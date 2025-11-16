Die besten StoryChief-Alternativen zur Steigerung Ihres Inhalts-Marketings

StoryChief ist eine leistungsstarke Content-Marketing-Plattform, insbesondere für Teams, die einen All-in-One-Space zum Verfassen, Optimieren und Veröffentlichen von Inhalten suchen. Die SEO-Bewertung und das Feature „Publish Everywhere” sind wichtige Gründe, warum viele Marketingfachleute diese Plattform überhaupt erst in Betracht ziehen.

Mit zunehmendem Umfang der Inhalt-Aktivitäten stoßen einige Teams jedoch an Grenzen: langsamere Bearbeitung bei mehreren Mitwirkenden, unübersichtliche Version und Preise, die mit der Größe des Teams steigen können.

In der Regel beginnen Marketingfachleute dann damit, Alternativen zu vergleichen. Nachdem ich die besten Plattformen analysiert habe, die heute von Inhalt- und Marketing-Teams verwendet werden, habe ich die 10 besten StoryChief-Alternativen (einschließlich ClickUp ) zusammengestellt, die diese Herausforderungen angehen und für einen reibungslosen Workflow sorgen.

Lassen Sie uns loslegen. 🎯

Die besten StoryChief-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Social-Media-Management-Plattformen in diesem Blog verglichen werden. 📊

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Projekt- und Inhalt-Workflow-Management Teamgröße: Content-Teams, Marketing-Abteilungen, Agenturen KI-Writer für Arbeit, Dokumente, Whiteboards, Vorlagen, Kalender, Automatisierungen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Planable Kollaborative Freigaben + Veröffentlichung auf mehreren Plattformen Teamgröße: Agenturen, Social-Media-Teams, Client-orientierte Marketingfachleute Feed-Ansicht, Kalender-Ansicht, rollenbasierte Freigaben, freigegebene Kommentare Free-Plan; kostenpflichtig ab 39 $/Monat ContentStudio KI-gestützte Inhaltsplanung + Berichterstellung Teamgröße: Agenturen, Freiberufler, Multi-Brand-Manager KI-Untertitelung, Analysen, Link-Kürzer, White-Label-Berichterstellung Die Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Semrush SEO + Optimierung des Inhalts Teamgröße: Wachstumsmarketer, SEO-Strategen Keyword-Planer, Themenrecherche, Inhalt-Audit, Einblicke in Wettbewerber Die Pläne beginnen bei 199 $/Monat. Hootsuite Social Publishing + Sentiment-Nachverfolgung Teamgröße: Unternehmen, Agenturen, funktionsübergreifende Teams OwlyGPT, Streams, Social Listening, Advanced Posteingang Die Pläne beginnen bei 149 $/Monat. Buffer Multi-Plattform-Veröffentlichung + Link-in-Bio-Kampagnen Teamgröße: Creator, Start-ups, kleine Marketingteams Engage-Dashboard, Startseite, Canva-Import, tools für die Zusammenarbeit Free-Plan; kostenpflichtig ab 6 $/Monat Surfer SEO On-Page-SEO-Optimierung mithilfe von SERP-Daten Teamgröße: SEO-Teams, Blog-Manager, Content-Vermarkter Inhalt Editor, SERP Analyzer, Audit, KI Humanizer Die Pläne beginnen bei 99 $/Monat. Jasper KI-basierte Erstellung von Inhalten in großem Umfang Teamgröße: Content-Teams, Agenturen, E-Commerce-Marketingfachleute Markenstimme, KI-Chatten, Kampagnen-Vorlagen, KI-Bildersuite Kostenpflichtige Pläne ab 69 $/Monat CoSchedule Kalender-basierte Kampagnenplanung Teamgröße: Marketing-Teams, Kampagnenmanager Kalender, ReQueue, Insights, Headline Studio Free-Plan; kostenpflichtig ab 19 $/Monat Prismic Headless CMS + komponentenbasierte Seite-Erstellung Team-Größe: Entwickler-Marketing-Teams, organisations mit hohem Inhalt-Aufkommen Slice Machine, Lokalisierung, Vorschaumodus, geplante Veröffentlichung Free-Plan; kostenpflichtig ab 15 $/Monat

Die meisten Content-Teams machen einen großen Fehler: Sie haben kein einheitliches Content-Playbook. Deshalb wirkt Ihr Workflow unübersichtlich, Genehmigungen ziehen sich hin und die Veröffentlichung wird chaotisch. 🎥 In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Content-Playbook erstellen, das tatsächlich skalierbar ist – mit fünf einfachen Schritten und einer gebrauchsfertigen Vorlage.

Worauf sollten Sie bei StoryChief-Alternativen achten?

Wenn Sie nach Alternativen zu StoryChief suchen, sollten Sie zunächst herausfinden, was das Inhalt-Marketing-Management behindert, z. B. limitierte Tools für die Teamzusammenarbeit, starre Arbeitsabläufe oder steigende Kosten.

Hier sind einige Schlüssel-Features, die Sie berücksichtigen sollten:

Flexible tools zur Kuratierung von Inhalten: unterstützt Dokumente, Vorlagen für Inhaltskalender und KI-gestütztes Schreiben für schnelleres Entwerfen und Zusammenarbeiten.

Cross-Channel-Publishing: Ermöglicht Ihnen die Veröffentlichung über mehrere Kanäle hinweg oder die Verwaltung von Inhalt-Kalendern, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Robustes Projektmanagement: Integriert Aufgaben, Genehmigungen und Zeitleiste an einem Ort für eine bessere Nachverfolgung von Marketingprojekten.

Integrierte KI-Unterstützung: Geht über Grammatikprüfungen hinaus und bietet Ideenfindung, Inhaltszusammenfassungen, kontextbezogene Bearbeitung, die einen Support bietet, und Geht über Grammatikprüfungen hinaus und bietet Ideenfindung, Inhaltszusammenfassungen, kontextbezogene Bearbeitung, die einen Support bietet, und Vorlagen für das Verfassen von Inhalten

Erweiterte Analysen und Berichterstellung: Misst das Engagement, die SEO-Leistung und den ROI von Kampagnen in Echtzeit.

Skalierbare Preise und Integrationen: Schließt die Verbindung zu anderen Plattformen wie Slack, HubSpot und Ihrem Google-Geschäftsprofil, um gemeinsam mit Ihrem Team kostengünstig zu wachsen.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Arbeitsbereichs.

Die besten StoryChief-Alternativen

Hier sind die besten StoryChief-Alternativen. 👇🏼

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

ClickUp (Am besten geeignet für die All-in-One-Verwaltung von Projekten und Inhalt-Workflows)

Verwalten Sie kreative Projekte mit ClickUp Aufgaben Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben für jedes Inhalt-Marketing-Material, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Ich habe ClickUp für mehrere Inhalt-Projekte verwendet und ehrlich gesagt ist es das einzige tool, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Im Gegensatz zu StoryChief, das sich hauptsächlich auf die Veröffentlichung und Zusammenarbeit konzentriert, bietet es mir ein komplettes Ökosystem für die Planung, Erstellung, Überprüfung und Terminierung von Inhalt.

ClickUp for Content Marketers ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

So können Marketing-Teams ClickUp nutzen. 🤩

Die Projekt-Hierarchie von ClickUp hilft Ihnen, das Chaos von „alles in einem Topf“ einzufügen und eine Struktur mit Spaces, Ordnern, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben aufzubauen.

ClickUp Aufgaben bildet hier die Grundlage für das Marketing-Projekt. Nehmen wir an, Sie haben fünf Autoren, zwei Editoren und einen Grafikdesigner. Sie können Task-Karten für „Blog-Artikel A“ erstellen und den Autor zuweisen, eine Unteraufgabe verknüpft und eine Kennzeichnung mit hoher Priorität und einem Fälligkeitsdatum hinzufügen. Auf diese Weise bleiben die Informationen zentralisiert und der Kontext wird gespeichert.

Dokumentieren Sie mühelos

Sobald Ihre Inhalts-Management-Struktur festgelegt ist, ist es an der Zeit, Dokumentationen, Briefings, Inhalts-Pläne und Styleguides zu erstellen. ClickUp Docs vereint das Schreiben, die Zusammenarbeit und die Umsetzung an einem Ort.

Verbinden Sie Ihre Inhalt-Briefings mit der Umsetzung – mit ClickUp Docs

Das Tool unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und ermöglicht es Autoren, Redakteuren und Designern, im selben Dokument zu arbeiten, ohne die Änderungen der anderen zu überschreiben. Außerdem können Kommentare direkt in Aktionspunkte umgewandelt werden. Angenommen, Sie hinterlassen ein Feedback wie „Fügen Sie diesem Abschnitt mehr visuelle Elemente hinzu“. Sie können diese Notiz in eine Aufgabe umwandeln und sie Ihrem Design zuweisen, ohne den Bereich zu verlassen.

Betten Sie Checklisten, Tabellen und sogar Live-Ansichten von Aufgaben oder zentralisierten Dashboards ein. Das bedeutet, dass Ihr Inhalt-Strategie-Dokument auch eine Live-Ansicht Ihres Redaktionskalenders enthalten kann!

Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Ihre spezifischen Marketingziele erreichen können. 👀

Erhalten Sie KI-gestützte Unterstützung

Der nächste Schritt zur Steigerung der Produktivität besteht darin, ClickUp Brain zu nutzen, um die Arbeit voranzutreiben, zu priorisieren und zu automatisieren. Es stellt eine Verbindung zu Ihren Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungen her.

Verwenden Sie ClickUp Brain's AI Writer for Arbeit in ClickUp Dokumente, wenn Sie einmal eine Schreibblockade haben!

Es basiert auf drei Säulen:

AI Project Manager zur Automatisierung routinemäßiger Aktivitäten des Projektmanagements wie Nachverfolgung des Fortschritts, Stand-ups, Updates und Aufgabe

AI Knowledge Manager, auch bekannt als auch bekannt als ClickUp Enterprise Search , für sofortige kontextbezogene Antworten aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich.

AI Writer for Arbeit zum Verfassen von rollen- und kontextspezifischen Berichten, E-Mails, Dokumentationen und vielem mehr

Hier sind einige meiner Lieblingsaufforderungen für den KI-gestützten Schreibassistenten: Entwerfen Sie eine 200 Wörter lange Blog-Einleitung für unser neues Produkt-Update.

Fassen Sie dieses Dokument in drei kundenorientierten Stichpunkten zusammen.

Verwandeln Sie diese Brainstorming-Notiz in eine Übersicht des Inhalts.

Da es in Ihren Social-Media-Workflow integriert ist, versteht es Ihre Projekte, Fristen und Ziele und sorgt so für präzise und relevante Ergebnisse.

ClickUp Brain unterstützt auch die neueste Generation von KI-Modellen, um KI-Wildwuchs zu vermeiden, darunter ChatGPT, Claude Opus und Sonnet sowie Gemini.

Verwenden Sie vorstrukturierte Vorlagen

Wenn ich keine benutzerdefinierten Marketing-Workflows von Grund auf neu erstellen möchte, greife ich einfach auf ClickUp-Vorlagen zurück.

Eine meiner Lieblingsalternativen ist die ClickUp Inhalt-Vorlage.

Kostenlose Vorlage erhalten Planen, organisieren und verfolgen Sie Inhalte und messen Sie gleichzeitig die Leistung anhand Ihrer Ziele mit der ClickUp-Vorlage für das Content-Management.

Es bietet benutzerdefinierte ClickUp-Status wie „Konzept“, „In Überprüfung“, „In Entwicklung“ und „Veröffentlicht“, um genau zu sehen, wo sich jedes einzelne Inhalt-Element in der Pipeline befindet. Benutzerdefinierte ClickUp-Felder wie „Kanal“, „Budget“, „Kampagnenname“ und „Mockups“ sorgen dafür, dass jede Aufgabe mit den Marketingdetails verknüpft bleibt. Ich wechsle auch zwischen ClickUp-Ansichten wie Board, Zeitleiste oder Gantt, um Termine zu planen.

Die besten Features von ClickUp

Legen Sie Meilensteine für Inhalte fest und verfolgen Sie diese: Definieren Sie KPIs für das Content-Marketing , unterteilen Sie diese in messbare Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Ideen in die Tat umsetzen: Brainstorming-Sitzungen auf ClickUp-Whiteboards abbilden, Konzepte in strukturierte Diagramme umwandeln und direkt mit Aufgaben oder Dokumenten verknüpft.

Visualisieren Sie Zeitleisten: Führen Sie die Nachverfolgung von Meetings, Terminen und Veröffentlichungsdaten durch, ohne die App zu wechseln – mit Führen Sie die Nachverfolgung von Meetings, Terminen und Veröffentlichungsdaten durch, ohne die App zu wechseln – mit ClickUp Kalender

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Legen Sie regelbasierte Auslöser fest, die ein- oder mehrstufige Aktionen ausführen, um mit Legen Sie regelbasierte Auslöser fest, die ein- oder mehrstufige Aktionen ausführen, um mit ClickUp Automations keine Zeit mehr mit Routinearbeit zu verschwenden.

Limit von ClickUp

Da so viele Features in einer Plattform vereint sind, kann es für neue Benutzer anfangs zu einer steilen Lernkurve kommen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt alles:

Als Inhalt-Vermarkter bekomme ich die meisten meiner Arbeit über unseren Projektmanager zugewiesen, und ClickUp hat diesen gesamten Prozess erheblich vereinfacht. Anstatt E-Mails oder Slack-Threads zu durchforsten, um Prioritäten zu ermitteln, kann ich ClickUp öffnen und sofort sehen, was auf meiner To-do-Liste steht, was ansteht und was überfällig ist. Ich finde es toll, wie übersichtlich alles gestaltet ist. Jede Aufgabe enthält alle Details, die ich brauche – Briefings, Anhänge, Fristen, Kommentare –, sodass ich nicht nach Informationen suchen oder mich fragen muss, was von mir erwartet wird ...

Als Inhalt-Vermarkter bekomme ich die meisten meiner Arbeit über unseren Projektmanager zugewiesen, und ClickUp hat diesen gesamten Prozess erheblich vereinfacht. Anstatt E-Mails oder Slack-Threads zu durchforsten, um Prioritäten zu ermitteln, kann ich ClickUp öffnen und sofort sehen, was auf meiner To-do-Liste steht, was ansteht und was überfällig ist.

Ich finde es toll, wie übersichtlich alles gestaltet ist. Jede Aufgabe enthält alle Details, die ich brauche – Briefings, Anhänge, Fristen, Kommentare –, sodass ich nicht nach Informationen suchen oder mich fragen muss, was von mir erwartet wird ...

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Automatisierungen mit ClickUp Autopilot Agents intelligenter. Aktivieren Sie vorgefertigte Agenten wie Team StandUp für Updates, Weekly Project Update für Content-Berichterstellung oder Answers Agent für schnelle Statusantworten. Sie können auch benutzerdefinierte Agenten wie Content Review, Campaign Monitoring oder Publishing Agents erstellen, die sich in Ihre Workflows einfügen. Hier ist eine kurze Anleitung!

2. Planable (am besten geeignet für die gemeinsame Freigabe von Social-Media-Inhalten und die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen)

via Planable

Planable ist eine Software für die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Inhalten, mit der Beiträge für mehrere Plattformen geplant, genehmigt und terminiert werden können. Sie können Beiträge genau so sehen, wie sie auf den einzelnen Plattformen erscheinen werden, und Kommentare, Vorschläge oder Anmerkungen hinterlassen. So bleiben Kundenfeedbacks von internen Diskussionen getrennt.

Besonders gut gefällt mir, dass ich Instagram-Raster visualisieren und sicherstellen kann, dass Beiträge einheitlich aussehen, selbst wenn Inhalte, die außerhalb des Tools veröffentlicht wurden, im Layout angezeigt werden. Mein Team erstellt für jeden Client separate Workspaces, kontrolliert Rollen und Berechtigungen und gestaltet Genehmigungsabläufe benutzerdefiniert, damit Inhalte reibungslos vom Entwurf zum endgültigen Beitrag gelangen.

Die besten Features von Planable

Visualisieren Sie Inhalt mit Feed View , um zu sehen, wie Ihre Beiträge auf verschiedenen sozialen Plattformen angezeigt werden.

Planen, genehmigen und passen Sie Beiträge in der Kalender-Ansicht an, indem Sie sie per Drag & Drop verschieben und mit farbkodierten Beschreibungen organisieren.

Sammeln Sie alle Rückmeldungen an einem Ort, lösen Sie Threads schnell und geben Sie einmalige Links für Ad-hoc-Überprüfungen mit Kommentaren und Vorschlägen frei.

Zentralisieren Sie Inhalte mit der integrierten Medienbibliothek, in der Sie auch Bilder, Videos und andere Assets speichern können, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

Limit-Einschränkungen von Planable

Analysen sind nicht in den Basis-Plänen enthalten und erfordern eine zusätzliche Gebühr.

Die Verwaltung mehrerer Clients oder groß angelegter Kampagnen kann eine Herausforderung sein.

Planbare Preisgestaltung

Free

Basis: 39 $/Monat pro Arbeitsbereich

Pro: 59 $/Monat pro Workspace

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Planable?

Laut Feedback eines Benutzers:

Planable ist die zuverlässigste aller von uns getesteten Social-Media-Planungssoftwares und wir verwenden sie nun schon seit einigen Jahren. […] Funktionen wie Analysen und Unterhaltung sind großartige Ergänzungen und wir hatten das Gefühl, dass sie die einzigen fehlenden Teile waren, aber die hohen Kosten haben uns davon abgehalten, sie zu einer ohnehin schon recht teuren Software hinzuzufügen.

Planable ist die zuverlässigste aller von uns getesteten Social-Media-Planungssoftwares und wir verwenden sie nun schon seit einigen Jahren. […] Funktionen wie Analysen und Unterhaltung sind großartige Ergänzungen und wir hatten das Gefühl, dass sie die einzigen fehlenden Teile waren, aber die hohen Kosten haben uns davon abgehalten, sie zu einer ohnehin schon recht teuren Software hinzuzufügen.

🚀 Vorteil von ClickUp: ClickUp Brain MAX integriert mehrere führende KI-Modelle, darunter ChatGPT, Claude und Gemini. In Instanz ist ChatGPT beispielsweise hervorragend für die Generierung kreativer Inhalte und das Brainstorming von Ideen geeignet, während Claude sich möglicherweise besser für komplexe Datenanalyseaufgaben eignet. Nutzen Sie ChatGPT in ClickUp Brain MAX, um Inhalt für Ihre Kampagnen zu generieren.

3. ContentStudio (am besten geeignet für KI-gestützte Inhaltsplanung, Terminierung und Leistungsüberwachung)

via ContentStudio

Ich habe ContentStudio verwendet, um mehrere soziale Kanäle gleichzeitig zu verwalten und auszubauen. Es kombiniert Publishing-, Analyse- und Social-Media-KI-tools und hilft Marketingfachleuten und Agenturen dabei, ihre täglichen Social-Media-Workflows und -Ergebnisse zu vereinfachen. Über den Posteingang können Sie alle Interaktionen verwalten, sodass das Beantworten von Direktnachrichten und Kommentaren auf allen Plattformen mühelos ist.

Alles wirkt gut organisiert. Spezielle Arbeitsbereiche, White-Label-Dashboards und automatisierte Berichte machen es einfach, Marken zu organisieren und Kunden zu beeindrucken. Ich kann Branded Reports einrichten, die automatisch per E-Mail versendet werden und vollständig mit dem Logo und den Daten jedes Kunden benutzerdefiniert sind.

Die besten Features von ContentStudio

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalt mit AI Powerpack , um aus einfachen Eingaben Bildunterschriften, Hashtags und Ideen für Beiträge zu generieren.

Entwerfen Sie mühelos mit dem KI Image Generator , der Ideen in einzigartige, markengerechte Grafiken verwandelt.

Verfolgen Sie den Erfolg in sozialen Medien mit Competitor Analytics , um die Leistung zu benchmarken und Trends zu identifizieren.

Vereinfachen Sie die Client-Integration mit EasyConnect, mit dem Clients ihre Social-Media-Konten ohne Passwort-Freigabe sicher verknüpfen können.

Limitations von ContentStudio

Interne Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten können aufdringlich oder repetitiv sein.

Influencer-Management-tools müssen für Nischenzielgruppen verbessert werden, einschließlich DM- und Kampagnenmanagement.

Preise von ContentStudio

Standard: 29 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 69 $/Monat für zwei Benutzer

Agency Unlimited: 139 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu ContentStudio

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ContentStudio?

Aus einer Capterra-Bewertung:

Mit seinen zahlreichen Features und Funktionen ist ContentStudio eine solide Plattform für alle, die ihre Online-Inhalte kontrollieren und ihre Metriken verwalten möchten... Für Nicht-Techniker kann diese Plattform jedoch etwas überwältigend sein. Manche mögen sagen, dass es zu viele Optionen gibt und man sich erst ein wenig einarbeiten muss, um sie richtig zu nutzen. Ich persönlich bevorzuge jedoch eine detaillierte Kontrolle und Verwaltung meiner Inhalte. *

Mit seinen zahlreichen Features und Funktionen ist ContentStudio eine solide Plattform für alle, die ihre Online-Inhalte kontrollieren und ihre Metriken verwalten möchten... Für Nicht-Techniker kann diese Plattform jedoch etwas überwältigend sein. Manche mögen sagen, dass es zu viele Optionen gibt und es etwas Übung erfordert, um sie richtig zu nutzen. Ich persönlich bevorzuge jedoch eine detaillierte Kontrolle und Verwaltung meiner Inhalte.

🧠 Wissenswertes: Die ersten dokumentierten Inhalt-Marketing-Aufwände gehen auf das Jahr 1732 zurück, als Benjamin Franklin den Poor Richard’s Almanack veröffentlichte, um für sein Druckereiunternehmen zu werben. Darin verband er nützliche Informationen mit subtiler Werbung.

📖 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

4. Semrush (am besten geeignet für datengesteuerte SEO und Inhalt-Marketing-Optimierung)

via Semrush

Semrush ist eine der datenreichsten digitalen Marketingplattformen, die entwickelt wurde, um Marken dabei zu helfen, ihren Markt zu verstehen, ihre Sichtbarkeit zu optimieren und ihre Konkurrenten zu übertreffen. Was als SEO-Toolkit begann, hat sich zu einer vollständigen Suite mit über 50 tools entwickelt, die SEO, PPC, Content-Marketing, Marktforschung und Social-Media-Management umfassen.

Mir gefällt, wie es die Sammlung riesiger Datenmengen mit Algorithmen des maschinellen Lernens kombiniert, um genaue, umsetzbare Erkenntnisse darüber zu liefern, was Traffic, Conversions und Rankings beeinflusst. Ich nutze es, um zu analysieren, wofür meine Konkurrenten ranken, woher ihr Traffic kommt und welche Keywords oder Backlinks ihre Performance steigern.

Die besten Features von Semrush

Überprüfen Sie Websites automatisch mit technischen SEO-tools , um Crawling-Fehler, defekte Links und Leistungsprobleme zu erkennen.

Entdecken Sie Möglichkeiten mit dem Keyword Research Toolkit, um wirkungsvolle Suchbegriffe mit geringer Konkurrenz zu identifizieren.

Stärken Sie Ihre Domain-Autorität mit Linkbuilding -tools, die glaubwürdige Backlink-Kandidaten identifizieren.

Optimieren Sie bestehende Inhalte mit dem Toolkit zur Inhaltsoptimierung und passen Sie sie an Suchabsichten und Lesbarkeitsstandards an.

Limit von Semrush

KI-gesteuerte Datenanalysen sind hinsichtlich ihrer Generierung nicht transparent genug.

Bestimmte Nischen-Features (wie kuratierte Themen oder LLM, die erwähnt wird) könnten klarer gestaltet werden oder mehr Datenquellen benötigen.

Preise von Semrush

Starter: 199 $/Monat

Pro+: 299 $/Monat

Erweitert: 549 $/Monat

Semrush-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Semrush?

Dieser Rezensent fasst es gut zusammen:

Semrush ist selbst für Anfänger unglaublich einfach zu bedienen und bietet dennoch die Tiefe und Raffinesse, die für fortgeschrittene SEO- und Marketinganalysen erforderlich sind. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist intuitiv und die Integration mit anderen tools (wie Google Analytics oder Search Console) ist schnell und nahtlos. […] Obwohl die Plattform leistungsstark ist, stelle ich manchmal die Genauigkeit einiger der neueren KI-gesteuerten Features und Datenanalysen in Frage. *

Semrush ist selbst für Anfänger unglaublich einfach zu bedienen und bietet dennoch die Tiefe und Raffinesse, die für fortgeschrittene SEO- und Marketinganalysen erforderlich sind. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist intuitiv und die Integration mit anderen tools (wie Google Analytics oder Search Console) ist schnell und nahtlos. […] Obwohl die Plattform leistungsstark ist, stelle ich manchmal die Genauigkeit einiger der neueren KI-gesteuerten Features und Datenanalysen in Frage.

🔍 Wussten Sie schon? Die erste Massen-E-Mail wurde 1978 von Gary Thuerk von Digital Equipment Corp. an 400 Empfänger verschickt. Sie generierte einen Umsatz von 13 Millionen Dollar.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Semrush-Alternativen zur Verbesserung Ihrer SEO

5. Hootsuite (Am besten geeignet für zentralisiertes Social Publishing, Listening und Engagement Management)

via Hootsuite

Hootsuite ist nach wie vor eine bewährte Kampagnenmanagement-Software für Unternehmen und Agenturen, die mehrere Marken betreuen. Mit Hootsuite Analytics kann ich das Engagement auf allen wichtigen Plattformen wie Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok und anderen mit benutzerdefinierten Benchmarks und Stimmungsberichten planen, veröffentlichen und analysieren.

Was Hootsuite für mich wirklich auszeichnet, ist OwlyGPT, der integrierte KI-Assistent, der auf Echtzeit-Social-Media-Trends trainiert ist. Er liefert mir Ideen zu aktuellen Themen, analysiert die Stimmung des Publikums und bietet auf meine Marke zugeschnittene Empfehlungen für Content-Marketing-Strategien.

Die besten Features von Hootsuite

Automatisieren Sie Benutzerdefinierte Interaktionen mit den Features von Advanced Posteingang , wie gespeicherten Antworten und KI-gestützten chatten-Antworten.

Gewinnen Sie Einblicke in Marken durch Social Listening -tools, die 'erwähne', Hashtags und Stimmungsänderungen überwachen.

Optimieren Sie Ihre Veröffentlichungspläne mit Heatmaps zur besten Veröffentlichungszeit , die anzeigen, wann Ihre Zielgruppe am aktivsten ist.

Erweitern Sie Ihre Reichweite mit Hootsuite Boost, um die erfolgreichsten organischen Beiträge automatisch in bezahlte Anzeigen umzuwandeln.

Limit von Hootsuite

Die Sentimentanalyse hat Schwierigkeiten mit der Erkennung von Sarkasmus und Slang.

Veraltete oder fragmentierte Benutzererfahrung zwischen Modulen wie Planner, Streams und Analytics

Preise für Hootsuite

Standard: 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 399 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Hier ist, was dieser Capterra-Rezensent zu sagen hatte:

Die Möglichkeit, Beiträge auf mehreren Websites zu veröffentlichen, war sehr hilfreich. Auch die einfache Aktualisierung des Wortlauts der Beiträge für jede Website ist ein angenehmer Prozess. Mir gefiel auch, dass ich Beiträge planen konnte ... Oft stellte ich fest, dass ein Beitrag nicht veröffentlicht wurde und ich keine Benachrichtigung darüber erhielt, sodass ich ihn verpasste. Außerdem stellte ich fest, dass die Verbindung zu einer Plattform häufig unterbrochen wurde.

Die Möglichkeit, Beiträge auf mehreren Websites zu veröffentlichen, war sehr hilfreich. Auch die einfache Aktualisierung des Wortlauts der Beiträge für jede Website ist ein angenehmer Prozess. Mir gefiel auch, dass ich Beiträge planen konnte ... Ich habe oft festgestellt, dass Beiträge nicht veröffentlicht wurden und ich keine Benachrichtigung darüber erhielt, sodass ich sie verpasst habe. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Verbindung zu einer Plattform oft unterbrochen wurde.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1900 wurde der Michelin-Führer ins Leben gerufen, um die Menschen zu mehr Autofahrten zu animieren. Die Brüder Michelin erstellten den kostenlosen Führer, um Autofahrern Informationen wie Karten, Tankstellenstandorte und Werkstätten zur Verfügung zu stellen. Dies machte das Reisen mit dem Auto einfacher und attraktiver, und sie hofften, dass die Menschen mehr fahren, ihre Reifen abnutzen und letztendlich Ersatzreifen benötigen würden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Hootsuite-Alternativen

6. Buffer (Am besten geeignet für vereinfachte Multi-Plattform-Planung und Marken-Link-in-Bio-Kampagnen)

via Buffer

Meiner Meinung nach ist Buffer eine gute Wahl für Creator und kleine Marketingteams, die eine einfache Möglichkeit suchen, Inhalte ohne großen Aufwand zu planen, zu veröffentlichen und deren Performance zu verfolgen. Es bietet einen Bereich von Publishing-Integrationen, darunter Instagram, TikTok und sogar Bluesky. Ich nutze es, um Beiträge zu planen, automatisch zu veröffentlichen oder eine native Erinnerung zu erhalten, wenn es Zeit ist, etwas zu posten.

Und wenn Sie das Engagement verbessern möchten, hilft Ihnen Buffer dabei, die Unterhaltungen Ihres Publikums zu verwalten und sogar Ihre eigene anpassbare Link-in-Bio-Seite zu gestalten, um den Traffic zurück zu Ihrem Inhalt oder Produkten zu lenken.

Die besten Features von Buffer

Organisieren Sie Ideen visuell mit dem Erstellungsmodus und gruppieren Sie Inhalte nach Themen, Kampagnen oder Zielen.

Verbinden Sie sich mit Ihrem Publikum über das Engage -Dashboard, um auf Kommentare und Nachrichten auf Facebook und Instagram zu antworten.

Erstellen Sie Ihren Marken-Hub mit Link-in-Bio ( Startseite ), einer anpassbaren Seite, auf der Sie Links, Videos und Produkte mit integrierten Analysen präsentieren können.

Importieren Sie Medien nahtlos aus Canva, Google Drive oder Dropbox, um Design und Veröffentlichung in einem Flow zu vereinen.

Limit von Buffer

Im Gegensatz zu Buffer-Alternativen gibt es keinen einheitlichen Posteingang oder erweiterte Features für die Interaktion, um auf Kommentare/Nachrichten zu antworten.

Gelegentliche Störungen oder fehlgeschlagene Post-Uploads, insbesondere auf Instagram

Preise für Buffer

Free

Unverzichtbar: 6 $/Monat pro Benutzer

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

So sieht es eine G2-Bewertung:

Was mir an Buffer wirklich am besten gefällt, ist, wie einfach und übersichtlich alles ist. Es nimmt dem Social-Media-Management das Gefühl der Überforderung...*

Was mir an Buffer wirklich am besten gefällt, ist, wie einfach und übersichtlich alles ist. Es nimmt dem Social-Media-Management das Gefühl der Überforderung...*

7. Surfer SEO (Am besten geeignet für die SEO-Inhalt-Planung und Live-On-Seite-Optimierung unter Verwendung von SERP-Daten)

via Surfer SEO

Surfer SEO ist meine bevorzugte Plattform für alle, die ernsthaft daran interessiert sind, bei Google ein höheres Ranking zu erzielen. Sie analysiert, was bei den führenden Wettbewerbern bereits funktioniert, und liefert mir eine datengestützte Content-Marketing-Roadmap zur Verbesserung meiner Seiten.

Der Content Editor analysiert über 500 Faktoren, von der Keyword-Dichte und -Struktur bis hin zur Wortanzahl und Überschrift, und stellt so sicher, dass die Inhalte den Werten von Suchmaschinen (und KI-Bots) entsprechen.

Meiner Erfahrung nach eignet sich Surfer gut für Content-Manager, da es KI-gestützte Erkenntnisse mit menschlicher Kreativität verbindet. Mit tools wie dem Content Planner können Sie Themencluster erstellen, die Ihre Autorität im Laufe der Zeit stärken, während der Content Audit verpasste Chancen auf Ihren bestehenden Seiten aufzeigt.

Die besten Features von Surfer SEO

Analysieren Sie die Strategien Ihrer Mitbewerber mit dem SERP Analyzer und vergleichen Sie über 500 Ranking-Faktoren, die die Performance beeinflussen.

AI Humanizer , um natürliche, leserfreundliche Texte zu erstellen. Nutzen Sie KI im Inhalt-Marketing mit dem, um natürliche, leserfreundliche Texte zu erstellen.

Erstellen Sie mit dem Outline Builder sofort Inhalt-Briefings, abgeschlossen mit optimierten Überschriften und Fragen.

Schreiben und optimieren Sie in jeder Sprache, um mit lokalisierten SEO-Erkenntnissen ein globales Publikum zu erreichen.

Limit von Surfer SEO

Teuer für Freiberufler und kleine Teams, insbesondere bei Eintrag-Plänen

Das Guthaben-basierte System legt fest, dass Sie pro Plan einen Limit an Inhalt erstellen können.

Preise für Surfer SEO

Unverzichtbar: 99 $/Monat pro Benutzer

Preis: 219 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: ab 999 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Surfer SEO?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Surfer ist sehr benutzerfreundlich, präzise und bietet einen AUSGEZEICHNETEN Kundensupport... Nur schade, dass ich keine weiteren Guthaben für den Inhalt Writer kaufen kann. Ansonsten alles gut 🙂

Surfer ist sehr benutzerfreundlich, präzise und bietet einen AUSGEZEICHNETEN Kundensupport... Nur schade, dass ich keine weiteren Guthaben für den Content Writer kaufen kann. Ansonsten alles super 🙂

🧠 Wissenswertes: Interaktive Inhalte tauchten bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Kodak begeisterte seine Benutzer mit jährlichen Fotowettbewerben und ermutigte Amateurfotografen, ihre Schnappschüsse einzureichen, um Preise zu gewinnen. So entstand eine Community von Fotografie-Enthusiasten, während gleichzeitig für die Kameras des Unternehmens geworben wurde. Hier ist das erste preisgekrönte Foto (im Wert von sage und schreibe 2.500 Dollar im Jahr 1929!): Quelle

8. Jasper (Am besten geeignet für die KI-gestützte Erstellung von Inhalten und markenkonsistentes Schreiben in verschiedenen Formaten)

via Jasper

Jasper ist eine generative KI-Plattform, die Marketern, Agenturen und Content-Teams dabei hilft, hochwertige schriftliche und visuelle Inhalte in großem Umfang zu erstellen. Sie bietet eine Reihe von Tools, die die Markenkonsistenz gewährleisten, Kampagnen-Workflows optimieren und umsetzbare Marketing-Informationen liefern.

Ich schätze besonders die fortschrittliche KI-Image Suite, mit der ich in Sekundenschnelle Bildmaterial für Kampagnen erstellen oder bearbeiten kann. Vom Entfernen von Hintergründen und Bildausschnitten bis hin zur Massenhochskalierung und Textentfernung hilft das Tool dabei, Engpässe im Workflow für visuellen Inhalt zu reduzieren.

Die besten Features von Jasper

Sorgen Sie mit Brand Voice und Brand IQ für Markenkonsistenz, damit jedes Element Ihrem Stil und Ton entspricht.

Brainstormen und arbeiten Sie mit Jasper Chatten zusammen, um Inhalt interaktiv zu entwickeln, zu verfeinern und Bearbeitung vorzunehmen.

Automatisieren Sie Workflows mit Canva und benutzerdefinierten Agenten , um Recherche, Optimierung und Personalisierung zu bewältigen.

Erstellen Sie Inhalt mit Social-Media-Vorlagen für Blogbeiträge, soziale Medien, E-Mails und Produktbeschreibungen.

Limit-Einschränkungen von Jasper

Benutzer bemängeln, dass die Ergebnisse trotz benutzerdefinierter Eingabeaufforderungen ähnlich bleiben.

Die von der KI generierten Kurzform-Inhalte entsprechen nicht den Erwartungen.

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Jasper Chat ist eine hervorragende Schreibhilfe, mit der ich Schreibblockaden überwinden kann. Es hilft mir dabei, kreative Ideen zu entwickeln, und sorgt dafür, dass mir immer neue Wege einfallen, um Probleme anzugehen. […] Um ehrlich zu sein, leistet es bei der Produktion von Inhalt keine besonders gute Arbeit, und ich habe das Gefühl, dass es vor allem in Bezug auf Fakten nicht besonders genau ist.

Jasper Chatten ist eine hervorragende Schreibhilfe, mit der ich Schreibblockaden überwinden kann. Es hilft mir dabei, kreative Ideen zu entwickeln, und sorgt dafür, dass mir immer neue Wege einfallen, um Probleme anzugehen. […] Um ehrlich zu sein, ist es bei der Erstellung von Inhalt nicht besonders effektiv, und es scheint, als sei es nicht besonders genau, insbesondere wenn es um Fakten geht.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Jasper /AI

9. CoSchedule (Am besten geeignet für die Planung von Marketingkampagnen und die kalenderbasierte Koordination)

via CoSchedule

An neunter Stelle meiner Liste steht CoSchedule, ein Marketingkalender- und Social-Media-Projektmanagement, das für die effiziente Organisation von Marketingkampagnen entwickelt wurde.

Die Plattform automatisiert repetitive Aufgaben wie Social-Media-Postings mit ReQueue, führt die Nachverfolgung der Kampagnenleistung durch und sorgt für einen reibungslosen Genehmigungsprozess. Ich kann Projekte mit benutzerdefinierten Feldern, Kanban-Boards und kollaborativen Workflows organisieren, sodass jeder in meinem Team weiß, was gerade passiert und wer für jeden Schritt verantwortlich ist.

Die besten Features von CoSchedule

Nutzen Sie den Kalender , um alle Projekte, Aufgaben und Social-Media-Beiträge zu visualisieren.

Veröffentlichen Sie über ein einziges Dashboard kanalübergreifend in Blogs, E-Mails und sozialen Medien.

Analysieren Sie Kampagnen mit Insights Assistant zur Nachverfolgung der Leistung plattformübergreifend in Echtzeit.

Optimieren Sie Texte und Überschriften mit KI-gestützten tools wie Headline Studio und Hire Mia.

Limit von CoSchedule

Schwache oder fehlerhafte Integrationen mit Plattformen wie Meta (Facebook) und X wird nicht unterstützt

Benutzer werden nicht benachrichtigt, wenn Social-Media-Konten nicht mehr verknüpft sind, was zu Fehlern bei der Veröffentlichung von Beiträgen führt.

Preise für CoSchedule

Free

Social Kalender: 19 $/Monat pro Benutzer

Agency Kalender: 59 $/Monat pro Benutzer

Inhalt-Kalender: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über CoSchedule?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Meine Überschriften werden besser. Die Leute klicken tatsächlich auf meine Artikel. Es ging nicht nur um die Bewertungen oder die Tipps. Es ging um das Selbstvertrauen, das mir das gegeben hat. Ich habe nicht mehr jedes Wort hinterfragt... Es passt vielleicht nicht perfekt für jede Branche. Wenn Sie nur zum Spaß schreiben, sind einige der fortgeschrittenen Funktionen vielleicht zu viel.

Meine Überschriften werden besser. Die Leute klicken tatsächlich auf meine Artikel. Es ging nicht nur um die Bewertungen oder die Tipps. Es ging um das Selbstvertrauen, das mir das gegeben hat. Ich habe nicht mehr jedes Wort hinterfragt... Es passt vielleicht nicht perfekt für jede Branche. Wenn Sie nur zum Spaß schreiben, sind einige der fortgeschrittenen Funktionen vielleicht zu viel.

🧠 Wissenswertes: Der früheste Nachweis des Wortes „Werbung” findet sich in William Shakespeares Schriften aus der Zeit vor 1616.

10. Prismic (Am besten geeignet für die Headless-Erstellung von Seiten mit vom Entwickler definierten Komponenten)

via Prismic

Ich verwende Prismic als Headless CMS und Page Builder, um Websites und Landing Pages schnell zu starten, ohne die Markenkonsistenz zu beeinträchtigen. Es basiert auf Slices, modularen, wiederverwendbaren Komponenten, mit denen sich ein einheitliches Erscheinungsbild über mehrere Seiten hinweg leicht aufrechterhalten lässt. Außerdem reduzieren sie den Aufwand für sich wiederholende Entwicklungsarbeit drastisch.

Ich schätze besonders, dass es Slice Machine bietet, ein tool zum Erstellen vorab genehmigter Komponenten und zum Einfügen dieser in benutzerdefinierte Page Builder. So kann sich mein Team auf die Entwicklung von Features konzentrieren, während Marketingfachleute die Freiheit haben, Seiten unabhängig voneinander zu veröffentlichen oder zu aktualisieren.

Die besten Features von Prismic

Verwenden Sie den Page Builder , um visuell ansprechende Seiten in Echtzeit zu erstellen und deren Bearbeitung vorzunehmen.

Nutzen Sie die umfassende Integration mit Frameworks wie Next.js, Nuxt und SvelteKit.

Planen Sie Veröffentlichungen , um Seiten oder gruppierte Updates zum optimalen Zeitpunkt zu veröffentlichen.

Verwalten Sie die Lokalisierung, indem Sie Seiten in mehreren Sprachen effizient erstellen und in Bearbeitung vornehmen.

Limit-Einschränkungen von Prismic

Begrenzte Optionen zum Hinzufügen zu Ihren „Slices“

Das automatische Speicher Feature speichert den Inhalt nicht immer, insbesondere bevor Sie die Seite verlassen.

Preise von Prismic

Free

Starter: 15 $/Monat für drei Benutzer

Klein: 30 $/Monat für sieben Benutzer

Medium: 180 $/Monat pro 25 Benutzer

Platinum: 750 $/Monat für unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Prismic-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Prismic?

Hier ist, was ein Rezensent zu sagen hatte:

Ich habe unsere gesamte Marketing-Landingpage mit Prismic erstellt und es etwa eine Woche lang täglich genutzt. Prismic war extrem einfach zu bedienen, sobald man die Grundlagen verstanden hatte. […] Die Dokumentation für den Einstieg war etwas spärlich, daher könnte man den Leitfaden „Erste Schritte“ definitiv verbessern. Insbesondere war es für mich verwirrend, wie man Dinge wie Slices innerhalb von benutzerdefinierten Typen nutzen kann. *

Ich habe unsere gesamte Marketing-Landingpage mit Prismic erstellt und es etwa eine Woche lang täglich genutzt. Prismic war extrem einfach zu bedienen, sobald man die Grundlagen verstanden hatte. […] Die Dokumentation für den Einstieg war etwas spärlich, daher könnte der Leitfaden „Erste Schritte“ definitiv verbessert werden. Insbesondere war es für mich verwirrend, wie man Dinge wie Slices innerhalb von benutzerdefinierten Typen nutzen kann. *

🔍 Wussten Sie schon? Storytelling im Content-Marketing ist nichts Neues. Im Jahr 1885 begann John Deere mit der Veröffentlichung von The Furrow, einem Magazin mit Tipps für Landwirte zum Verkauf von Traktoren. Das Prinzip ist heute dasselbe: Wertvolle Inhalte schaffen Vertrauen, bevor das Produkt angeboten wird.

Schreiben Sie Ihre „Geschichte“ mit ClickUp neu

Bei der Suche nach dem richtigen Content-Marketing-Tool geht es darum, einen kollaborativeren Prozess aufzubauen, der das Wachstum Ihres Teams unterstützt. StoryChief eignet sich hervorragend für die Zentralisierung von Inhalten, aber wenn Ihre Strategie expandiert, benötigen Sie mehr Flexibilität, Zusammenarbeit in Echtzeit oder engere Integrationen.

Alle tools auf meiner Liste bieten unterschiedliche Stärken.

Allerdings verbindet keine davon wirklich alle Phasen der Inhalt-Entwicklung so wie ClickUp. Von der Ideenfindung in ClickUp Dokument über Brainstorming und Automatisierung mit ClickUp Brain bis hin zur Planung von Kampagnen in ClickUp Kalender – hier wird alles in einem Arbeitsbereich zusammengeführt.

Bevor Ihr nächster Zyklus beginnt, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und danken Sie mir später! 🚀

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Achten Sie auf Multi-Channel-Publishing, integrierte SEO-Anleitungen, Zusammenarbeit in Echtzeit, Genehmigungsworkflows und die Planung von Inhalten. Die Integration mit sozialen Netzwerken und CMS-Plattformen ist ebenfalls ein Schlüssel für eine nahtlose Verteilung von Inhalt.

Einige kostengünstigere tools decken einen oder zwei Aspekte ab, wie z. B. Social-Media-Planung oder grundlegende SEO-Prüfungen, bieten jedoch selten die gesamte Palette an kollaborativen Workflows, Freigaben und SEO-Optimierung auf einer einzigen Plattform.

Je nach Teamgröße und Veröffentlichungskanälen müssen Sie mit Kosten zwischen 40 und 450 US-Dollar pro Monat rechnen. Kleine Teams können mit geringeren Kosten starten, während Agenturen oder größere Teams für erweiterte Integrationen, Benutzerplätze und Analyse Features mehr bezahlen.

Das ist entscheidend. Ohne Analysen ist es schwierig zu erkennen, was Anklang findet, Kampagnen zu optimieren oder den Marketing-ROI zu rechtfertigen. Die Nachverfolgung der Leistung gewährleistet intelligentere Entscheidungen und eine bessere Content-Strategie im Laufe der Zeit.