die 10 besten Produktivitätstools für Agenturen und Teams im Jahr 2025

In der dynamischen Welt der Agenturen gibt es viele Fristen, und die Kommunikation läuft ununterbrochen. Die Produktivität der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass alle in einem solchen Umfeld stressfrei arbeiten können, ist eine Herausforderung und eine Priorität für Führungskräfte.

Produktivitäts-Tools sind eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Durch die Investition in die richtigen Tools können Agenturen ihre Teams in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu bewältigen und ihre Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten.

Produktivität kann für jedes Team etwas anderes bedeuten. Für Ihr Verkaufspersonal könnte es ein umfassendes CRM sein, für Projektmanager hingegen ein Tool, das die Produktivität steigert, tools für die Zeiterfassung können sich für ein solides Projektmanagement als unerlässlich erweisen.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Faktoren, die Sie bei der Auswahl von Produktivitätstools für Ihre Agentur berücksichtigen sollten:

Funktionen für die Zusammenarbeit: Wählen Sie eine Produktivitätssoftware mit integrierten Tools für die Zusammenarbeit und das Projektmanagement, um die interne Kommunikation im Team während der Projekte oder bei der Bearbeitung von Dokumenten und Präsentationen zu erleichtern

Anpassung: Wählen Sie ein flexibles Tool, das sich leicht an die Arbeitsabläufe und Prozesse Ihrer Agentur anpassen lässt

Einfache Integration: Stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihnen gewählte Plattform zur Steigerung der Produktivität problemlos in Ihr technisches System integrieren können, um Datensilos zu vermeiden

Gute Benutzererfahrung: Wählen Sie Tools mit einer intuitiven Benutzererfahrung, um Lernkurven und unterbrochene Arbeitsabläufe zu minimieren

Skalierbarkeit: Bevorzugen Sie Produktivitätstools, die für die Verwaltung mehrerer Projekte für alle Größen von Teams geeignet sind, da dies sicherstellt, dass sich das Tool an das Wachstum der Agentur anpassen lässt, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen

Compliance: Bleiben Sie auf dem Laufenden, was die Einhaltung von Vorschriften angeht (z. B. HIPAA in den USA, GDPR in der EU usw.), um künftige Hindernisse zu vermeiden

Wenn Sie sich für Plattformen entscheiden, die sich in ihren Funktionen gegenseitig ergänzen, profitieren Sie von Arbeitsabläufen ohne Redundanzen und erhöhter Effizienz.

Sind Sie bereit, Ihr Produktivitätsniveau zu erhöhen?

Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste mit den besten Tools, die Ihnen 2024 zur Verfügung stehen!

Nachdem wir nun gesehen haben, auf welche Eigenschaften Sie bei der Auswahl von produktivität tools lassen Sie uns die besten Tools für Agenturen kennenlernen und verstehen, wie sie Ihrem Team helfen können, seine Leistung zu verbessern.

1. ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Projektmanagement. Sie hilft Unternehmen, ihre Projekte zu verwalten, Dokumentationen zu erstellen und zu speichern, Vertriebs- und Marketingkampagnen abzuwickeln und vieles mehr.

Dies ist besonders hilfreich für Agenturen, die nach einer einfachen, aber skalierbaren Lösung suchen, um die individuellen Anforderungen von Teams zu erfüllen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

Beispiel: Ihr Marketing-Team kann Marketing-Kampagnen von Anfang bis Ende in ClickUp Dokumente , während Ihr Projektleiter Projekte mit ClickUp Aufgabenmanagement tool. Auch Ihre Teams für Vertrieb und Client Beziehungen bleiben nicht auf der Strecke: Lassen Sie sie ClickUp CRM nutzen, um die Lead-Generierung und Kundenbindung voranzutreiben.

Verwalten Sie mehrere Projekte mit den Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten von ClickUp

ClickUp ist vor allem für seine Möglichkeiten des Projektmanagements bekannt. Die Plattform verfügt über fortschrittliche Features wie Aufgaben und Unteraufgaben (zur Untergliederung eines großen Projekts), Aufgabenbeschreibungen, benutzerdefinierte Felder, Status (zum Hinzufügen der relevanten Details, Mitarbeiter, Fristen und Anhänge usw. zu jeder Aufgabe), nachverfolgung von Zielen (zur Messung des Fortschritts und der Produktivität Ihres Projekts), und vieles mehr.

Sie können verwenden ClickUp's Zeiterfassung tool, um Ihren Tag für konzentriertes Arbeiten zu blockieren, Zeitschätzungen für einzelne Aufgaben und abgeschlossene Projekte festzulegen, Notizen zu Ihren Zeiteinträgen hinzuzufügen, um zu verstehen, wo und wie Sie Ihre Zeit verbringen, und Ihre Zeitberichte von überall aus einzusehen!

Organisieren Sie sich und nutzen Sie Ihre Zeit besser mit der ClickUp Zeiterfassung für Projekte

Sie können Ihre Zeit von jedem Gerät aus nachverfolgen, die Zeit von überall aus aktualisieren und Zeiterfassungsbögen erstellen und benutzerdefinieren, um Ihre Arbeitszeiten effektiv zu verwalten!

Und wenn Sie noch vernünftiger mit Ihrer Zeit umgehen wollen, nutzen Sie ClickUp Automatisierung . Sie können aus über 100 integrierten Automatisierungssequenzen wählen oder sie benutzerdefiniert anpassen, um Ihre routinemäßigen, alltäglichen Aufgaben auf Autopilot zu schalten, während Sie sich auf sinnvollere und wirkungsvollere Arbeiten konzentrieren.

Beseitigen Sie lästige Arbeiten und optimieren Sie Ihre Workflows mit ClickUp Automatisierung

Die Verwendung der in ClickUp integrierten Vorlagen für verschiedene Projekte, Kampagnen und das Client-Management ist ebenfalls eine hervorragende Möglichkeit, mehr Arbeit schneller zu erledigen - ohne den Aufwand mehrerer Tools. Die Verwendung voreingestellter Formate für sich wiederholende Arbeitsabläufe bedeutet, dass Sie Dokumente, Berichterstellungen und andere Unterlagen nicht von Grund auf neu erstellen müssen. Die Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen ist ein Kinderspiel; Sie können sie als Blaupause für künftige Kampagnen und Prozesse verwenden. ClickUp's Vorlage für Produktivität bietet eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung von Aktionen und Ergebnissen in Ihrer Agentur. Sie können wöchentliche und monatliche Ziele für Teams einstellen, auf die diese hinarbeiten sollen. Dann kategorisieren Sie die Aufgaben für jedes Ziel einfach in einen der drei benutzerdefinierten Status - Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt - um den Fortschritt zu überwachen.

Diese Vorlage ist nicht nur für die Messung der Produktivität am Arbeitsplatz hilfreich, sondern kann auch zur Nachverfolgung der persönlichen Produktivität verwendet werden.

Mit der ClickUp Produktivitätsvorlage, die voreingestellte Aufgaben, Ansichten und Automatisierung enthält, können Sie in wenigen Minuten loslegen

Schließlich können Agenturen Folgendes verwenden ClickUp Gehirn als ihren KI-gestützten Produktivitätspartner, um bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren. ClickUp Brain hilft Agenturen auf drei Arten:

Der KI Writer for Work ist ein kreativer Brainstorming-Partner, der überzeugende Texte von Grund auf schreiben und bearbeiten kann. Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein und Sie erhalten innerhalb von Minuten rollenspezifische Inhalte - von Blog-Briefs und vollständigen Blog-Beiträgen bis hin zu Texten für Landing Pages und Berichterstellungen für Clients. Er kann Rechtschreib- und Grammatikprüfungen durchführen und den Inhalt in verschiedene Sprachen übersetzen

Der KI Knowledge Manager hilft allen, Fragen zu stellen und kontextbezogene und abschließende Antworten auf ihre Dokumente, Aufgaben und Projekte zu erhalten

Der KI-Projektmanager unterstützt Sie bei der Verwaltung und Automatisierung Ihrer Arbeit, einschließlich Fortschrittsberichten, individuellen StandUps und Team-Updates

Geben Sie Ihren Mitgliedern einen virtuellen Assistenten mit ClickUp Brain

Ihre Mitglieder erhalten einen KI-Assistenten, der ihnen hilft, intelligenter und schneller zu arbeiten, damit alle produktiv bleiben!

ClickUp beste Features

Verwalten Sie Ihre Projekte nahtlos : Gliedern Sie jedes Client-Projekt in Aufgaben und Unteraufgaben, legen Sie Zeitschätzungen fest, verfolgen Sie Ihre Arbeit nach und vieles mehr

: Gliedern Sie jedes Client-Projekt in Aufgaben und Unteraufgaben, legen Sie Zeitschätzungen fest, verfolgen Sie Ihre Arbeit nach und vieles mehr Überwachen Sie den Fortschritt mit Zielverfolgung : Analysieren Sie die Produktivität Ihres Teams, indem Sie Projekte mit Zielen verknüpfen und messbare Einzelziele festlegen

: Analysieren Sie die Produktivität Ihres Teams, indem Sie Projekte mit Zielen verknüpfen und messbare Einzelziele festlegen Gemeinsame Dokumente erstellen : Erstellen Sie Dokumente und Wikis mit ClickUp Docs, geben Sie Feedback mit Hilfe von Kommentaren und Videoclips frei, und bearbeiten Sie Dokumente gleichzeitig

: Erstellen Sie Dokumente und Wikis mit ClickUp Docs, geben Sie Feedback mit Hilfe von Kommentaren und Videoclips frei, und bearbeiten Sie Dokumente gleichzeitig Mit ClickUp Brain intelligenter arbeiten: Nutzen Sie die generativen KI-Funktionen von ClickUp, um Inhalte zu schreiben, zu bearbeiten und zusammenzufassen, nützliche Informationen zu finden und vieles mehr

intelligenter arbeiten: Nutzen Sie die generativen KI-Funktionen von ClickUp, um Inhalte zu schreiben, zu bearbeiten und zusammenzufassen, nützliche Informationen zu finden und vieles mehr Zugang zu über 1000 Vorlagen: Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams, indem Sie auf ClickUp's vorgefertigte Vorlagen für alle Teams und Anwendungsfälle zugreifen, anstatt Dokumente von Grund auf neu zu erstellen

ClickUp Limitierungen

Es kann eine steile Lernkurve für Benutzer geben, die zum ersten Mal damit arbeiten

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Business Plus: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. WorkFlowy

über WorkFlowy WorkFlowy ist ein textbasiertes Produktivitätstool für verschachtelte Listen, mit dem Benutzer Aufzählungen mit beliebig vielen Hierarchien erstellen können. Es bietet eine der einfachsten Möglichkeiten für Ihr gesamtes Team, Notizen zu machen, ihre Projekte zu verwalten und To-Dos zu verfolgen.

Seine minimalistische und ablenkungsfreie Benutzeroberfläche (UI) macht es zu einer guten Wahl für kleine Agenturen, die keine Zeit für komplizierte Prozesse aufwenden wollen. Zu den Features von WorkFlowy gehören Aufzählungen, gemeinsam nutzbare Links ohne Login und Kommentare. Diese erleichtern Ihren Teams die Verwaltung von Projekten und die gemeinsame Arbeit an Dokumenten.

WorkFlowy beste Features

Verwalten Sie Ihre Projekte auf einer granularen Ebene, indem Sie mehrere Ebenen von Unteraufgaben mit individuellen Fristen und Beteiligten erstellen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Dokument jedes Mal konsistent ist, wenn Sie Informationen kopieren und einfügen, da Workflowy alle Instanzen dieser Informationen an anderer Stelle ersetzt

Ermöglichen Sie Ihren Clients den Zugriff auf Ihre Dokumente mit einem Link ohne Login, damit sie die Arbeit überprüfen können, ohne ein Konto bei Workflowy zu erstellen

WorkFlowy Beschränkungen

Der Free-Plan kommt mit minimalen Features

Workflowy bietet keine Integrationen mit anderen Tools an

Workflowy legt Wert auf eine minimale Benutzeroberfläche, was es für einzelne Benutzer schwierig macht, sie zu personalisieren

WorkFlowy Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro: $4.99/Benutzer pro Monat

WorkFlowy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (20+ Bewertungen)

: 4.5/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Google Keep

über Google Keep Google Keep wurde 2013 eingeführt und ist eine kostenlose App von Google für Notizen. Die einfache und unkomplizierte Benutzeroberfläche macht es Benutzern leicht, Gedanken zu notieren, To-Do-Listen zu organisieren und die Arbeit ohne Ablenkungen zu erledigen.

Agenturen, die Google Workspace nutzen, können von der App profitieren, da sie sich nahtlos mit den Google Konten synchronisiert. Das macht es einfach, Ideen zu verfolgen und alle Informationen an einem Ort zu verwalten.

Google Keep verfügt über eine robuste iOS- und Android-App, die es Ihnen und Ihren Teams leicht macht, jederzeit und überall Notizen zu machen!

Google Keep beste Features

Halten Sie Ideen mit dem Google Keep Feature für Sprachaufnahmen fest, wenn Sie unterwegs sind

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Notizen zu, indem Sie sich einfach bei Ihrem Google Konto anmelden

Organisieren Sie Notizen mit farbigen Beschreibungen, um sie zu kategorisieren

Teilen Sie Ihre Notizen mit Ihren Kollegen und bearbeiten Sie sie gemeinsam

Google Keep Limits

Google Keep verfügt über begrenzte Optionen zur Textformatierung

Es gibt keinen Revisionsverlauf

Eingeschränkte Features im Vergleich zu anderen Apps in dieser Kategorie

Google Keep Preise

Google Keep ist innerhalb von Google Workspace kostenlos zu verwenden

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2 (Google Workspace) : 4.6/5 (42.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (42.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4. DeskTime

über DeskTime DeskTime ist ein Tool zur Zeiterfassung, mit dem Unternehmen die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter überwachen, die für Aufgaben aufgewendete Zeit verfolgen und Produktivitätstrends analysieren können. Es hilft Agenturen dabei, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, zeitraubende Aktivitäten zu identifizieren und die Prozesse des Projektmanagements zu verbessern.

Durch die Implementierung einer Zeiterfassung wie DeskTime können Agenturen auch die Verantwortlichkeit erhöhen, die Transparenz fördern und produktivität messen . Es kann nützlich sein, wenn Sie mit Auftragnehmern einen stundenbasierten Zahlungsplan verfolgen.

Tools wie DeskTime, die die Zeit der Mitarbeiter ständig überwachen, könnten jedoch eine Kultur des Mikromanagements schaffen. Daher ist es wichtig, klare Ziele und Erwartungen einzustellen, bevor Sie sie in Ihren Workflow integrieren.

DeskTime beste Features

Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit der DeskTime Desktop-App. Erhalten Sie präzise Daten über die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, ohne dass Sie sich um manuelle Timesheets kümmern müssen

Erhalten Sie detaillierte Berichte über die Produktivität Ihres Teams mit einer Übersicht über die Arbeitszeiten und die Leistung Ihres Teams. Sie können auch Leistungstrends vergleichen, um festzustellen, ob die Produktivität Ihres Teams nachlässt

Richten Sie Pausenerinnerungen ein, um Ihre Mitarbeiter zu ermutigen, sich zu erholen

Machen Sie in zufälligen Abständen Screenshots von den Fenstern Ihrer Mitarbeiter, um einen Arbeitsnachweis zu erhalten und sicherzustellen, dass die Unternehmensressourcen nicht missbraucht werden

DeskTime Limits

Der kostenlose Plan unterstützt nur einen Benutzer

DeskTime bietet keine granularen Zugriffsebenen

Anrufe werden nicht nachverfolgt, was bedeutet, dass die in Meetings verbrachte Zeit nicht als produktive Zeit gewertet wird

Preise für DeskTime

Lite : Free

: Free Pro : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Premium : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Enterprise: $14/Benutzer pro Monat

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

5. Calendly

über Calendly Calendly ist eine "Plattform zur Automatisierung der Terminplanung", die es Einzelpersonen und Teams ermöglicht, Verknüpfungen zur Planung von Meetings zu erstellen und Meetings auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Mitgliedern des Teams zuzuweisen.

Die Verwendung eines Meeting-Planers wie Calendly spart Agenturen Zeit, reduziert Terminkonflikte und stellt sicher, dass Meetings (und die Kommunikation mit dem Client) koordiniert werden. Dies erhöht letztlich die Produktivität, da wertvolle Zeit für wichtigere Aufgaben frei wird.

Calendly beste Features

Erstellen Sie eine Seite mit Terminen für Meetings und geben Sie sie für Ihre Kunden frei, damit diese ganz einfach einen Termin bei Ihnen buchen können

Erstellen Sie eine Seite mit Meetings für Ihr Team und weisen Sie Meetings verfügbaren Mitgliedern zu, wenn jemand einen Termin bucht

Führen Sie Meeting-Umfragen durch

Verbinden Sie Calendly mit Ihrem CRM, Projektmanagement tool oder Kalender und behalten Sie den Überblick über Ihre Meetings

Calendly Beschränkungen

Die Seiten zur Planung von Meetings verfügen über minimale benutzerdefinierte und Branding-Optionen

Speicherorte können nicht geändert oder aktualisiert werden, nachdem ein Meeting gebucht wurde

Keine benutzerdefinierten Workflows auf Organisationsebene

Calendly Preise

Free: Kostenlos

Kostenlos Standard: $12/Platz pro Monat

$12/Platz pro Monat Teams: 20 $/Sitz pro Monat

20 $/Sitz pro Monat Enterprise: Beginnt bei 15.000 $ pro Jahr

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

6. Zapier

über Zapier Zapier ist eine marktführende Automatisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre verschiedenen Apps und Tools ohne Code zu verbinden und zu integrieren. Agenturen können Zapier nutzen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Daten zwischen verschiedenen Plattformen zu synchronisieren und Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen zu rationalisieren.

Es spart Zeit, reduziert manuelle Fehler, erhöht die Effizienz des Projektmanagements, verbessert die Kommunikation mit dem Client und erleichtert administrative Aufgaben.

Zapier verfügt über fertige Auslöser und Aktionen, mit denen Sie über 6000 Apps verbinden und Multi-App-Workflows ausführen können.

Zapier beste Features

Richten Sie Automatisierungen ohne Code mit dem Drag-and-Drop-Builder von Zapier ein. Verbinden Sie Ihre Apps, um automatisierte Workflows einzurichten

Richten Sie Workflows mit mehreren Aktionen über mehrere Apps oder Plattformen hinweg ein, um reibungslose Abläufe und Datensynchronisierung in Echtzeit zu gewährleisten

Erstellen Sie eine Automatisierung, indem Sie dem KI-Bot von Zapier einfach Textanweisungen geben, und erleichtern Sie so die Arbeit Ihrer nicht-technischen Mitarbeiter

Hinzufügen von Genehmigungsformularen zu Workflows

Zapier-Einschränkungen

Es kann teuer werden, wenn Sie eine Automatisierung mit vielen Zaps, Aufgaben oder Aktionen durchführen

Einige Workflows und Integrationen haben limitierte Auslöser und Aktionen

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Suche nach Fehlern und der Fehlersuche in der Automatisierung

Preise für Zapier

free Forever : Free Forever

Free Forever Starter : 29,99 $ pro Monat

: 29,99 $ pro Monat Professionell : $73,50 pro Monat

: $73,50 pro Monat Team : 103,50 $ pro Monat

: 103,50 $ pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Slack

über Slack Slack ist eine beliebte App für die interne Kommunikation, die den Austausch von Nachrichten in Echtzeit und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines Teams ermöglicht. Slack ist besonders für Agenturen nützlich, um Clients und Auftragnehmer einfach in ihren Workspace einzubinden.

Im Gegensatz zu E-Mail können Sie mit Slack Gruppen für Ihre Teams und Clients erstellen und so kontextbezogene Unterhaltungen sicherstellen, bei denen niemand außen vor bleibt.

Slack wird auch mit verschiedenen Erweiterungen von Drittanbietern geliefert, die die Implementierung zusätzlicher Funktionen erleichtern produktivität Hacks wie Benachrichtigungen über den Status von Aufgaben und die Nachverfolgung der Zeit für Aufgaben und Projekte.

Slack beste Features

Fügen Sie Ihre Clients zu Ihrem Slack Workspace hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern und alle Ihre Unterhaltungen zu organisieren

Fördern Sie die interne Kommunikation im Team mit Direktnachrichten (DMs) sowie Audio- und Videoanrufen

Integrieren Sie Slack mit anderen Tools und erhalten Sie Benachrichtigungen, die auf voreingestellten Auslösern basieren, z. B. für wichtige E-Mails von Clients oder Aktualisierungen von Aufgaben

Organisieren Sie Unterhaltungen in speziellen Kanälen für Clients, Teams oder Projekte und sorgen Sie für Transparenz zwischen allen Mitgliedern der Gruppe

Slack Limitierungen

Die audiovisuelle Qualität von Anrufen in Slack ist nicht so gut wie bei anderen fortschrittlichen Apps für Videokonferenzen

Die Slack-Navbar kann überwältigend sein, wenn Sie viele Kanäle und DMs haben

Die App könnte teurer werden, insbesondere durch zusätzliche Kosten für Abonnements für Erweiterungen und Integrationen von Drittanbietern

Slack Preise

Free-Plan: Free Forever für immer

Free Forever für immer Pro Plan: $8.75/Benutzer pro Monat

$8.75/Benutzer pro Monat Business+ Plan : $15/Benutzer pro Monat

: $15/Benutzer pro Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (32.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (32.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

8. Asana

über Asana Ein weiteres Tool, mit dem Sie die Produktivität Ihres Teams steigern können, ist Asana. Diese vielseitige Projektmanagement-Softwareplattform ermöglicht es Teams (und Agenturen), ihre Projekte zu organisieren, zu verwalten und zu verfolgen tägliche Pläne effizient.

Asana bietet 50 gebrauchsfertige Vorlagen, die die funktionsübergreifende Zusammenarbeit unterstützen. Außerdem kann Ihr Team die KI-Funktionen von Asana nutzen, um intelligente Ziele zu erstellen, Status-Updates für Aufgaben zu erhalten und vieles mehr.

Asana beste Features

Erstellen Sie individuelle Projekte für jeden Client und verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Aufgaben und Unteraufgaben

Zeigen Sie ein Diagramm des Workloads Ihres Teams in Echtzeit an und weisen Sie neue Projekte entsprechend zu

Stellen Sie Einzelziele und KPIs für jeden Client ein und ordnen Sie diese Ihren Projekten zudie Produktivität des Teams zu messen und Erfolge zu feiern

Sparen Sie Zeit mit Automatisierung. Richten Sie Auslöser und Aktionen ein, um Aufgaben zu verschieben, DRIs zuzuweisen und Erinnerungen zu senden, um eine sinnvolle Verteilung der Arbeit zu gewährleisten

Asana Limiten

Die steile Lernkurve für neue Benutzer kann sich für große Teams als Limit erweisen

Eine Aufgabe kann nur einem Benutzer zugewiesen werden, was es schwierig macht, wenn mehrere Benutzer an einer Aufgabe arbeiten

Asana-Projekte können nur als CSV-Dateien und nicht als JSON- oder Excel-Dateien exportiert werden, was die Flexibilität limitieren kann

Asana Preise

Personal: Free Forever für immer

Free Forever für immer Starter : $13.49/Benutzer pro Monat

: $13.49/Benutzer pro Monat Erweitert : $30.49/Benutzer pro Monat

: $30.49/Benutzer pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

9. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist eine "All-in-One"-Plattform für Marketing-, Vertriebs- und Kundenerfolgsteams. Sie bietet einen Bereich von Produktivitätstools für Agenturen, die Unternehmen dabei helfen, Kunden in jeder Phase ihrer Reise einzubinden.

Sie können HubSpot für die Lead-Generierung, die Durchführung von Marketing-Kampagnen und die Bearbeitung von Tickets für den Kundensupport verwenden.

HubSpot beste Features

Verwalten Sie alle Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und sogar Kundensupport auf dieser All-in-One-Plattform

Automatisieren Sie Ihre Arbeit . Richten Sie automatisierte Workflows für Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse ein, z. B. für das Versenden von E-Mails und das Nachfassen bei Leads

Richten Sie automatisierte Workflows für Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse ein, z. B. für das Versenden von E-Mails und das Nachfassen bei Leads Nutzen Sie die kostenlosen Tools von HubSpot wie CRM und Kampagnen-Assistent, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern und Ihre Ziele zu erreichenproduktivitätsziele Führen Sie Ihr Team mit der modernen Benutzeroberfläche von HubSpot und ausgefeilten Onboarding-Sequenzen problemlos ein



HubSpot Limitierungen

HubSpot kann sich für kleine und mittelgroße Teams als kostspielig erweisen, da die wichtigsten Features nur im Professional Plan und anderen höherwertigen Plänen verfügbar sind

HubSpot-Jahresverträge sind nicht flexibel genug

A/B-Tests sind in den unteren Plänen nicht verfügbar

Für die benutzerdefinierte Anpassung von HubSpot-Vorlagen sind einige technische Kenntnisse (z. B. über CSS) erforderlich

Hubspot Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $20 pro Monat

: $20 pro Monat Professionell : $800 pro Monat

: $800 pro Monat Enterprise: $3600 pro Monat (jährliche Abrechnung)

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra (Hubspot Marketing Hub ): 4.5/5 (4.000+ Bewertungen)

10. Miro

über Miro Miro ist eine beliebte Online-Plattform für kollaboratives Whiteboarding, die es Teams ermöglicht, in Echtzeit und unabhängig vom Speicherort zusammenzuarbeiten. Mit Miro können Sie Ideen entwickeln, Brainstorming betreiben, planen und Ihre Ideen effizient organisieren.

Die App verfügt über mehrere Funktionen für die Zusammenarbeit, wie z. B. TalkThrough (erstellt Videoclips und Bildschirmaufnahmen von Miro-Boards) und Interaktiver Präsentationsmodus (unterstützt die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Benutzern während Meetings und Präsentationen).

Außerdem verfügt Miro über integrierte vorlagen für die Produktivität für alles - von agilen Workflows und Projektmanagement bis hin zu Eisbrechern und Spielen.

Miro beste Features

Führen Sie interaktive Meetings mit Zwei-Wege-Präsentationen durch und ermöglichen Sie Ihren Teammitgliedern, in Echtzeit zum Board beizutragen

Fördern Sie die asynchrone Zusammenarbeit . Erstellen Sie mit Talktrack Video-Walkthroughs Ihrer Boards (und Präsentationen) und lassen Sie Ihr Team in seiner Zeit zusammenarbeiten

Erstellen Sie mit Talktrack Video-Walkthroughs Ihrer Boards (und Präsentationen) und lassen Sie Ihr Team in seiner Zeit zusammenarbeiten Erstellen Sie ein Projektmanagement-Tool im Kanban-Stil mit Haftnotizen, Textfeldern und Formen, um Projekte visuell zu verfolgen

Stellen Sie Fragen, erstellen Sie Mindmaps und vieles mehr mit den integrierten GenAI-Funktionen von Miro

Grenzen von Miro

Limitierte Features im kostenlosen Plan

Standardmäßig gibt es keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Whiteboards als Vorlagen zu speichern

Einige Benutzer stellen fest, dass Sitzungen zufällig ablaufen und sie dadurch ihre Arbeit verlieren

Miro Preise

Free

Starter: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Business: $20/Benutzer pro Monat

$20/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Agentur mit ClickUp

Kleine Veränderungen führen zu großen Ergebnissen. Das gilt besonders, wenn es um Produktivität geht.

Für Agenturen bedeutet dies, dass sie ihre Workflows optimieren und ihren Mitarbeitern den Support bieten müssen, den sie benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen - sei es ein Tool zur Verwaltung ihrer Projekte, zur Kommunikation mit Teamkollegen oder zur Erledigung alltäglicher Aufgaben.

Denken Sie daran, Projektmanagement-Tools auszuwählen, die Ihre Abläufe und Prozesse unterstützen. Mit ClickUp können Sie das ganz einfach erreichen!

Arbeiten Sie besser, indem Sie Projekte verwalten, kollaborative Dokumente erstellen, Brainstorming mit Whiteboards betreiben und sogar Zugang zu einem intelligenten KI-Assistenten erhalten - mit der All-in-One-Plattform ClickUp.

Sind Sie neugierig auf weitere Informationen? Kostenlos anmelden und nutzen Sie den Komfort effizienter Workflows, die Ihnen zur Verfügung stehen.