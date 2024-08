Wie man AI eine Frage stellt: Holen Sie das Beste aus Ihren AI-Tools heraus

Die künstliche Intelligenz (KI) hat offiziell die Science-Fiction-Filme verlassen und ist direkt in die elektronischen Geräte unseres Alltags eingezogen. 🤖

Dank KI-gesteuerter Chatbots wie ChatGPT ist es so einfach, Antworten auf jede Frage zu erhalten, als würde man einem Freund einen Text schreiben. Das ist sehr hilfreich für das Brainstorming, die Recherche und das Verfassen von Inhalten aller Art.

Und das Beste daran?

Die Reaktionszeit. Der Lerneffekt tritt sofort ein.

Aber hier ist die Sache:

Wenn Sie relevante Antworten erhalten möchten, ohne Zeit zu verschwenden, müssen Sie wissen, wie Sie der KI effektiv eine Frage stellen können. Nein, das ist keine Raketenwissenschaft - Sie müssen nur wissen, welche Fallstricke Sie vermeiden und welche Techniken Sie anwenden müssen.

Hier kommt dieser praktische Leitfaden ins Spiel.

Und wenn Sie neugierig sind auf die

breiteren Kontext der KI

gehen wir auf die Funktionsweise ein und erörtern die ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte. Auf diese Weise wissen Sie bei der Auswahl von KI-Tools, worauf Sie achten müssen, z. B. auf die Limitierung von Trainingsdaten und den Umgang mit Daten.

Sind Sie bereit? Los geht's!

KI verstehen und wie sie funktioniert

KI ist ein Feld der Informatik, auf dem Roboter und Computersysteme entwickelt werden, die menschenähnliche Aufgaben mit höherer Genauigkeit und in einem Bruchteil der Zeit ausführen können. ⚡

Dies wird durch verschiedene Bereiche der KI erreicht wie:

Maschinelles Lernen : Hier werden Algorithmen und große Datensätze verwendet, um selbstlernende Modelle zu erstellen. Diese Modelle ermöglichen es Computersystemen, selbstständig neue Daten zu lernen, Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen

Tiefes Lernen: Dieser Teilbereich des maschinellen Lernens ahmt das menschliche Gehirn nach. Wie die Neuronen des Gehirns verwendet es künstliche neuronale Netze (eine Reihe komplexer Algorithmen), um aus enormen Datenmengen zu lernen. Wenn man also ein neuronales Netz mit Bildern von Katzen und Hunden füttert, lernt es, andere Katzen und Hunde zu erkennen 🐱 🐶

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Ein Bereich der KI, der Computern und Robotern beibringt, mit der menschlichen Sprache zu interagieren, so wie wir es auch tun. KI kann dann gesprochene und geschriebene Worte verstehen, sie interpretieren und so reagieren, dass sie für uns Sinn ergeben

Heutzutage ist KI ein Synonym für die leistungsstarken Technologien, die unsere Favoriten unter den Apps und Maschinen antreiben. Beliebte Optionen sind:

ChatGPT und ClickUp AI für generierung von Inhalten als Antwort auf unsere Abfragen

für generierung von Inhalten als Antwort auf unsere Abfragen Amazon , Netflix und Spotify für die Empfehlung von Produkten, Filmen und Liedern auf der Grundlage unseres bisherigen Verhaltens und unserer Vorlieben

für die Empfehlung von Produkten, Filmen und Liedern auf der Grundlage unseres bisherigen Verhaltens und unserer Vorlieben Siri, Alexa und Google Assistant für das Verstehen und Reagieren auf unsere gesprochenen Befehle

für das Verstehen und Reagieren auf unsere gesprochenen Befehle Tesla für Fahrentscheidungen in Echtzeit auf der Straße

Gebräuchliche Fehler, die Menschen beim Stellen von KI-Fragen machen

Große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT von OpenAI sind mittlerweile unverzichtbar, um private und berufliche Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails, das Generieren von Code und das Entwerfen von Marketingplänen mühelos zu bewältigen. 📝

Aber wenn Sie gerade erst mit KI anfangen, werden Sie wahrscheinlich viele Fehler machen und von den Antworten frustriert sein. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man KI eine Frage stellt. Um Ärger zu vermeiden und Zeit zu sparen, finden Sie hier einige häufige Fehler, die Sie beim Stellen von KI-Fragen vermeiden sollten.

1. Fragen stellen vage Fragen

KI-Tools haben zwar viele fortschrittliche Funktionen, aber Gedankenlesen gehört nicht dazu.

Die Qualität der Antworten, die Sie erhalten, hängt von der Klarheit und Ausführlichkeit Ihrer Eingaben ab. Wenn Ihre Fragen vage sind oder die bereitgestellten Informationen ungenau sind, müssen Sie damit rechnen, dass Sie allgemeine, falsche oder nicht auf Ihre Bedürfnisse zutreffende Antworten erhalten.

Bevor Sie Ihre Frage abschicken, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um zu überlegen, was Sie wissen möchten, und so viele relevante Details wie möglich angeben (z. B. Zweck, Kontext und Präferenzen). ✍️

2. Wenig bis gar keinen Kontext liefern

KI-Tools benötigen oft einen Kontext, um die Absicht hinter einer Frage zu verstehen. Andernfalls erhalten Sie technisch korrekte Antworten, die irrelevant und nicht auf Sie anwendbar sind.

Geben Sie dem KI-Tool Ihre Frage mit wer, was, wo, wann und warum.

Nehmen wir an, Sie brauchen Hilfe bei der Planung eines Ereignisses. Erwähnen Sie die Art des Ereignisses, den Speicherort, das Datum und die Personen, die daran teilnehmen werden. Anhand dieses Kontexts kann die KI ihre Vorschläge für Veranstaltungsorte, Aktivitäten und Logistik auf die speziellen Anforderungen Ihres Ereignisses abstimmen.

3. Erwarten, dass die KI es jedes Mal auf Anhieb versteht

Von der KI zu erwarten, dass sie es jedes Mal auf Anhieb schafft, ist etwas unrealistisch - KI ist intelligent, aber nicht perfekt.

Optimieren Sie Ihre Ergebnisse, um mit ClickUp AI schneller zu besseren Inhalten zu gelangen

Wenn Sie die KI zum Beispiel nach den Best Practices im digitalen Marketing fragen, erhalten Sie möglicherweise eine Antwort, die einen breiten Bereich von Themen abdeckt. Anstatt frustriert aufzugeben, hilft Ihre Warteschlange der KI, ihre Antwort einzugrenzen. 🎯

Es ist genau so, als würden Sie Ihrem Freund eine Frage stellen. Manchmal müssen Sie Ihre Frage abwandeln, bestimmte Punkte klären oder zusätzliche Details hinzufügen, um die gewünschten Informationen zu erhalten.

4. Versäumnis, die Fakten zu überprüfen

KI-Tools generieren Antworten aus Datensätzen, die größer sind als die, die das menschliche Gehirn auf einmal verarbeiten kann. Dennoch können sie sich irren, ohne Sie darauf hinzuweisen, dass sie unsicher sind.

Wenn Sie KI einsetzen, um die neuesten Statistiken über die Internetnutzung zu erhalten, kann es sein, dass sie veraltete Zahlen liefert, die aus unzuverlässigen Datenbanken stammen. Sie müssen diese Fakten (mit zuverlässigen, aktuellen Quellen) gegenprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind, bevor Sie sie anderen freigeben.

Das hört sich zwar nach viel Arbeit an, geht aber viel schneller, als wenn Sie all diese Infos selbst heraussuchen.

Herausforderungen für KI bei der Bereitstellung von Antworten

Selbst wenn Sie die oben genannten Fehler vermeiden, hat KI immer noch ihre Grenzen. Wenn Sie diese verstehen, können Sie die Antworten, die Sie erhalten, besser verwalten und nutzen.

1. Aktualisierungen in Echtzeit

KI-Tools stützen sich auf die Daten, auf denen sie trainiert wurden, und diese enthalten möglicherweise nicht die neuesten Informationen oder Trends.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien informieren. Wenn die letzte Datenaktualisierung der KI sechs Monate zurückliegt, verpasst sie möglicherweise die neuesten Durchbrüche oder Diskussionen.

Es empfiehlt sich, die neuesten Fakten selbst zu überprüfen oder festzustellen, wann die KI das letzte Mal aktualisiert wurde. So wird sichergestellt, dass Sie nichts Neues verpassen und Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse treffen können. 🧐

2. Problemlösungskapazität

Da die Leistung der KI von ihren Trainingsdaten abhängt, hat sie möglicherweise Schwierigkeiten mit kreativen Problemlösungen und der Beantwortung komplexer Fragen.

Wenn Sie KI zum Beispiel bitten, einen Business-Plan zu erstellen, kann sie auf der Grundlage der Vorlagen und Informationen in ihren Trainingsdaten einen einfachen Entwurf erstellen. Dabei werden aber möglicherweise bestimmte Schlüssel-Details Ihrer Geschäftsidee nicht berücksichtigt. 💡

In diesem Sinne sollten Sie die KI als Ergänzung zu Ihrem Fachwissen und Ihrer Kreativität einsetzen, nicht um alles von Grund auf neu zu erstellen. Füttern Sie die KI mit so vielen Informationen über Ihre Geschäftsidee wie möglich und verfeinern Sie ihre Antwort mit Ihren Erkenntnissen und Perspektiven.

3. Algorithmische Verzerrung

Wenn die Daten, die zum Trainieren einer KI verwendet werden, eine Verzerrung aufweisen - ob beabsichtigt oder nicht -, werden die Antworten der KI dies widerspiegeln. Wenn Sie die KI zum Beispiel um Tipps für die Einstellung bitten und sie auf Daten trainiert wurde, die überwiegend Männer in Führungsrollen zeigen, könnte sie Praktiken vorschlagen, die Männer bevorzugen.

Es liegt an den Ingenieuren für maschinelles Lernen, sicherzustellen, dass die Trainingsdaten keine Verzerrungen enthalten. Als Benutzer müssen Sie sich dieser Möglichkeit jedoch bewusst sein.

Wenn Sie dies wissen, können Sie die Antworten der KI kritisch bewerten, nach Verzerrungen suchen und dem KI-Modell und den Entwicklern Feedback geben, um Korrekturen vorzunehmen.

Praktische Methoden, wie man KI eine Frage stellt

Die Fragen, die Sie in ein KI-Tool eingeben (auch Prompts genannt), wirken sich auf die Qualität der Antworten aus. Durch die Optimierung dieser Prompts (auch Prompt-Engineering genannt) können Sie Ihre Ergebnisse erheblich verbessern.

Im Folgenden finden Sie fünf praktische Methoden, um Ihre Prompts zu verbessern und genauere Antworten zu erhalten.

1. Verwenden Sie KI-Prompts

Ein guter erster Schritt bei der Beantwortung von KI-Fragen ist es, mit einer einfachen Eingabeaufforderung in einem neuen Chatbot-Fenster zu beginnen. Das funktioniert gut bei einfachen Fragen wie "Was ist die Hauptstadt von Frankreich?" oder "Was ist Photosynthese?"

Was aber, wenn Sie tiefer gehende Fragen formulieren müssen, aber den Prozess beschleunigen wollen oder nicht wissen, wie? Verwenden Sie Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen ! 🤩

Mit der Chat GPT Prompts for Marketing Template von ClickUp können Sie auf einfache Weise segmentierte Kampagnen erstellen, Einblicke und Daten zur Identifizierung von Kundentypen sammeln und Ideen für Inhalte und Aktionen generieren, um das Engagement und die Konversionen zu steigern

Mit ClickUp können Sie auf Hunderte von Optionen zugreifen, darunter:

Besser noch, verwenden Sie

ClickUp AI

enthält über 100 vorgefertigte Vorlagen für jede Rolle und jeden Anwendungsfall. Zum Beispiel helfen Ihnen Vorlagen für die Rolle des Marketings beim Entwurf von Produktbeschreibungen, beim Planen von Ereignissen, bei der Erstellung von Kampagnenbriefings und vielem mehr.

2. Seien Sie konkret

Um generische KI-Antworten zu vermeiden, müssen Sie spezifische Fragen stellen. Das bedeutet, dass Sie so viele Details wie möglich angeben müssen, z. B. den Zweck Ihres Inhalts, den bevorzugten Schreibstil, das Ausgabeformat (Tabelle, CSV, HTML), das Zielpublikum und bestimmte Gebote und Verbote.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verfeinern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Ein Beispiel: "Können Sie mir helfen, eine E-Mail zu schreiben?" ist eine vage Anfrage. Eine bessere Frage wäre: "Verfassen Sie eine professionelle E-Mail an einen Client, in der Sie sich für die Verzögerung des Projekts entschuldigen. Erwähnen Sie unser Engagement für Qualität und bieten Sie einen Rabatt für die Unannehmlichkeiten an. Machen Sie keine Schuldzuweisungen und gehen Sie nicht zu sehr auf technische Details ein

Je mehr Details Sie angeben, desto genauer kann die KI die gewünschte Antwort ermitteln und liefern. 📌

3. Genügend Kontext bereitstellen

Eine weitere Möglichkeit, genaue Antworten zu erhalten, besteht darin, den Kontext anzugeben. Sie können den Kontext liefern, indem Sie:

Beschreiben Sie spezifische Szenarien: Anstatt "Geben Sie mir einige Ideen für Inhalte für mein Geschäft mit Hautpflegeprodukten", malen Sie ein Szenario: "Ich entwerfe eine Marketingkampagne für umweltfreundliche Hautpflegeprodukte, die sich an Millennials richtet. Welche Inhalte würden bei meiner Zielgruppe gut ankommen?"

Anstatt "Geben Sie mir einige Ideen für Inhalte für mein Geschäft mit Hautpflegeprodukten", malen Sie ein Szenario: "Ich entwerfe eine Marketingkampagne für umweltfreundliche Hautpflegeprodukte, die sich an Millennials richtet. Welche Inhalte würden bei meiner Zielgruppe gut ankommen?" Beispiele geben: Statt "Empfehlen Sie mir ein paar gute Bücher" könnten Sie sagen: "Ich habe 'Der Alchimist' und 'Siddhartha' gerne gelesen Können Sie mir Bücher mit ähnlichen Themen oder Schreibstilen empfehlen?"

Statt "Empfehlen Sie mir ein paar gute Bücher" könnten Sie sagen: "Ich habe 'Der Alchimist' und 'Siddhartha' gerne gelesen Können Sie mir Bücher mit ähnlichen Themen oder Schreibstilen empfehlen?" Die KI eine Persona übernehmen lassen: Beispiel: "Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Reiseblogger, der sich auf preiswerte Reisen spezialisiert hat. Was sind Ihre fünf beliebtesten Reiseziele für 2024?"

Spezifität ist nützlich, wenn Sie Hilfe bei benutzerdefinierten Geschäftsstrategien, personalisierten Empfehlungen und der Behebung technischer Probleme benötigen. 🛠️

4. Verwenden Sie eine prägnante Sprache

Vermeiden Sie Fachjargon oder komplexe Sätze, die die KI verwirren könnten - halten Sie es einfach. So kann die KI leicht verstehen, was Sie wollen, und hilfreiche Antworten geben.

Ein Beispiel: Anstatt zu fragen: "Was sind die Best Practices für SEO, um die SERP-Rankings zu verbessern?", könnten Sie fragen: "Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Website in den Google-Suchergebnissen weiter oben erscheint?"

Die geänderte Frage verwendet eine einfache Sprache und lässt den SEO- und SERP-Fachjargon weg, um dieselbe Idee zu vermitteln und eine bessere Antwort zu erhalten.

5. Testen Sie verschiedene Eingaben

Denken Sie daran, dass die KI die Frage nicht beim ersten Versuch richtig beantworten kann.

Was tun Sie also zu erledigen, wenn Sie alle oben genannten Techniken anwenden, aber immer noch nicht die gewünschte Antwort erhalten? Die Antwort ist einfach - versuchen Sie es noch einmal.

Das bedeutet, dass Sie die gesamte Frage neu formulieren (indem Sie ihre Struktur ändern oder mehr Details angeben) oder Folgefragen zu bestimmten Teilen der vorherigen Antwort stellen.

Nachdem Sie dies ein paar Mal gemacht haben, werden Sie herausfinden, was für verschiedene Anwendungen und Anwendungsfälle am besten funktioniert. 💪

Vorteile des Einsatzes von KI

Wenn Sie erst einmal den Dreh raus haben, wie man effektive Prompts erstellt, können Sie mit generativen KI-Tools wie ChatGPT und ClickUp AI Schreibblockaden überwinden und in Sekundenschnelle erste Entwürfe erstellen.

Rendering nahezu perfekte Interpretationen Ihrer Inhalte in über 10 Sprachen mit der Aktion Übersetzen in ClickUp AI

Aber ClickUp AI geht noch einen Schritt weiter und bietet noch mehr Vorteile:

Plattformübergreifende Verfügbarkeit rund um die Uhr: ClickUp AI ist ein KI-Assistent, der rund um die Uhr über Web-, Desktop-, Android- und iOS-Apps verfügbar ist. Sie können jederzeit und überall Hilfe erhalten - egal, ob Sie spät arbeiten, unterwegs sind oder zwischen verschiedenen Geräten wechseln

ClickUp AI ist ein KI-Assistent, der rund um die Uhr über Web-, Desktop-, Android- und iOS-Apps verfügbar ist. Sie können jederzeit und überall Hilfe erhalten - egal, ob Sie spät arbeiten, unterwegs sind oder zwischen verschiedenen Geräten wechseln Fließende Workflows : Nutzen Sie ClickUp AI, um Geschäfte und Projekte zu rationalisieren, indem Sie Meeting-Notizen in Aufgaben umwandeln, Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen und Status-Updates für Projekte generieren

Nutzen Sie ClickUp AI, um Geschäfte und Projekte zu rationalisieren, indem Sie Meeting-Notizen in Aufgaben umwandeln, Aufgaben in Unteraufgaben aufteilen und Status-Updates für Projekte generieren Produktivitätssteigerung: ClickUp AI steigert die Produktivität indem sie Ihnen hilft, schnell bestimmte Infos in großen Datenbeständen zu finden und lange Dokumente und Threads zusammenzufassen. Dadurch gewinnen Sie und Ihr Team Zeit, sich auf komplexe und kreative Aufgaben zu konzentrieren 🙌

ClickUp AI steigert die Produktivität indem sie Ihnen hilft, schnell bestimmte Infos in großen Datenbeständen zu finden und lange Dokumente und Threads zusammenzufassen. Dadurch gewinnen Sie und Ihr Team Zeit, sich auf komplexe und kreative Aufgaben zu konzentrieren 🙌 Übersetzungen: Verwenden Sie die Aktion übersetzen in ClickUp AI, um Inhalte in etwa einem Dutzend verschiedener Sprachen zu erstellen

Ethische Überlegungen und Datenschutz in KI-Unterhaltungen

KI hat viele Vorteile, wirft aber auch ethische und datenschutzrechtliche Probleme auf. Hier ist, was Sie wissen müssen, um sicherzustellen, dass Sie

kI-Tools verantwortungsbewusst einsetzen

.

1. Die Rolle von HTTP-Cookies in der KI

HTTP-Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie Websites besuchen. Sie werden normalerweise verwendet, um sich an Ihr früheres Verhalten und Ihre Präferenzen zu erinnern.

Diese werden in KI-Apps eingespeist, die zukünftige Interaktionen auf diesen Websites personalisieren. Dies verbessert zwar das Gesamterlebnis für den Benutzer, wirft aber auch Fragen zum Datenschutz auf.

Die von Cookies gesammelten Daten können auf eine Weise verwendet werden, die Sie nicht beabsichtigt haben. Nehmen wir an, Sie besuchen häufig Websites zum Thema Gesundheit. Cookies speichern und verwenden diese Informationen, um die Anzeigen und Inhalte zu beeinflussen, die Sie auf anderen Websites sehen.

Einige der besten Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, sind

weitere Informationen über KI zu erhalten

und Datenschutz-Richtlinien für Websites, limitieren oder blockieren Sie Nachverfolgungs-Cookies und löschen Sie regelmäßig Cookies von Ihrem Gerät.

Chatbot-Apps benötigen oft Zugang zu persönlichen Daten, um relevante und hilfreiche Antworten zu geben. Zu viel freizugeben kann jedoch riskant sein, insbesondere bei sensiblen Daten.

Es ist wichtig zu wissen, wie diese Chatbots die Daten, die Sie freigeben, schützen und verwenden. Sicher, viele Chatbot-Apps verwenden eine starke Verschlüsselung und strenge Datenschutzregeln, um Ihre Daten zu schützen und Missbrauch zu verhindern. 🔒

Aber das Sicherheitsniveau kann variieren, daher ist es sicherer, die Datenschutzrichtlinien zu prüfen und zu verstehen, welche Berechtigungen Sie erteilen.

Auf diese Weise können Sie die Vorteile der KI nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über Ihre privaten Infos behalten und das Risiko von Datenschutzverletzungen verringern.

3. Verlust von Arbeitsplätzen

KI-Systeme werden Arbeitsplätze wie virtuelle Assistenten, Social-Media-Management, Kundensupport und Produktion übernehmen, sobald sie fortschrittlicher werden.

Laut

in Sage Journals veröffentlichte Forschung

veröffentlicht wurde, haben bereits 14 % der Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz durch KI verloren. Es wird erwartet, dass dies noch zunimmt, da immer mehr Unternehmen planen, ihren Personalbestand durch den Einsatz von KI und anderen Strategien zur Automatisierung zu reduzieren. 👀

Die Lösung? Unternehmen sollten Schulungsprogramme einrichten, die ihren Teams dabei helfen, sich auf KI einzustellen und mit ihr zurechtzukommen. Das könnte bedeuten, in menschliche Fähigkeiten zu investieren, die KI nicht nachahmen kann, und den Mitarbeitern beizubringen, wie sie KI bei ihrer Arbeit einsetzen können.

In der Zwischenzeit können die Mitarbeiter diesen Wandel als einen Anstoß sehen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und anpassungsfähig zu bleiben. Die Teilnahme an Schulungsprogrammen, die von Arbeitgebern angeboten werden, oder die Erkundung neuer Kurse im technischen Bereich sind ein guter Anfang.

4. Energieverbrauch

Die Entwicklung und Wartung großer KI erfordert viel Energie. Dies gibt Anlass zur Sorge über den Beitrag der KI zu den Kohlenstoffemissionen, die sich negativ auf unsere Umwelt auswirken. 🌱

Je mehr KI in unser tägliches Leben integriert wird, desto schwieriger wird es, ihren ökologischen Fußabdruck zu ignorieren. Aber es gibt Möglichkeiten, als KI-Entwickler und -Benutzer einen Schritt weiter zu gehen - indem man sich für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Rechenzentren und die Erforschung weniger energieintensiver KI-Modelle einsetzt.

Bedeutende Fortschritte in diesem Bereich werden Zeit brauchen. Aber wir können die Unterhaltung über den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft mit KI schon heute anstoßen.

Die Zukunft der Arbeit ist intelligenter mit ClickUp AI

Zu wissen, wie man der KI eine Frage stellt, läuft auf Folgendes hinaus:

Stellen Sie die richtigen Fragen, um die besten KI-Antworten zu erhalten, und überlegen Sie sorgfältig, welche Details Sie einbeziehen oder weglassen. Das steigert Ihre Produktivität, hält aber auch Datenschutz- und ethische Probleme in Schach. ✅

Mit über 100 rollenbasierten Eingabeaufforderungen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ist ClickUp AI die perfekte Schreib- und

pädagogisches tool für Studenten

(und Anfänger), die zusätzliche Hilfe beim Einstieg in die KI benötigen.

Sie können die erweiterten Funktionen von ClickUp AI für Power-User und Businesses erkunden, um Geschäftsabläufe, Projekte und Dokumente zu verwalten.

