ChatGPT zum Schreiben von Code? Wenn ja, dann ist es Zeit, damit aufzuhören und sich AutoGPT anzuschauen. Es versucht, die Funktionen von GPT-4 und GPT-3.5-Turbo zu realisieren, ohne ständig menschliche Eingaben zu erfordern.

Wenn Sie beispielsweise ein Ziel vorgeben, zerlegt die autonome KI dieses in überschaubare Teile. Dieses Feature ist ideal für Benutzer mit Erfahrung in der Entwicklung von Software und Python-Kenntnissen.

Die besten Features von Auto-GPT

Verwenden Sie Plugins und greifen Sie auf das Internet sowie andere Apps zu, um Informationen zu verarbeiten

Erstellen, bearbeiten und verwalten Sie Dateien, um mit Code, Dokumenten und anderen Daten zu arbeiten

Reduzieren Sie sich wiederholende Aufgaben, indem Sie Code-Schnipsel, Funktionen oder sogar ganze Module auf der Grundlage natürlicher Sprachbeschreibungen generieren

Limits von Auto-GPT

AutoGPT kann zwar kostenlos heruntergeladen und installiert werden, aber Sie müssen API-Codes erwerben, um es nutzen zu können

Sie müssen sich auf eine Warteliste setzen lassen, um KI-Agenten in der Cloud erstellen und bereitstellen zu können

Preise für Auto-GPT

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Auto-GPT

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Lesen Sie auch: Die besten Tools für die Softwareentwicklung

3. GitHub Copilot (Am besten geeignet für die Vervollständigung und den Vorschlag von Code in Echtzeit)

über GitHub Copilot

GitHub Copilot lässt sich leicht in die Workflows von Entwicklern integrieren. Der KI-gestützte Codierungsassistent schlägt ganze Zeilen oder Blöcke von Code in Echtzeit vor und steigert so die Produktivität. Programmierer können sich auf andere Probleme als Syntax oder Boilerplate-Code konzentrieren.

Ganz gleich, ob Entwickler Webanwendungen erstellen, Code debuggen oder eine neue Programmiersprache lernen – Copilot liefert intelligente, kontextbezogene Empfehlungen.

Die besten Features von GitHub Copilot

Bieten Sie intelligente Code-Korrekturen und Optimierungen, um Fehler schneller zu identifizieren und zu beheben

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Code-Schnipseln und Best Practices für Codierungsstandards

Arbeiten Sie in beliebten IDEs wie Visual Studio Code, Neovim und JetBrains und sorgen Sie für eine reibungslose Workflow-Integration

Greifen Sie auf die GitHub -Entwickler-Communities zu, um an Foren, Diskussionen und Open-Source-Kooperationen teilzunehmen

Einschränkungen von GitHub Copilot

Erfordert ständige Überwachung, da es falsche Antworten generieren kann

In Visual Studio können Sie nicht die gesamte Codebasis analysieren

Kundensupport kann unaufmerksam und unzuverlässig sein

Preise für GitHub Copilot

Free Forever

Team: 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 21 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GitHub Copilot?

Eine G2-Bewertung sagt:

Hilft bei der Lösung wiederkehrender Probleme, wie dem Hinzufügen von XML-Dokumenten, Unit-Tests und anderen häufig wiederkehrenden Aufgaben.

Hilft bei der Lösung wiederkehrender Probleme, wie dem Hinzufügen von XML-Dokumenten, Unit-Tests und anderen häufig wiederkehrenden Aufgaben.

4. Codeium (Am besten für die Verwendung von Multi-Editor-Integrationen geeignet)

via Codeium

Erklären Sie Ihre Absicht in einfacher Sprache und sehen Sie zu, wie Codeium sie in funktionale Snippets übersetzt. Dies ist nützlich für die schnelle Prototypenerstellung und reduziert den Zeitaufwand für Boilerplate-Code. Es unterstützt über 70 Programmiersprachen und lässt sich in über 40 der besten Code-Editoren integrieren.

Die besten Features von Codeium

Nutzen Sie die Selbsthosting-Optionen für Unternehmen, um die Sicherheit des Codes und die Einhaltung interner Richtlinien zu gewährleisten

Identifizieren und beheben Sie Fehler über den interaktiven KI-Chat, wodurch die Fehlersuche intuitiver wird

Generieren Sie Testfälle und verbessern Sie die Zuverlässigkeit des Codes mit minimalem manuellem Aufwand

Einschränkungen von Codeium

Die Antworten können gelegentlich fehlerhaft sein oder Bugs enthalten

Die Benutzeroberfläche reagiert möglicherweise nicht

Preise für Codeium

Free Forever

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Ultimate: 60 $/Monat pro Benutzer

Teams: 35 $/Monat pro Benutzer (bis zu 200 Mitglieder)

Teams Ultimate: 90 $/Monat pro Benutzer (bis zu 200 Mitglieder)

Enterprise SaaS: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Codeium

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Tabnine (Am besten geeignet für die Generierung von Code ohne Datenspeicherung)

via Tabnine

Tabine bietet Full-Stack-SLDC-Support, der alles von der Planung über die Codierung, das Testen und die Überprüfung bis hin zur Wartung des Codes abdeckt. Die Richtlinie zur vollständigen Löschung von Daten gewährleistet, dass Ihr Code sicher und vertraulich bleibt; das Tool funktioniert jedoch mit Kurzzeitgedächtnis.

Die besten Features von Tabnine

Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit lokalen, VPC- und sicheren SaaS-Bereitstellungsoptionen

Halten Sie Codierungsstandards ein und setzen Sie Best Practices mit KI-gestützten Erkenntnissen durch

Erstellen Sie Dokumentation parallel zum Code für eine bessere Wartbarkeit

Stellen Sie sicher, dass KI-generierter Code frei von unlizenzierten oder riskanten externen Quellen ist

Einschränkungen von Tabnine

Kann bei großen Datensätzen zu Leistungs- und Speicherproblemen führen

Gelegentlich müssen Sie das Tool möglicherweise manuell auslösen

Preise für Tabnine

Basis: Free Forever

Entwicklung: 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tabnine

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tabnine?

In einer G2-Rezension heißt es:

Es liefert Code-Vorschläge basierend auf der von uns verwendeten Programmiersprache. Als Entwickler arbeite ich mit vielen Sprachen und bin mit der Syntax überfordert, aber es hilft mir sehr.

Es liefert Code-Vorschläge basierend auf der von uns verwendeten Programmiersprache. Als Entwickler arbeite ich mit vielen Sprachen und bin mit der Syntax überfordert, aber es hilft mir sehr.

🧠 Fun Fact: Softwareentwickler in den Vereinigten Staaten haben laut einigen Quellen mit einem Durchschnittsgehalt von 255. 000 US-Dollar einen der bestbezahlten Jobs.

6. Cursor AI (Am besten geeignet für die Integration von KI-gestützter Code-Bearbeitung und Konversationsunterstützung)

über Cursor AI

Cursor AI sagt Bearbeitungen voraus, versteht die Codebasis des Benutzers und ermöglicht es Entwicklern, Code mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache zu ändern. Außerdem bietet es datenschutzorientierte Features, die sicherstellen, dass sensibler Code geschützt bleibt.

Um die Lernkurve zu minimieren, unterstützt das Tool Erweiterungen, Themen und Tastaturbefehle.

Die besten Features von Cursor AI

Greifen Sie auf Ihre vorhandenen VS Code-Erweiterungen, Designs und Verknüpfungen zu

Iterieren Sie Code in isolierten Umgebungen, ohne das Hauptprojekt zu beeinträchtigen

Ändern Sie ganze Funktionen mit einfachen Befehlen in natürlicher Sprache anstelle von manuellen Bearbeitungen

Einschränkungen von Cursor AI

Komplexe und umfangreiche Codebasen können zu ungenauen Antworten führen

Kann bei der Arbeit in einem großen Team Echtzeit-Bearbeitungen anderer Teammitglieder überspringen und gleichzeitig Vorschläge generieren

Preise für Cursor AI

Free Forever

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Business: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cursor AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle ist, an denen sie am meisten interessiert sind. Ein Beispiel: Nicht-technische Mitarbeiter möchten möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist ClickUp Brain hier unübertroffen. Es weiß, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach übernehmen.

7. DeepCode AI (am besten für die automatische Behebung von Schwachstellen geeignet)

über DeepCode AI

DeepCode AI ist in die Snyk Code-Plattform integriert und ein KI-gestütztes Tool zur Code-Analyse, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht. Es nutzt einen hybriden KI-Ansatz, der symbolische KI, generative KI und maschinelles Lernen kombiniert, um hochpräzise Sicherheitsscans zu liefern und Ihren Code zu schützen.

Anstelle von Kundendaten werden für das Training offene, verifizierte Korrekturen verwendet.

Die besten Features von DeepCode AI

Konzentrieren Sie sich auf statische Anwendungssicherheitstests (SAST) und die automatische Behebung von Schwachstellen in Echtzeit

Bieten Sie Echtzeit-Einblicke in die Sicherheit innerhalb der IDE und ermöglichen Sie sofortige Korrekturen mit einem Klick

Wenden Sie KI-generierte Sicherheitspatches direkt in der IDE an

Arbeiten Sie mit dem IDE-Plugin von Snyk, das Schwachstellen in Echtzeit erkennt

Einschränkungen von DeepCode AI

Es hilft nicht bei der Code-Umgestaltung oder logischen Verbesserungen

Um DeepCode KI voll nutzen zu können, ist eine Integration mit Snyk Code erforderlich, wodurch die eigenständige Nutzung limitiert ist

Preise für DeepCode AI

Free Forever

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DeepCode AI

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Amazon CodeWhisperer (am besten geeignet für die Integration von Sicherheitsscans direkt in den Code)

über Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer ist jetzt Teil von Amazon Q Developer und ein generativer KI-gestützter Codierungsassistent, der die Softwareentwicklung beschleunigt und gleichzeitig den Cloud-Betrieb optimiert. Er ist tief in AWS integriert und somit mit der Cloud-nativen Entwicklung kompatibel.

Er generiert und refaktoriert Code und bietet Echtzeit-Sicherheitsscans, Infrastrukturberatung und KI-gesteuerte Workload-Transformation (z. B. Migration von . NET-Apps von Windows zu Linux).

Die besten Features von Amazon CodeWhisperer

Bieten Sie mehrzeilige Code-Vervollständigungen basierend auf Ihren Codierungsmustern und Kommentaren

Arbeiten Sie in Slack, Microsoft Teams und GitLab, um die teamorientierte Entwicklung und Fehlerbehebung zu vereinfachen

Migrieren Sie Workloads, aktualisieren Sie JavaScript und optimieren Sie Legacy-Code

Limits von Amazon CodeWhisperer

Es bietet keinen Support in mehreren Sprachen

Manchmal neigt es dazu, falsche Ergebnisse zu liefern

Preise für Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Free-Plan

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Amazon CodeWhisperer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amazon CodeWhisperer?

In einer G2-Rezension heißt es:

Mir gefällt die Erklärung des Codes, den es bereitstellt. Mir gefällt, wie jeder Schritt der Lösung erklärt wird und wie übersichtlich die Lösungen sind.

Mir gefällt die Erklärung des Codes, den es bereitstellt. Mir gefällt, wie jeder Schritt der Lösung erklärt wird und wie übersichtlich die Lösungen sind.

🧠 Fun Fact: Softwareentwickler verwenden meist JavaScript (62 %) und HTML/CSS (53 %).

9. Replit AI (Am besten geeignet für die Entwicklung von Apps ohne manuelle Codierung)

via Replit AI

Replit AI ist eine Low-Code-/No-Code-Plattform, die eine schnelle Erstellung, Iteration und Bereitstellung von Apps ermöglicht. Mit diesem Tool müssen Sie nicht wissen, wie man Dokumentation für Code schreibt. Es erstellt ganze Apps/Websites aus Eingaben in natürlicher Sprache.

Benutzer können eine Idee beschreiben, und Replit AI erstellt, debuggt und implementiert die Anwendung automatisch. Das Tool unterstützt auch Nicht-Programmierer und Entwickler, die das Prototyping beschleunigen möchten.

Die besten Features von Replit AI

Kombinieren Sie Codierung, Debugging, Testen und Hosting in einer einzigen integrierten Plattform

Laden Sie Screenshots einer App hoch, und Replit AI erstellt deren Funktionen neu

Greifen Sie in Echtzeit auf Teamwork für die Bearbeitung, Fehlerbehebung und Verbesserung von Projekten zu

Einschränkungen von Replit AI

Sie können das Projekt nicht in der Vorschau anzeigen, da es keinen Ausgang zu einem externen Browser gibt

Die Python-Optionen können als nicht umfassend empfunden werden

Preise für Replit AI

Starter: Kostenlos

Replit Core: 25 $/Monat pro Benutzer

Teams: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Replit AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. AskCodi (Am besten für KI-Unterstützung im gesamten Softwareentwicklungszyklus geeignet)

via AskCodi

Mit einer Suite spezialisierter Entwicklertools namens Codi Apps optimiert AskCodi Codierungsaufgaben wie das Generieren und Refactoring von Code, das Aufspüren von Fehlern und das Übersetzen von Sprachen. Jede App wurde für eine bestimmte Herausforderung entwickelt und macht Ihren Workflow schneller und effizienter.

Die besten Features von AskCodi

Erstellen Sie komplexe SQL- und NoSQL-Abfragen und optimieren Sie Aufgaben zur Datenbearbeitung und -abfrage mit dem Query Writer

Generieren Sie mit dem Dockerfile Writer Dockerfiles, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind, um den Containerisierungsprozess zu verwalten

Verwenden Sie das Code Refactor-Tool , um bestehende Codebasen neu zu strukturieren und so die Lesbarkeit, Wartbarkeit und Leistung zu verbessern

Erstellen Sie mit dem Regex Generator reguläre Ausdrücke für anspruchsvolle Aufgaben der Textverarbeitung und -validierung

Automatisieren Sie die Erstellung und Konfiguration von CI/CD-Pipelines mit Hilfe des CI/CD Pipeline Writer

Einschränkungen von AskCodi

Der umfangreiche Bereich an Tools und Features kann für Entwickler, die mit KI-gestützten Codierungsplattformen nicht vertraut sind, eine steile Lernkurve darstellen

Die KI kann ihre Arbeit einstellen, wenn die Eingabe oder Ausgabe zu lang ist

Preise für AskCodi

Premium: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu AskCodi

G2: 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AskCodi?

Eine G2-Bewertung sagt:

Die Arbeit damit ist einfach und die Benutzeroberfläche leicht verständlich.

Die Arbeit damit ist einfach und die Benutzeroberfläche leicht verständlich.

👀 Wussten Sie schon: 7 % der Unternehmen, die KI einsetzen, haben begonnen, Mitarbeiter für Rollen im Bereich Prompt Engineering einzustellen.

11. Blackbox AI (am besten geeignet für die Extraktion von Code aus visuellen Darstellungen)

über Blackbox AI

Blackbox AI kann Code aus Videos extrahieren, Code aus Bildern analysieren und sofortigen Zugriff auf über 100 Millionen Open-Source-Repositorys bieten, wodurch es sich für Entwickler eignet, die an verschiedenen Projekten arbeiten.

Anstatt auf ein einziges KI-System beschränkt zu sein, können Benutzer zwischen Modellen wie GPT-4, Claude und anderen wechseln, um Ergebnisse zu vergleichen, Code-Vorschläge zu verfeinern und Fehler zu beheben.

Blackbox KI-Features

Erfassen und konvertieren Sie Code-Schnipsel aus Video-Tutorials in bearbeitbaren Code

Scannen Sie Screenshots oder Fotos von Code und wandeln Sie diese in nutzbaren Text um

Finden Sie in Sekundenschnelle relevante Code-Schnipsel aus einer riesigen Open-Source-Datenbank

Einschränkungen von Blackbox AI

Das KI-Tool kann manchmal vage Informationen generieren

Der Onboarding-Prozess für Benutzer ist komplex

Preise für Blackbox AI

Free-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Bewertungen zu Blackbox AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Passen Sie Ihren eigenen KI-Agenten für die Codierung mit ClickUp an

Von der Automatisierung der Codegenerierung und Fehlerbehebung bis hin zur Datenverarbeitung und Nachverfolgung von Fortschritten reduzieren KI-gestützte Tools den manuellen Aufwand und geben Entwicklern die Freiheit, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren. Deshalb ist der Einsatz von KI in der Softwareentwicklung der Schlüssel zu Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit.

Sie lassen sich in den Workspace eines Entwicklers integrieren, unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, liefern intelligente Einblicke und automatisieren sich wiederholende Aufgaben, während Sicherheit und Flexibilität gewahrt bleiben.

ClickUp passt mit seinen KI-gestützten Features zur Generierung von Code-Schnipseln, GitHub/GitLab-Integrationen für die Versionskontrolle, Formatierung von Code-Blöcken für bessere Lesbarkeit und Nachverfolgung des Projektfortschritts perfekt zu dieser Vision.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und legen Sie einfach los mit dem Codieren!