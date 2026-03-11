Die 10 besten Alternativen zu Hedy KI für Echtzeit-Meeting-Notizen

Mit Echtzeit-Intelligenz für Unterhaltungen und Live-Transkription in über 30 Sprachen ist Hedy eine beliebte Wahl bei Studenten und mehrsprachigen Teams.

Aber nicht jeder möchte seine Meetings an einen bestimmten KI-Workflow anpassen. Hedy funktioniert nur dann gut, wenn sein sitzungsbasierter Flow zu Ihrer Arbeitsweise passt. Und obwohl es Live-KI-Unterstützung bietet, fehlen ihm die Features, um diese mit der Ausführung zu verknüpfen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Arbeitsmanagementsystem mit integrierter Meeting-Intelligenz sind, wird Ihnen diese Liste weiterhelfen.

Werfen wir einen Blick auf die besten Alternativen zu Hedy KI. 📲

Hedy KI-Alternativen auf einen Blick

Die folgende Tabelle enthält einen schnellen Überblick über die wichtigsten Funktionen, damit Sie besser verstehen, wo jedes tool am besten eingesetzt werden kann.

Tool Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Besprechungszusammenfassungen und Transkriptionen, Automatisierung von Workflows mit Agenten Teams jeder Größe, die Meetings, Aufgaben, Dokumente und Workflows auf einer Plattform zusammenführen möchten Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Granola Automatische Transkription mit KI-gestützten Notizen, KI-Chat Kleine Führungsteams, die einen privaten KI-Notepad für Meetings wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14 $ pro Benutzer/Monat. Superpowered KI-basierte Transkription und Zusammenfassung von Meetings, Kalenderintegrationen Freiberufler und kleine Teams, die einfache KI-Notizen zu Meetings ohne Meeting-Bot wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 36 $ pro Benutzer/Monat Otter. /AI Echtzeit-Transkription von Meetings, Sprechererkennung, durchsuchbare Bibliothek für Meetings Mittelständische Teams und Unternehmen, die Echtzeit-Transkriptionen von Meetings und kollaborative Notizen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 16,99 $ pro Benutzer/Monat. Fireflies. KI Automatische Aufzeichnung und Transkription von Meetings, intelligente Suche, CRM-Integrationen Mittelständische Teams und Unternehmen mit mittlerer Größe, die durchsuchbare Protokolle der Meetings über Abteilungsgrenzen hinweg wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 18 $ pro Benutzer/Monat. MeetGeek KI-Meeting-Zusammenfassungen und -Highlights, Meeting-Analysen, Erkennung von Aktionspunkten und Nachverfolgung Kleine bis mittelgroße Teams, die automatisierte Aufzeichnungen von Meetings und KI-Zusammenfassungen wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15,99 $ pro Benutzer/Monat. tl;dv KI-Meeting-Zusammenfassungen mit Zeitstempeln, Highlights und teilbaren Meeting-Clips Kleine bis mittelgroße Vertriebs- und Kundenteams, die Meeting-Highlights und Coaching-Erkenntnisse benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $ pro Benutzer/Monat. Fathom Sofortige KI-Zusammenfassungen nach Meetings, CRM-Integrationen für Vertriebsteams Freiberufler und kleine Teams, die einen kostenlosen KI-Meeting-Recorder mit sofortigen Zusammenfassungen suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19 $ pro Benutzer/Monat. Fellow KI-Meeting-Notizen, Meeting-Vorlagen, gemeinsame Meeting-Agenden, Leistungsanalysen Kleine bis mittelgroße Teams mit unterschiedlicher Größe, die eine strukturierte Verwaltung von Meetings mit Tagesordnungen und Nachverfolgung der Aktionen wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 11 $ pro Benutzer/Monat. Avoma Umsatzinformationen für Verkaufsgespräche, Analysen der Unterhaltungen, CRM-Integrationen für die Nachverfolgung der Pipeline Mittelständische Teams und Unternehmen, die Meeting-Intelligence für Vertriebs- und Umsatzteams benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $ pro Benutzer/Monat

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Hedy KI achten?

Hedy eignet sich zwar gut, um Unterhaltungen in Echtzeit zu unterstützen, ist jedoch nicht ideal, wenn Sie eine tiefere Integration in Ihren Workflow benötigen.

Achten Sie bei der Suche nach einer Alternative darauf, dass das tool Folgendes bietet:

KI-gestützte Unterstützung für Meetings : Liefert während des Meetings umsetzbare Erkenntnisse in Form von vorgeschlagenen Fragen oder Aktionspunkten.

Zusammenfassungen und Ausgabequalität : Erstellt präzise : Erstellt präzise Notizen zu Meetings und Zusammenfassungen, die Sie ohne aufwendige Bearbeitung mit Kollegen oder Stakeholdern freigeben können.

Workflow-Integration : Lässt sich in Ihre Kalender-, Kommunikations- und Projektmanagement-Software integrieren, um : Lässt sich in Ihre Kalender-, Kommunikations- und Projektmanagement-Software integrieren, um eine unübersichtliche Vielzahl von tools zu vermeiden.

Benutzerdefinierte Anpassung : Ermöglicht es Ihnen, Antworten an Ihren Arbeitsstil und Ihren Arbeitskontext anzupassen.

Wissensmanagement : Hilft beim Aufbau eines zentralen Repositorys, in dem Sie vergangene Transkripte durchsuchen können. : Hilft beim Aufbau eines zentralen Repositorys, in dem Sie vergangene Transkripte durchsuchen können.

Die besten Alternativen zu Hedy KI

Schauen wir uns die besten KI-Tools genauer an, die nicht nur Notizen machen, sondern virtuelle Meetings in umsetzbare Arbeit verwandeln.

1. ClickUp (am besten geeignet, um Meeting-Notizen in Aufgaben umzuwandeln und Workflows zu automatisieren)

Probieren Sie ClickUp AI Notetaker aus. Erfassen Sie genaue Transkriptionen mit Sprecherkennzeichnungen, Zusammenfassungen, Aufzeichnungen und Aktionspunkten, die übersichtlich in einem einzigen Dokument aufgelistet sind, mit ClickUp AI Notetaker.

Viele KI-Meeting-Tools sind hervorragend darin, Transkripte zu erstellen. Aber damit ist das Meeting noch nicht zu Ende, oder? Sie benötigen etwas, um den allgemeinen Systemaufwand für die Verwaltung von Arbeit über getrennte Plattformen hinweg zu eliminieren.

ClickUp bietet Teams einen konvergenten KI-Workspace für die Planung und Automatisierung von Meeting-Workflows von Anfang bis Ende.

Zusätzlich zu KI-gestützten Transkriptionen und Zusammenfassungen von Meetings erhalten Sie einen zentralen hub für Dokumentation, Zusammenarbeit und Umsetzung.

Sehen wir uns an, wie ClickUp mehrere Punkt-Tools durch ein einziges Betriebssystem ersetzt.

Erhalten Sie KI-gestützte Zusammenfassungen der Meetings und Transkriptionen.

Der KI-Notizblock von ClickUp erfasst Ihre Unterhaltungen automatisch und integriert sie in Ihren Projekt-Workflow.

Nach jedem Meeting erhalten Sie ein privates Dokument, das den Titel und das Datum des Meetings, eine Liste der Teilnehmer, eine Video- oder Audioaufzeichnung, eine kurze Übersicht über die Sitzung, wichtige Erkenntnisse, nächste Schritte, Schlüsselthemen und das vollständige Transkript der Unterhaltung mit Sprecherkennzeichnungen enthält.

Sie können später die integrierte kontextbezogene KI von ClickUp zu jedem Ihrer Meetings befragen und erhalten Antworten auf der Grundlage der Notizen.

Dieses Video zeigt, wie Sie Besprechungsnotizen und Aufgaben in ClickUp automatisieren können 📹

Erstellen Sie durchsuchbare, strukturierte Repositorys mit Meeting-Erkenntnissen.

Wenn Teams externe Dokumentenmanagement-Tools verwenden, wird das Wissen von der Ausführung getrennt. Notizen zu Meetings auf einer Plattform müssen separat referenziert werden, wenn Aufgaben auf einer anderen Plattform erstellt werden.

ClickUp Docs löst dieses Problem ein für alle Mal. Es wird zum zentralen Space für alles, was aus einem Meeting hervorgeht.

Wenn Sie vor einem Meeting eine Agenda in einem Dokument entwerfen, kann jeder diese in Echtzeit sehen, bearbeiten und kommentieren, sodass die Diskussion mit einer gemeinsamen Struktur beginnt. Nach einem Meeting werden Ihre Notizen aus dem KI-Notetaker ebenfalls in einem Dokument protokolliert. Von dort aus können die Aktionspunkte in ClickUp-Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern umgewandelt werden. Dadurch entfällt die administrative Verzögerung zwischen Diskussion und Umsetzung.

All dies wird im Docs Hub gespeichert. Sie können vergangene Notizen zu Meetings einfach filtern und abrufen, was wichtig ist bei der Nachverfolgung von Verpflichtungen über Wochen oder Quartale hinweg.

Gewinnen Sie kontextbezogene Erkenntnisse aus Ihrem gesamten Workspace.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie einen KI-gestützten persönlichen Assistenten, der Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und früheren Aktualisierungen abrufen kann. Während Meetings kann er ein klares Bild davon vermitteln, was bereits besprochen oder abgeschlossen wurde, um wiederholte Diskussionen zu vermeiden.

Wenn beispielsweise ein Teammitglied während eines Meetings nach dem Status eines Features fragt, kann ClickUp Brain sofort den Fortschritt aller relevanten Aufgaben zusammenfassen, aktuelle Updates hervorheben und zuvor protokollierte Hindernisse aufzeigen.

Erhalten Sie detaillierte Zusammenfassungen und Einblicke aus Ihrem Workspace mit ClickUp Brain.

Nach Meetings erstellt die KI automatisch Aufgaben, weist Eigentümer zu, verknüpft sie mit dem entsprechenden Projekt oder Dokument und erfasst Termine direkt aus der Unterhaltung. Auf diese Weise werden die Ergebnisse der Besprechung sofort in den Workflow integriert, wodurch es einfacher wird, die Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten zu durchführen und Entscheidungen umzusetzen.

Automatisieren Sie Meeting-Workflows mit fortschrittlicher KI.

Die KI-Super-Agents in ClickUp können wiederkehrende operative Aufgaben im Zusammenhang mit Meetings selbstständig erledigen.

Betrachten Sie sie als Ihre KI-Teamkollegen, die mit umfassenden Kontextkenntnissen über Ihren Workspace arbeiten. Sie können die neuesten Aktivitäten über alle Aufgaben hinweg analysieren, um eine prägnante Zusammenfassung des Fortschritts zu erstellen. Wenn während eines Meetings neue Entscheidungen oder Verantwortlichkeiten besprochen werden, kann ein dedizierter Agent Aufgaben erstellen, Eigentümer zuweisen, zugehörige Dokumente anhängen und Fristen festlegen, sodass die Aktionspunkte sofort im Workspace berücksichtigt werden.

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents.

ClickUp Super Agents verfügen über unbegrenztes Umgebungswissen, d. h. sie erkennen Änderungen an Ihren Aufgaben, Dokumenten und Chat-Threads innerhalb des Workspaces und aktualisieren deren Kontext in Echtzeit. Außerdem verfügen sie über ein unbegrenztes Gedächtnis, sodass sie sich beispielsweise merken, wie Sie Ihre Besprechungszusammenfassungen gerne haben und ob Sie möchten, dass die Aktionspunkte Ihrer Besprechung in Ihren Notizen als Aufzählung oder nummerierte Liste hervorgehoben werden usw.

Mit ihnen können Sie jeden Meeting-Workflow automatisieren – von der Vorbereitung eines Client-Gesprächs bis hin zur Nachverfolgung und Berichterstellung über den Fortschritt der beschlossenen Elemente.

Die besten Features von ClickUp

Verweisen Sie auf Aufgaben, verknüpfen Sie Dokumente, weisen Sie in Echtzeit Eigentümer zu und wandeln Sie ClickUp-Chat-Nachrichten in umsetzbare Aufgaben um, um den üblichen Aufwand für das Kopieren von Entscheidungen aus dem Chat in ein Projekt-Tool zu vermeiden.

Verbessern Sie die Übersichtlichkeit nach Meetings, indem Sie ClickUp-Clips mit Updates, Anleitungen oder Erklärungen aufzeichnen und diese direkt an Aufgaben oder Dokumente anhängen.

Verwenden Sie Automatisierungen in ClickUp , um Workflows nach Meetings zu automatisieren, z. B. die Zuweisung von Aufgaben an die richtige Person, die Einstellung von Prioritäten, die Einstellung von Fälligkeitsdaten, die Verschiebung von Aufgaben zwischen Statusen oder die Benachrichtigung von Beteiligten.

Visualisieren Sie die Ergebnisse von Meetings mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten , die Ihren Anforderungen entsprechen – Gantt-Ansicht für Abhängigkeiten und Zeitleisten, Kanban-ähnliche Board-Ansicht zur visuellen Verwaltung der Workload, Listenansicht mit Filterung nach Aufgaben mit hoher Priorität und vieles mehr.

Limitierungen von ClickUp

Der Bereich mit den Features kann für Erstbenutzer etwas überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer berichtet:

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Besonders begeistert bin ich von der AI Notetaker-Funktion: Als PM ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich ganz auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Gesprächsverlauf zu folgen, klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt.

Nachdem ich im Laufe meiner Karriere als Projektmanager verschiedene Plattformen ausprobiert habe, kann ich sagen, dass ClickUp mein bevorzugtes Tool geworden ist. Besonders begeistert bin ich von der AI Notetaker-Funktion: Als PM ist diese Funktion für mich Gold wert. Ich kann mich ganz auf die Sitzung konzentrieren, ohne durch Notizen abgelenkt zu werden, da das System sowohl in kurzen als auch in langen Meetings, in denen es schwierig ist, dem gesamten Gesprächsverlauf zu folgen, klare Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten erstellt.

📮 ClickUp Insight: 62 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten den hohen Erwartungen noch nicht gerecht werden. Sie beschreiben sie als noch in der Anfangsphase befindlich oder sogar als mehr Arbeit verursachend als sie einsparen. Diese Frustration zeigt sich oft bei der Übergabe. Ein Mitarbeiter fasst ein Meeting zusammen, schlägt nächste Schritte vor oder markiert ein Problem und hört dann auf. Sie müssen weiterhin manuell Aufgaben aus den Aktionspunkten erstellen, Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren und nachverfolgen. Super Agents sind dafür ausgelegt, all diese Schritte zu übernehmen. Sie können mithilfe von Kettenaktionen Besprechungsnotizen in Aufgaben umwandeln, Status von Projekten aktualisieren, Aufgaben an die richtigen Eigentümer weiterleiten und Workflows innerhalb desselben Systems aufrechterhalten, in dem die Ausführung stattfindet. Wenn ein KI-Agent die Arbeit von „das sollte passieren“ zu „das ist bereits in Gang gesetzt“ bringen kann, wird der Wert real.

2. Granola (am besten geeignet, um Meeting-Notizen mit KI-Support zu verbessern)

via Granola

Der KI-Meeting-Assistent von Granola konzentriert sich darauf, Ihre Notizen zu verbessern, anstatt sie vollständig durch KI-Ergebnisse zu ersetzen. Nach persönlichen oder Business-Meetings verfeinert er Ihre Notizen und fügt Kontext aus KI-generierten Transkripten hinzu, um strukturierte, umsetzbare Zusammenfassungen zu erstellen.

Da das Tool auf Ihrem Gerät läuft und Audio lokal erfasst, bleiben Ihre Notizen vollständig privat. Wenn Sie bereit sind, sie zu freigeben, können Sie sie über integrierte Integrationen direkt an Tools wie Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio und Zapier senden.

Für eine bessere Formatierung erhalten Sie grundlegende Markdown-Funktionen, mit denen Sie Ihre Notizen mit Kopfzeilen und Aufzählungspunkten strukturieren können. Sie können Ihren Notizen auch Bilder und Screenshots hinzufügen, um zusätzlichen Kontext zu liefern.

Die besten Features von Granola

Führen Sie die Synchronisierung der Anwendung mit Ihrem Google Kalender oder Ihrem Outlook-Kalender durch, um anstehende Meetings anzuzeigen.

Nutzen Sie Kontextinformationen aus Ihren Kalender-Ereignissen wie Titel der Meetings, Uhrzeiten und Teilnehmer, um nützlichere Notizen und Erinnerungen zu erstellen.

Erstellen oder wählen Sie Vorlagen für Notizen für gängige Meeting-Typen wie Einzelgespräche, Interviews oder Verkaufsgespräche.

Einschränkungen von Granola

Das Exportieren von Notizen in andere Systeme oder die Synchronisierung mit umfassenderen Workflows ist nicht so nahtlos wie bei Mitbewerbern mit fortschrittlicher KI.

Preise für Granola

Basic : Kostenlos

Geschäft : 14 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 35 $ pro Benutzer/Monat

Granola-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Granola?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Was mir an Granola am besten gefällt, ist, wie mühelos es Meeting-Notizen verarbeitet, ohne den Flow der Unterhaltung zu unterbrechen. Es hört direkt über das Audio meines Geräts zu, ohne dass Bots an Anrufen teilnehmen, und erstellt übersichtliche, strukturierte Zusammenfassungen mit Entscheidungen, Aktionspunkten und wichtigen Punkten.

Was mir an Granola am besten gefällt, ist, wie mühelos es Meeting-Notizen verarbeitet, ohne den Flow der Unterhaltung zu unterbrechen. Es hört direkt über das Audio meines Geräts zu, ohne dass Bots an Anrufen teilnehmen, und erstellt übersichtliche, strukturierte Zusammenfassungen mit Entscheidungen, Aktionspunkten und wichtigen Punkten.

3. Superpowered (Am besten geeignet für automatisierte, hochwertige Notizen zu Meetings)

via Superpowered

Mit Superpowered können Sie sich ganz auf Ihre Diskussionen konzentrieren, während das Tool die Notizen für Sie erstellt.

Mit dem Auto-Join-Feature nehmen Sie pünktlich an Meetings teil, und die Countdowns geben Ihnen 10 Minuten vor jedem Ereignis eine Achtung. Und wenn Sie sich verspäten, können Sie die anderen Teilnehmer mit nur einem Klick darüber informieren.

Das Tool zeichnet weder Audio- noch Video-Daten auf und speichert diese auch nicht. Die Transkripte werden 7 Tage nach Erstellung der Notizen gelöscht. Es erfüllt außerdem die SOC-2 Typ-2- und DSGVO-Konformitätsstandards.

Die besten Features mit Superkräften

Erhalten Sie anpassbare KI-Vorlagen für strukturierte Notizen basierend auf der Art des Meetings.

Integrieren Sie Google Drive, Slack, Zapier und Notion für eine nahtlose Verbindung zum Workflow.

Erstellen Sie Transkriptionen in über 50 Sprachen, darunter Japanisch, Französisch, Italienisch und viele mehr.

Superpowered-Limits

Dem Tool fehlen die erweiterten Meeting-Intelligence-Features, die größere, umfassendere Plattformen bieten.

Superpowered-Preise

Free

Basic : 36 $/Monat

Pro: 108 $/Monat

Leistungsstarke Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Superpowered?

Ein Benutzer auf Product Hunt sagt:

Früher habe ich mir in Meetings akribisch Notizen gemacht und dann viel Zeit damit verbracht, diese Notizen und Aktionselemente zu formatieren. Jetzt muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Außerdem finde ich es toll, dass das Meeting dadurch nicht gestört wird!

Früher habe ich mir in Meetings akribisch Notizen gemacht und dann viel Zeit damit verbracht, diese Notizen und Aktionspunkte zu formatieren. Jetzt muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Außerdem finde ich es toll, dass das Meeting dadurch nicht gestört wird!

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass Mitarbeiter 15 % ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen, aber nur 37 % der Meetings tatsächlich zu Entscheidungen führen. Schlimmer noch: 64 % der wiederkehrenden Meetings und 60 % der einmaligen Meetings haben keine Tagesordnung, was es für Teams schwierig macht, konzentriert zu bleiben oder Ergebnisse zu verfolgen. KI-Meeting-Assistenten lösen dieses Problem, indem sie automatisch Tagesordnungen erstellen, Diskussionen aufzeichnen und Folgemaßnahmen organisieren, sodass Meetings tatsächlich zu konkreten Maßnahmen führen.

4. Otter. ai (Am besten geeignet für Live-Transkriptionen und durchsuchbare Meeting-Archive)

Otter kann virtuelle und persönliche Meetings in Echtzeit transkribieren, sodass Sie die Unterhaltung live mitverfolgen und sofort überprüfen können. Während des Meetings fügt das KI-Tool automatisch Screenshots von geteilten Folien oder Bildschirmen in Ihr Transkript ein. Mit diesen visuellen Referenzen neben dem Text erhalten Sie den vollständigen Kontext der besprochenen Themen.

Sie können mit dem KI-Chat des Tools interagieren, um Fragen in natürlicher Sprache zu einem Transkript zu stellen und nützliche Antworten zu erhalten. Es kann auch direkt aus dem Inhalt Ihres Meetings Folge-E-Mails oder Nachrichten für die nächsten Schritte entwerfen und kontextbezogene Zusammenfassungen zu bestimmten Themen erstellen, die in der Unterhaltung behandelt wurden.

Um eine bessere Kontrolle zu erreichen, können Sie die Synchronisierung der Kalender umschalten, sodass nur relevante Meetings in der App angezeigt werden. Sie können auch die automatische Platzierung von Notizern für bestimmte Kalender oder Meetings aktivieren oder deaktivieren.

Die besten Features von Otter.ai

Kennzeichnen Sie Sprecher in Ihren Transkripten, und das tool identifiziert sie in zukünftigen Anrufen automatisch, ohne dass Sie sie erneut manuell taggen müssen.

Nutzen Sie KI, um wichtige Prioritäten und nächste Schritte aus der Unterhaltung zu identifizieren und den relevanten Teilnehmern automatisch Aufgaben zuzuweisen.

Erstellen Sie Kanäle, um Teams einen gemeinsamen Raum zu bieten, in dem sie gemeinsam an Unterhaltungen und Transkripten arbeiten können.

Einschränkungen von Otter.KI

Einige Benutzer berichteten, dass die Genauigkeit des Tools bei verschiedenen Akzenten und seine Fähigkeit, zu erkennen, wer gerade spricht, nicht zuverlässig sind.

Preise für Otter.ai / KI

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 24 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Hier ist, was ein Benutzer auf G2 gesagt hat:

Otter nimmt stets pünktlich und zuverlässig an Meetings teil und ist damit ein unverzichtbares tool für unser Team. Dank seiner Fähigkeit, klare und genaue Zusammenfassungen zu erstellen, können wir wichtige Punkte noch einmal nachlesen, ohne die gesamte Aufzeichnung erneut ansehen zu müssen.

Otter nimmt stets pünktlich und zuverlässig an Meetings teil und ist damit ein unverzichtbares tool für unser Team. Dank seiner Fähigkeit, klare und genaue Zusammenfassungen zu erstellen, können wir wichtige Punkte noch einmal nachlesen, ohne die gesamte Aufzeichnung erneut ansehen zu müssen.

📚 Weiterlesen: Wie Sie asynchrone Kommunikation für eine bessere Zusammenarbeit im Team nutzen können

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX, Ihre Desktop-KI-Super-App, erweitert die KI auf den gesamten Workflow rund um Meetings. Es verbindet alle Tools in Ihrem Tech-Stack, sodass Sie neue Informationen während der Besprechung mit den richtigen Projekten oder Dokumenten verknüpfen können, ohne Informationen manuell zwischen den Tools übertragen zu müssen. Brain MAX unterstützt sprachgesteuerte Workflows durch Talk To Text, sodass Sie Ideen diktieren, Aufgaben erstellen, Nachrichten entwerfen oder Projektdetails direkt über Sprachbefehle aktualisieren können. Nach Meetings fasst es Aktualisierungen zu verschiedenen Projekten zusammen und beantwortet Fragen zu den Meetings. Verwandeln Sie Meetings von isolierten Unterhaltungen in vernetzte Workflows mit ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. KI (Am besten geeignet für automatisierte Besprechungsprotokolle mit Besprechungsanalysen)

via Fireflies.ai / AI

Mit automatischer, präziser Transkription von Meetings und Support in über 100 Sprachen ist Fireflies.ai eine zuverlässige App zum Erstellen von Notizen. Sie erhalten durchsuchbare Meeting-Archive und einen KI-Assistenten, AskFred, der Ihre Fragen zu vergangenen Meetings beantwortet.

Ein KI-gestützter Feed bietet stichpunktartige Zusammenfassungen der letzten Meetings, sodass Sie wichtige Erkenntnisse und Prioritäten schnell überfliegen können, ohne die vollständigen Protokolle lesen zu müssen. Vor Meetings können Sie die Diskussionspunkte und ausstehenden Aktionspunkte aus früheren Besprechungen einsehen, sodass Sie bereits vor der Teilnahme den vollständigen Kontext kennen.

Um die Zusammenarbeit zu vereinfachen, können Sie Audio-Clips aus aufgezeichneten Meetings erstellen und freigeben, Teammitglieder für Follow-ups markieren und Meetings nach Thema oder Client sortieren. Teams können außerdem Metriken der Unterhaltung auf einem Dashboard einsehen, darunter Gesprächszeitanalysen, Stimmungsanalysen, Nachverfolgung der Themen, KI-Filter und vieles mehr.

Die besten Features von Fireflies.ai

Greifen Sie in Fireflies Notepad auf die KI-generierte Zusammenfassung, das vollständige Transkript, das Video, Analysen und Aktionspunkte für jedes Meeting zu.

Zeichnen Sie mit Fireflies Web Recorder Offline-Unterhaltungen, persönliche Meetings, Sprachmemos und über den Computer geleitete Telefonate auf.

Richten Sie Sprachbefehle ein, um während Meetings automatisch Aufgaben in integrierten Tools für Projektmanagement zu erstellen.

Einschränkungen von Fireflies.KI

KI-generierte Zusammenfassungen erfassen wichtige Punkte nicht immer genau, sodass Benutzer sie manuell korrigieren oder verfeinern müssen.

Preise für Fireflies.KI

Free

Pro : 18 $ pro Platz/Monat

Geschäft : 29 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 39 $ pro Platz/Monat

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich verwende Fireflies.ai, um meine Meetings automatisch aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Am besten gefallen mir die von der KI erstellten Meeting-Zusammenfassungen, da sie mir bei Meetings helfen, an denen ich nicht teilnehmen kann, ich aber dennoch die Details der Diskussion erfahre.

Ich verwende Fireflies.ai, um meine Meetings automatisch aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen. Am besten gefallen mir die von der KI erstellten Meeting-Zusammenfassungen, da sie mir bei Meetings helfen, an denen ich nicht teilnehmen kann, ich aber dennoch die Details der Diskussion erfahre.

🧠 Wissenswertes: Wenn Ihr Kalender dienstags vollgepackt ist, dann täuscht Sie Ihr Eindruck nicht. Eine Studie von Microsoft zeigt, dass Dienstag mit 23 % der wöchentlichen Meetings der geschäftigste Tag für Meetings ist.

6. MeetGeek (Am besten geeignet für strukturierte und durchsuchbare Meeting-Dokumentation)

via MeetGeek

MeetGeek erstellt automatisch KI-Meeting-Protokolle und sendet den Teilnehmern kurz nach Ende des Gesprächs eine strukturierte E-Mail-Zusammenfassung. Die E-Mail enthält eine ein Absatz lange Übersicht, eine Zusammenfassung des Meetings, die nächsten Schritte, wichtige Highlights mit Aktionspunkten und einen Link zum vollständigen Transkript.

Sie können steuern, wer die Zusammenfassung erhält, eine Bearbeitung vor dem Versenden durchführen, benutzerdefinierte Inhalte anpassen und tools wie „Speichern“, „Kopieren“, „Zurücksetzen“ oder „Neu generieren“ verwenden, um das Ergebnis zu verfeinern.

Dank automatisierter Workflows können Sie Ihre Meetings mit anderen Tools in Ihrem Tech-Stack verbinden, z. B. RingCentral, Notion, Trello usw. Sie können einfache Workflow-Regeln erstellen, die als Auslöser für alle Meetings oder nur für solche dienen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Meeting-Assistent sendet dann entweder die vollständige Zusammenfassung oder ausgewählte Highlights, wie wichtige Entscheidungen oder Aktionspunkte, an die von Ihnen gewählte Anwendung.

Die besten Features von MeetGeek

Zeichnen Sie Ad-hoc-Meetings, die nicht in Ihrem Kalender stehen, auf, indem Sie den Link in das Formular des Tools einfügen oder eine Kalendereinladung an den Meeting-Bot senden.

Kontrollieren Sie den Zugriff, indem Sie Meetings privat oder öffentlich machen, nur bestimmte Highlights freigeben oder Regeln für die Freigabe durch das Team festlegen, um Meeting-Inhalte für Teammitglieder verfügbar zu machen.

Stellen Sie Fragen zu Entscheidungen, Folgemaßnahmen oder bestimmten Punkten aus vergangenen Meetings und erhalten Sie sofort Antworten, ohne Transkripte durchblättern zu müssen – mit KI-Chat.

Limitierungen von MeetGeek

Bei wichtigen Ad-hoc-Meetings, die nicht im Voraus geplant oder durch Synchronisierung synchronisiert wurden, kann es schwierig sein, mitten im Meeting mit der Transkription zu beginnen.

Preise für MeetGeek

Basic : Kostenlos

Pro : 15,99 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 27 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek

G2 : 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek?

Ein Benutzer schreibt in seiner Notiz:

Als Sprachcoach finde ich MeetGeek sehr nützlich für die Nachverfolgung meiner Sitzungen und den Fortschritt meiner Clients. Es ist einfach zu bedienen, findet meine Meetings automatisch und nimmt ohne mein Zutun daran teil. Die Zusammenfassungen sind gut und helfen mir, mich auf die wichtigsten Punkte für meine nächsten Sitzungen zu konzentrieren.

Als Sprachcoach finde ich MeetGeek sehr nützlich für die Nachverfolgung meiner Sitzungen und um den Fortschritt meiner Clients zu sehen. Es ist einfach zu bedienen, findet meine Meetings automatisch und nimmt ohne mein Zutun daran teil. Die Zusammenfassungen sind gut und helfen mir, mich auf die wichtigsten Punkte für meine nächsten Sitzungen zu konzentrieren.

📚 Weiterlesen: Die besten Tools für die Produktivität für Agenturen und Teams

Anstelle einer Textwand organisieren die KI-Funktionen von tl;dv die Protokolle nach Themen, sodass Sie schnell zu Entscheidungen, Herausforderungen, Folgemaßnahmen und wiederkehrenden Themen navigieren können. Jedes Thema enthält eine kurze Zusammenfassung und einen Link zu der Stelle in der Aufzeichnung, an der es besprochen wurde.

Das Tool unterstützt auch halbautomatische Notizen, indem es Ihnen ermöglicht, wichtige Momente während des Meetings zu markieren. Wenn Sie etwas markieren, erstellt die KI eine fokussierte Zusammenfassung dieses bestimmten Moments und verwendet ein von der KI zugewiesenes Tag, um es in die größere Zusammenfassung zu integrieren.

Mit Meeting Vorlagen können Sie benutzerdefinierte Strukturen für Ihre Meetings erstellen und anwenden, sodass die von der KI generierten Zusammenfassungen einem vordefinierten Format folgen. Dies erleichtert es, wiederkehrende Meeting-Diskussionen in strukturierte Prozessdokumentationen umzuwandeln und Workflows im Laufe der Zeit zu standardisieren.

tl;dv beste Features

Erhalten Sie Zugriff auf eine große Bibliothek mit rollenspezifischen Beispielen für Eingabeaufforderungen, um bessere und strukturiertere Erkenntnisse aus Ihren Meeting-Aufzeichnungen zu gewinnen.

Nutzen Sie Konversationsintelligenz, um wichtige Themen, Trends, Entscheidungen und wiederkehrende Themen in einzelnen und mehreren Meetings zu identifizieren.

Setzen Sie KI-Agenten ein, um Meeting-Inhalte zu erfassen, zusammenzufassen, zu analysieren und in Ihre bestehenden Tools und Prozesse zu integrieren, um so einen durchgängigen Meeting-Workflow zu erreichen.

tl;dv-Limitierungen

Einige Benutzer erwähnten fehlende Funktionen wie die Zusammenfassung mehrerer Meetings oder die Gruppierung von Meetings für eine umfassendere Analyse.

tl;dv-Preise

Free

Pro : 29 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 98 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über tl;dv?

Aus einer G2-Bewertung:

tl;dv ist ein unglaublich nützliches tool für die Erstellung von Zusammenfassungen von Meetings und die Erfassung aller wichtigen Diskussionspunkte. Die Möglichkeit, aus verschiedenen Vorlagen zu wählen, rationalisiert den Prozess und sorgt für Konsistenz zwischen den Teams.

tl;dv ist ein unglaublich nützliches tool für die Erstellung von Zusammenfassungen von Meetings und die Erfassung aller wichtigen Diskussionspunkte. Die Möglichkeit, aus verschiedenen Vorlagen zu wählen, rationalisiert den Prozess und sorgt für Konsistenz zwischen den Teams.

8. Fathom (Am besten geeignet für sofortige Zusammenfassungen von Meetings mit KI-Chat und Highlight-Playlists)

via Fathom

Der KI-Notizeneffänger von Fathom fasst Ihr gesamtes Meeting in einer 1–2-minütigen Zusammenfassung mit klar dargestellten Highlights, Entscheidungen und Aufgaben zusammen. Außerdem verfügt er über eine KI-Schnittstelle im Chat-Stil, über die Sie Fragen zu Ihren Meetings stellen oder nach dem Gespräch Folgeentwürfe und Erkenntnisse anfordern können.

Das Tool lässt sich in Slack, Zapier, HubSpot, Salesforce, Asana usw. integrieren, sodass Meeting-Daten in Ihren gesamten Arbeitsablauf einfließen können. Für Teams bietet es Features wie freigegebene Ordner, Zugriffskontrollen, Aufzeichnung von Wiedergabelisten, Freigabe von Markierungen usw., sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben, auch wenn sie den Anruf verpasst haben.

Sie erhalten Transkriptionen in vielen Sprachen und haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Vokabulare oder Wörterbücher für die Abkürzungen und Fachbegriffe Ihres Unternehmens zu erstellen. Dies trägt zur Verbesserung der Transkriptionsgenauigkeit und der allgemeinen Effektivität von Meetings bei, insbesondere bei Diskussionen, in denen komplexe oder technische Fachbegriffe verwendet werden.

Die besten Features von Fathom

Führen Sie effektive Meetings durch , indem Sie Playlists mit wichtigen Momenten für Onboarding, Schulungen oder Rückblicke erstellen.

Lassen Sie das Tool im Hintergrund das Tempo und die Dynamik Ihres Meetings überwachen, während Sie sich noch in der Unterhaltung befinden, und profitieren Sie von Echtzeit-KI-Coaching-Features.

Sie können Transkripte, Zusammenfassungen und Highlights jederzeit in Ihrem Fathom-Dashboard einsehen, in dem alle Ihre Aufzeichnungen gespeichert sind.

Begrenzungen verstehen

Es gibt keine spezielle mobile App, sodass Sie es nur für Meetings verwenden können, an denen Sie von einem Desktop- oder Laptop-Computer aus teilnehmen.

Preise von Fathom

Free

Team : 19 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 29 $ pro Benutzer/Monat

Fathom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (über 6.500 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Fathom am besten gefällt, ist, wie nahtlos es Meetings abwickelt, ohne dass ich zusätzlichen Aufwand haben muss. Es zeichnet automatisch auf, speichert Alles in der Cloud und liefert ein vollständiges Transkript. Wenn ich ein Detail vergessen habe oder eine Diskussion noch einmal nachlesen möchte, kann ich schnell zurückgehen und sie überprüfen.

Was mir an Fathom am besten gefällt, ist, wie nahtlos es Meetings abwickelt, ohne dass ich zusätzlichen Aufwand haben muss. Es zeichnet automatisch auf, speichert Alles in der Cloud und liefert ein vollständiges Transkript. Wenn ich ein Detail vergessen habe oder eine Diskussion noch einmal nachlesen möchte, kann ich schnell zurückgehen und sie überprüfen.

📮ClickUp Insight: 27 % der Befragten unserer Umfrage glauben, dass wöchentliche Updates durch asynchrone Alternativen ersetzt werden könnten, während 25 % dasselbe für tägliche StandUp-Meetings sagen. Dies kann jedoch bedeuten, dass mehrere spezialisierte tools gleichzeitig genutzt werden müssen, was zu verstreuten Informationen und zusätzlichen Kosten führen kann. ClickUp revolutioniert die Teamarbeit, indem es Diskussionen über Kommentar-Threads zentralisiert, schnelle aufgezeichnete Updates über ClickUp Clips ermöglicht und vieles mehr – alles auf einer einzigen Plattform. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie Trinetrix haben mit ClickUp unnötige Meetings um 50 % reduziert!

9. Fellow (Am besten geeignet für strukturierte, KI-gestützte Meeting-Protokolle und Tagesordnungen)

via Fellow

Fellow ist eine Meeting-Management-Software, die KI-Funktionen in Ihre Meeting-Workflows integriert.

Es lässt sich in Plattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Slack integrieren, um Meetings aufzuzeichnen, Audioaufnahmen zu transkribieren, Entscheidungen zu erkennen und Aktionspunkte zu extrahieren.

Der KI-Assistent „Ask Fellow” durchsucht alle Ihre vergangenen Meetings, um verpasste Updates abzurufen und relevante Auszüge und Zusammenfassungen zu extrahieren, ohne dass Sie ganze Anrufe erneut abspielen müssen.

KI hilft auch dabei, Meetings mühelos vorzubereiten. Der „AI Agenda Builder” generiert strukturierte Überschriften und Gesprächsthemen aus dem Titel des Meetings und der Beschreibung des Kalenders. Und die „AI Suggested Topics” schlagen Themen vor, die Sie zur Tagesordnung hinzufügen können.

Die besten Features von Fellow

Speichern Sie aufgezeichnete Meetings und Transkripte in einem zentralen Repository, wo Sie sie mit Kanälen organisieren und Entscheidungen bei Bedarf jederzeit erneut einsehen können.

Erhalten Sie vollständig anpassbare KI-Notizvorlagen für tägliche StandUp-Meetings, Townhall-Meetings, wöchentliche Prioritäten, Kickoff-Gespräche mit Clients und vieles mehr.

Sichern Sie Ihre Meeting-Daten mit detaillierten Zugriffskontrollen, Enterprise-Governance und SOC 2-, HIPAA- und DSGVO-Konformität.

Limitierungen von Fellow

Einige Benutzer sind der Meinung, dass pauschale Zusammenfassungen ohne benutzerdefinierte Anpassung nicht immer zu bestimmten Meeting-Typen passen.

Preise von Fellow

Free

Team: 11 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 23 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 25 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Kollegen

G2 : 4,7/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fellow?

Hier ist, was ein G2-Benutzer freigibt:

Was mir an Fellow am besten gefällt, ist, wie intuitiv und benutzerfreundlich es ist. Es macht die Verwaltung von Meetings, Notizen und Nachfassaktionen nahtlos und hilft mir, organisiert zu bleiben und effektiv mit meinem Team zusammenzuarbeiten.

Was mir an Fellow am besten gefällt, ist, wie intuitiv und benutzerfreundlich es ist. Es macht die Verwaltung von Meetings, Notizen und Nachfassaktionen nahtlos und hilft mir, organisiert zu bleiben und effektiv mit meinem Team zusammenzuarbeiten.

🧠 Wissenswertes: 58 % der Mitarbeiter geben zu, dass sie Zeit in ihren Kalendern reservieren, um sich vor weiteren Meetings zu schützen und sich konzentrieren zu können.

10. Avoma (Am besten geeignet für vertriebsorientierte Meeting-Intelligence und Echtzeit-Coaching)

via Avoma

Avoma ist ein KI-gestützter Meeting-Coach, der wichtige Elemente einer Unterhaltung wie Einwände von Kunden, Erwähnungen von Wettbewerbern, Schwachstellen und Prioritäten erkennt und zur Überprüfung hervorhebt. Außerdem bewertet es Anrufe anhand Ihrer eigenen Vertriebsmethodik oder benutzerdefinierter Kriterien und hilft so dabei, zu erkennen, wo Vertriebsmitarbeiter Coaching benötigen oder wo Geschäfte gefährdet sein könnten.

Features wie „Live Answer Assistant” liefern während Live-Anrufen kontextbezogene Vorschläge, und „Smart Trackers” überwachen wichtige Formulierungen, um Sie auf Risiken und Chancen aufmerksam zu machen.

Mit den „Lesezeichen”-Features können Sie wichtige Momente mit einem Zeitstempel versehen, die umgebenden Unterhaltungen erfassen, sie in einer kurzen Notiz zusammenfassen und unter einer relevanten Kategorie organisieren.

Die besten Features von Avoma

Organisiert Zusammenfassungen in intelligente Kapitel und Kategorien, sodass Notizen später leichter zu überfliegen und zu verstehen sind.

Holen Sie sich KI-gestützte Copiloten, die Fragen zu Meetings beantworten und die Entscheidungsfindung abteilungsübergreifend unterstützen können.

Verfolgen Sie Muster wie das Verhältnis von Sprechen und Zuhören sowie Themen-Trends, um zu verstehen, was Top-Performer anders machen, und diese Verhaltensweisen in Ihrem Team zu replizieren.

Limitierungen von Avoma

Benutzer berichten von gelegentlichen Ungenauigkeiten bei den KI-Transkriptions- und Zusammenfassungs-Features, insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie schlechter Audioqualität, starken Akzenten oder Diskussionen mit viel Fachjargon.

Preise für Avoma

14-tägige kostenlose Testversion

Startup : 29 $ pro Recorder-Platz/Monat

Organisation : 39 $ pro Recorder-Platz/Monat

Unternehmen: 39 $ pro Recorder-Platz/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2 : 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Ein Benutzer schreibt in seiner Notiz:

Ich verwende Avoma zum Aufzeichnen und Überprüfen von Verkaufsgesprächen und bin sehr zufrieden mit der hohen Zuverlässigkeit; ich habe keine Probleme mit Transkriptionsfehlern oder -fehlern. Ich schätze das Ask Avoma-Feature sehr, da es mir viel Zeit spart, indem es mir hilft, bestimmte Details aus Unterhaltungen zu überprüfen.

Ich verwende Avoma zum Aufzeichnen und Überprüfen von Verkaufsgesprächen und bin sehr zufrieden mit der hohen Zuverlässigkeit; ich habe keine Probleme mit Transkriptionsfehlern oder -fehlern. Ich schätze das Ask Avoma-Feature sehr, da es mir viel Zeit spart, indem es mir hilft, bestimmte Details aus Unterhaltungen zu überprüfen.

Verwandeln Sie Meeting-Protokolle mit ClickUp in strukturierte, umsetzbare Pläne.

Natürlich ist die Transkriptionsgenauigkeit wichtig, wenn Sie nach einem tool für Notizen zu Meetings suchen. Aber genauso wichtig ist es, wie das tool Echtzeit-Erkenntnisse mit der Umsetzung verbindet.

Mit ClickUp sind Besprechungszusammenfassungen direkt mit der Umsetzung verknüpft. KI-generierte Aktionspunkte können sofort in Aufgaben mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten umgewandelt werden, sodass Sie keine wichtigen Details mehr verpassen.

Anstatt Transkripte und Aufgabenlisten separat zu verwalten, bleibt alles in einem einzigen Workspace miteinander verbunden, in dem der Fortschritt automatisch verfolgt wird.

Gehen Sie über das traditionelle Notieren hinaus und beginnen Sie, Unterhaltungen in klare Pläne für die Umsetzung umzuwandeln.

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