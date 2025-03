Ultimativer Leitfaden für die agile Produktentwicklung (2025)

sie möchten mehr über _Agile Produktentwicklung erfahren?

Ganz gleich, ob Sie Software entwickeln oder Hardwareprodukte herstellen, der agile Prozess trägt dazu bei, dass Ihr Zyklus kürzer und produktiver wird.

Wenn Sie die Grundlagen des agilen Ansatzes kennenlernen möchten, sind Sie hier genau richtig.

In diesem Artikel erfahren Sie, was die agile Methodik ist, wie sie funktioniert, welche Vorteile sie bietet und welches Tool für das agile Projektmanagement am besten geeignet ist.

Fangen wir an!

Was ist Agile?

Die agile Methodik ist eine Reihe von Praktiken, die Teams dabei helfen, die Dauer des Zyklus zu verkürzen und benutzerorientierte Produkte zu entwickeln.

zu erledigen?_Wie geht das?

Eine Agiles Team arbeitet in kurzen Sprints von 2-4 Wochen, um eine funktionierende Version des Produkts zu erstellen.

Am Ende jedes Sprints stellen sie diese Version den wichtigsten Interessengruppen vor. Auf der Grundlage des Feedbacks der einzelnen Interessengruppen wird der nächste Sprint eingeleitet.

Sie wiederholen diesen Prozess, bis das Endprodukt die Erwartungen aller Beteiligten erfüllt.

warum?

Kurze Sprints helfen Ihnen, die Gesamtproduktionszeit zu verkürzen.

Und häufige Überprüfungen mit den Interessenvertretern helfen Ihnen, mit den Kundenbedürfnissen in Kontakt zu bleiben.

das Ergebnis?

Ein besseres Produkt in kürzerer Zeit entwickelt!

Dies ist natürlich ein sehr anderer Entwicklungsstil von einem traditionellen Projektmanagementstil wie der Wasserfallmethodik.

Wie unterscheidet sich der agile Rahmen von der Wasserfallmethodik?

Ein agiles Projekt umfasst mehrere Sprints oder Entwicklungszyklen, während die Wasserfall-Methodik hat einen einzigen Zyklus, der Monate oder sogar Jahre dauern kann.

Außerdem werden bei der agilen Methode die Produkte während des gesamten Zyklus kontinuierlich getestet. Waterfall Teams führen Produkttests nur nach der vollständigen Entwicklung durch.

Das bedeutet, dass der Kunde das Produkt erst nach Abschluss des Zyklus überprüfen kann. Bei Agile hingegen werden die Kunden während des gesamten Entwicklungszyklus aktiv einbezogen produktentwicklungsprozess und hilft Ihnen, hervorragende Produkte zu entwickeln.

Wer kann die agile Methodik anwenden?

Obwohl das Agile Framework für Softwareentwicklungsprojekte entwickelt wurde, bedeutet das nicht, dass die Methode nicht auch für die Hardwareentwicklung oder andere Branchen geeignet ist.

Tatsächlich können Sie die agile Entwicklungsmethodik in allen Bereichen anwenden, z. B. im Finanzwesen, im Marketing und sogar im Bauwesen.

lesen Sie unsere Artikel über project management software for construction _und tips from experts wie man agil wird

Worauf basiert Agile?

Das Agile Manifest ist ein kurzes Dokument, das zusammenfasst, wofür die Methodik steht. Es legt eine Reihe von 4 Werte und 12 Prinzipien für alle agilen Entwicklungsteams.

Dies sind zwar keine starren Regeln, die Sie befolgen müssen, aber die Werte und Prinzipien beeinflussen jeden Prozess in Agile Software-Entwicklung .

Gemeinsam entwickeln die agilen Prinzipien und Werte bei den Mitgliedern des Teams eine agile Denkweise, die auf maximale Zusammenarbeit und Innovation ausgerichtet ist.

Die 4 agilen Werte sind:

Individuen und Interaktionen vor Prozessen und tools

vor Prozessen und tools Arbeitssoftware vor umfassender Dokumentation

vor umfassender Dokumentation Kollaboration mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen

über Vertragsverhandlungen Änderungen zulassen statt einem Plan zu folgen

Die 12 agilen Prinzipien können in 4 Gruppen unterteilt werden:

1. Agile Grundsätze des Projektmanagements zur Kundenzufriedenheit

Priorisierung des Meetings von Kundenanforderungen, um qualitativ hochwertige, funktionierende Software innerhalb der Frist zu liefern

Berücksichtigung von Änderungen der Anforderungen in letzter Minute

Liefern Sie alle paar Wochen oder Monate, um kontinuierliches Kundenfeedback zu erhalten und das Produkt entsprechend anzupassen

2. Grundsätze des agilen Projektmanagements zum Thema Qualität

Konzentrieren Sie sich darauf, wie gut Ihr funktionierendes Produkt die Kunden zufrieden stellt, um seinen Erfolg zu beurteilen

Halten Sie ein gleichmäßiges Entwicklungstempo ein, um mit dem testgesteuerten Entwicklungsprozess Schritt zu halten

Achten Sie kontinuierlich auf technische Exzellenz und gutes Design, da dies Ihr Produkt verbessert agilität des Teams ### 3. Agile Grundsätze des Projektmanagements zur Zusammenarbeit Projektbeteiligte auch keine Zeit vergeuden?_

Effiziente agile Planung konzentriert sich hauptsächlich auf diese 4 Bereiche:

A. Erklärung zur Produktvision

Dies ist eine einfache, einzeilige Beschreibung dessen, was Ihr Produkt erreichen soll.

Sobald das Projekt beginnt, sollte jede Ihrer Handlungen auf die Vision zurückgeführt werden visionserklärung .

Sie sollte spezifisch genug sein, um ihre Absicht einzugrenzen, aber breit genug, um verschiedene Möglichkeiten während der Produktion zu berücksichtigen.

Beispiel: Den Leuten die Auswahl der besten Pizzen zu den niedrigsten Preisen geben.

B. Produkt-Fahrplan Die Produkt-Roadmap zeigt alle Schlüssel-Features, die ein funktionales Produkt ausmachen.

Sie können auch eine Liste der USP-Features (Unique Selling Proposition) hinzufügen, mit denen sich Ihr Produkt von den Marktstandards abhebt.

Beispiel: Ein Feature, mit dem Benutzer die Preise und Lieferzeiten für Pizzen verschiedener Restaurants vergleichen können.

Wichtiger noch: Da es sich um eine "Roadmap" handelt, wird ein grober Produktionszeitplan für das Team erstellt.

C. Produkt-Backlog

A product Backlog enthält alle Elemente aus der Agile Roadmap. Es ist jedoch nicht nur eine Liste der zu erledigenden Aufgaben.

Sie wird vom Eigentümer des Produkts entwickelt und verwaltet, der zu jedem Feature Prioritäten und Schätzungen hinzufügt.

Darüber hinaus werden die Elemente des Product Backlogs dem Entwicklungsteam auf der Grundlage ihrer Priorität zugewiesen.

Das Product Backlog ist jedoch nicht in der Zeit eingefroren.

Immer wenn der Eigentümer neue Erkenntnisse über das Kundenverhalten gewinnt, kann sich auch das Backlog ändern, um sich an die Kundenbedürfnisse anzupassen.

D. Freigabeplan

Sobald Sie Ihr Backlog geplant haben, können Sie einen plan zur Freigabe für verschiedene Sets von Features, die während verschiedener Sprints entwickelt werden. Das Ergebnis eines jeden Sprints wird als "Inkrement" bezeichnet.

Beispiel:

Sprint 1: Erstellen user onboarding features

Sprint 2: Funktionen für den Pizzavergleich entwickeln

Bonus: Mehr ausprobieren vorlagen für das Produktmanagement hier_ .

Phase #2: Sprint

Wenn die Planungsphase wie das Schreiben eines Drehbuchs für einen Film ist, sind Sprints die Zeit, in der Sie den Film drehen!

Die gesamte Produktionstätigkeit findet in Sprints statt, die zwischen 2 und 4 Wochen lang sind.

Das ist auch die Phase, in der Tests, Überprüfungen und Änderungen stattfinden.

Damit sind Sprints der längste, ressourcenintensivste und produktivste Teil des agilen Produktentwicklungsprozesses.

So läuft ein Sprint-Zyklus des Agiler Produktmanagement-Prozess durchgeführt wird:

A. Sprint-Planung

Der Freigabeplan grenzt die breitere Agenda für jeden Sprint ein.

Aber er ist nur in der sprint Planungssitzung dass das Team entscheidet, wie es das Ziel erreichen will.

Zum Beispiel wird im Product Backlog erwähnt, dass der Onboarding-Prozess eine Priorität ist und im ersten Sprint abgeschlossen werden muss.

Im ersten Meeting zur Sprint-Planung entscheidet das Team, welche Aufgaben und Unteraufgaben dies erfordert. Diese Liste wird als die sprint backlog .

Die im Sprint Backlog erwähnten Aufgaben werden dann den Mitgliedern des Teams zugewiesen, zusammen mit spezifischen Zielen und Fristen.

Kurz gesagt, der Sprint-Planungsprozess legt den Weg für den Sprint fest.

Alles, was Ihr Team jetzt zu erledigen hat, ist die Arbeit daran.

B. Tägliches StandUp Agile Werte bestehen Sie zur besseren Koordinierung auf persönlichen Gesprächen.

Vor allem, wenn die Arbeit während der Sprints in vollem Gange ist.

Das tägliche StandUp ist eine Möglichkeit, diese Kommunikation zu verbessern.

Dabei trifft sich das Entwicklungsteam jeden Morgen für 15 Minuten, um den vergangenen Tag zu besprechen, den Plan für den kommenden Tag zu erstellen und mögliche Hindernisse zu besprechen.

Diese täglichen Meetings sind kurz genug, um langwierige Diskussionen zu vermeiden, aber lang genug, um die Höhepunkte des Tages zu besprechen.

Und genau wie bei einer guten Pizza kann ein Stück davon satt machen!

C. Sprint-Überprüfung Nachdem das Team wochenlang fieberhaft an der Fertigstellung des Sprint Backlogs gearbeitet hat, liefert es ein Inkrement. Das Team präsentiert diese funktionierende Software den wichtigsten Stakeholdern im Meeting zum Sprint Review.

Dies ist eine Gelegenheit für das Team, das Live-Feedback der Benutzer einzuschätzen und etwaige Änderungen zu ermitteln.

In dieser Phase ist Ihr Produkt wie ein Pizzaboden mit etwas Soße und Belag.

wenn die Zutaten stimmen, wird es durch ein wenig Wärme (oder Feedback) nur zu einem _besseren Produkt!

D. Sprint-Retrospektive Ein agiles Team konzentriert sich darauf, sich mit jedem Sprint zu verbessern.

Deshalb machen sie nach der Überprüfung und vor der Überschrift zum nächsten Sprint eine Pause, um eine Retrospektive durchzuführen.

In diesem Meeting wird intern überprüft, was im vorangegangenen Sprint funktioniert hat und was nicht.

Das Team nutzt diese Informationen, um sich für den nächsten Sprint zu verbessern.

Und mit jeder Version der Arbeitssoftware kommen sie dem Endprodukt näher.

Die 3 wichtigsten Vorteile der agilen Produktentwicklung

Sie haben nun verstanden, wie sehr sich die agile Methode von den traditionellen Produktionsverfahren unterscheidet.

aber warum sollten Sie sie anwenden?

Hier sind die 3 Schlüsselvorteile der agilen Methode:

1. Schnellere Kommunikation und besser informierte Stakeholder

Schlechte Kommunikation ist einer der Hauptgründe für das Scheitern von Projekten.

Der agile Prozess beugt dem jedoch vor, indem er die Kommunikation in den Mittelpunkt des Projekts stellt.

Die Mitglieder des Teams interagieren jeden Tag in ihren täglichen StandUps miteinander

Der Eigentümer des Produkts, als Vertreter des Kunden, ist Teil jedes Prozesses

Reviews nach jedem Sprint fördern die direkte Beteiligung der Stakeholder am Produktionsprozess

Und während des gesamten Projekts sind die Teams mehr auf die persönliche Interaktion angewiesen als auf jede andere Form.

Das ist wirklich der schnellste Weg, Dinge zu erledigen!

2. Entwickelt ein innovatives Umfeld

können Sie erwarten, dass Mitglieder eines Teams innovativ sind, wenn Sie von ihnen gleichzeitig verlangen, dass sie langweilige Dokumente verfassen und einem Dutzend Personen Bericht erstatten?

Agile Ersteller haben erkannt, wie zu viele Prozesse die Innovation behindern .

Und deshalb sind die agilen Prinzipien klar, was die die Prioritäten des Teams sollten sein.

Ein agiles Team konzentriert sich darauf, funktionierende Software in mehreren Iterationen zu liefern.

Während herkömmliche Methoden darauf abzielen, die Perfektion in einem Durchgang zu erreichen, legt Agile den Schwerpunkt auf eine 'Testversion und Verbesserung'-Methode. Aus diesem Grund ist die Agile Umgebung ist ein Kraftwerk für gestalterisches Denken und Kreativität.

3. Schnellere Produktionszyklen

Hier ist eine Horrorgeschichte für einen Entwickler:

Man arbeitet Monate lang an einem Produkt, nur um dann festzustellen, dass es die Kundenerwartungen gar nicht erfüllt!

Ja, das ist der Stoff, aus dem die Albträume sind.

Das wirft Sie zurück in die Steinzeit Ihres Projekts!

Zum Glück können Sie in einem agilen Projekt ein gleichmäßiges Produktionstempo und Überprüfungen beibehalten.

Durch die Zusammenarbeit mit den Kunden erhalten Sie während der Produktions- und Testphasen Feedback von den Benutzern.

Da die Dauer eines Sprints auf 2 bis 4 Wochen begrenzt ist, gibt es außerdem eine natürliche Barriere für Verzögerungen im Produktentwicklungsprozess.

Wenn Sie mehr über die Vorteile der agilen Softwareentwicklung erfahren möchten, hat unser Team folgende Informationen zusammengestellt 6 weitere Gründe in diesem Beitrag .

All dies wird Sie auf der Überholspur halten, um ein marktreifes Produkt zu entwickeln.

**Aber hey, all diese Vorteile machen die Entwicklung eines Produkts nicht einfacher

Es gibt immer noch eine Menge Probleme zu lösen, z. B:

wie bringt man ein Team dazu, mühelos miteinander und mit den Beteiligten zu kommunizieren?

Zu erledigen: _Wie können Sie die Agilität Ihres Teams nachverfolgen?

Wie können Sie das schwindelerregende Tempo und die Hunderte von Sprint-Aktivitäten nachverfolgen?

Dutzende von Fragen. Eine einzige Lösung.

Sie brauchen ein leistungsfähiges Projektmanagement tool.

Und nicht irgendein Tool; Sie brauchen das beste auf dem Markt, ClickUp.

Das beste Tool für agiles Projektmanagement im Jahr 2022: ClickUp

Mit einer Vielzahl von Features für die agile Produktentwicklung und Zusammenarbeit bietet ClickUp alles, um jedes agile Team zu unterstützen (intern und remote )!

Hier sehen Sie, wie einige ClickUp Features den Agiler Produktentwicklungsprozess :

A. Verwalten Sie Sprints mit Sprint-Listen und

Sprint-Punkte Sprint sind die längsten Phasen im agilen Entwicklungsprozess, jede einzelne ein Minenfeld aus rasanten Aktivitäten.

Natürlich darf man sich keine einzige Information entgehen lassen.

aber wie kann man Sprints ohne umfangreiche Dokumentation managen?

Verwenden Sie einfach das Feature Sprint-Listen von ClickUp.

Dabei handelt es sich um einfache Checklisten, die jeden Sprint in kleine Aufgaben unterteilen. Sie können die Aufgaben von der Liste abhaken, während Sie in der Produkt-Roadmap vorankommen.

Sie können eine Checkliste für alle Ihre agilen Projekte, Aufgaben, Unteraufgaben und sogar Ihre Benutzer-Stories erstellen. Fügen Sie einer Liste Scrum-Punkte hinzu, um herauszufinden, wie viel Zeit Sie für die Fertigstellung der Backlog-Elemente benötigen werden.

Aber das ist noch nicht alles.

man kann einen Sprint nicht ohne einige_ sprint points _an den er gebunden ist, richtig?

Um die Kapazität Ihres Workloads zu überwachen, können Sie in ClickUp Sprint-Punkte für ein effizientes Ressourcenmanagement hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Ansicht der Zeitleiste um Ihren Zeitplan zu organisieren.

Wie?

Da Sie Ihren Aufgaben ganz einfach Sprint-Punkte hinzufügen können, können Sie die Kapazität jedes Einzelnen besser bestimmen und die Arbeit besser verteilen.

Und als ob das nicht schon hilfreich genug wäre, können Sie mit ClickUp Ihr eigenes Punktesystem wählen. Ob Sie die Fibonacci-Folge (1,2,3,5,8), das lineare Nummerierungssystem (1,2,4,8) oder etwas anderes bevorzugen - ClickUp kann damit umgehen!

B. Eine abschließende Übersicht der Projekte finden Sie auf Dashboards Ob Ihr agiles Team

aus der Ferne arbeitet oder im selben Büro arbeiten, müssen sie den Überblick über ihre Projekte behalten.

Das ClickUp Dashboard Feature tritt ein, um diesen Bedarf zu erfüllen.

Sie gibt Ihnen schnelle visuelle Zusammenfassungen des gesamten Projekts, um sicherzustellen, dass die Dinge reibungslos laufen.

Darüber hinaus können Sie Ihr Dashboard sogar benutzerdefiniert gestalten mit sprint widgets wie zum Beispiel:

Ausbranddiagramme : der Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt

Burnup Diagramme : der Umfang der bereits fertiggestellten Arbeit in einem Projekt

Geschwindigkeitsdiagramme : Rate der abgeschlossenen Aufgaben

Kumulative Flow Diagramme : Fortschritt der Aufgabe im Laufe der Zeit

Und ClickUp fördert die schnelle und saubere Kommunikation zwischen Teams mit seinem Kommentarbereich.

Verwenden Sie es für:

Detaillierte Unterhaltungen: über eine bestimmte Aufgabe, Aktivität oder einen Auftrag

über eine bestimmte Aufgabe, Aktivität oder einen Auftrag Taggen von Teammitgliedern: um sie auf wichtige Kommentare aufmerksam zu machen

um sie auf wichtige Kommentare aufmerksam zu machen Freigeben von Dokumenten und Dateien: im Zusammenhang mit dem Projekt

sind Sie besorgt, dass die Flut der Kommentare zur Fehlerbehebung das Produktteam überfordert?

Keine Sorge, ClickUp's Zugewiesene Kommentare feature hält Ihnen den Rücken frei.

Wandeln Sie jeden Kommentar in eine Aufgabe um und weisen Sie sie sich selbst oder einem anderen Mitglied Ihres Teams zu. ClickUp benachrichtigt das Mitglied des Teams und zeigt den Kommentar in der Startseite registerkarte in ihrem Posteingang, damit sie es nicht verpassen.

Sobald sie mit der Aufgabe erledigt sind, können sie den Kommentar einfach auflösen, um den Abschluss der Aufgabe anzuzeigen.

D. Einladen von Interessengruppen zur Zusammenarbeit mit Benutzerdefinierte Zugriffsrechte Die regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Kunden macht die agile Methode einzigartig.

Und das Feature Benutzerdefinierte Zugriffsrechte von ClickUp ermöglicht dies.

Mit diesem Feature kann ein Agile-Produktmanager Ihre Projektdateien, Ordner und Listen mit Aufgaben für jeden außerhalb Ihres Workspace freigeben.

Sie behalten aber weiterhin die vollständige Kontrolle darüber, was ' berechtigungen ' wird dem Interessenvertreter gewährt.

Einige Beispiele für Berechtigungen sind:

Ansicht : zur Ansicht von Projektdetails, aber nicht zur Interaktion

: zur Ansicht von Projektdetails, aber nicht zur Interaktion Kommentieren : Aufgaben und Listen kommentieren

: Aufgaben und Listen kommentieren Bearbeiten können : Aufgaben bearbeiten, aber nicht erstellen

: Aufgaben bearbeiten, aber nicht erstellen Erstellen und Bearbeiten : eigene Aufgaben und Unteraufgaben erstellen

: eigene Aufgaben und Unteraufgaben erstellen Löschen: Aufgaben löschen, die sie nicht erstellt haben

Aber das ist noch nicht alles.

ClickUp bietet eine erstaunliche Vielfalt an Features für das Projektmanagement, die helfen Agile Transformation , wie:

Ziele : Teilen Sie Ihre Sprint-Ziele in leichter zu erreichende Einzelziele auf

Prioritäten : Nehmen Sie die wichtigsten Aufgaben zuerst in Angriff

Mehrere Ansichten : Wählen Sie aus verschiedenen Ansichten des Projekts wie Listenansicht , Board-Ansicht , Box-Ansicht , Ansicht Kalender , und Ich-Modus Wöchentliche Scorecards : schnelle Nachverfolgung der Ziele und des Fortschritts Ihres Entwicklerteams

Pulse : wissen, welche Aufgaben Ihr remote oder Ihr internes Team in einem bestimmten Zeitraum am aktivsten ist

Automatisierung : Automatisierung von 50+ sich wiederholenden Prozessen in Projekten, um Zeit zu sparen

Gantt Diagramme : Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen vollständigen Überblick über die Zeitleiste Ihres Projekts

Ansicht des Chats : einfacher Zugriff auf alle projektbezogenen Unterhaltungen

Leistungsstarke mobile Apps für iOS und Android : für die Zusammenarbeit bei der Arbeit unterwegs

Fazit

Ein agiler Produktentwicklungsprozess wird die Produktivität Ihres Unternehmens produktivität auf die nächste Stufe zu heben.

Sie werden nicht nur benutzerorientiertere Produkte entwickeln, sondern auch weniger Zeit und Ressourcen für den Prozess aufwenden.

Aber um sich an die agile Methode anzupassen (und mit ihr Schritt zu halten), brauchen Sie die richtige Technik, die Sie unterstützt.

Warum also nicht sich noch heute für ClickUp anmelden ?

ClickUp wurde speziell für agile Teams entwickelt und konzentriert sich darauf, ihr Potenzial freizusetzen.

Von Sprint-Listen bis zu detaillierten Berichten bietet es alles, was Sie brauchen.

ClickUp kümmert sich um all den schwierigen Projektkram, während Sie sich darauf konzentrieren können, Ihr agiles Team zum Strahlen zu bringen!