Zeb Evans, CEO und Gründer von ClickUp, sagte in einem Interview.

ClickUp begann als internes Tool, um die Fragmentierung der Produktivität des Teams über 15 verschiedene Tools hinweg zu lösen. Später haben wir uns darauf verlegt, der Welt Zeit zu sparen.

Was für uns als einfacher interner Workflow begann, hat sich zu einem Bild entwickelt, das unsere tägliche Arbeit an ClickUp prägt.

Jede Woche arbeiten Produkt-, Design- und Engineering-Teams an einer einzigen Quelle der Wahrheit. Auf diesem gemeinsamen Board ist alles sichtbar: der Fortschritt, Hindernisse und was wir ausliefern.

Diese Boards werden dann direkt in unsere Dashboards eingespeist, sodass Dinge wie Geschwindigkeit und Release-Bereitschaft ohne aufwendige Recherche angezeigt werden!

Durch die Verwendung unseres eigenen Systems haben wir viel darüber gelernt, wie Teams und agile Prozesse funktionieren.

Ich möchte Ihnen zeigen, was wir gelernt haben.

Im Folgenden erkläre ich, wie ClickUp Sprint-Boards für die agile Produktentwicklung einsetzt.

Was sind Sprint-Boards in ClickUp?

Ein Sprint-Board ist eine visuelle Darstellung der Sprint-Arbeit, die in Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Überprüfen“ und „Erledigt“ unterteilt ist. In ClickUp erstellen die meisten Teams Sprint-Boards mithilfe der Board-Ansicht und fügen dann Sprint-Einstellungen wie Daten, Punkte, Spillover und Berichterstellung hinzu.

Um Sprints in ClickUp effektiv zu verwalten, können Sie Aufgaben, Unteraufgaben, Aufwandsschätzungen und andere zugehörige Details in der Kanban-ähnlichen Board-Ansicht visuell darstellen.

Visualisieren und verwalten Sie Sprint-Aufgaben, Unteraufgaben und Aufwandsschätzungen mit der ClickUp-Board-Ansicht.

Damit können Sie alle Aufgaben innerhalb eines Sprints anzeigen, organisieren und verwalten und gleichzeitig wichtige Sprint-Einstellungen wie Dauer, Startdatum und Enddatum, Punkte oder Zeitschätzungen, Spillover und Berichterstellung integrieren.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Ihnen das Erstellen Ihres Sprint-Boards oder Backlogs jedes Mal wie eine Neuerfindung des Rades vorkommt, sehen Sie sich unsere kuratierte Liste mit Vorlagen für Projektstrukturpläne an.

Übersicht über die Funktionen des Sprint-Boards

Eine kurze Übersicht über die Funktionen des Sprint-Boards von ClickUp:

Feature Funktionalität Einheitliche Sprint-Aufgabenansicht Sehen Sie alle Ihre Sprint-Aufgaben und Unteraufgaben auf einen Blick. Verwalten Sie alles über ein einziges Board und behalten Sie den Überblick über den Fortschritt. Aufwandsabschätzung und Nachverfolgung des Fortschritts Verfolgen Sie die Arbeit mithilfe von Punkten oder ClickUp-Zeitschätzungen . Alles bleibt mit Ihrer Sprint-Dauer, den Start- und Enddaten und allen Aufgaben, die in den nächsten Sprint übergehen, synchronisiert. Integration der Dashboard-Berichterstellung Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Sprint-Berichtskarten wie Velocity, Burnup und Burndown, um den Fortschritt Ihres Teams zu verfolgen und Engpässe zu erkennen. Neue Sprint-Karten Die neuesten Velocity-, Burnup- und Burndown-Karten sind schneller, genauer und unterstützen benutzerdefinierte Sprint-Dauern. Ältere Karten sind mit benutzerdefinierten Dauern nicht kompatibel, daher lohnt sich ein Upgrade für eine bessere agile Berichterstellung. Drill-Down-Analysen Klicken Sie auf Ihre Karten, um detaillierte Einblicke zu erhalten. Sehen Sie, welche Aufgaben, Mitarbeiter und Änderungen zu den Ergebnissen Ihres Teams beigetragen haben. Flexible Datenquellen und Filter Passen Sie die Anzeige an, indem Sie auswählen, welche Sprints, Listen oder Benutzerdefinierten Felder angezeigt werden sollen. Sie können sogar entscheiden, ob Unteraufgaben, archivierte Arbeiten oder Aufgaben in mehreren Listen angezeigt werden sollen.

🤯 Wussten Sie schon? Die KI von ClickUp, ClickUp Brain, hat innerhalb eines Jahres ein bemerkenswertes Wachstum von etwa 665.000 auf über 2 Millionen Workspaces verzeichnet. Das ist mehr als eine Verdreifachung der Anzahl der Teams, die KI mittlerweile nutzen, um jeden Tag smarter zu planen, zu schreiben und zu arbeiten.

📚 Weiterlesen: Wie man agile Rollen und Verantwortlichkeiten für Teams aufbaut

Anpassbare Workflows und Spalten für agile Teams

Was wir an der Entwicklung in ClickUp besonders schätzen, ist das Wissen, dass jedes agile Team (einschließlich unseres!) seine eigenen Eigenheiten, Rituale und Regeln hat, nach denen es arbeitet.

Genau aus diesem Grund gibt es ClickUp für agile Teams.

Starten Sie Ihren agilen Prozess schneller mit ClickUp und erhalten Sie vorgefertigte Workflows, die sich an Scrum-, Kanban- oder hybride Ansätze anpassen lassen.

Innerhalb dieses Setups erhalten wir sofortigen Zugriff auf die beiden Ansichten, in denen agile Teams praktisch leben:

ClickUp-Tabellenansicht für die Übersichtlichkeit im Tabellenformat, die wir beim Sortieren von Sprint-Aufgaben, Schätzungen, Eigentümern und Abhängigkeiten benötigen.

ClickUp Board Ansicht für einen übersichtlichen Drag-and-Drop-Flow, mit dem wir Aufgaben von „Zu erledigen“ über „Doing“ zu „Erledigt“ verschieben können, ohne unseren Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Innerhalb des Workspaces können Sie Spalten umbenennen, Phasen neu anordnen, Schritte wie „Überprüfung“ oder „Qualitätssicherung“ hinzufügen oder alles ganz einfach halten.

Integration mit Aufgaben, Backlogs und Zielen

Sprint-Boards in ClickUp werden noch leistungsfähiger, wenn Sie sie mit dem Rest Ihres ClickUp-Workspaces verbinden.

Mit ClickUp Aufgaben lassen sich übergeordnete Aufgaben in Unteraufgaben untergliedern, Ebenen verschachteln, wenn der Aufwand sich über mehrere Komponenten erstreckt, und der Kontext detailliert beibehalten.

Teilen Sie komplexe Aufgaben mit ClickUp Aufgaben in strukturierte Unteraufgaben auf.

Von dort aus können Sie mit ClickUp Ihren Sprint einer bestimmten Backlog-Liste zuordnen. Diese dient als zentrale Quelle für anstehende Arbeiten.

Noch besser ist, dass jedes Backlog-Element eine Option enthält, um es direkt zum aktiven Sprint hinzuzufügen. Wenn Ihr Team mehrere Stories gleichzeitig plant, können Sie diese Auswahlen stapeln und mit einem einzigen Schritt einfügen.

Ordnen Sie Backlog-Elemente aktiven Sprints zu und verwalten Sie anstehende Aufgaben nahtlos mit ClickUp Aufgaben.

All dies steht in Zusammenhang mit Ihren übergeordneten Zielen in ClickUp. Sie können Sprint-Aufgaben mit den Zielen verknüpfen, die sie unterstützen, den Fortschritt verfolgen, während die Arbeit über das Board hinweg voranschreitet, und sehen, wie jeder Sprint zum Gesamtbild beiträgt.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp AI hilft Ihnen bei der Verwaltung von Aufgaben. So funktioniert es: Zusammenfassung der Aktivitäten der Aufgaben: Bitten Sie die KI, die Aktivitäten in der Beschreibung und den Kommentaren dieser Aufgabe zusammenzufassen.

Stellen Sie Fragen zu Ihrer Aufgabe: Die KI schlägt Ihnen mehrere Fragen zu Ihrer Aufgabe vor, die sie beantworten kann.

Fortschrittsbericht: Bitten Sie die KI, Sie über die Aktivitäten dieser Aufgabe auf dem Laufenden zu halten.

Finden Sie Aufgaben, die feststecken: KI identifiziert alle Aufgaben an einem Speicherort, die seit einem bestimmten Zeitraum nicht mehr aktualisiert oder diskutiert wurden. Erstellen Sie mit ClickUp AI-generierte Unteraufgaben aus einem einfachen Aufgabennamen.

Sprint-Boards werden lebendig, wenn die Unterhaltungen, die ihre Form bestimmen, am selben Ort stattfinden.

Eingabe: ClickUp-Chat

Ihre funktionsübergreifenden Teams können Prioritäten besprechen, Ideen verfeinern oder schnelle Entscheidungen freigeben, lange bevor etwas auf ein Board gezogen wird.

Arbeiten Sie mit ClickUp Chat in Echtzeit an Prioritäten und Entscheidungen für Sprints zusammen.

Die SyncUps von ClickUp Chat heben dies auf eine neue Ebene. Während der Sprint-Planung kann jemand direkt im Kanal ein SyncUp starten und seinen Bildschirm freigeben, um Backlog-Elemente oder den aktuellen Sprint durchzugehen.

Führen Sie Echtzeit-Sprint-Pläne und Backlog-Überprüfungen direkt in Kanälen mit ClickUp Chat SyncUps durch.

Für größere Ideen oder Anpassungen während des Sprints ist ClickUp Whiteboard der richtige Ort, um diese mit Ihrem Team zu besprechen.

Skizzieren Sie einen schnellen Flow, stellen Sie Abhängigkeiten dar oder verfeinern Sie eine Story als Gruppe. Wenn etwas bereit ist, in die Arbeit umgesetzt zu werden, wird es direkt vom Board aus zu einer Aufgabe (das ist wirklich einfach!).

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Brainstorming betreiben, Abhängigkeiten abbilden und Ideen sofort in Aufgaben umsetzen.

Vorteile der Verwendung von Sprint-Boards für die agile Entwicklung

Lassen Sie uns einen Blick auf die Vorteile der Verwendung von Sprint-Boards für das agile Projektmanagement werfen 👇

✅ Verbesserte Sprint-Planung und Priorisierung

Wenn wir einen Sprint auf einem Board planen, erhalten unsere Softwareentwicklungsteams eine umfassende Ansicht des aktuellen Stands. Wir können die großen, kleinen und absolut unverzichtbaren Aufgaben für den laufenden Sprint sehen.

Die Visualisierung der Arbeit in Form von Karten hilft dabei, Prioritäten zu ordnen und zu erkennen, wo wir das Entwicklungsteam überlasten. Wenn wir den Sprint festlegen, wissen wir genau, wozu wir Ja sagen und was wir für später zurückstellen.

✅ Verbesserte Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit im Team

Wir finden es toll, dass wir auf einen Blick auf dem Board sehen können, wer was macht und wie sich der Sprint entwickelt. Jede Karte hat einen Eigentümer und einen Status, sodass es keine Missverständnisse gibt.

Bei StandUps gehen wir einfach von links nach rechts über das Board und sprechen über die Fortschritte. Die Mitarbeiter übernehmen ganz natürlich die Eigentümerschaft, da ihre Arbeit für alle sichtbar ist. So bleiben unsere agilen Teams aufeinander abgestimmt (ohne das Gefühl einer strengen Nachverfolgung).

📮 ClickUp Insight: Fast ein Drittel der Arbeitnehmer (29 %) unterbricht seine Arbeit, während es auf Entscheidungen wartet, und bleibt in einem Zustand der Unsicherheit zurück, ohne zu wissen, wann und wie es weitergehen soll. Eine Falle der Produktivität, in der niemand stecken möchte. 💤 Mit den KI-Karten von ClickUp enthält jede Aufgabe eine klare, kontextbezogene Zusammenfassung der Entscheidungen. Sie sehen sofort, was den Fortschritt behindert, wer beteiligt ist und welche nächsten Schritte zu tun sind – so bleiben Sie auch dann auf dem Laufenden, wenn Sie nicht der Entscheidungsträger sind.

✅ Schnellere Identifizierung von Hindernissen und Engpässen

Boards machen festgefahrene Arbeit für das gesamte Team auf einen Blick sichtbar. Wenn Karten nicht mehr bewegt werden oder sich in derselben Spalte stapeln, wissen wir, dass es einen Engpass gibt – sei es bei Überprüfungen, der Qualitätssicherung, den Anforderungen oder was auch immer.

Wir können direkt zu diesen Karten springen, die Kommentare lesen und Probleme beheben, sobald sie zu einem Problem werden. Hier zeigen Sprint-Boards ihre wahre Stärke für agile Softwareentwicklungsteams, die an komplexen agilen Projekten arbeiten.

✅ Optimierte Bereitstellung und bessere Vorhersagbarkeit des Sprints

Mit einem gut gepflegten Sprint-Board fühlt sich die Lieferung am Ende jeder Woche nie wie eine hektische Eile an. Wir können sehen, wie die Arbeit stetig über das Board fließt, was uns hilft, Spitzen auszugleichen und Last-Minute-Stau zu vermeiden.

Und da jede Aufgabe durch die Nachverfolgung verfolgt wird, erkennen wir echte Muster in der Arbeitsweise des Teams (wie viel wir normalerweise schaffen, wie lange Dinge dauern und wo wir tendenziell langsamer werden).

🚀 Vorteil von ClickUp: Da wir bereits darüber sprechen, Sprints reibungsloser zu gestalten, nutzen wir auch eine unserer bevorzugten Funktionen von ClickUp, um alles am Laufen zu halten, ohne das Board ständig überwachen zu müssen. Wir verwenden die Super Agents von ClickUp, weil sie uns die Frage „Hat das jemand gemacht?“ ersparen. So helfen sie uns jeden Tag: Wenn eine Aufgabe in den Status „In Bearbeitung“ wechselt, benachrichtigt ein Agent sofort unseren QA-Mitarbeiter und hinterlässt eine freundliche Erinnerung im Thread.

Am Ende der Woche erstellt ein anderer Agent eine übersichtliche Zusammenfassung dessen, was wir abgeschlossen haben und was als Nächstes zu tun ist (ein kleiner Vertreter des Projektmanagements zu unseren Diensten). Für neue Features hinterlegen wir unsere Notizen in ClickUp-Dokumenten, und ein Agent generiert automatisch Unteraufgaben basierend auf den Überschriften (es ist wie Zauberei, glauben Sie uns!).

Wie ClickUp-Teams Sprint-Boards effektiv nutzen

Schauen wir uns nun genauer an, wie wir Sprint-Boards bei ClickUp tatsächlich einsetzen:

Schritt 1: Richten Sie Ihr Sprint-Board ein

Bevor wir mit der Nachverfolgung von Burndown-Diagrammen oder der Diskussion über die Geschwindigkeit in Retrospektiven beginnen können, brauchen wir eine solide Basis für unsere Sprints. Das Wichtigste zuerst: So aktivieren Sie „Sprints” in ClickUp (falls Sie diese Option noch nicht sehen können):

Öffnen Sie unsere Workspace-Einstellungen .

Gehen Sie zum App-Center

Zum App-Center

Finden und aktivieren Sie die Sprints ClickApp.

Zu allen ClickApps

Wählen Sie die Spaces aus, in denen Sprints aktiv sein sollen.

Sprints in ClickUp Spaces aktivieren

Klicken Sie in der Seitenleiste oder innerhalb eines Spaces auf die Schaltfläche „+“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“.

Wählen Sie Sprint-Ordner, um einen neuen Ordner zu erstellen.

Sprint-Ordner auswählen

Wir haben jetzt einen Sprint-Ordner, der jede darin enthaltene Liste als Sprint erkennt, mit Daten, Berichten und agilen spezifischen Einstellungen, die sofort einsatzbereit sind.

Erstellen Sie einen neuen Sprint-Ordner

🚀 Vorteil von ClickUp: Eine der besten Steigerungen der Produktivität, die wir uns selbst ermöglicht haben, ist die Übernahme aller sich wiederholenden Aufgaben der Sprint-Verwaltung durch ClickUp Automatisierungen. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben der Sprint-Administration und sorgen Sie mit ClickUp Automatisierungen für reibungslose Workflows. Mit diesen Schaltern für die Automatisierung können wir: Markieren Sie einen Sprint automatisch als erledigt , sobald er das Enddatum erreicht hat (auf Wiedersehen, vergessene Sprints).

Erstellen Sie sofort den nächsten Sprint , damit unser Team immer für den nächsten Zyklus bereit ist.

Verschieben Sie unvollständige Aufgaben in Ihre Backlog-Liste

Schritt 2: Sprints mit priorisierten Aufgaben füllen

Nachdem unser Sprint-Board eingerichtet ist, müssen wir entscheiden, was tatsächlich in einen Sprint aufgenommen wird. Von hier aus bereiten wir zunächst unseren Backlog außerhalb des Sprints vor:

Verwenden Sie eine Backlog-Liste, um alle Ideen, Fehler und anstehende Arbeiten zu erfassen.

Fügen Sie Aufgaben zu Ihrer Backlog-Liste hinzu

Fügen Sie Details wie Beschreibungen, Akzeptanzkriterien und Links hinzu.

Wenden Sie Priorität, Story Points und Typ (Feature, Fehler, Aufgabe) an.

ClickUp-benutzerdefinierte Felder anwenden

Dann ziehen wir die besten Arbeiten in den Sprint. Eine einfache Art, sich das vorzustellen:

Beginnen Sie mit den höchsten Prioritäten , die klar definiert sind.

Sehen Sie sich unsere Teamkapazität mithilfe von ClickUp-Zeitschätzungen oder der bisherigen Geschwindigkeit an, damit wir den Sprint nicht überlasten.

Verschieben oder weisen Sie diese Aufgaben der aktuellen Sprint-Liste zu, damit sie auf unserem Sprint-Board angezeigt werden.

🚀 ClickUp-Vorteil: Erstellen Sie KI-Felder für Ihre Epics. Wir empfehlen die folgenden Felder: KI-Feld Beschreibung Zusammenfassung Fassen Sie das Epic zusammen Fortschrittsberichte Erhalten Sie Updates zum Fortschritt des Epics. Elements Identifizieren Sie die Arbeit, die für das Epic zu erledigen ist. T-Shirt-Größe Ermitteln Sie, wie viel Aufwand das Epic erfordert. Kategorisieren Lassen Sie ClickUp AI Ihre Epics kategorisieren oder erstellen Sie dazu Ihre eigene benutzerdefinierte Eingabeaufforderung.

Sehen Sie sich dieses Video an, um das Beste aus AI Fields herauszuholen:

🔊 Hören Sie es von einem ClickUp-Benutzer, der Softwareentwickler ist:

Meine Erfahrungen mit ClickUp sind sehr positiv. Die Plattform ist intuitiv und benutzerfreundlich, sodass unser Team sie ohne große Einarbeitungszeit leicht übernehmen konnte. Eine der herausragenden Funktionen ist für uns die einfache Erstellung und Verwaltung von Sprints. Die Flexibilität, Sprint-Boards anzupassen, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen, hat die Effizienz unseres Workflows erheblich verbessert. ClickUp bietet außerdem eine nahtlose Benutzererfahrung mit einer übersichtlichen Oberfläche, schneller Navigation und robusten Integrationen. Ob es um die Festlegung von Prioritäten, die Überwachung von Zeitleisten oder die teamübergreifende Zusammenarbeit geht – alles fühlt sich optimiert und gut strukturiert an. Insgesamt hat ClickUp die Planung, Durchführung und Überprüfung unserer Projekte vereinfacht und ist damit ein hervorragendes Tool für das agile Sprint-Management in unserem Unternehmen.

Schritt 3: Überwachen Sie den Sprint-Fortschritt in Echtzeit

Sobald der Sprint beginnt, besteht unsere Aufgabe im Wesentlichen darin, die Arbeit bestmöglich zu begleiten. Wir möchten sehen, was vorangeht, was stagniert und ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, um das zu erreichen, was wir versprochen haben.

Auf dem Sprint-Board behalten wir unsere aktuelle Sprint-Liste in der Board-Ansicht im Blick und beobachten, wie Aufgaben von „Zu erledigen“ zu „Erledigt“ wandern. Während der StandUp-Meetings gehen wir buchstäblich gemeinsam das Board durch, besprechen, was sich bewegt hat, und weisen auf alles hin, was zu lange in „In Bearbeitung“ oder „Review“ verweilt.

Verfolgen Sie den Sprint-Fortschritt und erkennen Sie Engpässe in Echtzeit, indem Sie Aufgaben in der ClickUp-Board-Ansicht verwalten.

Anschließend zoomen wir mit Sprint-Dashboard-Karten heraus, die uns einen Überblick über das Geschehen hinter dem Board verschaffen.

Sprint-Karten befinden sich auf ClickUp-Dashboards und beziehen Daten direkt aus unserem Sprint-Ordner, sodass wir den Sprint-Fortschritt genau dokumentieren und visualisieren können.

Kurz gesagt, darauf kann mein Team nicht verzichten 👇

Sprint Burndown, um zu sehen, wie viel Aufwand noch übrig ist und ob wir in einem gesunden Tempo vorankommen oder von der idealen Linie abweichen.

Überwachen Sie den verbleibenden Aufwand und vergleichen Sie den Fortschritt mit dem idealen Tempo mithilfe des ClickUp-Sprint-Burndown-Diagramms.

Sprint Burnup macht macht Scope Creep unmöglich, da es den Gesamtarbeitsaufwand mit dem bereits fertiggestellten Arbeitsaufwand im Verlauf des Sprints vergleicht.

Verfolgen Sie die Gesamtarbeit im Vergleich zur fertiggestellten Arbeit, um Änderungen des Umfangs mit dem ClickUp-Sprint-Burnup-Diagramm aufzudecken.

Verfolgen Sie die Gesamtarbeit im Vergleich zur fertiggestellten Arbeit, um Änderungen des Umfangs mit dem ClickUp Sprint Burnup aufzudecken.

Sprint-Geschwindigkeit, um mehrere Sprints zu überblicken und unser tatsächliches Tempo zu verstehen, bevor wir den nächsten Plan erstellen.

Analysieren Sie die Teamleistung über mehrere Zyklen hinweg, um mit dem ClickUp-Sprint-Velocity-Diagramm genau zu planen.

Sprint-Aufgabenbericht, wenn wir eine Ansicht des Sprints haben möchten, die zeigt, wozu wir committen, was hinzugefügt oder entfernt wurde und was nicht fertiggestellt wurde.

Überprüfen Sie Verpflichtungen, Änderungen des Umfangs und unvollendete Arbeiten mit dem ClickUp-Sprint-Aufgabenbericht.

Wir verwenden Dashboards, um agile Metriken zu messen.

ClickUp-Dashboards können sowohl für interne als auch für externe Stakeholder erstellt werden. Sie können auf Teamebene und für eine Übersicht auf hoher Ebene benutzerdefiniert angepasst werden.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für agile Teams

Mit KI-Karten kann sich jeder schnell einen Überblick über die wichtigsten Aktionselemente verschaffen.

Erhalten Sie mit AI Cards eine Zusammenfassung der wichtigsten Erfolge, Risiken, erledigten Aufgaben und mehr.

Schritt 4: Führen Sie Sprint-Reviews und Retrospektiven durch

Am Ende eines Sprints müssen wir zwei verschiedene Unterhaltungen führen:

Eine Sprint-Überprüfung darüber, was wir ausgeliefert haben

Eine Retrospektive darüber, wie wir gearbeitet haben bei unserer Arbeit und wie wir uns beim nächsten Mal verbessern wollen.

Und wir achten darauf, sie als separate Momente zu behandeln, auch wenn sie direkt aufeinander folgen.

Bei der Sprint-Überprüfung gehen wir in der Regel wie folgt vor:

Filtern Sie unsere Sprint-Liste oder unser Board nach „Erledigt“-Elementen und sehen Sie sich an, was wir tatsächlich geliefert haben.

Laden Sie Stakeholder ein, direkt in den Kommentaren zu den Aufgaben zu reagieren, Fragen zu stellen und Feedback zu geben.

Verwenden Sie Aufgabenkommentare in ClickUp, um @zu erwähnen, Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten.

Aktualisieren Sie den Backlog auf der Grundlage unserer Erkenntnisse, damit der nächste Sprint auf der Grundlage einer verbesserten Projekt-Roadmap beginnen kann.

Am Ende eines Sprints findet der gesamte Lernprozess statt, und es kann leicht passieren, dass diese Erkenntnisse in zufälligen Notizen und Chat-Threads verloren gehen. Aber die ClickUp-Retrospektiven-Vorlage hilft unserem Team dabei, jedes Mal konsistente, strukturierte Retrospektiven durchzuführen!

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie konsistente, strukturierte Sprint-Reviews durch und halten Sie Erkenntnisse mit der ClickUp-Vorlage für Retrospektiven fest.

In dieser Vorlage:

Speichern Sie alle Retrospektiven in einem Dokument mit einer Registerkarte für jede Sitzung, damit wir durch vergangene Sprints scrollen und sehen können, wie sich unser Team weiterentwickelt hat.

Erstellen Sie eine klare Zusammenfassung, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist und konkrete nächste Schritte.

Verwenden Sie @mentions und zugewiesene Kommentare, um die richtigen Personen einzubeziehen, Follow-ups in Aufgaben umzuwandeln und sicherzustellen, dass Verbesserungen im nächsten Sprint sichtbar werden.

Wenn Sie sich jemals über Story Points verwirrt gefühlt haben, ist dieses Video die perfekte Verknüpfung. Es zeigt (Schritt für Schritt), wie man Aufgaben vergleicht, eine Basislinie auswählt, die Fibonacci-Skala verwendet und als Team schätzt, ohne zu viel darüber nachzudenken. Sie sehen reale Beispiele, echte Sprint-Boards und genau die Momente, in denen Teams normalerweise ins Stocken geraten. Sehen Sie sich das Video einmal an, und Ihre nächste Sprint-Planungssitzung wird Ihnen zehnmal leichter fallen.

Schritt 5: Passen Sie zukünftige Sprints auf der Grundlage von Analysen an

Der Sprint-Aufgabenbericht ist der Ort, an dem wir kurz innehalten und in den Spiegel schauen. Er stellt unsere ursprüngliche Verpflichtung neben das, was tatsächlich passiert ist, und führt die Nachverfolgung aller Änderungen des Umfangs während des gesamten Prozesses durch, sodass wir den gesamten Verlauf des Sprints nachvollziehen können.

Der Bericht zeigt fünf Schlüssel-Kacheln, von denen jede einen anderen Teil der Geschichte erzählt:

Sprint-Aufgabenbericht Beschreibung Engagiert Der Aufwand, den wir bei der Bestätigung des Sprints festgelegt haben. Dies ist unser ursprüngliches Versprechen in Punkten oder Zeit, bevor sich etwas geändert hat. Hinzugefügt Zusätzliche Arbeit oder zusätzlicher Aufwand, der nach der Bestätigung hinzukam. Hier zeigt sich deutlich, wie sich der Umfang während des Sprints verändert hat. Entfernt Arbeiten, die wir nach der Bestätigung herausgenommen oder reduziert haben. Dies zeigt, wo wir den Sprint stillschweigend verkürzt haben, um der Realität gerecht zu werden. fertiggestellt Alle Arbeiten, die wir tatsächlich abgeschlossen haben, bevor wir den Sprint als erledigt markiert haben. Dies ist unser echter „Erledigt“-Stapel, nicht nur das, was wir zu erledigen hofften. Verbleibend Aufgaben, die bei Ende des Sprints noch offen waren. Dies sind die Elemente, die wahrscheinlich in den nächsten Sprint übernommen werden oder überdacht werden müssen.

Da jede Kachel anklickbar ist, können wir die genauen Aufgaben hinter diesen Nummern aufschlüsseln und sehen, welche Eigentümer, Arten von Arbeit oder Epics die Muster beeinflussen.

Auf dieser Grundlage optimieren wir unseren nächsten Sprint:

Wenn „Committed“ immer viel größer ist als „fertiggestellt“, reduzieren wir unsere anfängliche Arbeitslast oder teilen große Elemente in kleinere Aufgaben auf.

Wenn Added weiter steigt, verschärfen wir unsere Regeln für die Arbeit während des Sprints oder reservieren einen expliziten Puffer.

Wenn immer wieder dieselbe Art von Arbeit unter „Remaining“ (Verbleibend) auftaucht, überdenken wir, wie wir diese Kategorie einschätzen oder priorisieren.

🚀 Vorteil von ClickUp: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen externen Apps und Ihrem Workspace. Hier sind einige ClickUp-Integrationen, die Ihnen viel Zeit sparen: Integration Beschreibung Codegen Codegen ist Ihr KI-Entwickler-Teamkollege in ClickUp. Es handelt sich um einen externen KI-Agenten , der Aufgaben abschließt, Features entwickelt und Fragen zum Code in natürlicher Sprache beantwortet. Gitlab Verknüpfen Sie Spaces direkt mit Gitlab-Projekten. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Projekt können mit Commits, Branches und Merge-Requests verknüpft werden. GitHub Verbinden Sie Spaces direkt mit GitHub-Repositorys. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Repo können mit Commits, Branches und Pull Requests verknüpft werden. Bitbucket Verbinden Sie Spaces direkt mit Bitbucket-Repositorys (Repos), damit Sie immer wissen, welche Arbeiten miteinander in Zusammenhang stehen. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Repo können mit Commits, Branches und Pull Requests verknüpft werden. Figma Mit unserer Figma-Integration können Sie: – mithilfe der Connected Search über verschiedene Apps hinweg suchen, darunter auch Figma – Figma-spezifische Befehle über das Command-Center ausführen – Figma-Inhalte in ClickUp einbetten

Beispiele aus der Praxis für die Verwendung von Sprint-Boards

Wenn der Prozess einmal eingerichtet ist, ist es hilfreich zu sehen, wie Sprint-Boards in agilen Produktumgebungen funktionieren. Sehen wir uns dazu einige Beispiele an:

Die Softwareentwicklungs- und Produktmanager von ClickUp

Unsere Ingenieure und Produktmanager bei ClickUp planen Epics in ClickUp, um die Arbeit zu priorisieren, die Sichtbarkeit zu verbessern und zusammenzuarbeiten.

Die Teams sind in Squads organisiert, von denen jedes über einen eigenen Ordner verfügt. Jeder Squad-Ordner enthält Listen für Backlog-Elemente, Bugs und Sprints.

Dank der Flexibilität von Aufgaben in mehreren Listen finden sich Epics und User Stories in den Feature-Listen, Produkt-Roadmap-Listen und Sprint-Listen des Teams wieder.

SaaS-Entwicklungsteam verwaltet Feature-Releases

Yggdrasil Gaming ist ein Spieleentwicklungsunternehmen, das zur Verwaltung seiner technischen Arbeiten zu ClickUp gewechselt ist. Nach der Umstellung der Entwicklung auf ClickUp konnten sie die entwicklungsbezogenen Kosten um etwa 30 % senken und die Produktivität um 37 % steigern.

Kurz gesagt:

Die Entwicklerteams verwalten die Spieleentwicklung in ClickUp und nutzen die Plattform als zentrale Anlaufstelle für die Planung und Nachverfolgung der Arbeit an neuen Titeln und Features.

Mit Sprint-Boards können sie die Arbeit von der Planung über die Umsetzung bis zur Veröffentlichung vorantreiben und gleichzeitig Produkt, Technik und Führung hinsichtlich Fortschritt und Umfang auf dem Laufenden halten.

Marketingteam führt Kampagnensprints mit Fristen und Genehmigungen durch

Marketingteams sind genauso chaotisch wie Ingenieurteams – manchmal sogar noch mehr. Ein nützliches Beispiel aus der Praxis ist Santander, dessen Marketingabteilung von einem langen, starren Kampagnen-Plan zu straffen, zweiwöchigen Scrum-Zyklen übergegangen ist. Das gibt ihnen die Möglichkeit, Ideen schnell zu testen und intelligentere Entscheidungen zu treffen, sobald Ergebnisse vorliegen.

Das Sprint-Board hilft ihnen dabei:

Sehen Sie alle Kampagnenressourcen an einem Ort dank fundierter agiler Methoden.

Bewegen Sie die Arbeit durch Phasen wie Entwurf, Design, Überprüfung und Markteinführung.

Verschieben Sie Budgets und Prioritäten während des Sprints basierend auf der tatsächlichen Leistung.

Designer lieben Struktur genauso wie kreatives Chaos, und die UX-Teams von Google sind ein gutes Beispiel dafür, wie man beides in Einklang bringen kann. Sie nutzen Design-Sprints als fokussierten, zeitlich begrenzten Workflow, um UI- und UX-Ideen so schnell wie möglich zu iterieren.

Ein typischer Design-Sprint sieht bei ihnen wie folgt aus:

Das Problem als Team abbilden

Entwerfen und erkunden Sie verschiedene UX-Ansätze

Entwickeln Sie einen Prototyp der besten Idee

Testen Sie es mit echten Benutzern

Entscheiden Sie, was in das Produkt einfließt

Häufige Fehler bei der Verwendung von Sprint-Boards

Hier sind einige versteckte Fehler, die Teams häufig bei Sprint-Boards machen ⬇️

Fehlausgerichtete Swimlanes

Es ist überraschend einfach, dass Swimlanes von der tatsächlichen Arbeitsweise des Teams abweichen. Wenn das Board nicht mehr der Realität entspricht, beginnen die Mitarbeiter oft, die Lanes zu wechseln oder sie ganz zu ignorieren.

✅ Lösung: Erstellen Sie Swimlanes neu, die sich an den tatsächlichen Workflow-Schritten oder den tatsächlichen Eigentümern orientieren, und überprüfen Sie diese bei jedem Sprint.

Versteckte blockierte Arbeit

Blockierte Aufgaben verstecken sich gerne an Stellen, die niemand überprüft, wie Unteraufgaben oder inmitten einer unübersichtlichen Reihe von Spalten. Wenn das passiert, kommt es plötzlich zu einer Verlangsamung, obwohl die Arbeit schon vor langer Zeit ins Stocken geraten ist.

✅ Lösung: Weisen Sie blockierten Elementen einen eindeutigen Tag oder eine Spur zu und verlangen Sie, dass alles, was länger als eine Stunde pausiert ist, markiert wird.

Übermäßige Mikroaufgaben

Manche Teams teilen die Arbeit so klein auf, dass das Board wie Konfetti aussieht. Dadurch wird es manchmal schwieriger, den Überblick zu behalten, als die Arbeit zu erledigen.

✅ Lösung: Legen Sie eine sinnvolle Mindestaufgabengröße fest und fassen Sie sehr kleine Elemente zu Einheiten zusammen, die einen echten Wert für den Benutzer darstellen.

Stille Eigentümerschaftslücken

Karten bleiben gelegentlich in aktiven Spalten ohne eindeutigen Eigentümer liegen und warten still darauf, dass jemand sie wie durch Zauberhand aufgreift. Meistens geht jeder davon aus, dass sich jemand anderes darum kümmert.

✅ Korrektur: Bevor eine Karte in einen aktiven Status versetzt wird, muss ein benannter Eigentümer angegeben werden, und Änderungen der Eigentümerschaft müssen offen kommuniziert werden.

Schnellere Auslieferung, weniger Stress und bessere Ergebnisse mit ClickUp-Sprint-Boards

Wenn wir unsere Softwareentwicklungsprojekte in ClickUp durchführen, fällt alles genau an den richtigen Platz. Unser agiles Scrum-Board wird zum einzigen Ort, an dem Ideen zu Aufgaben werden, Aufgaben zu Fortschritten und Fortschritte zu ausgelieferten Features. Und das Beste daran ist noch nicht einmal, dass wir keine Zeit damit verschwenden, zu raten, wo sich die Dinge befinden oder wer was tut.

Sprint-Boards vermitteln uns ein klares, lebendiges Bild unserer Aufgabenverwaltung, sodass wir Arbeiten zwischen verschiedenen Phasen verschieben, Teamkollegen schnell bei Problemen unterstützen und uns auf das konzentrieren können, was einen Wert schafft. In Kombination mit ClickUp-Automatisierungen, Dokumenten, Dashboards und KI fühlen sich unsere Softwareentwicklungsprozesse plötzlich viel leichter an.

Wir planen intelligenter, überprüfen schneller und liefern mit viel mehr Selbstvertrauen. Melden Sie sich bei ClickUp an und sehen Sie, wie weit Ihr Team kommen kann, wenn Ihre Sprints endlich im Flow sind.

Häufig gestellte Fragen

Die Board-Ansicht in ClickUp hilft Ihnen dabei, Aufgaben, User Stories und Prioritäten für einen bestimmten Sprint-Zyklus zu organisieren. Ähnlich wie ein traditionelles physisches Scrum-Board zeigt es die Arbeit in Phasen an (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt), verfügt jedoch über leistungsstarke Automatisierungs-, Filter- und Berichtsfunktionen, die sich ideal für die Verwaltung agiler Projekte eignen. Es hilft den Teammitgliedern, die Workload zu visualisieren, aufeinander abgestimmt zu bleiben und in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Sprint-Boards helfen Teams dabei, sich an agile Prinzipien zu halten, indem sie allen einen gemeinsamen Überblick über die Arbeit verschaffen. Die Aufgaben sind übersichtlich organisiert, sodass sich die Teammitglieder während der Sprint-Planung auf die wichtigsten Elemente konzentrieren können. Mit einem visuellen Workflow wird es viel einfacher, den Fortschritt zu verfolgen, den Umfang zu verwalten und die Lieferung vorhersehbar zu halten. Diese enge Feedbackschleife unterstützt bessere Entscheidungen und eine reibungslosere Produktentwicklung.

Ja, Sprint-Boards sind direkt mit Ihrem Backlog und allen zugehörigen Aufgaben verbunden. Sie können verfeinerte Elemente in einen Sprint ziehen, sie nach Status oder Mitarbeitern gruppieren und alles über Ihre Projektmanagement-Tools synchronisieren. Diese Verbindung hilft dem Scrum Master und dem Team, einen übersichtlichen Backlog zu führen und gleichzeitig sicherzustellen, dass jede Aufgabe einen klaren Weg in einen bevorstehenden Sprint hat.

ClickUp bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Sie können die Board-Ansicht verwenden, um zu sehen, wie Aufgaben die verschiedenen Phasen durchlaufen, die Tabellenansicht für detailliertere Aufgabeninformationen und Dashboards für Metriken wie fertiggestellte Punkte, Workload und Sprint-Burndown. Diese Ansichten helfen den Teammitgliedern und dem Scrum Master, sich über den Fortschritt, Hindernisse und das allgemeine Tempo der Lieferung auf dem Laufenden zu halten. Und das Beste daran ist, dass die Zusammenarbeit im Team auf eine neue Ebene gehoben wird!

Eine gründliche Sprint-Überprüfung hebt fertiggestellte Arbeiten hervor, sammelt Feedback und schafft eine Verbindung zwischen den Ergebnissen und der Produktvision. Anschließend hilft eine Retrospektive dem Team, den Verlauf des Sprints zu reflektieren. Wir schauen uns an, was gut funktioniert hat, was uns ausgebremst hat und was wir verbessern möchten. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse in umsetzbare Aufgaben sorgt für kontinuierliche Verbesserungen, was ein wichtiger Bestandteil agiler Praktiken und kollaborativer Teamarbeit ist.