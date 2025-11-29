Die besten WorkMax-Alternativen für das Management von Feldmitarbeitern

Die Sonne ist gerade erst aufgegangen, Ihre Mitarbeiter sind vor Ort und alle warten auf Anweisungen. Sie öffnen Workmax, rufen die Timesheets auf, überprüfen die Formulare und beginnen, die Anlagenprotokolle zu sortieren. Aber die kleinen Dinge verlangsamen Sie.

Dies können Probleme mit Geofences, umständliche Stundenzettel, eingeschränkte Filter für Auftrags-Codes und unzureichende Automatisierung sein. Und schon bald werden diese „Kleinigkeiten“ zu echten Problemen. Stellen Sie sich höhere Kosten, frustrierte Mitarbeiter, verspätete Gehaltszahlungen und stundenlange Arbeit vor, die Sie nie geplant hatten.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten WorkMax-Alternativen für Ihr Außendienstmanagement vor, die diese Probleme direkt angehen. Los geht's! 🎯

Die besten WorkMax-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle WorkMax-Alternativen in diesem Blog verglichen werden. 📊

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für Projektmanagement, Aufgabenausführung und Außendienstkoordination für kleine Teams, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Benutzerdefinierte Aufgaben und Felder, flexible Ansichten (Liste, Board, Gantt, Kalender), Whiteboards, Dokumente, Dashboards, integrierte Zeiterfassung, Arbeits- und Ressourcenplanung, nativer Chat und Clips, integrierte KI und leistungsstarke Workflow-Automatisierungen. Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Connecteam Mobile Personalplanung, Kommunikation und tägliche Abläufe für kleine Teams im Außendienst Mobile-First-Tools, darunter Schnellaufgaben, Auftragsplanung, eine Zeiterfassung mit Geofence und Schichtvorlagen. Kostenlos; kostenpflichtiger Plan ab 35 $/Monat für 30 Benutzer Clockify Einfache Zeiterfassung, Aktivitätsprotokolle und Berichterstellung für die geleisteten Arbeitsstunden für Teams, die genaue Timesheets benötigen. Einfache Zeiterfassung mit Zeiterfassungsmodus, Timesheet, GPS-Nachverfolgung, Projekten und Aufgaben sowie Kalender-Zeitblockierung. Kostenlos; kostenpflichtiger Plan ab 4,99 $/Monat pro Benutzer Bitrix24 Integrierte CRM-, Aufgabenmanagement- und Kommunikations-Hubs für mittelständische Unternehmen Eine Reihe von tools, die CRM-Pipelines, Arbeitsgruppen, Aufgabenvorlagen, Zeiterfassung, Aktivitätsstream und Telefonie bieten. Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 61 $/Monat für fünf Benutzer. Wrike Workflow-Automatisierung, strukturierte Nachverfolgung von Projekten und teamübergreifende Koordination für Unternehmen, die ein hohes Arbeitsvolumen und viele Genehmigungen verwalten müssen. Fortschrittliche Projekt-Tools wie benutzerdefinierte Workflows, Blaupausen, Zeiterfassung, Echtzeitberichte, Anfrageformulare und Genehmigungen 14-tägige kostenlose Testversion, kostenpflichtiger Plan ab 10 $/Monat pro Benutzer Jibble Gesichtserkennung zur Anwesenheitskontrolle, GPS-Nachverfolgung und automatisierte Timesheets für Unternehmen, die präzise Zeiterfassung und Enterprise-Teams benötigen. Präzise Nachverfolgung der Anwesenheit mithilfe einer Zeiterfassungsuhr mit Gesichtserkennung, GPS-Standortbestimmung, Timesheets, Aktivitätserfassung, Arbeitsplänen, Einstellungen für Überstunden und Exportfunktionen. Kostenlos; kostenpflichtiger Plan ab 4,99 $/Monat pro Benutzer QuickBooks Time Standortbasierte Zeiterfassung, Lohnabrechnungssynchronisierung und Auftragskalkulation für Teams, die QuickBooks für die Buchhaltung und Zeiterfassung nutzen. Tools für die Auftragskalkulation und Lohnabrechnung, einschließlich GPS-Zeiterfassung, Timesheet-Editor, Überstundenwarnungen, LohnabrechnungsSynchronisierung und mitarbeiterbasierte Nachverfolgung. Bezahlte Pläne beginnen bei 14 $/Monat pro Benutzer. Buddy Patch Webbasierte Stempeluhr-Tools, anpassbare Regeln und PTO-Verwaltung für Teams, die die Nachverfolgung der Anwesenheit ihrer Mitarbeiter durchführen möchten. Flexible Anwesenheitstools mit Zeiterfassung, Webcam-Fotos, Nachverfolgung von Urlaubstagen, automatischen Pausen und Codes für Abteilungen. 14 Tage kostenlose Testversion, kostenpflichtiger Plan ab 5,49 $/Monat pro Benutzer Rippling Einheitliche Verwaltung von Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Geräten und Belegschaft für Unternehmen, die ein System zur Verwaltung ihrer Mitarbeiter suchen. Integrierte Personalplattform, die einheitliche Mitarbeiterprofile, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung, Richtlinien und Berechtigungen kombiniert. Benutzerdefinierte Preisgestaltung ClockShark GPS-gestützte Zeiterfassung, Auftragskalkulation und Routenplanung für Bau- und Außendienst-Teams Feldorientierte Features wie GPS-Zeiterfassung, KioskClock, Mitarbeiterverfolgung, Überprüfung von Timesheets und Berichterstellung zu Auftragskosten 14-tägige kostenlose Testversion, kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei WorkMax-Alternativen achten?

Wenn Sie nach einer Alternative zu WorkMax suchen, ist es Ihr Ziel, tägliche operative Lücken zu schließen, die Ihre Teams ausbremsen. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Zuverlässige Nachverfolgung des Speicherorts: Verhindert ungenaue Zeiterfassungen und reduziert manuelle Korrekturen aufgrund von Geofence-Fehlern.

Flexible Zeitregeln: Unterstützt benutzerdefinierte Überstundenstrukturen für Gewerkschaften, Auftragstypen und regionale Anforderungen.

Einfache mobile Nutzung: Minimiert Abstürze Minimiert Abstürze der Timesheet-App , versäumte Stempelvorgänge und aktualisierungsbedingte Unterbrechungen für Außendienstmitarbeiter.

Genaue Auswahl des Auftrags-Codes: Hilft Mitarbeitern mit Filtern und voreingestellten Optionen bei der Auswahl des richtigen Auftrags- oder Kosten-Codes.

Digitale Genehmigungen: Ermöglicht es Mitarbeitern, Timesheets, Pausen und Überstunden vor der Gehaltsabrechnung zu überprüfen und zu genehmigen.

Automatisierungsoptionen: Reduziert wiederholende Verwaltungsaufgaben wie die Bereinigung von Timesheets, die Überprüfung von Pausen und die Protokollierung von Jobwechseln.

Einfacher Export und anpassbare Berichterstellung: Freigeben Sie Timesheet-Daten an die Lohnbuchhaltung, die Buchhaltung oder Clients, ohne Screenshots oder manuelle Nachbearbeitungen.

Skalierbare Integrationen: Lässt sich mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools für Buchhaltung, Terminplanung, Anlagenverwaltung und Personalwesen verbinden.

📮 ClickUp Insight: Während 40 % der Mitarbeiter weniger als eine Stunde pro Woche für unsichtbare Aufgaben bei der Arbeit aufwenden, verlieren schockierende 15 % mehr als 5 Stunden pro Woche, was 2,5 Tagen pro Monat entspricht! Dieser scheinbar unbedeutende, aber unsichtbare Zeitverlust könnte Ihre Produktivität langsam untergraben. ⏱️ Nutzen Sie die Zeiterfassung und den KI-Assistenten von ClickUp und finden Sie heraus, wo genau diese unsichtbaren Stunden verschwinden. Identifizieren Sie Ineffizienzen, lassen Sie KI repetitive Aufgaben automatisieren und gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück!

Die besten WorkMax-Alternativen

Hier finden Sie eine kuratierte Liste der besten WorkMax-Alternativen, die die Automatisierung der Terminplanung, Ressourcenplanung und betriebliche Effizienz verbessern. 🎯

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement, Aufgabenausführung und Koordination im Feld)

Teams wachsen aus verschiedenen Gründen über WorkMax hinaus. Einige benötigen eine bessere Integration mit Buchhaltungs- oder CRM-Systemen. Andere wünschen sich mehr Flexibilität bei der Nachverfolgung der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter an verschiedenen Einsatzorten.

Und um ehrlich zu sein, besteht die Herausforderung nicht nur darin, ein anderes tool für die Zeiterfassung zu finden, sondern eine Plattform, die eine Verbindung zwischen dem Personalmanagement und den restlichen Betriebsabläufen herstellt.

Verbessern Sie die Teamkoordination und den Baufortschritt mit ClickUp für Bauteams.

ClickUp for Constructions Teams konsolidiert diese Workflows als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich und vereint alle Apps, Daten und Workflows.

Die Zeiterfassung hat eine direkte Verbindung zu Aufgaben und Projekten, sodass die Arbeitszeiten der Mitarbeiter an bestimmte Aufträge und Clients gebunden sind.

ClickUp beseitigt Work Sprawl, indem es 100 % Kontext in einer einzigen cloudbasierten Plattform bereitstellt, in der Manager die Personalzuweisung, den Fortschritt des Projekts und die Ressourcenverfügbarkeit in Echtzeit einsehen können.

So könnte Ihr Workflow mit ClickUp aussehen:

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben aus Formularen

Mit ClickUp Forms können Sie Felddaten in Echtzeit erfassen, Feedback zentralisieren und Antworten an die richtigen Teams weiterleiten, die alle mit Ihrem Workflow verbunden sind. Sie können jeden Teil Ihres Formulars mit Pflichtfeldern, bedingter Logik und Datei-Uploads benutzerdefiniert anpassen, um eine genaue Datenerfassung zu gewährleisten. Ideal für:

Tägliche Auftragsberichte, Incidents-Protokolle oder Checklisten für Inspektionen

Sicherheitsaudits, Ausrüstungsanfragen und Wartungstickets

Lassen Sie ClickUp Formulare Anfragen, Daten und Details erfassen, um sie sofort in ClickUp-Aufgaben umzuwandeln.

Jede Formularübermittlung wird sofort zu einer ClickUp-Aufgabe, komplett mit Anhängen, Kommentaren und Details zum Mitarbeiter, sodass sofort Maßnahmen ergriffen werden können. Sie können sogar ClickUp-Benutzerdefinierte Felder per Drag & Drop hinzufügen, um Text, Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen, Anhänge und mehr einzufügen und so jedes Mal präzise Daten zu erfassen.

Erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten vor Ort mit ClickUp Zeiterfassung

Mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp können Sie jede Minute, die für die Arbeit aufgewendet wird, genau erfassen, unabhängig davon, ob Ihr Team im Außendienst, am Schreibtisch oder zwischen verschiedenen Aufgaben wechselt.

Legen Sie Zeitschätzungen fest, um Ihren Außendienstteams klare Erwartungen zu vermitteln und jedes Projekt mit der Zeiterfassung von ClickUp im Zeitplan zu halten.

Zeichnen Sie Zeiten direkt von Ihrem Desktop, Ihrer mobilen App oder Ihrem Browser aus mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp auf. Mit dem Global Timer von ClickUp können Sie Timer von jedem Gerät aus starten oder stoppen oder Zeiten nach einer Schicht manuell protokollieren.

Sobald Sie Ihre protokollierte Zeit erfasst haben, sollten Sie sie strukturiert und übersichtlich aufbewahren:

Fügen Sie Notizen hinzu , um anzugeben, woran Sie gearbeitet haben.

Verrechenbare Zeit markieren für die Rechnungsstellung an Clients

Sortieren und filtern Sie nach Datum, Tags oder Prioritäten, um zu analysieren, wohin die Zeit fließt.

Fassen Sie die Zeit für Aufgaben und Unteraufgaben zusammen, um den gesamten Aufwand zu sehen.

Überprüfen, bearbeiten und genehmigen Sie Zeiteinträge in detaillierten Timesheets nach Tag, Woche oder benutzerdefiniertem Bereich.

Die ClickUp Mobile App erweitert all diese Funktionen auf das Feld, sodass die Zeiterfassung der Agentur direkt vom Smartphone aus und sogar offline zu erledigen ist, mit automatischer Synchronisierung, sobald wieder eine Online-Verbindung besteht.

Optimieren Sie Ihre Außendienstarbeit mit ClickUp Brain

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, verbindet alle Ebenen Ihres Arbeitsbereichs miteinander. Er versteht Ihre laufenden Arbeiten und hilft Ihnen dabei, Projekte zu verwalten, Aktualisierungen zusammenzufassen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofortige Berichte über den Fortschritt, um Vorgesetzte auf dem Laufenden zu halten und die Teams an allen Einsatzorten auf Kurs zu halten.

Das können Sie mit ClickUp Brain zu erledigen:

Erstellen Sie KI-Zusammenfassungen für jedes Projekt oder jede Aufgabe, um zu sehen, was sich geändert hat.

Verwenden Sie KI-Fortschritt , um zusammenzufassen, was am letzten Tag, in der letzten Woche oder in einem benutzerdefinierten Bereich fertiggestellt wurde.

Extrahieren Sie Aktionspunkte aus Meeting-Notizen, Außendienstberichten oder aus Meeting-Notizen, Außendienstberichten oder ClickUp-Dokumenten und wandeln Sie sie in Aufgaben oder Unteraufgaben um.

Erstellen Sie KI-StandUps, die den jüngsten Fortschritt Ihres Teams und die nächsten Schritte zusammenfassen.

Wenn Sie beispielsweise diese Woche drei aktive Baustellen verwalten, müssen Sie nicht mehr auf die Check-ins am Ende des Tages warten, sondern fragen einfach ClickUp Brain: „Was verzögert den Fortschritt auf Baustelle A?“ Das Programm scannt alle Aufgaben, Feld-Notizen und Mitarbeiter-Updates und teilt Ihnen genau mit, wo Genehmigungen ausstehen.

Und wenn zwei Teams ähnliche Reparaturen an Geräten protokollieren, erkennt das KI-Tool die Überschneidung und hilft Ihnen, doppelte Einträge zu vermeiden.

Überwachen Sie die Aktivitäten auf der Baustelle in den ClickUp-Dashboards

Wenn Sie einen aktuellen Überblick über die Vorgänge an Ihren Baustellen benötigen, fasst ClickUp Dashboard Ihre Arbeitskräfte, Ressourcen, Fortschritte, Verzögerungen und Feldberichte an einem Ort zusammen.

Jedes Dashboard wird alle 30 Minuten automatisch aktualisiert, sodass Vorgesetzte und Außendienstmitarbeiter immer die neuesten Daten sehen. Dies ist besonders nützlich, wenn an aktiven Standorten schnell Entscheidungen getroffen werden müssen.

Hier sind einige Beispiele für Daten-Dashboards, die Sie erstellen können:

Erfasste Stunden (über Zeiterfassungskarten )

Fortschritt (mithilfe von Aufgabenliste oder Kreisdiagrammkarten )

Verteilung der Workload, um Aufgaben auszugleichen und Burnout zu verhindern

Formularantworten, um Feldberichte bei ihrem Eintreffen zu visualisieren

Asset- oder Sicherheitsnachverfolgung durch benutzerdefinierte Karten und Kartenintegrationen

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards, um die Ressourcenzuweisung und laufende Arbeiten mit integrierten Updates von ClickUp Brain zu visualisieren.

ClickUp Brain ist in die ClickUp-Dashboards integriert und bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die Arbeitszeiten, hilft bei der Überprüfung des Status der Aufgaben und ermöglicht es Ihnen, dringende Aktualisierungen zu überwachen, während Sie zwischen den Standorten wechseln. Außendienstmitarbeiter können sich prioritäre Aufgaben oder geplante Änderungen anzeigen lassen, ohne auf Aktualisierungen aus dem Büro warten zu müssen.

💡 Profi-Tipp: In ClickUp Aufgaben können Sie Kommentare hinzufügen , Ihr Team taggen und in Echtzeit von Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Browser aus chatten. Auf diese Weise hat jeder den Kontext der Aufgabe im Blick und die Kommunikation bleibt zielgerichtet.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie Workflows vor Ort: Lösen Sie Auslöser für Aufgaben, versenden Sie Benachrichtigungen und aktualisieren Sie den Status nach Übermittlungen von Formularen oder Einträgen mit Lösen Sie Auslöser für Aufgaben, versenden Sie Benachrichtigungen und aktualisieren Sie den Status nach Übermittlungen von Formularen oder Einträgen mit ClickUp Automatisierungen

Verbinden Sie Ihre Systeme: Durchführen Sie eine Synchronisierung der Daten zu Gehaltsabrechnung, GPS, Terminplanung und Anlagenverwaltung über verschiedene tools hinweg mit Durchführen Sie eine Synchronisierung der Daten zu Gehaltsabrechnung, GPS, Terminplanung und Anlagenverwaltung über verschiedene tools hinweg mit ClickUp Integrations

Sofortige Suche: Mit Mit ClickUp Enterprise Search können Sie Aufgaben, Kommentare, Dateien und frühere Informationen zu Baustellen abrufen.

Arbeiten Sie von jedem Gerät aus: Erfassen Sie Zeiten, reichen Sie Formulare ein und aktualisieren Sie Aufgaben unterwegs mit der mobilen App von ClickUp.

Verwalten Sie Projekte nach Ihren Vorstellungen: Wechseln Sie zwischen Wechseln Sie zwischen ClickUp-Ansichten wie Zeitleiste, Kalender, Workload, Liste und mehr.

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund seines umfangreichen Bereichs an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann es einige Zeit dauern, bis Teams ClickUp vollständig beherrschen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung fasst es gut zusammen:

ClickUp ist zweifellos das flexibelste und leistungsstärkste Projektmanagement-Tool, mit dem ich je gearbeitet habe. Als Gründer von WRKSTN helfe ich Agenturen und Kreativteams dabei, ihre Abläufe zu optimieren – und ClickUp spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen benutzerdefiniert anzupassen, kombiniert mit Tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Automatisierungen eliminieren repetitive Verwaltungsaufgaben, die Sie von der eigentlichen Überwachung vor Ort abhalten. Richten Sie Auslöser ein, die Vorgesetzte automatisch benachrichtigen, wenn die Arbeitszeiten der Mitarbeiter die geplante Zeit überschreiten, Urlaubsanträge an den richtigen Genehmiger weiterleiten oder Aufgaben als „fertiggestellt“ markieren, wenn die Mitarbeiter ihre letzten Arbeitsstunden protokollieren. Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um den Fortschritt zu verfolgen, Aufgaben zu verwalten und Ihre Bauprojekte termin- und budgetgerecht abzuwickeln. Sie können auch Automatisierungen erstellen, die Folgeaufgaben zuweisen, wenn Sicherheitsvorfälle gemeldet werden, oder die Erstellung der Rechnung auslösen, wenn Aufträge einen bestimmten Status erreichen – alles mit einer einfachen Wenn-Dann-Logik, die keinen IT-Support erfordert.

2. Connecteam (Am besten geeignet für die Planung mobiler Mitarbeiter und den täglichen Betrieb)

via Connecteam

Connecteam ist eine Workforce-Management-Lösung für Teams, die nicht am Schreibtisch arbeiten. Sie kombiniert Zeiterfassung, Terminplanung, Aufgabenmanagement und digitale Checklisten. Mitarbeiter können sich direkt über ihr Smartphone einloggen, Auftragsdetails überprüfen, Formulare einreichen, Sicherheitsverfahren überprüfen und aktuelle Informationen zu ihren Schichten erhalten.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Schichten mit Vorlagen für die Zeiterfassung zu erstellen, und Außendienstmitarbeiter können Formulare per Spracheingabe abschließen, Aktualisierungen in ihre bevorzugte Sprache übersetzen oder während der Schicht auf Schulungsmodule zugreifen, ohne die App verlassen zu müssen.

Die Kommunikation findet ebenfalls in derselben App statt: Sie erhalten Gruppenchats, Unternehmens-Feeds, Umfragen und vieles mehr.

Die besten Features von Connecteam

Erstellen Sie intelligente Zeitpläne mit Auto Scheduling , das automatisch die richtigen Mitarbeiter basierend auf Rollen, Verfügbarkeit und Anforderungen am Einsatzort zuweist.

Erfassen Sie genaue Arbeitszeiten mit der GPS-fähigen Zeiterfassung in der App, um die Anwesenheit zu überwachen und genaue Stunden in abrechnungsfähige Timesheets umzuwandeln.

Erstellen Sie mit Forms & Checklists digitale Formulare, um Signaturen, Fotos und GPS-Stempel für die Feld-Berichterstellung zu erfassen.

Beschleunigen Sie die Schulung mit dem KI-Ersteller, um jeden Prozess oder jede Sicherheitsanforderung in mobile Lernmodule umzuwandeln.

Limitierungen von Connecteam

Die Backend-Daten aus Formularen sind inkonsistent und weisen kein stabiles Schema auf, was eine zuverlässige Extraktion und Automatisierung erschwert.

Fortgeschrittene Benutzer müssen aufgrund der fehlenden nahtlosen Integrationsmöglichkeiten zwischen den Modulen oft manuelle Workarounds erstellen, im Gegensatz zu Connecteam-Alternativen.

Preise von Connecteam

Free

Basic: 35 $/Monat für 30 Benutzer

Erweitert: 59 $/Monat für 30 Benutzer

Experte: 119 $/Monat für 30 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Connecteam?

Eine Bewertung fasst es so zusammen:

Es ist unglaublich praktisch, alles griffbereit und an einem Speicherort zusammengefasst zu haben. Die Plattform wirkt sehr professionell und ist einfach zu verwalten […] Die Prozesse fühlen sich manchmal beeinträchtigt an, weil wir unsere bestehenden Abläufe nicht vollständig abbilden können, was aber ehrlich gesagt überhaupt kein Problem ist.

🧠 Wissenswertes: Forscher haben herausgefunden, dass allein das Bewusstsein für einen Timer die Konzentration und Genauigkeit erhöht. Dieses Phänomen wird als zeitlicher Orientierungseffekt bezeichnet.

Ansehen: In diesem Video stellen wir Ihnen die besten Softwareprogramme für das Projektmanagement im Bauwesen vor, mit denen Sie den Überblick behalten, Ihr Budget einhalten und Ihren Zeitplan einhalten können.

3. Clockify (am besten geeignet für einfache Zeiterfassung und Berichterstellung nach Stunden)

via Clockify

Clockify ist eine cloudbasierte Plattform für Fachleute in der Bauindustrie, im Außendienst und in anderen Branchen mit zeitintensiven Tätigkeiten. Sie bietet einen Timer, einen Kiosk-Modus und Offline-Nachverfolgung. Mitarbeiter können sich über gemeinsam genutzte Geräte anmelden, ihre Arbeit auf Mobilgeräten verfolgen oder bei Bedarf wöchentliche Timesheets ausfüllen.

Über die grundlegende Zeiterfassung für Mitarbeiter hinaus bietet es operative Workflows wie Projektbudgetierung, Kostenkodierung, Terminplanung und Urlaubsverwaltung.

Da Clockify eine Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg bietet, darunter Web, mobile Anwendungen, Desktop und Browser-Erweiterungen, bleibt es auch für Teams zuverlässig, die in abgelegenen Gebieten arbeiten oder zwischen Büro- und Feldumgebungen wechseln.

Die besten Features von Clockify

Überwachen Sie Projektbudgets, um Risiken durch Überschreitungen bei Clients und Aufgaben mit Schätzungen und Warnmeldungen vorzubeugen.

Organisieren Sie die Arbeitskosten, um Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität mit Tarifen und Kostencodes zu berechnen.

Visualisieren Sie die erfassten Zeiten mit Kalender-, Dashboard- und Berichtsansichten, um die Produktivität zu steigern und Zeitpläne zu verwalten.

Kategorisieren Sie Zeiteinträge mithilfe von Tags, benutzerdefinierten Feldern und projektbasierten Hierarchien.

Limitierungen von Clockify

Im Gegensatz zu Clockify-Alternativen fehlen erweiterte Verwaltungskontrollen und einige wichtige Features zur Genehmigung.

Eingeschränkte Webhook-Aktionen und Automatisierungsoptionen, wodurch die benutzerdefinierte Anpassung von Workflows oder externe Integrationen eingeschränkt werden.

Preise von Clockify

Free

Basis: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Standard: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Suite zur Produktivität: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2: 4,5/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockify?

Von einem verifizierten Benutzer:

Was mir an Clockify am besten gefallen hat, war, wie einfach und bequem die Zeiterfassung damit war. Ich habe es täglich genutzt und es wurde schnell zu einem natürlichen Teil meiner Routine. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und leicht zu bedienen, sodass das Erfassen von Stunden oder das Wechseln zwischen Aufgaben mit nur wenigen Klicks erledigt war. […] Die mobile App kann manchmal etwas fehlerhaft sein. Außerdem ist das Benutzen von benutzerdefinierten Berichten und das Exportieren detaillierter Berichte nicht immer intuitiv und hätte besser gestaltet werden können.

4. Bitrix24 (am besten geeignet für integriertes CRM und Aufgabenmanagement)

über Bitrix24

Bitrix24 bietet eine Reihe von Tools für CRM, Aufgabenmanagement, Teamkommunikation und Workflow-Automatisierung. Für Außendienstleiter und Bauleiter bietet es Zugriff auf Kundengespräche, Auftragsaktualisierungen, Arbeitsdokumente und den Fortschritt von Aufgaben.

Die integrierten Tools zur Workflow-Automatisierung ohne Programmieraufwand helfen dabei, Leads durch verschiedene Phasen zu führen. Erstellen Sie beispielsweise Aufgaben, wenn Kundenaktualisierungen eingehen, und benachrichtigen Sie die Mitarbeiter, wenn der Fortschritt voranschreitet.

Mit der Robotic Process Automation (RPA) können Sie routinemäßige, nicht-technische Aufgaben wie die automatische Genehmigung von Dokumenten, die Erstellung von Aufgaben und die Verwendung als Auslöser für E-Mails optimieren.

Die besten Features von Bitrix24

Verwalten Sie Pipelines und führen Sie die Nachverfolgung potenzieller Kunden von der Aufnahme bis zum Abschließen des Auftrags mit Tools für das Lead- und Deal-Management durch.

Zahlungen über Online-Zahlungen einziehen, die direkt in Angebote und Rechnungen integriert sind.

Leiten Sie Kundenanfragen über das Omnichannel-Kontaktcenter per Chat, E-Mail, Telefon und über soziale Kanäle weiter.

Erstellen Sie mit dem KI-CoPilot Marketinginhalte für E-Mails, Gesprächsprotokolle, Ideen und CRM-Felder.

Limitierungen von Bitrix24

Im Gegensatz zu anderen Alternativen zu Workmax fehlen erweiterte Features für die Berichterstellung, Analysen und Projektmanagement-Tools.

Bei sehr großen Datensätzen oder während Spitzenauslastungen kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Preise für Bitrix24

Basis: 61 $/Monat für fünf Benutzer

Standard: 124 $/Monat für 50 Benutzer

Professional: 249 $/Monat für 100 Benutzer

Enterprise: 499 $/Monat für 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Es ist ein sehr gutes Tool für Aufgabenmanagement, Teamkommunikation und Projektverfolgung. Es bietet viele nützliche Features wie Chatten und Videoanrufe, Meetings, Kalender, Zeiterfassung, Aufgaben-Erinnerungen und Dokumentenaustausch. […] Es hat eine komplexe Benutzeroberfläche, die für Neulinge schwer zu verstehen ist. Es ist ein kostspieliges Programm mit begrenzten Möglichkeiten zur Benutzerdefinition.

🔍 Wussten Sie schon? Das Konzept der „abrechenbaren Stunden” geht auf die frühen 1900er Jahre in Anwaltskanzleien zurück. Ursprünglich wurde es als ein System der „Fairness” angesehen, bei dem den Clients nur die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in Rechnung gestellt wurde, später wurde es jedoch zu einer Metrik der Produktivität in verschiedenen Branchen.

5. Wrike (am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows und die strukturierte Nachverfolgung von Projekten)

via Wrike

Wrike positioniert sich als Arbeitsmanagement-Plattform für die Planung, Ausführung und Berichterstellung in schnelllebigen Teams. Außendienstteams können eingehende Aufträge über detaillierte Anfrageformulare erfassen, Aufgaben mithilfe automatisierter Regeln weiterleiten und sich für zentralisierte Konfigurationen auf Wrike Spaces verlassen.

Die Dashboards mit Widgets, Diagrammen und Echtzeitdaten zeigen sofort den Fortschritt, Workload-Muster und sicherheitskritische Verzögerungen an.

Gantt-Diagramme und Ressourcenmanagement-Tools sorgen für Klarheit hinsichtlich der Reihenfolge und Kapazität. Der Zugriff über mobile Geräte gewährleistet, dass Außendienstleiter unterwegs Aufgaben aktualisieren, Zeitleisten überprüfen und Unterlagen genehmigen können.

Die besten Features von Wrike

Erfassen Sie strukturierte Arbeitsaufträge mithilfe benutzerdefinierter Anfrageformulare mit bedingten Fragen und automatischer Weiterleitung.

Wrike KI Copilot , das Aktualisierungen zusammenfasst, Arbeit priorisiert und Inhalte generiert. Steigern Sie die Produktivität Ihres mobilen Teams mit, das Aktualisierungen zusammenfasst, Arbeit priorisiert und Inhalte generiert.

Erfassen Sie Einträge mit Zeitangaben in großen Mengen oder führen Sie die Bearbeitung/Löschung vergangener Einträge durch, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Analysieren Sie Projektbudgets, Meilensteine und Teamleistung mit dynamischer Berichterstellung und Business-Intelligence-Integrationen.

Limitierungen von Wrike

Die Priorisierung von Aufgaben beschränkt sich nur auf eine Kennzeichnung als „hochwichtig“, es fehlen differenzierte Prioritätseinstellungen, um Workflows effektiv zu steuern.

Im Gegensatz zu Wrike-Alternativen fehlen erweiterte Zeitmanagement-Tools wie GPS-Nachverfolgung, Geofencing und die Unterscheidung von Überstunden.

Preise für Wrike

14-tägige kostenlose Testversion

Free-Plan

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Laut einem verifizierten Benutzer:

Wrike ist eine der am einfachsten einzurichtenden und zu bedienenden Projektmanagement-Plattformen. Sie hilft uns, Projekte nach Frist, Kunden und Thema zu organisieren und unseren Workflow zu definieren. […] Wrike erfüllt seine Aufgabe, aber die Benutzeroberfläche scheint für ein kleines Team, das eine einfache Plattform sucht, zu komplex zu sein. Einige Features, wie das Ändern von Zeitleisten und das Einrichten von Abhängigkeiten, sind zeitaufwändig und können Anfänger verwirren.

🧠 Wissenswertes: Die erste mechanische Stechuhr wurde 1888 von Willard Bundy, einem Juwelier aus New York, erfunden. Seine „Stempeluhr” markierte den Beginn der Automatisierung der Zeiterfassung. Hier ist er mit seiner Erfindung! Quelle

📚 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Personalplanung

6. Jibble (am besten geeignet für Gesichtserkennung und Automatisierung der Timesheets)

via Jibble

Jibble Positions ist eine Plattform für die Zeiterfassung für Teams, die von Standort zu Standort wechseln. Sie erfasst die Arbeitszeiten direkt vor Ort über Mobilgeräte, Tablets oder Desktops. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, erfolgt die Synchronisierung von Alles automatisch.

Die Plattform kombiniert einfache Zeiterfassung mit fortschrittlichen Methoden der Überprüfung wie Gesichtserkennung und GPS-Erfassung. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass jedes Protokoll genau widerspiegelt, wer vor Ort war, wann die Mitarbeiter eingetroffen sind und wo die Arbeiten durchgeführt wurden.

Jibble berechnet außerdem Überstunden gemäß Ihren Regeln, ordnet Arbeitsstunden bestimmten Projekten oder Clients zu und erstellt lohnabrechnungsfähige Timesheets.

Die besten Features von Jibble

Schlüsseln Sie die Stunden nach Standort, Tätigkeit, Handwerk oder Auftragnehmer auf und erkennen Sie mit der Engine für die Berichterstellung unterbesetzte Schichten oder Produktivitätslücken bei den Mitarbeitern.

Beschränken Sie die Anwesenheit auf bestimmte Standorte und blockieren Sie Stempelungen außerhalb des Bereichs durch Geofencing.

Sorgen Sie mit den Tools zur Projekt- und Aktivitätsnachverfolgung für eine genaue Erfassung der für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit.

Limitierungen von Jibble

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten und Visualisierungen der Berichterstellung, wie Dashboards oder Diagramme

Die mobile App benötigt Zeit für die Synchronisierung der Daten, wenn Sie das Netzwerk wechseln.

Preise für Jibble

Free

Premium: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jibble

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 1.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jibble?

Ein Benutzer drückt es so aus:

Jibble bietet eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die das Ein- und Ausstempeln unglaublich einfach macht, egal ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind. Die mobile App ist reaktionsschnell und zuverlässig, was für unsere Remote-Teams oder diejenigen, die im Außendienst arbeiten, von entscheidender Bedeutung ist. […] Die Kernfunktionalität ist zwar stark, aber die Anpassungsmöglichkeiten sind etwas eingeschränkt, insbesondere was die Funktionen für die Berichterstellung und die Auswahl der Exportformate betrifft.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte, die durch ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

📖 Lesen Sie auch: Die besten zeitnahen Alternativen und Konkurrenten

7. QuickBooks Time (am besten geeignet für standortbasierte Zeiterfassung und Synchronisierung der Gehaltsabrechnungen)

QuickBooks Time ist eine gute Wahl für kleine Geschäfte, die bereits die Lohnabrechnung oder Rechnungsstellung in QuickBooks durchführen. Es beseitigt eines der größten Probleme, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert sind: die manuelle Eingabe von Arbeitsstunden.

Dank automatisierter Timesheets, GPS-Erfassung, Tools für die Zeiterfassung und integrierten Genehmigungsfunktionen verbringen Sie weniger Zeit mit der Erfassung von Arbeitsstunden. Der Elite-Plan umfasst die Erfassung von Kilometerständen, Projektkostenvoranschläge im Vergleich zu Ist-Kosten, Geofencing und detaillierte Aktivitäts-Feeds.

So erhalten Sie eine klare Ansicht darüber, wie sich Zeit in Budgets und Fristen umsetzt. Und da es Teil des umfassenderen QuickBooks-Ökosystems ist, erhalten Unternehmen einen vernetzten Workflow für die Nachverfolgung von Arbeitszeiten, die Durchführung von Gehaltsabrechnungen, die Ausstellung von Rechnungen an Kunden und die Gewährleistung der Compliance.

Die besten Features von QuickBooks Time

Erstellen, passen Sie an und geben Sie Schichten frei mithilfe der in die Buchhaltungssoftware integrierten Optionen zur Teamplanung.

Richten Sie ein gemeinsames Time Kiosk -Gerät für die Mitarbeiter vor Ort ein.

Vergleichen Sie Aufwand und Erwartungen mit Projekt-Schätzungen vs. Ist-Werten .

Verfolgen Sie Bewegungen im Außendienst automatisch mit der Nachverfolgung der Fahrten.

Limit von QuickBooks Time

Mitarbeiter können nicht auf Timesheet-Daten zugreifen, die älter als zwei Zeiträume sind, was die historischen Referenzen für die Zeiterfassung einschränkt.

Es fehlt an Berichterstellung, und Sie können keine Arbeiten archivieren, was zu Ineffizienz führt.

Preise für QuickBooks Time

Zeitaufschlag: 20 $/Monat pro Benutzer

Time Elite: 40 $/Monat pro Benutzer

Time Premium + Payroll Premium: 88 $/Monat pro Benutzer

Time Elite + Payroll Elite: 134 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über QuickBooks Time?

Hier ist die Meinung eines Benutzers zu dieser Plattform:

Ich finde es toll, dass QB Time mit unserer Praxisverwaltungssoftware und QBO integriert ist. Allerdings fehlen einige Features, die für diejenigen, die die Zeit für bestimmte Aufträge erfassen, möglicherweise wichtiger sind. […] Mir gefällt es nicht, dass Aufträge in Quickbooks nicht archiviert werden können. Wir müssen dann durch jahrelange alte Elemente der Arbeit scrollen, um die Zeiterfassung durchzuführen.

📖 Lesen Sie auch: Google Docs-Vorlagen für Timesheets

💡 Profi-Tipp: Außendienstaktivitäten generieren riesige Datenmengen, die sich schnell summieren. Es ist eine enorme Herausforderung, all diese Daten zu verstehen und gleichzeitig Teams an mehreren Standorten zu koordinieren. ClickUp Brain MAX verwandelt diese Daten in verwertbare Informationen. Und so funktioniert es: Sprachgesteuerte Aktualisierungen vom Einsatzort aus : Verwenden Sie : Verwenden Sie Talk to Text , um Arbeitszeiten zu protokollieren, den Status des Auftrags zu aktualisieren, Probleme mit Geräten zu melden oder Aufgaben freihändig zuzuweisen, während Sie zwischen den Einsatzorten fahren oder durch die Einrichtungen gehen.

Sofortige Suche über alle Ihre Systeme hinweg : Finden Sie Sicherheitsinspektionsformulare, Auftragskostenvoranschläge, Gerätehandbücher oder Client-Verträge, indem Sie ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint und alle verbundenen Apps gleichzeitig durchsuchen.

Kontextbezogene KI, die Ihre Abläufe kennt: Greifen Sie auf mehrere KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini zu, die bereits Ihre Mitarbeiterpläne, Zeitleisten für Projekte und Ressourcenzuweisungen verstehen. Gewinnen Sie mit ClickUp Brain MAX intelligente Einblicke aus Ihrem ClickUp-Workspace.

via Buddy Punch

Buddy Punch ist eine Software für die Zeiterfassung, die für Berater entwickelt wurde. Sie bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie sich von unterwegs, vom Büro oder von einem gemeinsamen Kiosk aus einloggen können. Darüber hinaus verfügt sie über Tools, um Zeitdiebstahl zu verhindern, Zeitpläne durchzusetzen und genaue Arbeitszeiten der Mitarbeiter sicherzustellen.

Features wie Gesichtserkennung, Foto-Stempel, GPS-Stempel, Geofencing und IP-Sperren machen Schluss mit Spekulationen rund um die Anwesenheit. Echtzeit-Benachrichtigungen helfen Vorgesetzten, verspätete Ankünfte, versäumte Stempelungen und vorzeitige Ausstempelungen zu erkennen, bevor sie zu Problemen bei der Lohnabrechnung führen.

Die besten Features von Buddy Punch

Messen Sie den Aufwand pro Auftrag mithilfe von Auftragscodes für die projektbasierte Zeiterfassung.

Automatisieren Sie Zeitberechnungen mit Überstundenregeln , Rundungen und Nachverfolgung der Pausen .

Beschleunigen Sie die Gehaltsabrechnung mit automatisch berechneten Stunden, direkten Integrationen und Berichts-Exporten.

Sehen Sie den Status Ihrer Belegschaft in Echtzeit über das Who's Working Dashboard.

Limitierungen von Buddy Punch

Die Kalenderansicht und die Schichtanzeige weisen Layout-Probleme auf, wie unnötigen Platz und begrenzte Optionen zum Markieren bestimmter Schichtbedingungen.

Die Veröffentlichung von Schichten muss für alle Schichten gleichzeitig erledigt werden. Es fehlt die Möglichkeit, bestimmte Schichten einzeln zu veröffentlichen.

Preise für Buddy Punch

14 Tage lang kostenlose Testversion

Starter: 5,49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Buddy Punch

G2: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buddy Punch?

Laut einem Feedback eines Benutzers:

Die Software ist sehr benutzerfreundlich. Ich schätze es, dass sie uns über verspätete, vorzeitige oder versäumte Schichten benachrichtigt, und mir gefällt auch, dass es eine Option gibt, alle Benachrichtigungen bei Bedarf zu deaktivieren. […] Ich wünschte, die Version für den Computer würde das Ausfüllen der Felder bei der Planung erleichtern. Ich mag zwar das Drag-and-Drop-Feature, aber es ist ziemlich langsam und zeitaufwändig, wenn ich Schichten auf den richtigen Mitarbeiter verschieben muss.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept des „Geofence“ tauchte bereits in den 1990er Jahren in Systemen für die Tiernachverfolgung und Logistik auf, bevor es in Personal-Apps zum Mainstream wurde. Es wurde zunächst verwendet, um virtuelle Zäune für Vieh zu erstellen.

9. Rippling (am besten geeignet für Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Geräte- und Personalmanagement)

via Rippling

Rippling ist eine Plattform für das Außendienstmanagement, die für die gemeinsame Verwaltung von Personalwesen, Gehaltsabrechnung, IT, Finanzen und Compliance entwickelt wurde. Das Employee Graph-Datenmodell verbindet alles miteinander, von Zeitplänen und Standortdaten bis hin zu Auftragscodes, Vergütungssätzen und Organisationsstrukturen.

Auf diese Weise erfolgt die Synchronisierung der Zeit-, Anwesenheits- und Gehaltsabrechnungssysteme automatisch. Die Zeiterfassung ist direkt mit den Unternehmensrichtlinien verbunden, sodass Sie Überstundenberechnungen, Geolokalisierungsprüfungen, Onboarding, Audits und vieles mehr automatisieren können. Manager erhalten in Echtzeit Sichtbarkeit darüber, wer vor Ort ist, wer zu spät kommt und ob die Arbeitszeiten mit den Personalplänen übereinstimmen.

Die besten Features von Rippling

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Richtlinien für die Planung, Compliance, Überstunden und Personalbesetzung.

Erstellen Sie mit dem Workflow Studio fortschrittliche Automatisierungen unter Verwendung von Echtzeitdaten zu Mitarbeitern und Apps.

Integrieren Sie Mitarbeiter in wenigen Minuten mit automatischer Bereitstellung, Verträgen, Zugriff und Setup.

Reduzieren Sie Compliance-Risiken durch automatische Aktualisierungen des Arbeitsrechts, Schulungsanforderungen und Audits.

Limitierungen von Rippling

Viele wichtige Features werden als kostenpflichtige Add-Ons angeboten, was zu einer unerwarteten Zunahme der Tools führt.

Im Gegensatz zu Rippling-Alternativen fehlen den Funktionen der Berichterstellung erweiterte Funktionen wie Pivottabellen, Drilldowns und plattforminterne Vorschauen.

Rippling-Preismodell

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rippling-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Rippling?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Ich finde die Hilfe- und Chat-Features toll, auch die AI-Option ist meiner Meinung nach sehr umfassend, aber dann kann man auch noch ziemlich schnell mit einem Mitarbeiter chatten, der wirklich hilfreich ist. Die Support-Funktion wird immer weiterverfolgt. […] Ich würde mir eine Integration mit Docusign wünschen, damit wir die von uns versendeten Angebotsschreiben integrieren könnten. Außerdem finde ich die Anzahl der E-Mails pro Tag nicht so toll, sie überfluten meinen Posteingang.

🔍 Wussten Sie schon? Menschen sind bekanntermaßen schlecht darin, einzuschätzen, wie lange Dinge dauern werden. Der Planungsirrtum erklärt diese Eigenart. Unser Gehirn neigt dazu, davon auszugehen, dass alles reibungslos verläuft, und ignoriert dabei Verzögerungen, Ablenkungen und die zahlreichen kleinen Aufgaben, die sich einschleichen. Wir stellen uns die ideale Version eines Projekts vor, nicht die reale.

10. ClockShark (Am besten geeignet für GPS-gestützte Zeiterfassung und Auftragskalkulation)

via ClockShark

ClockShark ist eine Zeiterfassungssoftware für Teams, die unterwegs arbeiten. Anstatt sich auf das Gedächtnis am Ende des Tages zu verlassen, fordert die mobile App die Mitarbeiter auf, den Auftrag und die Aufgabe auszuwählen, sobald sie sich anmelden.

Jede erfasste Minute wird automatisch mit dem richtigen Arbeitskosten-Code synchronisiert, sodass Sie eine übersichtliche Auftragskalkulation, genaue Gehaltsabrechnungsdaten und eine klare Aufzeichnung darüber erhalten, wer wo gearbeitet hat.

Mit Crew Clock können Vorgesetzte ganz einfach die Arbeitszeiten ganzer Teams erfassen, während Sie mit den Planungstools Aufträge zuweisen, Anweisungen hinzufügen und die Teams sofort über Änderungen informieren können. Mit Offline-Support, geofenced Erinnerungen und einer umfassenden Integration mit QuickBooks, Sage, Xero, ADP und Paychex sorgt ClockShark für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Betriebsabläufe.

Die besten Features von ClockShark

Erfassen Sie die Anwesenheit präzise mit GPS-Nachverfolgung , Breadcrumbs und Who’s Working Now .

Speichern Sie Auftragsdetails, Notizen und Anweisungen mit den tools für papierloses Auftragsmanagement.

Erstellen Sie Echtzeitberichte und Dashboards zu Zeit, Anwesenheit, Produktivität und Finanzen für datengestützte Entscheidungen.

Limitierungen von ClockShark

Es fehlt eine Funktion für die Offline-Zeiterfassung, was für Baustellen mit schwacher oder keiner Internetverbindung problematisch sein kann.

Es ist jeweils nur eine aktive Integration möglich, was für Unternehmen, die mehrere Systeme verwenden, einschränkend sein kann.

Preise für ClockShark

14-tägige kostenlose Testversion

Standard: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 71 $/Monat pro Benutzer 11 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ClockShark

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClockShark?

Dieser Rezensent fasst es gut zusammen:

Alle meine Mitarbeiter sind in einer App zusammengefasst. Ich kann ihre Zeitpläne einsehen, Termine hinzufügen, sehen, wo sie sich gerade befinden und wo sie den Tag verbracht haben, und meine Mitarbeiter können mir Notizen schicken. […] Ich würde mir ein Feature wünschen, mit dem ich nachverfolgen kann, wann ein Termin ursprünglich vereinbart oder eine Notiz eingegeben wurde.

📖 Lesen Sie auch: Effiziente Workflows: Ausführliche Bewertung von TimeCamp

Führen Sie mit ClickUp End-to-End-Aktivitäten im Feld durch.

An manchen Tagen sind es nicht die großen Probleme, die Ihre Teams ausbremsen, sondern die ständigen Reibereien. Wenn die täglichen Frustrationen mit WorkMax zur Routine werden, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihre nächste Plattform Ihnen sauberere Daten, reibungslosere Prozesse und bessere Sichtbarkeit über alle Baustellen bieten muss.

Die Tools in dieser Liste schließen die Lücken von WorkMax auf unterschiedliche Weise.

Wenn Sie jedoch nach einer Lösung suchen, die Ihren gesamten Außendienst vereinheitlicht, einschließlich Aufgaben, Zeiterfassung, Formularen, Kommunikation und KI-Support, ist ClickUp die richtige Wahl.

Mit ClickUp Zeiterfassung für eine präzise Auftragsprotokollierung, ClickUp Formulars für die mobilfreundliche Datenerfassung im Feld und ClickUp Brain für kontextbezogene Antworten erhalten Sie einen einzigen Workspace, der alle Silos beseitigt.

