Die 3 besten PM-Softwareprogramme, die Entscheidungen aus Meeting-Notizen extrahieren, im Jahr [Jahr]

Warum eine PM-Software verwenden, die Entscheidungen aus Meeting-Notizen extrahiert?

Team-Meetings sollen eigentlich zur Abstimmung beitragen, aber oft bewirken sie das Gegenteil. Wichtige Details werden ignoriert, Aufgaben bleiben unzugewiesen und Termine verschieben sich. Alle gehen mit Seiten voller roher Mitschriften nach Hause, die sie nie wieder ansehen werden.

Moderne KI-gestützte Software für das Projektmanagement und die Erstellung von Meeting-Notizen löst dieses Problem.

Hier erfahren Sie, warum sie Ihre Zeit und Ihr Geld wert sind...

Setzen Sie Unterhaltungen sofort in Maßnahmen um. KI extrahiert Entscheidungen aus Meeting-Notizen , wandelt sie in Aufgaben um, weist Eigentümer zu und fügt Fälligkeitsdaten hinzu – so wird jedes Ergebnis sofort nach Ende des Meetings umsetzbar.

Steigern Sie die Verantwortlichkeit innerhalb Ihres Teams. Wenn Entscheidungen mit Aufgaben innerhalb des PM-Tools verknüpft sind, gibt es keine Unklarheiten darüber, wer verantwortlich ist. Jeder kann sehen, was vereinbart wurde, wer dafür verantwortlich ist und wann es fällig ist – das erleichtert das Projektmanagement.

Durch die Automatisierung von Notizen und Entscheidungserfassung vermeiden Teams das Versenden von Folge-E-Mails, das Einholen von Klarstellungen oder das Durchsuchen von Meeting-Aufzeichnungen. Die eingesparte Zeit kann in die Weiterentwicklung von Projekten fließen.

Meeting-Notizen, Protokolle und Entscheidungen werden an einem Ort gespeichert. Neue Mitarbeiter oder Stakeholder können sich über vergangene Meetings informieren, ohne das Team nach Aktualisierungen zum Projekt fragen zu müssen.

👀 Wussten Sie schon? Laut der Umfrage „The State of Workplace Communication in 2025” von ClickUp fühlen sich über 40 % der Fachkräfte verpflichtet, unmittelbar nach jedem Meeting die zu erledigenden Elemente nachzuverfolgen. Da die Kommunikationskanäle jedoch zwischen E-Mail (42 %) und Instant Messaging (41 %) aufgeteilt sind, sind die zu erledigenden Elemente oft über den gesamten Arbeitsplatz verstreut. Eine weitere HBR-Umfrage ergab, dass Teams über 60 % ihrer Zeit mit der Suche nach Kontext, Informationen und Aktionselementen verbringen.

So wählen Sie die richtige Software für das Projektmanagement für die Entscheidungsfindung aus

Wenn Sie eine Software für das Projektmanagement auswählen, die automatisch Entscheidungen (und Aktionspunkte) aus Ihren Meeting-Notizen extrahieren kann, sollten Sie die folgenden Features berücksichtigen:

Genauigkeit der Extraktion: Erkennt das Erkennt das KI-Tool nicht nur Aktionspunkte, sondern auch Entscheidungen aus einer Diskussion? Zum Beispiel „Wir entscheiden uns für Anbieter X“ im Gegensatz zu „Wir ziehen Anbieter X in Betracht“. Es sollte auch die Zuordnung zu den Sprechern, Zeitstempel und etwaige Unklarheiten erfassen.

KI-gestützt: Sie sollte das gesamte Meeting erfassen, wichtige Diskussionspunkte zusammenfassen, Entscheidungen hervorheben und klare nächste Schritte aufzeigen.

Entscheidungen direkt in Aufgaben umwandeln: Das Tool sollte aus Meeting-Notizen extrahierte Entscheidungen und Aktionspunkte in Aufgaben mit Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten umwandeln.

Integrieren Sie sie in Ihre Technologieplattform: Das Das KI-Kommunikationstool sollte sich mit Zoom, Google Meets, Teams und Ihrem Kalender synchronisieren lassen, damit der Protokollführer automatisch an Meetings teilnehmen und Entscheidungen zentral speichern kann.

Compliance und Datensicherheit: Ihr KI-Notizsystem sollte SOC 2- und HIPAA-konform sein und Sicherheit auf Enterprise-Niveau bieten. Eine End-to-End-Verschlüsselung trägt dazu bei, Meeting-Protokolle und Entscheidungen sicher zu halten, insbesondere wenn Ihre Anrufe Clients oder vertrauliche Themen betreffen.

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der wichtigsten Anbieter.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp KI-gestütztes Projektmanagement und Umsetzung von Meeting-Notizen in Maßnahmen KI Notetaker, Contextual KI, SyncUps, über 1.000 Integrationen Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Fathom Mehrsprachige Echtzeit-Zusammenfassungen Automatische Anrufaufzeichnung, Entscheidungs-Tags, CRM-Integrationen Free-Plan verfügbar. Pro-Plan ab 20 $/Benutzer/Monat Fireflies. /AI Durchsuchbares Transkript Transkription für über 40 Apps, Stichwortsuche, Hervorhebung von Aufgaben Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat

Die beste PM-Software, die Entscheidungen aus Meeting-Notizen extrahiert, um sie zu nutzen

Die beste KI-Software für Meeting-Notizen umfasst:

1. ClickUp (KI-gestütztes Projektmanagement und Umsetzung von Meeting-Notizen in Maßnahmen)

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, integriert Projektmanagement und KI-gestützte Notizen. Damit sind keine separaten Tools mehr für Meetings, Aufgaben, Dokumente und Nachverfolgungen erforderlich.

Sehen wir uns an, wie ClickUp Ihre Workflows, Zusammenhänge und Entscheidungen bei Meetings zentralisiert.

Verwandeln Sie verstreute Unterhaltungen mit KI Notetaker in strukturierte Arbeit

Der KI-Notiznehmer von ClickUp nimmt an Ihren Meetings teil, zeichnet die Unterhaltungen auf und erstellt genaue Transkripte mit Beschreibungen der Sprecher.

Sie können auch direkt aus Ihrem Kalender automatisch an Zoom-, Google Meet- und Teams-Meetings teilnehmen – ohne manuelles Setup oder Einladungen. Auf diese Weise werden alle wichtigen Diskussionen erfasst, selbst wenn Sie Doppeltermine haben oder zwischen Anrufen wechseln.

Aber es geht weit über die reine Transkription hinaus.

Mithilfe kontextbezogener KI werden Entscheidungen hervorgehoben, Aktionspunkte aufgezeigt, Eigentümer identifiziert und wichtige Erkenntnisse herausgearbeitet.

Wenn Sie KI für Besprechungsnotizen verwenden, fließen alle Erkenntnisse direkt in Ihren Workspace ein. Dieses Video zeigt Ihnen, wie das zu erledigen ist:

So sorgt der KI-Notizblock von ClickUp für mehr Wert bei Ihrer Arbeit:

Unterscheiden Sie ganz einfach zwischen Teilnehmern an Meetings und erkennen Sie verschiedene Sprecher, um Ideen klar zuzuordnen.

Analysieren Sie Wissenslücken und entdecken Sie Verbesserungsmöglichkeiten, um übermäßiges Reden oder Wiederholungen einzudämmen.

Erhalten Sie ausführliche Zusammenfassungen der Meetings, Zeitstempel und wichtige Erkenntnisse in ClickUp Docs zum sofortigen Freigeben.

Erstellen Sie automatisch Aufgaben auf der Grundlage erkannter Aktionselemente und schlagen Sie Abhängigkeiten und Prioritäten in Echtzeit vor.

Erstellen Sie durchsuchbare Protokolle, damit Sie den Kontext nicht aus den Augen verlieren.

Verfolgen Sie jede Minute Ihrer Meetings und erstellen Sie umsetzbare Zusammenfassungen mit ClickUp AI Notetaker.

Erhalten Sie kontextbezogene Einblicke mit ClickUp Brain

Der integrierte KI-Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, wandelt Unterhaltungen und Inhalte in umsetzbare Erkenntnisse innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces um.

Zu den Funktionen von ClickUp Brain gehören:

Intelligente Inhaltserstellung: Entwerfen Sie Agenden für Meetings, Zusammenfassungen, E-Mails und Projekt-Updates, die auf Ihre Workflows benutzerdefiniert sind.

Erkenntnisgewinnung: Fassen Sie Notizen von Meetings, Dokumente und Threads zusammen.

Übersetzung: Transkribieren Sie Ihre Notizen vom Meeting in mehrere Sprachen.

Kontextbezogene Empfehlungen: Schlagen Sie nächste Schritte, Fristen und Automatisierungen vor.

Bitten Sie ClickUp Brain, optimale Fristen für Aufgaben vorzuschlagen und Ihre Arbeit besser zu priorisieren.

⭐ Bonus: Gehen Sie mit ClickUp Brain MAX über Meeting-Notizen hinaus. ClickUp Brain MAX integriert alle Datenquellen in Ihren Meeting-Workflow und macht die Entscheidungsfindung umfassender und genauer. So bringt es Ihre Meetings weiter: Kontextreiche Erstellung von Aufgaben: Wandeln Sie Erkenntnisse aus Meetings in Aufgaben um, die bereits mit verknüpften Dateien, Verlaufsdaten und Begleitdokumenten versehen sind – ohne dass Sie frühere Meetings oder Laufwerke durchsuchen müssen. Einheitliche Suche über alle Apps hinweg : Rufen Sie Daten sofort aus Google Drive, Google Tabellen, Slack, Confluence, GitHub und anderen Quellen ab, um Entscheidungen mit Kontext zu bereichern. Sprach-zu-Text-Erfassung : Zeichnen Sie Annahmen, Risiken oder Folgemaßnahmen auf und wandeln Sie diese in strukturierte Notizen oder Aufgaben um, ohne sie manuell eingeben zu müssen. Beseitigt KI-Wildwuchs : Ersetzt separate KI-Tools, Notizprogramme und Produktivitäts-Abonnements durch eine einheitliche Plattform. App-übergreifende Kontextwahrnehmung: Wenn eine Entscheidung für ein Meeting getroffen wird, zeigt Brain MAX automatisch zugehörige Dokumente, frühere Diskussionen oder Abhängigkeiten aus anderen Tools an. Brain MAX ist die einzige App, die die Verbindung zwischen all Ihrer Arbeit herstellt.

Verwandeln Sie Meeting-Notizen mit ClickUp Docs in lebendige, umsetzbare Dokumente.

Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Notizen von Meetings, Zusammenfassungen, Entscheidungen und Aktionspunkte in einem vollständig integrierten Wissenshub speichern.

Da Dokumente in ClickUp nativ sind, kann jede Seite auf Live-Aufgaben verweisen, Ansichten einbetten, Eigentümer markieren und mit realen Zeitleisten verknüpfen.

Sie können Notizen gemeinsam bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Text oder Aktionselemente mit einem Klick in eine Aufgabe umwandeln.

Meeting-Zusammenfassungen können direkt in einem Dokument gespeichert werden, sodass Ihre Diskussionen miteinander verbunden, durchsuchbar und ein fester Bestandteil Ihres Workspaces sind. Sie müssen sich nicht mehr den Kopf zerbrechen, wer was geschrieben hat oder wo es gespeichert wurde.

Überlassen Sie KI-Agenten die Schwerarbeit, die zu erledigen ist

Verwenden Sie ClickUp AI Agents, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen.

Die KI-Agenten von ClickUp agieren wie intelligente Teamkollegen. Sie hören Ihren Meetings zu, verstehen, was als Nächstes zu tun ist, und führen die Folgearbeiten für Sie aus.

Anstatt nur Vorschläge zu generieren, können diese Agenten Planen, Maßnahmen ergreifen und Aufgaben in Ihrem gesamten Workspace koordinieren.

Reduzieren Sie den manuellen Aufwand, Diskussionen aus Zoom-Meetings oder anderen Meeting-Plattformen in umsetzbare Fortschritte umzuwandeln.

Beispiel: Nach einem Gespräch mit einem Client überprüft ein KI-Agent die Zusammenfassung des Notiznehmers, extrahiert wichtige Entscheidungen und erstellt sofort Aufgaben mit Eigentümern, Prioritäten und verknüpften Dokumenten. Wenn eine Nachverfolgung von einer Datei in Google Drive oder einer Budgetvorlage in Google Tabellen abhängt, bezieht der Agent diesen Kontext automatisch mit ein. Wenn später etwas ins Stocken gerät, kann er es eskalieren, die Eigentümer benachrichtigen oder die Zeitleisten entsprechend den Änderungen im Projekt anpassen.

Die besten Features von ClickUp

Sofortige Meetings erstellen: Verwenden Sie Verwenden Sie SyncUps , um schnelle Audio- und Videoanrufe zu tätigen und Ihren Bildschirm innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces freizugeben. Erhalten Sie nach dem Meeting Zusammenfassungen und Aktionselemente.

Ersetzen Sie Erklärungsmeetings durch Bildschirmaufzeichnungen: Nehmen Sie kurze Bildschirmvideos auf, um Entscheidungen zu verdeutlichen, Feedback zu freigeben oder die nächsten Schritte mithilfe von Clips durchzugehen.

Lassen Sie Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren: Prioritäten für Aufgaben zeigen sofort, welche Elemente aus Meetings zuerst Aufmerksamkeit erfordern, und helfen Teams dabei, ihre Arbeit ohne Verwirrung oder Nachfassaktionen zu ordnen.

Verhindern Sie Blockaden und vermeiden Sie Nacharbeit: Stellen Sie fest, welche Aufgaben von anderen abhängen, damit Teams die richtige Reihenfolge der Ausführung kennen – mit ClickUp Abhängigkeiten.

Nahtlose Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma und mehr, damit Notizen von Meetings, Entscheidungen und Aufgaben mit Verbinden Sie ClickUp mit Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub, Figma und mehr, damit Notizen von Meetings, Entscheidungen und Aufgaben mit ClickUp Integrations über Ihre gesamte Tool-Palette hinweg übertragen werden können.

Einschränkungen von ClickUp

Die umfangreiche Palette an Features von ClickUp kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über die Verwendung von ClickUps AI-Notizbuch gesagt hat:

Der integrierte ClickUp AI Notetaker ist überraschend nützlich, insbesondere für die Zusammenfassung von Meetings und die Zeitersparnis bei der Nachbereitung. Wir schätzen auch die Möglichkeit, klare, strukturierte Release Notes direkt innerhalb der Plattform zu veröffentlichen, was dazu beigetragen hat, dass interne und externe Stakeholder auf dem gleichen Stand sind.

Der integrierte ClickUp AI Notetaker ist überraschend nützlich, insbesondere für die Zusammenfassung von Meetings und die Zeitersparnis bei der Nachbereitung. Wir schätzen auch die Möglichkeit, klare, strukturierte Release Notes direkt innerhalb der Plattform zu veröffentlichen, was dazu beigetragen hat, dass interne und externe Stakeholder auf dem gleichen Stand sind.

2. Fathom (Am besten geeignet für mehrsprachige Echtzeit-Highlights)

via Fathom

Der KI-gestützte Besprechungsassistent Fathom AI hilft Ihnen dabei, Meetings zu erfassen, ohne sich auf manuelle Notizen verlassen zu müssen.

Das Tool zeichnet Anrufe automatisch auf, erstellt Transkripte und ermöglicht es Ihnen, wichtige Diskussionspunkte (Aktionspunkte oder Folgemaßnahmen) während des Meetings zu taggen.

Sie können Fathom alle Fragen zu Ihren Team-Meetings in natürlicher Sprache stellen und erhalten sofort Antworten. Mit Fathom können Sie auch Informationen in der gesamten Meeting-Bibliothek Ihres Unternehmens finden. Dazu gehören frühere Entscheidungen, Kundenfeedback und strategische Diskussionen.

The Meeting software handles technical vocabulary once you train it with the terms of your industry.

Sie können Besprechungsnotizen mit bestimmten Mitgliedern des Teams freigeben, je nachdem, wer beteiligt war und welche Themen besprochen wurden.

Die besten Features verstehen

Markieren Sie wichtige Momente während des Gesprächs, fügen Sie Kontext hinzu, stellen Sie Fragen und taggen Sie Mitglieder des Teams für die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Zusammenfassungen von Meetings, die auf den Workflows Ihres Teams basieren.

Die Synchronisierung erfolgt mit Tools wie Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana und mehr – und erleichtert so automatisierte Workflows vom Meeting zur Aufgabe oder zum Kundenkontaktpunkt.

Begrenzungen verstehen

Unterstützt keine Features des Projektmanagements wie Nachverfolgung des Fortschritts, Vergabe von Aufgaben und mehr.

Preise verstehen

Free-Plan verfügbar

Pro: 20 $ pro Benutzer/Monat

Team: 18 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 28 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 5000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fathom gesagt hat:

Ich liebe die übersichtlichen, leicht zu navigierenden Zusammenfassungen mit zeitgestempelten Highlights, mit denen ich direkt zu den Schlüsselmomenten eines Gesprächs springen kann. Die Transkriptionsgenauigkeit ist in der Regel solide, hängt jedoch manchmal von der Audioqualität oder Akzenten ab.

Ich liebe die übersichtlichen, leicht zu navigierenden Zusammenfassungen mit zeitgestempelten Highlights, mit denen ich direkt zu den Schlüsselmomenten eines Gesprächs springen kann. Die Transkriptionsgenauigkeit ist in der Regel solide, hängt jedoch manchmal von der Audioqualität oder Akzenten ab.

3. Fireflies. ai (Am besten geeignet für durchsuchbare Transkripte)

Fireflies ist der KI-Teamkollege, der Ihre Meetings transkribiert, zusammenfasst und analysiert.

Der KI-Notiznehmer arbeitet schon vor Beginn des Meetings für Sie. Sie erhalten vor dem Meeting Briefings mit wichtigen Erkenntnissen, Hintergründen und Maßnahmen aus früheren Unterhaltungen und Meetings.

Während des Meetings liefert Fireflies Live-Transkripte in über 100 Sprachen. Außerdem identifiziert es verschiedene Sprecher in Meetings und Audiodateien.

Nach dem Meeting erhalten Sie sofort eine umfassende KI-Zusammenfassung mit Stichpunkten, Aktionspunkten und benutzerdefinierten Notizen.

Live Assist liefert während Unterhaltungen Informationen in Echtzeit. So kann das Vertriebsteam beispielsweise sofort auf Preisverhandlungen aus früheren Unterhaltungen zugreifen, ohne die aktuelle Unterhaltung zu unterbrechen.

Mit vorgefertigten Vorlagen für Zusammenfassungen der Meetings werden Unterhaltungen dokumentiert, was das Ergebnis praktischer Maßnahmen ist.

Die besten Features von Fireflies.ai

Transkribieren Sie Anrufe von Aircall, RingCentral und anderen Dialern oder verwenden Sie die Fireflies-API, um Audiodateien zu verarbeiten.

Generieren Sie automatisch E-Mails, schreiben Sie Berichte, analysieren Sie Unterhaltungen und erstellen Sie Scorecards.

Gewinnen Sie Einblicke wie Redezeit der Redner, Themenverfolgung und Stimmungsanalyse.

Clip wichtige Momente aus der Unterhaltung in teilbaren Audio-Schnipseln fest.

Einschränkungen von Fireflies.KI

Zusammenfassungen müssen manchmal manuell korrigiert werden, was die Effizienz verringert.

Preise für Fireflies.KI

Free-Plan verfügbar

Pro: 18 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 29 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fireflies. KI?

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Fireflies.KI gesagt hat:

Fireflies unterstützt beim Notieren sehr gut. Ich würde sagen, dass es zu 80 % genau ist, was besprochen wird, jedoch Akzente nicht so gut erkennt. Ich finde es schade, dass der Speicherplatz so schnell knapp wird und wir Anrufe aus dem Verlauf löschen müssen, um mehr Platz zu schaffen. Manchmal verbindet sich Fireflies nicht sofort mit dem Anruf und wir müssen es einladen. Halbwegs zuverlässig.

Fireflies ist sehr hilfreich, wenn es um die Unterstützung beim Notieren geht. Ich würde sagen, dass es zu 80 % genau ist, was besprochen wird, jedoch Akzente nicht so gut erkennt. Ich finde es schade, dass der Speicherplatz so schnell knapp wird und wir Anrufe aus dem Verlauf löschen müssen, um mehr Platz zu schaffen. Manchmal verbindet sich Fireflies nicht sofort mit dem Anruf und wir müssen es einladen. Halbwegs zuverlässig.

Hier sind drei weitere tools, die Meeting-Notizen und Entscheidungserfassung auf unterschiedliche Weise angehen.

Tactiq : Tactiq ist eine schlanke Chrome-Erweiterung, die mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams zusammenarbeitet, um Echtzeit-Transkriptionen durchzuführen. Mit sprecherspezifischen Transkriptionen können Sie Aktionspunkte und Entscheidungen genau identifizieren. Für Teams, die ihr Projektmanagement-Tool nicht ändern möchten, aber einen eigenständigen KI-Notizblock wünschen, ist Tactiq ein nützliches tool.

Sembly AI : Generieren Sie KI-Artefakte wie Fehlerbehebungsberichte, Verkaufsangebote oder Pressemitteilungen direkt aus Besprechungsdiskussionen, was für Projektmanager, die eine schnelle Dokumentation benötigen, sehr nützlich ist. Sembly AI kann Projektpläne, Sprint-Backlogs und retrospektive Zusammenfassungen automatisieren und Entscheidungen und Hindernisse direkt aus den Besprechungsergebnissen verfolgen – ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

Notion: Notion kombiniert Besprechungsdokumentation, Aufgabenmanagement und Wissensaustausch in einem Workspace. Es ist eine hilfreiche Option, wenn Sie Besprechungsnotizen direkt in Ihre Workflows einbetten möchten. Nachdem die Besprechungen transkribiert wurden, können Sie die Besprechungsnotizen mit Projektseiten, Aufgaben, Roadmaps oder SOPs verknüpfen. Speichern Sie den gesamten Besprechungsverlauf in einem durchsuchbaren Wissenshub.

Machen Sie Meetings klar und nachvollziehbar mit ClickUp

Angesichts des Problems der Überlastung durch Meetings ist es zunächst einmal sinnvoll, die Anzahl der Meetings zu reduzieren.

Eine einfache Optimierung kann Ihnen dabei helfen.

Die „Write-First”-Kultur (Zusammenfassungen, Risiken, Empfehlungen, Tagesordnung) reduziert die Anzahl der Meetings, da die Teilnehmer auf das Dokument reagieren, anstatt Termine zu vereinbaren.

Allerdings sind Meetings oft unvermeidbar.

Eine Produktmanagement-Software, die Entscheidungen aus Notizen zu Meetings extrahiert, sorgt für Klarheit im Prozess.

Mit ClickUp ist das ganz einfach.

Mit AI Notetaker und kontextbezogener KI fließen Ihre Meeting-Entscheidungen, Aktionspunkte und der Kontext direkt in Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten und Dashboards ein.

Um Ihre Meetings in Maßnahmen umzusetzen, registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp.

Häufig gestellte Fragen

Der KI-Notizblock von ClickUp kann automatisch Aufgaben aus Aktionspunkten erstellen, die in Besprechungsnotizen erkannt werden. Er unterstützt die native Erstellung von Aufgaben. Fathom hingegen extrahiert Aktionspunkte aus Online-Meetings und führt die Synchronisierung mit Ihren Tools durch.

Eine effektive Nachverfolgung von Entscheidungen umfasst die Erfassung von Meeting-Ergebnissen und die Automatisierung von Meeting-Zusammenfassungen. Weisen Sie dann die Entscheidung einem Eigentümer zu und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben oder Workflows. Speichern Sie Entscheidungen außerdem in einem durchsuchbaren, zentralen System, damit Sie jederzeit nachsehen können, was wann und von wem beschlossen wurde.

Ja. Moderne KI-Meeting-Assistenten können Anrufe mithören, Zusammenfassungen erstellen und wichtige Details oder Aufgaben hervorheben. ClickUp Brain fasst beispielsweise nicht nur Meetings zusammen, sondern bietet auch eine KI-gestützte Suche. Es beantwortet kontextbezogene Fragen wie „Welche Entscheidungen haben wir letzte Woche getroffen?“ und liefert KI-generierte Aktionspunkte aus virtuellen Meetings.

Remote-Teams benötigen einen Ort, an dem Aufgaben, Entscheidungen und Kommunikation zusammenkommen. ClickUp ist eine erstklassige Wahl, da es KI-gestützte Notizen mit Aufgabenmanagement, Dokumenten, kontextbezogener Intelligenz und Integrationen wie Slack und Zoom kombiniert. Entscheidungen und wichtige Punkte werden während des Gesprächs erfasst, in Aktionspunkte umgewandelt und über verteilte Teams hinweg transparent nachverfolgt.

Ja. Alle drei Tools in dieser Liste – ClickUp, Fathom AI und Fireflies AI – bieten kostenlose Free-Pläne, die die Transkription von Meetings, Zusammenfassungen und die Extraktion von Entscheidungen/Aktionspunkten unterstützen.