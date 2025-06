So erstellen Sie ein Projekt-Portfolio-Dashboard zur Verwaltung von Projekten

Ansichten: Sie können über 15 verschiedene Arten von Ansichten verwenden, um Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen zu visualisieren. Sehen wir uns drei Möglichkeiten an, wie Sie Ihre Projekte in der Projektmanagement-Software von ClickUp anzeigen können: Listenansicht: Organisieren und gruppieren Sie Ihre Projekte in verschiedenen Kategorien. Ihre Aufgaben und Aktivitäten sind auf einen Blick in einem listenähnlichen Format zu sehen. So sehen Sie, welche Projekte in Bearbeitung, in Überprüfung oder fertiggestellt sind. Team-Ansicht: Bleiben Sie mit der Team-Ansicht über die Prioritäten Ihres Teams auf dem Laufenden. Sie können die Workload Ihres Teams, fertiggestellte Projekte und vieles mehr über ein einziges Dashboard verfolgen. Aktivitäten: Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder und sehen Sie, woran jede Person in einem Projekt gearbeitet hat. Sie können die Aktivitätstypen auswählen und die entsprechenden Projektdetails anzeigen