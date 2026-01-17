Wie Entwickler Sprint-Backlogs effektiv verwalten können

Die effektive Verwaltung eines Sprint-Backlogs erfordert kontinuierliche Verfeinerung, realistische Priorisierung und tägliches Feedback.

Aber wie lässt sich das in realen Sprints umsetzen, in denen sich die Anforderungen ändern und die Zeit begrenzt ist?

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Entwickler das Sprint-Backlog effektiv verwalten können.

Verwalten Sie ein zentrales, dynamisches Produkt-Backlog und entwickeln Sie Sprint-Backlogs direkt aus demselben Arbeitsbereich heraus mit der ClickUp-Vorlage für Backlogs und Sprints. Organisieren Sie Backlogs und planen Sie Sprints effizient mit der ClickUp-Vorlage für Backlogs und Sprints. Schaffen Sie eine einzige Quelle der Wahrheit, in der jede Story, jeder Bug und jede technische Aufgabe mit klaren Mitarbeitern, Prioritäten und Schätzungen erfasst wird. Verwenden Sie dazu die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Story-Punkte, Aufwand oder Feature-Kategorien zu verfolgen, sowie die benutzerdefinierten Status von ClickUp wie „Bereit für Sprint", „In Bearbeitung" und „Codeüberprüfung", um die Arbeit in jeder Phase sichtbar zu halten.

Was ist ein Sprint-Backlog?

Ein Sprint-Backlog ist ein grundlegendes Konzept in den Frameworks für das Projektmanagement von Agile und Scrum.

Es handelt sich um einen detaillierten, umsetzbaren Plan, der die Mitglieder des Scrum-Teams durch einen bestimmten Sprint führt: einen kurzen, zeitlich begrenzten Zeitraum (in der Regel 1–4 Wochen), in dem eine Reihe von Produktfeatures oder -verbesserungen entwickelt und bereitgestellt werden.

Sprints, visualisiert in einem Kanban-Board -Workflow über ClickUp

Das Entwicklungsteam ist für das Sprint-Backlog verantwortlich. Es ist ein Teil des Produkt-Backlogs, das eine umfassendere Liste aller gewünschten Arbeiten für das Produkt darstellt.

Es enthält alle Elemente, wie User Stories, Aufgaben, Bugfixes oder Fehler, die das Entwicklerteam und der Scrum Master während eines bestimmten Sprints abschließen. Diese Elemente werden während des Sprint-Planungsmeetings auf der Grundlage der Kapazität des Teams und des Sprint-Ziels ausgewählt.

🎯 Beispiel Sprint-Ziel: Verbesserung der Anmeldeerfahrung für Benutzer Sprint-Backlog: User Story Nr. 1: Implementierung einer Funktion zum Zurücksetzen des Passworts. Aufgabe 1: Entwurf der Benutzeroberfläche zum Zurücksetzen Aufgabe 2: Schreiben von Unit-Tests Aufgabe 3: Entwicklung eines API-Endpunkts

User Story Nr. 2: Optimierung der Ladezeit beim Login. Aufgabe 1: Analyse der aktuellen Metriken Aufgabe 2: Optimierung der Backend-Abfrage Aufgabe 3: Durchführung von Regressionstests

Wichtige Komponenten eines Sprint-Backlogs

Was macht eigentlich ein Sprint Backlog aus? Die wichtigsten Komponenten, die jeden Sprint auf Kurs halten, sind 👇

Ausgewählte Product Backlog Items (PBIs): Dies sind die Features oder User Stories, die aus dem Product Backlog für den aktuellen Sprint ausgewählt wurden. Sie stellen dar, was das Team auf der Grundlage der Priorität, des Sprint-Ziels und der Teamkapazität zu liefern verspricht.

Aufgabenteilung: Jedes ausgewählte PBI wird in kleinere, umsetzbare Aufgaben unterteilt, die beschreiben, wie das Team es umsetzen wird. Die Aufgaben sollten spezifisch, messbar und so klein sein, dass sie innerhalb eines Tages oder weniger abgeschlossen werden können.

Sprint-Ziel: Eine prägnante Aussage, die das Hauptziel oder den HauptWert des Sprints zusammenfasst. Es gibt dem Team Orientierung und dient als Leitfaden für Entscheidungen bei der Priorisierung oder Anpassung der Arbeit.

Arbeitsaufwandschätzungen: Auf jede Aufgabe oder jedes Backlog-Element werden Aufwandsschätzungen (in Story Points, Stunden oder einer anderen Einheit) zugewiesen. Diese helfen dem Projektteam, den Workload zu prognostizieren, die Kapazitäten zu planen und den Fortschritt zu überwachen.

Nachverfolgung des Fortschritts: Visuelle Tools wie Task Boards (Zu erledigen, In Bearbeitung, Erledigt) und Visuelle Tools wie Task Boards (Zu erledigen, In Bearbeitung, Erledigt) und Burndown-Diagramme verfolgen den Fortschritt während des gesamten Sprints. Sie fördern die Transparenz und ermöglichen es dem Team, Risiken oder Verzögerungen frühzeitig zu erkennen.

🧠 Wissenswertes: Der Name „Scrum” stammt aus dem Rugby. Im Rugby ist ein Scrum eine Situation, in der das Team zusammenkommt und gemeinsam vorwärts drängt. Scrum in der Softwareentwicklung übernimmt dieses Bild der einheitlichen Bewegung.

Unterschied zwischen Produkt-Backlog und Sprint-Backlog

Wenn wir unsere Arbeitsweise mit Sprint-Backlogs verbessern wollen, müssen wir zunächst verstehen, was sie eigentlich sind und wie sie sich von ihrem größeren Verwandten, dem Produkt-Backlog, unterscheiden.

Verwenden Sie ClickUp, um eine Backlog-Listenansicht mit benutzerdefinierten Feldern wie Priorität, ARR und mehr zu erstellen.

Kurz gesagt, darauf konzentrieren sich ein Produkt- und ein Sprint-Backlog👇

Feature Produkt-Backlog Sprint-Backlog Umfang Gesamtes Produkt Aktueller Sprint Eigentümer Produktteam Entwicklungsteam Inhalt Alle möglichen Features, Epics und Ideen Für einen Sprint ausgewählte Aufgaben und Elemente Änderungshäufigkeit Kontinuierliche Weiterentwicklung Aktualisierung nur während des Sprints (falls erforderlich) Ziel Langfristige Produktentwicklung steuern Liefern Sie kurzfristigen, greifbaren Wert

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Wenn ein Sprint-Backlog klar definiert ist, können Entwickler direkt von einer Aufgabe zur Umsetzung übergehen. Da Codegen nun in ClickUp integriert ist, kann ein klar definiertes Backlog-Element mit Anforderungen, Akzeptanzkriterien und verknüpften Dokumenten problemlos für die KI-gestützte Codegenerierung verwendet werden. Anstatt Spezifikationen neu zu schreiben oder nach Kontext zu suchen, nutzen Entwickler das Backlog selbst, um mit der Implementierung zu beginnen. Je übersichtlicher das Backlog ist, desto genauer kann Codegen Code generieren und aktualisieren. Die Verfeinerung des Backlogs ist kein Mehraufwand mehr, sondern beschleunigt die Entwicklung.

Warum effektives Backlog-Management für Entwickler wichtig ist

Jede Entscheidung zum Sprint-Backlog schützt entweder die Zeit der Entwickler oder lässt sie langsam verrinnen. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Das Was Was es für Entwickler schützt oder verbessert Technische Klarheit und architektonische Integrität Klare, verfeinerte Backlog-Elemente reduzieren Unklarheiten und helfen Entwicklern, bessere Architekturentscheidungen zu treffen und Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen. Vorhersehbarer Workflow und Fokus Ein fokussiertes Backlog legt einen Limit-Wert für Kontextwechsel und Ablenkungen fest und ermöglicht so längere, konsistentere Flow-Zustände. Ausgewogenheit zwischen Wert des Produkts und technischer Integrität Stellt sicher, dass Refactoring, Tests und Wartung neben neuen Features priorisiert werden, um die langfristige Qualität des Codes zu schützen. Verbesserte Zusammenarbeit und Abstimmung Verfeinerungssitzungen liefern Entwicklern Informationen zu Umfang und Risiken, was zu realistischeren Plänen und einer besseren Abstimmung zwischen Produktentwicklung und Technik führt.

Wie Entwickler Sprint-Backlogs effektiv verwalten können

Ein unübersichtliches Backlog kann selbst den besten Sprint-Plan zum Scheitern bringen.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Entwickler ihre Sprint-Backlogs effizient verwalten können:

Teilen Sie Stories in umsetzbare Aufgaben auf

Um Fortschritte sichtbar und messbar zu machen, teilen Sie jede Story in Ihrer agilen Softwareentwicklung in kleinere, ergebnisorientierte Aufgaben auf.

In dieser Phase umfasst ein guter Workflow Folgendes: Aufschlüsselung von Features in konkrete Ergebnisse, z. B. „API für Authentifizierung erstellen“ oder „Layout der Analysekarte für [X] entwerfen“

Schreiben Sie kurze, beschreibende Namen für Aufgaben, damit jeder verstehen kann, was entwickelt wird.

Frühzeitige Verknüpfung von Aufgaben mit Abhängigkeiten, damit Entwickler die Reihenfolge und Übergaben planen können

Halten Sie die Größe der Aufgaben konsistent genug, um sie innerhalb eines einzigen Sprints schätzen und überprüfen zu können.

Priorisieren Sie anhand geschäftlicher und technischer Anforderungen

Über die Auswirkungen und den Aufwand hinaus müssen Sie auch den Kontext der Arbeit bewerten, einschließlich Abhängigkeiten, Stabilitätsrisiken und Ziele des Teams. Warum? Weil diese Faktoren darüber entscheiden, wie gut der Sprint-Zeitplan eingehalten werden kann oder ob der Sprint zu Nacharbeiten führt.

Versteckte Signale der Priorität Was es offenbart Verwendung während des Plans Upstream-Abhängigkeiten Aufgaben, die den Fortschritt für andere Stories ermöglichen Planen Sie diese frühzeitig im Sprint ein, um nachgelagerte Arbeiten nicht zu blockieren. Volatilität der Codebasis Module mit häufigen Änderungen oder Regressionen Priorisieren Sie Refactorings oder Tests in diesen Bereichen, bevor Sie neue Features hinzufügen. Vertrautheit des Teams Wer verfügt über Kontextwissen oder Fachkenntnisse zu diesem Teil des Produkts? Weisen Sie Aufgaben auf der Grundlage von Erfahrung zu, um die Einarbeitungszeit und Zyklen zur Überprüfung zu verkürzen. Dringlichkeit für den Kunden Aktive Probleme der Benutzer oder gemeldete Incidents Kritische Fehlerbehebungen vor Optimierungen mit geringer Auswirkung priorisieren Wissensschuld Wiederholte Verwirrung, unklare Eigentümerschaft oder veraltete Dokumentation Reservieren Sie Kapazitäten für Bereinigungen, um die Geschwindigkeit in zukünftigen Sprints zu verbessern.

Wie ClickUp dabei hilft

Mit ClickUp for Software Teams können Sie diese Nuance noch weiter modellieren.

Optimieren Sie die Entwicklung mit Backlogs, Sprints und Roadmaps in ClickUp für Software-Teams.

Einfach ausgedrückt können Sie:

Sofortiges Feedback erfassen: Wandeln Sie Fehlerberichte und Feature-Anfragen mit benutzerdefinierten Wandeln Sie Fehlerberichte und Feature-Anfragen mit benutzerdefinierten ClickUp-Formularen sofort in Backlog-Elemente um.

Visualisieren Sie Aufgaben nach Ihren Vorstellungen: Wählen Sie aus über 15 Wählen Sie aus über 15 ClickUp-Ansichten wie Listenansicht, Board oder Gantt, um Backlog-Elemente aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Releases und Abhängigkeiten abbilden: Verwenden Sie interaktive Verwenden Sie interaktive ClickUp-Gantt-Diagramme , um Backlog-Elemente mit zukünftigen Releases zu verbinden.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Da wir bereits darüber sprechen, Sprints reibungsloser zu gestalten, nutzen wir auch eine unserer bevorzugten Funktionen von ClickUp, um alles am Laufen zu halten, ohne das Board ständig im Auge behalten zu müssen. Wir verwenden die No-Code-Super-Agenten von ClickUp, weil sie uns die Frage „Hat das jemand gemacht?“ ersparen. Dieser Sprint Task Creation Agent fungiert wie ein digitaler Teamkollege. Sie können ihn in Aufgaben taggen oder ihm Fragen per Direktnachricht senden. So helfen sie uns jeden Tag: Wenn jemand in einem Kommentar oder Chat den Sprint Task Creation Agent erwähnt, analysiert dieser den Kontext und erstellt eine klare, handlungsorientierte Aufgabe. Die Aufgabe ist mit der ursprünglichen Unterhaltung verknüpft, ist standardmäßig dem aktuellen Growth Ops-Sprint zugeordnet und wird dem Mitarbeiter zugewiesen, der sie aufgerufen hat, sofern nicht ausdrücklich ein anderer Mitarbeiter angegeben ist.

Wenn eine Aufgabe in den Status „In Bearbeitung“ verschoben wird, taggt der Sprint Task Creation Agent automatisch unseren QA-Teamkollegen und hinterlässt eine kurze, freundliche Erinnerung im Thread, um sicherzustellen, dass die Übergabe ohne Nachfragen erfolgt.

Am Ende der Woche erstellt der Sprint Task Creation Agent eine übersichtliche Zusammenfassung darüber, was ausgeliefert wurde, was noch in Arbeit ist und was als Nächstes zu beachten ist. Ein einfacher wöchentlicher Befehlsbericht, der keine manuelle Vorbereitung erfordert.

Backlog-Verfeinerungssitzungen nutzen

Das Backlog sollte dem Sprint ein paar Schritte voraus sein und als Leitfaden für die bevorstehende Ressourcenplanung und Priorisierung dienen.

Sie würden die Backlog-Verfeinerung nutzen, um:

Überprüfen Sie die Klarheit der Stories: Vergewissern Sie sich, dass jede Story einen echten Bedarf der Benutzer und ein messbares Ergebnis beschreibt. Entfernen Sie alles, was noch eine unausgereifte Idee ist.

Definieren Sie, was „erledigt” bedeutet: Erfassen Sie Akzeptanzkriterien, Datenabhängigkeiten und Testbedingungen, damit alle Team-Mitglieder wissen, wann sie aufhören müssen.

Umfang validieren: Teilen oder zusammenführen Sie Stories, die zu groß oder zu klein sind, um in einen einzelnen Sprint zu passen.

Zweckmäßige Reihenfolge: Bringen Sie Aufgaben voran, die den Fortschritt für andere Teams oder Komponenten ermöglichen.

Halten Sie das Backlog schlank: Archivieren Sie alles, was nicht mehr mit der aktuellen Roadmap übereinstimmt, anstatt Unordnung anzusammeln.

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie agile Arbeit verwalten, benötigen Sie die ClickUp Agile Sprint Planning Vorlage. Sie umreißt jede Phase eines Sprints, angefangen bei To-Do und Planung bis hin zu Implementierung, Überprüfung, Bereitstellung und darüber hinaus. Darüber hinaus umfasst jede Aufgabe ihren vollständigen Kontext, bestehend aus Typ, Epic, Fälligkeitsdatum und Zeitschätzung. Zusammen machen all diese Elemente jeden Sprint zu einem transparenten Zyklus aus Fortschritt und Lieferung.

Verfolgen Sie den Fortschritt täglich mit Stand-ups und Burndown-Diagrammen.

Sobald ein Sprint beginnt, ist Bewusstsein wichtiger als Geschwindigkeit. Achten Sie daher darauf, dass die täglichen Stand-up-Meetings kurz sind, sich auf den Fortschritt konzentrieren und darauf abzielen, eine klare Anpassung zu erreichen.

Sobald der Sprint beginnt, muss das Backlog kontinuierlich überprüft werden.

Mit täglichen Stand-up-Meetings können Sie festgefahrene Aufgaben und sich ändernde Prioritäten erkennen, bevor sie zu größeren Verzögerungen führen.

⭐ Bonus: ClickUp SyncUps setzt Sprints in die Tat um. Es handelt sich um ein KI-gestütztes Tool für Meetings und Zusammenarbeit, mit dem Sie direkt in Ihrem ClickUp-Workspace sofort Audio- und Videoanrufe starten können. Starten Sie SyncUp über einen beliebigen Kanal oder eine Direktnachricht im ClickUp-Chat. ClickUp AI erstellt übersichtliche Zusammenfassungen für alle, die nicht gleichzeitig online waren. Niemand muss mehr nach dem Kontext suchen oder sich durch Aufholgespräche quälen. Noch wichtiger ist, dass diese Aktualisierungen nicht bei Unterhaltungen enden. Schlüssel-Entscheidungen, Hindernisse und nächste Schritte können direkt in Aufgaben, Aktualisierungen oder Backlog-Anpassungen umgewandelt werden, sodass die Ausführung eng mit dem Plan verbunden bleibt.

Neben Stand-ups bieten Burndown-Diagramme eine Echtzeit-Ansicht des Sprint-Status. Wenn das Diagramm unerwartet abflacht oder Spitzen aufweist, wissen Sie, dass etwas bei der Ausführung Ihre Aufmerksamkeit erfordert, bevor das Sprint-Ziel gefährdet ist.

📌 Checkliste für Ihr Backlog-StandUp-Meeting Überprüfen Sie den aktuellen Burndown-Trend: Wenn sich der Fortschritt verlangsamt hat, stellen Sie fest, ob sich der Umfang erweitert hat oder Aufgaben ins Stocken geraten sind.

Betrachten Sie die Arbeiten, die in Bearbeitung sind: Wenn mehrere Aufgaben aktiv sind, aber keine abgeschlossen werden, konzentrieren Sie sich auf einige wenige, bis diese fertiggestellt sind.

Blockaden erneut prüfen: Bestätigen Sie die Eigentümerschaft und die voraussichtliche Lösungszeit, bevor Sie fortfahren.

Bestätigen Sie das nächste fertige Element: Stellen Sie sicher, dass es der Definition des Teams für „fertig” entspricht, bevor Sie es einbeziehen.

📮 ClickUp Insight: Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass der größte zusätzliche Schritt durch Chats darin besteht, Aufgaben manuell in ein anderes tool zu verschieben. Weitere 20 % verbringen Zeit damit, Threads erneut zu lesen, nur um das eigentliche Element zu finden. Diese kleinen Unterbrechungen summieren sich, da jede Übergabe einen kleinen Verlust an Zeit, Energie und Klarheit bedeutet. ClickUp ersetzt den Staffellauf durch eine einzige Bewegung. Innerhalb von ClickUp Chat können Ihre Unterhaltungen sofort in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden. Sie verlieren keinen Schwung beim Übertragen des Kontexts, da der Converged AI Workspace von ClickUp diesen für Sie intakt hält.

Hier sind die tools für das Sprint-Backlog-Management:

1. ClickUp

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, vereint Tools und Workflows in einer einheitlichen Plattform.

Für Teams, die Sprints in Agile verwalten, vereint es Backlog-Ausführung, Engineering-Signale und Sprint-Analysen unter einem Dach. Kurz gesagt 👇

Agile Projekte effizient durchführen

Sie haben die Roadmap, das Backlog und das Team bereit.

Was Sie jetzt brauchen, ist ein Workspace, in dem alle User Stories, Aufgaben und Abhängigkeiten sichtbar sind (und alle Entwickler auf der gleichen Seite sind).

Enter: ClickUp für agile Teams. Es hilft Entwicklungsteams jeder Größe dabei, agile Projekte nahtlos durchzuführen.

Koordinieren Sie agile Lebenszyklen mit einem durchgängigen Aufgabenmanagement mithilfe von ClickUp for Agile Teams.

Mit dieser Lösung können Sie Ihren gesamten Produktlebenszyklus mithilfe von ClickUp Aufgaben organisieren.

Passen Sie Aufgaben mit Benutzerdefinierten Feldern, Kategorien und mehr mit ClickUp Aufgaben an Ihren Flow an.

Jede Aufgabe kann eine User Story, einen Bug oder eine technische Verbesserung darstellen, komplett mit Story Points, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten.

So nutzen Entwickler und Teams es, um Sprints zu verwalten und agile Priorisierung effektiv zu handhaben:

Verbinden Sie jede Aufgabe mit dem Sprint: Organisieren Sie Backlog-Elemente in Listen, die Sprints oder Epics darstellen.

Maßgeschneiderte Workflows für reale Entwicklungszyklen: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie „Story Points“, „Priorität“ oder „Sprint-Nummer“ und legen Sie automatisierte Regeln fest, um Aufgaben zu verschieben, wenn sie fertiggestellt oder blockiert sind.

Behalten Sie den Kontext im Blick: Fügen Sie Kommentare hinzu, fügen Sie Designs oder Spezifikationen als Anhänge bei und erwähnen Sie Teamkollegen mit @mention, damit die Unterhaltungen mit der aktuellen Arbeit synchron bleiben.

Sprints verwalten, Lieferinformationen durch Automatisierung automatisieren und über 1.000 Integrationen nutzen

ClickUp Sprints wurde entwickelt, um den Aufwand für das Setup von Boilerplate-Vorlagen für Entwicklungs- und Produktteams zu minimieren. Damit können Sie Startdaten und Enddaten für Sprints festlegen, Punkte zuweisen und Prioritäten setzen, während ClickUp den Rest der Übergänge automatisch verwaltet.

Vereinfachen Sie die Sprint-Planung und implementieren Sie Automatisierungen für Übergänge mit ClickUp Sprints.

Auf einen Blick:

Wenn das Startdatum des Sprints erreicht ist, kann ClickUp den Sprint automatisch in den Status „In Bearbeitung“ verschieben.

Am Enddatum wird der Sprint als fertiggestellt markiert, anstatt dass ein manueller Abschluss erforderlich ist.

Unvollendete Aufgaben aus einem fertiggestellten Sprint werden automatisch in den nächsten Sprint übertragen (Spillover), um unnötige Verwirrung zu vermeiden.

Sie können Sprint-Ansichten duplizieren, damit Sie Ihr Board-Layout nicht bei jedem Sprint neu erstellen müssen.

🤔 Häufig gestellte Fragen Wie können wir Sprint-Punkte für mehrere Mitarbeiter in ClickUp festlegen? Wenn Ihr Team Aufgaben gemeinsam verwaltet, können Sie jedem Mitarbeiter einzeln Sprint-Punkte zuweisen, anstatt Aufgaben aufzuteilen oder zu duplizieren. Aktivieren Sie die Multiple Assignees ClickApp in Ihren Workspace-Einstellungen. Öffnen Sie die Aufgabe und klicken Sie oben links auf Sprint-Punkte hinzufügen. Verwenden Sie im modalen Fenster „Sprint-Punkte” das Dropdown-Menü neben dem Avatar jedes Mitarbeiters: Geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, um unterschiedliche Punkte pro Person zuzuweisen. Oder klicken Sie auf „Alle festlegen”, um denselben Punktwert auf alle gleichzeitig anzuwenden. Geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, um unterschiedliche Punkte pro Person zu vergeben. Oder klicken Sie auf Alle festlegen, um denselben Wert für alle gleichzeitig anzuwenden. Geben Sie einen benutzerdefinierten Wert ein, um unterschiedliche Punkte pro Person zu vergeben.

Oder klicken Sie auf Alle festlegen, um denselben Wert für alle gleichzeitig anzuwenden. Weisen Sie mit ClickUp Sprints mehreren Mitarbeitern individuelle Sprint-Punkte zu, ohne dass es zu Doppelungen kommt. Die auf der Aufgabe angezeigten Gesamt-Sprint-Punkte entsprechen der Summe aller Einzelpunkte. Als Beispiel hat Dean beispielsweise 5 Punkte und Alex 8 Punkte. Für die Aufgabe wird eine Gesamtpunktzahl von 13 Punkten angezeigt.

Verwenden Sie ClickUp-Integrationen, um Ihre Backlog-/Sprint-Arbeit mit Entwicklungs-Workflows zu verbinden. Das bedeutet, dass Sie es mit GitHub, Gitlab oder Bitbucket integrieren können, sodass Commits, Branches oder Issue-Aktivitäten verknüpft werden können.

Verbinden Sie alle Ihre wichtigsten entwicklungs-/produktspezifischen Apps mit ClickUp.

Integration Beschreibung Codegen Codegen ist Ihr KI-Entwickler-Teamkollege in ClickUp. Es handelt sich um einen KI-Agenten , der Aufgaben abschließt, Features erstellt und Fragen zum Code in natürlicher Sprache beantwortet. Gitlab Verknüpfen Sie Spaces direkt mit Gitlab-Projekten. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Projekt können mit Commits, Branches und Merge-Requests verknüpft werden. GitHub Verbinden Sie Spaces direkt mit Bitbucket-Repositorys (Repos), damit Sie immer wissen, welche Arbeiten miteinander in Zusammenhang stehen. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Repo können mit Commits, Branches und Pull Requests verknüpft werden. Bitbucket Verbinden Sie Spaces direkt mit Bitbucket-Repositorys (Repos), damit Sie immer wissen, welche Arbeiten miteinander in Zusammenhang stehen. Aufgaben in Spaces mit einem verbundenen Repo können mit Commits, Branches und Pull Requests verknüpft werden.

🎯 ClickUp-Hack: Wenn es Aufgaben gibt, die Sie bei jedem Sprint ausführen (Retros, Bereinigungen, Release-Checks), müssen Sie diese nicht in jedem Zyklus manuell neu erstellen. Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um diese Elemente automatisch zu generieren, sodass Ihr Team immer mit einer Basislinie beginnen kann. Automatisches Generieren wiederkehrender Sprint-Aufgaben mit Bedingungen mithilfe von ClickUp Automatisierungen

Beispiel: Erstellen Sie in Ihrer wöchentlichen Ausführungsliste eine Automatisierung, die Aufgaben zur Produkt-Roadmap-Liste hinzufügt, wenn das Kontrollkästchen „Auf Roadmap“ aktiviert ist.

Erstellen Sie in Ihrer Produkt-Master-Backlog-Liste eine Automatisierung, die eine Aufgabe zur wöchentlichen Ausführungsliste hinzufügt, wenn sich ihr Status in „prioritisiert” ändert.

Erstellen Sie Automatisierungen in Ihrer Produkt-Master-Backlog-Liste, um das benutzerdefinierte Feld „Squad“ festzulegen, wenn eine neue Aufgabe basierend auf ihrem Produktmerkmal-Label erstellt wird.

Holen Sie sich eine intelligente und kontextbezogene KI-Ebene

Enter: BrainGPT, die eigenständige KI-Super-App von ClickUp.

Die kontextbezogene KI versteht, wie Ihr Team arbeitet, und zeigt Ihnen wichtige Informationen an, bevor Sie danach suchen müssen. Während der Sprint-Planung kann BrainGPT vage Backlog-Elemente in umsetzbare Aufgaben mit vorgeschlagenen Unteraufgaben, Schätzungen und Prioritäten übersetzen.

Verwenden Sie ClickUp BrainGPT, um schneller kontextbezogene Hilfe zu erhalten.

Während der Sprint läuft, scannt BrainGPT Aufgabenaktualisierungen, um Risiken frühzeitig zu erkennen, wie z. B. mehrere Blocker bei Tickets mit hoher Priorität oder ein Sprint-Ziel, das hinter dem Zeitplan zurückbleibt. Es kann sofortige Berichte zum Status erstellen, die reale Daten aus Aufgaben, Kommentaren und Dashboards beziehen, sodass Sie nie manuell einen erstellen müssen.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Aufgaben, Dokumente oder integrierten Apps durchsuchen – mit Enterprise Search finden Sie genau die Informationen, die Sie suchen (sofort und im Kontext).

Möchten Sie auf eine Designdatei in Figma, eine Codezeile in GitHub oder eine frühere Diskussion in Slack verweisen? All dies ist mit einer einzigen Suche zugänglich.

Bitten Sie BrainGPT, Antworten im gesamten Internet zu finden, Daten zu vergleichen oder Dokumentationen zu finden – sogar über Ihren Workspace hinaus.

Die besten Features von ClickUp

Talk to Text : Erfassen Sie Updates, Ideen oder Aufgabenänderungen sofort per Spracheingabe. Überspringen Sie die Eingabe während Stand-ups oder Reviews und wandeln Sie gesprochene Eingaben direkt in Aufgaben, Kommentare oder Notizen um. Erfassen Sie Updates, Ideen oder Aufgabenänderungen sofort per Spracheingabe. Überspringen Sie die Eingabe während Stand-ups oder Reviews und wandeln Sie gesprochene Eingaben direkt in Aufgaben, Kommentare oder Notizen um.

Zugriff auf mehrere KI-Modelle: Wählen Sie das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe innerhalb des Workspace aus und vermeiden Sie Wählen Sie das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe innerhalb des Workspace aus und vermeiden Sie eine unübersichtliche Vielzahl von KI-Modellen . Verwenden Sie verschiedene KI-Modelle für das Schreiben, Analysieren, Recherchieren oder Synthetisieren, je nachdem, was die Aufgabe tatsächlich erfordert.

Dashboards : Verschaffen Sie sich an einem Ort einen Echtzeit-Überblick über den Sprint-Status, die Workload und den Fortschritt. Verfolgen Sie Burndown, Blocker und Ausführungssignale, ohne Berichte abzurufen oder zwischen tools zu wechseln. Verschaffen Sie sich an einem Ort einen Echtzeit-Überblick über den Sprint-Status, die Workload und den Fortschritt. Verfolgen Sie Burndown, Blocker und Ausführungssignale, ohne Berichte abzurufen oder zwischen tools zu wechseln.

KI-Karten : Zeigen Sie KI-generierte Erkenntnisse direkt auf Dashboards an. Fassen Sie automatisch den Sprint-Fortschritt zusammen, kennzeichnen Sie Risiken oder heben Sie ins Stocken geratene Arbeiten hervor, ohne manuelle Analysen durchführen zu müssen. Zeigen Sie KI-generierte Erkenntnisse direkt auf Dashboards an. Fassen Sie automatisch den Sprint-Fortschritt zusammen, kennzeichnen Sie Risiken oder heben Sie ins Stocken geratene Arbeiten hervor, ohne manuelle Analysen durchführen zu müssen.

Limitierungen von ClickUp

Die umfassenden Features können für neue Benutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.585 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp AI?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen auch auf G2 frei:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

2. Azure DevOps

Azure DevOps ist die integrierte Softwarebereitstellungsplattform von Microsoft, mit der Teams Software in großem Maßstab planen, erstellen, testen und ausliefern können.

Es kombiniert Tools für agile Planung, Quellcodeverwaltung, CI/CD, Tests und Zusammenarbeit in einem einheitlichen Service und bietet Teams Sichtbarkeit und Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus.

Um Ihre Sprint-Planung zu unterstützen, stehen Ihnen Funktionen wie konfigurierbare Backlogs, Boards und Iterationspfade zur Verfügung. Diese helfen Ihnen dabei, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt während der gesamten Scrum- oder Kanban-Zyklen zu verfolgen. Alle diese Sprint-Planungstools sind in die Quellcodeverwaltung, Builds und CI/CD integriert.

Wichtige Features von Azure DevOps

Während der Sprint-Planung können Sie Backlog-Elemente einer bestimmten Iteration zuweisen, indem Sie sie in die Sprint-Plan-Ansicht ziehen.

Legen Sie die Kapazität des Teams oder der einzelnen Mitarbeiter fest (verfügbare Stunden oder Tage), damit Sie eine Überlastung vor Beginn des Sprints erkennen können.

Integrierte Diagramme und Dashboards zeigen den Sprint-Status, die Geschwindigkeit und Prognosetrends an, um Planungsentscheidungen zu unterstützen.

Limit von Azure DevOps

Azure DevOps erzwingt eine strukturierte Hierarchie (Epics → Features → User Stories → Aufgaben), die für Teams, die leichte oder flexiblere Sprint-Workflows bevorzugen, einschränkend wirken kann.

Preise für Azure DevOps

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Azure DevOps

G2 : 4,2/5 (über 680 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Azure DevOps?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Features Code-Repositorys zum Speichern von Codes, die über mehrere Projekte hinweg kategorisiert sind, und zum Erstellen von Pipelines für jedes Projekt. Pipelines können entweder manuell bei Bedarf oder bei Auslösung eines benutzerdefinierten Ereignisses gestartet werden. Devops bietet rollenbasierte Zugriffsrechte und Kontrollen, wie z. B. die Mindestanzahl an Genehmigungen, die für das Zusammenführen von Pull Requests oder das Hinzufügen von Sperren für bestimmte Bereiche erforderlich sind, und so weiter.

👀 Wussten Sie schon? Es gibt mehr als 8.000 Programmiersprachen! Laut The Historical Encyclopedia of Programming Languages beläuft sich die Zahl auf unglaubliche 8.945, von bekannten Namen wie Python und Java bis hin zu obskuren Sprachen, die fast niemand jemals verwendet hat.

3. Jira

via Jira

Jira ist ein Tool zur Sprintplanung. Es unterstützt Aufgabenmanagement, User Story Nachverfolgung, Teamzusammenarbeit und Sprintüberwachung für agile Teams.

Mit Jira können Sie Sprint-Reviews planen, durchführen und abwickeln. Außerdem bietet es eine flexible Backlog-Verwaltung und unterstützt Agile, Scrum-Prozesse und andere Methoden des Projektmanagements.

Sie können Aufgaben im Backlog iterativ planen, um vollständige Sichtbarkeit über den Projektumfang zu erhalten. Mit Jira können Sie zeitlich begrenzte Sprints starten, um Projektabschnitte zu bearbeiten, und Scrum-Boards verwenden, um den Fortschritt visuell zu verfolgen, während die Arbeit voranschreitet.

Wichtige Features von Jira

Verwenden Sie Confluence für die Dokumentation des Sprints und zum Erstellen einer zentralen Wissensdatenbank.

Backlog-Verwaltung per Drag-and-Drop mit Schätzung und Anpassung des Sprint-Umfangs

Verwenden Sie interaktive Zeitleisten, um Epics, User Stories und Abhängigkeiten visuell darzustellen.

Limitierungen von Jira

Die Boards von Jira zeigen ohne Plugins nicht automatisch die aggregierten Story Points im Vergleich zur Team-Kapazität an.

Preise für Jira

Free

Standard : 7,91 $/Benutzer/Monat

Premium : 14,54 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 7000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich verwende Jira nun seit über einem Jahr und schätze es sehr, wie es Stories oder Bugs mit den Pull Requests oder Commits verknüpft, die wir in Bitbucket erstellen. Diese Integration macht die Nachverfolgung der Arbeit viel komfortabler.

🧠 Wissenswertes: Ward Cunningham, einer der Verfasser des Agile Manifesto, erfand 1994 das allererste Wiki und machte damit die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten live und einfach möglich.

Häufige Herausforderungen beim Backlog-Management für Sprints

Sprint-Backlogs mögen auf dem Papier einfach erscheinen, aber ihre Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten ist leichter gesagt als getan. Hier sind die häufigsten Fallstricke, auf die Sie bei der Verwaltung von Sprints in Agile stoßen können:

1. Übermäßige Verpflichtungen während der Planung des Sprints

Teams übernehmen oft mehr Arbeit, als sie realistisch innerhalb des Sprints abschließen können. Dies geschieht in der Regel, wenn die Schätzungen zu optimistisch sind oder wenn Druck besteht, zusätzliche Elemente einzubeziehen.

📌 Beispiel: Ein Team committet zu 60 Story Points, obwohl es in der Vergangenheit nur etwa 40 geliefert hat, was zu mehreren Überläufen und verfehlten Sprint-Zielen führt.

2. Uneinheitliche Schätzverfahren

Wenn sich Teams nicht auf die spezifischen Details der Story Points einigen können, wird die Planung unzuverlässig. Das führt auch dazu, dass die Velocity-Werte an Genauigkeit verlieren und zukünftige Sprints darunter leiden.

📌 Beispiel: Ein Entwickler bewertet eine UI-Optimierung mit „1 Punkt“, ein anderer mit „3 Punkten“, wodurch das Sprint-Diagramm des Teams völlig durcheinandergerät.

3. Abhängigkeiten, die den Fortschritt blockieren

Arbeit, die von einem anderen Team oder System abhängig ist, kommt oft zum Stillstand. Ohne angemessene Koordination führen Verzögerungen zu einer Kettenreaktion, die Sprints blockiert.

📌 Beispiel: Das Frontend-Team wartet auf API-Endpunkte vom Backend und kann daher nicht weiterarbeiten, was die Fertigstellung des Features verzögert.

4. Technische Schulden und Arbeiten außerhalb des Funktionsumfangs vernachlässigen

Wenn Teams nur neue Features verfolgen, nimmt die Codequalität mit der Zeit tendenziell ab. Das Ignorieren von Refactoring oder Bereinigungen kann in Zukunft zu langsameren Sprints führen.

📌 Beispiel: Das wiederholte Aufschieben einer Datenbankoptimierung führt zu Leistungsproblemen, deren Behebung später einen ganzen Sprint in Anspruch nimmt.

Best Practices für Entwickler zur Verwaltung von Sprint-Backlogs

Fragen Sie einen beliebigen Entwickler, was über den Erfolg oder Misserfolg eines Sprints entscheidet, und Sie werden feststellen, dass er (in den meisten Fällen) die Art und Weise erwähnte, wie das Backlog gehandhabt wird.

Hier sind die Best Practices für das Entwickler-Backlog, die Sie befolgen sollten 👇

Priorisieren Sie Aufgaben, die andere freigeben: Beginnen Sie mit Stories, auf die andere Teammitglieder angewiesen sind, wie Backend-APIs, gemeinsam genutzte Komponenten oder Infrastruktur-Aufgaben. Wenn Sie diese zuerst erledigen, verhindern Sie Blockaden im weiteren Verlauf und halten den Sprint am Flow.

Schätzen Sie anhand tatsächlicher Aufwandssignale: Schätzen Sie Story Points nicht. Verwenden Sie stattdessen aktuelle Commits, PR-Größen oder protokollierte Zeiten aus ähnlichen Stories als Referenz. Konsistente, datengestützte Schätzungen verbessern die Vorhersagbarkeit des Sprints und reduzieren überstürzte Fertigstellungen.

Fügen Sie während der Verfeinerung technische Details hinzu: Bevor eine Story in den Sprint aufgenommen wird, stellen Sie sicher, dass sie Umgebungen, Bereiche und Testanforderungen enthält. So vermeiden Sie Kontextwechsel, sobald die Arbeit beginnt.

Neue Features mit Refactoring in Einklang bringen: Nehmen Sie in jeden funktionsreichen Sprint mindestens eine technische Verbesserungsaufgabe auf, z. B. Leistungsoptimierung, Aktualisierung von Abhängigkeiten oder Bereinigung. Dadurch bleibt die Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum stabil und zukünftige Risiken werden reduziert.

Überprüfen Sie die IB-Limits (In Bearbeitung) sorgfältig: Behalten Sie nicht fünf Aufgaben gleichzeitig „in Bearbeitung”. Die Fertigstellung kleinerer Einheiten verbessert den Flow und ermöglicht es QA- oder Code-Reviewern, früher mit ihrer Arbeit zu beginnen, wodurch sich der Zeitdruck am Ende des Sprints verringert.

Sprint-Backlogs mit ClickUp verwalten

Eine genaue Messung ist mehr wert als tausend Expertenmeinungen.

Eine genaue Messung ist mehr wert als tausend Expertenmeinungen.

Sprints laufen gut, wenn das Backlog klar, aktuell und mit dem Code verbunden ist. Entwickler wissen, was heute wichtig ist, was blockiert ist und was erledigt ist.

ClickUp vereint diese Struktur an einem Ort. Es hilft Ihnen dabei, Sprints zu planen, Punkte festzulegen und Kapazitäten mit einfachen, zuverlässigen Ansichten abzubilden sowie Commits und Pull Requests mit Aufgaben zu verknüpfen, sodass der Fortschritt als Fakten dargestellt wird. Verwenden Sie Burndown-, Velocity- und Cumulative-Flow-Karten, um das Tempo zu verfolgen, während Automatisierungen und KI sich um Rollover, wiederkehrende Arbeiten und routinemäßige Aktualisierungen kümmern.

Wenn Sie stabile Sprints und weniger Überraschungen wünschen, verwalten Sie Ihr Backlog in ClickUp. Bauen Sie ein System auf, dem Sie vertrauen können, und lassen Sie das Team sich dann auf den Code konzentrieren. Probieren Sie ClickUp noch heute aus! ✅

Häufig gestellte Fragen

Ein Sprint-Backlog sollte alle Stories, Aufgaben und Bugs enthalten, zu denen sich das Softwareentwicklungsteam für diesen Sprint committet. Ein effektives Sprint-Backlog stellt sicher, dass jeder Mitwirkende seine Rolle und Prioritäten für den Sprint versteht.

Sobald der Sprint beginnt, verwaltet nur noch das Entwicklungsteam das Backlog. Der Product Owner legt vor der Planung die Prioritäten fest, aber es ist Aufgabe der Entwickler, den Fortschritt zu aktualisieren, Schätzungen anzupassen und zu entscheiden, wie die Arbeit abgeschlossen werden soll. Das Sprint-Backlog fungiert als lebendiger Plan, der sich weiterentwickelt, während das Team während der Ausführung weitere Informationen erhält.

In der Regel einmal täglich. Tägliche Aktualisierungen des Sprint-Boards zeigen allen, was erledigt ist, was blockiert ist und was als Nächstes ansteht.

Die 20-30-50-Regel hilft dabei, Sicherheit und Risiko bei der Sprint-Planung auszugleichen: 20 % hochgradig sichere Arbeit, 30 % mittelkomplexe Elemente und 50 % komplexe oder explorative Aufgaben. Sie sorgt dafür, dass Backlogs realistisch bleiben, indem sie sicherstellt, dass Teams Sprints nicht mit hochgradig unsicheren Aufgaben überladen, sondern dennoch Fortschritte erzielen.

ClickUp ist zu einem Favoriten für Teams geworden, die Sprint-Management in ein umfassenderes Workflow-System integrieren möchten. Damit können Sie Scrum-Sprints* planen, Story-Punkte festlegen, Burndown-Diagramme verfolgen und sogar Dokumente oder Ziele im selben Bereich verwalten.

Schätzen Sie den Aufwand anhand des Aufwands und der Komplexität, nicht anhand der Stunden. Verwenden Sie frühere Stories als Benchmarks und besprechen Sie schwierige Teile gemeinsam, bevor Sie einen Wert zuweisen.

Ein übersichtliches Backlog reduziert Kontextwechsel, verdeutlicht Prioritäten und deckt Blockaden frühzeitig auf. Mit einem gut gepflegten Backlog verbringen Entwickler mehr Zeit mit der Auslieferung von Code und weniger Zeit damit, zu raten, was als Nächstes ansteht.

Für die meisten Teams ist ClickUp heute die beste Jira-Alternative für das Sprint-Backlog-Management. ClickUp bietet eine übersichtlichere Einrichtung, einfachere (und detailliertere) Automatisierung und größere Flexibilität als Jira, insbesondere für Entwicklungsteams jeder Größe. Es unterstützt alles von der Sprint-Planung bis hin zu Burndown-Diagrammen, lässt sich in GitHub und Gitlab integrieren und enthält Tools für die Dokumentation und Berichterstellung – alles in einem einzigen Workspace.