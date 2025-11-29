10 Videomarketingstrategien für das Wachstum von Start-ups

Sie scrollen durch Ihren Feed, als Ihnen ein 15-sekündiger Clip ins Auge fällt. Er erzählt eine Geschichte, die Sie interessiert. Er weckt Ihre Neugier, sodass Sie mehr auf der Seite entdecken möchten, und ehe Sie sich versehen, haben Sie eine Stunde damit verbracht, das Konto zu durchstöbern.

Gutes Video-Marketing lässt Menschen innehalten, zuschauen und sich daran erinnern.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass 93 % der Marketingfachleute sagen, dass Video-Marketing ihnen einen guten ROI beschert hat.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir die richtigen Videomarketingstrategien für den Erfolg von Start-ups, um aus wenigen Sekunden Aufmerksamkeit dauerhafte Kundenbeziehungen zu machen. 🤩

🔍 Wussten Sie schon? Videos liefern weiterhin solide Renditen: Zwei Drittel der Studienteilnehmer geben an, dass sich der ROI verbessert oder stabil bleibt. Fast 50 % der Marketingfachleute berichten von besseren Ergebnissen, während 44 % der Vertriebsprofis dasselbe sagen.

Warum Video-Marketing für das Wachstum von Startups unerlässlich ist

Wenn Sie ein Unternehmen aufbauen, ist Aufmerksamkeit die wertvollste Währung, und Videos sind eine der schnellsten Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Hier sind die Gründe, warum Sie einen Workflow für die Produktion von Videos einrichten sollten:

Steigern Sie das Engagement durch die Kombination von Bild und Ton, um einprägsame, emotional ansprechende Botschaften zu erstellen.

Vereinfachen Sie komplexe Ideen durch durch Videos , die Ihrem Publikum helfen, technische oder innovative Produkte schnell zu verstehen.

Steigern Sie die Konversionsrate, indem Sie Videos auf Ihren Landing Pages einsetzen und passive Besucher zu aktiven Kunden machen.

Verbessern Sie Ihre SEO-Leistung, da Suchmaschinen Seiten mit eingebetteten Videos priorisieren und so mehr organischen Traffic auf Ihre Website lenken.

Erweitern Sie Ihre Reichweite und Glaubwürdigkeit durch teilbare, authentische Geschichten, die Vertrauen schaffen und Ihre Sichtbarkeit auf verschiedenen Plattformen erhöhen.

Diversifizieren Sie Ihren Inhalt durch den Einsatz von Videos für Demos, Produktbeschreibungen, Erfahrungsberichte, Kulturberichte oder Clips für jede Phase Ihres Trichters.

Nutzen Sie Kurzform- und Inhalte von Creatoren, um den Wert des Produkts hervorzuheben, die Markenpersönlichkeit zu präsentieren und die Loyalität mit geringem Budget zu steigern.

Erzielen Sie messbare Ergebnisse durch mehr Anmeldungen, größeres Produktinteresse und mehr Social Sharing.

🧠 Wissenswertes: Kurze Video-Formate (wie „Shorts” auf YouTube) haben mehr Ansichten und Likes pro Ansicht als normale Videos. Allerdings haben sie auch weniger Kommentare pro Ansicht und schneiden in den Kategorien Bildung/Politik nicht so gut ab.

10 bewährte Videomarketingstrategien für das Wachstum von Startups

Sie haben etwas Sinnvolles geschaffen: ein Produkt, das ein Problem löst, ein Team, das daran glaubt, und einen Markt, der dafür bereit ist. Sie können nicht einfach einen Clip zusammenstellen und auf das Beste hoffen, sondern müssen bewährte Strategien umsetzen, die zufällige Besucher in treue Benutzer verwandeln.

Genau das bieten wir Ihnen hier! 💁

1. Definieren Sie die Ziele des Videomarketings Ihres Start-ups

Beginnen Sie mit der Ausrichtung vor der Produktion; stürzen Sie sich nicht direkt in die Dreharbeiten. Fragen Sie sich selbst: Was ist der Zweck dieses Videos?

Bevor Sie überhaupt mit der Aufnahme beginnen, sollten Sie sich überlegen, wie Erfolg für Sie aussieht. Möchten Sie die Anzahl der Anmeldungen steigern, die Besucherzahlen Ihrer Website erhöhen oder Benutzer über Ihr Produkt informieren?

📌 Beispiel: Ein neues Produktmanagement-Startup setzt sich das Ziel, die Anzahl der Demo-Anfragen innerhalb von 60 Tagen mithilfe einer Reihe kurzer Erklärvideos um 15 % zu steigern. Jedes Skript und jeder CTA-Punkt ist direkt auf dieses Ziel ausgerichtet.

🔍 Wussten Sie schon? Selbst die Vorstellung, wie kurz ein Video-Werbespot sein kann, hat eine Geschichte: Der Begriff „Blipvert” (ultrakurzer Werbespot) wurde in der Fernsehserie Max Headroom aus den 1980er Jahren geprägt, um Werbespots zu bezeichnen, die vielleicht nur eine Sekunde lang waren.

2. Lernen Sie Ihre Zielgruppe und die Eignung Ihrer Plattform kennen

Ihre Videos richten sich an eine bestimmte Zielgruppe (und zwar am richtigen Ort). Beginnen Sie damit, herauszufinden, wo sich Ihre Benutzer aufhalten und wie sie dort Inhalte konsumieren.

📌 Beispiel: Ein B2B-SaaS-Startup könnte feststellen, dass seine Zielgruppe am aktivsten auf LinkedIn ist, wo kurze, auf Erkenntnissen basierende Videos am besten funktionieren. Ein Lifestyle-App-Startup könnte hingegen ein höheres Engagement auf Instagram Reels oder TikTok verzeichnen, wo visuelles Storytelling und Trends dominieren.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie schnell Zielgruppen-Personas und verknüpfen Sie diese mit plattformspezifischen Content-Plänen in Social-Media-Vorlagen. So kann Ihr Team den Ton, die visuelle Gestaltung und die Länge der Videos entsprechend anpassen.

3. Entwickeln Sie eine starke Markengeschichte

Anstatt einer Liste von Features bauen Sie eine Geschichte rund um das Problem, das Sie lösen, und die Menschen, denen Sie helfen, auf. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Geschichte erzählen, erstellen Sie vor der Produktion ein Storyboard und ein Skript für jedes Video.

Eine großartige Bandgeschichte:

Hebt das Problem mit einem nachvollziehbaren Schmerzpunkt hervor

Präsentieren Sie Ihre Lösung als Held

Stellt eine emotionale Verbindung zu Menschen her

📌 Beispiel: Ein Start-up für nachhaltige Mode könnte sein Video mit dem Problem der Abfälle durch Fast Fashion beginnen, dann zeigen, wie es ethisch einwandfreie Materialien beschafft, und mit einem Aufruf zum „bewussten Einkaufen” enden. Das ist emotional, einfach und zielgerichtet.

🚀 Schneller Hack: Kreatives Brainstorming verläuft selten linear. Mit ClickUp Whiteboards können Sie Ihre Geschichte visuell darstellen, sobald Ihnen Ideen kommen. Entwerfen Sie den Erzählbogen, fügen Sie Haftnotizen für wichtige Szenen hinzu und weisen Sie Ihrem Kreativteam Aktionspunkte zu. So stellen Sie sicher, dass alle, vom Autor bis zum Editor, am gleichen Erzählstrang arbeiten. Richten Sie Ihren Produktionsprozess in ClickUp Whiteboards aus. Entwickeln Sie mit den KI-gestützten Whiteboards in ClickUp eine erfolgreiche Videomarketingstrategie für Social-Media-Plattformen.

4. Planen Sie Ihren Video-Inhalt-Kalender

Konsistenz ist wichtiger als Intensität. Sie müssen nicht jedes Mal ein Video veröffentlichen, wenn Sie gerade inspiriert sind, sondern sollten einen Content-Kalender erstellen, der auf Ihre Markteinführungszyklen, Kampagnen oder Ereignisse abgestimmt ist. Achten Sie dabei auf eine ausgewogene Mischung verschiedener Inhalte.

Kombinieren Sie Produktdemos, Anleitungsvideos und Clips mit Einblicken hinter die Kulissen, um verschiedene Zielgruppensegmente anzusprechen. Sie können Videos auch mit E-Mail-Kampagnen, Ereignissen oder Aktionen synchronisieren, um eine größere Reichweite zu erzielen.

📌 Beispiel: Ein Start-up für Lebensmittellieferungen könnte wöchentliche „Behind-the-Box”-Videos planen, die Köche bei der Arbeit, Kundenbewertungen und App-Tipps zeigen, um das Engagement über alle Plattformen hinweg konstant zu halten.

💡 Profi-Tipp: Die ClickUp-Vorlage für den Content-Kalender wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven Planung und Veröffentlichung Ihrer Inhalte zu helfen. Diese Vorlage bietet eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Sie Dateien per Drag & Drop verschieben, Kommentare hinzufügen und die Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Inhalte durchführen können. Kostenlose Vorlage herunterladen Verzichten Sie auf langweilige Tabellenkalkulationen und nutzen Sie die Vorlage für den Inhaltskalender von ClickUp, um Inhalte das ganze Jahr über zu planen, zu organisieren und zu verfolgen.

5. Konzentrieren Sie sich auf wirkungsvolle Videoformate

Wenn das Budget und die Bandbreite Ihres Start-ups limitiert sind, verdient nicht jedes Video die gleiche Bildschirmzeit. Der Schlüssel liegt darin, sich auf Formate zu konzentrieren, die sowohl Reichweite als auch Kundenbindung bieten. Der Sweet Spot zwischen kreativem Storytelling und messbarer Performance.

Beginnen Sie mit Videoideen, die auf natürliche Weise Aufmerksamkeit erregen und halten: Erklärvideos, Kundenreferenzen und Tutorials. Diese Formate vereinfachen Ihr Wertversprechen und schaffen schnell Glaubwürdigkeit.

Das sagen die Engagement-Daten von Wistia:

Die Sache ist die: Je länger das Video, desto geringer die Interaktionsrate. So funktioniert die menschliche Aufmerksamkeit nun einmal. Aber kürzer ist nicht immer besser. Ein 10-minütiges Tutorial, das sich intensiv mit dem Wert befasst, kann einen 1-minütigen Clip in Bezug auf die Gesamtwiedergabezeit übertreffen.

Ein klares Indiz dafür ist: Menschen bleiben dran, wenn sie etwas Nützliches lernen. Ob es sich nun um einen 60-sekündigen Schnelltipp oder eine detaillierte Produktvorstellung handelt, versuchen Sie immer, zuerst zu informieren und dann zu verkaufen.

📌 Beispiel: Ein Start-up könnte eine Reihe von zweiminütigen „How-it-works”-Clips veröffentlichen, in denen verschiedene Features des Produkts erklärt werden, gepaart mit kurzen Testimonial-Ausschnitten. Diese kleineren, wertvollen Videos schaffen schneller Vertrautheit und Interesse als ein langer Pitch-Reel.

6. Optimieren Sie Videos für maximale Reichweite

Betrachten Sie die Auffindbarkeit als Teil Ihres Workflows zur Erstellung von Inhalten. Machen Sie Ihre Videos leicht auffindbar, indem Sie klare Titel, einfache Schlüsselwörter und eine ansprechende Miniaturansicht verwenden. Passen Sie das Format und die Länge an die Plattform an, damit der Algorithmus Sie nicht benachteiligt.

Freigeben Sie Ihre Videos auf Ihren Social-Media-Plattformen, um ihnen einen zusätzlichen Schub zu geben. Denken Sie daran: Kleine Optimierungen = größere Reichweite ohne großen Aufwand.

So können Sie Ihre Reichweite maximieren:

Verwenden Sie SEO-orientierte Titel: Konzentrieren Sie sich auf die Suchabsicht (was Ihre Zielgruppe tatsächlich eingibt) und halten Sie die Titel unter 60 Zeichen, damit sie nicht abgeschnitten werden.

Schreiben Sie beschreibende Texte mit vielen Keywords: Fügen Sie die wichtigsten Keywords ganz natürlich in die ersten Zeilen ein und fügen Sie Zeitstempel oder Verknüpfungen zu Ressourcen für längere Videos hinzu.

Entwerfen Sie ansprechende Miniaturansichten: Verwenden Sie kontrastreiche Farben, ausdrucksstarke Grafiken und wenig Text, während Sie gleichzeitig ein einheitliches Branding beibehalten.

Fügen Sie starke CTAs hinzu: Leiten Sie die Zuschauer mit Bildschirmanweisungen oder Endbildschirmen dazu an, den nächsten Schritt zu tun, z. B. abonnieren, besuchen oder herunterladen.

Optimieren Sie Metadaten und Tags: Fügen Sie präzise Schlüsselwörter, Marken-Tags und relevante Kategorien hinzu, damit Algorithmen Ihre Inhalte korrekt im Index erfassen können.

Untertitel und Transkripte hinzufügen: Verbessern Sie die Barrierefreiheit, steigern Sie die SEO und machen Sie Ihre Videos auch ohne Ton anschaubar.

💡 Profi-Tipp: Produzieren Sie mehrere kurze, wirkungsvolle Videos in einer Sitzung. So bleiben Ihre Inhalte konsistent, effizient und für die Verwendung auf mehreren Plattformen bereit, während Sie gleichzeitig jede Sekunde der Aufmerksamkeit Ihres Publikums maximieren.

7. Nutzen Sie soziale Kanäle effektiv

Jede soziale Plattform hat ihren eigenen Rhythmus, und Ihre Videos sollten darauf zugeschnitten sein. Was auf YouTube funktioniert, könnte auf Instagram floppen, und was auf LinkedIn viral geht, könnte auf TikTok untergehen. Der Trick? Passen Sie Ihre Botschaft an das Medium an.

Hier sind einige Tipps:

Passen Sie Ihr Video-Format an: Verwenden Sie vertikale Videos (9:16) für Instagram Reels und TikTok und horizontale Videos (16:9) für YouTube und LinkedIn.

Frühzeitig Interesse wecken: Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer in den ersten drei Sekunden, insbesondere auf Plattformen wie Instagram und TikTok, auf denen viel gescrollt wird.

Benutzerdefinierte Bildunterschriften: Verfassen Sie plattformgerechte Bildunterschriften: für Unterhaltung auf Instagram, mit Wertorientierung auf LinkedIn und mit trendbewusster Ausrichtung auf TikTok.

Posten Sie zum richtigen Zeitpunkt: Überprüfen Sie die Analysedaten, um festzustellen, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist, und planen Sie Ihre Videos entsprechend.

🤝 Freundliche Erinnerung: Beantworten Sie Kommentare, geben Sie von Benutzern erstellte Clips frei und heften Sie Ihre besten Videos an, um die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten.

💡 Bonus: Sie suchen das Produktdemo-Skript von vor drei Wochen oder den endgültigen Schnitt Ihres Launch-Videos? Mit ClickUp Brain MAX können Sie das und noch viel mehr: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, Dropbox und alle Ihre verbundenen Apps sofort, um Videodateien, Skripte und Kreativ-Briefings an einem Speicherort in Sekundenschnelle zu finden – kein langes Suchen in Ordnern oder Fragen mehr wie „Wer hat die neueste Version?“.

Verwenden Sie Talk to Text , um Videoideen zu sammeln, Aufgaben der Bearbeitung zuzuweisen oder Zeitleisten per Spracheingabe zu aktualisieren – ganz ohne Hände, während Sie das Filmmaterial überprüfen oder Ihren nächsten Dreh vorbereiten.

Nutzen Sie Premium-KI-Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini in einer einzigen, kontextbezogenen Lösung, die Ihre Video-Marketing-Ziele, Ihre Markenstimme und die Leistung vergangener Kampagnen versteht. Probieren Sie ClickUp Brain MAX für tiefergehende Recherchen und mehr Kontext aus. Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI, die die Videostrategie, die Vorlieben Ihres Publikums und den Inhalt-Kalender Ihres Start-ups kennt. Beenden Sie noch heute die Unübersichtlichkeit Ihrer KI-Tools.

8. Verwenden Sie vorhandene Videos für andere Zwecke und skalieren Sie sie

Für die meisten Startups ist es nicht möglich, jede Woche neue Videos zu erstellen, aber eine intelligente Wiederverwendung ist machbar. Sie haben bereits Gold in Ihren Archiven, es muss nur noch poliert werden.

Sie können lange Inhalte in Ausschnitte unterteilen, beispielsweise Webinare oder Demos in 30- bis 60-sekündige Clips für soziale Medien umwandeln. Außerdem ist es eine gute Idee, Transkripte langer Videos in SEO-freundliche schriftliche Inhalte für Ihre Website umzuwandeln.

Erfahren Sie mehr vom Leiter des internationalen Blog-Teams bei Wix:

Es schadet nie, Ihre Langform-Inhalte in Kurzformate (wie Instagram Reels, YouTube Shorts usw.) umzuwandeln – und umgekehrt. Auf diese Weise können Sie Menschen ansprechen, die Informationen auf unterschiedliche Weise konsumieren. Es ist eine zeitlose Technik, die den Wert Ihrer Arbeit steigert.

Es schadet nie, Ihre Langform-Inhalte in Kurzformate (wie Instagram Reels, YouTube Shorts usw.) umzuwandeln – und umgekehrt. Auf diese Weise können Sie Menschen ansprechen, die Informationen auf unterschiedliche Weise konsumieren. Es ist eine zeitlose Technik, die den Wert Ihrer Arbeit steigert.

9. Verfolgen Sie Engagement- und Metriken

Anhand von Daten können Sie erkennen, was Anklang findet, was nicht funktioniert und wo Sie Ihren nächsten Aufwand investieren sollten. Hier sind einige Metriken, die Sie in Ihrer Software für das Projektmanagement bei der Videoproduktion verfolgen sollten:

Ansichtszahl : Wie oft Ihr Video angesehen wurde; ein grundlegender Indikator für die Reichweite.

Watch Time : Die Gesamtzeit, die Zuschauer mit dem Ansehen Ihres Videos verbringen; hat für die Algorithmen der Plattformen einen starken Wert.

View-Through-Rate (VTR) : Der Prozentsatz der Zuschauer, die Ihr Video bis zum Ende ansehen.

Kundenbindung : Zeigt, an welchen Stellen Zuschauer abspringen, und hilft Ihnen so, starke und schwache Momente in Ihrem Video zu identifizieren.

Durchschnittliche Dauer einer Ansicht : Wie lange bleibt der durchschnittliche Zuschauer engagiert, bevor er die Seite verlässt?

Klickrate (CTR) : Misst, wie viele Zuschauer nach dem Ansehen auf Ihre Handlungsaufforderung, Miniaturansicht oder Ihren Link geklickt haben.

Engagement-Rate : Gesamtzahl der Interaktionen (Likes, Kommentare, Shares, Speichervorgänge) im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ansichten oder Reichweite

Social Shares : Wie oft Ihr Video geteilt wird, was die Sichtbarkeit und die organische Reichweite erhöht.

Konversionsrate: Wie viele Zuschauer haben nach dem Anschauen eine gewünschte Aktion (Anmeldung, Kauf, Herunterladen) fertiggestellt?

📌 Beispiel: Wenn Ihr Produktdemo-Video eine hohe Wiedergabezeit, aber eine niedrige Klickrate aufweist, erscheint Ihre CTA möglicherweise zu spät; testen Sie, ob Sie sie früher im Video platzieren können.

🧠 Wissenswertes: Das erste wirklich virale Markenvideo wird oft der Serie „Will It Blend?“ von BlendTec (seit etwa 2006) zugeschrieben. Die einfache Idee (der CEO mixt seltsame Objekte wie iPhones in einem Video) zeigte, wie Video + Humor + Teilbarkeit = Marketing-Gold im Online-Zeitalter sind.

10. Iterieren Sie mit Feedback und Erkenntnissen

Betrachten Sie jeden Upload als Experiment und lernen Sie aus Ihren Erfolgen (und Misserfolgen), um den nächsten noch besser zu machen. Nutzen Sie Kommentare Ihres Publikums, Grafiken zur Wiedergabezeit, A/B-Tests und Plattformanalysen, um Ihren kreativen Ansatz, Ihr Tempo, Ihre Botschaften und Ihre Handlungsaufforderungen zu verfeinern.

Selbst kleine Anpassungen – wie das Optimieren von Miniaturansichten, das Überarbeiten von Einleitungssätzen oder das Ausprobieren neuer Formate – können zu erheblichen Verbesserungen führen. Hier sind einige einfache Möglichkeiten, wie Sie sich anhand von Feedback verbessern können:

Probieren Sie verschiedene Miniaturansichten, Intros oder CTAs aus.

Ermutigen Sie zu Kommentaren, Umfragen oder Befragungen.

Vergleichen Sie jeden Monat Video-Typen, Themen und Leistungstrends.

Aktualisieren Sie Ihren Inhalt basierend auf dem Verhalten Ihrer Zielgruppe und Änderungen der Plattformalgorithmen.

📌 Beispiel: Wenn Lehrvideos besser abschneiden als Kulturclips, verlagern Sie 60 % Ihres bevorstehenden Produktionsplans auf Tutorials oder Anleitungen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie frühzeitig ein wiederkehrendes Video-Format. Selbst etwas so Einfaches wie „Friday Fixes” oder „Startup Snacks” sorgt für Konsistenz, und Konsistenz ist für eine langfristige Reichweite wichtiger als Viralität.

🧠 Wissenswertes: Die Kampagne „The Force“ von Volkswagen aus dem Jahr 2011 wurde vier Tage vor dem Super Bowl auf YouTube veröffentlicht. Bis Donnerstagmorgen erzielte sie 1,8 Millionen Ansichten und bis zum Anpfiff 17 Millionen, wodurch sich die Natur der Super-Bowl-Werbung von „einmaligen TV-Spots“ zu umfassenden, digital geführten Kampagnen wandelte.

So verwalten Sie Video-Marketing-Workflows effizient

Sie wissen, dass Videos funktionieren. Die Daten sprechen für sich: Videoinhalte fördern das Engagement, schaffen Vertrauen und erzielen bessere Konversionsraten als Text allein.

Für Start-ups scheint es jedoch unmöglich, die Kluft zwischen „wir sollten mehr Videos produzieren” und der tatsächlichen Bereitstellung konsistenter, hochwertiger Inhalte zu überbrücken. Das bedeutet verstreute Assets in Ordnern, verlorene Versionen in alten E-Mail-Threads, unbemerkt verstreichende Fristen und Genehmigungsengpässe. Dies wird als „Work Sprawl” bezeichnet . ClickUp vereint Ihre gesamten Videomarketing-Aktivitäten an einem Ort als weltweit erster konvergierter KI-Workspace.

Die Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp vereint alle Arbeits-Apps, Daten und Workflows. Vom ersten Konzept bis zur endgültigen Veröffentlichung kann Ihr Team Inhaltskalender planen, gemeinsam an Skripten arbeiten, Produktionszeitleisten verfolgen, Assets verwalten und die Leistung analysieren, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

So zentralisiert das Projektmanagement- Tool für die Video-Produktion Ideenfindung, Produktion und Veröffentlichung in einem Workspace:

Kreative Ideenfindung mit ClickUp-Dokumenten

Jedes großartige Video beginnt mit einer starken Idee, und ClickUp Docs weckt diese Kreativität. Diese kollaborativen, lebendigen Dokumente bieten Ihnen einen Raum, um Kampagnenkonzepte zu brainstormen, Skripte zu entwerfen und kreative Briefings zu speichern.

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument mit integrierter KI, um Ideen für Ihre Video-Strategie gemeinsam zu dokumentieren.

Sie können Ihre Ideen mit Kopfzeilen, Checklisten und Einbettungen formatieren und sogar Teamkollegen mit @mention erwähnen, um sofortiges Feedback zu erhalten. Da Dokumente direkt mit ClickUp Aufgaben verknüpft sind, können Sie jede Idee in einen umsetzbaren Schritt verwandeln.

📌 Beispiel: Ihr Marketingteam entwirft in einem ClickUp-Dokument ein Video-Konzept mit dem Titel „Behind the Startup“ (Hinter den Kulissen des Start-ups). Innerhalb desselben Dokuments taggen Sie Ihren Designleiter, damit er Storyboard-Grafiken hinzufügt, weisen Ihrem Texter eine Aufgabe für das Videoskript zu und verknüpfen das fertige Konzept mit Ihrem Content-Kalender.

📮 ClickUp Insight: 45 % der Befragten unserer Umfrage geben an, dass sie arbeitsbezogene Recherche-Registerkarten wochenlang geöffnet lassen. Für weitere 23 % gehören zu diesen wertvollen Registerkarten auch KI-Chat-Threads mit umfangreichen Kontextinformationen. Im Grunde genommen lagert die große Mehrheit Speicherplatz und Kontext an fragile Browser-Registerkarten aus. Wiederholen Sie nach uns: Tabs sind keine Wissensdatenbanken. 👀 ClickUp Brain MAX verändert hier die Spielregeln. Mit dieser KI-Super-App können Sie Ihren Workspace durchsuchen, mit mehreren KI-Modellen interagieren und sogar Sprachbefehle verwenden, um Kontext aus einer einzigen Oberfläche abzurufen. Da MAX auf Ihrem PC installiert ist, beansprucht es keinen Platz auf Ihren Registerkarten und kann Unterhaltungen speichern, bis Sie sie löschen!

Erstellen Sie einen leicht verständlichen Workflow für Aufgaben.

Sobald Ihre Ideen ausgereift sind, ist es an der Zeit, Ihre Kreativität in einen strukturierten Plan umzusetzen. Unterteilen Sie jedes Video-Projekt in klare, umsetzbare Schritte, indem Sie ClickUp Aufgaben mit Unteraufgaben und Checklisten innerhalb der Videomarketing-Software verwenden.

Erstellen Sie spezifische ClickUp-Aufgaben, um Video-Projekte in machbare Arbeitsschritte zu unterteilen.

Sie können Verantwortlichkeiten zuweisen, Prioritäten festlegen, Abhängigkeiten hinzufügen (damit die Bearbeitung nicht vor Abschluss der Dreharbeiten beginnt) und Aufgabenvorlagen verwenden, um Zeit bei wiederkehrenden Videotypen wie Produktdemos oder Erfahrungsberichten zu sparen.

📌 Beispiel: Das Marketingteam Ihres Start-ups erstellt für jede Phase eine Aufgabe: Konzept, Drehbuchfreigabe, Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung mit Fristen, Mitarbeitern und angehängten Dokumenten oder Clips. Der Projektmanager kann sofort sehen, wer an was arbeitet, was überfällig ist und was zur Überprüfung bereitsteht.

Ein Kunde berichtet außerdem:

Insbesondere die Funktion für Unteraufgaben und die Möglichkeit, Projektabhängigkeiten zu definieren, haben für uns einen entscheidenden Unterschied gemacht, da wir häufig an Projekten mit mehreren Komponenten arbeiten, an denen oft verschiedene Mitglieder unseres Teams (oder unserer Clients) beteiligt sind. Darüber hinaus war die Registerkarte „Home“, die einen umfassenden Überblick über das Projekt bietet, äußerst hilfreich, um unnötige Verzögerungen in der Kommunikation oder Produktion zu vermeiden.

Insbesondere die Funktion für Unteraufgaben und die Möglichkeit, Projektabhängigkeiten zu definieren, haben für uns einen entscheidenden Unterschied gemacht, da wir häufig an Projekten mit mehreren Komponenten arbeiten, an denen oft verschiedene Mitglieder unseres Teams (oder unserer Clients) beteiligt sind. Darüber hinaus war die Registerkarte „Startseite“, die einen umfassenden Überblick über das Projekt bietet, äußerst hilfreich, um unnötige Verzögerungen in der Kommunikation oder Produktion zu vermeiden.

Fügen Sie mit ClickUp Brain KI-gestützte Automatisierung hinzu.

ClickUp Brain beschleunigt Ihren Video-Marketing-Workflow vom Konzept bis zur Veröffentlichung.

Verwenden Sie diese, um Video-Skripte basierend auf Ihrer Produktpositionierung zu erstellen, ansprechende Aufhänger für verschiedene Plattformen zu entwickeln oder Video-Beschreibungen und Untertitel zu entwerfen, die zu Ihrer Markenstimme passen.

Möchten Sie ein Webinar in kurze Clips umwandeln?

ClickUp Brain kann wichtige Momente vorschlagen, die es wert sind, hervorgehoben zu werden, und Social-Media-Texte für jedes Segment entwerfen. Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Videos mit Titeln versehen oder welche Miniaturansichten Sie verwenden sollen? Bitten Sie Brain, Ihre erfolgreichsten Inhalte zu analysieren und Ihnen Möglichkeiten zur Überarbeitung vorzuschlagen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihre gesamte videogestützte Content-Produktion mit ClickUp AI optimieren können.

Der echte Vorteil: Brain versteht den Kontext Ihres Start-ups, da es Zugriff auf Ihren verbundenen Workspace hat. Es ist mit Ihren Markenrichtlinien, Ihrer Zielgruppe, der Leistung früherer Kampagnen und Ihren Produktbotschaften vertraut. Wenn Sie es also um Hilfe bei Ihrer Video-Strategie bitten, erhalten Sie keine allgemeinen Marketingtipps, sondern Empfehlungen, die auf das zugeschnitten sind, was für Ihr Team tatsächlich funktioniert hat und was Ihren aktuellen Zielen entspricht.

Außerdem kann Brain auch als Ihr Co-Manager für das Projektmanagement fungieren. Wenn Sie beispielsweise eine Aufgabe „Produktdemo-Video” erstellen, generiert es sofort ein vollständiges Framework, einschließlich Unteraufgaben für das Verfassen des Skripts, das Filmen, die Bearbeitung und die Veröffentlichung, die jeweils dem richtigen Eigentümer zugewiesen werden.

Sie können sogar fragen: „Wie ist der Status unserer nächsten Video-Veröffentlichung?“ oder „Welche Video-Aufgaben liegen hinter dem Zeitplan zurück?“ Innerhalb von Sekunden fasst das KI-Marketing-Tool Aktualisierungen zusammen, weist Eigentümer zu und hebt potenzielle Hindernisse hervor.

🧠 Wissenswertes: Am 1. Juli 1941 wurde vor einem Baseballspiel ein 10-sekündiger Spot für Bulova auf dem New Yorker Fernsehsender WNBT (heute WNBC) ausgestrahlt. Er kostete etwa 9 Dollar, zeigte eine Uhr über einer Karte der USA und gilt weithin als die erste bezahlte Fernsehwerbung.

Sorgen Sie mit ClickUp Clips für einen reibungslosen Workflow für Genehmigungen.

Wenn Ihr Team visuell kommunizieren muss, verwandelt ClickUp Clips endlose Threads mit Kommentaren in prägnante, klare Video-Botschaften.

Anstatt detailliertes Feedback zu Video-Bearbeitungen zu tippen oder Ihre Vision für das nächste Kampagnen-Asset zu erklären, nehmen Sie einfach einen kurzen Screenshare auf, der genau zeigt, was Sie meinen.

Geben Sie Feedback zu Marketing-Videos, um mit ClickUp Clips maximale Klarheit zu erzielen

Ihr Creative Director kann beispielsweise einen Clip aufnehmen, in dem er verschiedene Miniaturansichten vorstellt und erklärt, warum eine davon besser funktioniert.

Jeder Clip wird automatisch in Ihrem Clips Hub gespeichert, wodurch eine durchsuchbare Bibliothek mit Video-Feedback, kreativen Anweisungen und Strategiediskussionen entsteht, auf die Ihr Team jederzeit zurückgreifen kann. Neue Mitglieder des Teams können sich frühere Clips ansehen, um Ihren Videostil und Ihre Standards zu verstehen, anstatt diese aus verstreuten Slack-Nachrichten zusammenzuflicken.

🚀 Freundlicher Tipp: ClickUp Brain bietet Ihnen einen integrierten Schreibassistenten, der den Kontext Ihres Projekts, Beispiele für Brand Kits und Ihren Workflow versteht. Damit können Sie Video-Skripte, Social-Media-Bildunterschriften, Beschreibungen und sogar Workflow-Entwürfe erstellen. Beispielaufgabe: Schreiben Sie ein 90-sekündiges Skript für das nächste Kundenreferenzvideo unseres Start-ups. Tonfall: freundlich, aber professionell. Fügen Sie am Ende einen starken Aufruf zum Handeln ein, um eine kostenlose Demo zu testen.

Automatisieren Sie den Workflow mit ClickUp Automatisierungen.

Während Videos vom Fortschritt zur Veröffentlichung weiterentwickelt werden, verlangsamen manuelle Übergaben den Prozess. ClickUp-Automatisierungen verwenden Auslöser > Bedingungen > Aktionen, um Aufgaben zu verschieben, Eigentümer zuzuweisen, Status zu ändern und Kommentare automatisch zu posten.

Umschalten Sie auf die gewünschte Automatisierung oder passen Sie die Regeln mithilfe von KI benutzerdefiniert an Ihre Workflows an.

Wenn beispielsweise der Status einer Aufgabe von „Dreharbeiten“ zu „Abgeschlossen“ wechselt, kann die Automatisierung Ihrem Editor automatisch die Aufgabe „Bearbeitung“ zuweisen, das Fälligkeitsdatum auf +2 Tage festlegen und die Beteiligten benachrichtigen. Auf diese Weise bleibt Ihre Videoproduktionspipeline auch dann in Gang, wenn Sie gerade mit 10 anderen Dingen beschäftigt sind.

🚀 Schneller Tipp: Während Automatisierungen vorhersehbare, regelbasierte Aktionen ausführen, bringen ClickUp-Agenten adaptive Intelligenz in Ihren Workflow. Sie verstehen den Kontext, analysieren Muster und treffen intelligente Entscheidungen. Wenn Ihr Editor beispielsweise die Frist für ein Produktdemo-Video verpasst, kann ein Ambient Agent automatisch die Prioritäten der damit verbundenen Aufgaben neu ordnen, Ihren Projektmanager benachrichtigen und sogar ausstehende Aktualisierungen zusammenfassen. Fügen Sie KI-Agenten hinzu, um: Erkennen Sie potenzielle Hindernisse

Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen aller Videos in Bearbeitung.

Verteilen Sie Aufgaben dynamisch basierend auf Workload oder Fähigkeiten.

Organisieren Sie Ihren Zeitplan mit dem ClickUp-Kalender.

Regelmäßige Veröffentlichungen sind für das Wachstum von Startups von entscheidender Bedeutung. Mit dem ClickUp-Kalender können Sie alle Skripte, Dreharbeiten, Bearbeitungen und Meilensteine der Veröffentlichung auf einen Blick sehen.

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um das Video-Marketing für Start-ups zu verwalten.

Dank der bidirektionalen Synchronisierung mit externen Kalendern wie Google Kalender werden alle in ClickUp vorgenommenen Aktualisierungen automatisch auf allen verbundenen Plattformen übernommen. Sie können Aufgaben auch per Drag & Drop zwischen Tagen oder Wochen verschieben, um sie sofort neu zu planen, und zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Layouts wählen, die Ihrem Produktionsrhythmus entsprechen.

Farbcodierte Aufgaben erleichtern die Identifizierung von Prioritäten, z. B. rot für „Bearbeitung“, grün für „Genehmigt“ und blau für „Veröffentlicht“. Unteraufgaben mit bestimmten Fälligkeitsdaten werden sogar als separate Ereignisse angezeigt.

💡 Profi-Tipp: Wenn die Fristen knapp sind, sorgen benutzerdefinierte Erinnerungen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, und erinnern Ihr Team rechtzeitig an wichtige Dreharbeiten, Video-Veröffentlichungen oder Überprüfungen des Inhalts.

Verfolgen und messen Sie mit ClickUp-Dashboards

Sobald die Videos online sind, müssen Sie deren Leistung überprüfen. Die Dashboards von ClickUp bieten Ihnen diese Informationen in Echtzeit. Sie können Karten für Aufgaben in der Produktion, die durchschnittliche Zeit vom Skript bis zur Veröffentlichung, die Workload pro Editor oder Metriken wie Engagement und Konversion hinzufügen.

Fügen Sie Ihrem ClickUp-Dashboard benutzerdefinierte Karten hinzu, um die richtigen Metriken zu verfolgen.

Erstellen Sie beispielsweise ein Dashboard mit dem Namen „Metriken zur Videoproduktion“.

Eine Karte zeigt acht Videos, die derzeit in der Bearbeitung sind, während eine andere die durchschnittliche Bearbeitungszeit von 12 Tagen anzeigt (gegenüber 9 Tagen im letzten Quartal).

🔍 Wussten Sie schon? 78 % der Verbraucher wünschen sich, dass Marken mehr Videos nutzen, um mit ihnen zu kommunizieren. Und wenn diese Videos personalisiert sind, erzielen sie eine noch größere Wirkung. Personalisierte Videos erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Kunde wird oder bleibt, um das 3,5-Fache gegenüber generischen Videos.

Häufige Fehler, die Start-ups beim Video-Marketing machen

Hier sind einige häufige Fehler, die Sie beim Marketing mit Videos machen könnten, zusammen mit praktischen Lösungen für jeden einzelnen:

Häufige Fehler ✅ Lösungen Keine klaren Ziele oder KPIs Legen Sie vor der Produktion konkrete Ziele für Videos fest, um die Inhalte zu steuern. Viralität statt Wert Konzentrieren Sie sich auf die Erstellung von Inhalten, die bei bestimmten Zielgruppen großen Anklang finden. Falsch zugewiesenes Budget Investieren Sie angemessen in die Strategie, schreiben Sie Skripte für Videos und sorgen Sie für eine Verteilung über mehrere Kanäle, nicht nur über Geräte. Fehlende Strategie für die Verteilung Entwickeln Sie einen klaren Plan für die Nutzung eigener, verdienter und bezahlter Kanäle. Feature-first-Messaging Heben Sie Vorteile und emotionale Wirkung hervor, anstatt nur Features des Produkts aufzulisten. Unklare oder verwirrende Botschaften Verwenden Sie eine einfache, verständliche Sprache, die die Kernaussage klar vermittelt. Schlechtes Tempo und schwacher Aufhänger Wecken Sie innerhalb der ersten Sekunden Aufmerksamkeit und halten Sie die Spannung mit einer klaren Erzählung und präziser Bearbeitung aufrecht. Die Zielgruppe ignorieren Recherchieren Sie und passen Sie Videos an die Interessen, Probleme und Vorlieben einer klar definierten Zielgruppe an.

„Pause“ und „Play“ auf intelligente Weise: Setzen Sie auf ClickUp

Um Videos zu erstellen, die wirklich funktionieren, sind Struktur, Timing und eine intelligente Umsetzung entscheidend. Wenn Ihre Skripte, Bearbeitungen und Veröffentlichungspläne alle in einem Workspace zusammengefasst sind, wird Videomarketing zum Kinderspiel (ja, das wagen wir zu behaupten!).

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, macht jeden Schritt in Ihrem Videoproduktions-Workflow effizient. Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Videos zu skripten, Tasks, um die Phasen der Produktion zu verwalten, und Kalender, um Veröffentlichungstermine zu planen, ohne etwas zu verpassen.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagnen über Dashboards und überlassen Sie ClickUp Automatisierungen die wiederkehrenden Schritte. Und natürlich optimiert ClickUp Brain jede Phase, indem es Updates zusammenfasst, Aufgaben priorisiert und Daten in Erkenntnisse umwandelt.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Startups sollten mit klaren, kurzen Videos beginnen, die ihr Produkt oder ihre Dienstleistung erklären, ihre Marke oder die Geschichte ihres Gründers vorstellen und Vertrauen aufbauen. Zu den wirksamen Formaten gehören Erklärvideos, Kundenreferenzen, Produktdemos, professionelle Anleitungsvideos und Einblicke hinter die Kulissen.

Mit einem kleinen Budget können Start-ups Smartphones oder kostengünstige Kameras und kostenlose oder erschwingliche Tools für die Bearbeitung nutzen. Konzentrieren Sie sich auf authentisches Storytelling statt auf eine aufwendige Produktion. Die Verwendung vorhandener Inhalte, wie z. B. von Benutzern erstellte Clips oder Kundenreferenzen, senkt die Kosten. Die Zusammenarbeit mit Freiberuflern oder die Verwendung einfacher Animationen und Vorlagen ist ebenfalls hilfreich.

Die Häufigkeit der Beiträge hängt von der Plattform und der Zielgruppe ab, aber ein praktischer Zeitplan sind drei bis sieben Beiträge pro Woche auf Plattformen wie Instagram und Facebook. TikTok unterstützt eine höhere Frequenz mit vier Beiträgen pro Tag; jedoch sind 3-5 Mal pro Woche sinnvoll.

Die ROI-Messung umfasst die Nachverfolgung von Videoansichten, Interaktionsmetriken, Klick- und Konversionsraten sowie die Zuschauerbindung. Integrieren Sie Videoanalysen in Vertriebs- oder CRM-Systeme, um Leads oder Verkäufe Videoinhalten zuzuordnen. Weitere Indikatoren sind Markenbekanntheit, Lebensdauer und Lead-Generierung.

Tools wie Filmora, CapCut und iMovie ermöglichen eine kostengünstige Bearbeitung. Wenn Sie jedoch eine Plattform zur Verwaltung Ihres gesamten Workflows für die Erstellung von Videoinhalten suchen, ist ClickUp eine hervorragende Option. Es bietet umfassende Tools, die Sie in allen Phasen unterstützen, von der Ideenfindung und Drehbucherstellung in ClickUp Docs bis hin zu Dreharbeiten, Bearbeitung und Veröffentlichung mit dem ClickUp-Kalender.