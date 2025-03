Vom Chaos zur Klarheit: Die 10 besten Dokumentverwaltungssoftware für Unternehmen

Für viele mittelständische und große Unternehmen kann sich die Verwaltung von Dokumenten wie ein endloser Kampf anfühlen. Die Frustrationen sind nur allzu real - mühsame Einträge, Probleme mit der Versionskontrolle und Berge von Daten, die sich auftürmen.

Ich habe selbst erlebt, wie diese Herausforderungen zu kostspieligen Fehlern, Verzögerungen und Compliance-Risiken führen. Entschlossen, einen besseren Weg zu finden, machte ich mich auf den Weg, um das transformative Potenzial von Enterprise Document Management (EDM)-Software zu erkunden.

Mit Dokumentenmanagement-Lösungen lassen sich nicht nur Dateien organisieren, sondern auch Arbeitsabläufe optimieren, die Sicherheit verbessern und die Zusammenarbeit in Echtzeit erleichtern.

Nach strengen Tests zusammen mit dem Team von ClickUp haben wir die 10 besten Tools für das Dokumentenmanagement in Unternehmen ermittelt, die Ordnung und Effizienz in das Dokumentenchaos bringen können. In diesem Beitrag werden wir jedes einzelne Tool im Detail vorstellen.

Worauf sollten Sie bei einer Enterprise-Dokumentenmanagement-Software achten?

Meiner Erfahrung nach können sieben Schlüssel-Features einen echten Unterschied in Ihrem Dokumentenmanagement-Prozess ausmachen.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Sichere Sicherheitsmaßnahmen: Schützen Sie sensible Dokumente mit fortschrittlicher Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierter Zugriffskontrolle. Achten Sie auf Workflow tools, die den einschlägigen Vorschriften wie GDPR oder HIPAA entsprechen

Schützen Sie sensible Dokumente mit fortschrittlicher Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierter Zugriffskontrolle. Achten Sie auf Workflow tools, die den einschlägigen Vorschriften wie GDPR oder HIPAA entsprechen Nahtlose Zusammenarbeit: Sorgen Sie für die Bearbeitung, Kommentierung und das Freigeben von Dateien in Echtzeit, unabhängig davon, ob sich Ihr Team vor Ort oder an einem anderen Ort befindet. Entscheiden Sie sich für Software, die mit Tools wie Slack oder Microsoft Teams integriert ist, um eine mühelose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen

Sorgen Sie für die Bearbeitung, Kommentierung und das Freigeben von Dateien in Echtzeit, unabhängig davon, ob sich Ihr Team vor Ort oder an einem anderen Ort befindet. Entscheiden Sie sich für Software, die mit Tools wie Slack oder Microsoft Teams integriert ist, um eine mühelose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen Automatisierte Workflows: Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben wie das Abrufen, Genehmigen, Weiterleiten und Archivieren von Dokumenten automatisieren. Effektive Automatisierung von Workflows reduziert den manuellen Workload und rationalisiert das Management von Geschäftsprozessen

Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben wie das Abrufen, Genehmigen, Weiterleiten und Archivieren von Dokumenten automatisieren. Effektive Automatisierung von Workflows reduziert den manuellen Workload und rationalisiert das Management von Geschäftsprozessen Intuitive Benutzeroberfläche: Wählen Sie eine Software, die einfach zu bedienen ist. Achten Sie auf Drag-and-Drop-Features, anpassbare Dashboards und einfache Layouts zur Vereinfachungprojektdokumentation und die Annahme durch das Team zu beschleunigen

Wählen Sie eine Software, die einfach zu bedienen ist. Achten Sie auf Drag-and-Drop-Features, anpassbare Dashboards und einfache Layouts zur Vereinfachungprojektdokumentation und die Annahme durch das Team zu beschleunigen Versionskontrolle: Entscheiden Sie sich für eine Enterprise-Dokumentenmanagement-Software, mit der Sie auf Dokumente zugreifen, frühere Versionen wiederherstellen und Änderungen mit einem Klick nachverfolgen können. Dies ist wichtig für die Sicherheit der Dokumente, für Prüfpfade und für eine genaue Verwaltung der Unterlagen

Entscheiden Sie sich für eine Enterprise-Dokumentenmanagement-Software, mit der Sie auf Dokumente zugreifen, frühere Versionen wiederherstellen und Änderungen mit einem Klick nachverfolgen können. Dies ist wichtig für die Sicherheit der Dokumente, für Prüfpfade und für eine genaue Verwaltung der Unterlagen Erweiterte Suche: Finden Sie digitale Dokumente mit Features wie Filtern, Metadaten-Tagging und Volltextsuche. Sie gewährleistet ein schnelles Auffinden von Dokumenten - ganz gleich, ob Sie juristische Dokumente oder bestimmte Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Tags oder benutzerdefinierten Feldern benötigen

Finden Sie digitale Dokumente mit Features wie Filtern, Metadaten-Tagging und Volltextsuche. Sie gewährleistet ein schnelles Auffinden von Dokumenten - ganz gleich, ob Sie juristische Dokumente oder bestimmte Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Tags oder benutzerdefinierten Feldern benötigen Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Enterprise-Dokumentenverwaltungssoftware mit Ihrem Geschäft wachsen kann. Sie sollte problemlos mehr Benutzer, einen größeren Dokumentenspeicher und zusätzliche Integrationen unterstützen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie die zusammenarbeit im Team mit Enterprise-Dokumentenmanagement-Software?

Hier erfahren Sie, wie Sie dies erreichen können:

Zentralisierung des Datenspeichers zur Vermeidung von Dateiduplikaten und Unklarheiten 🗂️

Automatisieren Sie die Versionskontrolle, damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen 🕒

Legen Sie Berechtigungen für Benutzer fest, um Sicherheit und richtigen Zugriff zu gewährleisten 🔒

Integration mit Team tools, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen 🚀

Die 10 besten Dokumentverwaltungsprogramme für Unternehmen

Das Wachstum von mittelständischen und großen Unternehmen hat zu einer steigenden Nachfrage nach effizienten Dokumentenmanagement-Lösungen geführt.

🚀 Faktencheck: Der globale Markt für Dokumentenmanagement-Systeme wird von 7,16 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 24,91 Milliarden Dollar bis 2032 was einer robusten Wachstumsrate von 16,9 % entspricht.

Aber was treibt diese schnelle Expansion an?

Enterprise-Dokumentenmanagementsysteme haben sich von einem einfachen elektronischen Aktenschrank weiterentwickelt. Heute sind sie dynamische Plattformen, die nahtlosen Dokumentenzugriff, robuste Datensicherheit und spezielle Features für moderne Geschäftsanforderungen bieten.

Aus diesem Grund habe ich nach dem Testen unzähliger Lösungen die 10 besten herausgesucht software zur Dokumentenverwaltung optionen, die Unternehmen wirklich einen außergewöhnlichen Wert bieten.

Lassen Sie uns eine nach der anderen erkunden:

1. ClickUp (am besten geeignet für nahtloses Projektmanagement und Dokumentenzusammenarbeit)

verstärken Sie die Zusammenarbeit im Team in ClickUp Docs, indem Sie Aufgaben zuweisen, Feedback freigeben und die Qualität der Dokumente erhalten

Nachdem ich mehrere Enterprise-Dokumentenmanagementsysteme untersucht habe, kann ich getrost sagen ClickUp ist eine Klasse für sich.

Bevor mein Team zu ClickUp wechselte, kämpften wir mit papierbasierten Dokumenten und chaotischen Arbeitsabläufen. Aber ClickUp hat unsere Prozesse verfeinert und das digitale Chaos über verschiedene Tools hinweg beseitigt.

Es ist eine der besten Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten Ich habe benutzt. ClickUp Dokumente ist das Herzstück von ClickUp's Dokumentenkompetenz. Ich liebe die Möglichkeit, lebendige Dokumente zu erstellen, auf die mein Team in Echtzeit zugreifen, sie bearbeiten und erweitern kann.

Die nahtlose Verknüpfung von Aufgaben und Dokumenten ist ein entscheidender Vorteil. Es hält verwandte Dateien und Aktionen in Verbindung, so dass wir nicht ständig zwischen Tools hin- und herspringen müssen, um das zu finden, was wir brauchen - es ist alles an einem Ort.

Und das Feature für den Versionsverlauf? Ein Lebensretter. Wenn bei der Überprüfung eines Dokuments wichtige Bearbeitungen verloren gehen, können Sie den ursprünglichen Inhalt mit einem Klick wiederherstellen.

Aber das ist nur der Anfang; ClickUp geht weit darüber hinaus. Es ist eine Plattform, die sich an Ihr Geschäft anpasst und skalierbar ist und Klarheit ins Chaos bringt. Hier sehen Sie, was dieses Tool zu bieten hat:

Sagen Sie Ja zu KI-gestützter Dokumentenintelligenz

verwandeln Sie statische Dokumente wie Projektbeschreibungen in umsetzbare Wissens-Hubs mit ClickUp Brain

ClickUp glänzt, wenn Sie Docs kombinieren mit ClickUp Gehirn -bringt KI-gesteuerte Intelligenz in das Dokumentenmanagement. Die Verarbeitung natürlicher Sprache wandelt lange Dokumente in präzise, umsetzbare Erkenntnisse um - damit Teams organisiert und handlungsfähig bleiben.

Und das Beste daran? Mit ClickUp Brain muss sich mein Team nicht mehr durch Stapel von Informationen wühlen. Es ist ein Kraftpaket, das Inhalte generiert und intelligente Vorschläge für Aufgaben anbietet, um statische Dokumente in einen dynamischen Teil Ihres Systems zu verwandeln.

Optimieren Sie Workflows mit leistungsstarker Automatisierung

aufgaben zuweisen, Status anpassen und Dokumente automatisch aktualisieren mit ClickUp Automations_

Früher bedeutete das Verwalten mehrerer Projekte endloses Umschalten zwischen Registerkarten und Kontext-Jonglieren. Jetzt verwende ich ClickUp-Automatisierungen um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Auslöser einzurichten und Workflows zu benutzerdefinieren.

Mit einem einzigen Klick erhält mein Team eine Ansicht aller unserer Dokumente aus der Vogelperspektive, abgeschlossen mit Fortschritts-Updates und potenziellen Hindernissen, die von der KI angezeigt werden. Ich verwende es auch, um Aufgaben zuzuweisen und Fälligkeitsdaten einzustellen, um sicherzustellen, dass Routineprozesse ohne manuelles Eingreifen ablaufen.

ClickUp beste Features

Halten Sie die Kommunikation im Flow - verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen um Aufgaben zu delegieren oder ClickUp Chatten für schnelle Diskussionen im Team

Organisieren Sie Dokumente mit verschachtelten und verknüpften Aufgaben für umfassende Sichtbarkeit

Schnelles Auffinden beliebiger Dokumente mit Connected Search

Konsistente Workflows mit vorgefertigtenvorlagen für die Prozessdokumentation Präzises Feedback direkt zu den Dokumenten, wodurch die Überprüfungen effizienter und umsetzbarer werden

Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und der Sicherheit durch robuste Zugriffskontrollen für Dokumente

Steigern Sie die Produktivität durch die Integration von ClickUp mit Tools wie Google Drive, Dropbox, Zoom usw., damit alles zentralisiert bleibt

ClickUp Beschränkungen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Version verfügbar sind, was die Nutzbarkeit unterwegs limitiert

Aufgrund der umfangreichen Features ist ClickUp für die Benutzer anfangs schwierig zu navigieren

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4000+ Bewertungen)

2. M-Files (Am besten für intelligente Informationsverwaltung)

via M-Files M-Files steht auf meiner Liste der besten Dokumentenverwaltungssysteme für Unternehmen. Es handelt sich um eine einzigartige, KI-gestützte Lösung, die die Organisation und den Zugriff auf Dokumente neu definiert.

Anstelle herkömmlicher Ordnerstrukturen wird ein metadatengesteuerter Ansatz verwendet, der es Ihnen ermöglicht, gespeicherte Dokumente auf der Grundlage dessen zu finden, "was" und nicht "wo" sie sich befinden. Dieses intuitive Setup beschleunigt die Dokumentensuche und verbessert das Informationsmanagement.

Ich schätze auch die automatisierten Workflows, die Genehmigungen, die Einhaltung von Vorschriften und die Lebenszyklen von Dokumenten rationalisieren und gleichzeitig alle Beteiligten auf dem neuesten Stand halten.

M-Files beste Features

Verringerung von Fehlern und Nacharbeit durch einfache Zugriffskontrolle auf die relevanten Dokumente

Verbessern der Benutzerfreundlichkeit durch Rationalisierung der Dokumentensuche und Verringerung der Frustration

Ermöglichen Sie Remote-Arbeit, indem Sie den Zugriff auf elektronische Dokumente von jedem Gerät und jedem Ort aus ermöglichen

Verbesserung von CRM- und ERP-Systemen durch präzise, metadatengesteuerte Dokumentenintegration

Einschränkungen für M-Files

Das anfängliche Setup und die benutzerdefinierten Anpassungen können viel Zeit und Fachwissen erfordern

Metadaten-Tagging muss regelmäßig aktualisiert werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Preise für M-Files

Benutzerdefinierte Preise

M-Files Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

3. DocuWare (Am besten für die Digitalisierung von Papierdokumenten und physischen Akten)

via DocuWare DocuWare unterstützt Sie beim nahtlosen Übergang von papierbasierten Prozessen zu einem Cloud-basierten elektronischen Dokumentenmanagement-System. Was ist das Besondere? Intelligente Indexierung von Dokumenten, die Informationen in Sekundenschnelle durchsuchbar und zugänglich macht - ideal für hybride oder dezentrale Teams.

Was mich am meisten beeindruckt, ist die leistungsstarke Automatisierung von Workflows, die alles von Genehmigungen über Benachrichtigungen bis hin zur Archivierung abdeckt, um den Betrieb kostenlos zu halten. Außerdem schützen die fortschrittlichen Compliance-Features sensible Daten und erfüllen gesetzliche Vorschriften.

DocuWare beste Features

Rationalisierung sich wiederholender Prozesse wie Dateneingabe, Versionskontrolle, Genehmigungen und Erinnerungen

Organisieren Sie digitale Dokumente aus beliebigen Quellen und extrahieren Sie wichtige Daten

Nutzen Sie anpassbare Workflows, um eine reibungslose Freigabe und Archivierung von Dokumenten zu gewährleisten

DocuWare Einschränkungen

Die steile Lernkurve kann für technisch nicht versierte Teams überwältigend sein

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für die Personalisierung der Benutzererfahrung

DocuWare-Preise

Benutzerdefinierte Preise

DocuWare-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (230+Bewertungen)

4.4/5 (230+Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+Bewertungen)

4. PandaDoc (Am besten für die Verwaltung von Verkaufsverträgen und eSignaturen)

via PandaDoc PandaDoc ist zwar kein traditionelles Enterprise-Dokumentenmanagementsystem, hat sich seinen Platz auf dieser Liste aber aufgrund seiner Effizienz verdient. Wenn Sie sich auf das Erstellen, Unterschreiben, Versenden und Nachverfolgen von Angeboten, Kostenvoranschlägen oder Verträgen konzentrieren, ist PandaDoc eine beeindruckende software zum Freigeben von Dateien .

Besonders gut gefällt mir die umfangreiche Bibliothek mit Dokumentenvorlagen, die den Entwurfsprozess beschleunigt. Außerdem können Sie mit dem eingebauten Analyse-Feature sehen, wann die Clients ein Dokument öffnen und wie sie damit interagieren - ein wichtiger Faktor bei Verhandlungen.

Das herausragende Feature? Die sichere eSignature-Funktion macht Tools von Drittanbietern überflüssig und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

PandaDoc beste Features

Effiziente Zusammenarbeit mit In-Doc-Kommentaren und Echtzeit-Bearbeitung

Benutzerdefiniertes Branding für konsistente und professionelle Materialien für den Client

Einbettung vertrauenswürdiger Zahlungs-Gateways für schnelle und sichere Zahlungen durch Kunden

PandaDoc-Einschränkungen

Richtet sich in erster Linie an Vertriebsteams, mit einem Nischenfokus auf Verträge und zugehörige Dokumente

Der Zugriff auf einige erweiterte Features ist auf höherwertige Pläne limitiert

PandaDoc Preise

Starter: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Business : $65/Monat pro Benutzer

: $65/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

PandaDoc-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Microsoft SharePoint (Beste Lösung für unternehmensweite Zusammenarbeit und Dokumentenkontrolle)

via Microsoft SharePoint Wenn Ihr Unternehmen in das Microsoft-Ökosystem investiert hat, bietet SharePoint ein robustes System zur Verwaltung von Dokumenten im Unternehmen. Es glänzt mit Dokumentenzugriff, Versionskontrolle und Co-Authoring in Echtzeit durch Microsoft 365.

Was mich besonders beeindruckt hat, sind die organisierten Dokumentenbibliotheken mit Metadatenverwaltung und die Möglichkeit, dynamische Teamsites zu erstellen. Seine anpassbaren Intranet-Features ermöglichen eine sichere und effiziente Zusammenarbeit und machen es zu weit mehr als nur einer Speicherlösung.

Microsoft SharePoint beste Features

Zentralisierung des Speichers für Dokumente mit automatischer Synchronisierung über alle Microsoft 365-Apps hinweg

Verbessern Sie die Klassifizierung und Durchsuchbarkeit von Dokumenten mit Metadaten-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften

Rationalisierung von Genehmigungsprozessen und der Verwaltung von Inhalten durch Einstellung automatisierter Workflows

Microsoft SharePoint Limitierungen

Die umfangreichen Features der Plattform können für neue Benutzer komplex sein und erfordern einen speziellen IT-Support für Setup und Wartung

Die Lizenzgebühren sind höher, insbesondere bei der Erweiterung um mehrere Benutzer

Microsoft SharePoint-Preise

SharePoint Plan 1 : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Benutzer/Monat

Microsoft SharePoint Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (8,000+ Bewertungen)

4.0/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

6. OpenText Content Suite (Beste Lösung für umfassendes Enterprise Content Management)

via OpenText Inhalt Suite Die OpenText Content Suite ist eine großartige Lösung, wenn Ihr Unternehmen mit großen Mengen an Inhalten umgeht und strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt.

Sie wurde für den gesamten Lebenszyklus von Inhalten entwickelt und bietet eine vereinheitlichte Plattform für die Verwaltung verschiedenster elektronischer Dokumente, von E-Mails bis hin zu sozialen Medien und Webinhalten. Was ich am meisten schätze, ist die nahtlose Integration mit Unternehmenssystemen wie SAP und Microsoft.

Dank der robusten Automatisierung von Aufgaben können Unternehmen ihre Prozesse auf Karten darstellen und optimieren. Die fortschrittlichen Tools erleichtern die Einhaltung von Branchenvorschriften und unterstützen alles, von Richtlinien zur Datenaufbewahrung bis hin zu Prüfpfaden.

OpenText Content Suite - die besten Features

Konsolidieren Sie Content-Quellen in einem einzigen System und verwalten Sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten

Automatisierung von Compliance und Datensicherheit für eine robuste Governance

Nutzen Sie KI-Analysen, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu verbessern

OpenText Content Suite Limitierungen

Der Setup-Prozess erfordert umfangreiche IT-Ressourcen und benutzerdefinierte Anpassungen, was zeitaufwändig und komplex sein kann

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche nicht so modern ist wie die neuerer Lösungen

Preise für OpenText Content Suite

Benutzerdefinierte Preise

Prüfungen und Bewertungen von OpenText Content Suite

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: N/A

7. DocuSign (Am besten für sichere digitale Transaktionen und eSignaturen)

via Docusign Das CLM-Angebot (Contract Lifecycle Management) von DocuSign hat sich zu einem robusten Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen entwickelt, insbesondere für vertragsintensive Branchen.

Es verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Verträgen - vom Entwurf bis zum sicheren Versand und der Unterzeichnung elektronischer Dokumente. Die Features Vorlagenmanagement und Klauselbibliothek rationalisieren juristische Arbeitsabläufe und sorgen für Konsistenz.

Ich schätze besonders, dass die Lösung die mobile Unterzeichnung für Geschäftsabschlüsse von unterwegs unterstützt, Vertragsgenehmigungen beschleunigt und die Einhaltung globaler gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Es verkürzt die Durchlaufzeiten erheblich und macht physische Speicher oder papierbasierte Dokumente überflüssig.

DocuSign beste Features

Sicherer Versand und Unterzeichnung von Verträgen mit rechtsverbindlichen eSignaturen

Einhaltung von globalen Sicherheitsstandards wie eIDAS und ESIGN

Verbessern Sie die Dokumentengenauigkeit mit Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Genießen Sie benutzerdefiniertes Branding und responsives Signieren für ein besseres Benutzererlebnis

DocuSign Beschränkungen

Es eignet sich am besten für die Unterzeichnung und nicht für das vollständige elektronische Dokumentenmanagement, was Benutzer auf der Suche nach umfassenden Lösungen limitieren kann

Erweiterte Features sind nur mit höheren Preisstufen zugänglich, was die Funktionen für Benutzer in niedrigeren Plänen einschränkt

DocuSign Preise

Persönlich : $15/Monat

: $15/Monat Standard : $45/Monat pro Benutzer

: $45/Monat pro Benutzer Business Pro : $65/Monat pro Benutzer

: $65/Monat pro Benutzer Erweiterte Lösungen: Benutzerdefinierte Preise

DocuSign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4.5/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (8,000+ Bewertungen)

via Jotform Enterprise Meiner Erfahrung nach eignet sich Jotform Enterprise gut für Unternehmen, die sich auf die Datenerfassung zur Erstellung von Rechtsdokumenten, Verträgen und Finanzberichten verlassen. Die Automatisierung ohne Code macht es einfach, Workflows zu erstellen und die Freigabe von Dokumenten zu automatisieren, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind.

Die strengen Sicherheitsprotokolle der Plattform, einschließlich der HIPAA- und SOC-2-Vorschriften, sorgen dafür, dass Sie sich beim Umgang mit sensiblen Daten keine Sorgen machen müssen. Der Formular-zentrierte Ansatz unterstützt jedoch möglicherweise nicht die Anforderungen an die Speicherung von Dokumenten oder die Verwaltung von Metadaten ohne die Integration von Drittanbietern

Beste Features von Jotform Enterprise

Automatisierung komplexer Workflows mit benutzerdefinierten Formularen und bedingter Logik

Generieren Sie Dokumente direkt aus der Übermittlung von Formularen, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren

Sicherstellung der Einhaltung strenger Sicherheitsrichtlinien

Einschränkungen von Jotform Enterprise

Die mobile Benutzeroberfläche kann für detaillierte Aufgaben schwierig zu bedienen sein

Die Features für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu herkömmlichen Dokumentenverwaltungssystemen für Unternehmen limitiert

Preise für Jotform Enterprise

Benutzerdefinierte Preise

Jotform Enterprise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (3,300+Bewertungen)

4.7/5 (3,300+Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+Bewertungen)

9. Notion (am besten geeignet für flexibles Dokumentenmanagement im Stil eines Wikis für Unternehmen)

/via_ Notion Wenn Sie auf der Suche nach Flexibilität sind, bietet Notion einen All-in-One Workspace für die Verwaltung von Inhalten in Unternehmen, in den Notizen, Aufgaben, Datenbanken und Wikis integriert werden können. Für mich ist es von unschätzbarem Wert für die Organisation von Wissen im Team und die Optimierung der Zusammenarbeit.

Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche lässt sich intuitiv benutzerdefinieren, unabhängig davon, ob Sie geschäftliche Dokumente oder persönliche Projekte bearbeiten. Und mit seinen robusten Such- und Integrationsfunktionen sorgt dieses Tool dafür, dass Ihr Team immer die richtigen Informationen zur Hand hat.

Notion beste Features

Erstellen, Speichern und Verwalten von Dokumenten in einem einzigen, vereinheitlichten Workspace

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team an freigegebenen Dokumenten zusammen

Nahtlose Verbindung von Dokumenten, Verknüpfung von Projektplänen und Roadmaps für einen besseren Kontext

Erhöhen Sie die Sicherheit von Dokumenten durch granulare Berechtigungen und Zugriffskontrollen

Bewegungseinschränkungen

Neue Benutzer können überfordert sein, da die Vielzahl der Features und benutzerdefinierten Optionen zu einer steilen Lernkurve führen kann

Einige Benutzer finden, dass es im Vergleich zu speziellen Plattformen an fortschrittlichen Features für die Dokumentenverwaltung mangelt

Preisgestaltung

Free

Plus : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Fügen Sie Notion KI zu jedem Plan für $10 pro Mitglied/Monat hinzu

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,500+ Bewertungen)

4.7/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Pneumatic (Am besten für Workflow-Management und Prozessoptimierung)

via pneumatisch Der letzte Punkt auf meiner Liste ist Pneumatic, ein Tool, das sich auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die Verwaltung von Workflows konzentriert. Es hilft bei der Verbesserung von Abläufen, indem es die Erstellung von anpassbaren Workflow-Vorlagen, die Nachverfolgung von Fortschritten und datengesteuerte Anpassungen ermöglicht.

Pneumatic ist zwar kein umfassendes Dokumentenmanagementsystem, aber es ergänzt ein solches, indem es dafür sorgt, dass die Aufgaben in Ihrem Unternehmen reibungslos ablaufen.

Pneumatic beste Features

Erstellen und verfeinern Sie Workflow-Vorlagen mit dem Template Builder, um Prozesse auf dem neuesten Stand zu halten

Führen Sie mehrere Workflows von einer einzigen Vorlage aus und klonen Sie bestehende Workflows, um das Setup zu optimieren

Überwachung des Fortschritts über das Dashboard, um Engpässe zu erkennen, Aufgaben zuzuweisen und Prioritäten festzulegen

Pneumatische Limitierungen

Das Tool konzentriert sich hauptsächlich auf die Verwaltung von Workflows, was seine Effektivität bei umfassenden Anforderungen an den Speicher von Dokumenten limitieren kann

Benutzer könnten Probleme mit der Integration in bestehende Dokumentenverwaltungssysteme haben, was zu Ineffizienzen führt

Pneumatische Preise

Selbstbedienung : $99/Monat

: $99/Monat Schlüsselfertig : $5.900/Jahr

: $5.900/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pneumatische Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.5/5 (30+Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Sie haben ständig wechselnde Inhalte, sensible Dokumente oder Dateien, die eine detaillierte Überprüfung erfordern? Software für den Dokumentenvergleich bietet die nötige Präzision, um selbst kleinste Bearbeitungen zu erfassen und sicherzustellen, dass keine kritische Aktualisierung unbemerkt bleibt.

Mit dieser Software können Sie:

Unstimmigkeiten sofort erkennen, um Fehler zu erkennen, bevor sie eskalieren 🔍

Einen klaren Prüfpfad und eine Versionskontrolle führen, die alle Änderungen für die behördliche Überprüfung nachverfolgt 📜

Schutz sensibler Daten durch Verifizierung von Bearbeitungen und Kennzeichnung nicht autorisierter Änderungen 🔒

Beschleunigung der Überprüfungsprozesse durch automatisierte Vergleiche und Reduzierung des manuellen Workloads ⚡

Optimieren Sie Ihre Enterprise-Dokumentenmanagementsysteme mit ClickUp

Das sind die 10 besten Dokumentenmanagementsysteme für Unternehmen, mit denen Sie die Verwaltung Ihrer Geschäftsdokumente optimieren können. Ganz gleich, ob Sie die Zusammenarbeit verbessern, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen oder das Chaos der physischen Dokumente beseitigen möchten, hier finden Sie die richtige Lösung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken All-in-One-Lösung sind, sollten Sie sich ClickUp! Die nahtlose Integration von Projektmanagement-Features, zentralem Speicher, Workflow-Automatisierung und Echtzeit-Zusammenarbeit mit Dokumenten hat meine Arbeit verändert.

Das Einzigartige an ClickUp ist die Möglichkeit, Ihre Enterprise-Dokumentenmanagement-Strategie mit Ihrem gesamten Ökosystem für die Arbeit zu verbinden. Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, Projekten und Zielen und stellen Sie so sicher, dass Ihr Team immer den richtigen Kontext für seine Arbeit hat.

Warum also warten? Anmeldung bei ClickUp um das Potenzial Ihres Teams noch heute voll auszuschöpfen!