Wie man agile Projekte durchführt: Beispiele aus der Praxis, die funktioniert haben

Was ist das Geheimnis, um Projekte termingerecht abzuwickeln, flexibel zu bleiben und alle Beteiligten zufrieden zu stellen? Für viele Teams ist es Agile.

Agile mag in der Theorie einfach erscheinen, doch die Umsetzung in die Praxis erweist sich oft als schwieriger. 🔧

Um die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen, werden in diesem Blogbeitrag Beispiele für agile Projekte aus der Praxis vorgestellt, die messbare Ergebnisse erzielt haben.

Ganz gleich, ob Sie Ihren aktuellen Ansatz verfeinern oder ganz von vorne beginnen – diese Beispiele zeigen Ihnen, was funktioniert und wie Sie Agile in Ihrem Unternehmen erfolgreich einsetzen können. 💪🏼

Was ist agiles Projektmanagement?

Agiles Projektmanagement ist ein flexibler Ansatz, der durch schrittweise Fortschritte und kontinuierliche Zusammenarbeit einen Mehrwert schafft.

Teams passen sich an Veränderungen an und priorisieren Aufgaben anhand unmittelbarer Ziele statt starrer Pläne. Diese Methode fördert Transparenz, Teamarbeit und eine schnellere Umsetzung und ist daher eine beliebte Wahl für komplexe Projekte in dynamischen Umgebungen.

🧠 Fun Fact: Das Agile Manifest, das Grundlagendokument der agilen Entwicklung, wurde 2001 von 17 Softwareentwicklern in einem Skigebiet in Snowbird, Utah, erstellt. Sie entwarfen die Prinzipien in nur zwei Tagen.

Was sind die Vorteile von agilem Projektmanagement?

Der agile Projektmanagement-Ansatz bietet mehrere Vorteile, die Teams dabei helfen, effizienter zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen:

Flexibilität: Schnelle Anpassung an wechselnde Prioritäten und Anforderungen

Zusammenarbeit: Verbessern Sie die Kommunikation durch enge Teamarbeit

Transparenz: Sorgen Sie für Sichtbarkeit durch klare Nachverfolgung von Aufgaben und Aktualisierungen

Geschwindigkeit: Schnelle Arbeit mit iterativen Sprints und schnellem Feedback

Risikomanagement: Probleme frühzeitig erkennen, um Auswirkungen zu reduzieren

Verantwortlichkeit: Steigern Sie die Eigenverantwortung und Motivation Ihres Teams

Kontinuierliche Verbesserung: Verwenden Sie Retrospektiven, um Workflows zu verfeinern

Relevanz für Tech-Teams: Agile Softwareentwicklungsteams profitieren von iterativen Zyklen, die häufige Tests ermöglichen, die Markteinführungszeit verkürzen und schnellere Kursänderungen ermöglichen

🔍 Wussten Sie schon? Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 83 % der Marketingfachleute positive Erfahrungen mit Agile gemacht haben, während nur 2 % negative Erfahrungen berichteten.

Die beliebtesten agilen Frameworks

Agile bietet eine Reihe von Frameworks, die Teams an ihre individuellen Anforderungen anpassen können. Hier ein kurzer Überblick über die beliebtesten Frameworks:

Scrum

Scrum-Projektmanagement ist eines der am häufigsten verwendeten agilen Frameworks, das auf kurzen, zeitlich begrenzten Sprints basiert.

Die Arbeit wird in kleinere Einheiten aufgeteilt, die in Zyklen von 1 bis 4 Wochen fertiggestellt werden. Dabei kommen Rollen wie Product Owner, Scrum Master und das Entwicklungsteam zum Einsatz, die alle auf die Ziele des Projekts hinarbeiten.

Regelmäßige Reviews und Retrospektive Meetings ermöglichen es Teams, sich kontinuierlich zu verbessern. Sie helfen dabei, den Ansatz anzupassen und einen fokussierten und anpassungsfähigen Prozess sicherzustellen.

🧠 Fun Fact: Scrum ist nach einer Rugby-Formation benannt, bei der die Spieler in eng verbundenen Teams zusammenarbeiten, um den Ball vorwärts zu bewegen.

Kanban

Kanban konzentriert sich auf die Visualisierung der Arbeit und die Optimierung des Flows. Teams verwenden ein Board mit Spalten, die die verschiedenen Phasen der Arbeit darstellen, z. B. "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt". Die Aufgaben werden im Laufe ihres Fortschritts auf dem Board verschoben, sodass Sie einen klaren Überblick über die Arbeit in Bearbeitung (IB) und Engpässe erhalten.

Im Gegensatz zu Scrum verwendet Kanban keine zeitlich begrenzten Sprints, wodurch es zu einem flüssigeren und flexibleren System wird. Das Schlüsselprinzip besteht darin, die Arbeit in Bearbeitung (IB) zu limitieren, um sicherzustellen, dass Teams nicht überlastet werden.

Das ist nicht nur für kleine Teams geeignet. 41 % der Unternehmen, die Kanban einsetzen, wenden es in großem Maßstab an – in mehr als 10 Teams oder unternehmensweit.

Lean

Lean konzentriert sich auf die Maximierung des Werts bei gleichzeitiger Minimierung von Verschwendung.

Es beseitigt unnötige Schritte, reduziert Verzögerungen und motiviert Teams zu effizienter Arbeit. Lean fördert kontinuierliche Verbesserungen, die Schaffung von Kundennutzen und befähigt Teams, die Eigentümerschaft für Prozesse zu übernehmen.

Ideal für Umgebungen, in denen Ressourceneffizienz und Geschwindigkeit entscheidend sind.

Extreme Programming (XP)

XP legt Wert auf technische Exzellenz und kontinuierliches Feedback.

Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Softwarequalität durch Praktiken wie Paarprogrammierung, testgetriebene Entwicklung (TDD) und häufige Releases. XP zielt darauf ab, eine hochgradig anpassungsfähige Umgebung zu schaffen, in der Teams schnell auf Benutzeranforderungen und technologische Veränderungen reagieren können.

Der Fokus des Frameworks auf Zusammenarbeit und schnelle Iterationen hilft Teams, hochwertige Software schneller und effizienter zu entwickeln.

⭐️ Ausgewählte Vorlage Suchen Sie nach einer Möglichkeit, ein erfolgreiches agiles Projektmanagementmodell für Ihre Projekte zu implementieren, ohne sich um die Einrichtung und Konfiguration kümmern zu müssen? Probieren Sie diese kostenlose Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp aus! Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Anfragen, priorisieren Sie Backlogs und passen Sie Workflows mit der Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp an

Beispiele für agile Projekte aus der Praxis

Agile wird oft für seine Flexibilität gelobt, aber wie sieht das in der Praxis aus?

Um das wahre Potenzial von Agile zu zeigen, schauen wir uns an, wie es in verschiedenen Branchen erfolgreich eingesetzt wurde. 👀

1. KFC UK&I

KFC UK&I hatte mit isolierten Teams und langsamen Entscheidungsprozessen zu kämpfen, was Innovationen und die Fähigkeit, den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht zu werden, einschränkte.

🔌 Lösung: Unter der Leitung des CTO wurde die Führung an den Werten von " " Agile ausgerichtet, wobei Anpassungsfähigkeit und funktionsübergreifende Zusammenarbeit im Vordergrund standen. Ein mitarbeiterorientierter Ansatz stärkte die Mitarbeiter, vierteljährliche Kadenztermine brachen Silos auf und Tools wie Team-Topologien, Wardley-Mapping und Kaizen-Ereignisse optimierten die Problemlösung und Innovation.

🔋 Ergebnis: Die Transformation verhalf KFC zu einem digitalen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Durch die Konzentration auf Qualität, Eigentümerschaft, Kundenorientierung und strategische Kohärenz konnte sich das Unternehmen an die Marktanforderungen anpassen und nachhaltiges Wachstum erzielen.

🔍 Wussten Sie schon? Laut dem PMI Pulse of the Profession® 2023 Report erzielen 39 % der Befragten, die agiles Projektmanagement einsetzen, die höchste durchschnittliche Projektleistung und übertreffen damit leicht diejenigen, die prädiktive und hybride Methoden verwenden.

2. Polizei von Ghana

Die ghanaische Polizei stand vor der Herausforderung, ihre Dienstleistungen zu optimieren und besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen. Herkömmliche Methoden waren nicht effizient und flexibel genug, sodass eine moderne Lösung erforderlich war.

🔌 Lösung: In Zusammenarbeit mit Akaditi, einem Partner von Scrum.org, hat die ghanaische Polizei die Scrum-Methodik " " eingeführt, um agile Prinzipien in die Strafverfolgung zu integrieren. Diese Initiative konzentriert sich auf iterative Prozessverbesserungen, mehr Transparenz im Betrieb, eine verbesserte Zusammenarbeit innerhalb der Polizei und eine bessere Reaktion auf die Bedürfnisse der Bevölkerung.

🔋 Ergebnis: Obwohl keine konkreten Ergebnisse genannt werden, unterstreicht diese innovative Initiative das Committen der ghanaischen Polizei zur Modernisierung.

3. Air France KLM Cargo

Air France KLM Cargo Operations stand vor der doppelten Herausforderung, innerhalb eines engen Zeitplans ein neues Managementsystem für Frachtfahrzeuge zu liefern und ein neues Entwicklungsteam aufzubauen. Herkömmliche Beschaffungsmethoden bargen das Risiko von Verzögerungen, sodass eine innovative Lösung unerlässlich war.

🔌 Lösung: Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führte das Unternehmen Lean Agile Procurement (LAP) ein. Zu den wichtigsten Schritten gehörten:

Bildung eines funktionsübergreifenden 12-köpfigen LAP-Teams mit Vertretern aus dem Geschäft

Durchführung eines halbtägigen Abstimmungsworkshops zur Festlegung gemeinsamer Ziele

Briefing von vier vorab ausgewählten Anbietern in einem einstündigen Webinar

Veranstaltung eines zweitägigen "POCAthon"-Workshops mit 45 Teilnehmern zur Bewertung der Eignung von Anbietern

Auswahl und Bekanntgabe des Gewinners während des Workshops, sodass das Projekt innerhalb einer Woche gestartet werden kann

🔋 Ergebnis: Der LAP-Prozess optimierte die Auswahl der Lieferanten und schloss sie in sechs Wochen ab, was weitaus schneller war als mit herkömmlichen Methoden. Die erste Produktveröffentlichung erfolgte innerhalb von zwei Monaten, ein wichtiger Meilenstein wurde innerhalb von drei Monaten erreicht. Die gemeinsamen Workshops verbesserten die Teamarbeit, sicherten starke Beziehungen zu den Lieferanten und erhielten positives Feedback von den Teilnehmern.

4. Salesforce

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Salesforce sah sich mit Ineffizienzen beim traditionellen Wasserfallmodell konfrontiert, was zu einer Umstellung auf anpassungsfähigere Methoden führte. Bedenken hinsichtlich des Verlusts etablierter Projektmanagement-Tools und der Sicherstellung der Akzeptanz durch die Mitarbeiter erhöhten die Komplexität der Umstellung.

🔌 Lösung: Im Jahr 2006 stellte Salesforce auf Scrum um und konzentrierte sich dabei auf die Ausrichtung der agilen Prinzipien an den Werten des Unternehmens durch eine Strategie namens "Educate Without Enforcing" (Bildung statt Zwang). Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten:

Mitarbeiter darüber aufklären, wie Scrum die Mission und die individuellen Ziele des Unternehmens ergänzt

Nutzung des bestehenden V2MOM-Prozesses (Vision, Werte, Methoden, Hindernisse und Maßnahmen) zum Aufbau von Transparenz und Vertrauen

Agilität als Denkweise und nicht als Vorgabe betrachten, um Probleme im Projektmanagement anzugehen

Kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Kommunikation agiler Ansätze

🔋 Ergebnis: Die Akzeptanz sowohl der Führungskräfte als auch der Mitarbeiter hat die Anpassungsfähigkeit und den anhaltenden Erfolg vorangetrieben. Das Unternehmen passt agile Methoden weiterhin an verschiedene Kontexte an und plant, die agile Denkweise über die Bereiche F&E, IT und Marketing hinaus auf Partner und Kunden auszuweiten, um eine unternehmensweite Ausrichtung sicherzustellen.

5. NET-A-PORTER

Das Technologie-Team von NET-A-PORTER stieß mit der Scrum-Methodik an Grenzen hinsichtlich Flexibilität und Effizienz, was sich auf den Workflow, die Zusammenarbeit und die Zufriedenheit des Teams auswirkte. Der Bedarf an einem anpassungsfähigeren Prozess führte zur Umstellung auf Kanban.

🔌 Lösung: In den Jahren 2012–2013 führte das Team Kanban ein und konzentrierte sich dabei auf folgende Punkte:

Visualisieren Sie Workflows mithilfe eines detaillierten Kanban-Boards mit zehn Spalten, die die Schlüsselaktivitäten darstellen

Festlegen von IB-Limits zur Verwaltung der Workload und Verbesserung des Flows

Nutzung datengestützter Erkenntnisse durch Messung von Vorlaufzeiten, Zykluszeiten und Workflow-Mustern

Förderung kontinuierlicher Verbesserungen durch monatliche Umfragen zur Bewertung der Zufriedenheit und Zusammenarbeit im Team

🔋 Ergebnis: Die Einführung von Kanban brachte erhebliche Verbesserungen mit sich, sodass alle drei Wochen zeitnah unternehmensweite Releases möglich waren und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team verbessert wurde. Die Mitarbeitermoral verbesserte sich deutlich – die Zufriedenheit stieg um 8 % und die Gesamtzufriedenheit um 12 %.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie zu Beginn Ihrer Agile-Reise eine Team-Arbeitsvereinbarung fest, um klare Erwartungen hinsichtlich Kommunikation, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung zu definieren.

6. Capgemini

Capgemini musste die Ausführung und Anpassungsfähigkeit verbessern, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren und die Anforderungen der Clients zu erfüllen. Isolierte Abteilungen und eine begrenzte Zusammenarbeit behinderten die Fähigkeit des Unternehmens, effizient Wert zu schaffen.

🔌 Lösung: Capgemini initiierte eine agile Transformation mit Fokus auf einen kundenorientierten Ansatz, um einen höheren Wert zu erzielen

🔋 Ergebnis: Capgemini hat seine Ausführungskapazitäten erfolgreich verbessert und seine Fähigkeit gestärkt, auf Marktveränderungen zu reagieren. Einheitliche Teams, ein Fokus auf Lernen und ein starkes Bekenntnis zu agilen Prinzipien ermöglichten es dem Unternehmen, die Anforderungen seiner Clients effektiv zu erfüllen und gleichzeitig eine Kultur der Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit zu fördern.

7. BYU Marriott School

Die Marriott School of Business der Brigham Young University wollte die Lücke zwischen akademischem Lernen und den Anforderungen der Industrie schließen und den Studenten relevante, praxisnahe Projektmanagement-Fähigkeiten vermitteln.

🔌 Lösung: Die Schule arbeitete mit Scrum.org zusammen, um Scrum-Prinzipien und die Professional Scrum Master (PSM I)-Zertifizierung in ihren Lehrplan für Projektmanagement zu integrieren. Die Initiative konzentrierte sich auf:

Simulieren Sie professionelle Umgebungen und groß angelegte Projekte, um praktische Scrum-Erfahrung zu sammeln

Integration von Scrum-Praktiken in verschiedenen akademischen Fachbereichen

Maßgeschneiderte Kursinhalte, die den aktuellen Branchenstandards und Erwartungen entsprechen

Vorbereitung der Studierenden auf die PSM I-Zertifizierung

🔋 Ergebnis: Die Integration hat beeindruckende Ergebnisse erzielt, darunter hohe Zertifizierungserfolge, verbesserte Karriereaussichten für Absolventen und die breite Einführung von Scrum-Praktiken in akademischen Projekten.

📖 Lesen Sie auch: Expertentipps für agiles Projektmanagement

So beginnen Sie mit der Implementierung von Agile in Ihren Projekten

Die Umstellung auf Agile erfordert einen strukturierten und dennoch flexiblen Ansatz. Die Methodik betont iterative Fortschritte, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit und eignet sich daher ideal für schnelllebige Softwareentwicklungsprojekte.

Um Agile jedoch wirklich zum Erfolg zu führen, ist ein robustes Projektmanagementsystem unerlässlich.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet eine All-in-One-Plattform für das Management agiler Projekte. Von der Zuweisung von Aufgaben bis zur Nachverfolgung von Sprints – die anpassbaren Features helfen Teams, organisiert zu bleiben und sich gleichzeitig an wechselnde Prioritäten anzupassen.

Sehen wir uns an, wie Sie die agile Entwicklungsmethodik mit " ", der agilen Lösung von ClickUp, für Ihre Projekte implementieren können. 🔄

Schritt 1: Definieren Sie die Ziele und Ergebnisse des Projekts

Agile legt Wert auf Flexibilität, aber Projekte benötigen dennoch eine klare Richtung. Durch die Festlegung klar definierter Ziele und Ergebnisse stellen Sie sicher, dass Teams aufeinander abgestimmt bleiben, Fortschritte effektiv messen und während der gesamten Sprint-Planung fokussiert bleiben.

Skizzieren Sie zunächst die übergeordneten Projektziele. Welches Problem löst das Projekt? Welche Schlüssel-Ergebnisse definieren den Erfolg? Die Beantwortung dieser Fragen hilft Teams, ein gemeinsames Verständnis für den Zweck des Projekts zu entwickeln.

Teilen Sie anschließend größere Ziele in konkrete Ergebnisse auf, die in kurzen Iterationen abgeschlossen werden können. Diese Ergebnisse sollten messbar, umsetzbar und innerhalb eines Sprints erreichbar sein.

Sobald die Ziele und Ergebnisse festgelegt sind, definieren Sie die Kriterien für den Erfolg. Dazu können Schlüsselindikatoren (KPIs), Akzeptanzkriterien für Ergebnisse oder Metriken für Kundenfeedback gehören.

ClickUp Aufgaben

Organisieren Sie agile Ergebnisse mit ClickUp-Aufgaben, um Arbeit zuzuweisen, Prioritäten festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen

ClickUp Aufgaben bieten eine hochgradig anpassbare Möglichkeit, agile Projekte zu strukturieren und sicherzustellen, dass jedes Ziel durch einen klaren, umsetzbaren Plan unterstützt wird. Damit können Sie statische Tabellenkalkulationen und unzusammenhängende To-Do-Listen ersetzen und Aufgaben erstellen, die auf Ihre Workflows zugeschnitten sind.

Im agilen Softwareentwicklungslebenszyklus" " kann ein Produktmanager beispielsweise eine Aufgabe mit dem Titel "Neue Dashboard-Feature entwickeln" erstellen. Anstatt diese als vagen Aktionspunkt zu behandeln, kann sie in Unteraufgaben wie UI-Design, API-Entwicklung, Front-End-Integration und Testen strukturiert werden.

Sie können auch Teammitglieder @erwähnen und ihnen in ClickUp zugewiesene Kommentare hinterlassen, an denen sie arbeiten sollen.

ClickUp Aufgabenabhängigkeiten stellen sicher, dass das UI-Design vor Beginn des Softwareentwicklungsprozesses fertiggestellt ist, sodass die Arbeit effizient weiterfließen kann.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Anfragen, priorisieren Sie Backlogs und passen Sie Workflows mit der Vorlage für agiles Projektmanagement von ClickUp an

Die Vorlage " " von ClickUp Agile Project Management bietet ein vorgefertigtes Framework zum Einrichten agiler Workflows.

Eines der wichtigsten Features ist das integrierte Anforderungsmanagementsystem. Über ein spezielles Formular können Teammitglieder Anfragen einreichen, die automatisch zum Backlog hinzugefügt werden. So wird sichergestellt, dass jede Anfrage erfasst, priorisiert und zugewiesen wird, sodass nichts übersehen wird.

Um kontinuierliche Verbesserungen zu unterstützen, enthält die Vorlage Tools für agile Zeremonien wie Retrospektiven. So können Teams die fertiggestellte Arbeit überprüfen, Bereiche für Prozessverbesserungen identifizieren und Workflows im Laufe der Zeit verfeinern.

⚙️ Bonus: Entdecken Sie weitere agile Vorlagen, um Ihren Workflow weiter anzupassen und das Projektmanagement in ClickUp zu optimieren.

Schritt 2: Fördern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit

Agile lebt von ständiger Kommunikation.

Tägliche Standups, Sprint-Reviews und schnelle Check-ins helfen Teams, auf dem Laufenden zu bleiben und Hindernisse frühzeitig zu beseitigen. Ohne eine effiziente Möglichkeit, Diskussionen zu dokumentieren und nachzuverfolgen, riskieren Teams jedoch, wichtige Informationen zu verlieren. Über E-Mails und externe Chat-Tools verstreute Unterhaltungen führen oft zu verpassten Updates und Missverständnissen.

Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit können Teams Hindernisse schnell beseitigen, Feedback freigeben und sich über die nächsten Schritte abstimmen.

Und wissen Sie was? ClickUp hat auch dafür eine Lösung.

ClickUp-Chat

Zentralisieren Sie die agile Kommunikation mit ClickUp Chat und sorgen Sie für die Synchronisierung von Unterhaltungen und Arbeit

ClickUp Chat vereint Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte, sodass Sie nicht mehr zwischen Messaging-Apps und Projektmanagement-Tools wechseln müssen. Teams können über die Arbeit diskutieren, Updates freigeben und Maßnahmen ergreifen, ohne den Kontext zu verlieren.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Projektbasierte Chats , die mit Listen, Ordnern und Spaces synchronisiert werden, sorgen für eine übersichtliche Organisation der Diskussionen

Verknüpfte Aufgaben , die Nachrichten direkt mit Arbeitselementen verknüpfen und so das Risiko von Informationsverlusten verringern

SyncUps für Audio- und Videoanrufe, damit Teams sich schnell abstimmen können

FollowUps™ zum Markieren von Nachrichten für weitere Maßnahmen, damit nichts übersehen wird

KI-gestützte Zusammenfassungen, die wichtige Updates hervorheben und so dazu beitragen, dass die Mitglieder des Teams auf dem Laufenden bleiben

Ein Produktteam, das die Veröffentlichung eines Features plant, kann einen dedizierten Kanal für den Sprint erstellen.

Entwickler, Designer und Produktmanager kommunizieren in einem Space und verknüpfen Diskussionen mit relevanten Aufgaben. Wenn ein Fehler gemeldet wird, können Ingenieure einen SyncUp-Anruf im ClickUp-Chat starten, das Problem besprechen und eine Lösung zuweisen, ohne mehrere Tools durchsuchen zu müssen.

🔑 Schlüssel-Erkenntnisse:

Die Maßnahmen, die Sie heute ergreifen, haben den größten Einfluss auf Ihre Vorhersagbarkeit von morgen.

Die Maßnahmen, die Sie heute ergreifen, haben den größten Einfluss auf Ihre Vorhersagbarkeit von morgen.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage hat ergeben, dass Wissensarbeiter durchschnittlich 6 Verbindungen pro Tag an ihrem Arbeitsplatz aufrechterhalten. Dies beinhaltet wahrscheinlich mehrere Hin- und Her-Nachrichten über E-Mails, Chat und Projektmanagement-Tools. Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit ClickUp ist das möglich! Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie vereint Projekte, Wissen und Chat an einem Ort – alles unterstützt durch KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Schritt 3: Wählen Sie die richtige Workflow-Struktur

Erfolgreiche agile Projekte erfordern einen flexiblen und dennoch strukturierten Workflow, mit dem Teams Aufgaben verwalten, Fortschritte nachverfolgen und Prioritäten bei Bedarf anpassen können. Ohne einen klar definierten Workflow kann die Arbeit chaotisch werden, sodass es schwierig ist, Engpässe zu identifizieren, die Sprint-Geschwindigkeit zu überwachen oder sicherzustellen, dass die Ergebnisse im Zeitplan bleiben.

Die richtige Struktur hängt vom Agile-Framework des Teams ab – Scrum, Kanban oder ein hybrider Ansatz.

Kanban konzentriert sich auf einen kontinuierlichen Flow und verwendet Spalten, um verschiedene Phasen der Arbeit darzustellen. Scrum folgt einem Sprint-basierten Ansatz, bei dem Aufgaben in geplanten Inkrementen organisiert werden. Ein Hybridmodell kombiniert beide Ansätze und bietet strukturierte Sprints, während Ad-hoc-Aufgaben flexibel verschoben werden können.

Ansichten in ClickUp

Mit ClickUp Views können Teams Workflows auf der Grundlage ihres agilen Frameworks anpassen.

Visualisieren Sie agile Fortschritte mit den Ansichten von ClickUp

Die ClickUp Board-Ansicht bietet ein Drag-and-Drop-Board zur Verfolgung des Aufgabenfortschritts, Die Gantt-Diagramm-Ansicht bietet eine Zeitleiste zur Visualisierung von Abhängigkeiten, und Die Kalender-Ansicht hilft Teams bei der Planung von Sprint-Zeitplänen.

Jede Ansicht passt sich an unterschiedliche Arbeitsstile an und sorgt so für Sichtbarkeit für alle Teams.

Schritt 4: Zeit erfassen und Produktivität messen

Agile Teams arbeiten in zeitlich festgelegten Sprints, sodass die Zeiterfassung für die Schätzung des Aufwands, die Optimierung der Verteilung der Workload und die Sicherstellung, dass Aufgaben innerhalb der geplanten Sprint-Dauer bleiben, unerlässlich ist.

Zeiterfassung mit ClickUp

Ohne Berichte zur Zeiterfassung ist es schwierig, den Zeitaufwand für verschiedene Aufgaben zu bewerten, Workloads effektiv auszugleichen oder die Planung zukünftiger Sprints zu verbessern. Teams benötigen eine Möglichkeit, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu überwachen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

Überwachen Sie den Aufwand für agile Sprints mit der Zeiterfassung von ClickUp, indem Sie die Zeit direkt in den Aufgaben protokollieren

Mit der Zeiterfassung von ClickUp können Teams Stunden direkt in Aufgaben protokollieren und so in Echtzeit sehen, wo der Aufwand liegt. Integrierte Berichte helfen agilen Teams, Trends zu analysieren, geschätzte und tatsächliche Zeiten zu vergleichen und Workflows anzupassen, um die Effizienz zu verbessern.

Greifen Sie mit ClickUp Time Tracking auf detaillierte Berichte und Timesheets zu

Ein Software-Team, das beispielsweise an einem "Bug Fix Sprint" arbeitet, kann die Zeit nachverfolgen, die für verschiedene Kategorien aufgewendet wurde – Probleme mit der Benutzeroberfläche, Backend-Fehler oder Leistungsoptimierungen.

Wenn Entwickler die geschätzte Zeit für bestimmte Fehlerbehebungen regelmäßig überschreiten, können Projektmanager die Kapazität für zukünftige Sprints anpassen oder ineffiziente Prozesse identifizieren.

Mit ClickUp können wir besser planen, schneller liefern und unsere Teams effizient strukturieren. Seit ich im Unternehmen bin, hat sich die Größe unseres Produktionsteams verdoppelt! Das wäre ohne eine solide Struktur für die Ressourcenzuweisung und das Projektmanagement nicht möglich gewesen.

Mit ClickUp können wir besser planen, schneller liefern und unsere Teams effizient strukturieren. Seit ich im Unternehmen bin, hat sich die Größe unseres Produktionsteams verdoppelt! Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir keine solide Struktur für die Ressourcenzuweisung und das Projektmanagement gehabt hätten.

Schritt 5: Agile Sprints effektiv verwalten

Sprints bilden das Rückgrat agiler Workflows und helfen Teams dabei, Projekte in überschaubare Zyklen zu unterteilen.

Wenn sich Aufgaben ohne Struktur stapeln, geraten Prioritäten durcheinander und die Nachverfolgung des Fortschritts wird zum Ratespiel. Ein gut durchgeführter Sprint sorgt für Ordnung, stellt sicher, dass sich Teams auf die richtigen Aufgaben konzentrieren, und erleichtert Anpassungen im Laufe der Arbeit.

ClickUp Sprints

Führen Sie agile Iterationen mit ClickUp Sprints durch und verwalten Sie Backlogs und Sprint-Punkte

ClickUp Sprints schafft einen dedizierten Space für die Planung und Verwaltung agiler Iterationen.

Teams können die Dauer von Sprints festlegen, Aufgaben aus dem Backlog ziehen, Arbeit zuweisen und den Fortschritt während des Sprints nachverfolgen.

Ein Produktteam, das ein neues E-Commerce-Feature entwickelt, kann in ClickUp einen zweiwöchigen Sprint einrichten. Aufgaben werden aus dem Backlog in die Sprint-Liste gezogen, den Entwicklern zugewiesen und überwacht. Am Ende des Sprints werden fertiggestellte Aufgaben in den Status "Erledigt" verschoben und alle verbleibenden Arbeiten werden in den nächsten Zyklus übernommen.

Schritt 6: Verwenden Sie Burndown-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts

Die Nachverfolgung von Fortschritten ist in Agile unerlässlich, da sie Teams dabei hilft, die Fertigstellungsraten von Sprints zu messen und zukünftige Workloads vorherzusagen.

Burndown-Diagramme visualisieren die verbleibende Arbeit im Verhältnis zur Zeit und zeigen so deutlich die Sprint-Leistung an. Ohne ein Burndown-Diagramm könnten Teams Schwierigkeiten haben, zu beurteilen, ob sie auf dem richtigen Weg sind, um Aufgaben innerhalb des Sprint-Zeitrahmens abzuschließen.

Überwachen Sie die agile Geschwindigkeit mit Burndown-Diagrammen in ClickUp Dashboards

Die Dashboards von ClickUp bieten integrierte Burndown-Diagramme, die sich automatisch mit dem Fortschritt der Aufgaben aktualisieren. Diese Diagramme zeigen die ideale und die tatsächliche Fertigstellungsrate an und heben Verzögerungen oder Beschleunigungen bei der Sprint-Arbeit hervor. Diese Echtzeit-Sichtbarkeit hilft Teams, Anpassungen während des Sprints vorzunehmen, anstatt auf retrospektive Meetings zu warten.

Ein Software-Engineering-Team, das ein Feature-Update veröffentlicht, kann Burndown-Diagramme zur Nachverfolgung der Sprint-Geschwindigkeit verwenden.

Wenn das Diagramm eine langsamer als erwartete Fertigstellungsrate anzeigt, kann das Team die Workloads neu verteilen, Hindernisse beseitigen oder Prioritäten anpassen, bevor der Sprint endet. Am Ende des Sprints liefert das Diagramm Erkenntnisse zur Verbesserung zukünftiger Schätzungen und der Workload-Planung.

Es funktioniert gut mit agiler Methodik und eignet sich auch perfekt für das Client-Management. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und TO_DO. Es können verschiedene Spaces erstellt werden, um an verschiedenen Szenarien wie Problemen/Verbesserungen, Entwicklung usw. zu arbeiten. Das Dashboard ist so attraktiv und zeitsparend, dass es viel Zeit und effiziente Analysen spart.

Es funktioniert gut mit agiler Methodik und eignet sich auch perfekt für das Client-Management. Für die effiziente Verwaltung täglicher Aufgaben und TO_DO. Es können verschiedene Spaces für unterschiedliche Szenarien wie Probleme/Verbesserungen, Entwicklung usw. erstellt werden. Das Dashboard ist so attraktiv und zeitsparend, dass es viel Zeit und effiziente Analysen spart.

Herausforderungen in agilen Projekten meistern

Agile macht Projekte anpassungsfähiger und effizienter, aber Hindernisse können dennoch auftreten. Wenn Sie diese Herausforderungen frühzeitig erkennen und direkt angehen, laufen Ihre Projekte reibungslos.

Hier erfahren Sie, wie Sie einige der häufigsten Hindernisse bei agilen Projekten überwinden können.

🚧 Scope Creep

Haben Sie schon einmal ein Projekt gestartet, das immer größer wurde, bis es schließlich unüberschaubar war? Das ist Scope Creep. Unkontrollierte Änderungen bringen Zeitleisten durcheinander und überlasten Teams.

Der beste Weg, dies zu verhindern, ist die Festlegung klarer Ziele. Ein gut strukturierter Backlog hilft dabei, unnötige Anfragen herauszufiltern und den Fokus auf Aufgaben mit hoher Priorität zu richten.

Regelmäßige Sprint-Planungen und Sitzungen zur Backlog-Verfeinerung ermöglichen es Teams, Prioritäten anzupassen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Durch strukturierte Updates werden alle Beteiligten auf dem Laufenden gehalten, sodass kurzfristige Ergänzungen nicht zu Chaos führen.

📖 Lesen Sie auch: Tipps zum Projektmanagement zur Optimierung Ihres Workflows

🚧 Mangelnde Agile-Expertise

Agile klingt einfach, aber die Umsetzung kann überwältigend sein, insbesondere für Teams, die an traditionelle Workflows gewöhnt sind.

Stürzen Sie sich jedoch nicht kopfüber ins kalte Wasser. Ein schrittweiser Ansatz, wie der oben beschriebene, funktioniert am besten. Schulungssitzungen, Agile-Coaching und praktische Workshops helfen Teams dabei, Selbstvertrauen aufzubauen.

Der Einstieg mit Kernpraktiken wie täglichen Standups, Retrospektiven und Backlog-Grooming erleichtert den Übergang. Die Zusammenführung weniger erfahrener Teammitglieder mit Agile-Praktikern beschleunigt ebenfalls den Lernprozess und fördert die Zusammenarbeit.

🚧 Aufrechterhaltung der Produktqualität in schnellen Iterationen

Schnelle Ergebnisse sollten nicht auf Kosten der Qualität gehen. Durch klare Benutzergeschichten und Akzeptanzkriterien können Teams ihre Erwartungen besser aufeinander abstimmen. Automatisierte Tests und kontinuierliche Integration sorgen dafür, dass Fehler frühzeitig erkannt werden und sich nicht anhäufen.

Code-Reviews und Pair Programming verbessern die Zusammenarbeit und reduzieren Fehler. Anstatt Termine zu jagen, können Sie sich auf kleinere, qualitativ hochwertige Inkremente konzentrieren und so sowohl Geschwindigkeit als auch Zuverlässigkeit gewährleisten.

🔑 Schlüssel Erkenntnisse:

Multitasking macht dumm. Wenn Sie mehr als eine Sache gleichzeitig erledigen, werden Sie langsamer und schlechter in beiden Aufgaben. Tun Sie das nicht. Wenn Sie glauben, dass dies nicht auf Sie zutrifft, irren Sie sich – es trifft zu.

Multitasking macht dumm. Wenn Sie mehr als eine Sache gleichzeitig erledigen, werden Sie langsamer und schlechter in beiden Aufgaben. Tun Sie das nicht. Wenn Sie glauben, dass dies nicht auf Sie zutrifft, irren Sie sich – es trifft zu.

🚧 Widerstand gegen Veränderungen

Veränderungen sind schwierig, und nicht jeder kann sich schnell daran anpassen.

Wenn Sie Agile zu stark forcieren, kann dies nach hinten losgehen. Zeigen Sie daher lieber seinen Wert anhand kleiner Erfolge. Konkrete Beispiele dafür, wie Agile die Effizienz verbessert, schaffen Vertrauen.

Die Einbeziehung skeptischer Teammitglieder in die Entscheidungsfindung hilft ihnen, sich als Teil des Prozesses zu fühlen und nicht als Teil von etwas, das ihnen aufgezwungen wird. Offene Unterhaltungen und regelmäßige Feedback-Schleifen schaffen eine Umgebung, in der Agile als Verbesserung empfunden wird und nicht als weiteres System, das befolgt werden muss.

🔍 Wussten Sie schon? Das Scaled Agile Framework (SAFe) ist weithin als führende Methodik für die Skalierung agiler Praktiken in großen Unternehmen anerkannt. Derzeit entscheiden sich 26 % der Unternehmen für SAFe als bevorzugtes Framework. Allerdings gaben 22 % der Befragten an, dass sie kein vorgeschriebenes Unternehmens-Framework befolgen, sondern flexiblere oder benutzerdefinierte Ansätze bevorzugen.

Verwandeln Sie schwerfällige Projekte mit ClickUp

Agile hält Projekte in Bewegung, aber es kann schwierig sein, auf Kurs zu bleiben. Prioritäten verschieben sich, Hindernisse tauchen auf und Veränderungen sind nicht immer willkommen. Der Unterschied zwischen Schwierigkeiten und Erfolg liegt in der richtigen Denkweise und den richtigen Tools.

Wenn Teams zusammenarbeiten, sich anpassen und kontinuierlich verbessern, liefert Agile echte Ergebnisse.

ClickUp erleichtert die Implementierung von Agile. Planen Sie Sprints, verfolgen Sie Fortschritte und behalten Sie den Überblick, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Workflows laufen reibungslos, Teams bleiben aufeinander abgestimmt und Projekte kommen ohne das übliche Chaos voran.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅