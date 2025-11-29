Kostenlose Vorlagen für Kunden-Dashboards zur Vereinfachung der Berichterstellung für Kunden und der Nachverfolgung von Projekten

In der schnelllebigen Welt von heute ist es nicht nur wünschenswert, sondern eine Notwendigkeit, Clients Echtzeit-Sichtbarkeit zu bieten.

Für Agenturen, Freiberufler und kundenorientierte Teams bedeutet dies sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Sie müssen das Gesamtbild darstellen – von Metriken zum Vertrieb über den Fortschritt bei Projekten bis hin zur Kampagnenleistung –, ohne Ihre Clients zu überfordern.

Hier kommen speziell entwickelte Dashboards für die Berichterstellung im Bereich der Kundenberichterstattung und Dashboard-Vorlagen ins Spiel. Durch die Zusammenführung mehrerer Datenquellen in einer einzigen einheitlichen Ansicht bieten Dashboard-Vorlagen für Kunden einen zentralen Speicherort für die Nachverfolgung wichtiger Metriken, die Optimierung der Kommunikation und die Förderung des Vertrauens.

Sehen wir uns einige kostenlose und anpassbare ClickUp -Vorlagen für die Berichterstellung für Clients an.

Client-Dashboard-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten kostenlosen Vorlagen für Kunden-Dashboards und Tools für die Berichterstellung:

Was sind Client-Dashboard-Vorlagen?

Kunden-Dashboard-Vorlagen sind vorgefertigte und anpassbare Layouts, die wichtige Kundendaten – wie Finanzergebnisse, Cashflow, Vertriebsergebnisse und Projekt-Metriken – in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht anzeigen. Sie beziehen Informationen aus mehreren Datenquellen und strukturieren diese in Diagrammen, Tabellen und KPIs, sodass Teams schnell Kunden-Dashboards zur Berichterstellung erstellen können, ohne bei Null anfangen zu müssen. Auf diese Weise erhält man umsetzbare Erkenntnisse, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die den ROI direkt verbessern.

Kunden-Dashboard-Vorlagen sind besonders hilfreich für Agenturen, Freiberufler und Unternehmen, die mehrere Kundenkonten verwalten und Daten an einem zentralen Speicherort organisieren müssen.

Was macht eine gute Client-Dashboard-Vorlage aus?

Eine Client-Dashboard-Vorlage muss flexibel genug sein, um verschiedene Methoden der Berichterstellung zu unterstützen, damit die Beteiligten ohne weitere Erklärungen verstehen, was sie sehen.

Suchen Sie nach Vorlagen, mit denen Sie:

Organisieren Sie Client-Informationen in Abschnitten für Projekte, Finanzen und Leistung.

Stellen Sie eine Verbindung zu Tools wie Google Analytics, CRMs oder Finanz-Apps her und rufen Sie Daten automatisch ab.

Passen Sie die Darstellung mit Diagrammen, Grafiken und Tabellen an, um komplexe Daten leicht zugänglich zu machen.

Verfolgen Sie wichtige KPIs wie Cashflow, Konversionsrate und Fortschritt beim Umsatz mit Präzision.

Freigeben Sie Live-Updates an Ihre Clients, damit diese genaue, aktuelle Daten sehen können, ohne diese manuell aktualisieren zu müssen.

Vorlagen für Kunden-Dashboards

Kundenmanagement sollte sich nicht wie Detektivarbeit anfühlen. Wenn Projektdetails über mehrere Plattformen und tools verstreut sind, verschwenden Sie Zeit mit der Suche nach Informationen, anstatt tatsächlich einen Wert zu schaffen. Dies wird oft als „Work Sprawl” bezeichnet .

ClickUp löst dieses Problem als weltweit erster konvergierter KI-Workspace.

ClickUp-Dashboards vereinen alles – Projektzeitleisten, Liefertermine, Budgets und Metriken zum Fortschritt – in einer Ansicht, die in Echtzeit aktualisiert wird. Auf diese Weise fungiert ClickUp auch als hervorragende CRM-Software.

Es beseitigt alle Formen von Work Sprawl, um 100 % Kontext und einen einzigen Ort für die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten zu bieten.

ClickUp bietet auch einen Bereich anpassbarer Dashboard-Vorlagen, die sich leicht in Ihren wöchentlichen oder monatlichen Prozess der Berichterstellung integrieren lassen. Lassen Sie uns diese gemeinsam erkunden.

1. ClickUp-Vorlage für Dashboard-Vorlagen für Projektmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Meilensteine, Risiken und Budgets in Echtzeit mit der ClickUp-Vorlage für das Dashboard des Projektmanagements.

Mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement-Dashboard können Projektmanager und Teams Projektaufgaben visualisieren und ausführen und dabei Zeitleisten, Kosten und Risiken vollständig im Blick behalten.

Die Dashboards in ClickUp rufen automatisch Details aus Ihren Projektbereichen und Listen ab und bieten Ihnen Einblicke in Alles, vom Fortschritt bis zur Leistung. Mit einer Vielzahl von Widgets können Sie Ihr Dashboard ganz nach Ihren Wünschen benutzerdefiniert anpassen: Fortschrittsleisten für Fertigstellungsgrade, Liniendiagramme für Trends, Kreisdiagramme für individuelle Beiträge, Workload-Widgets für die Ressourcenzuweisung und vieles mehr.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erhalten Sie eine visuelle Zeitleiste der Projektaktivitäten, in der Sie die Termine und Dauer der Aufgaben einfach anpassen können, indem Sie Elemente in der Gantt-Ansicht verschieben.

Verfolgen Sie den Fortschritt automatisch mit formelgesteuerten Feldern für Dauer und verbleibendes Budget, wodurch manuelle Berechnungen entfallen.

Optimieren und gleichen Sie Workloads mit der Kapazitätsplanungsansicht aus und sehen Sie, ob Teammitglieder unter- oder überlastet sind.

📌 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter in den Bereichen Bauwesen, IT, Marketing oder Betrieb, die eine Dashboard-Software zur Überwachung von Kosten, Abhängigkeiten und Team-Kapazitäten benötigen.

📮 ClickUp Insight: 31 % der Manager bevorzugen visuelle Boards. Andere setzen auf Gantt-Diagramme, Dashboards oder Ressourcenansichten. Bei den meisten tools müssen Sie sich jedoch für eine Option entscheiden. Wenn die Ansicht nicht Ihrer Denkweise entspricht, entsteht dadurch nur eine weitere Reibungsfläche. Mit ClickUp müssen Sie sich nicht entscheiden. Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen KI-gestützten Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Dashboards oder der Workload-Ansicht. Und mit ClickUp AI können Sie automatisch maßgeschneiderte Ansichten oder Zusammenfassungen generieren, je nachdem, wer sie betrachtet – ob Sie selbst, ein Führungskraft oder Ihr Designer. 💫 Echte Ergebnisse: CEMEX beschleunigte die Produkteinführung um 15 % und reduzierte Kommunikationsverzögerungen von 24 Stunden auf Sekunden mithilfe von ClickUp.

2. ClickUp-Analysebericht-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Holen Sie sich die ClickUp-Analyse-Vorlage, um Rohdaten in übersichtliche visuelle Zusammenfassungen mit Benchmarks und Trends umzuwandeln.

Die ClickUp-Analyse-Vorlage bietet einen klaren Fahrplan für die Strukturierung von Kunden-Dashboards zur Berichterstellung. Anstatt mit einer leeren Seite zu beginnen, erhalten Sie vorgefertigte Abschnitte für eine Übersicht der Daten, je nach den Metriken, die Sie für die Berichterstellung verwenden möchten.

Sie können beispielsweise ein Kundenportal erstellen, um die Effizienz Ihrer Website zu demonstrieren, indem Sie Sitzungstypen, Seitenaufrufe, Konversionen, Transaktionen und andere KPIs hervorheben. Sie können Nummern einfügen, verschiedene Diagrammtypen oder relevante Bilder hochladen, um den Fortschritt oder das Ergebnis der Strategieumsetzung anzuzeigen.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Präsentieren Sie die Analysen als monatlichen Bericht, der von Zielgruppendaten bis hin zu Umsatzinformationen reicht.

Fügen Sie neben den Diagrammen Kontextinformationen mit Hinweisen zu Vergleichen, Trends und Schlussfolgerungen hinzu, damit die Berichte für Clients bereit sind.

Verwandeln Sie Rohdaten in aussagekräftige Zusammenfassungen, indem Sie vorgefertigte Abschnitte für Traffic, Engagement, Vertrieb und Transaktionen verwenden, die Clients in wenigen Minuten überfliegen können.

📌 Ideal für: Agenturen, Freiberufler und interne Analysten, die eine Plug-and-Play-Vorlage für die Berichterstellung verwenden möchten, um wichtige Informationen über Clients zu visualisieren.

3. ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte, um Traffic, Conversions und ROI aller Kampagnen hervorzuheben.

Die ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte bietet Marketingteams ein gebrauchsfertiges Format für die Berichterstellung zur Nachverfolgung von Kampagnen, Leistungen und ROI.

Die Vorlage bietet außerdem ein hohes Maß an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, um Kampagnenziele, wichtige Metriken und mehr in einem einzigen, übersichtlichen und optisch ansprechenden Dokument zu organisieren. Jeder Block ist editierbar, sodass Sie Kampagnendetails hinzufügen, Bilder hochladen, wichtige Metriken hervorheben und Kontaktinformationen angeben können.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden

Führen Sie die Bearbeitung vorgefertigter Abschnitte für Kampagnen, KPIs und Ergebnisse durch, ohne Berichte von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Verwenden Sie Platzhalter für Diagramme und Grafiken, um die Darstellung von Daten zu vereinfachen.

Passen Sie benutzerdefinierte Markenelemente (Logo, Farben, Kontaktinformationen) an, um die Berichte einheitlich zu gestalten.

📌 Ideal für: Agenturen, Freiberufler und interne Analysten, die eine Plug-and-Play-Vorlage für die Berichterstellung verwenden möchten, um wichtige Informationen über Clients zu visualisieren.

⏱️ Zeitsparende Tipps: Erkenntnisse kombinieren: Kombinieren Sie Vertriebs-, Marketing- und Finanzmetriken in einem Dashboard, um eine vollständige Ansicht zu erhalten, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln zu müssen.

Automatisieren Sie die Datenerfassung: Verknüpfen Sie CRM-Felder direkt mit Ihrem Dashboard, damit Daten automatisch in Echtzeit aktualisiert werden.

Wiederverwenden statt neu erstellen: Speichern Sie Ihre besten Dashboard-Beispiele als Vorlagen und verwenden Sie sie erneut für neue Clients oder Projekte.

4. ClickUp-Vorlage für Marketingberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Messen Sie Kampagnenergebnisse, Pipeline-Auswirkungen und zukünftige Prioritäten mit der ClickUp-Marketingbericht-Vorlage.

Für Marketingteams hilft die ClickUp-Marketingberichtvorlage dabei, Kampagnenanalysen, Website- und Social-Media-Leistung sowie Kundenerkenntnisse zu konsolidieren. Diese Vorlage verfügt über spezielle Abschnitte für Kampagnen, E-Mail-Daten, Web-Traffic und Kundenkonversionen. Sie können Grafiken und Notizen hinzufügen und gleichzeitig wichtige Metriken für die Stakeholder übersichtlich darstellen.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Analysieren Sie Kampagnenanalysen (Anzeigen, E-Mails und soziale Medien) mit integrierten Diagrammen für Impressionen, Klicks und Conversions.

Verfolgen Sie Website- und Social-Media-Metriken wie Sitzungen, Absprungrate, Follower-Wachstum und andere ähnliche Metriken.

Präsentieren Sie Leads und Kundendaten mit übersichtlichen Visualisierungen von MQLs, SQLs und Neukundenakquise.

📌 Ideal für: Marketingmanager und Analysten, die eine strukturierte Vorlage benötigen, um Kampagnenergebnisse, Metriken und Wachstumschancen zu präsentieren, ohne Zeit für die Formatierung von Berichten aufwenden zu müssen.

5. ClickUp-Projektberichtvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Projektberichtvorlage, um Stakeholdern den Fortschritt, Hindernisse und anstehende Arbeiten zu präsentieren.

Wenn Sie den Gesamtzustand Ihrer Projekte in einem strukturierten, leicht zu freigebenden Dokument erfassen möchten, probieren Sie die ClickUp-Projektberichtvorlage aus. Sie enthält Abschnitte für Projektdetails, Status, Highlights, Risiken und anstehende Arbeiten, wodurch es einfacher wird, den Fortschritt zu kommunizieren, ohne wichtige Details zu übersehen.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verfolgen Sie den Projektstatus mit klaren Indikatoren für die Ausführung, das Budget, die Zeitleiste und die Qualität.

Fügen Sie Highlights und Erfolge hinzu, um Erfolge neben messbaren Ergebnissen festzuhalten.

Protokollieren Sie Risiken und Hindernisse mit Eigentümern und Plänen, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

📌 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die Projektaktualisierungen klar und übersichtlich gegenüber der Geschäftsleitung, Clients oder funktionsübergreifenden Stakeholdern präsentieren müssen, ohne stundenlang Berichte formatieren zu müssen.

6. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte, um den Zustand Ihrer Pipeline, Ihre Gewinnraten und genaue Prognosen auf einen Blick zu analysieren.

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte hilft Vertriebsleitern und -teams bei der Nachverfolgung von Echtzeit-Updates und -Leistungen über Monate, Quartale und Jahre hinweg in einer strukturierten Ansicht.

Mit integrierten Ansichten wie Jahres-, Monats- und Quartalsberichten sowie der Board-Ansicht und KI-Karten können Sie zwischen makroökonomischen Einblicken und sogar spezifischen Aufschlüsselungen wechseln. Darüber hinaus erleichtern benutzerdefinierte Felder wie tatsächlicher Umsatz, Umsatzprognose, Umsatzzielerreichung und Region das Filtern und Vergleichen von Leistungstrends.

Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Umschalten Sie zwischen jährlichen, monatlichen oder vierteljährlichen Verkaufsberichten, ohne Layouts neu erstellen zu müssen.

Verfolgen Sie die Umsatzentwicklung mit benutzerdefinierten Feldern für Ist-Werte, Prognosen und Erreichungsprozentsätze.

Verwenden Sie die Board- und Dashboard-Ansichten, um auf den Status der Pipeline zuzugreifen und ihn zu visualisieren, zusammen mit regionalen Trends.

📌 Ideal für: Vertriebsleiter, regionale Führungskräfte und Revenue-Ops-Teams, die ein übersichtliches System benötigen, um Vertriebsziele zu überwachen, Leistungstrends zu verfolgen und für die Berichterstellung über verschiedene Zeiträume zu sorgen.

7. Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte, um wöchentliche Erfolge, Prioritäten und Hindernisse ohne lange E-Mails zu erfassen.

Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Statusberichte bietet Teams eine zuverlässige Möglichkeit, Fortschritte zu kommunizieren, Erfolge hervorzuheben und auf Dinge hinzuweisen, die Aufmerksamkeit erfordern – alles unter einem Dach. Sie fasst wichtige Updates – von abgeschlossenen Aufgaben und bevorstehenden Meilensteinen bis hin zu Hindernissen und Risikobereichen – in einem strukturierten Bericht zusammen. So erhalten Kunden ohne zusätzliche Erklärungen einen übersichtlichen Überblick über den Projektstatus. Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gliedern Sie Aktivitäten nach Aufgabe, Eigentümer und Status, um eine schnelle Sichtbarkeit zu erhalten.

Erfassen Sie wöchentliche Erfolge an einem Ort, damit Sie klar und deutlich von einem Meilenstein zum nächsten gelangen können.

Helfen Sie den Beteiligten, zu sehen, was bereits erledigt wurde und was noch ansteht, und fügen Sie bei Bedarf Links zu den entsprechenden Aufgaben hinzu.

📌 Ideal für: Projektmanager, kundenorientierte Teams und funktionsübergreifende Gruppen, die wöchentlich konsistente Updates für Führungskräfte, Sponsoren und Clients benötigen.

8. ClickUp-Vorlage für Statusberichte zu mehreren Projekten

Kostenlose Vorlage herunterladen Holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Statusberichte zu mehreren Projekten, um auf Portfolioebene Sichtbarkeit für den Projektstatus, die Kosten und die Zeitleisten zu erhalten.

Die ClickUp-Vorlage für Statusberichte zu mehreren Projekten ist ideal, um Managern eine Übersicht über alle laufenden Projekte an einem Ort zu verschaffen. Sie können innerhalb eines einzigen Portfolio-Dashboards zwischen mehreren Projekten navigieren und erhalten eine detaillierte Aufschlüsselung der Ergebnisse, Risiken, Kosten und Metriken zur Qualität für jedes einzelne Projekt.

Es gibt Statusmarkierungen in Bezug auf den Projektstatus (Status: Gesund, Gefährdet, Nicht im Plan), damit Ihr Team weiß, in welche Richtung die Dinge laufen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Heben Sie die relative Leistung hervor (z. B. Projekt A liegt vorn, Projekt B hinkt hinterher).

Überprüfen Sie Abhängigkeiten, wenn Projekte gemeinsame Ressourcen oder widersprüchliche Zeitleisten haben.

Tragen Sie die geschätzten und tatsächlichen Kosten in die Kostentabelle ein und verwenden Sie Budget Remaining, um Über- oder Unterausgaben anzuzeigen.

📌 Ideal für: PMOs, Programm-/Portfoliomanager, Agentur- oder Lieferleiter und Betriebsteams, die mehrere Projekte überwachen und Zeitleisten benötigen, die für die Geschäftsleitung geeignet sind.

9. ClickUp-Vorlage für den monatlichen Status-Bericht für das Business

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage für den monatlichen Status-Bericht von ClickUp, um monatliche Updates in zugewiesene Aktionen mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten umzuwandeln.

Suchen Sie nach einem Ausgangspunkt für die Berichterstellung auf hoher Ebene? Mit der Vorlage für den monatlichen Geschäftsstatusbericht von ClickUp können Manager und Teams den Fortschritt von Projekten, Finanzen, KPIs und Zielen überprüfen. Sie finden dort Blöcke für die Bearbeitung, die Ihnen schnelle Aktualisierungen, fertiggestellte Arbeiten, anstehende Aufgaben und Herausforderungen ermöglichen.

Passen Sie die Vorlage benutzerdefiniert an, um die gewünschten spezifischen Metriken und Kategorien einzufügen, z. B. Gesamtzahl der zu liefernden Leistungen, abrechnungsfähige Stunden, übertragene Aufgaben und Risikoeлеменte.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Setzen Sie die monatlichen Highlights in klare nächste Schritte um, indem Sie Aufgaben oder Eigentümer zuweisen.

Erkennen Sie Änderungen am Umfang und versäumte Liefertermine sofort mit integrierten Ja/Nein-Prüfungen.

Fügen Sie Kontext mit Notizen, Kommentaren, Eigentümern und Fristen hinzu, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.

📌 Ideal für: Betriebsleiter, Abteilungsleiter und Projektleiter, die ein übersichtliches, wiederverwendbares Dashboard für monatliche Updates für Führungskräfte und funktionsübergreifende Stakeholder benötigen.

10. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie kanalübergreifende KPIs mit kundenfreundlichen Dashboards unter Verwendung der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen.

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen bietet Social-Media-Teams eine umfassende Übersicht, um KPIs über alle Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest und Snapchat hinweg zu messen.

Es kann in ein voll funktionsfähiges Betriebs-Dashboard mit benutzerdefinierten Feldern für Benchmarks, Einzelziele und Ist-Werte umgewandelt werden, sodass Sie sehen können, wo Kampagnen überdurchschnittlich gut oder unterdurchschnittlich schlecht abschneiden.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vergleichen Sie die Kampagnenleistung über alle Plattformen hinweg, ohne Daten in Tabellenkalkulationen exportieren zu müssen.

Gruppieren Sie KPIs nach Mitarbeitern, Tags oder Priorität, damit die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar erkennbar bleiben.

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder für Benchmarks, Einzelziele, tatsächliche Ergebnisse und Aktionspläne, um über oberflächliche Berichte hinauszugehen.

Umschalten Sie zwischen verschiedenen Ansichten, wie z. B. der Listenansicht oder der Tabellenansicht , um Aufschlüsselungen auf Plattformebene und kanalübergreifende Vergleiche anzuzeigen.

📌 Ideal für: Social-Media-Manager und interne Marketing-Teams sowie Agenturen, die eine plattformübergreifende Berichterstellung mit Echtzeit-KPIs und klaren Zuständigkeiten suchen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie in weniger als 15 Minuten ein Dashboard erstellen können!

11. ClickUp-KPI-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-KPI-Vorlage, um Ziele mit Ergebnissen zu vergleichen und proaktiv von den Zielen abweichende Metriken zu kennzeichnen.

Mit der ClickUp-KPI-Vorlage lässt sich die Nachverfolgung von Einzelzielen, Basiswerten und Ist-Werten ganz einfach an einem Ort durchführen, sodass Sie KPIs in Echtzeit messen können.

Verwenden Sie die Liste „Zusammenfassung“, um den Status aller KPIs anzuzeigen, oder wechseln Sie zu „Abteilungs-OKR“, um die KPI-Ergebnisse nach Teams zu überprüfen. Außerdem gibt es die Stand-ups „Fortschrittsanzeige“ und die „Zeitleiste“, mit denen Sie nach Status, Mitarbeiter oder Abteilung gruppieren können. So lassen sich Verantwortungslücken und Terminkonflikte leicht erkennen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Richten Sie in ClickUp eine Automatisierung ein, z. B. „Wenn Ist < Ziel um 10 % → Status auf „At Risk“ setzen und @mention Eigentümer erwähnst, damit dieser eingreifen kann, bevor die Ziele verfehlt werden“.

Geben Sie den Ausgangswert (aktueller Wert oder bisheriger Durchschnitt) und das Einzelziel (das Sie erreichen möchten) ein, um aussagekräftige Vergleiche anzustellen.

ClickUp-Zielen, damit der Fortschritt automatisch in die Nachverfolgung der Ziele und Verknüpfen Sie KPIs mit, damit der Fortschritt automatisch in die Nachverfolgung der Ziele und die Dashboards der Führungskräfte übernommen wird.

📌 Ideal für: Führungskräfte aus den Bereichen Betrieb, Marketing, Vertrieb, Personalwesen und PMO, die ein praktisches KPI-Dashboard benötigen, das ihre Teams tatsächlich nutzen werden.

12. ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele, um Einzelziele und Ist-Werte zu messen und den Fortschritt von Projekten zu verfolgen.

Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und -ziele ist genau das, was Sie für die Verwaltung von End-to-End-OKR-Workflows benötigen. Verwenden Sie das Formular „OKR-Übermittlung“ (Erstellen → Einstellungen → Vorschau), um Anforderer, Sponsor, Basiswert und Einzelziel zu erfassen, und erstellen Sie dann automatisch OKR-Aufgaben in Ihrer Ziele-Liste mit zugeordneten Feldern und festgelegten Eigentümern.

Verwenden Sie Alle zugehörigen OKR-Elemente, um Vorschläge in einer Tabelle zu überprüfen und zu genehmigen, Check-ins im OKR-Kalender zu planen und den Fortschritt in Listen-/Board-Ansichten mit Status und Priorität zu verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Standardisieren Sie die OKR-Erfassung mit Formularen für die Übermittlung, die sofort Aufgaben in Ihrem Workspace erstellen, um eine schnelle Weiterleitung und Überprüfung zu ermöglichen.

Genehmigen und implementieren Sie Ziele schneller, indem Sie alle zugehörigen OKR-Elemente nach Phase der Genehmigung filtern und Eigentümer, Termine und Prioritäten in großen Mengen zuweisen.

Halten Sie den Zeitplan mit einem OKR-Kalender und automatisch berechneten Fortschritten (Basis → Einzelziel → Ist) ein, die für Führungskräfte und Teams sichtbar sind.

📌 Ideal für: PMO-/Betriebsleiter, die unternehmensweite OKRs einführen und die Erfassung → Genehmigung → Planung → Nachverfolgung in einem System benötigen.

13. ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp SMART Goal Action Plan-Vorlage, um strukturierte, messbare Ziele festzulegen und deren Nachverfolgung mühelos durchzuführen.

Für Teams, die ein Dashboard für die Arbeit mit SMART-Zielen benötigen, die sie tatsächlich umsetzen können, ist die ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage die ideale Lösung.

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Fortschritt mit benutzerdefinierten Feldern wie „Fertigstellungsgrad“ und „Zielerreichung“ zu verfolgen, Hindernisse zu protokollieren und wichtige Ziele in ClickUp-Meilensteine umzuwandeln. Erwägen Sie außerdem, einen Kalender hinzuzufügen, um Kontrollpunkte zu planen, oder ein Dashboard, um Trends zu visualisieren, damit der Aktionsplan sichtbar bleibt, ohne dass manuelle Überprüfungen mit jedem Teammitglied erforderlich sind.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ziehen Sie Ziele über SMART-Phasen, um wöchentliche Check-ins durchzuführen (kein separates Status-Deck erforderlich).

Gruppieren Sie nach Zielinitiative oder Hauptteam , um zu sehen, welche Arbeitsabläufe den Ausschlag geben.

Heben Sie wichtige Elemente als Meilensteine hervor und heften Sie eine Kalender-Ansicht an, um die Überprüfungsrhythmen durchzusetzen.

📌 Ideal für: Manager und Gründer, die ein einfaches, SMART-konformes System benötigen, um Ziele in eine nachverfolgbare Umsetzung zu verwandeln.

Verwandeln Sie die Client-Berichterstellung mit ClickUp in Echtzeit-Einblicke

Statische Berichte gehören der Vergangenheit an. Was Clients wirklich brauchen, ist ein Echtzeit-Hub für Einblicke, auf dem Leistungsdaten, Berichte über den Fortschritt, Risikoanalysen und Geschäftsergebnisse kontinuierlich (und automatisch) aktualisiert werden.

Mit den Dashboards, Automatisierungen, anpassbaren Vorlagen und KI-gestützten Agenten von ClickUp können Sie Live-Daten aus verschiedenen Projekten abrufen und diese mit dynamischen Diagrammen und interaktiven Widgets visualisieren.

Möchten Sie Ihrem Team und Ihren Clients sofortige Sichtbarkeit und intelligentere Entscheidungen ermöglichen?

Holen Sie sich ClickUp kostenlos und erstellen Sie noch heute Ihr erstes Dashboard für Clients.