Die 11 besten Healthcare Collaboration Software Tools für 2025

Im Gesundheitswesen geht es bei der Zusammenarbeit nicht nur um Teamarbeit, sondern auch darum, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und letztendlich die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Wenn Pflege-Teams, Verwaltungsangestellte und IT-Mitarbeiter jedoch mit Dutzenden von Systemen und Kommunikationskanälen jonglieren müssen, kann selbst eine einfache Koordination zu einer echten Herausforderung werden.

Hier kommt die Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ins Spiel.

Diese tools bringen alle Beteiligten – von klinischen Leitern bis hin zu Praxismanagern – auf einer einzigen Plattform zusammen, um Neuigkeiten zu freizugeben, Patienteninformationen zu verfolgen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie Administrator-Engpässe reduzieren, die Kommunikation im Team verbessern oder die abteilungsübergreifende Koordination stärken möchten – mit der richtigen Software können Sie Ihre Ziele erreichen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir einige der besten tools vor, die auf realen klinischen Workflows basieren und die Patientenversorgung verbessern.

Legen wir los!

Die besten Software-Tools für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Softwarelösungen für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

Warum das Gesundheitswesen Kollaborationssoftware benötigt

Das traditionelle Projektmanagement im Gesundheitswesen hat oft Schwierigkeiten, mit den Anforderungen der modernen medizinischen Praxis Schritt zu halten. Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen begegnet diesen Herausforderungen durch:

Verbesserung der interprofessionellen Kommunikation: Erleichtert Erleichtert die sichere, zentralisierte Kommunikation in Echtzeit zwischen Fachkräften im Gesundheitswesen und gewährleistet so eine einheitliche Vorgehensweise und einen präzisen Informationsaustausch.

Optimierung klinischer Workflows: Integriert sich in bestehende Systeme, um Aufgaben zur Automatisierung zu ermöglichen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und es Ärzten zu ermöglichen, sich mehr auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.

Unterstützung von Remote- und Hybridmodellen: Eignet sich für Telemedizin- und mobile Pflegeteams und gewährleistet eine kontinuierliche Kommunikation unabhängig vom Standort.

Gewährleistung von Compliance und Sicherheit: Hält Vorschriften wie den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ein, um Patientendaten zu schützen und das Vertrauen im gesamten Gesundheitswesen zu wahren.

💡 Profi-Tipp: Dokumentieren Sie Behandlungsentscheidungen so, dass nicht nur das „Was”, sondern auch das „Warum” erklärt wird. So können sich andere Hausärzte oder neue Mitglieder des Teams schnell und ohne Rückfragen auf die Begründung einstellen.

Was sind die Vorteile der Verwendung von Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen?

Die Implementierung von Kollaborationssoftware für das Gesundheitswesen bietet zahlreiche Vorteile. Dazu gehören:

Weniger medizinische Fehler: Eine klare Dokumentation und optimierte Kommunikationswege tragen dazu bei, Missverständnisse und Fehler zu minimieren.

Verbesserte Patientenzufriedenheit: Schnellere Reaktionszeiten und eine koordinierte Versorgung führen zu besseren Patientenerfahrungen und -ergebnissen.

Schnellere Entscheidungsfindung: Echtzeit-Kommunikationstools ermöglichen schnellere Konsultationen und Genehmigungen und reduzieren Verzögerungen in der Patientenversorgung.

Aktiver Wissensaustausch: Mit Collaboration-Tools können Fachkräfte im Gesundheitswesen Erkenntnisse und Best Practices freigeben, um sich kontinuierlich weiterzubilden.

Verbesserte Ressourcenzuweisung: Sie helfen dabei, Ressourcen effizient zu verfolgen und zu verwalten, Sie helfen dabei, Ressourcen effizient zu verfolgen und zu verwalten, wodurch eine optimale Auslastung gewährleistet und Verschwendung reduziert wird

🧠 Wissenswertes: Zusammenarbeit kann sogar die Genesung nach Herzoperationen verbessern. Patienten, deren Ärzte und Pflegekräfte in einem strukturierten „kollaborativen Versorgungsmodell” zusammenarbeiteten, berichteten innerhalb von drei Monaten von besserem Schlaf, besserer psychischer Gesundheit und einer höheren Lebensqualität.

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen achten?

Die Auswahl der richtigen Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist für die Verbesserung der Teamkoordination und der Patientenversorgung von entscheidender Bedeutung. Hier sind die Schlüssel-Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für Plattformen, die intuitiv und einfach zu bedienen sind und den Lernaufwand für medizinisches Fachpersonal minimieren.

Mobile Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Software auf verschiedenen Geräten zugänglich ist, damit Anbieter von überall aus in Verbindung bleiben und informiert sind.

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie Lösungen, die sich nahtlos in bestehende elektronische Gesundheitsakten (EHR) und andere klinische Systeme integrieren lassen, um Workflows zu optimieren.

Anpassbare Benachrichtigungen: Achten Sie auf Features, die personalisierte Benachrichtigungen und Benachrichtigungen ermöglichen, um zeitnah auf kritische Patientenbedürfnisse reagieren zu können.

Umfassende Berichterstellung-tools: Wählen Sie eine Software für das Gesundheitswesen mit robusten Analyse- und Berichts-Features, um die Leistung und die Behandlungsergebnisse effektiv zu überwachen.

🔍 Wussten Sie schon? Zusammenarbeit hilft auch bei chronischen Erkrankungen. Eine Metaanalyse ergab, dass die interprofessionelle Versorgung (Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsfachkräfte) den systolischen Blutdruck, das LDL-Cholesterin und den HbA1c-Wert bei Patienten senkte und gleichzeitig die Zahl der Krankenhaustage reduzierte.

Die beste Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Hier sind unsere Empfehlungen für die beste Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. 👇

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam verfolgt einen transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

ClickUp (Ideal für Teams im Gesundheitswesen, die eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Sicherheit benötigen, um die Pflege und den Betrieb zu verwalten)

Unsere erste Wahl ist ClickUp, und das aus offensichtlichen Gründen.

Das Projektmanagement für das Gesundheitswesen von ClickUp ist eine Plattform mit Sicherheit, die klinische und administrative Teams in einem einheitlichen Arbeitsbereich zusammenbringt.

Sie wurde entwickelt, um alles von Patienten-Workflows und Dokumentation bis hin zur Personalplanung und Bestandsverwaltung in einer HIPAA-konformen Umgebung zu bewältigen.

Kontextualisieren Sie Unterhaltungen mit ClickUp Chatten Sorgen Sie mit ClickUp Chat dafür, dass die Kommunikation im Team innerhalb des Arbeitsbereichs kontextbezogen bleibt.

Optimieren Sie die Echtzeitkommunikation

Kommunikation ist ein entscheidender Bestandteil der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, und ClickUp Chatten sorgt mit Features wie kanalbasierten Diskussionen und Thread-Antworten für einen reibungslosen Ablauf.

Beispielsweise kann ein Team, das Herzpatienten betreut, einen speziellen Chat-Kanal „Kardiologie” einrichten, in dem Pflegekräfte die Vitalwerte in Echtzeit aktualisieren, Apotheker Medikamentenanpassungen vornehmen und der diensthabende Kardiologe sofort mit einer @Erwähnung benachrichtigt wird, um eine schnelle Konsultation zu ermöglichen.

Da die Unterhaltungen direkt mit den Patientenaufgaben und den zugehörigen Dokumenten verknüpft sind, bleiben Entlassungsanweisungen oder Medikamentenänderungen für alle Beteiligten sichtbar und umsetzbar.

Zentralisiertes Wissen und Dokumentation

Mit ClickUp Docs können Teams Materialien wie SOPs, Patientenaufklärungsmaterialien oder Protokolle erstellen und freigeben und diese direkt mit entsprechenden Aufgaben oder Patientenfällen verknüpfen. So wird sichergestellt, dass alle über die neuesten Informationen verfügen.

Erstellen Sie zentralisierte Aufzeichnungen in ClickUp Dokumenten.

Sie können auch PubMed- oder Scopus-Referenzen einbetten, um bei Publikationen oder experimentellen Daten zusammenzuarbeiten.

Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit können mehrere Ärzte oder Forscher Dokumente gleichzeitig in Bearbeitung, kommentieren und aktualisieren.

Verwalten Sie Patientenfälle mit Klarheit

Der KI-gestützte ClickUp-Kalender zentralisiert Termine, Schichtpläne und Meetings des Teams an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort. Mit Echtzeit-Updates, freigegebener Sichtbarkeit und nahtloser Integration in Aufgaben hilft er Teams im Gesundheitswesen, sich effizient zu koordinieren und Fehler bei der Terminplanung zu reduzieren.

Mit ClickUp Aufgaben können Pflegeteams Nachsorgetermine für Patienten zuweisen und nachverfolgen, Überweisungen planen oder administrative Workflows wie Versicherungsgenehmigungen verwalten.

Organisieren Sie jeden Schritt der Patientenversorgung mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Teams wichtige Details wie PHI, Patienten-IDs oder Dringlichkeitsstufen erfassen und so Verwirrung bei der Terminplanung und der Aufnahme von Patienten vermeiden.

Nutzen Sie KI, um klinisches Personal in Verbindung zu bringen

Und schließlich verbindet ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, alles miteinander.

Mit ClickUp Brain können Sie Meeting-Notizen zusammenfassen, Aktionspunkte aus Pflegegesprächen extrahieren oder Checklisten für die Nachsorge von Patienten erstellen, ohne zusätzliche Zeit für die manuelle Dokumentation aufwenden zu müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain schnelle Antworten zu Richtlinien, Protokollen oder Patienten-Workflows.

Beispielsweise kann ein Team für Infektionskontrolle in einem Krankenhaus ClickUp Brain verwenden, um tägliche Vorfallberichte zu verarbeiten und wichtige Trends (wie wiederkehrende Infektionsquellen) zu extrahieren.

Sie können sogar eine priorisierte Liste für das Team erstellen und innerhalb desselben Arbeitsbereichs sofortigen Zugriff auf die neuesten CDC-Protokolle gewähren.

📌 Probieren Sie diese Vorschläge aus: Fassen Sie die Notizen der heutigen multidisziplinären Teambesprechung zusammen und listen Sie die Aktionspunkte für die Teams der Kardiologie, Pflege und Pharmazie separat auf.

Erstellen Sie auf Grundlage dieses Entlassungsprotokolls eine Nachsorge-Checkliste für postoperative Patienten und weisen Sie der Aufwachstation Aufgaben zu.

Heben Sie wiederkehrende Probleme aus den Infektionskontrollberichten dieser Woche hervor und schlagen Sie drei Maßnahmen mit Priorität für die nächste Überprüfungs-Meeting vor.

Stellen Sie eine Kurzübersicht über die CDC-Richtlinien zur Einhaltung der Handhygiene bereit und verknüpfen Sie diese mit unserem Dokument zur Infektionskontrolle.

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, ClickUp Brain als persönlichen Assistenten zu nutzen:

Die besten Features von ClickUp

Schützen Sie sensible Daten mit Zuversicht: Fügen Sie Fügen Sie benutzerdefinierte Rollen hinzu, um den Zugriff und die Berechtigungen zu kontrollieren, sodass nur die richtigen Personen wichtige Informationen in Ansicht oder Bearbeitung präsentieren können.

Organisieren Sie Bestände und Ressourcen visuell: Führen Sie die Nachverfolgung des Ablaufdatums von Impfstoffen, des Standes der persönlichen Schutzausrüstung und medizinischer Geräte mithilfe von ClickUp-Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards durch.

Automatisieren Sie Routineprozesse: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Terminerinnerungen, die Übermittlung von Aufnahmeformularen oder die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien zu verwalten, sodass Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für die Patientenversorgung haben.

Überwachen Sie alles von einem Ort aus: Erstellen Sie ClickUp-Dashboards , um in Echtzeit Sichtbarkeit in Patienten-Workflows, Mitarbeiterpläne und Lager-Status zu erhalten und so schnelle Entscheidungen treffen zu können.

Effiziente Erfassung und Organisation von Informationen: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Formulare , um Patientendaten, Lieferanfragen oder Vorfallberichte zu erfassen. Die Antworten werden automatisch als Aufgaben eingegeben, sodass die Informationen zentralisiert und leicht nachverfolgbar sind.

Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung: Verwalten Sie Ihre To-do-Listen, veröffentlichen Sie Updates, überprüfen Sie Benachrichtigungen und vieles mehr – mit der mobilen App von ClickUp.

Limit von ClickUp

Der Einstieg in den Bereich der vielfältigen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp kann etwas überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung von G2 fasst es perfekt zusammen:

Mit ClickUp ist es ganz einfach, meine tägliche Büroarbeit zu organisieren und ihre Nachverfolgung zu gewährleisten. Ich kann schnell Aufgaben erstellen, Erinnerungen festlegen und laufende Aktivitäten ohne Verwirrung verfolgen. Der Einstieg hat nicht viel Zeit in Anspruch genommen und ich finde es angenehm, täglich damit zu arbeiten. Mir gefällt auch, dass es sich gut mit anderen tools verbinden lässt, die wir verwenden, was Zeit und Aufwand spart. Der Kundensupport ist ebenfalls hilfreich, wenn ich Unterstützung benötige.

📮ClickUp Insight: 70 % der Befragten geben an, dass sie Registerkarten offen lassen, weil sie vorhaben, „später darauf zurückzukommen". Das haben wir schon einmal gehört. 🤭Ironischerweise sagen 30 %, dass sie sich erleichtert fühlen würden, wenn sie beispielsweise bei einem Browser-Absturz alle diese vorherigen Registerkarten verlieren würden. Das ist der Zeigarnik-Effekt in Aktion. Unser Gehirn klammert sich an unvollendete Aufgaben und verwandelt jede Registerkarte in einen Cliffhanger. Man fühlt sich beschäftigt, auch wenn eigentlich nichts vorangeht.

2. TigerConnect (am besten geeignet für die klinische Kommunikation und die Koordinierung der Pflege)

via TigerConnect

TigerConnect ist eine Cloud-native Plattform für klinische Kommunikation und Zusammenarbeit (CC&C), die entwickelt wurde, um Kommunikationslücken zwischen Gesundheitsorganisationen zu überbrücken.

Es vereint Nachrichten, Warnmeldungen und klinische Workflows auf einer einzigen Plattform und stellt so sicher, dass Pflege-Teams, von Ärzten und Pflegekräften bis hin zu Rettungsdienst-Anbietern, zeitnahen Zugriff auf wichtige Informationen haben.

Die Projektmanagement-Software für das Gesundheitswesen lässt sich nahtlos in bestehende Krankenhaussysteme integrieren, darunter Schwesternrufsysteme, Überwachungsgeräte und tools zur Terminplanung für Ärzte. So können Pflegeteams in Echtzeit zusammenarbeiten, dringende Nachrichten automatisch eskalieren und auch bei IT-Ausfällen eine kontinuierliche Verbindung aufrechterhalten.

Die besten Features von TigerConnect

Verbessern Sie die Pflegekoordination, indem Sie kontextbezogene Benachrichtigungen aus elektronischen Patientenakten, Überwachungssystemen und Konsultationsanfragen direkt an die richtigen Mitglieder des Teams senden.

Vereinfachen Sie die Kommunikation mit rollenbasierten Nachrichten , sodass Ärzte jeden Anbieter anhand seiner Rolle statt seines Namens erreichen können.

Aktivieren Sie benutzerdefinierte dynamische Teams sofort, um Mitarbeiter auf dringende Workflows und Patiententransfers einzustellen.

Stellen Sie sicher, dass dringende Nachrichten mit Priorität Messaging und Message Escalations für unbeaufsichtigte Warnmeldungen bearbeitet werden.

Limitations von TigerConnect

Limit Live-Kundensupport mit Nummern, die direkte Anrufe bei Mitarbeitern vermeiden sollen

Gelegentliche Verzögerungen beim Anmelden, die die schnelle Kommunikation beeinträchtigen können

Benutzer haben einen Bericht erstellt, wonach es nicht möglich ist, bestimmte Personen in Nachrichten zu taggen, was die Klarheit der Kommunikation beeinträchtigt.

Die Archivberechtigungen sind zu weit gefasst; einige Benutzer mit Archivzugriff sehen alle Nachrichten, auch solche, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben sollten.

Preise von TigerConnect

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TigerConnect

G2: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über TigerConnect?

Hier ist, was ein Benutzer freizugeben hatte:

Ich finde, dass die Plattform ein hervorragendes Tool ist, um mit Ihren Patienten/Clients über verschiedene Kanäle (SMS/Textnachrichten) in Kontakt zu treten. Ich finde auch, dass sie sich recht gut als Videokonferenzlösung eignet. Allerdings gibt es einige Dinge an der Plattform, die ich mir anders wünschen würde. Ich fände es hilfreich, wenn wir die Leute auch über andere Kanäle, wie z. B. E-Mail, innerhalb desselben Produkts erreichen könnten.

🔍 Wussten Sie schon? In medizinischen Intensivstationen senken tägliche Visiten durch multidisziplinäre Teams die Patientensterblichkeit. Krankenhäuser mit einer hohen Ärztebesetzung und vollständigen Pflegeteams wiesen selbst bei schweren Fällen wie Sepsis deutlich niedrigere Sterblichkeitsraten auf.

3. Sickbay (am besten geeignet für die Analyse von Patientenüberwachungsdaten und Workflow)

via Sickbay

Sickbay ist eine herstellerneutrale Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen, die Patientenüberwachungsdaten über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg nutzbar macht.

Sickbay geht über die reine Überwachung hinaus und verwandelt Daten in ein tool für Forschung, operative Verbesserungen und proaktive Pflege. Es ermöglicht Führungskräften, IT-Teams und klinischem Personal eine nahtlose Zusammenarbeit, die Kommentierung von Ereignissen und die Standardisierung von Pflegepraktiken.

Mithilfe von Dashboards zur Patientenüberwachung in Echtzeit und Telemetriedaten können Sie außerdem die Personal- und Ressourcenzuweisung optimieren, sodass die richtigen Pflegekräfte immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Die besten Features von Sickbay

Standardisieren Sie klinische und Forschungs-Workflows mit Analyze und liefern Sie umsetzbare Erkenntnisse mit nahezu Echtzeit- und Verlaufsdaten.

Optimieren Sie den Betrieb mehrerer Einrichtungen mit Automate , indem Sie Workflows digitalisieren und manuelle Übergaben reduzieren.

Ermöglichen Sie population-bezogene Forschung und operative Verbesserungen mit integrierten Analyse- und Kollaborationstools.

Verbessern Sie die Kontinuität der Versorgung, indem Sie die Nachverfolgung von Patienten über verschiedene Abteilungen hinweg durchführen und risikobezogene Informationen effizient freigeben.

Limit der Krankenstation

Die Verantwortung für Setup, Wartung und Fehlerbehebung liegt beim internen IT-Personal des Krankenhauses.

Ärzte und Forscher benötigen umfangreiche Schulungen, um die umfassenden Datenanalyse-Features nutzen zu können.

Preise für Krankenstationen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Krankenstationen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Auch Partnerschaften außerhalb von Krankenhäusern sind wichtig. Wenn Kliniken, Kommunalverwaltungen und Sozialdienste zusammenarbeiten, verbessert sich die Gesundheitsversorgung in der Gemeinde. Der Erfolg hängt jedoch stark davon ab, wie gut diese Kooperationen strukturiert sind und aufrechterhalten werden.

🌟 Bonus: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um Patientenakten, klinische Dokumente und die Kommunikation des Teams sofort zu durchsuchen – alles über einen einzigen KI-gestützten Desktop-Begleiter. Sie helfen medizinischem Fachpersonal dabei, Informationen zu finden, Aktualisierungen zusammenzufassen und Workflows zu optimieren, wodurch wertvolle Zeit gespart und eine bessere Patientenversorgung unterstützt wird.

4. OceanMD (Am besten geeignet für die Verbindung von Anbietern und das Überweisungsmanagement)

via OceanMD

OceanMD ist eine Plattform für das Klinikmanagement, die eine reibungslose Verbindung zwischen Patienten, medizinischem Fachpersonal und Gesundheitssystem ermöglicht.

OceanMD wurde mit Blick auf Interoperabilität entwickelt und lässt sich in alle gängigen EMR- und Gesundheitsinformationssysteme integrieren, sodass ein sicherer Datenaustausch zwischen Kliniken, Krankenhäusern und Provinzen möglich ist.

Die Plattform ist für Mitarbeiter an vorderster Front und Patienten gleichermaßen wertvoll. Mit der Patient Engagement Suite können Kliniken Self-Service-tools wie Online-Buchungen, Erinnerungen und digitale Check-ins anbieten, während das Ocean Provider Network eReferrals, eConsults und eOrders vereinfacht.

Die besten Features von OceanMD

Bieten Sie Ihren Patienten mehr Komfort mit Online-Terminvereinbarung, Patienten-Nachrichten, Erinnerungen und Check-in-Kiosken/Tablets .

Verfolgen Sie die Ergebnisse mit fortschrittlichen Berichterstellungstools, die Nutzungsdaten, Wartezeitangaben und Metriken zur Patientenzufriedenheit liefern.

Integrieren Sie über 30 klinische Informationssysteme und Repositorys mithilfe offener, standardbasierter APIs.

Erstellen Sie Vorlagen für die Neuanmeldung von Patienten , die die Felder der Krankenakte automatisch mit den Antworten der Patienten vorab ausfüllen.

Limit von OceanMD

OceanMD wurde entwickelt, um den Datenaustausch zu erleichtern, und ist kein langfristiger Speicher für Patienteninformationen.

Das Online-Buchungssystem erfordert eine exakte Übereinstimmung zwischen den vom Patienten eingegebenen Informationen (Name, Geburtsdatum, Nummer der Gesundheitskarte) und den Angaben in seiner Krankenakte. Selbst geringfügige Abweichungen können zu Fehlern führen.

Preise für OceanMD

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu OceanMD

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Erkenntnisse aus teamübergreifenden Fällen in einer internen Wissensdatenbank fest. Wenn bei der Behandlung eines Patienten eine Koordinationsmöglichkeit oder eine Verbesserung des Workflows entdeckt wurde, dokumentieren Sie dies, damit die gesamte Organisation davon profitiert.

5. CareCloud (am besten geeignet für KI-gestützte klinische Dokumentation und EHR-Integration)

via CareCloud

Für die meisten Praxen ist die tägliche Routinearbeit mit Dokumentation, Abrechnung und System-Silos das größte Hindernis. CareCloud löst diese Probleme durch die Kombination von EHR, Praxismanagement, Optimierung des Umsatzzyklus und Interoperabilität.

Was CareCloud von anderer Patientenverwaltungssoftware unterscheidet, ist die cirrusAI-Suite, die auf generativer KI für intelligentere klinische Notizen, Automatisierung von Einsprüchen und Entscheidungsunterstützung basiert.

Ergänzen Sie diese durch ONC-zertifizierte Interoperabilitäts-tools wie CareCloud Connector, und Ihre Praxis erhält eine sichere und skalierbare Möglichkeit zum Datenaustausch zwischen Labors, Impfregistern und EHR-Systemen.

Die besten Features von CareCloud

Ermöglichen Sie die Automatisierung der klinischen Dokumentation mit cirrusAI Notes , indem Sie Unterhaltungen zwischen Patienten und Anbietern für EHR-fähige Notizen erfassen.

Unterstützen Sie die Genauigkeit der Behandlung mit den evidenzbasierten, KI-gestützten Empfehlungen von cirrusAI Guide während der Gesundheitsberatungen.

Beschleunigen Sie die Erstattung mit cirrusAI Appeals , indem Sie maßgeschneiderte Einspruchsschreiben auf der Grundlage von Anspruchsdaten und Anforderungen der Kostenträger erstellen.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern natürliche Sprachunterstützung mit cirrusAI Chat, einem EHR-Assistenten für Onboarding und Workflow-Navigation.

Limit von CareCloud

Es ist keine Android-App verfügbar.

Die Software stürzt häufig ab, und die Benutzer müssen mit langsamer Leistung und Latenzzeiten kämpfen.

Benutzer berichten von schwerwiegenden Problemen beim Kundenservice.

Verzögerungen bei der Rechnungsstellung und der Bearbeitung von Leistungsansprüchen, wobei Benutzer finanzielle Verluste melden

Preise für CareCloud

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CareCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 3,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über CareCloud?

Ein Benutzer drückt es so aus:

Einer der größten Vorteile von CareCloud ist, dass es webbasiert ist und nicht lokal auf Ihrem Computer installiert werden muss. Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und ermöglicht eine schnelle Navigation innerhalb des Systems. Allerdings kann die Clearingstelle keine elektronischen Anträge für Arbeitsunfallversicherungen oder Kfz-Versicherungen einreichen, mit dem Ergebnis, dass diese Anträge in Papierform ausgefüllt und per Post verschickt werden müssen.

💡 Profi-Tipp: Integrieren Sie Feedback-Schleifen direkt in Ihre tools für die Zusammenarbeit. Beispiel: Ermöglichen Sie Pflegekräften, unrealistische Entlassungspläne zu kennzeichnen, oder Apothekern, unklare Verschreibungen zu markieren. Durch Echtzeit-Feedback lassen sich Fehler in späteren Phasen vermeiden.

6. Microsoft Teams (am besten geeignet für Meetings von Teams im Gesundheitswesen und Sicherheit)

über Microsoft Teams

In Krankenhäusern hängen schnelle Entscheidungen von einer reibungslosen Kommunikation ab, doch wichtige Informationen gehen oft in Telefonaten, E-Mails oder verpassten Nachrichten unter. Microsoft Teams löst dieses Problem, indem es Gesundheitsdienstleistern eine sichere, HIPAA-konforme Möglichkeit bietet, in Echtzeit zu chatten, Meetings abzuhalten und Informationen freizugeben.

Teams ist in die Microsoft Cloud for Healthcare integriert und lässt sich direkt mit FHIR-fähigen EHRs verbinden, sodass Sie ganz einfach aus bestehenden Systemen heraus Patientengespräche starten oder Behandlungspläne aktualisieren können.

Ob es sich um eine kurze dringende Nachricht, eine geplante Video-Konsultation oder einen strukturierten Workflow mit Listen und Genehmigungen handelt – Teams hilft Krankenhäusern, Verzögerungen zu reduzieren und den Informationsfluss aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Microsoft Teams

Starten Sie Video-Konsultationen und Team Meetings mithilfe integrierter Audio-/Videokonferenzen.

Planen Sie Patientenbesuche mit der App „Bookings“ , die automatisch Teams-Sitzungen generiert.

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für das Gesundheitswesen, um schnell Kanäle und Apps für medizinische Teams einzurichten.

Koordinieren Sie die Einsatzpläne Ihres Personals mit der Shifts-App, um administrative Workflows zu vereinfachen.

Limit von Microsoft Teams

Eingeschränkte Administrator-Funktionen, die bestimmte IT-Aufgaben wie den Eintrag von Anmeldedaten oder die Geräteverwaltung über Teams einschränken.

Komplexe Einstellungen für Benachrichtigungen erschweren es Benutzern, Benachrichtigungen effektiv zu definieren.

Uneinheitliche Benutzererfahrungen auf verschiedenen Geräten/Plattformen können Ihren Workflow beeinträchtigen.

Preise für Microsoft Teams

Free

Unternehmen: 5,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 F3: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Microsoft Teams?

Hier ist ein direktes Feedback aus einer G2-Bewertung:

Teams macht es wirklich einfach, zu chatten, zu telefonieren oder an einem kurzen Meeting teilzunehmen, ohne die App wechseln zu müssen. Mir gefällt, dass alles – Nachrichten, Dateien und Kalender – an einem Ort zu finden ist. Die App ist sowohl für Desktop- als auch für Mobilgeräte etwas schwerfällig und benötigt Zeit zum Laden. Auch die Benutzeroberfläche für den Chat ist verbesserungswürdig.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Microsoft Teams für die Zusammenarbeit

7. Slack (am besten geeignet für HIPAA-konforme Kommunikations-Workflow)

via Slack

Slack ist ein sicheres Tool für die Zusammenarbeit, das eine flexible Umgebung für die Verbindung, das Freigeben von Updates und die Koordination der Pflege bietet. Der Enterprise Grid-Plan ist HIPAA-konfigurierbar, sodass Anbieter, Kostenträger und Forscher elektronische geschützte Gesundheitsdaten (ePHI) austauschen können, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen.

Mit dedizierten Kanälen, sicheren Integrationen und robusten Sicherheitskontrollen trägt sie dazu bei, Verzögerungen in der Patientenversorgung zu reduzieren und sicherzustellen, dass sensible Daten geschützt bleiben.

Durch die Integration mit Plattformen wie Salesforce Health Cloud und Service Cloud werden Patienten- und Mitgliederdaten zentralisiert.

Die besten Features von Slack

Erleichtern Sie sich wiederholende Prozesse, von der Patientenaufnahme bis zur Berichterstellung und Genehmigung von Incidents, mit Workflow Builder .

Arbeiten Sie mit externen Organisationen über freigegebene Kanäle von Slack Connect sicher zusammen.

Verwenden Sie tools zum Schutz vor Datenverlust , um die Nutzung von Slack durch Ihr Team zu überwachen und Einschränkungen für Nachrichten und Dateien durchzusetzen.

Überprüfen Sie Patientenaktualisierungen asynchron mit Clip und halten Sie schnelle Team-Check-ins mit Huddles ab.

Limit-Einschränkungen von Slack

Die Suchfunktion ist limit, sodass es im Vergleich zu Slack-Alternativen schwieriger ist, alte Nachrichten oder Dateien wiederzufinden.

Keine Option zum Löschen aller Direktnachrichten, sodass Benutzer alte Unterhaltungen manuell löschen müssen

Slack verbietet ausdrücklich die Nutzung seiner Plattform für die Kommunikation mit Patienten (Patienten, Plan-Mitgliedern, Familienangehörigen oder Arbeitgebern), wenn es um geschützte Gesundheitsdaten (PHI) geht. Alle Diskussionen, die geschützte Gesundheitsdaten betreffen, dürfen nur intern geführt werden.

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 35.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.000 Bewertungen)

8. Zoom (am besten geeignet für Telemedizin-Konsultationen und virtuelle Meetings des Pflegeteams)

über Zoom

Zoom for Healthcare wurde entwickelt, um die Verbindung zwischen Anbietern, Patienten und Kollegen zu vereinfachen.

Das speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnittene Angebot umfasst HIPAA-Konformität, dedizierte BAAs und Integrationen mit den wichtigsten EHR-Systemen. Dadurch wird sichergestellt, dass sensible Daten geschützt bleiben, während Anbieter Telemedizin-Termine durchführen, virtuelle Kliniken betreiben oder mit Spezialisten an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten können.

Zoom schafft ein Gleichgewicht zwischen der Zugänglichkeit für Patienten und der Effizienz klinischer Workflows. Patienten können über einen einzigen Link, häufig über Portale wie MyChart, an virtuellen Terminen teilnehmen, ohne Software herunterladen oder installieren zu müssen.

Die besten Features von Zoom

Nutzen Sie den Wartezimmer-Chat und Benachrichtigungen für Anbieter, um den Patientenfluss zu optimieren.

Stellen Sie medizinische Geräte wie TytoCare während virtueller Besuche in Verbindung, um Patientendaten und -bilder live direkt an Ärzte zu übertragen.

Richten Sie Telemedizin-Wagen in Patientenzimmern mit Smart-TVs ein, die mit der Zoom Rooms Technologie ausgestattet sind.

Arbeiten Sie visuell mit Zoom Whiteboard für Tumorboards und Behandlungsplanung zusammen.

Limit-Einschränkungen von Zoom

Systemintensive Updates und häufige Patches können Meetings zu ungünstigen Zeitpunkten unterbrechen.

Bedenken zur Sicherheit aufgrund früherer Schwachstellen (z. B. Zoom-Bombing, Verschlüsselungslücken) sorgen nach wie vor für Zurückhaltung bei sensiblen Anwendungsfällen.

Es fehlen bestimmte integrierte Features, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurden, wie z. B. Formulare für die Aufnahme vor dem Besuch, automatische Erinnerungen und integrierte EHR-Workflows; diese müssen oft über externe Tools hinzugefügt werden.

Preise für Zoom

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft, Business Plus und Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 60.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Zoom?

Laut einer aktuellen G2-Bewertung:

Eine der herausragenden Features von Zoom Workplace ist die Zusammenführung mehrerer Tools für die Zusammenarbeit in einer einzigen, optimierten Plattform. Die Integration von Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard und Terminplanungstools in einer einzigen Oberfläche spart viel Zeit und reduziert die Notwendigkeit, zwischen mehreren Apps hin- und herzuwechseln. Die mobile Erfahrung kann uneinheitlich sein.

🧠 Wissenswertes: Zusammenarbeit stärkt die Sicherheitskultur. In japanischen Krankenhäusern verbessert sich die Sicherheit, wenn Teamarbeit und organisationales Lernen Hand in Hand gehen – die Mitarbeiter fühlen sich wohler dabei, Fehler zu melden, Familien einzubeziehen und sich der Vermeidung von Schäden zu widmen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Zoom

über Google

Google Workspace vereint alltägliche tools wie Gmail, Docs, Sheets und Meet in einer HIPAA-konformen Umgebung, die speziell auf das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften zugeschnitten ist.

Da die meisten Mitarbeiter und Ärzte bereits mit diesen Apps vertraut sind, ist die Einführung schnell und erfordert nur minimale Schulungen. Die Vertrautheit erleichtert es, Silos zwischen klinischen Teams abzubauen.

Google Workspace unterstützt Anbieter und beschleunigt die Forschung im Bereich der Biowissenschaften. In Kombination mit Zero-Trust-Sicherheit und integrierter Verschlüsselung ermöglicht es Unternehmen eine Zusammenarbeit in großem Maßstab, ohne dass VPNs oder ständige Patches erforderlich sind.

Die besten Features von Google Workspace

Sammeln Sie Patientendaten und Feedback mit Google Formulare und führen Sie die Synchronisierung der Antworten sofort mit Google Tabellen durch.

Ermöglichen Sie eine bequeme Terminplanung mit Google Kalender .

Führen Sie sichere Telemedizin-Sitzungen, Team-Meetings oder Schulungsevents über Google Meet durch.

Erstellen Sie Onboarding-Portale und Schulungs-Hubs mit Google Sites und Google Vids .

Statten Sie Ihre Mitarbeiter an vorderster Front mit Chromebooks und Android Enterprise-Geräten aus, um einen sicheren Zugriff von unterwegs zu ermöglichen.

Limit von Google Workspace

Einige externe Apps lassen sich nicht richtig synchronisieren, was im Vergleich zu Google Workspace-Alternativen zu Problemen bei der Terminplanung oder den Workflows führt.

Administratoren empfinden die Google Workspace-Verwaltungskonsole aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsoptionen als überwältigend.

Google Kontakte (die nicht immer unter die BAA fallen) speichern möglicherweise automatisch Kontakt- und Betreffzeilendaten, wodurch PHI offengelegt werden könnte.

Preise für Google Workspace

Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Plus: 42 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 46.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Google Workspace?

Ein Benutzer fasste es so zusammen:

Mir gefällt, dass alles nahtlos in einer Plattform verbunden ist. Durch die Integration von Gmail, Drive, Docs, Sheets, Kalender und Meeting ist die Zusammenarbeit mühelos. Die Software ist sehr benutzerfreundlich, einfach zu implementieren und von jedem Gerät aus zugänglich. Die Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten und Tabellen spart Zeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was besonders für Remote- oder Hybridarbeit hilfreich ist.

💡 Profi-Tipp: Betten Sie ClickUp-Aufgabe-Checklisten für wiederkehrende Prozesse wie Entlassungsplanung oder Operationsvorbereitung ein. Standardisierung erleichtert die Zusammenarbeit, indem sie Spekulationen bei Aufgaben mit hohem Risiko ausschließt. Erstellen Sie Aufgaben-Checklisten in ClickUp, um wiederkehrende Prozesse zu optimieren *

10. Epic Systems (am besten geeignet für umfassendes EHR-Management und klinische Workflows)

via Epic Systems

Epic fungiert als Aufzeichnungssystem und verbessert die Koordination zwischen Ärzten, Verwaltungsangestellten und sogar externen Anbietern im Bereich der Patientenversorgung. Die Benutzeroberfläche Hyperspace passt sich an die Rolle jedes einzelnen Benutzers an, egal ob Arzt, Krankenschwester oder Abrechnungsmitarbeiter.

Comet liefert vorausschauende Einblicke zu Risiken, Ergebnissen und Aufenthaltsdauer, während die generativen KI-Features von Epic bei der Erstellung von Diagrammen, der Kodierung und sogar beim Verfassen patientenfreundlicher Mitteilungen helfen.

Gesundheitsdienstleister können Informationen nahtlos freigeben, wenn Patienten zwischen verschiedenen Epic-fähigen Einrichtungen wechseln. Das System übernimmt sowohl klinische Arbeit als auch administrative Aufgaben und sorgt für eine koordinierte Zusammenarbeit der Teams, unabhängig davon, ob sie sich im selben Gebäude oder an verschiedenen Standorten befinden.

Die besten Features von Epic Systems

Verwalten Sie sichere Kommunikation und Aufgaben über In Basket -Nachrichten und Benachrichtigungen.

Erweitern Sie den Zugriff für überweisende Anbieter mit EpicCare Link für die webbasierte Freigabe von Patientenakten.

Reduzieren Sie den Dokumentationsaufwand mit AI Diagramm und generativen KI-Features.

Überprüfen und platzieren Sie Reihenfolgen unterwegs mit den Apps Haiku (Mobilgerät) und Canto (Tablet).

Limit von Epic Systems

Begrenzte Verlaufsdaten erschweren die Analyse von Trends im Zeitverlauf.

Lange Implementierungszeit von durchschnittlich neun Monaten bis zur vollständigen Einführung

Einige externe Integrationen sind schwierig

Preise von Epic Systems

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Epic Systems

G2: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Richten Sie Eskalationspfade innerhalb Ihres Kollaborationssystems ein. Wenn ein Laborergebnis oder eine Patientennotiz als kritisch gekennzeichnet wird, sollte automatisch die zuständige Führungskraft benachrichtigt werden, anstatt dass die Nachricht ungelesen in der Warteschlange eines Mitarbeiters liegen bleibt.

11. Oracle Health (am besten geeignet für integriertes klinisches und operatives Datenmanagement)

via Oracle Health

Cerner, jetzt Teil von Oracle Health, bietet eine EHR-Plattform, die es ermöglicht, klinische, finanzielle und betriebliche Daten in Verbindung zu bringen.

Die Kernlösung Cerner Millennium bietet Gesundheitsorganisationen eine einzige Umgebung, in der Anbieter Behandlungen dokumentieren, Reihenfolge aufgeben und in Echtzeit auf Patientenakten zugreifen können.

Was Cerner auszeichnet, ist sein Schwerpunkt auf Interoperabilität und Patientenbindung. Durch tools wie HealtheIntent für die Population-Gesundheit und HealtheLife für den Patientenzugang erweitert es die Zusammenarbeit über interne Teams hinaus.

Die besten Features von Oracle Health

Verwalten Sie Reihenfolgen, Dokumentationen und Pflegepläne direkt über PowerChart .

Nahtloser Austausch von Daten über die Netzwerke CommonWell Health Alliance und Carequality

Erweitern Sie die Systemfunktion mit Oracle Health Developer APIs und Integrationen von Drittanbietern.

Beziehen Sie Patienten mit HealtheLife direkt in ihre Behandlung ein und ermöglichen Sie ihnen eine Nachrichtübermittlung mit Sicherheit, Zugriff auf Laborergebnisse und Terminanfragen.

Limitations von Oracle Health

Mangelnde benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei der Erbringung von Dienstleistungen an spezifische organisatorische Anforderungen

Die Verwaltung großer Datensätze, insbesondere mit KI-Features, kann komplex und kostspielig sein.

Preise für Oracle Health

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Health

G2: 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Die Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Ärzten verbessert die Operationsergebnisse. Eine groß angelegte Studie mit über 1,3 Millionen Patienten in 665 Akutkrankenhäusern hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 30 Tagen nach einer Operation zu sterben, sinkt, wenn diese Teams gut zusammenarbeiten.

So wählen Sie die richtige Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen aus

Bei der Auswahl von Kollaborationssoftware für das Gesundheitswesen steht viel auf dem Spiel. Hier erfahren Sie, wo Sie anfangen können.

Beginnen Sie mit Ihren aktuellen Schwachstellen

Bevor Sie sich Software ansehen, sollten Sie eine Woche lang Ihre Kommunikationsprobleme nachverfolgen. Notieren Sie sich, wann Nachrichten verloren gehen, wann Mitarbeiter Patientenaktualisierungen nicht finden können oder wann wichtige Informationen zu spät eintreffen. Diese realen Beispiele helfen Ihnen bei der Auswahl besser als jede Liste mit Features.

Holen Sie sich Feedback von tatsächlichen Benutzern.

Entscheiden Sie sich nicht für eine Software, ohne die Personen zu fragen, die sie täglich nutzen werden.

Sprechen Sie mit Krankenschwestern, Ärzten und Mitarbeitern an der Rezeption über ihre größten Kommunikationsprobleme. Was bremst sie aus? Welche Informationen benötigen sie schnell? Ihre Antworten sind wichtiger als die Versprechen der Anbieter.

💡 Profi-Tipp: Benutzer werden die Talk-to-Text-Feature von ClickUp lieben, mit der sie schnell klinische Notizen, Patientenaktualisierungen oder Pflegeanweisungen diktieren können – freihändig und von unterwegs. Dies rationalisiert die Dokumentation, reduziert die manuelle Eingabe und hilft medizinischem Fachpersonal, wichtige Informationen in Echtzeit zu erfassen, wodurch sowohl die Genauigkeit als auch die Effizienz verbessert werden.

Prüfen Sie, wie sie mit Ihren aktuellen Systemen zusammenarbeitet.

Ihr Kollaboration-tool muss eine unkomplizierte Verbindung zu Ihrer bestehenden EMR-, Terminplanungs- und Abrechnungssoftware herstellen. Wenn Ihre Mitarbeiter zwischen mehreren Programmen wechseln oder Daten doppelt eingeben müssen, werden sie es nicht nutzen.

Fragen Sie den Anbieter nach konkreten Details dazu, wie die Software mit Ihrer bereits vorhandenen Software verknüpft ist.

Selbstverständlich müssen alle von Ihnen verwendeten Tools HIPAA-konform sein.

Testen Sie sie in realen Situationen.

Testen Sie die Software während tatsächlicher busy Perioden mit realen Patientenfällen. Probieren Sie sie während Schichtwechsel, Notfällen und typischen täglichen Workflows aus. Sehen Sie, wie sie sich verhält, wenn Ihr Netzwerk langsam ist oder wenn das Personal unter Zeitdruck steht.

Denken Sie über zukünftige Anforderungen nach

Wählen Sie eine Software, die mit Ihrer Praxis mitwachsen kann. Kann sie doppelt so viele Benutzer verarbeiten? Fügt der Anbieter regelmäßig neue Features hinzu? Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die nicht nur Monate, sondern Jahre lang Arbeit leistet.

📖 Lesen Sie auch: KI am Arbeitsplatz: Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität und Effizienz

Anwendungsfälle für Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verändert den klinischen Workflow in verschiedenen Fachbereichen. Hier sind einige Anwendungsbeispiele aus der Praxis:

Fernunterstützung bei Operationen: Bestimmte Plattformen ermöglichen es Chirurgen, Eingriffe mithilfe von Augmented Reality und Live-Video von überall aus zu leiten. Diese Technologie hat während der COVID-19-Pandemie maßgeblich zur Durchführung komplexer Operationen beigetragen.

Koordination in der Notaufnahme: In Umgebungen mit hohem Druck wie Notaufnahmen erleichtert Kollaborationssoftware die sofortige Kommunikation zwischen multidisziplinären Teams. Dieser schnelle Informationsaustausch ist entscheidend für zeitnahe und fundierte Entscheidungen.

Medizinische Ausbildung und Peer-Learning: Diese Plattformen ermöglichen es Fachkräften im Gesundheitswesen, reale Patientenfälle und Diskussionen zu freigeben und so das kollaborative Lernen zu fördern. Dieser Diese Plattformen ermöglichen es Fachkräften im Gesundheitswesen, reale Patientenfälle und Diskussionen zu freigeben und so das kollaborative Lernen zu fördern. Dieser Peer-to-Peer-Wissensaustausch verbessert die Diagnosegenauigkeit und die klinischen Fähigkeiten.

Betrugserkennung bei Gesundheitsforderungen: KI-Tools im Gesundheitswesen helfen dabei, betrügerische Aktivitäten wie falsche Forderungen und überhöhte Abrechnungen aufzudecken. Dies hilft Gesundheitsorganisationen, Verluste durch Betrug zu minimieren.

💡 Profi-Tipp: Die KI-Agenten von ClickUp können viele Ihrer sich wiederholenden Aufgaben automatisieren, wie z. B. die Nachsorge von Patienten und die Koordinierung der Pflege. Sie können beispielsweise einen ClickUp benutzerdefinierten Agent so konfigurieren, dass er Änderungen des Patientenstatus (z. B. Entlassung oder neues Testergebnis) überwacht und dann automatisch Folgeaufgaben an die Mitglieder des Pflegeteams vergibt, Erinnerungen versendet und wichtige Aktualisierungen in einem sicheren Chat-Kanal zusammenfasst. Dies reduziert den manuellen Aufwand, gewährleistet eine zeitnahe Patientenversorgung und verbessert sowohl die Effizienz als auch die Behandlungsergebnisse. Erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten No-Code-KI-Agenten einrichten:

🔍 Wussten Sie schon? Krankenhäuser mit einer besseren Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonal und Ärzten verzeichnen eine deutlich geringere Sterblichkeitsrate als erwartet. Eine Studie ergab, dass in Krankenhäusern mit einer guten Zusammenarbeit etwa 41 % weniger Todesfälle als vorhergesagt auftraten, während in Krankenhäusern mit einer schlechten Zusammenarbeit die vorhergesagte Sterblichkeitsrate um 58 % überschritten wurde.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Pflegeberichte für eine bessere Patientenübergabe

Vereinen Sie Ihre Teams in ClickUp

Verpasste Anrufe, verstreute Notizen oder veraltete Zeitpläne können zu kritischen Verzögerungen für Patienten führen. ClickUp behebt diese Arbeitsprobleme, indem es Gesundheitsteams einen sicheren Space bietet, an dem sie Behandlungen koordinieren, Aktualisierungen dokumentieren und Workflows verwalten können.

Pflege-Teams können Verantwortlichkeiten zuweisen, Protokolle dokumentieren und die Nachverfolgung von Patienten-Updates verfolgen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen. Unterhaltungen im ClickUp Chat bleiben mit der entsprechenden ClickUp Aufgabe verknüpft, sodass der Kontext nie verloren geht. ClickUp Dokumente ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit an Behandlungsrichtlinien, Forschungsnotizen oder Entlassungsanweisungen, während Benutzerdefinierte Felder Details wie Patienten-IDs oder Dringlichkeitsstufen direkt im Workflow erfassen.

ClickUp Brain bietet einen zusätzlichen Mehrwert, indem es Risiken aufzeigt, Checklisten für Folgemaßnahmen erstellt und wichtige Fragen auf Abruf beantwortet.

ClickUp ist eine Plattform mit Sicherheit, die die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen tatsächlich Arbeit leisten lässt – damit sich Ihre Teams weniger auf die Koordination und mehr auf die Pflege konzentrieren können.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen stellt eine Verbindung zwischen Ärzten, Mitarbeitern und Patienten her, indem sie die Kommunikation, das Aufgaben-Management und das Freigeben von Daten zentralisiert. Diese tools tragen dazu bei, Silos abzubauen, die Koordinierung der Versorgung zu verbessern und die Workflows zwischen Teams und Abteilungen zu optimieren.

ClickUp Enterprise unterstützt die HIPAA-Konformität, wenn es mit einer unterzeichneten Geschäftspartnervereinbarung (BAA) kombiniert wird. Andere Plattformen, wie Slack Enterprise Grid und Microsoft Teams (Unternehmenspläne), können ebenfalls für die HIPAA-Konformität konfiguriert werden, sofern sie korrekt eingerichtet sind und unter strengen Sicherheitsrichtlinien verwendet werden.

Für eine schnelle und mit Sicherheit verbundene Kommunikation sind ClickUp und TigerConnect sehr beliebt. Für den sicheren Austausch klinischer Daten hingegen zeichnen sich Epic Systems und Oracle Health aus.

Wenn Ihre Priorität auf dem direkten Zugriff auf Patientendaten und klinische Unterlagen liegt, sind EHR-integrierte tools wie Epic oder Cerner am besten geeignet. Wenn Sie ein umfassenderes Projektmanagement, abteilungsübergreifende Workflows oder Integrationen mit mehreren Apps benötigen, bieten allgemeine Plattformen wie ClickUp mehr Flexibilität.

Software für die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen hilft Teams in der Gesundheitsbranche, Informationen schneller freizugeben, Missverständnisse zu reduzieren und Behandlungen effektiver zu koordinieren. Dies führt zu weniger Verzögerungen, genaueren Entscheidungen und einer insgesamt besseren Patientenversorgung.

Die Preise variieren stark: Projektmanagement-Plattformen für das Gesundheitswesen wie ClickUp bieten einen kostenlosen Tarif und verschiedene Stufen, darunter einen HIPAA-konformen Enterprise-Plan, während speziell für das Gesundheitswesen entwickelte tools wie Epic oder Oracle Health Krankenhäuser je nach Umfang und Benutzerdefinierung jährlich Hunderttausende kosten können.

Nein, tools für die Zusammenarbeit ergänzen EHRs, ersetzen sie jedoch nicht. Während sie die Kommunikation und Arbeitsabläufe verwalten, bleiben EHRs das zentrale System für die Aufzeichnung klinischer Dokumentationen und Patientenakten. Beide funktionieren am besten, wenn sie integriert sind.