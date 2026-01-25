Wie man KI zum Schreiben eines Buches einsetzt

Das Schreiben eines Buches erfordert Zeit, Konzentration und viel mentale Energie. An manchen Tagen fließen die Ideen nur so. An anderen Tagen fühlt sich die leere Seite schwer an, Entwürfe fallen auseinander und die Nachverfolgung von Entwürfen wird anstrengend.

Die Spannung zwischen dem Wunsch, gut zu schreiben, und der Notwendigkeit, Fristen einzuhalten, ist jedem bekannt, der versucht, ein langwieriges Projekt abzuschließen.

Der Einsatz von KI beim Schreiben eines Buches hat begonnen, die Herangehensweise der Menschen an diesen Prozess zu verändern. Sie kann dabei helfen, grobe Ideen zu formulieren, Kapitel zu organisieren und schneller zu schreiben, aber Ihre Stimme entsteht durch Ihre Entscheidungen und Überarbeitungen.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen praktische Möglichkeiten, KI in jeder Phase des Schreibprozesses einzusetzen, und erklären, wie ClickUp, der weltweit erste konvergente KI-Workspace, Sie dabei unterstützt. 🧑‍💻

Wie KI Ihnen beim Schreiben eines Buches helfen kann

Wenn Sie auf eine leere Seite starren, sich die Threads verwickeln und die Zeichen sich weigern, mitzuarbeiten, kann das Schreiben eines Buches überwältigend sein. KI-Tools fungieren in diesem Prozess als praktische Helfer, die sich um repetitive Aufgaben kümmern, sodass Sie sich auf die kreativen Entscheidungen konzentrieren können, die Ihr Buch zu Ihrem Buch machen.

Diese Tools funktionieren am besten, wenn Sie verstehen, was sie können und was nicht. KI ist hervorragend geeignet, um Optionen zu generieren, Informationen zu organisieren und Muster in Ihrem Manuskript zu erkennen. Aber sie kann weder Ihre Stimme noch Ihre Vision oder die einzigartige Perspektive ersetzen, die Sie in Ihre Geschichte einbringen.

Hier sehen Sie, wie KI beim Schreiben eines Buches helfen kann. 👇

Brainstorming und Ideenfindung

KI fungiert als unermüdlicher Brainstorming-Partner, wenn Sie neue Blickwinkel benötigen.

Geben Sie eine Prämisse, einen Charaktertyp oder ein Thema ein, und Sie erhalten Möglichkeiten, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben. Wenn Sie einen Thriller schreiben, der in einer Küstenstadt spielt, kann KI Ihnen Handlungsverwicklungen, Hintergrundgeschichten für Zeichen oder thematische Elemente vorschlagen, die Ihrem Werk mehr Tiefe verleihen.

Der wahre Wert liegt darin, diese Vorschläge als Sprungbrett zu nutzen. Sie könnten beispielsweise um 10 Konfliktszenarien bitten, zwei davon auswählen, die Ihnen gefallen, und sie dann zu etwas völlig anderem umwandeln. Mit diesem Ansatz behalten Sie die Kontrolle und erweitern gleichzeitig Ihre kreative Palette.

🚀 Vorteil von ClickUp: Entdecken Sie Ideen für Ihr Buch mit ClickUp Whiteboards. Diese dienen als flexible Leinwand, auf der Sie Zeichen, Konflikte und Themen darstellen können, ohne sich einer festen Struktur unterwerfen zu müssen. Sie können Ideen verschieben, zusammengehörige Elemente gruppieren und sehen, wie sich eine Entscheidung auf den Rest der Geschichte auswirkt, während diese ihre Form annimmt. Brainstorming in ClickUp Whiteboards Planen Sie Ihre Handlungsbögen mit ClickUp Whiteboards. Wenn Sie beispielsweise einen Thriller entwickeln, der in einer Küstenstadt spielt, platzieren Sie wichtige Charaktere, Orte und Spannungen auf einem Whiteboard. Sie gruppieren zwei Konflikte, die eine versteckte Verbindung haben, fügen eine neue Beziehung zwischen den Zeichen hinzu und entfernen Ideen, die die Erzählung nicht stärken. Das Board hilft Ihnen dabei, eine reichhaltigere Geschichte zu formen, indem Sie Optionen visuell durcharbeiten.

Gliederung und Strukturierung von Kapiteln

Für viele Autoren ist es eine Herausforderung, verstreute Ideen in eine kohärente Struktur zu verwandeln.

KI-Tools können Ihre groben Notizen aufnehmen und Ihnen einen Kapitel-für-Kapitel-Entwurf vorschlagen. Sie beschreiben Ihre Story-Beats, wichtige Wendepunkte und Charakterentwicklungen. Das Tool organisiert diese Elemente zu einer Abfolge, die der narrativen Logik folgt.

Dieser Prozess deckt Lücken in Ihrem gesamten Buch auf, bevor Sie Monate in das Verfassen des Entwurfs investieren. Möglicherweise stellen Sie fest, dass es dem zweiten Akt an Spannung mangelt oder dass eine Nebenhandlung früher eingeführt werden muss. Das Anpassen der Gliederung dauert nur wenige Minuten, das Umschreiben ganzer Kapitel hingegen Wochen.

🧠 Wissenswertes: Charles Dickens diktierte seine Geschichten laut, manchmal auf dramatische Weise. Arthur Stone, einer seiner Stenografie-Schüler, zeichnete große Teile von Dickens' Reden direkt auf, was bedeutet, dass einige von Dickens' Arbeiten möglicherweise zuerst als gesprochene Entwürfe existierten, bevor sie schriftlich festgehalten wurden. Faszinierend ist, dass Wissenschaftler bis heute nicht genau wissen, wer was geschrieben hat, wie viel improvisiert wurde oder was gelesen und was spontan gesprochen wurde.

Entwerfen von Inhalten und Überwinden von Schreibblockaden

Schreib-Blockaden entstehen oft durch Perfektionismus oder Unsicherheit. Künstliche Intelligenz nimmt Ihnen den Druck, alles auf Anhieb richtig machen zu müssen.

Wenn Sie keine Worte finden, um eine Szene zu beschreiben, lassen Sie drei Versionen generieren. Keine davon wird perfekt sein, aber eine könnte den Ausdruck oder Ansatz enthalten, der Ihnen neue Ideen liefert.

Einige Autoren verwenden KI -Software zum Schreiben von Büchern, um Abschnitte zu entwerfen, die sie als mühsam empfinden:

Übergangsszenen, die Zeichen zwischen Orten bewegen

Technische Beschreibungen, die gründliche Recherchen erfordern

Dialogvariationen, um verschiedene Stimmen von Zeichen zu testen

Anschließend überarbeiten Sie diese Entwürfe in Ihrem eigenen Stil und nutzen sie als Grundlage, anstatt bei Null anzufangen.

🔍 Wussten Sie schon? Leonardo da Vinci hinterließ über 7.000 Seiten Notizbücher, von denen viele unvollendet und thematisch verstreut sind. Wissenschaftler diskutieren noch immer über die „richtige” Reihenfolge seiner Ideen.

Bearbeitung und Verfeinern Ihres Manuskripts

KI-Tools suchen nach Mustern, die dem menschlichen Auge entgehen. Sie markieren übermäßig verwendete Wörter, identifizieren Probleme mit dem Tempo und heben Unstimmigkeiten im Verhalten der Zeichen oder in der Zeitleiste hervor. Sie könnten beispielsweise bemerken, dass Sie wiederholt dieselbe Satzstruktur verwenden oder dass sich die Farbe Ihrer Protagonistin in der Mitte des Buches ändert.

Sie sind als Ergänzung zu menschlichen Editors gedacht. KI kann Ihnen sagen, dass ein Absatz holprig klingt, aber ein erfahrener Editor erklärt Ihnen, warum und wie Sie das Problem beheben können. Deshalb sollten Sie KI-Tools nur für den ersten Durchgang verwenden, um offensichtliche Probleme zu erkennen, bevor Sie in professionelle Dienste für die Bearbeitung investieren.

Wie man KI zum Schreiben eines Buches einsetzt (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie KI in jede Phase der Bucherstellung integriert werden kann.

ClickUp unterstützt diesen Flow als weltweit erster konvergierter KI-Workspace. Ihre Gliederungen, Kapitelentwürfe, Forschungsnotizen und Überarbeitungsaufgaben befinden sich direkt neben der Arbeit selbst und nicht in separaten Tools, die einen Kontextwechsel erfordern. Während sich das Buch weiterentwickelt, entwickeln sich auch Ihre Struktur und Ihr Schreibprozess weiter, wodurch ein „Work Sprawl” vermieden wird.

Legen wir los! 🎯

Schritt 1: Definieren Sie Ihr Buchkonzept und erstellen Sie eine detaillierte Gliederung

Eine solide Gliederung ist die Grundlage für das Schreiben von Büchern mit KI – sie gibt Ihrem KI-Schreibassistenten für Verfasser genügend Struktur, um konsistente Kapitel zu generieren.

Beginnen Sie damit, genau zu formulieren, was Ihr Buch leisten soll. Schreiben Sie einen Satz, der das Kernversprechen Ihres Buches auf den Punkt bringt: „Dieses Buch zeigt Freiberuflern, wie sie durch Kaltakquise per E-Mail Clients gewinnen können“ oder „Eine Lehrerin aus einer Kleinstadt entdeckt ein verstecktes Talent, das ihre Gemeinde verändert“.

Identifizieren Sie die Reise Ihrer Leser:

Wo fangen sie an? (Eingeschüchtert von Messerfertigkeiten, verwirrt über Systeme der Produktivität)

Wo wird das enden? (Selbstbewusstes Schneiden von Gemüse, effizienter Workflow)

Was müssen sie lernen, um diese Lücke zu schließen?

Teilen Sie dies in 8 bis 12 Kapitel mit jeweils 3 bis 5 wichtigen Abschnitten auf. Verwenden Sie dann KI, um Ihre Logik auf Herz und Nieren zu prüfen: „Welche wichtigen Schritte fehlen mir zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3?“

Erstellen Sie Ihre Buchgliederung mit verschachtelten Seiten in ClickUp-Dokumenten für eine einfache Navigation.

ClickUp Docs wird zu Ihrem Entwurfs-Workshop. Erstellen Sie ein Dokument mit dem Titel „[Ihr Buchtitel] – Master-Entwurf“ und verwenden Sie verschachtelte Seiten für Kapitel und Abschnitte. Anschließend können Sie die Kapitel durch Ziehen der Seiten neu anordnen und Forschungsnotizen direkt unter den entsprechenden Abschnitten hinzufügen.

Erstellen Sie für ein Buch über Remote-Arbeit Seiten der obersten Ebene für „Aufbau einer Remote-Kultur“, „Kommunikationssysteme“ und „Leistungsmanagement“ mit verschachtelten Kapitelseiten, die die zu behandelnden Themen umreißen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schreibnotizen organisieren können:

Schritt 2: Teilen Sie Ihre Gliederung in einzelne Aufgaben auf

Zählen Sie Ihre Abschnitte: 10 Kapitel mit jeweils vier Abschnitten = 40 Schreibaufgaben. Stoppen Sie die Zeit, die Sie zum Schreiben von 500 Wörtern benötigen, um Ihre Geschwindigkeit zu berechnen. Fügen Sie dann spezifische Namen für die Aufgaben hinzu:

Nicht „Kapitel 3”, sondern „Entwurf: Wie man Kaltakquise-E-Mails für B2B-Clients strukturiert”.

Nicht „Charakterentwicklung“, sondern „Schreiben: Sarahs Hintergrundgeschichte im Gemeindezentrum“.

Wandeln Sie Ihre Gliederung in ClickUp in detaillierte Schreibaufgaben mit klaren Fristen um.

Wandeln Sie Ihre Gliederung mit ClickUp Aufgaben in einen Workflow um. Erstellen Sie für jedes Kapitel eine Liste und fügen Sie dann Aufgaben für einzelne Abschnitte mit realistischen Fälligkeitsdaten hinzu, die auf Ihrer Schreibgeschwindigkeit basieren. Denken Sie daran, Pufferzeiten einzuplanen.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um den Fortschritt zu verfolgen:

Einzelziel (hilft Ihnen, die Länge der Abschnitte einzuschätzen)

Überarbeitungsrunde (zählt, wie viele Überarbeitungsdurchgänge erledigt wurden)

Notizen des Editors (hält das Feedback mit der Arbeit verbunden)

Fügen Sie Beschreibungen der Aufgaben mit den wichtigsten Punkten, der Wortzahl und den Forschungsquellen hinzu. Auf diese Weise wissen Sie, wenn Sie sich zum Schreiben hinsetzen, genau, was Sie in dieser Sitzung erreichen möchten.

Erstellen Sie für eine Business-Autobiografie Listen wie „Die Ideenphase” und „Herausforderungen im ersten Jahr” mit Aufgaben wie „Schreiben: Der gescheiterte Investoren-Pitch auf der Start-up-Konferenz”, einschließlich Notizen zu bestimmten Details und Emotionen, die Sie vermitteln möchten.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff Schreibblockade wurde in den 1940er Jahren populär, aber schon antike römische Verfasser beklagten sich über „Sterilität des Denkens”. Seneca schrieb über Tage, an denen „der Geist sich weigert zu gehorchen”.

Schritt 3: Richten Sie eine visuelle Nachverfolgung des Fortschritts ein

Die meisten Autoren geben ihr Buch auf, wenn sie mitten drin sind und keinen Fortschritt mehr sehen. Schaffen Sie einen zusammenhängenden Raum, in dem Sie folgende Fragen beantworten: Wie viele Abschnitte habe ich abgeschlossen? Liege ich im Zeitplan? Wie viel Zeit verbringe ich tatsächlich mit dem Schreiben?

Wählen Sie Metriken, die Ihrem Motivationsstil entsprechen:

Fertigstellungsprozentsätze , wenn Sie auf Fortschrittsleisten reagieren

Schreibserien , wenn tägliche Beständigkeit Sie antreibt

Wöchentliche Wortzahlen, wenn es vor allem auf die Leistung ankommt

Stellen Sie Ihre Metriken zum Buchfortschritt mit ClickUp-Dashboards und gezielten Karten in einer einzigen Ansicht zusammen.

Verfolgen Sie Ihren Schreibfortschritt mit visuellen Metriken in ClickUp Dashboards

Sie können beispielsweise:

Fügen Sie eine Karte „Aufgaben nach Status” hinzu, um zu sehen, welche Abschnitte Ihres Buches sich im Status „Nicht begonnen”, „Erster Entwurf”, „Gefertigt” und „Gefertigt – Bearbeitung” befinden, um den Stand Ihrer Arbeit zu überprüfen.

Fügen Sie eine Workload-Karte hinzu, auf der nur die in dieser Woche fälligen Aufgaben angezeigt werden.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Diagramm für die Nachverfolgung der kumulierten Wortzahl im Zeitverlauf mit Ihrem Einzelziel als Referenzlinie.

Verwenden Sie eine Berechnungskarte , um den Fertigstellungsgrad anzuzeigen (fertiggestellte Aufgaben geteilt durch die Gesamtzahl der Aufgaben). Wenn Sie sehen, wie dieser Wert von 15 % auf 68 % steigt, haben Sie einen konkreten Beweis dafür, dass Sie etwas Reales aufbauen.

Ein Verfasser von Belletristik könnte auch Karten hinzufügen, die fertiggestellte Kapitel zeigen, ein Burndown-Diagramm für verbleibende Aufgaben und einen Zeitbericht, der die Stunden aufschlüsselt, die für die Weltgestaltung im Vergleich zum eigentlichen Entwerfen von Szenen aufgewendet wurden.

Schritt 4: Erstellen Sie den ersten Entwurf

Eine solide Gliederung ist die Grundlage für das Schreiben von Büchern mit KI – sie gibt Ihrem KI-Schreibassistenten für Verfasser genügend Struktur, um konsistente Kapitel zu erstellen.

Öffnen Sie Ihre erste Schreibaufgabe, überprüfen Sie die wichtigsten Punkte und arbeiten Sie dann an der Erstellung detaillierter KI-Anweisungen. Schlechte KI-Schreibanweisungen führen zu generischen Inhalten, was nur zu mehr Arbeit bei der Bearbeitung führt.

Beziehen Sie folgende Elemente ein:

Genaue Themenangabe und Wortanzahl

Zielgruppe und gewünschter Ton

Wichtige Schlüsselpunkte, die behandelt werden

Zweck innerhalb Ihrer Buchstruktur

Vergleichen Sie diese Vorschläge für ein Kapitel zum Thema E-Mail-Marketing:

❌ Schwach: Schreiben Sie über E-Mail-Betreffzeilen.

✅ Stark: Schreiben Sie 600 Wörter, in denen Sie erklären, wie man E-Mail-Betreffzeilen verfasst, die die Öffnungsraten für B2B-SaaS-Unternehmen erhöhen. Die Zielgruppe sind Content-Marketing-Manager in Unternehmen mit 50 bis 200 Mitarbeitern. Behandeln Sie dabei Zahlen und Spezifität, wecken Sie Neugierde und personalisieren Sie mit Empfängerdaten. Fügen Sie für jede Technik ein ineffektives und ein effektives Beispiel hinzu. Verwenden Sie einen professionellen, aber dialogorientierten Ton.

ClickUp Brain beseitigt durch kontextbezogene KI die Probleme beim Wechseln zwischen verschiedenen Apps.

Öffnen Sie Ihr Manuskript-Dokument in ClickUp, positionieren Sie den Cursor an der Stelle, an der Sie detaillierte Inhalte benötigen, klicken Sie auf das Gehirn-Symbol und geben Sie Ihre Eingabe ein.

Erstellen Sie Inhalte für den ersten Entwurf Ihres Buches mit ClickUp Brain

Probieren Sie für ein Kapitel über Messerfertigkeiten in einem Kochbuch folgende Vorgabe aus: „Schreiben Sie 400 Wörter, in denen Sie Hausköchen beibringen, wie man ein Kochmesser richtig hält und einen einfachen Schnitt ausführt. Erläutern Sie den Pinch-Griff, die Position der führenden Hand und die Schaukelbewegung. Gehen Sie auf den häufigen Fehler ein, das Messer wie einen Hammer zu halten. Verwenden Sie ermutigende Formulierungen für eingeschüchterte Leser.“

Überprüfen Sie einfach das Ergebnis, fügen Sie Ihre persönliche Anekdote über das Erlernen der richtigen Technik hinzu, passen Sie den Ton an und fahren Sie dann mit dem nächsten Abschnitt fort.

🔍 Wussten Sie schon? Die Surrealisten verwendeten eine Technik namens automatisches Schreiben, bei der sie ohne Plan oder Bearbeitung kontinuierlich schrieben, um kreative Blockaden zu umgehen. Einige verwendeten sogar zufällige Wortgeneratoren oder Cut-up-Texte. KI-Prompts tun heute dasselbe.

Schritt 5: Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows

Angenommen, Sie markieren einen Kapitelabschnitt als fertiggestellt, erstellen dann manuell eine Aufgabe für die Bearbeitung, verschieben das Original in „Wartet auf Überarbeitung“ und richten eine Erinnerung für die Überprüfung ein. Diese Schritte wiederholen Sie 40 Mal, während Sie Ihr Buch schreiben.

KI hilft Ihnen dabei, Arbeiten zu vermeiden, die von Software übernommen werden können. Identifizieren Sie Workflow-Muster:

Erstellen Sie nach Fertigstellung Ihrer Entwürfe immer Aufgaben für die Bearbeitung?

Müssen Abschnitte vor der endgültigen Freigabe auf ihre Richtigkeit überprüft werden?

Beauftragen Sie immer wieder dieselbe Person mit Rezensionen?

Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen Workflows, um manuelles Aufgabenmanagement zu vermeiden.

Führen Sie Workflow-Aktionen basierend auf definierten Auslösern mit ClickUp Automatisierungen aus. Anstatt Kapitel manuell zu verschieben, Änderungen zu verfolgen oder die Nachverfolgung von Feedback über Entwürfe hinweg durchzuführen, reagieren Automatisierungen auf Änderungen, die Sie während des Schreibens vornehmen.

Hier sind einige Beispiele für die Automatisierung von Workflows:

Wenn Status > Entwurf fertiggestellt, dem Editor zuweisen

Wenn der Editor einen Kommentar hinzufügt, Status > Bearbeitung

Wenn der Status „Erledigt“ erreicht ist, weisen Sie es wieder dem Verfasser zu.

Wenn Status > Beta-Überprüfung, fügen Sie Beta-Leser als Follower hinzu.

Wenn das benutzerdefinierte Feld „Überarbeitungen erforderlich“ > Ja, Priorität > Hoch

Wenn sich das Fälligkeitsdatum ändert, aktualisieren Sie das Fälligkeitsdatum des übergeordneten Kapitels.

Wenn alle Aufgaben in einem Abschnitt > Abgeschlossen sind, benachrichtigen Sie den Verlag.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Workflows schneller zu automatisieren:

Schritt 6: Überarbeiten Sie Ihr Manuskript in strukturierten Durchgängen

Nachdem Sie nun einen fertiggestellten ersten Entwurf haben, denken Sie daran, dass dieser dazu da ist, um überarbeitet zu werden. Widerstehen Sie der Versuchung, alles gleichzeitig zu bearbeiten, und gehen Sie verschiedene Aspekte in separaten Durchgängen an:

Strukturelle Überarbeitung betrachtet das Gesamtbild. Lesen Sie Ihr gesamtes Manuskript ohne detaillierte Bearbeitungen durch und prüfen Sie, ob die Kapitel in der optimalen Reihenfolge erscheinen, die Argumente logisch aufgebaut sind und die Handlungspunkte mit dem entsprechenden Setup landen. Machen Sie sich Notizen zu Abschnitten, die gekürzt, kombiniert oder neu angeordnet werden sollen.

Bei der Inhaltsüberarbeitung werden einzelne Abschnitte betrachtet. Enthält jeder Abschnitt genügend Details und Beispiele? Sind die Erklärungen klar? Unterstützen Sie Ihre Aussagen mit Belegen? Schneiden Sie gnadenlos. Diese faszinierende Nebenbemerkung dient wahrscheinlich nicht dem Kernversprechen Ihres Buches.

Die Zeilenüberarbeitung konzentriert sich auf Sätze und Wortwahl. Ersetzen Sie schwache Verben durch starke Alternativen und streichen Sie Adverbien, die schwache Verben stützen. Beseitigen Sie redundante Phrasen, variieren Sie die Satzlänge und entfernen Sie ausweichende Formulierungen wie „irgendwie” und „sozusagen”.

Lesen Sie Ihr Manuskript laut vor. Möglicherweise stolpern Sie über umständliche Formulierungen, die Ihre Augen nicht eingefügt haben.

Nutzen Sie die Features von ClickUp Brain strategisch. Fügen Sie einen Abschnitt ein und fragen Sie: „Was sind die drei schwächsten Sätze in diesem Abschnitt und warum?“ Für einen Abschnitt über SEO-Strategien fragen Sie: „Überprüfen Sie, ob diese Erklärung für jemanden, der mit Suchmaschinenoptimierung nicht vertraut ist, Sinn ergibt. Identifizieren Sie Fachbegriffe, die ich nicht definiert habe. “

Bitten Sie ClickUp Brain, Probleme in Ihrem Manuskript zu finden.

Aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben, sobald Sie einen Bearbeitungsschritt abgeschlossen haben, und sorgen Sie für die Genauigkeit der Dashboard-Metriken.

🧠 Wissenswertes: Viele klassische Romane wurden in wöchentlichen oder monatlichen Fortsetzungen veröffentlicht. Verfasser wie Alexandre Dumas setzten Assistenten und schnelle Entwurfstechniken ein, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Schritt 7: Sammeln Sie strukturiertes Feedback und verwalten Sie Überarbeitungen

Sie haben Ihr Buch nun mehrfach überarbeitet, aber jegliche Objektivität verloren. Wählen Sie 3–5 Beta-Leser aus, die Ihre Zielgruppe repräsentieren, aber denken Sie daran, weder Ihre größten Fans noch Ihre schärfsten Kritiker auszuwählen.

Stellen Sie den Lesern konkrete Fragen:

An welchem Punkt waren Sie verwirrt?

Welche Abschnitte zogen sich in die Länge oder wirkten zu lang?

Welche Beispiele hatten die größte Wirkung?

Welche Fragen blieben nach der Fertigstellung unbeantwortet?

Wenn Sie nur drei Kapitel behalten könnten, welche würden Sie behalten?

Setzen Sie eine Frist von zwei Wochen für Feedback. Erstellen Sie bei Eingang von Rezensionen für jeden wesentlichen Überarbeitungsvorschlag eine Aufgabe. Benennen Sie die Aufgaben konkret: „Überarbeitung des Anfangs von Kapitel 2 aufgrund von Unklarheiten in der Zeitleiste” oder „Hinzufügen weiterer Beispiele zum Abschnitt über Produktivität in Kapitel 5”.

Natürlich verdient nicht jeder Vorschlag es, umgesetzt zu werden. Wenn ein Leser mehr Details wünscht und ein anderer mehr Prägnanz, müssen Sie eine Entscheidung treffen. Wenn jedoch drei Leser unabhängig voneinander denselben Abschnitt als verwirrend markieren, muss dieser Abschnitt überarbeitet werden.

Kennzeichnen Sie Überarbeitungsaufgaben nach Typ: „Inhalt hinzufügen“, „Klärungsbedarf“, „Strukturelle Änderung“, „Stilistische Anpassung“. So können Sie ähnliche Überarbeitungen zusammenfassen.

Verstehen Sie Feedback besser mit der Unterstützung von ClickUp Brain

Darüber hinaus kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, widersprüchliches Feedback zu lösen. Wenn sich die Leser nicht einig sind, ob ein Kapitel erweitert oder gekürzt werden muss, fügen Sie das Kapitel ein und geben Sie folgenden Hinweis: „Dieses Feedback deutet darauf hin, dass es sowohl zu detailliert als auch nicht detailliert genug ist. Identifizieren Sie ausführliche Passagen ohne Wert und Konzepte, die einer näheren Erläuterung bedürfen. “

Verfolgen Sie, welches Feedback Sie berücksichtigt und welches Sie bewusst ignoriert haben, indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit Optionen wie „Implementiert“ oder „Abgelehnt“ verwenden.

🔍 Wussten Sie schon? Mark Twain bevorzugte beim Schreiben Lärm und Aktivität. Er glaubte, dass Unterhaltungen und das alltägliche Chaos dazu beitrugen, seine Ideen lebendig zu halten, und arbeitete daher oft in Gemeinschaftsräumen statt in abgeschiedenen Zimmern.

Hier sind unsere Empfehlungen für die besten KI-Tools zum Schreiben von Büchern und KI-Schreibassistenten zum Entwerfen, für die Bearbeitung und zum Verwalten Ihres Manuskripts. ✍🏼

1. ClickUp (am besten geeignet für kontextbezogene KI mit integriertem Projektmanagement für Bücher)

Erstellen Sie mit ClickUp BrainGPT kontextbezogene Kapitelentwürfe

Als Erstes haben wir ClickUp! Dabei handelt es sich um eine App für die Produktivität für Autoren, in der Ihre Kapitel, Notizen, Recherchen und Fristen zusammengeführt werden, sodass Sie die Kontrolle über jeden Teil Ihres Buchprojekts behalten.

Sorgen Sie für narrative Konsistenz über alle Kapitel hinweg

Das Schreiben eines Buches erfordert Kontinuität über Dutzende von Seiten hinweg. ClickUp BrainGPT zieht Kontext aus Ihrem Workspace, wie z. B. Ihren Gliederungen, Notizen und Entwürfen, bevor es für Sie schreibt. Das bedeutet, dass es bereits weiß, worum es in Ihrem Buch geht, anstatt jedes Mal von vorne anzufangen.

Angenommen, Sie schreiben ein Sachbuch über kreative Erschöpfung. In Kapitel 2 wird Burnout anhand von Interviews und Forschungsergebnissen definiert, und Kapitel 6 konzentriert sich auf die Genesung.

Wenn Sie BrainGPT also bitten, einen Abschnitt in Kapitel 6 zu entwerfen, greift es auf die zuvor eingeführten Originaldefinitionen, Terminologie und den Tonfall zurück. Es vermeidet es, Konzepte erneut zu erklären, spiegelt die in Kapitel 2 verwendete Formulierung wider und baut darauf auf.

Darüber hinaus ist BrainGPT (wie ClickUp Brain) LLM-unabhängig und bietet Ihnen Zugriff auf mehrere KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini. So vermeiden Sie KI-Wildwuchs und können schneller arbeiten.

*Bewahren Sie den Kontext des gesamten Buches mit ClickUp BrainGPT, um Kapitel zu entwerfen und zu überarbeiten.

Dies hilft auch bei Überarbeitungen. Nehmen wir an, Sie ändern eine Kernidee in Kapitel 1.

Sie können BrainGPT bitten, spätere Kapitel zu scannen und Vorschläge für die Bearbeitung vorzuschlagen, wo diese Idee auftaucht, sodass das Manuskript ohne manuelle Überprüfung konsistent bleibt. BrainGPT unterstützt das Buch als ein einziges, sich weiterentwickelndes Werk.

Halten Sie spontane Ideen fest, ohne den Schwung zu verlieren

Das Tippen kann den Schreibfluss verlangsamen, insbesondere in der frühen Entwurfsphase. ClickUp Talk-to-Text in BrainGPT wandelt gesprochene Gedanken in sauberen, bearbeitbaren Text in Ihrem Schreib-Workspace um und verfeinert diesen dann anhand des Kontexts des Projekts.

Verwandeln Sie gesprochene Ideen mit ClickUp Talk to Text in BrainGPT in strukturierten Inhalt.

Nehmen wir an, Sie denken über einen Szenenübergang nach, während Sie in Ihrem Zimmer auf und ab gehen. Sie diktieren die Idee, Talk to Text wandelt sie in Text um und BrainGPT glättet den Satzflow, damit er zum umgebenden Kapitel passt.

Die Idee landet dort, wo sie hingehört, bevor die Energie nachlässt. Dies eignet sich gut für dialoglastige Szenen, persönliche Essays oder reflektierende Abschnitte, in denen die gesprochene Sprache oft näher an der endgültigen Stimme liegt.

Entlasten Sie sich von repetitiven Aufgaben beim Projektmanagement für Bücher

Das Schreiben eines Buches erfordert Nachverfolgungen, Erinnerungen und Statusänderungen, die still und leise Zeit kosten. ClickUp Super Agents übernehmen diese Hintergrundarbeit auf der Grundlage von Regeln, die Sie festlegen.

Fügen Sie bestimmte Auslöser hinzu, um benutzerdefinierte ClickUp Super Agents zu erstellen, die sich im Hintergrund um Ihren Workflow kümmern.

Angenommen, Sie beenden ein Kapitel und markieren es als „Entwurf fertig“. Ein Agent kann automatisch eine Aufgabe für die Bearbeitung erstellen, Forschungsnotizen verknüpfen, Ihre Zeitleiste aktualisieren und das Kapitel während der wöchentlichen Planung anzeigen. Der Fortschritt wird ohne manuelle Nachverfolgung fortgesetzt.

Hier sind einige benutzerdefinierte Agenten, die Sie in ClickUp erstellen können:

Kapitel-Workflow-Agent: Führen Sie die Nachverfolgung des Status-Wechsels eines Kapitels durch und lösen Sie die Erstellung von Aufgaben der Bearbeitung, Korrektur oder des Layouts aus.

Wöchentlicher Fortschrittsbericht: Erstellen Sie jede Woche eine kurze Zusammenfassung Ihres Fortschritts, in der Sie abgeschlossene Kapitel, anstehende Einzelziele und überfällige Elemente auflisten.

Terminologie-Wächter: Erkennen Sie wiederkehrende Namen oder Schlüsselbegriffe in ClickUp-Dokumenten und markieren Sie Variationen, um die Erzählung konsistent zu halten.

Entdecken Sie hier die besten KI-Agenten für die Erstellung von Inhalten:

Die besten Features von ClickUp

Live-Bearbeitungskonflikte erkennen: Verlassen Sie sich auf Verlassen Sie sich auf die ClickUp-Kollaborationserkennung , um zu sehen, wann Editors oder Co-Verfasser aktiv im selben Dokument arbeiten.

Erhalten Sie Feedback auf Absatzebene: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Assigned Comments in Dokumenten, um Inline-Redaktionsnotizen in zugewiesene Aufgaben umzuwandeln, sodass Überarbeitungsanfragen genau an den entsprechenden Abschnitt gebunden bleiben.

Verbinden Sie Recherche- und Schreibtools: Verknüpfen Sie Google Drive und Dropbox mit Verknüpfen Sie Google Drive und Dropbox mit ClickUp Integrations , um Forschungsdateien, Fristen und Schreibpläne aufeinander abzustimmen.

Erfassen Sie die Zeit für Entwürfe und Bearbeitungen: Protokollieren Sie die Zeit, die Sie für das Schreiben, die Bearbeitung oder die Recherche jedes Kapitels aufgewendet haben, und planen Sie realistische Meilensteine auf der Grundlage des tatsächlichen Aufwands mit Protokollieren Sie die Zeit, die Sie für das Schreiben, die Bearbeitung oder die Recherche jedes Kapitels aufgewendet haben, und planen Sie realistische Meilensteine auf der Grundlage des tatsächlichen Aufwands mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung.

Visualisieren Sie frühzeitig die Struktur Ihres Buches: Erstellen Sie eine Karte mit Handlungsbögen, Kapitel-Flows oder thematischen Verbindungen, bevor Sie Ihre Ideen in Erstellen Sie eine Karte mit Handlungsbögen, Kapitel-Flows oder thematischen Verbindungen, bevor Sie Ihre Ideen in ClickUp Mindmaps in vollständige Entwürfe umsetzen.

Kapitellentwürfe vergleichen und wiederherstellen: Überprüfen Sie frühere Versionen von Kapiteln, stellen Sie frühere Entwürfe wieder her und führen Sie eine Nachverfolgung der Entwicklung des Inhalts im Laufe der Überarbeitungen mit Überprüfen Sie frühere Versionen von Kapiteln, stellen Sie frühere Entwürfe wieder her und führen Sie eine Nachverfolgung der Entwicklung des Inhalts im Laufe der Überarbeitungen mit der Dokumentversionskontrolle durch.

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich: Finden Sie mit Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search sofort Notizen zur Charakterverwaltung, Forschungsreferenzen, Kommentare oder frühere Entwürfe in Dokumenten, Aufgaben und verbundenen Tools.

Limitierungen von ClickUp

Die Nutzung von KI ist im Free-Plan eingeschränkt.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Aus einer G2-Rezension:

Seit wir zu ClickUp gewechselt sind, befindet sich alles an einem Ort: Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, Dashboards, Kommentare und sogar Meeting-Notizen. Es ist unglaublich anpassungsfähig, aber dennoch intuitiv genug, dass jeder es schnell erlernen kann. Features wie Automatisierungen, der KI-Schreibassistent und der überarbeitete Kalender sparen wirklich Zeit. Und das Beste daran? Es wächst mit uns mit – egal, ob wir eine neue Kampagne starten oder langfristige Projekte verwalten.

🧠 Wissenswertes: Fjodor Dostojewski schrieb seine Romane oft unter extremem Zeitdruck und diktierte sie manchmal mit hoher Geschwindigkeit Stenographen, um die Veröffentlichungstermine einzuhalten. Teile von Der Spieler wurden in nur 26 Tagen fertiggestellt.

2. Sudowrite (am besten geeignet für Autoren von Belletristik)

via Sudowrite

Sudowrite läuft auf seinem eigenen Muse-Modell, das speziell für Belletristik trainiert wurde und nicht wie üblich auf dem Durcheinander des Internets basiert. Das ist wichtig, weil die KI narrative Logik versteht, wie zum Beispiel Szenenstruktur und Charaktermotivation.

In Ihrer Story Bible können Sie Zeichen-Eigenschaften, Regeln für die Weltgestaltung, magische Systeme und alles andere, was für Ihre Geschichte wichtig ist, festhalten. Sudowrite greift dann bei jeder Generierung auf diese Datenbank zurück.

Darüber hinaus fügt Describe flachen Passagen sensorische Details für alle fünf Sinne hinzu, und Twist schlägt Ihnen Handlungsverwicklungen vor, an die Sie noch nicht gedacht haben. Alles funktioniert in kleinen Abschnitten statt in ganzen Kapiteln, was der Arbeitsweise der meisten Romanautoren entspricht.

Die besten Features von Sudowrite

Generieren Sie mit Auto Write Fortsetzungen von Szenen, wenn Sie nicht weiterkommen, oder verwenden Sie Guided Write , um bestimmte Momente zu entwerfen, die Sie sich vorgestellt, aber noch nicht geschrieben haben.

Erstellen Sie 500 bis 1.000 Wörter lange Szenen, die Ihren Vorgaben entsprechen und die narrative Konsistenz mit First Draft gewährleisten.

Greifen Sie auf Brainstorm zu, um Listen mit Namen für Zeichen, magischen Kräften, Elementen zur Weltgestaltung, Handlungswendungen oder Dialogausschnitten zu erstellen.

Wenden Sie Voreinstellungen wie „Zeigen statt erzählen” oder „Inneren Konflikt hinzufügen” auf die Auswahl an Passagen an.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins aus der Community-Bibliothek mit über 1.000 Einträgen oder entwickeln Sie Ihre eigenen tools für bestimmte Aufgaben wie das Entfernen von Klischees und das Anpassen der Perspektive.

Limitierungen von Sudowrite

Bei Manuskripten mit mehr als 50.000 Wörtern ist es schwierig, einen einheitlichen Stil beizubehalten, sodass Sie den Ton und Stil manuell anpassen müssen.

Fehler bei der Positionierung von Zeichen schleichen sich regelmäßig ein, sodass Personen an falschen Orten platziert werden oder auf Ereignisse reagieren, von denen sie noch nichts wissen sollten.

Preise für Sudowrite

Kostenlose Testversion

Hobby & Student: 19 $/Monat

Profi: 29 $/Monat

Max: 59 $/Monat

Sudowrite-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sudowrite?

Ein Redditor sagt:

Ich persönlich bin ein großer Fan von Sudowrite, auch wenn ich Credit-Systeme nicht besonders bevorzuge. Was Ihre Handlungswendungen angeht, bietet die Story Bible eine Funktion, mit der Sie Ihre verschiedenen Notizkarten vor der KI verbergen können. Theoretisch könnten Sie Ihre Handlungswendung auf eine Karte schreiben und diese dann vor der KI verbergen, bis Sie sie enthüllen möchten.

Ich persönlich bin ein großer Fan von Sudowrite, auch wenn ich Credit-Systeme nicht bevorzugt benutze. Was Ihre Handlungswendungen angeht, bietet die Story Bible eine Funktion, mit der Sie Ihre verschiedenen Notizkarten vor der KI verbergen können. Theoretisch könnten Sie Ihre Handlungswendung auf eine Karte schreiben und diese dann vor der KI verbergen, bis Sie sie offenbaren möchten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Sudowrite-Alternativen für Autoren

3. Novelcrafter (am besten für die technische Kontrolle geeignet)

via Novelcrafter

Mit Novelcrafter können Sie Ihre eigenen API-Schlüssel von OpenAI, Anthropic oder Google in die Infrastruktur der Plattform einbinden. Der Codex dient als interaktives Wiki zum Speichern von Charakterbögen, Dokumenten zur Weltgestaltung und Handlungssträngen.

Wenn Sie Text generieren, ruft die Plattform automatisch relevante Codex-Einträge ab und speist sie als Kontext in das durch Sie verbundene KI-Modell ein.

Sie können auch jede vom Tool verwendete Systemaufforderung klonen, modifizieren oder völlig neue Aufforderungen von Grund auf erstellen. Dieser Grad an benutzerdefinierten Anpassungen spricht Verfasser an, die genau wissen, wie sich die KI verhalten soll, erfordert jedoch technische Kenntnisse, über die die meisten Verfasser nicht verfügen.

Die besten Features von Novelcrafter

Speichern Sie miteinander verbundene Charakterbögen, Ortsangaben und Hintergrundinformationen in Codex-Einträgen und versehen Sie diese mit Tags, damit Novelcrafter bei der Generierung von Prosa im Chat automatisch den relevanten Kontext einfügt.

Klonen Sie beliebige Systemaufforderungen und ändern Sie Parameter oder erstellen Sie völlig neue Aufforderungen von Grund auf mit modularen Komponenten, die Sie selbst definieren.

Stellen Sie die Struktur Ihrer Geschichte in den Ansichten Grid, Matrix oder Outline dar, um Probleme mit dem Tempo zu erkennen, den Verlauf von Nebenhandlungen zu verfolgen oder das Auftreten von Zeichen in verschiedenen Szenen zu visualisieren.

Limitierungen von Novelcrafter

Die Verwaltung von API-Schlüsseln erhöht die Komplexität, da Sie jeden Monat zwischen Abonnementkosten und OpenAI- oder Anthropic-Guthaben jonglieren müssen.

Das Interface-Design verbirgt nützliche Features hinter mehreren Klicks.

Preise für Novelcrafter

21 Tage lang kostenlose Testversion

Scribe: 4 $/Monat pro Benutzer

Hobbyist: 8 $/Monat pro Benutzer

Artisan: 14 $/Monat pro Benutzer

Spezialist: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Novelcrafter

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Novelcrafter?

Wie auf Reddit freigegeben:

Ich verwende NovelCrafter+OpenRouter und bin sehr zufrieden damit. Die Benutzeroberfläche ist sehr komfortabel und intuitiv, und die Struktur sowohl des Schreibens als auch des Kodex eignet sich sehr gut für die Interaktion mit KI. Ich LIEBE auch die Kapazität, die Prompt-Generatoren zu manipulieren und zu erstellen, um meine eigenen Anweisungen und Befehle zu erstellen. Es ist ein unglaublich leistungsstarkes Tool...

Ich verwende NovelCrafter+OpenRouter und bin sehr zufrieden damit. Die Benutzeroberfläche ist sehr komfortabel und intuitiv, und die Struktur sowohl des Schreibens als auch des Kodex eignet sich sehr gut für die Interaktion mit KI. Ich LIEBE auch die Kapazität, die Prompt-Generatoren zu manipulieren und zu erstellen, um meine eigenen Anweisungen und Befehle zu erstellen. Es ist ein unglaublich leistungsstarkes tool...

🔍 Wussten Sie schon? Vladimir Nabokov schrieb Lolita auf Karteikarten und ordnete die Szenen endlos neu, bevor er den Roman fertigstellte. Er sagte, die Struktur sei wichtiger als die Reihenfolge.

4. Squibler (am besten für den schnellen Einstieg geeignet)

via Squibler

Squibler bietet Geschwindigkeit statt Raffinesse. Sie können methodischer arbeiten und Elemente (Zeichen, Einstellungen, Objekte) erstellen, auf die der Smart Writer beim Generieren von Szenen zurückgreift.

Das Schreibtool befindet sich in der Seitenleiste und bietet Ihnen die Möglichkeit, Sätze automatisch zu vervollständigen, Absätze umzuschreiben oder ganze Kapitel auf der Grundlage Ihrer Gliederung zu entwerfen. In der Corkboard-Ansicht können Sie Szenen visuell verschieben, was hilfreich ist, wenn Sie feststellen, dass Kapitel drei nach Kapitel sieben kommen sollte.

Die besten Features von Squibler

Fordern Sie die Erstellung des gesamten Manuskripts ausgehend von einer Grundprämisse in Generate Scene an oder arbeiten Sie Kapitel für Kapitel mit Smart Writer .

Legen Sie Wortzahlziele pro Kapitel oder Einzelziele fest und überwachen Sie dann den Fertigstellungsgrad über ein spezielles Dashboard.

Verwandeln Sie markierten Text mit Visualize in KI-generierte Bilder und erstellen Sie so schnelle visuelle Referenzen für komplexe Einstellungen oder das Aussehen von Zeichen.

Limitierungen von Squibler

Die generierte Prosa wirkt flach und repetitiv und stützt sich auf allgemeine Formulierungen, die umfangreiche Bearbeitungen erfordern.

Die App-Leistung lässt bei längeren Projekten nach, bei denen die Kapitelnavigation langsamer wird.

Preise für Squibler

Free

Pro: 29 $/Monat

Squibler-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Ernest Hemingway hielt seine Kreativität aufrecht, indem er mitten im Satz aufhörte, sobald er sein Tagesziel von 500 Wörtern erreicht hatte, damit er am nächsten Tag genau wusste, wo er weitermachen musste. Agatha Christie hingegen betrachtete das Schreiben von Krimis als eine Art Logikrätsel und platzierte sorgfältig Hinweise und falsche Fährten, damit die Lösung für den Leser immer fair war. In The ABC Murders verwendete sie sogar das Alphabet als strukturelle Einschränkung, um die Handlung straff und lösbar zu halten.

5. Shortly KI (am besten für minimalistische Benutzeroberflächen geeignet)

Shortly AI bietet Ihnen eine leere Seite und vier Befehle. Das ist alles. Keine Vorlagen, die Ihre Ansicht überladen, oder komplizierte Menüs, hinter denen sich Features verstecken, die Sie nie verwenden werden. Geben Sie einen ersten Absatz oder eine Eingabeaufforderung ein, und die KI setzt Ihren Gedanken in Abschnitten von etwa 100 Wörtern fort.

Die vier Slash-Befehle: /instruct, /rewrite, /shorten und /expand übernehmen die Textbearbeitung an ausgewählten Passagen. Dieser reduzierte Ansatz beseitigt Reibungsverluste, wenn Sie versuchen, während der Entwurfssitzungen den Schwung aufrechtzuerhalten. /AI ist sinnvoll für Autoren, die die meisten Schreibprogramme als überwältigend empfinden und einfach nur etwas wollen, das ihnen nicht im Weg steht.

Die besten Features von Shortly KI

Wenden Sie /rewrite auf den ausgewählten Text an, um alternative Formulierungen zu erhalten. Dies ist nützlich, wenn ein Satz sich holprig liest, Sie aber nicht sicher sind, wie Sie ihn verbessern können.

Kürzen Sie langatmige Erklärungen mit /shorten , das unnötige Wörter entfernt und dabei die Kernaussage von Passagen mit bis zu 200 Zeichen beibehält.

Erweitern Sie unterentwickelte Punkte durch /expand in Text-Auswahlen mit bis zu 120 Zeichen und verwandeln Sie kurze Erwähnungen in ausführlichere Beschreibungen.

Kurze Limite der KI

Die Länge der Generierung ist auf etwa 100 Wörter pro Ausgabe begrenzt, auch wenn Sie längere zusammenhängende Passagen benötigen.

Da KI manchmal Daten oder Details erfindet, treten regelmäßig Probleme mit der sachlichen Genauigkeit auf.

Preise für Shortly KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kurzbewertungen und Rezensionen zur KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 43 % der Menschen sagen, dass wiederholende Aufgaben ihrem Arbeitstag eine hilfreiche Struktur verleihen, aber 48 % empfinden sie als anstrengend und als Ablenkung von sinnvollen Aufgaben. Routine kann zwar ein Gefühl der Produktivität vermitteln, schränkt jedoch oft die menschliche Kreativität ein und hindert Sie daran, bedeutenden Fortschritt zu erzielen. ClickUp hilft Ihnen, sich aus diesem Kreislauf zu befreien, indem es Routineaufgaben mithilfe intelligenter KI-Agenten automatisiert, sodass Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Automatisieren Sie Erinnerungen, Aktualisierungen und Aufgabenverteilungen und lassen Sie Features wie automatische Zeitblockierung und Aufgabenpriorisierung Ihre produktivsten Stunden schützen. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

Rechtliche und ethische Überlegungen zu KI-geschriebenen Büchern

Die rechtliche Lage in Bezug auf KI-generierte Inhalte ist nach wie vor ungeklärt.

Das Urheberrecht schützt in den meisten Rechtsordnungen die menschliche Urheberschaft, was zu Komplikationen führt, wenn KI wesentlich zu Ihrem Manuskript beiträgt. Die Gerichte haben noch keine klaren Präzedenzfälle geschaffen, aber erste Urteile deuten darauf hin, dass rein KI-generierte Texte möglicherweise nicht urheberrechtlich geschützt sind.

Dies ist aus mehreren praktischen Gründen wichtig:

Jemand plagiiert Ihre Arbeit, und Sie können Ihre Urheberrechte nicht durchsetzen.

Verlage lehnen Verträge ab, weil sie keine Sicherheit für Nebenrechte haben.

Lizenzverträge scheitern, wenn Fragen zur Eigentümerschaft aufkommen

Mit der Weiterentwicklung der Vorschriften entstehen neue rechtliche Herausforderungen

Verlage verlangen von Verfassern zunehmend, dass sie während der Vertragsverhandlungen die Verwendung von KI offenlegen, da Transparenz Sie vor möglichen Streitigkeiten schützt. Einige Verträge enthalten mittlerweile spezielle Klauseln zu KI-generierten Inhalten, in denen Verfassern bestätigt werden muss, inwieweit Maschinen beteiligt sind.

Ethische Fragen gehen Hand in Hand mit rechtlichen Fragen. Leser erwarten von Verfassern Authentizität. Wenn KI ganze Kapitel entwirft und Sie diese ohne wesentliche Überarbeitung unter Ihrem Namen veröffentlichen, riskieren Sie, das Vertrauen zu untergraben. Verschiedene Genres bringen unterschiedliche Erwartungen mit sich:

Technische Handbücher und Nachschlagewerke oder Bücher zur Produktivität werden weniger kritisch geprüft.

Memoiren und persönliche Erzählungen erfordern echte menschliche Erfahrungen.

Leser von Belletristik legen großen Wert auf Stil und Kreativität.

Wissenschaftliche Arbeiten erfordern eine transparente Methodik.

Der praktische Ansatz: Nutzen Sie KI als Tool, nicht als Ghostwriter. Wenn Ihre kreativen Fingerabdrücke jede Seite prägen, spielen rechtliche Unklarheiten eine geringere Rolle und ethische Bedenken treten in den Hintergrund.

🔍 Wussten Sie schon? Um die Fristen für Der Glöckner von Notre-Dame einzuhalten, soll Victor Hugo seine Bediensteten gebeten haben, seine Kleidung wegzuschließen, sodass ihm nichts zum Anziehen blieb außer einem Schal. Da er das Haus nicht verlassen konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu schreiben.

Bringen Sie Ihr Buch mit ClickUp ins Ziel

Das Schreiben eines Buches erfordert Konsequenz, Geduld und ein System, das wochen- oder monatelange Arbeit bewältigen kann, ohne Sie auszubremsen. Wenn der Prozess unübersichtlich erscheint, fühlen sich selbst starke Entwürfe unsicher an.

ClickUp fasst Ihre Gliederung, Kapitel, Überarbeitungen und Fristen zusammen, sodass nichts in einem vergessenen Ordner verloren geht.

Kontextbezogene KI (ClickUp Brain und BrainGPT) arbeitet in Ihren Dokumenten und hilft Ihnen beim Entwerfen, Überarbeiten und Überdenken von Abschnitten, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen. Außerdem kümmern sich KI-Agenten und Automatisierungen um Nachverfolgungen, Kontrollen des Fortschritts und routinemäßige Aktualisierungen, sodass das Projekt weiter voranschreitet.

Erstellen Sie Ihr Buch in einem Space, der dafür ausgelegt ist, alles zu enthalten. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein KI-Buchautor versucht, große Teile eines Buches auf der Grundlage einer Eingabe selbstständig zu generieren, während ein KI-Schreibassistent Sie stattdessen bei Ihrem Prozess unterstützt. Er hilft Ihnen dabei, Kapitel zu skizzieren, Ideen zu erweitern, Abschnitte umzuschreiben oder die Klarheit zu verbessern, während Sie die Kontrolle über den Inhalt und die Richtung behalten.

Ihre Stimme entsteht durch Ihre Entscheidungen; Sie bestimmen die Ideen, die Struktur, den Ton und die endgültige Formulierung. KI sollte dazu dienen, Optionen vorzuschlagen, nicht Entscheidungen für Sie zu treffen. Durch die Bearbeitung jedes Ergebnisses, die Umstrukturierung von Sätzen in Ihrem eigenen Schreibstil und die Bereitstellung von Beispielen Ihrer früheren Texte können Sie eine einheitliche Stimme bewahren.

Nein. KI kann als Grammatikprüfer fungieren, Sätze straffen und auf Unstimmigkeiten hinweisen. Menschliche Editors bringen Urteilsvermögen, Kontext und ein Verständnis für das Publikum, das Tempo und die Nuancen mit. KI eignet sich am besten für einen ersten Durchgang, während menschliche Editors sich um das kreative Schreiben, die Verfeinerung und die endgültige Qualität kümmern.