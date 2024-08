Top 10 Produktivitäts-Apps für Schriftsteller, um Ablenkungen zu besiegen und Zeit zu sparen im Jahr 2024

Als Schriftsteller war es schon immer eine Herausforderung, die Produktivität aufrechtzuerhalten. Es gibt immer so viel unter einen Hut zu bringen - die Fristen für die Clients, mehrere Projekte mit unterschiedlichen Anforderungen, und immer auf dem Laufenden zu bleiben, was die Branche angeht... Und dann ist da noch der gefürchtete Block, mit dem man hin und wieder zu kämpfen hat.

Das muss nicht mehr sein - jetzt können Sie die Hilfe von Apps zur Steigerung der Produktivität in Anspruch nehmen, die Ihre Konzentration und Effizienz verbessern!

Diese Tools helfen Ihnen, effizienter und organisierter zu arbeiten und Ihre Kreativität zu steigern. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Apps kann es jedoch schwierig sein, diejenige auszuwählen, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Daher haben wir eine Liste der 10 besten Apps zur Produktivität von Autoren zusammengestellt, die Ihnen helfen, besser zu schreiben, effizienter zu werden und in Ihrem Beruf erfolgreich zu sein.

Worauf sollten Sie bei Produktivitäts-Apps für Autoren achten?

Bei der Auswahl produktivität tools ist es wichtig, Features zu entdecken, die Ihnen helfen, den Schreibprozess zu rationalisieren und die Arbeit mit Leichtigkeit zu erledigen. Achten Sie auf folgende Punkte:

Stromlinienförmiger Workspace: Stellen Sie sicher, dass das Tool einen zentralen Hub für alle Ihre Dokumente bietet, der einen einfachen Zugriff und eine einfache Organisation ermöglicht

Integration mit Aufgaben : Entscheiden Sie sich für Schreib-Apps, die Ihre Dokumente mit der Aufgabenverwaltung verbinden und es Ihnen ermöglichen, Projekte und Aufgaben zu verknüpfenaufgaben effizient zu priorisieren

Mit solchen Funktionen können Schriftsteller ihre Aufgaben optimieren und besser werden.

Die 10 besten Apps zur Steigerung der Produktivität für Autoren im Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie hauptberuflich für eine Agentur arbeiten oder Teil eines Teams von freiberuflichen Autoren sind - Apps zur Steigerung der Produktivität sind unverzichtbare Ratgeber, um Ihre Arbeit zu optimieren.

Sie vereinfachen Aufgaben, helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Stress zu reduzieren, und ermöglichen es Ihnen, sich ohne Ablenkung auf den kreativen Prozess zu konzentrieren.

Von der Ideenfindung über die Recherche von Fakten bis hin zum Schreiben und Veröffentlichen - diese Apps zur Steigerung der Produktivität von Autoren decken jeden Aspekt der Erstellung von Inhalten ab und befreien Sie von technischem oder administrativem Ballast.

Entscheidend für den Erfolg ist jedoch die Wahl des richtigen Tools unter den vielen. Hier ist unsere Liste der 10 besten Apps zur Steigerung der Produktivität von Schriftstellern, die wir sorgfältig ausgewählt haben, um Ihre Effizienz im Jahr 2024 zu steigern:

1. ClickUp

ClickUp Docs ermöglicht umfangreiche Formatierungs- und Slash-Befehle, die Ihnen helfen, effizienter zu werden

ClickUp ist eine Komplettlösung für alle Probleme, die Ihre Produktivität bei der Arbeit an einem großen Werk behindern. Es bietet viele Features für Autoren, um ihre Produktivität zu steigern und ClickUp Dokumente ist eine von ihnen.

Es bringt alle Ihre Dokumente und Aufgaben in einer praktischen Plattform zusammen und rationalisiert Ihre Sitzungen, ohne dass Sie zwischen mehreren Tools wechseln müssen.

Mit ClickUp Docs erstellen Sie mühelos Dokumente und Wikis, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, abgeschlossen mit Styling-Optionen und eingebetteten Lesezeichen für eine einfache Navigation. Zusammenarbeit mit Redakteuren in Echtzeit zusammen, nehmen Sie gemeinsam Bearbeitungen vor, hinterlassen Sie Kommentare, und verwandeln Sie Texte in umsetzbare Aufgaben. Ein Blog in Docs kann mit einem einzigen Klick zu einer Aufgabe in Ihrem Kalender für die Veröffentlichung von Inhalten werden.

Es ist ein von Autoren bevorzugtes tool, da es Ihnen hilft ihre Produktivität bei der Erstellung von Inhalten zu steigern mit künstlicher Intelligenz (KI)- ClickUp Gehirn . Sie können Schreibblockaden überwinden und Ideen für Inhalte entwickeln, während Sie gleichzeitig Grammatik- und Stilprüfungen durchführen, um die Schreibqualität zu verbessern. Das spart Ihnen viel Zeit und Aufwand im Schreibprozess.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

Organisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Dokumente kategorisieren, damit Sie schnell darauf zugreifen und sie durchsuchen können. Mit sicheren Freigabeoptionen und anpassbaren Berechtigungen sind Sie jetzt für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen gerüstet und können gleichzeitig sensible Informationen schützen.

Vom ablenkungsfreien Schreiben mit dem Focus Mode bis hin zu anpassbaren Vorlagen und erweiterten Einstellungen - ClickUp Docs ermöglicht es Autoren, konzentriert, organisiert und produktiv zu bleiben.

Schauen wir uns neben ClickUp Docs auch die anderen Features von ClickUp an, die die Produktivität von Autoren erhöhen.

Mit ClickUp's AI Writer for Work und benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen können Sie wichtige Dokumente und Fallstudien mit Leichtigkeit erstellen

ClickUp beste Features

Halten Sie Ihre Arbeit gut organisiert: Planen, organisieren und arbeiten Sie mühelos an Schreibprojekten mit anpassbarem Aufgaben-Management dankClickUp Aufgaben. Passen Sie Aufgaben mit ClickApps an Ihre spezifischen Schreibanforderungen an

Planen, organisieren und arbeiten Sie mühelos an Schreibprojekten mit anpassbarem Aufgaben-Management dankClickUp Aufgaben. Passen Sie Aufgaben mit ClickApps an Ihre spezifischen Schreibanforderungen an Verwalten Sie Ihre Aufgaben effizient: Vereinfachen Sie Ihren Schreibprozess, indem Sie komplexe Projekte in überschaubare Unteraufgaben oder Aufgabenlisten unterteilen. Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben mitClickUp Aufgabe Checklisten zur Nachverfolgung von allem, von der Gliederung bis zur endgültigen Bearbeitung

Vereinfachen Sie Ihren Schreibprozess, indem Sie komplexe Projekte in überschaubare Unteraufgaben oder Aufgabenlisten unterteilen. Erstellen Sie Checklisten innerhalb von Aufgaben mitClickUp Aufgabe Checklisten zur Nachverfolgung von allem, von der Gliederung bis zur endgültigen Bearbeitung Sparen Sie jede Woche Stunden : Optimieren Sie Ihren Workflow mit über 100 Automatisierungen mit derClickUp Automatisierungfeature. Egal, ob es sich um Routineaufgaben oder die Übergabe von Projekten handelt, automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und sich auf Ihr Schreiben zu konzentrieren

: Optimieren Sie Ihren Workflow mit über 100 Automatisierungen mit derClickUp Automatisierungfeature. Egal, ob es sich um Routineaufgaben oder die Übergabe von Projekten handelt, automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und sich auf Ihr Schreiben zu konzentrieren Setzen und verfolgen Sie Ihre Schreibziele: Setzen Sie klare Ziele und messbare Einzelziele mit Zeitleisten mitClickUp Ziele. Verwenden Sie die anpassbareClickUp Dashboards können Sie Ihre Fortschritte beim Schreiben nachverfolgen und bleiben motiviert, Ihre Ziele zu erreichen. Visualisieren Sie Ihren Fortschritt beim Schreiben mit Widgets für Aufgaben, Zeiterfassung und mehr

Setzen Sie klare Ziele und messbare Einzelziele mit Zeitleisten mitClickUp Ziele. Verwenden Sie die anpassbareClickUp Dashboards können Sie Ihre Fortschritte beim Schreiben nachverfolgen und bleiben motiviert, Ihre Ziele zu erreichen. Visualisieren Sie Ihren Fortschritt beim Schreiben mit Widgets für Aufgaben, Zeiterfassung und mehr **Verfolgen Sie Ihre Schreibzeit automatisch oder manuell und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben von jedem Gerät aus mitClickUp's globale Zeiterfassung. Bleiben Sie während Ihres gesamten Schreibprozesses produktiv

Brainstorming und Zusammenarbeit : Arbeiten Sie visuell und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die fernbedienbareClickUp Whiteboards. Überbrücken Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Schreiben, indem Sie Ideen direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen

: Arbeiten Sie visuell und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen, indem Sie die fernbedienbareClickUp Whiteboards. Überbrücken Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Schreiben, indem Sie Ideen direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen Zeichnen Sie Ihre Ideen aus: Visualisieren Sie Ihre Schreibideen und planen Sie Projekte mitClickUp Mindmaps. Zeichnen Sie Arbeitsabläufe auf Karten, stellen Sie Verbindungen zwischen Aufgaben her, und lassen Sie Ihrer Kreativität beim Schreiben freien Lauf

Visualisieren Sie Ihre Schreibideen und planen Sie Projekte mitClickUp Mindmaps. Zeichnen Sie Arbeitsabläufe auf Karten, stellen Sie Verbindungen zwischen Aufgaben her, und lassen Sie Ihrer Kreativität beim Schreiben freien Lauf Schlauer arbeiten : Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für Konsistenz in Ihren Projekten, indem Sie Hunderte von Vorlagen nutzen. Von der Gliederung bis zum Formatieren, finden Sie die perfekteClickUp Vorlagen für die Anforderungen Ihres Teams

: Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für Konsistenz in Ihren Projekten, indem Sie Hunderte von Vorlagen nutzen. Von der Gliederung bis zum Formatieren, finden Sie die perfekteClickUp Vorlagen für die Anforderungen Ihres Teams Verbinden Sie Ihre tools:ClickUp einbinden nahtlos mit Ihren bevorzugten Schreib-Tools, einschließlich Kalender, Messaging-Apps und Cloud-Speicher, um alle Ihre Schreibressourcen an einem Ort zu haben

Nachverfolgung der Zeit über alle Aufgaben hinweg und Visualisierung Ihres Zeitplans mit ClickUp's Time Management

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer empfinden die Lernkurve anfangs als steil

Gelegentliche Probleme mit der Leistung wurden während der Hauptnutzungszeiten berichtet

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für PreisgestaltungClickUp Gehirn Calmly Writer ist Ihre Lösung, wenn Sie auf der Suche nach einem Schreib-Tool sind das die Produktivität steigert und gleichzeitig die Ablenkungen minimiert. Es bietet eine kostenlose Version mit der Option, die Windows- oder iOS App herunterzuladen.

Sie können Einstellungen wie den dunklen Modus, Schriftarten und Farben in diesem Tool anpassen, um eine maßgeschneiderte und produktive Umgebung für Ihre Schreibsitzungen zu gewährleisten.

Calmly Writer hilft Ihnen, Schreibblockaden zu überwinden und mit einer ablenkungsfreien Oberfläche und der Einfachheit von Markdown effizienter zu werden. Außerdem hilft es Ihnen bei der Nachverfolgung Ihres Ziels für die Wortzahl.

Diese App zur Steigerung der Produktivität enthält weitere wichtige Features, wie z. B. eine Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Außerdem verfügt sie über einen eingebauten Plagiatsdetektor und intelligente Features zur Zeichensetzung, die sicherstellen, dass Ihre Arbeit original und fehlerfrei ist.

Calmly Writer beste Features

Nutzen Sie verschiedene Größen, Typen und Geräte mit seinem responsiven Design

Verbessern Sie Ihr Schreiberlebnis mit einer Option für den dunklen Modus, ideal für Benutzer, die weißen Text auf einem schwarzen Bildschirm bevorzugen

Erhöhen Sie Ihr Schreiberlebnis mit einem optionalen Schreibmaschinen-Soundeffekt

Calmly Writer Beschränkungen

Verzichtet auf erweiterte Features, die in Premium-Schreibsoftware zu finden sind

Enthält keine Features für die Zusammenarbeit mit anderen bei Schreibprojekten

Preise für Calmly Writer

Einmalige Zahlung: $14.99

Calmly Writer Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

3. Hypotenuse KI

via Hypotenuse AI Hypotenuse KI wurde entwickelt, um Sie beim Schreiben zu unterstützen und Ablenkungen zu überwinden. Diese App bietet eine Lösung für Schreibblockaden, indem sie Ihnen bei Ihren ersten Entwürfen hilft.

Haben Sie ein Thema im Kopf? Hypotenuse KI kann Titel, Gliederungen und sogar vollwertige Absätze erstellen und spart Ihnen so wertvolle Zeit und Energie. Es vereinfacht den Rechercheprozess, indem es relevante Ideen für Inhalte und Schlüsselwörter vorschlägt.

Diese Cloud-basierte schreibhilfe-Software ist auf Autoren zugeschnitten und hilft bei der Erstellung verschiedener Arten von Inhalten, von Blogartikeln bis hin zu Werbetexten und Produktbeschreibungen. Dank der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) können Sie sich mit Hypotenuse KI darauf konzentrieren, Ihre Ideen auszudrücken, ohne sich in Details zu verzetteln.

Hypotenuse KI beste Features

Rationalisierung der Erstellung von Inhalten mit Massen-Workflows

Anpassung des Schreibstils mit einem Feature für benutzerdefinierte Einstellungen für den Tonfall

Generieren Sie SEO-freundliche Inhalte mithilfe von NLP, um Vorschläge zu generieren

Direkte Synchronisierung mit Shopify und WordPress

Hypotenutzung der KI limitiert

Bietet eine kostenlose 7-tägige Testversion mit einer begrenzten Anzahl von Guthaben

Bietet Zugang zu einer begrenzten Nummer von Vorlagen oder Inhalts-Frameworks für die Erstellung bestimmter Arten von Inhalten

SEO-Features sind nur im Enterprise-Plan verfügbar

Preise für Hypotenuse KI

Einzelperson: $29/Monat

$29/Monat Teams: $59/Monat

$59/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (15 Bewertungen)

4.4/5 (15 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Grammarly

via Grammarly Ein weiteres beliebtes Produktivitätstool, das bei der Verbesserung von Schreibsitzungen hilft, ist Grammarly. Es identifiziert und korrigiert grammatikalische Fehler und ist ideal für Benutzer, die ohne Ablenkung schreiben wollen.

Mit der kostenlosen Version können Sie Ihre Aufgabe auf grundlegende Grammatik- und Rechtschreibfehler, Wortwiederholungen usw. überprüfen. Der Zugriff auf Grammarly ist über verschiedene Plattformen möglich, darunter Google Docs, Microsoft Word und eine Desktop-Erweiterung.

Während die kostenlose Version für viele ausreicht, bietet das Premium-Upgrade zusätzliche fortgeschrittene Prüfungen und Features wie Wortschatzerweiterung, genrespezifische Schreibprüfungen, einen Plagiatsdetektor und sogar eine Passivprüfung. Dies ist hilfreich für Autoren, die daran interessiert sind, ihre Arbeit zu professionalisieren.

Grammarly beste Features

Erkennung von Plagiaten, um die Originalität Ihres Textes sicherzustellen

Wählen Sie aus verschiedenen Tonvorschlägen, um den Gesamtton Ihres Textes zu verbessern

Verbessern Sie die Lesbarkeit komplexer Sätze durch Umformulierung ganzer Sätze

Grammatikalische Limitierungen

Grammatik- und Satzstrukturfehler werden gelegentlich übersehen, was die Genauigkeit der Bearbeitung insgesamt beeinträchtigt

Bietet einen hohen Preis für sein Premium Abonnement, das möglicherweise nicht für einen breiten Bereich von Benutzern zugänglich ist

Grammarly Preise

Free Forever

Premium: $12/Monat

$12/Monat Geschäft: $15/Monat

$15/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (7000+ Bewertungen)

5. Fokus Booster

/via *[_Focus Booster](https://www.focusboosterapp.com/)* Wenn Sie ein tool benötigen, um Ihre Produktivität durch einfache und aufschlussreiche Zeiterfassung zu steigern, sollten Sie sich für Focus Booster entscheiden. Es hilft Schreibern, die Aufgaben auf ihren Listen mit der Pomodoro-Methode effizient zu erledigen.

Bei der Pomodoro-Methode arbeitet man 25 Minuten lang an einer Aufgabe, macht dann 20 Minuten Pause und wiederholt den Vorgang. Für Benutzer ist dieses Feature sehr hilfreich, um Ablenkungen zu limitieren und sich besser konzentrieren zu können.

Focus Booster bietet außerdem ein benutzerfreundliches Dashboard, auf dem der Benutzer seine Fortschritte visualisieren und nachverfolgen kann. Dies kommt den Autoren zugute, die sich bemühen, Rechenschaft abzulegen und Einblicke in ihre Zeitmanagement-Aktivitäten zu gewinnen.

Beste Features von Focus Booster

Bessere Konzentration und weniger Ablenkungen durch die Pomodoro-Technik

Mit Dashboards und Berichten, die per E-Mail verschickt werden, wissen Sie, wo Ihre Zeit bleibt

Verwalten Sie ein Portfolio von neuen Clients oder mehreren Projekten effizient und stellen Sie eine faire Zahlung für Ihre harte Arbeit mit zugewiesenen abrechenbaren Stunden sicher

Einschränkungen von Focus Booster

Die Features sind größtenteils auf die Zeiterfassung limitiert

Die Pomodoro-Technik der App ist möglicherweise nicht für jeden geeignet

Focus Booster Preise

Free Forever

Professionell: $4.99/Monat

Focus Booster Bewertungen und Rezensionen

G2: NICHT ZUTREFFEND

NICHT ZUTREFFEND Capterra: N/A

6. Scrivener

via {\an8}Scrivener_ Wenn Sie ein Buch, einen Roman oder einen Forschungsartikel schreiben, sollten Sie Scrivener ausprobieren. Mit dieser App für die Erstellung langer Inhalte können Sie Inhalte in mehreren Abschnitten erstellen und diese bei Bedarf per Drag-and-Drop neu anordnen.

Scrivener eignet sich hervorragend für die Ausarbeitung Ihrer ersten Inhalte und wird für seine organisatorischen Features gelobt. Mit Scrivener können Sie alle Ihre Ideen an einem Ort organisieren und Ihre Texte effektiv strukturieren.

Ein weiteres beeindruckendes Feature ist die Möglichkeit, Notizen zu machen und Ihre Recherchen sicher zu speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Inhalte oder Ressourcen während der Sitzungen bequem zugänglich sind. Dies macht die App zu einer beliebten App für die Produktivität von Autoren im akademischen Bereich.

Scrivener beste Features

Strukturieren Sie große Dokumente mühelos und sorgen Sie so für Klarheit und Ordnung

Fett, kursiv und andere Formatierungsoptionen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Betonung

Importieren von Forschungsarbeiten oder früheren Arbeiten in Word- oder PDF-Dokumenten, Bildern, Videos usw.

Scrivener-Einschränkungen

Erfordert eine längere Eingewöhnungszeit, da die Lernkurve im Vergleich zu Microsoft Word steiler ist

Überfordert die Benutzer mit seiner Benutzeroberfläche, die eine Vielzahl von Bedienfeldern und Optionen bietet, von denen einige nicht unbedingt mit dem aktuellen Projekt zusammenhängen

Scrivener-Preise

Standardlizenz für macOS: $59,99 (einmalige Zahlung)

$59,99 (einmalige Zahlung) Standardlizenz für Windows: $51,95 (einmalige Zahlung)

$51,95 (einmalige Zahlung) Standardlizenz für iOS App: $23.99 (einmalige Zahlung)

Scrivener-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

7. Auto Text Expander

via Chrome Web Store Die App Auto Text Expander ist eine Erweiterung für Google Chrome, die, wenn sie integriert ist, das Tippen für Autoren vereinfacht, indem sie ihnen hilft, Zeit am Computer zu sparen. Mit diesem Tool können Schreiber benutzerdefinierte Verknüpfungen mit ihren bevorzugten Buchstaben, Nummern und Symbolen erstellen.

Anstatt beispielsweise "Bin gleich wieder da" in einen Artikel einzutippen, können sie einfach eine Verknüpfung wie "BRB" verwenden, und der abgeschlossene Satz wird auf dem leeren Bildschirm angezeigt. Mit diesem Tool können sich die Autoren mehr auf ihre Aufgaben konzentrieren und müssen weniger Zeit für die Eingabe von sich wiederholenden Phrasen aufwenden.

Auto Text Expander beste Features

Erstellen Sie kostenlos benutzerdefinierte Verknüpfungen

Schnelleres Tippen mit Text-Verknüpfungen

Einschränkungen von Auto Text Expander

Auf verschiedenen Plattformen und Seiten treten Probleme mit der Funktion auf, wie von zahlreichen Benutzern berichtet

Verzögerungen und Fehlfunktionen treten zeitweise während der Nutzung auf und stören den Workflow

Preise für Auto Text Expander

Free Forever

Auto Text Expander Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Hemingway Editor

/via *[_Hemingway Editor](https://hemingwayapp.com/)* Hemingway Editor ist ein weiteres beliebtes Produktivitätstool, das mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen Ihre Sitzungen beschleunigen kann... Es hebt komplexe Sätze und Passiv hervor, die das Leseerlebnis beeinträchtigen können.

Außerdem weist es auf mögliche Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler hin und hilft beim Neuschreiben komplizierter Texte (in der kostenpflichtigen Version). Es verfolgt auch die gewünschte Wortzahl, einschließlich Buchstaben, Zeichen, Absätzen, Sätzen usw.

Hemingway Editor schlägt Ihnen vereinfachte Formulierungen vor, um Ihren Text zu verbessern und ihn prägnanter zu machen. Dieses tool ist besonders nützlich für akademische Aufgaben, da es detailliertes Feedback zur Verbesserung der Qualität des Inhalts liefert. Mit farblich kodierten Indikatoren für jedes Problem können die Autoren Verbesserungsbereiche schnell erkennen und angehen.

Hemingway Editor beste Features

Erhalten Sie farbcodierte Vorschläge zur Verbesserung der Satzstruktur

Verbessern Sie die Lesbarkeit durch die Verwendung des Notensystems

Verwenden Sie dieKI Schreib-Tool um Ihren Text zu verbessern

Einschränkungen des Hemingway Editors

Die Bearbeitungen und Vorschläge stimmen möglicherweise nicht mit dem persönlichen Stil des Autors überein

KI-Vorschläge sind nur in der kostenpflichtigen Version der App verfügbar

Keine tiefgreifenden Grammatikprüfungen

Preise des Hemingway Editors

Free Forever

Einzelne 5K: $10/Monat

$10/Monat Einzelperson 10K: $15/Monat

$15/Monat Teams 10K: $15(pro Benutzer)/Monat

Hemingway Editor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (47 Bewertungen)

4.4/5 (47 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (11 Rezensionen)

9. Ulysses

via {\an8}Ich weiß nicht, was ich tun soll Auf der Suche nach einem writing tool das eine ablenkungsfreie Umgebung bietet? Dann kann Ulysses eine ausgezeichnete Wahl sein. Diese App für iOS-Benutzer ist ideal für Autoren, die an kürzeren Formularen wie Blogs oder Website-Inhalten arbeiten.

Das minimalistische Design und die Benutzeroberfläche sorgen für produktive Sitzungen beim Schreiben. Ulysses ist nicht nur einfach, sondern bietet auch starke organisatorische Features wie Projektordner und Exportoptionen, einschließlich Google Drive, E-Mail, iBooks und andere Apps von Drittanbietern.

Ulysses hilft auch bei der Veröffentlichung von Inhalten auf WordPress und Medium. Benutzer können frei in 20 Sprachen schreiben, während der eingebaute Korrekturleser und das Grammatik-Tool für ausgefeilte Inhalte sorgen.

Ulysses beste Features

Professionelles Korrekturlesen und Grammatikprüfung von Inhalten

Visualisieren Sie Ihre Inhalte vor der Veröffentlichung mit dem Feature der Live-Vorschau und sparen Sie Zeit für Korrekturen und Formatierungen in letzter Minute

Speichern Sie jedes Wort, das Sie eingeben, für spätere Eingabeaufforderungen und optimieren Sie den Speicher Ihres Geräts durch die Verwaltung mehrerer Dateien

Ulysses-Einschränkungen

Benutzer haben beim Übertragen von Dateien einen Datenverlust oder eine Fehlplatzierung festgestellt

Nicht verfügbar für Windows- und Android-Benutzer

Ulysses Preise

Einzelperson: $5,99/Monat

$5,99/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Ulysses-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (24 Bewertungen)

4.5/5 (24 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (12 Rezensionen)

10. Wordtune

via Wordtune Die letzte App auf der Liste der besten Apps zur Produktivität von Schriftstellern ist Wordtune. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Software, die den Schreibprozess durch die Verfeinerung von Inhalten beschleunigt. Mithilfe von KI korrigiert sie Grammatik- und Rechtschreibfehler, schlägt Satzverbesserungen vor und bietet mehrere Optionen, um den Ton Ihres Textes zu ändern.

Rot unterstrichene Sätze weisen auf Grammatik-, Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler hin, während lilafarbene Hervorhebungen auf eine Verbesserung des Redeflusses, des Wortschatzes oder der Klarheit hinweisen. Auch die Benutzer können Sätze hervorheben und bei Bedarf umschreiben, mit anpassbaren Optionen wie "Leger", "Formell", "Kürzen" und "Erweitern".

Darüber hinaus kann Wordtune lange Textdokumente zusammenfassen und Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Dank seiner KI-Funktionen kann Wordtune auch einzigartige Antworten auf Fragen geben.

Wordtune beste Features

Verbessern Sie Ihre Texte mit den empfohlenen alternativen Formulierungen, Satzstrukturen und Tonfallanpassungen

Korrigieren Sie schnell Ihre Grammatik- und Rechtschreibfehler

Einfaches Übersetzen von Sätzen oder Wörtern, während Premium-Benutzer von Wordtune ganze Absätze übersetzen können

Wordtune-Einschränkungen

Führt Grammatik-, Rechtschreib- und Interpunktionsprüfungen durch, ist aber möglicherweise nicht so umfassend wie andere Tools

Bietet Umschreibeoptionen für komplizierte Texte, aber die Genauigkeit dieser Optionen kann geringer sein

Die kostenlose Version enthält nur 3 KI-Aufforderungen und Zusammenfassungen pro Tag

Wordtune Preise

Forever Free

Plus: $9,99/Monat

$9,99/Monat Unlimited: $14.99/Monat

$14.99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (77 Bewertungen)

4.4/5 (77 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (177 Bewertungen)

Verwandt: Aufbau einer starken Arbeitsmoral Zeit, die Ablenkungen mit ClickUp zu besiegen!

Wir wetten, dass unsere Liste der Produktivitäts-Apps für Autoren, die wir im Detail besprochen haben, Ihnen helfen wird, die Lösung zu finden, nach der Sie suchen. Wir haben die wichtigsten Features und sogar Limits aufgeführt, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.

Falls Sie sich immer noch nicht entscheiden können, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können sich ohne Bedenken für ClickUp entscheiden, eine vielseitige All-in-One-Lösung, die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten, Ablenkungen zu vermeiden und produktiv zu bleiben die ganze Zeit über.

Mit Features wie KI-unterstütztem Schreiben, Aufgabenmanagement, Checklisten, Dashboards und mehr helfen wir Ihnen, Ihre Ziele effizient zu erreichen.

Worauf warten Sie also noch?