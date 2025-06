die 15 besten Softwareprogramme zum Schreiben von Büchern für 2025

In Ihrem Buch geht es um Ihre großartige Idee und Ihre Beherrschung Ihres Handwerks. Aber das Schreiben eines Buches hängt stark von den Tools ab, mit denen Sie diese Idee in ein fertiges Manuskript bringen. 🖋️

Die beste Buchschreibsoftware für Autoren ist wie ein Bauplan für einen Architekten. Das richtige Buchschreibtool wird Ihr zuverlässiger Partner sein, egal ob Sie an Ihrem nächsten Bestseller arbeiten, Ihre Memoiren verfassen oder eine objektive Zusammenfassung schreiben.

Von der Organisation Ihrer Ideen über die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte bis hin zur Verbesserung Ihrer Grammatik – diese Tools und andere Apps zum Schreiben sollen den Prozess des Buchschreibens vereinfachen. Aber wie entscheiden Sie bei so vielen Möglichkeiten, welche App zum Schreiben die beste ist?

Dieser Artikel befasst sich mit den grundlegenden Features von Software zum Schreiben von Büchern und stellt die besten Tools vor, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Worauf sollten Sie bei einer Software zum Schreiben von Büchern achten?

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Software zum Schreiben von Büchern die folgenden Schlüssel-Features, um Ihren kreativen Prozess zu verbessern:

Benutzerfreundliche Oberfläche : Entscheiden Sie sich für eine Schreibsoftware mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die eine reibungslose Navigation gewährleistet und technische Ablenkungen minimiert

Organisations-Tools : Verwenden Sie Tools mit Features zur Gliederung, zur Entwicklung von Zeichen und zur Verwaltung von Zeitleisten, um Ihre Erzählung effektiver zu strukturieren

Kompatibilität : Vergewissern Sie sich, dass die Software mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem (z. B. macOS und Windows) und Ihren Geräten kompatibel ist

Features für die Zusammenarbeit : Wählen Sie eine Software, die die Zusammenarbeit in Echtzeit und das Freigeben von Dokumenten unterstützt, wenn Sie mit Co-Autoren oder Editoren zusammenarbeiten

Exportoptionen : Achten Sie auf Optionen, mit denen Sie Ihr Manuskript in verschiedene Formate wie PDF oder ePub exportieren können, um die Anforderungen für die Veröffentlichung zu erfüllen

Ablenkungsfreie Umgebung : Wählen Sie eine Plattform mit einer ablenkungsfreien Schreibumgebung, um Ihre Konzentration und Produktivität aufrechtzuerhalten

Budgetüberlegungen: Entscheiden Sie, ob kostenlose Tools Ihren Anforderungen entsprechen oder ob Premium-Software mit erweiterten Features die Investition rechtfertigt

🔍 Wussten Sie schon? 1964 brachte IBM die Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST) auf den Markt, die die Funktionen einer Selectric-Schreibmaschine mit Magnetbandaufzeichnung zusammenführte und so die Änderung und Speicherung von Texten ermöglichte.

Die 15 besten Softwareprogramme zum Schreiben von Büchern

Die richtige Software zum Schreiben und Bearbeiten von Büchern liefert Ihnen die Ideen und Schreibimpulse, die Sie benötigen, um innovativ und dennoch diszipliniert zu bleiben.

In diesem Abschnitt werden die 15 besten Software-Optionen zum Schreiben von Büchern vorgestellt, die einen breiten Bereich an Schreibstilen, Zielen und Budgets abdecken.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Schreiben, Zusammenarbeit und Projektmanagement)

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die KI-gestützte Features für das Schreiben, die Zusammenarbeit und das Projektmanagement integriert und sich damit ideal für Autoren eignet, die eine umfassende Software zum Schreiben von Büchern suchen.

Erstellen Sie erstklassige Inhalte mit dem KI-gestützten Assistenten für das Schreiben und Bearbeiten von ClickUp

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent, der alles – Aufgaben, Dokumente, Personen und Tools – an einem Ort zusammenführt.

Es optimiert Workflows und vereinfacht Ihre täglichen Aufgaben. Ganz gleich, ob Sie Hilfe beim Kontext, beim Inhalt oder bei der Automatisierung von Routinearbeiten benötigen, ClickUp Brain hilft Ihnen, Zeit zu sparen und sich mehr auf Ihre kreative Arbeit zu konzentrieren.

ClickUp Docs ist Ihr kreativer Spielplatz. Es ist ein kollaborativer Space, in dem Sie Ihre Arbeit entwerfen, bearbeiten und organisieren können. Mit der Möglichkeit, Wikis, verschachtelte Seiten und freigegebene Dokumente zu erstellen, sorgt ClickUp Docs dafür, dass Sie und Ihr Team konzentriert und produktiv bleiben.

Arbeiten Sie mit anderen in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Docs

Darüber hinaus erleichtert die Feature "Collaboration Detection" von ClickUp das Freigeben von Ideen, das Einholen von Feedback und die Zusammenarbeit in Echtzeit – unabhängig davon, wo sich die Mitglieder Ihres Teams befinden.

ClickUp bietet auch eine Reihe von Vorlagen für Brainstorming, die Ihnen das Rätselraten bei der Strukturierung Ihrer Schreibprojekte ersparen. Zum Beispiel:

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie Kapitel, verfolgen Sie den Fortschritt und verwalten Sie Fristen mit der Vorlage für die Buchplanung von ClickUp

Mit der ClickUp-Vorlage für die Buchplanung können Sie Ihr Buch planen, organisieren und ganz einfach verwalten. Sie enthält vorgefertigte Ansichten für Kapitel, Roman-Details und den gesamten Schreibprozess – damit Ihr Roman so strukturiert ist wie Ihre beste Wendung.

Die Vorlage für Buchvorschläge von ClickUp hilft Autoren außerdem dabei, professionelle Vorschläge mit vorgefertigten Abschnitten für Themen, Zielgruppen und Marketingstrategien zu erstellen – perfekt für die Präsentation bei Verlagen.

Das sagt Cristina Willson, Director of Content bei Graphite, über ClickUp:

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern beschlossen, dies in großem Umfang zu tun. Daher brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an die steigende Anzahl unserer Ergebnisse anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Wir haben nicht nur angefangen, Artikel zu schreiben, sondern beschlossen, dies in großem Umfang zu tun. Daher brauchten wir eine robuste Plattform, die sich leicht an die steigende Anzahl unserer Ergebnisse anpassen lässt. ClickUp war die beste Wahl.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Chat , um die Kommunikation zu verbessern und die Zusammenarbeit und Synchronisierung in Echtzeit mit Instant Messaging und Updates zu ermöglichen

Brainstorming, Planen und Organisieren in Echtzeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards

Organisieren Sie Projektzeitpläne effektiv mit Gantt-Diagrammen und Zeitleisten-Ansichten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, verfolgen Sie Meilensteine und halten Sie das Team mit ClickUp-Automatisierungen im Zeitplan

Passen Sie mit ClickUp den Status von Aufgaben an, um das Schreiben von Büchern zu vereinfachen und jede Phase vom Entwurf bis zur Freigabe nachzuverfolgen

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen aufgrund des breiten Bereichs an Features eine gewisse Lernkurve bewältigen

Der mobilen App fehlen einige Features der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Rezeptsammlung in ein professionelles Kochbuch verwandeln? Die ClickUp-Vorlage "Kochbuch" ist Ihre Geheimwaffe! Mit Abschnitten für Zutaten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Designplanung erspart Ihnen diese Vorlage die mühsame Organisation Ihrer kulinarischen Kreationen.

2. Google Docs (am besten für die Zusammenarbeit in Echtzeit und für Barrierefreiheit)

über Google Docs

Google Docs ist ein kostenloses Textverarbeitungsprogramm, mit dem Benutzer Dokumente in Echtzeit erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten können. Dank seiner Cloud-basierten Natur ist es von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus zugänglich und somit eine praktische Wahl für Autoren und Teams.

Mit dem hellen und dunklen Modus können Autoren das Erscheinungsbild der Textverarbeitung entsprechend anpassen.

Die besten Features von Google Docs

Arbeiten Sie gleichzeitig mit anderen an demselben Dokument, wobei Änderungen in Echtzeit angezeigt werden

Bearbeiten und betrachten Sie Dokumente von jedem Gerät mit Internetzugang

Verwenden Sie die Feature zur Versionskontrolle von Dokumenten, um Änderungen zu überwachen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren

Einschränkungen von Google Docs

Im Vergleich zu Desktop-Textverarbeitungsprogrammen fehlen möglicherweise einige erweiterte Formatierungs- und Bearbeitungs-Tools

Die volle Funktionalität erfordert eine stabile Internetverbindung, was den Zugang in Gebieten mit schlechter Verbindung einschränkt

Preise für Google Docs

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Docs

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (über 28.000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Hören Sie sich Podcasts zum Thema Schreiben an, um verschiedene Perspektiven und Techniken kennenzulernen, neue Ideen zu entwickeln und Ihren kreativen Prozess zu verbessern.

3. Microsoft Word (am besten geeignet für erweiterte Formatierungen und die Erstellung professioneller Dokumente)

via Microsoft

Microsoft Word ist eine weit verbreitete Textverarbeitungsanwendung, die für ihre umfassenden Features bekannt ist, die alle grundlegenden Anforderungen der Textverarbeitung und der Erstellung komplexer Dokumente erfüllen, sei es ein Buch, eine objektive Zusammenfassung oder ein Bericht.

Die umfangreichen Formatierungsoptionen und die Integration in andere Microsoft Office-Anwendungen machen es zu einem bevorzugten Textverarbeitungsprogramm für professionelles Schreiben.

Die besten Features von Microsoft Word

Greifen Sie auf ein umfangreiches Array an Formatierungs-Tools zu, darunter Stile, Schriftarten und Seiten-Layouts

Nutzen Sie erweiterte Bearbeitungs-Features wie Kommentare und Grammatikprüfung

Arbeiten Sie mit anderen Microsoft Office-Anwendungen wie Excel und PowerPoint, um die Produktivität und Datenintegration zu verbessern

Einschränkungen von Microsoft Word

Für den Zugriff auf alle Features ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Der umfangreiche Bereich an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Microsoft Word

Nur Word: 179,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Word

G2: 4,7/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Microsoft Word ist Teil eines monatlichen Abonnements für 365 und lässt sich mit 90 % anderer Software sowohl auf dem Desktop als auch online integrieren. Word ist auch über Microsoft in der Cloud verfügbar, sodass Sie überall auf Ihre Dokumente zugreifen können!

Microsoft Word ist Teil eines monatlichen Abonnements für 365 und lässt sich mit 90 % anderer Software sowohl auf dem Desktop als auch online integrieren. Word ist auch über Microsoft in der Cloud verfügbar, sodass Sie überall auf Ihre Dokumente zugreifen können!

4. Grammarly (Am besten geeignet zur Verbesserung der Klarheit und Korrektheit Ihrer Texte)

via Grammarly

Grammarly ist ein KI-gestützter Korrekturleser, Schreibassistent und Grammatikprüfer, der entwickelt wurde, um die Klarheit, Korrektheit und Gesamtqualität Ihrer Texte zu verbessern.

Es bietet Echtzeit-Grammatik- und Rechtschreibprüfungen, Stilvorschläge und Tonfallerkennung und ist damit ein wertvolles Tool für ausgefeilte und professionelle Inhalte.

Die besten Features von Grammarly

Erhalten Sie sofortiges Feedback zu Grammatikfehlern und Rechtschreibfehlern

Erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung der Satzstruktur, der Wortwahl und der allgemeinen Lesbarkeit

Verwenden Sie das Tool zur Plagiatserkennung, um Ihre Inhalte mit einer großen Datenbank zu vergleichen

Einschränkungen von Grammarly

Bestimmte Vorschläge entsprechen möglicherweise nicht dem beabsichtigten Kontext

Dokumente mit mehr als 100.000 Zeichen müssen in kleinere Teile aufgeteilt werden

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

➡️ Weiterlesen: 50 Schreibimpulse, die Ihren kreativen Prozess bei der Arbeit verändern werden

5. Evernote (am besten für Notizen und Organisation geeignet)

via Evernote

Evernote ist eine vielseitige Notiz-App, mit der Benutzer Informationen detailliert festhalten, organisieren und auf mehreren Geräten leicht abrufen können.

Es ist ein zentraler hub für persönliche und professionelle Organisationen mit erweiterten Features wie Dokumentenscannen, Web-Clipping und Aufgabenverwaltung.

Die besten Features von Evernote

Erstellen Sie Notizen in verschiedenen Formaten, darunter Text, Bilder, Audioaufnahmen und Webausschnitte

Sortieren Sie Notizen in Notizbücher und weisen Sie ihnen Tags zu, um sie effizient zu kategorisieren

Nutzen Sie erweiterte Suchfunktionen, um Text in Bildern und gescannten Dokumenten zu finden

Evernote-Einschränkungen

Die kostenlose Version hat ein Limit für monatliche Uploads und die Synchronisierung von Geräten

Evernote Free-Konten sind auf jeweils ein Gerät beschränkt

Preise für Evernote

Persönlich: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Team: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Evernote eignet sich am besten für die Verwaltung von Terminplänen! Was mir an Evernote gefällt, ist, dass es so gut organisiert ist, dass man Termine und zu erledigende Aufgaben in Listen trennen kann. Es erinnert mich ganz einfach an meine zukünftigen Termine und Projekte, die zu erledigen sind. Die Nutzung ist kostenlos, man kann es ohne kostenpflichtige Upgrades verwenden. Es ist wie ein Notepad, aber mit Registerkarten und verschiedenen Optionen für die Terminplanung.

Evernote eignet sich am besten für die Verwaltung von Terminplänen! Was mir an Evernote gefällt, ist, dass es so gut organisiert ist, dass man Termine und zu erledigende Aufgaben in Listen trennen kann. Es erinnert mich ganz einfach an meine zukünftigen Termine und Projekte, die zu erledigen sind. Die Nutzung ist kostenlos, Sie können es ohne kostenpflichtige Upgrades verwenden. Es ist wie ein Notepad, aber mit Registerkarten und verschiedenen Optionen für die Terminplanung.

6. Scrivener (Am besten geeignet für das Projektmanagement bei längeren Texten)

via Scrivener

Scrivener ist eine Schreibsoftware für Autoren, Forscher und Drehbuchautoren, die umfangreiche Schreibprojekte bearbeiten. Sie bietet eine Reihe von Organisationstools, mit denen komplexe Manuskripte vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Veröffentlichung verwaltet werden können.

Die besten Features von Scrivener

Verwenden Sie das Feature "Binder", um Ihr Manuskript in Kapitel und Szenen zu strukturieren

Nutzen Sie die virtuelle Pinnwand, um Zusammenfassungen Ihrer Abschnitte anzuordnen und neu zu ordnen

Steigern Sie Ihre Produktivität durch die gleichzeitige Ansicht und Bearbeitung mehrerer Dokumente mithilfe der Split-Screen-Funktion

Einschränkungen von Scrivener

Benutzer müssen für jede Plattform separate Lizenzen erwerben

Bei umfangreichen Projekten kann es gelegentlich zu Einfrieren und längeren Ladezeiten kommen

Preise für Scrivener

iOS: 23,99 $

Bildungslizenz: 50,99 $

Standardlizenz: 59,99 $

Pakete: 95,98 $

Bewertungen und Rezensionen zu Scrivener

G2: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Alle Materialien für meine Romane an einem Ort zu haben, ist ein sehr praktisches Feature, von dem ein normales Textverarbeitungsprogramm nur träumen kann. Es gibt Ordner für Recherchen und Kapitelordner, die Sie in Szenen unterteilen können. Diese können Sie verschieben, sodass Sie eine Szene ganz einfach per Drag & Drop von einem Kapitel in ein anderes oder an einen anderen Speicherort verschieben können. Ich finde auch die Optionen für geteilte Bildschirme toll.

Alle Materialien für meine Romane an einem Ort zu haben, ist ein sehr praktisches Feature, von dem ein normales Textverarbeitungsprogramm nur träumen kann. Es gibt Ordner für Recherchen und Kapitelordner, die Sie in Szenen unterteilen können. Diese können Sie verschieben, sodass Sie eine Szene ganz einfach per Drag & Drop von einem Kapitel in ein anderes oder an einen anderen Speicherort verschieben können. Ich finde auch die Optionen für geteilte Bildschirme toll.

7. Hemingway Editor (Am besten geeignet zur Verbesserung der Lesbarkeit und Prägnanz)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor ist eine kostenlose App zum Schreiben, die entwickelt wurde, um die Klarheit und Lesbarkeit Ihres Textes zu verbessern. Diese Software zum Schreiben von Büchern hilft Autoren dabei, prägnantere und wirkungsvollere Texte zu verfassen, indem sie komplexe Sätze und häufige Fehler hervorhebt.

Die besten Features von Hemingway Editor

Identifizieren Sie lange oder komplizierte Sätze und erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit

Erkennen Sie Instanzen passiver Sprache und ersetzen Sie diese durch eine ansprechendere Sprache

Passen Sie Inhalte mit dem Lesbarkeitsgrad an die jeweilige Zielgruppe an

Einschränkungen des Hemingway Editors

Besser geeignet für kürzere Texte wie Artikel

Es fehlen umfassende Funktionen zur Grammatik- und Rechtschreibprüfung

Preise für Hemingway Editor

Individueller 5K-Plan: 10 $/Monat

Individueller 10K-Plan: 15 $/Monat

Team 10K Plan: 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mir gefällt, dass es während des Schreibens misst. Das ist eine gute Messgröße und eine konsistente Methode, um für ein großes Publikum zu schreiben. Das macht meine Texte sehr zugänglich.

Mir gefällt, dass es während des Schreibens misst. Das ist ein guter Maßstab und eine konsistente Methode, um für ein großes Publikum zu schreiben. Das macht meine Texte sehr zugänglich.

🧠 Wissenswertes: Ernest Hemingway, der berühmte Verfasser, schrieb am liebsten im Stehen, wobei er in der Regel eine Schreibmaschine auf einem brusthohen Regal in seinem Haus in Havanna benutzte.

8. yWriter (Am besten geeignet für die Strukturierung von Romanen mit Szenen- und Kapitelverwaltung)

via yWriter

yWriter ist eine kostenlose Schreibsoftware, die vom Verfasser Simon Haynes entwickelt wurde, um Romanautoren dabei zu helfen, ihre Manuskripte zu organisieren, indem sie in Kapitel und Szenen unterteilt werden. Diese Struktur fördert ein effizientes Projektmanagement und verbessert den eigentlichen Schreibprozess.

Die besten Features von yWriter

Teilen Sie Ihr Manuskript in übersichtliche Abschnitte auf

Legen Sie Wortzahlziele für einzelne Szenen oder Kapitel fest und überwachen Sie diese

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Zeichen, Speicherorte und Elemente

Einschränkungen von yWriter

Die Versionen für macOS und Mobilgeräte bieten eingeschränkte Funktionen

Nicht ideal für gemeinsames Schreiben, da es in erster Linie für einzelne Autoren konzipiert ist

Preise für yWriter

Free

Silber-Registrierung: 11,95 $

Gold-Registrierung: 24,95 $

Bewertungen und Rezensionen zu yWriter

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. ProWritingAid (Am besten geeignet für die Analyse und Verbesserung des Schreibstils)

via ProWritingAid

ProWritingAid ist ein Schreibprogramm und Assistent, der detaillierte Analysen zur Verbesserung von Grammatik, Schreibstil und Lesbarkeit bietet. Diese Software zum Schreiben von Büchern liefert detaillierte Berichte und Vorschläge und bietet umfassende Lösungen für Autoren, um ihre Arbeit zu verfeinern.

Die besten Features von ProWritingAid

Greifen Sie auf über 20 Schreibberichte zu, die Aspekte wie Grammatik, Stil, Lesbarkeit und mehr bewerten

Erhalten Sie Vorschläge zur Vereinfachung komplexer Sätze, zur Reduzierung passiver Konstruktionen und zur Beseitigung von Redundanzen

Integrieren Sie Plattformen wie Microsoft Word, Google Docs, Scrivener und Browser-Erweiterungen

Einschränkungen von ProWritingAid

Die kostenlose Version hat ein Limit von 500 Wörtern pro Dokument

Für die Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich

Preise für ProWritingAid

Free

Premium: 30 $/Monat

Premium Pro: 36 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProWritingAid

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Ein Benutzer von G2 sagt:

Von den vielen Bearbeitungsprogrammen, die ich ausprobiert habe, fand ich PWA am einfachsten und gründlichsten. Ich sende alle meine Manuskripte damit und verlasse mich auf PWA, um meine Fehler und Auslassungen zu finden. Es arbeitet schnell, zuverlässig und korrigiert nicht nur meine Texte, sondern ich lerne auch aus den Hinweisen. Ich kann mir keine andere Bearbeitungshilfe vorstellen, die so effizient und benutzerfreundlich ist.

Von den vielen Bearbeitungsprogrammen, die ich ausprobiert habe, fand ich PWA am einfachsten und gründlichsten. Ich sende alle meine Manuskripte durch dieses Programm und verlasse mich darauf, dass PWA meine Fehler und Auslassungen findet. Es arbeitet schnell, zuverlässig und korrigiert nicht nur meine Texte, sondern ich lerne auch aus den Hinweisen. Ich kann mir kein anderes Bearbeitungsprogramm vorstellen, das so effizient und benutzerfreundlich ist.

10. Ulysses (Am besten geeignet für ablenkungsfreies Schreiben auf Apple-Geräten)

via Ulysses

Ulysses ist eine Premium-App zum Schreiben, die Autoren eine übersichtliche und fokussierte Umgebung bietet. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die leistungsstarken Organisationstools machen sie zur ersten Wahl für ein ablenkungsfreies Schreibvergnügen.

Die besten Features von Ulysses

Konzentrieren Sie sich ganz auf den Inhalt mit einem übersichtlichen Workspace

Nutzen Sie ein Bibliothekssystem, um die Dokumentenverwaltung zu optimieren und die Kategorisierung zu vereinfachen

Legen Sie Ziele für die Wortzahl fest und überwachen Sie den Fortschritt

Einschränkungen von Ulysses

Nur für macOS und iOS verfügbar

Keine integrierten Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Ulysses

Kostenpflichtiges Abonnement: 5,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Ulysses

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mein Lieblings-Tool zum Entwerfen, Schreiben von Blogbeiträgen und Notizen: übersichtliche Benutzeroberfläche, hervorragende Integration von Markdown, WordPress-Integration, wunderschöner Vollbildmodus und dunkler Modus. Einfach zu bedienen, aber sehr leistungsstark.

Mein Lieblings-Tool zum Entwerfen, Schreiben von Blogbeiträgen und Notizen: übersichtliche Benutzeroberfläche, hervorragende Integration von Markdown, WordPress-Integration, wunderschöner Vollbildmodus und Dunkler Modus. Einfach zu bedienen, aber sehr leistungsstark.

➡️ Weiterlesen: Optimierung des Workflows im Dokumentenmanagement: Best Practices für eine bessere Organisation

11. Bibisco (Am besten für die strukturierte Entwicklung von Geschichten geeignet)

via Bibisco

Bibisco ist eine Open-Source-Software zum Schreiben von Romanen, die Autoren dabei hilft, ihre Geschichten zu entwickeln und zu organisieren, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Zeichen und der Handlung liegt. Sie bietet eine Reihe von Tools zur effektiven Strukturierung von Romanen und ist damit sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Autoren wertvoll.

Die besten Features von Bibisco

Verwenden Sie detaillierte Zeichenblätter und Interviews, um vielschichtige Zeichen zu erstellen

Organisieren Sie Ihre Arbeit in Kapitel und Szenen, um die Navigation und Umstrukturierung zu vereinfachen

Analysieren Sie die Verteilung von Zeichen, Speicherorten und anderen Elementen im Roman

Einschränkungen von Bibisco

Bietet grundlegende Formatierungsfunktionen

Das Fehlen einer mobilen App schränkt die Flexibilität beim Schreiben unterwegs ein

Preise für Bibisco

Community Edition: Kostenlos

Supporters Edition: 59 $

Bewertungen und Rezensionen von Bibisco

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

via Dabble

Die nächste Software zum Schreiben von Büchern ist Dabble, ein Online-Tool für Verfasser, das zahlreiche Features enthält, die Ihnen beim Schreiben und Entwerfen Ihres Buches helfen.

Dank des cloudbasierten Designs können Sie von Ihrem Desktop bis zum Mobilgerät auf Ihre Arbeit zugreifen und profitieren so von perfekter Flexibilität und Organisation für Ihren kreativen Prozess.

Die besten Features von Dabble

Nutzen Sie Tools, um Gliederungen zu erstellen, Zeichen zu entwickeln und detaillierte Notizen zu machen

Greifen Sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung auf Ihre Arbeit zu und bearbeiten Sie sie

Legen Sie Ziele für die Wortzahl fest und verfolgen Sie den Fortschritt, um einen klaren Weg zur Fertigstellung Ihres Projekts zu finden

Einschränkungen bei Dabble

Keine integrierte Buchformatierung für direkte Uploads zu Online-Händlern

Speziell für das Schreiben von Büchern entwickelt und möglicherweise nicht für andere Formulare geeignet

Dabble-Preise

Basis: 9 $/Monat

Standard: 19 $/Monat

Premium: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Wenn es darum geht, bemerkenswerte Romane zu schreiben, ist Dabble mein bevorzugtes Tool. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche hilft mir, meine Texte mühelos zu strukturieren, während ich mit der mobilen App meine Ideen für Geschichten auch unterwegs festhalten kann. Ich schätze auch die Möglichkeit, meine Handlungspunkte in Abschnitte zu gliedern, wodurch es einfacher ist, den Überblick über meine Geschichte zu behalten.

Wenn es darum geht, bemerkenswerte Romane zu schreiben, ist Dabble mein bevorzugtes Tool. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche hilft mir, meine Texte mühelos zu strukturieren, während ich mit der mobilen App meine Ideen für Geschichten auch unterwegs festhalten kann. Ich schätze auch die Möglichkeit, meine Handlungspunkte in Abschnitte zu gliedern, wodurch es einfacher ist, den Überblick über meine Geschichte zu behalten.

13. Vellum (Am besten für professionelles Formatieren von Büchern auf macOS geeignet)

via Vellum

Vellum ist ein spezielles Programm zum Formatieren von Büchern, das für Verfasser entwickelt wurde, die optisch ansprechende E-Books und gedruckte Bücher erstellen möchten.

Bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und hochwertige Ausgabe, macht es den komplexen Prozess der Buchformatierung auch für Verbraucher zugänglich, die über weniger technisches Know-how verfügen.

Die besten Features von Vellum

Verwenden Sie eine Vielzahl professioneller Vorlagen und Stile, um optisch ansprechende Bücher zu erstellen

Erstellen Sie verschiedene Dateitypen, darunter ePub und PDF, für die Verteilung über mehrere Plattformen und Print-on-Demand-Dienste

Generieren Sie automatisch eine Tabelle mit Inhalten, um die Navigation und Organisation zu vereinfachen

Einschränkungen von Vellum

Nur für macOS verfügbar

Erfordert eine erhebliche Vorabinvestition

Preise für Vellum

Vellum Ebooks: 199,99 $

Vellum Press: 249,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Vellum

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Atticus (Am besten für All-in-One-Schreiben und Formatierung geeignet)

via Atticus

Atticus ist das All-in-One-Tool, das Ihnen das Schreiben und Formatieren Ihres Buches erleichtert. Diese webbasierte Software kombiniert leistungsstarke Schreibfunktionen mit professioneller Formatierung und hilft Autoren, mühelos vom Entwurf bis zur Veröffentlichung zu gelangen.

Die einfache Benutzeroberfläche von Atticus macht verschiedene Softwareanwendungen überflüssig, was zu einem effizienten und reibungslosen Workflow führt.

Die besten Features von Atticus

Erstellen und formatieren Sie Manuskripte auf einer einzigen Plattform

Verwenden Sie sie auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen für zusätzliche Flexibilität in unterschiedlichen Umgebungen

Setzen Sie sich Einzelziele und überwachen Sie Ihre Schreibgewohnheiten

Einschränkungen von Atticus

Für die volle Funktionalität ist eine Internetverbindung erforderlich

Das Kopieren und Einfügen von Inhalten aus anderen Programmen kann aufgrund externer Formatierungsprobleme zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen

Preise für Atticus

Einmalige Zahlung: 147 $

Bewertungen und Rezensionen von Atticus

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Die 11 besten KI-Skriptgeneratoren

15. Freedom (Am besten für ablenkungsfreies Schreiben auf verschiedenen Geräten)

via Freedom

Freedom ist ein Programm zur Steigerung der Produktivität, das Benutzern hilft, konzentriert zu bleiben, indem es ablenkende Websites und Apps auf verschiedenen Geräten blockiert.

Freedom ist ideal für Fachleute, Studenten und Autoren und schafft durch die Synchronisierung von Sitzungen über verschiedene Geräte hinweg eine kontrollierte Arbeitsumgebung. Dies hilft Benutzern, die Produktivität auf ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Freedom

Synchronisieren Sie Blocksitzungen auf allen Ihren Geräten für ein ablenkungsfreies Erlebnis

Erstellen Sie personalisierte Listen mit Websites und Apps, die Sie blockieren möchten

Planen Sie Sitzungen in Blöcken im Voraus, um produktive Routinen zu etablieren

Einschränkungen der Freiheit

Freedom konzentriert sich darauf, Ablenkungen zu blocken, und bietet keine Produktivitätsanalysen

Das Einrichten und Verwalten von Blocklisten erfordert die Navigation sowohl in der Desktop-App als auch im Online-Dashboard

Freie Preisgestaltung

Monatliche Premium-Gebühr: 8,99 $/Monat

Jahresbeitrag: 3,33 $/Monat

Für immer: 199 $

Bewertungen und Rezensionen zu Freedom

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Vor dem digitalen Zeitalter schrieb J. K. Rowling das Originalmanuskript von Harry Potter mit der Hand und bewies damit, dass großartige Geschichten mit Stift und Papier beginnen können.

Besonders erwähnenswert

LivingWriter: Bietet intuitive Planungstools, anpassbare Vorlagen und Cloud-Integration, um Autoren bei der Organisation, dem Schreiben und der Nachverfolgung ihrer Fortschritte zu unterstützen

Novlr: Hilft Verfassern mit Cloud-Synchronisierung, Zielverfolgung und anpassbaren Schreib-Spaces, organisiert und motiviert zu bleiben

FocusWriter: Nutzen Sie die übersichtliche, anpassbare Benutzeroberfläche, mit der Verfasser konzentriert und produktiv arbeiten können

Squibler: Hilft dabei, Ideen zu organisieren, Ziele zu setzen und Fortschritte nachzuverfolgen, wodurch der gesamte Schreibprozess von Anfang bis Ende optimiert wird

LibreOffice Writer: Bietet leistungsstarke Schreibtools, erweiterte Formatierungsfunktionen und Kompatibilität mit mehreren Formaten

