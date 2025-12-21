Die 15 besten Notion-Vorlagen für Social-Media-Kalender, um organisiert zu bleiben

Versuchen Sie einmal, heute eine Marke ohne Social Media aufzubauen. Das scheint fast unmöglich, nicht wahr? Der erste Schritt, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen und Kunden anzusprechen, ist die Präsenz im Internet, sei es auf LinkedIn, Instagram oder Twitter.

Ihre Benutzer erwarten, dass Sie dort präsent sind, wo sie sich aufhalten. Derzeit sind 5,41 Milliarden Menschen in sozialen Medien aktiv. Das sind mehr als 65 % der Weltpopulation.

Aber hier ist die Wahrheit: Erfolg in den sozialen Medien kommt nicht von ungefähr. Er erfordert Aufwand, Struktur und Beständigkeit. Ein Social-Media-Kalender spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er hilft Ihnen, regelmäßig und zuverlässig Beiträge zu veröffentlichen, was genau das ist, was Vertrauen bei Ihrem Publikum aufbaut.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Social-Media-Kalender von Notion vor, mit denen Sie Ihre Inhalte organisieren und Ihr Engagement sorgfältig planen können.

Was macht eine gute Notion-Vorlage für einen Social-Media-Kalender aus?

Im Durchschnitt scrollt jeder Mensch täglich fast 300 Fuß an Inhalten auf seinem Smartphone durch – das entspricht in etwa der Höhe der Freiheitsstatue!

Kurz gesagt: Das ist das Ausmaß der Aufmerksamkeit, um die Sie konkurrieren, und deshalb ist eine zuverlässige Notion-Vorlage für Social-Media-Kalender so wichtig.

Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

✅ Eine Kalender-Ansicht, die eine klare Übersicht über bevorstehende Beiträge auf verschiedenen Plattformen bietet und Ihnen hilft, Ihren Zeitplan einzuhalten.

✅ Benutzerdefinierte Anpassung , mit der Sie Tags, Kategorien und Social-Media-Kanäle hinzufügen können, die zu Ihrem Inhalt passen.

✅ Speicherplatz für Bilder, Videos und Links an einem Ort , wodurch der Prozess der Erstellung von Inhalt reibungslos und zugänglich wird.

✅ Integrierte Features für die Zusammenarbeit , mit denen Aufgaben in Echtzeit zugewiesen, nachverfolgt und aktualisiert werden können, um Projekte zu organisieren.

✅ Einfache Tools für die Nachverfolgung der Leistung und Anpassung Ihrer Vorgehensweise, damit jeder Beitrag Ihre Ziele unterstützt und bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.

Social-Media-Kalender-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Social-Media-Kalender-Vorlagen von Notion und ClickUp:

15 kostenlose Notion-Vorlagen für Social-Media-Kalender

Soziale Medien kennen keine Pause. Sie verwalten Beiträge, Bildunterschriften und Kampagnen auf verschiedenen Plattformen. Diese 15 kostenlosen Notion-Vorlagen bringen die Reihenfolge in das endlose Chaos der sozialen Medien.

1. Notion Social-Media-Startseite

via Notion

Die Social-Media-Startseite-Vorlage von Notion fungiert als Command-Center für Ihren Social-Media-Kalender: Alle Beiträge und Kampagnen befinden sich an einem Ort, anstatt über Dokumente und Tabellen verstreut zu sein.

Diese Vorlage enthält bereits einen Kalender und Board-Ansichten, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was hochgeladen wurde und was noch zu tun ist. Sie können Beiträge nach Plattform, Kampagne oder Status gruppieren und dann nach den für den jeweiligen Tag relevanten Beiträgen filtern, z. B. nach dringenden Beiträgen für eine Produkteinführung oder nach einem Kanal, den Sie ausbauen möchten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie alle Beiträge, Bildunterschriften, Assets und Links in einer einzigen Datenbank.

Wechseln Sie zur Kalender-Ansicht, um eine klare Übersicht über Ihren Veröffentlichungsplan zu erhalten.

Verwenden Sie die Board-Ansicht für die Nachverfolgung von Beiträgen nach Status, Kampagne oder Social-Media-Plattform.

Fügen Sie Tags und Filter hinzu, um Beiträge schnell nach Zielgruppe, Thema oder Säule anzuzeigen.

✨ Ideal für: Social-Media-Teams, die einen Notion-Hub für die Planung, Terminierung und Nachverfolgung von Beiträgen über mehrere Kanäle hinweg nutzen möchten.

🧠 Wussten Sie schon: Die erste echte Social-Networking-Website ist SixDegrees.com, die 1997 gestartet wurde und es Nutzern ermöglichte, eine Liste ihrer Freunde zu erstellen und Nachrichten zu versenden.

2. Vorlage für Ideensammlung und Validierung-Board von Notion

via Notion

Die Vorlage „Idea Dump & Validation Board” von Notion gibt Ideen Raum zum Atmen, bevor Sie entscheiden, welche davon einen Platz in Ihrem Social-Media-Kalender verdienen.

Sie tragen Ihre Ideen in ein einfaches Kanban-Board ein und verschieben sie dann durch verschiedene Phasen, während Sie Notizen und Feedback hinzufügen. Mit der Zeit erhalten Sie eine klare Unterscheidung zwischen verworfenen Gedanken und Inhalten, die es wert sind, weiterentwickelt zu werden, sodass nur validierte Ideen in Ihren Redaktionskalender gelangen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie grobe Ideen für Inhalte an einem Ort fest, bevor sie wieder vergessen werden.

Versehen Sie jede Idee mit einem Tag für Plattform, Thema oder Inhalt, um zu sehen, wo sie am besten passt.

Verschieben Sie Karten durch einfache Phasen, vom Brainstorming bis zur validierten Idee.

Fügen Sie jeder Ideenkarte Recherchen, Screenshots und Feedback als Anhang hinzu.

✨ Ideal für: Ersteller, Content-Strategen und Social-Media-Manager, die Ideen strukturiert testen möchten, bevor sie Zeit und Budget committen.

3. YouTube-Ersteller-OS-Vorlage von Notion

via Notion

Denken Sie daran, wie MrBeast sich von Low-Budget-Challenge-Videos zu einem der meistgesehenen Inhalte auf YouTube entwickelt hat. All das wäre ohne strenge Disziplin hinter den Kulissen nicht möglich gewesen. Die YouTube Creator OS-Vorlage von Notion bietet Ihnen einen zentralen Workspace für diese Disziplin mit speziellen Bereichen für Ideen, Skripte, Assets und Zeitleisten.

Anstatt zwischen verschiedenen Dokumenten für Skripte, Miniaturansichten und Fristen hin und her zu wechseln, verwalten Sie alles in einem System. Sie können die Nachverfolgung von Sponsoren durchführen und Episoden in einem Kalender eintragen, sodass Sie immer wissen, welche Videos sich in der Vorproduktion, der Bearbeitung oder zur Veröffentlichung bereit befinden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Videoideen, Recherchen und Skripte in einer übersichtlichen Datenbank.

Verfolgen Sie Episoden von der Idee bis zur Veröffentlichung mit klaren Statusangaben und Daten.

Fügen Sie jedem Video Assets wie Miniaturansichten, B-Roll-Material und Referenzlinks hinzu.

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um bevorstehende Uploads anzuzeigen und Last-Minute-Stress zu vermeiden.

✨ Ideal für: YouTuber und Videosteller, die einen Hub für die Produktion suchen, der Ideen, Drehbücher und Veröffentlichungen an einem Ort vereint.

4. Vorlage für ein System zur Planung von Social-Media-Inhalten von Notion

via Notion

Wenn eine neue Serie auf Netflix erscheint, wird die Veröffentlichung selten improvisiert: Wochen im Voraus werden Trailer, Teaser und Interviews veröffentlicht. Die Vorlage „Social Media Content Planning System“ von Notion hilft Ihnen dabei, dieselbe Struktur (und Begeisterung für Ihr Publikum) in Ihren eigenen Inhalt-Kalender zu bringen.

Sie erhalten eine Datenbank, in der jeder Beitrag Felder für Plattform, Status, Veröffentlichungsdatum und wichtige Details wie Bildunterschriften oder Asset-Links enthält. In der Kalender- und Board-Ansicht können Sie den gesamten Inhaltsplan einsehen, während Sie mit den grundlegenden Dashboards den Fortschritt im Blick behalten und Lücken frühzeitig erkennen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Beiträge für mehrere Kanäle in einer einzigen Master-Datenbank.

Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Veröffentlichungstermine zu planen und Überschneidungen zu vermeiden.

Verfolgen Sie Inhalte von der Idee bis zur Veröffentlichung mit einfachen Status-Phasen.

Verschaffen Sie sich mit Dashboards eine schnelle Übersicht über die Workload und die Reichweite Ihrer Kampagnen.

✨ Ideal für: Social-Media-Manager und kleine Marketing-Teams, die ein einziges Notion-System zur Planung und Nachverfolgung von Inhalten auf mehreren Plattformen wünschen.

5. LinkedIn-Inhaltskalender-Vorlage von Notion

via Notion

LinkedIn hat sich zu einer ernstzunehmenden Publishing-Plattform entwickelt, auf der mehr als eine Milliarde Mitglieder Updates, Meinungen und längere Beiträge freigeben. Die LinkedIn-Inhaltskalender-Vorlage von Notion wurde speziell für diesen Kanal entwickelt und bietet einen einfachen Kalender zur Planung von Beiträgen, die sich direkt an Ihr geschäftliches und berufliches Publikum richten.

Sie können Ideen festhalten, Bildunterschriften entwerfen und Veröffentlichungstermine an einem Ort zuweisen und dann eine Vorschau Ihrer Woche oder Ihres Monats anzeigen, bevor etwas live geht. Da die Vorlage speziell für LinkedIn entwickelt wurde, können Sie sich auf Beiträge und Videos konzentrieren, die Ihre Vordenkerrolle oder Lead-Generierung unterstützen, ohne sich durch irrelevante Inhalte kämpfen zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie LinkedIn-Beiträge in einen Kalender ein, damit Sie immer wissen, was ansteht.

Speichern Sie Entwürfe für Bildunterschriften, Hooks und CTAs zusammen mit jedem geplanten Beitrag.

Filtern Sie nach Thema, Kampagne oder Zielgruppensegment, um Ihre Botschaften fokussiert zu halten.

Verfolgen Sie den Status vom Entwurf bis zur Veröffentlichung, damit nichts übersehen wird.

✨ Ideal für: Fachleute, Berater und Marketingexperten, die regelmäßig Beiträge auf LinkedIn veröffentlichen möchten, ohne den Überblick über Ideen oder Termine zu verlieren.

6. Viral Hooks für Instagram-Vorlage von Notion

via Notion

Die Vorlage „Viral Hooks for Instagram“ von Notion bietet Ihnen eine Bibliothek mit ersten Zeilen, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und in den sozialen Medien viral zu gehen. Anstatt auf eine leere Beschriftungsbox zu starren, können Sie aus 30 vorgefertigten Hooks auswählen, die nach Tonfall sortiert sind, z. B. mutig, neugierig oder bekennend.

Jeder Hook ist mit einem vorgeschlagenen Ansatz oder einer Handlungsaufforderung gekoppelt, sodass Sie die Leute dazu anregen, Ihre Beiträge zu liken, zu speichern oder anzuklicken. Sie können die Aufforderungen auch nach Stimmung oder Plattformstil (Karussell, Bildunterschrift oder Reels) filtern, damit Ihre Markenstimme immer auf den Punkt kommt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Wecken Sie schnell Aufmerksamkeit mit vorgefertigten Hook-Starters für Instagram-Inhalte.

Sortieren Sie Hooks nach Tonfall oder Stimmung, um sie an Ihre Marke und die Stimmung Ihres Publikums anzupassen.

Kombinieren Sie Hooks mit vorgeschlagenen nächsten Schritten, um Speichervorgänge, Klicks oder Kommentare zu fördern.

Passen Sie die Vorlagen für Bildunterschriften, Reels, Karussells oder Stories in Ihrem Veröffentlichungsplan an.

✨ Ideal für: Instagram-Ersteller und Social-Media-Strategen, die mitreißende Einzeiler suchen, ohne stundenlang an Formulierungen feilen zu müssen.

7. Vorlage für Social-Media-Strategien von Notion

via Notion

Große Plattformänderungen, wie die Umbenennung von Twitter in X, zeigen, wie eine Strategieänderung die Unterhaltung rund um Ihre Marke neu gestalten kann. Die Social-Media-Strategievorlage von Notion hilft Ihnen dabei, Ihren Ansatz zu definieren, sodass Ihr Inhalt-Kalender eine klare Richtung widerspiegelt und nicht nur einzelne Ideen enthält.

Sie arbeiten sich durch Abschnitte zu Zielen, Zielgruppe, Markenbotschaften und Kanalauswahl und bilden diese Strategie dann mit praktischen Plänen und einfachen Analysen ab. Im Laufe der Zeit können Sie Ihre Planung mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen und Ihre Content-Strategie entsprechend anpassen .

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie klare Ziele wie Bekanntheit, Engagement oder Lead-Generierung für soziale Medien.

Erfassen Sie Ihre Zielgruppen und deren Gewohnheiten, damit Ihre Beiträge relevant und nicht generisch wirken.

Entwerfen Sie plattformspezifische Pläne, die als Leitfaden für Ihre Vorlagen für den Inhalt des Kalenders dienen.

Überprüfen Sie einfache Metriken, um Ihre Strategie im Laufe der Zeit anzupassen.

✨ Ideal für: Geschäfte, Vermarkter und Ersteller, die ihre Social-Media-Aktivitäten in den Dienst einer klaren, langfristigen Strategie stellen möchten.

8. Vorlage für den Social-Media-Inhalt-Planer von Notion

via Notion

Da sich die Trends auf TikTok stündlich ändern und die Plattformen ständig neue Formate einführen, kann man leicht in reaktives Posten verfallen. Die Social-Media-Content-Planer-Vorlage von Notion bietet Ihnen ein fokussierteres System: einen einfachen Content-Planer , mit dem Sie vorausplanen, Ihre Kalender-Ansicht einsehen und alle beweglichen Teile organisieren können.

Sie können Beiträge nach Plattform, Inhaltstyp oder Kampagne kategorisieren und sie dann durch verschiedene Phasen wie Entwurf und Veröffentlichung verschieben. Die integrierte Kalender-Ansicht gibt Ihnen eine Übersicht über Ihren Inhaltsplan, sodass Sie immer wissen, was veröffentlicht wird und wo Lücken bestehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen, entwerfen und terminieren Sie Social-Media-Beiträge in einer einzigen Notion-Vorlage.

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um bevorstehende Veröffentlichungstermine im Blick zu behalten.

Versehen Sie Beiträge mit Tags nach Plattform, Thema oder Kampagne, um den Überblick zu behalten.

Trennen Sie Ideen, Entwürfe und veröffentlichte Beiträge, damit Sie den Fortschritt übersichtlich nachverfolgen können.

✨ Ideal für: Ersteller, Unternehmer und Marketingteams, die einen minimalistischen und effektiven Planer suchen, um in den sozialen Medien konsistent zu bleiben.

9. Ästhetische Vorlage für Content-Ersteller-Kalender von Notion

via Notion

Auf Plattformen wie Instagram und TikTok ist das Aussehen Ihres Feeds fast genauso wichtig wie das, was Sie sagen. Die ästhetische Content-Ersteller-Kalendervorlage von Notion hilft Ihnen dabei, Ihre visuelle Geschichte kohärent zu gestalten, indem sie einen Kalender mit einem Social-Media-Profilraster und Content-Säulen kombiniert.

Sie können eine Vorschau der visuellen Anordnung der Beiträge anzeigen, Formate wie Reels, Karussells oder Stories protokollieren und Bildunterschriften, Hashtags und Inspirationen an einem Ort speichern. So können Sie sicher sein, dass ein Beitrag zu Ihrer Marke passt, bevor er veröffentlicht wird.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeigen Sie eine Vorschau Ihres Instagram-Raster-Layout-Layouts an, bevor Sie neue Beiträge veröffentlichen.

Organisieren Sie Inhalte nach Format, z. B. Reels, Karussells oder Stories.

Bewahren Sie Bildunterschriften, Hashtags und Inhalte in einer strukturierten Bibliothek auf.

Sammeln Sie ästhetische Referenzen, damit Ihr Feed über einen längeren Zeitraum hinweg einheitlich bleibt.

✨ Ideal für: Ersteller, Influencer und visuelle Marken, die eine stilvolle und dennoch organisierte Möglichkeit suchen, einen markengerechten Feed zu planen.

10. Ihre Content-KI-Agent-Vorlage von Notion

via Notion

KI-Schreibtools sind einfach zu bedienen, aber sie so zu gestalten, dass sie wie Sie klingen, ist die eigentliche Herausforderung. Die Content AI Agent Vorlage von Notion bietet eine strukturierte Plattform, um einen KI-Assistenten in Bezug auf Ihre Stimme, Ihre Content-Strategie und Ihre bisherigen Arbeiten zu trainieren. Auf diese Weise entsprechen die Entwürfe von Anfang an eher Ihrem Stil.

In der Vorlage organisieren Sie wichtige Schlüssel: Ihre Content-Strategie, Tonfall-Richtlinien, Glossare und Beispielartikel oder -beiträge. Dadurch erhält die KI einen besseren Kontext, um Ideen für den Inhalt und Entwürfe vorzuschlagen, die auf bestimmte Plattformen oder Zielgruppensegmente zugeschnitten sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Tonfallrichtlinien, Beispiele und Schlüsselbegriffe, die die Stimme Ihrer Marke definieren.

Nutzen Sie diese Referenzen, um die KI zu Ideen, Entwürfen oder ersten Entwürfen anzuregen.

Passen Sie Vorschläge für verschiedene Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder Newsletter an.

Speichern Sie alle KI-Experimente und -Verfeinerungen an einem Ort, um sie später wiederverwenden zu können.

✨ Ideal für: Autoren, Marketingfachleute und Ersteller, die KI-Support wünschen, ohne dabei die Konsistenz ihres Tons oder ihrer Botschaft zu verlieren.

🧠 Wussten Sie schon: Engagement-Bots sind häufiger anzutreffen, als Sie vielleicht denken. Zeitweise waren bis zu 10 % der „Benutzer” von Instagram tatsächlich automatisierte Bots, die Likes vergaben, Accounts folgten oder Kommentare hinterließen. Das bedeutet, dass Social Proof manchmal mit Vorsicht zu genießen ist.

11. Threadstorm – Vorlage für den Thread-Inhalt-Planer von Notion

via Notion

Die Vorlage „Threadstorm–Thread Content Planner“ von Notion bietet Ihnen einen strukturierten Ort, um lange Geschichten auf X oder LinkedIn zu erfassen und zu planen.

Sie können eine Ideensammlung für Thread-Konzepte anlegen, Beiträge in der richtigen Reihenfolge entwerfen und mithilfe einer Kalender-Ansicht planen, wann jeder Thread veröffentlicht wird. Die verschiedenen Tags der Vorlage erleichtern die Gruppierung von Threads nach Themen oder Serien, sodass Ihre Inhalte insgesamt besser miteinander verbunden sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Ideen für Threads in einer speziellen Datenbank, bevor Sie sie vergessen.

Entwerfen, ordnen und verfeinern Sie ganze Threads, ohne Notion zu verlassen.

Zeigen Sie die Veröffentlichungsdaten von Threads in einem Kalender an, um Konsistenz zu gewährleisten.

Tag Threads nach Thema, Kampagne oder Serie, um eine zusammenhängende Erzählung aufzubauen.

✨ Ideal für: Ersteller, Autoren und Marketingfachleute, die Threads auf X oder LinkedIn nutzen, um Geschichten, Tutorials oder Meinungen freizugeben.

12. Vorlage für Social-Media-Metriken-Tracker von Notion

via Notion

Das Posten ohne Überprüfung von Analysen und Zahlen ist einer der einfachsten Wege, sich von den tatsächlichen Wünschen Ihres Publikums zu entfernen. Die Social-Media-Metrik-Tracker-Vorlage von Notion fasst alle Ihre Schlüssel-Metriken in einer Tabelle zusammen, sodass Sie die Leistung plattformübergreifend überprüfen können, ohne jeden Monat verstreute Berichte exportieren zu müssen.

Sie protokollieren Statistiken wie Follower, Reichweite und Engagement für jeden Kanal und Zeitraum und filtern diese dann nach Plattform oder Datum, um Muster zu erkennen. Mit einer einfachen integrierten Formel zur Berechnung der Engagement-Rate können Sie schnell erkennen, welche Beiträge oder Kampagnen es wert sind, in Ihrem Inhalt-Kalender wiederholt zu werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Follower, Reichweite und Engagement für jede Social-Media-Plattform.

Tragen Sie monatliche Metriken in einer einzigen Tabelle statt in mehreren Blättern ein.

Verwenden Sie eine anpassbare Formel zur Berechnung der Interaktionsrate, um Ergebnisse zu vergleichen.

Filtern Sie nach Plattform, Monat oder Kampagne, um die leistungsstärksten Inhalte zu finden.

✨ Ideal für: Social-Media-Manager, Agenturen und Ersteller, die sich eine übersichtliche, datengestützte Ansicht über Wachstum und Leistung wünschen.

via Notion

Wichtige Links verschwinden oft gerade dann, wenn man sie am dringendsten braucht. Das können Referenzartikel, Design-Tools, Inspirationsquellen oder eigene frühere Beiträge sein. Die Vorlage „Links, Verknüpfungen, Abzeichen“ von Notion bietet diesen Ressourcen einen strukturierten Aufbewahrungsort, sodass sie in der Nähe Ihres Social-Media-Planers bleiben und nicht in Lesezeichen oder Dokumenten verloren gehen.

Sie können URLs speichern, ihnen eine Beschreibung nach Zweck oder Projekt geben und über eine einzige Datenbank auf Alles zugreifen. Bei der Planung von Inhalten greifen Sie einfach auf diesen Link-Tresor zurück, anstatt Registerkarten zu durchsuchen. Das Ergebnis? Ein wesentlich reibungsloserer und besser organisierter Prozess zur Erstellung von Inhalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie wichtige Links, Verknüpfungen und Ressourcen in einer übersichtlichen Tabelle.

Versehen Sie Links mit Tags nach Projekt, Thema oder Plattform, um sie schnell filtern zu können.

Verbinden Sie Ihren Link-Tresor mit anderen Notion-Datenbanken, wie beispielsweise Ihrem Content-Kalender.

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Suche nach Referenzen beim Verfassen von Beiträgen oder Skripten.

✨ Ideal für: Ersteller, Marketingfachleute und Teams, die einen schlanken Link-Hub suchen, der ihr umfassendes System zur Planung des Inhalts unterstützt.

🧠 Wussten Sie schon: Im August 2007 twitterte der Open-Source-Befürworter Chris Messina einen beiläufigen Vorschlag, in dem er fragte, wie die Benutzer darüber denken würden, das Symbol # zu verwenden, um Unterhaltungen auf Twitter zu gruppieren. Das Twitter-Team war zunächst nicht überzeugt, aber die Benutzer übernahmen das Format ganz natürlich. Dies führte dazu, dass der bescheidene Hashtag zu einem der bekanntesten Symbole in der Social-Media-Kultur wurde.

14. Vorlage für den Social-Media-Inhalt-Tracker von Notion

via Notion

Wenn Marken Dutzende von Beiträgen pro Woche auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen, wird es schwierig, sich zu merken, was wo veröffentlicht wurde und wie es angekommen ist. Die Social-Media-Content-Tracker-Vorlage von Notion hilft dabei, all diese Informationen in einer übersichtlichen Pipeline zu verfolgen, in der jeder Beitrag in einem einzigen Workflow von der Idee über die Planung bis zur Veröffentlichung durchläuft.

Sie können Plattformen, Termine, Eigentümer und die Performance für jeden einzelnen Inhalt verfolgen, während die Kalender- und Board-Ansichten Ihnen den Flow der Arbeit anzeigen. So können Sie die Reichweite Ihrer Kampagnen leichter überblicken und die Wiederverwendung von Inhalten planen, anstatt jedes Mal neue Beiträge zu erstellen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung des Status jedes Beitrags von der Idee bis zur Veröffentlichung in einer einzigen Datenbank durch.

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um zu sehen, wann Beiträge auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden.

Überwachen Sie die Performance, um Beiträge zu identifizieren, die es wert sind, wiederholt oder für andere Zwecke verwendet zu werden.

Gruppieren und filtern Sie Inhalte nach Kampagne, Kanal oder Inhaltssäule.

✨ Ideal für: Social-Media-Manager und Teams, die von reaktiven Beiträgen zu einer konsistenten, nachverfolgbaren Pipeline für den Inhalt übergehen möchten.

15. Vorlagen für Inhaltskalender von Notion

via Notion

Die Content-Kalender-Vorlage von Easlo auf Notion wurde entwickelt, um Ihnen beim Planen Ihrer Content-Strategie zu helfen. Sie bietet Ihnen einen übersichtlichen Redaktionskalender, in dem Sie alle bevorstehenden Beiträge über alle Kanäle hinweg sehen können.

Sie können Inhalte nach Plattform, Thema und Status taggen, nach Datum filtern und Beiträge durch einen einfachen Workflow von der Idee über die Planung bis zur Veröffentlichung verschieben. Da diese Vorlage schlank und fokussiert ist, eignet sie sich auch als Vorlage für Content-Marketing-Strategien. Sie können sie auch als zentralen hub für alle Ihre Social-Media-Pläne, Blog-Inhalte und E-Mail-Kampagnen nutzen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeigen Sie Ihren Inhalt-Kalender in einer einfachen, übersichtlichen Ansicht an.

Organisieren Sie Beiträge nach Plattform, Thema oder Kampagne mithilfe von Tags und Filtern.

Verfolgen Sie den Status, damit Sie immer wissen, was sich im Entwurf befindet, geplant ist oder bereits live ist.

Verwenden Sie einen Kalender für Blogs, soziale Medien und andere Arten von Inhalten.

✨ Ideal für: Marketer, Freiberufler und kleine Teams, die einen übersichtlichen Redaktionskalender in Notion wünschen.

Limitations of Notion

Ein G2-Rezensent beschrieb Notion als „alles, was MS Office fehlt“ und lobte das Seitensystem und die Tastatur-Verknüpfungen für ihre Effizienz. Er wies jedoch auch auf Frustrationen beim Exportieren von Seiten in PDF-Dateien und das Fehlen intuitiver Formeln in Tabellen hin.

Zu den häufigsten Limiten von Notion gehören:

Die Exportoptionen haben ein Limit , und PDF-Dateien entsprechen oft nicht dem Layout der Originalseite.

Tabellenzellen sind unhandlich, mit eingeschränkten Formeln und weniger Funktionen als herkömmliche Tabellenkalkulationen.

Der kostenlose KI-Zugang ist auf 20 Antworten pro Workspace begrenzt und kann nicht zurückgesetzt werden, was für aktive Benutzer einschränkend sein kann.

Die Offline-Nutzung ist inkonsistent , mit Problemen bei der Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten, wenn im Offline-Modus gearbeitet wird.

Die Leistung verlangsamt sich in größeren Workspaces, sodass das Laden großer Datenbanken und Seiten länger dauert.

Alternative Notion-Vorlagen

Für Social-Media-Teams ist das Verfassen von Bildunterschriften nicht das eigentliche Problem. Vielmehr besteht die Herausforderung darin, den Überblick über alle Tools zu behalten. Oftmals befindet sich der Kalender in Notion, die Texte in Google Docs und die Freigaben sind in Slack vergraben.

Bis ein Beitrag online geht, haben Sie bereits ein halbes Dutzend Registerkarten durchgeklickt. Dieses ständige Hin- und Herwechseln ist Work Sprawl für soziale Medien. ClickUp wurde entwickelt, um dem ein Ende zu setzen. Es handelt sich um einen konvergierten KI-Workspace, in dem Ihr Social-Media-Kalender, Briefings, Aufgaben, Assets, Kommentare und Berichte an einem Ort zusammengeführt werden.

Sie können Ihre gesamte Arbeit planen und die Nachverfolgung der Leistung durchführen, ohne den Workspace zu verlassen, sodass der Kontext erhalten bleibt und Teams schneller und mit weniger Fehlern arbeiten können.

Die folgenden ClickUp-Vorlagen bieten Ihnen ein vernetztes System als starke Alternative zu Notion für die Planung und Durchführung von Social-Media-Aktivitäten. 🌟

1. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Kampagnen mit einem Drag-and-Drop-Kalender mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender.

Verpasste Beiträge sind oft auf verstreute Freigaben und unvollständig aktualisierte Tabellen zurückzuführen. Mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender erhalten Sie einen einzigen Kalender für den Inhalt innerhalb von ClickUp, in dem Sie auf Ideen, Entwürfe und geplante Beiträge zugreifen können.

Sie können Ideen über ein einfaches ClickUp-Formular sammeln, sie durch benutzerdefinierte Status wie „In Bearbeitung“ und „Zur Genehmigung“ verschieben und alles in einer Kalenderansicht anzeigen, wenn Sie bereit sind, vorauszuplanen.

ClickUp Dashboards ziehen dann wichtige Metriken heran, sodass Sie die Leistung verfolgen können, ohne Daten in separate tools exportieren zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Beiträge in einer Inhaltsbibliothek mit klaren Phasen des Inhalts.

Sammeln und sortieren Sie Ideen über ein integriertes Vorschlagsformular.

Planen und terminieren Sie Beiträge in der Kalender-Ansicht, um einen zuverlässigen Rhythmus beizubehalten.

Überwachen Sie die Leistung mit Dashboards, die Schlüssel-Metriken im Kontext anzeigen.

✨ Ideal für: Social-Media-Manager, Kleinunternehmer und Kreativteams, die ein einziges System zum Planen, Terminieren und zur Nachverfolgung von Beiträgen suchen.

2. ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und terminieren Sie Inhalte für mehrere Plattformen mit der ClickUp-Inhaltskalender-Vorlage.

Content-Marketing funktioniert am besten, wenn Ihre Blog-Beiträge, Social-Media-Updates und E-Mails alle derselben Content-Strategie folgen. Die ClickUp-Content-Kalendervorlage bietet Ihnen einen zentralen Redaktionskalender: ein Ort, an dem Sie sehen können, was wann und auf welchem Kanal veröffentlicht wird.

Sie können Inhalte nach Typ, Kanal und Veröffentlichungsdatum mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern organisieren und dann zwischen Listenansicht und Kalenderansicht wechseln, um entweder die Pipeline oder die Zeitleiste anzuzeigen.

Während jedes Element von der Idee über den Entwurf bis zur Veröffentlichung durchläuft, sorgen Statusmeldungen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, und erleichtern es, Engpässe zu erkennen, bevor Termine verpasst werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeigen Sie alle Inhalte wie Blogs, E-Mails und Social-Media-Beiträge in einem einheitlichen Kalender an.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Kanal, Eigentümer und Kampagne für jedes Element.

Verfolgen Sie Statusänderungen von der Idee bis zur Veröffentlichung auf einen Blick.

Filtern Sie nach Inhaltstyp oder Kanal, um bestimmte Workloads genauer zu untersuchen.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Content-Ersteller und Unternehmen, die einen zentralen Redaktionskalender für alle Kanäle benötigen.

3. ClickUp Social Media Advanced Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Kampagnen in einer flexiblen Kalender-Ansicht mit der erweiterten Social-Media-Vorlage von ClickUp.

Da immer neue Social-Media-Plattformen auf den Markt kommen und sich Algorithmen ändern, kann die Verwaltung von Social Media über mehrere Kanäle schnell komplex werden. Die ClickUp Social Media Advanced Vorlage wurde speziell für diese Komplexität entwickelt und kombiniert Listenansichten, Boards und Kalenderansichten, sodass Sie Beiträge nach Plattform oder Status organisieren können, ohne den Überblick zu verlieren.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Details wie Plattform, Format, Entwurfs-Link und Eigentümer verfolgen, während eingebettete ClickUp-Dokumente Text- und Hashtag-Datenbanken speichern können. Sie können Beiträge auch nach Kanal oder Kampagne gruppieren, was es einfacher macht, die Workload auszugleichen und die Inhalte jeder Plattform im Blick zu behalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ordnen Sie Beiträge für mehrere Plattformen in der Listenansicht mit detaillierten Benutzerdefinierten Feldern zu.

Visualisieren Sie Workflows in einem Drag-and-Drop-Kanban-Board für jede Phase.

Planen und passen Sie Beiträge in der Kalender-Ansicht an, wenn sich Prioritäten ändern.

Speichern Sie Texte, Briefings und Assets direkt in Aufgaben über Docs.

✨ Ideal für: Social-Media-Teams, Influencer und Agenturen, die komplexe, kanalübergreifende Content-Kalender verwalten.

4. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie klare Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt in Bezug auf Engagement oder Bekanntheit mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte.

Wenn Beiträge ohne einen übergeordneten Plan veröffentlicht werden, ist es schwierig zu zeigen, wie Ihre sozialen Medien die Ziele Ihres Geschäfts unterstützen. Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte bietet Ihnen ein strukturiertes System, in dem jeder Beitrag mit Zielen, Zielgruppensegmenten und Kampagnen verknüpft ist.

Sie können benutzerdefinierte Felder für Plattform, Ziel, Phase und Mitarbeiter hinzufügen und dann mithilfe der Listen-, Board- und Kalenderansichten Kampagnen über Wochen oder Monate hinweg planen. Wiederholende Aufgaben helfen Ihnen dabei, die Leistung zu überprüfen und Ihren Plan anzupassen, sodass der Inhaltskalender immer besser wird, anstatt alte Muster zu wiederholen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie einen konsistenten Veröffentlichungsplan mit Listen-, Board- und Kalenderansichten.

Organisieren Sie Beiträge mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern für Plattform, Ziel und Eigentümerschaft.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit klaren Statusangaben von „briefed“ bis „published“.

Legen Sie wiederholende Überprüfungsaufgaben fest, damit sich die Content-Strategie entsprechend den Ergebnissen weiterentwickelt.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Agenturen und kleine Geschäfte, die ihre Social-Media-Inhalte strategisch und konsistent gestalten möchten.

5. ClickUp-Vorlage für Werbekalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Termine und Fortschritte mit übersichtlichen visuellen Zeitleisten mithilfe der ClickUp-Vorlage für Werbekalender.

Saisonale Kampagnen, Produkteinführungen und Verkaufsereignisse können sich im Laufe des Jahres schnell häufen. Mit der ClickUp-Vorlage für einen Werbekalender können Sie diese Aktionen in einem gemeinsamen Kalender zusammenfassen. Auf diese Weise haben Sie einen Überblick über bevorstehende Feiertage und wichtige Termine, anstatt diese in separaten Dateien zu verwalten.

Sie können Kampagnen in einer Zeitplanansicht planen, Aufgaben für Kreativarbeit, Genehmigungen und Übergaben hinzufügen und jedes Element mit Statusangaben wie „Zu erledigen“, „Geplant“ und „Fertiggestellt“ verfolgen. Durch die zeitliche Übersicht lassen sich Überschneidungen leichter vermeiden und Social-Media-Kalender besser auf umfassendere Marketingmaßnahmen abstimmen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Kampagnen rund um Feiertage, Produkteinführungen und Ereignisse in einem Kalender.

Teilen Sie Aktionen in Aufgaben mit Eigentümern, Fristen und Status auf.

Verwenden Sie die Zeitplan- und Listenansicht, um Überschneidungen oder leere Wochen zu erkennen.

Halten Sie soziale Medien, E-Mail und andere Kanäle für Aktionen zeitlich aufeinander abgestimmt.

✨ Ideal für: Marketingfachleute, Einzelhandelsteams und kleine Geschäfte, die ihre Kampagnen auf Kurs halten und jeden Moment der Aktion optimal nutzen möchten.

6. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Beiträge in einem Kalender, um sicherzustellen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht werden – mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge.

Hinter jeder ausgefeilten Kampagne steht eine lange Liste einzelner Beiträge mit ihren Texten, Assets und Freigaben. Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge hilft Ihnen bei der Verwaltung dieser Detailebene, indem sie jedem Beitrag eine eigene Aufgabe mit Feldern für Plattform, Format, Link und Status zuweist.

Sie können Beiträge nach plattformspezifischen Ansichten (wie Instagram, LinkedIn oder TikTok) sortieren und sie im Laufe ihrer Bearbeitung von Entwurf zu Fertigstellung über Review-Boards verschieben. Das erleichtert die Koordination von Textern und Genehmigern und sorgt gleichzeitig für die Synchronisierung des gesamten Veröffentlichungsplans.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwerfen und organisieren Sie einzelne Beiträge mit plattformspezifischen Benutzerdefinierten Feldern.

Verwenden Sie Board Views, um Feedback und Genehmigungen visuell zu verwalten.

Verfolgen Sie Leistungsdetails wie Hashtags, Entwurfslinks oder Kampagnen-Tags.

Bewahren Sie alle Notizen, Kommentare und Assets, die dem Anhang zur Aufgabe beiliegen, auf.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Content-Ersteller und Geschäfte, die plattformübergreifend konsistent und kreativ bleiben möchten.

7. ClickUp-Vorlage für soziale Medien

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und terminieren Sie Beiträge mit einer Kalender-Ansicht für ein besseres Timing mit der Social-Media-Vorlage von ClickUp.

Große Markteinführungen, wie die neueste Superman-Veröffentlichung oder jeder Hollywood-Blockbuster, funktionieren, weil alle Kanäle koordiniert zusammenarbeiten. Die ClickUp-Vorlage für soziale Medien wurde für diese Art der Koordination entwickelt: Sie bietet Ihnen eine Inhaltsbibliothek, Inhaltsphasen und Kalenderansichten , sodass Kampagnen und ständig verfügbare Inhalte dasselbe System nutzen.

Sie können Ideen über ein Vorschlagsformular sammeln, Beiträge nach Plattform oder Kampagne gruppieren und jedes Element anhand von Statusangaben wie „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“ verfolgen. Durch die gemeinsame Nutzung derselben Vorlage mit Freiberuflern oder Partnern sind alle auf dem gleichen Stand.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie alle Beiträge in einer zentralen Inhaltsbibliothek mit übersichtlichen Phasen.

Sammeln Sie neue Ideen von Ihren Teamkollegen über ein einfaches Formular.

Zeigen Sie Beiträge nach Plattform oder Kampagne an, um den Überblick über Ihre Prioritäten zu behalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Statusmeldungen von „briefed“ bis „fertiggestellt“.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Freiberufler und Agenturen, die eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit suchen, ihre Social-Media-Präsenz zu verwalten.

8. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs

Kostenlose Vorlage herunterladen Sammeln und verfeinern Sie Blog-Ideen in einer strukturierten Ideenbank mit der Social-Media-Blog-Vorlage von ClickUp.

Virale Momente sind nützlich, aber langfristiges Wachstum entsteht oft durch konsistente Blog-Inhalte, die Suchanfragen und Social-Media-Beiträge anregen. Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Blogs hilft Ihnen dabei, diesen Teil Ihres Content-Kalenders zu verwalten, indem sie Blog-Ideen in nachverfolgbare Aufgaben mit Fristen und Status-Tags umwandelt.

Sie können Entwürfe in ClickUp Docs erstellen, Recherchen und Stichwortnotizen anhängen und dann Veröffentlichungstermine in der Listenansicht oder im Kalender planen. Mit den ClickUp-Dashboards können Sie die Nachverfolgung durchführen, welche Beiträge live sind und wie sie performen, sodass Sie die erfolgreichsten Beiträge als wiederverwendbare Inhalte in Ihren Social-Media-Kalender zurückführen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie Blog-Ideen in einem übersichtlichen Backlog mit Feldern für Thema und Ziel fest.

Entwerfen Sie Beiträge in Dokumenten und halten Sie gleichzeitig den Status und die Termine Ihrer Aufgaben auf dem neuesten Stand.

Planen Sie Inhalte in der Listenansicht oder der Kalenderansicht, um besser planen zu können.

Verfolgen Sie die Leistung in Dashboards, um zu sehen, welche Beiträge soziale Medien und Suchmaschinen unterstützen.

✨ Ideal für: Blogger, Content-Vermarkter und Social-Media-Teams, die sich auf Blog-Inhalte stützen, um Social-Media-Kampagnen zu unterstützen.

🧠 Wussten Sie schon: Die heute allgegenwärtige „Gefällt mir”-Schaltfläche von Facebook hat eine überraschend verworrene Geschichte. Das Facebook-Team erwog zunächst, sie „Awesome”-Schaltfläche zu nennen, bevor es sich 2009 für „Gefällt mir” entschied. CEO Mark Zuckerberg befürchtete zunächst, dass dieses Feature trivial wirken könnte, doch es entwickelte sich zu einem zentralen Bestandteil der Art und Weise, wie Plattformen das Engagement messen.

9. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Posting-Zeitplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie den Zeitpunkt Ihrer Inhalte mit einem flexiblen Kalender für Aktivitäten mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge.

Konsistenz ist oft wichtiger als Quantität, aber es ist schwierig, einen gleichmäßigen Rhythmus für die Veröffentlichung von Beiträgen über alle Kanäle hinweg beizubehalten, wenn jede Plattform ihre eigenen Muster hat.

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Posting-Zeitpläne konzentriert sich speziell auf die Kadenz und bietet Ihnen eine plattformbezogene Ansicht und einen gemeinsamen Kalender mit Aktivitäten, sodass Sie mehrere Wochen im Voraus planen können 📅.

Sie können Eigentümer zuweisen, anhand von Statusangaben anzeigen, was sich im Entwurfsstadium befindet oder fertig ist, und anhand integrierter Berichte überprüfen, ob Sie Ihren geplanten Zeitplan einhalten. Eine wöchentliche To-do-Ansicht zeigt Ihnen, was als Nächstes vorbereitet werden muss, sodass Sie eine zuverlässige Präsenz aufrechterhalten können, ohne in letzter Minute hektisch werden zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Beiträge nach Plattform mit speziellen Ansichten für jeden Kanal.

Planen Sie Ihren Veröffentlichungszeitplan in einem gemeinsamen Kalender, den alle sehen können.

Verfolgen Sie Aufgaben mit Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Veröffentlicht“.

Verwenden Sie übersichtliche Berichte, um zu sehen, wie gut Sie Ihren Plan einhalten.

✨ Ideal für: Marketer, Agenturen und Social-Media-Teams, die einen zuverlässigen Posting-Rhythmus über mehrere Plattformen hinweg wünschen.

10. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Weisen Sie mithilfe der DACI-Ansicht und der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen klare Verantwortlichkeiten zu.

Beliebte Online-Kampagnen wie Spotify Wrapped funktionieren, weil die Rollen und Ergebnisse schon lange vor der Veröffentlichung des ersten Beitrags klar sind. Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen bietet Ihnen diese Klarheit mit DACI-Rollenansichten für die Entscheidungsfindung, Zeitleisten und Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung jeder Kampagne.

Sie können Kampagnen in Aufgaben für Kreativarbeit, Freigaben, Start und Berichterstellung unterteilen und dann alles mit Zielen und Metriken in ClickUp verknüpfen. Während die Inhalte produziert werden, zeigen die ClickUp-Dashboards den Fortschritt und die Ergebnisse an, ohne dass separate Tools für die Nachverfolgung erforderlich sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Kampagnenaufgaben mit Status wie „In Bearbeitung“ oder „Muss genehmigt werden“.

Verwenden Sie DACI-Ansichten, um zu klären, wer die Arbeit vorantreibt, genehmigt und berät.

Verfolgen Sie die Leistung mit Dashboards, die mit Kampagnenaufgaben verbunden sind.

Verwalten Sie Kampagnen-Zeitleisten und Inhalts-Kalender an einem gemeinsamen Ort.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Agenturen und Marken, die Social-Media-Kampagnen von Anfang bis Ende in einem einzigen Workspace durchführen möchten.

11. ClickUp-Kalender-Vorlage für Social-Media-Anzeigen

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und visualisieren Sie Zeitleisten für Kampagnen in einem gemeinsamen Kalender mit Hilfe der Social-Media-Anzeigen-Kalendervorlage von ClickUp.

Werbung einzustellen, um Geld zu sparen, ist wie eine Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen.

Werbung einzustellen, um Geld zu sparen, ist wie eine Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen.

Henry Fords Worte könnten in der heutigen Social-Media-Wirtschaft nicht passender sein.

Die ClickUp-Kalendervorlage für Social-Media-Anzeigen zentralisiert Ihre Werbekampagnen, sodass Sie Startdaten und Enddaten, kreative Aufgaben und Budgetfelder in einem einzigen Kalender statt in mehreren Kalendern oder Apps sehen können.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie erwartete und tatsächliche Impressionen, Kosten und Ergebnisse verfolgen und dann die Zeitpläne anpassen, sobald Leistungsdaten vorliegen. Da alle Werbeaufgaben, Notizen und Metriken an einem Ort gespeichert sind, wird die Koordination mit Textern und Stakeholdern einfacher, während Sie gleichzeitig den Überblick über die Gesamtausgaben behalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Werbekampagnen mit Feldern für Reichweite, Kosten, Impressionen und Status.

Planen Sie Flugtermine und kreative Deadlines in einem gemeinsamen Kalender.

Gruppieren Sie Aufgaben nach Kanal, Zielsetzung oder Zielgruppe, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Passen Sie den Zeitplan schnell an die Performance an, ohne den Kontext zu verlieren.

✨ Ideal für: Marketing-Teams, Anzeigenmanager und Agenturen, die mehr Kontrolle und Sichtbarkeit über bezahlte Social-Media-Kampagnen wünschen.

ClickUp schließt die Kalenderlücke in Ihrem Team

Letztendlich hat jede der von uns vorgestellten Vorlagen ihre Stärken. Wenn es jedoch darum geht, alles zusammenzuführen und mehr als nur einen einfachen Kalender für den Inhalt zu erstellen, bietet Ihnen ClickUp einen KI-gestützten Workspace für Ihr Team.

Was ClickUp von anderen unterscheidet, ist, dass es Ihren gesamten Prozess an einem Ort zusammenführt.

Sie können Ideen sammeln, Kampagnen planen, Beiträge terminieren und Ergebnisse verfolgen, ohne hin und her springen zu müssen. Es ist dieses Gefühl, dass Ihr Kalender und Ihre Inhalte miteinander verbunden sind, das Notion von Mitbewerbern wie Notion unterscheidet, die lediglich Vorlagen für Social-Media-Planer anbieten.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, konsistent zu bleiben und sich weniger Gedanken über verpasste Beiträge zu machen, ist dies Ihr Zeichen. Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und erstellen Sie einen Social-Media-Kalender, der tatsächlich mit Ihrem Team Schritt hält.