Kostenlose Asana-To-Do-Listen-Vorlagen zum Organisieren von Aufgaben

Sie setzen sich endlich hin, um Ihre Arbeit für den Tag in Angriff zu nehmen, und stellen fest, dass Sie mehr Zeit damit verbracht haben, herauszufinden, was zu erledigen ist, als tatsächlich zu arbeiten.

Hier kann eine solide To-do-Liste den entscheidenden Unterschied machen. Wenn Sie Asana verwenden, bieten die kostenlosen Vorlagen für To-do-Listen eine schnelle Möglichkeit, tägliche Prioritäten, Team-Ergebnisse oder persönliche Ziele zu organisieren.

Aber wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass Ihre To-Do-Liste mit Ihrem Arbeitstag nicht Schritt halten kann, liegen Sie nicht falsch. Lesen Sie bis zum Ende weiter und Sie werden feststellen, dass es mit ClickUp eine intelligentere Möglichkeit gibt, alles zu verwalten. 🤩

Was sind Asana-To-Do-Listen-Vorlagen?

Eine Asana-To-Do-Listenvorlage ist ein vorgefertigtes Projekt-Setup, das die Nachverfolgung von Aufgaben in Asana optimiert.

Es bietet einen wiederverwendbaren Arbeitsbereich, in dem Aufgaben in Abschnitte wie tägliche, wöchentliche oder projektbezogene Listen organisiert sind. Sie können damit Eigentümer zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Abhängigkeiten in einem anpassbaren Raster festlegen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Asana-To-Do-Liste aus?

Die besten Vorlagen für To-do-Listen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität und helfen Teams dabei, wiederholtes Setup für alltägliche Aufgaben zu vermeiden und sich gleichzeitig an die individuellen Anforderungen eines Projekts anzupassen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Schlüsselelemente, die die langfristige Produktivität Ihres Teams unterstützen. 👀

Zentralisierte Abschnitte: Richtet strukturierte Spalten wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ ein, um den Status von Aufgaben zu verfolgen und den Arbeitsfluss in der richtigen Reihenfolge aufrechtzuerhalten

Detaillierte Aufgaben-Infos: Enthält Mitarbeiter, Fristen, Unteraufgaben und Tags innerhalb jeder Aufgabe, um Unklarheiten und Nachfassaktionen zu reduzieren

Strukturierte benutzerdefinierte Felder: Implementiert Felder für Priorität, Status oder Aufwand, standardisiert über Bibliotheksfelder für einfachere Filterung und Berichterstellung

Automatisierungen und Abhängigkeiten: Verwendet benutzerdefinierte Regeln, um fertiggestellte Arbeiten zu organisieren oder Aufgabenabläufe festzulegen, wodurch die Übergabe von Aufgaben und die Genauigkeit des Workflows verbessert werden

Mehrere Ansichten: Bietet Layouts für Listen, Boards, Kalender oder Zeitleisten, sodass Sie je nach Aufgabenanforderungen zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln können

Regelmäßige Weiterentwicklung: Die Vorlage wird auf Grundlage von Team-Feedback und sich ändernden Arbeitsabläufen aktualisiert, um die Effizienz zu gewährleisten

Kostenlose Vorlagen für Asana-To-Do-Listen

Hier sind die besten Asana-Vorlagen für To-Do-Listen, mit denen Sie ein To-Do-Listensystem aufbauen und die Aufgabenverwaltung vereinfachen können.

1. Vorlage für wöchentliche To-Do-Liste von Asana

über Asana

Diese Vorlage für eine wöchentliche To-Do-Liste bietet Ihnen einen flexiblen digitalen Arbeitsbereich, in dem Sie Ihre Woche mühelos organisieren, anpassen und planen können. Verwenden Sie Kanban-Boards, um Aufgaben nach Wochentagen zu sortieren, Eigentümer zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und Abhängigkeiten hinzuzufügen, damit funktionsübergreifende Arbeiten aufeinander abgestimmt bleiben. Wenn sich Prioritäten ändern, können Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop neu anordnen.

📌 Ideal für: Teams oder Einzelpersonen, die im Laufe der Woche mehrere Prioritäten unter einen Hut bringen müssen

2. Vorlage für einen täglichen Planer von Asana

über Asana

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, jeden Tag strukturierter zu planen, als nur Aufgaben zu notieren. Sie können Ihre To-dos mit allen relevanten Informationen wie Prioritäten, Aufwand, Zeitblöcken und Fälligkeitsdaten auf einer Karte abbilden.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben nach Ihren Wünschen zu taggen und zu sortieren, und Meine Aufgaben, um eine personalisierte Dashboard-Ansicht Ihrer anstehenden Aufgaben zu erhalten.

📌 Ideal für: Einzelpersonen die an arbeitsreichen Tagen ein hohes Arbeitsvolumen bewältigen müssen

3. Vorlage für kurzfristige Ziele in Asana

über Asana

Diese Asana-Vorlage für To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, ehrgeizige Ziele in fokussierte, kurzfristige Aktionspläne aufzuteilen. Verwenden Sie sie, um kleinere, besser erreichbare Meilensteine zu skizzieren, diese mit langfristigen Strategien zu verknüpfen und mit sichtbaren Fortschrittsmarkierungen Schwung aufzubauen.

Die Vorlage bietet Ihrem Team außerdem einen Fahrplan, mit dem Sie Aufgaben verfolgen, Pläne anpassen und auf das übergeordnete Ziel hinarbeiten können.

📌 Ideal für: Teams, die vierteljährliche Einzelziele oder Sprint-Ziele festlegen, die in umfassendere Geschäftsergebnisse einfließen

🔍 Wussten Sie schon? Die unmarkierte Box auf Ihrer To-Do-Liste verfolgt Sie? Psychologen nennen dies den Zeigarnik-Effekt, wenn unser Gehirn sich auf unvollendete Aufgaben fixiert, anstatt die erledigten zu feiern.

4. Asana-Vorlage für die Checkliste zum Start eines Unternehmens

über Asana

Diese Asana-To-Do-Listenvorlage ist ideal für alle, die ihr Geschäft starten möchten, sich aber von dem Gedanken überwältigt fühlen. Wenn Sie keine Ahnung haben, wo Sie anfangen sollen, ist das kein Problem. Sie enthält vorgefertigte strukturierte Abschnitte, darunter Strategie, Registrierung Ihres Unternehmens, Branding und Marketing sowie Logistik. So können Sie jeden Schritt in der richtigen Reihenfolge ausführen, ganz ohne Stress.

Jeder Abschnitt umfasst die Nachverfolgung von Fortschritten, geschätzte vs. vorgeschlagene Budgets und Space zum Anpassen bei sich ändernden Prioritäten. Außerdem können Sie Aufgaben mit Mitbegründern oder Mitarbeitern freigeben, um Verantwortlichkeiten aufzuteilen und Risiken frühzeitig zu erkennen.

📌 Ideal für: Gründer, die ihre erste operative Roadmap erstellen, von der Registrierung bis zum Start

5. Asana Eisenhower-Matrix-Vorlage

über Asana

Diese Vorlage basiert auf der Eisenhower-Matrix-Methode und hilft Ihnen, Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit in vier klare Kategorien zu unterteilen: Zu erledigen, Planen, Delegieren und Löschen.

Das wiederverwendbare Layout ermöglicht es Ihnen, Aufgaben per Drag & Drop in den richtigen Quadranten zu ziehen. Fügen Sie diesen Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern Kontext hinzu, fügen Sie Dokumente oder Notizen hinzu, legen Sie Startdaten fest und beziehen Sie Teamkollegen für delegierte Elemente mit ein.

📌 Ideal für: Führungskräfte, die wöchentlich Aufgaben priorisieren, um effiziente Entscheidungen zu treffen

6. Vorlage für Asana-Arbeitsprotokoll

über Asana

Mit dieser Asana-To-Do-Listen-Vorlage können Sie Ihre täglichen Aktivitäten nach ihrem Status erfassen. Sehen Sie auf einen Blick, was Sie geplant haben, was tatsächlich erledigt wurde und wie lange jede Aufgabe gedauert hat.

Im Gegensatz zu generischen Timesheets können Sie Aufgaben mit Kontext wie Abrechnungsart, Aufwand und Priorität versehen. So lassen sich Muster leichter erkennen, Zeitfresser mit geringem Wert aufspüren und Workflows in Echtzeit anpassen.

📌 Ideal für: Fachleute, die ihre tägliche Leistung nachverfolgen, um Zeitnutzung, Abrechnung und Produktivitätstrends zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie in Lean- oder Agile-Projekten die Methode „Weighted Shortest Job First” aus, um Aufgaben nach ihrem Ertrag zu priorisieren. Teilen Sie die Kosten der Verzögerung durch die Größe der Aufgabe, und Sie wissen genau, welche Aufgabe Ihnen den größten ROI bringt.

7. Vorlage für Asana-Design-Projektplan

über Asana

Möchten Sie von einer einfachen Checkliste zu einem strukturierten Projektplan für Design-Workflows übergehen?

Mit dieser Vorlage können Sie kreative Assets in verschiedenen Formaten planen und nachverfolgen, darunter Web-Banner, Grafiken für soziale Medien und E-Mail-Visuals, damit Sie nichts verpassen.

Sie können Ihre Arbeit in übersichtliche Abschnitte wie „Referenz“, „Web-Assets“, „Social-Media-Assets“ und mehr organisieren und mit benutzerdefinierten Feldern Asset-Typen oder den Status festlegen. Teams können sie auch als Arbeitsstückliste für funktionsübergreifende Projekte verwenden, bei denen die Koordination eine Schlüsselrolle spielt, beispielsweise bei der Einführung einer Cybersicherheitskampagne.

📌 Ideal für: Kreative Teams, die visuelle Assets über verschiedene Kanäle hinweg mit mehreren Mitarbeitern koordinieren

💡 Profi-Tipp: Erledigen Sie Ihre wichtigsten (und meist auch unangenehmsten) Aufgaben gleich als Erstes. Mit der „Eat That Frog”-Methode kommen Sie früh in Schwung, sodass sich der Rest des Tages leichter anfühlt.

8. Vorlage für Unternehmensziele und Geschäftsziele von Asana

über Asana

Diese Vorlage wurde entwickelt, um ergebnisorientierte Planung zu unterstützen. Sie vereinfacht die Zuweisung von Eigentümern, die Festlegung von Fristen und die Aufteilung von Zielen in messbare Komponenten mithilfe von OKRs oder ähnlichen Frameworks.

Sie können alles an einem Ort aufeinander abstimmen, von Umsatzzielen und Metriken zur Kundenzufriedenheit bis hin zu Einstellungszielen. Verwenden Sie es, um Strategie und Umsetzung zu verknüpfen, Teambeiträge zu verfolgen und allen Mitarbeitern Sichtbarkeit darüber zu geben, wie ihre Arbeit zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

📌 Ideal für: Führungsteams, die strategische Ziele in teamübergreifende Ausführungspläne umsetzen.

9. Vorlage für die Zusammenarbeit in Agenturen mit Asana

über Asana

Die To-Do-Listenvorlage von Asana bietet internen Teams und Agenturen Sichtbarkeit auf anstehende Arbeiten, aktive Aufgaben und die Client-Pipeline. Jeder Abschnitt, wie „Zu planende Aufgaben“, „In Bearbeitung“ und „Anstehende Ergebnisse“, hilft dabei zu klären, was wann von wem erledigt werden muss.

Darüber hinaus sorgt es für übersichtliche Zeitleisten, damit Genehmigungen nicht ins Stocken geraten.

📌 Ideal für: Marketing- oder Betriebsteams, die mit Agenturen zusammenarbeiten und Kampagnen, Zeitleisten und Genehmigungen optimieren möchten

10. Vorlage für funktionsübergreifende Projektpläne von Asana

über Asana

Wenn mehrere Teams an einem Projekt beteiligt sind, können kleinste Details leicht zwischen verschiedenen Tools und Posteingängen verloren gehen. Diese Vorlage für das Projektmanagement von Asana hilft Ihnen dabei, die funktionsübergreifende Planung zu zentralisieren, indem sie Ihnen Sichtbarkeit in jeder Phase des Projekts bietet: Planung, Meilensteine, Nächste Schritte und Kommunikationsplan.

Damit können Sie Abhängigkeiten in einer Zeitleiste im Gantt-Stil visualisieren und bei Terminänderungen ganz einfach anpassen.

📌 Ideal für: Projektleiter, die abteilungsübergreifende Initiativen mit wechselnden Zeitleisten und Ergebnissen verwalten

Limits der Asana-To-Do-Listenvorlage

Es stimmt, dass die To-Do-Listenvorlagen von Asana Teams dabei helfen können, schnell durchzustarten. Allerdings weisen sie einige Einschränkungen auf, die die Effizienz und Skalierbarkeit beeinträchtigen können.

Hier sind einige Beispiele:

Begrenzter Projektumfang: Vorlagen sind auf einzelne Projekte beschränkt, sodass spätere Änderungen nicht rückwirkend auf vorhandene Kopien übertragen werden

Manuelles Setup für wiederholende Aufgaben: Benutzer müssen die Regeln für die Wiederholung jedes Mal neu konfigurieren, wenn die Vorlage wiederverwendet wird, was wiederholte Arbeit verursacht

Lücken bei der Automatisierung von Unteraufgaben: Regeln überspringen häufig Unteraufgaben, sofern keine zusätzlichen Schritte oder Workaround-Setups angewendet werden

Eingeschränkter Speicher für Vorlagen: Begrenzung der Nummer der gespeicherten Aufgabenvorlagen pro Projekt, ohne zentrale Verwaltung der Vorlagen

Inkonsistentes Verhalten von Feldern in verschiedenen Projekten: Benutzerdefinierte Felder, die nicht über die Feldbibliothek hinzugefügt wurden, werden bei der Synchronisierung oder Berichterstellung in projektübergreifenden Ansichten nicht zuverlässig berücksichtigt

Die aktuellen Einschränkungen von Asana hinsichtlich der Flexibilität der Vorlagen, der Tiefe der Berichterstellung und der Kalenderintegration stellen eine Herausforderung dar. Viele unserer Vorlagen müssen manuell überarbeitet werden, und Automatisierungsregeln können bei der Skalierung über mehrere Projekte hinweg unzuverlässig sein

Kurz gesagt: Asana-Vorlagen funktionieren oft isoliert, was für ein einzelnes Projekt großartig ist, aber eine abteilungsübergreifende Abstimmung ohne Doppelarbeit erschweren kann.

Alternative Asana-Vorlagen

ClickUp behebt die Einschränkungen von Asana mit Vorlagen, die Aufgaben, Dokumente, Zeitleisten und Checklisten in einem einheitlichen Workspace zusammenfassen. Als Aufgabenverwaltungssoftware erleichtert es die gemeinsame Sichtbarkeit über Vorlagen hinweg, ohne die Kontrolle auf Aufgabenebene zu beeinträchtigen.

Die Automatisierungen sind sehr nützlich, und die Aufgaben und Listen in den Vorlagen sparen eine Menge Zeit. Ich liebe das Layout und wie anpassbar es ist, von benutzerdefinierten Feldern bis hin zu Ansichten.

Hier sind die besten ClickUp-Vorlagen, die die Struktur von To-Do-Listen mit der Flexibilität anpassbarer Workflows kombinieren. 🧰

1. ClickUp – Vorlage für einfache To-do-Listen

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie wechselnde Aufgaben und persönliche Besorgungen mit der ClickUp Basic To-Do-Listenvorlage

Die einfache To-Do-Listen-Vorlage von ClickUp vereinfacht die Aufgabenverwaltung und bietet Ihnen ein einfaches Setup, mit dem Sie Ihren Tag planen und Prioritäten im Blick behalten können. Mit dieser Asana-Alternative können Sie mithilfe voreingestellter Spalten sofort loslegen, je nach Ihrem Stil zwischen verschiedenen Formaten wechseln und den Fortschritt Ihrer Aufgaben aktualisieren.

So bleiben Sie konzentriert und organisiert:

Wechseln Sie zwischen der Board-Ansicht für eine visuelle Aufgabenleiste und der Listenansicht für strukturierte Checklisten

Verwenden Sie die beiden integrierten Status „ Zu erledigen “ und „ Abgeschlossen “, um Ihr System übersichtlich und umsetzbar zu halten

Fügen Sie Aufgaben schnell hinzu und bearbeiten Sie sie ohne mühsames Setup dank minimalem Layout

📌 Ideal für: Personen, die alltägliche private oder berufliche Aufgaben verwalten und eine einfache Struktur benötigen, um sich schnell zu organisieren

📮 ClickUp Insight: Sie glauben, Ihre To-Do-Liste funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Fachleute ihr eigenes Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement verwenden. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich ohne effektive Priorisierung auf einfache Erfolge zu konzentrieren, anstatt auf Aufgaben mit hohem Wert. Die Aufgabenprioritäten von ClickUp verändern die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem sie wichtige Aufgaben einfach hervorheben. Mit den KI-gestützten Workflows und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichnungen von ClickUp wissen Sie immer, was Sie zuerst angehen müssen.

2. ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen fokussiert auf das Erreichen Ihrer täglichen Ziele

Die ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen wurde entwickelt, um Ihrem Tag eine Struktur zu geben, die Ihnen hilft, Ihre täglichen Ziele zu erreichen. Sie hilft Ihnen dabei, das Wesentliche zu erkennen, sodass die tägliche Planung eher wie ein Rhythmus als wie ein Neustart wirkt.

Dieses Beispiel für eine To-Do-Liste hilft Ihnen dabei:

Sorgen Sie für Konsistenz mit einem Streak Counter zur Nachverfolgung Ihrer täglichen Gewohnheiten

Sortieren Sie Aufgaben mithilfe der Felder „Kategorie“ und „Wo“, um Elemente für Zuhause, Arbeit oder Besorgungen zu gruppieren

Zeigen Sie Ihren Tag in der Kalender-Ansicht an oder schalten Sie zwischen der Workload-Ansicht und der Gantt-Ansicht um, wenn Sie teamübergreifend planen

📌 Ideal für: Fachleute, die den ganzen Tag über mehrere Prioritäten unter einen Hut bringen müssen und sich Stunde für Stunde auf wichtige Aufgaben konzentrieren möchten

3. ClickUp Kalender-To-Do-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Kalender-To-Do-Listenvorlage erhalten Sie einen zentralen hub, der Aufgaben nach Rollen und Kategorien filtert

Wenn sich Ihr Zeitplan ständig ändert, probieren Sie die ClickUp Kalender-To-Do-Listenvorlage aus, um den Überblick zu behalten. Sie verwandelt Ihre Aufgabenliste in einen dynamischen Kalender, mit dem Sie Ihre Workload über Tage oder Wochen hinweg planen, visualisieren und anpassen können.

Diese Vorlage eignet sich auch als ADHS-To-Do-Liste, und mit der Ansicht nach Rolle, die Aufgaben nach Verantwortlichkeiten filtert, können Sie sich auf wichtige Elemente konzentrieren.

So sorgt diese Vorlage für Klarheit:

Zeigen Sie alle Aufgaben in einer Zeitleiste an, indem Sie die Ansicht „Zeitpläne“ für die wöchentliche oder monatliche Planung verwenden

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie „Kategorie“, „Ressourcen“ und „Produktivitätsstufe“, um den Kontext von Aufgaben schnell zu bewerten

Planen Sie Meetings zielgerichtet mit der Ansicht „Meeting-Anfragen“, die Elemente für vor dem Meeting zu erledigende Aufgaben synchronisiert

📌 Ideal für: Teams und Freiberufler, die terminabhängige Aufgaben verwalten, die eine präzise Zeitplanung und visuelle Terminierung erfordern

🔍 Wussten Sie schon? Benjamin Franklin wird oft als Erfinder der To-Do-Liste angesehen, die er offiziell als Teil seines Bestrebens, nach 13 persönlichen Tugenden zu leben, erfunden hat. Seine To-Do-Liste war nicht nur eine Liste mit Stichpunkten, sondern nach Stunden organisiert. Sie begann um 5 Uhr morgens mit „Aufstehen, Waschen und sich der mächtigen Güte zuwenden“

4. ClickUp Vorlage für Arbeits-To-Do-Liste

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für To-Do-Listen für die Arbeit bleiben Sie bei Ihren beruflichen Zielen am Ball

Die ClickUp-Vorlage für Arbeits-To-Do-Listen gruppiert Ihre arbeitsbezogenen Aufgaben nach Typ (Client-Arbeit, Administrator, Outreach), protokolliert wichtige Infos direkt in den Karten und hilft Ihnen, Verzögerungen oder Blockaden sofort zu erkennen.

So bringt diese Vorlage Ihre Arbeitswoche unter Kontrolle:

Fügen Sie kontextbezogene Details mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Aufgabentyp, Wichtige Notizen und Häufigkeit hinzu

Planen Sie Ihre Woche mit der Wochenkalender-Ansicht und wechseln Sie zur Monatsansicht , um einen besseren Überblick zu erhalten

Sorgen Sie für eine übersichtliche Kommunikation zu Aufgaben mit Feldern wie „E-Mail des Ansprechpartners“ und „Ressourcen“

📌 Ideal für: Funktionsübergreifende Teams und Teamleiter, die Arbeitsabläufe aufteilen, Eigentümerschaft zuweisen und laufende Arbeiten klar nachverfolgen müssen

5. Vorlage für ClickUp-Aktivitätenliste

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Aktivitäten über mehrere Ebenen hinweg – Projekte, Metriken, Mitarbeiter – mit der ClickUp-Vorlage für Aktivitätslisten

Die Aktivitätslistenvorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, eine Vielzahl laufender Aktivitäten in verschiedenen Kontexten zu organisieren, zu überwachen und zu verwalten. Sie enthält workflow-spezifische Felder und Ansichten, mit denen Sie Aktivitäten mit Projekten, Rollen und Metriken zum Fortschritt verknüpfen können.

Das macht diese Vorlage so einzigartig und funktional:

Weisen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern „Projektmanager“ und „Projektname“ in ClickUp die Eigentümerschaft zu, um Unklarheiten zu vermeiden

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mithilfe des Feldes „Fortschritt der Fertigstellung“

Verwalten Sie große Aktivitätsgruppen mit geschachtelten Unteraufgaben und mehreren Ansichten, um komplexe Zeitleisten zu koordinieren und die Kapazitäten Ihres Teams auszugleichen

📌 Ideal für: Ops-Manager, Client-Services-Teams oder alle, die mehrschichtige Workflows überwachen und mehr als eine lineare Checkliste benötigen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie es leid sind, Prioritäten nach Bauchgefühl zu setzen, hilft Ihnen das RICE-Framework dabei, Aufgaben anhand von Reichweite, Auswirkung, Sicherheit und Aufwand zu bewerten – damit Sie wissen, was tatsächlich zuerst erledigt werden muss. Dies ist besonders nützlich für Produktmanager, die Prioritäten begründen und zeigen müssen, wie Entscheidungen getroffen wurden.

6. ClickUp Aufgabenverwaltungsvorlage

Kostenlose Vorlage Priorisieren und planen Sie Aufgaben besser mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Wenn alles gleich dringend erscheint, können Sie mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement Aufgaben nach Auswirkungen und Fristen sortieren. Sie erhalten einen strukturierten, gebrauchsfertigen Ordner, der Ihre Arbeit in klare Phasen sortiert: Aktionselemente, Ideen und Rückstand.

Was macht diese Vorlage zu einer Verbesserung für Ihr Aufgabenmanagement? Finden wir es heraus:

Mit der Teamansicht können Sie den Umfang der Arbeit intelligent festlegen und zuweisen und die Eigentümerschaft von Aufgaben visualisieren

Verfolgen Sie wichtige Aufgabendetails sofort mit vorinstallierten benutzerdefinierten Feldern wie Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum und geschätzte Zeit

Wechseln Sie zwischen sechs dynamischen Ansichten, darunter die Board-Ansicht für die Nachverfolgung im Kanban-Stil und die Kalender-Ansicht für die Planung per Drag & Drop

📌 Ideal für: Manager und Abteilungsleiter, die Aufgaben projektübergreifend koordinieren möchten, ohne zwischen To-Do-Listen-Apps wechseln zu müssen

7. ClickUp Vorlage für eine bewegliche To-Do-Liste

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie einen reibungslosen Umzug mit der ClickUp-Vorlage für Umzugs-To-Do-Listen

Die Koordination eines Umzugs, egal ob es sich um Ihr Zuhause oder ein Büro handelt, kann sich wie die Verwaltung von hundert Mikroprojekten gleichzeitig anfühlen. Die Vorlage „Umzugs-To-Do-Liste“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, jede Aufgabe in klare, umsetzbare Phasen zu unterteilen, damit Sie nichts übersehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Öffnen Sie die Ansicht „Umzugsphasen“ , um jede Phase des Umzugs auf einer Karte darzustellen

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie „Zu packen“, „Geplant“ oder „Fertiggestellt“

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und sortieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern wie Eigentümer, Speicherort oder Dringlichkeitsstufe

📌 Ideal für: Einzelpersonen oder interne Büroleiter, die sich um detaillierte Umzugslogistik kümmern

Für alle Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, bietet ClickUp Unterstützung bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter die Elemente der To-Do-Liste verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Außerdem hilft sie dem Projektmanagement-Team bei der Nachverfolgung des Gesamtfortschritts der Projekte, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

8. ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihre Ziele mit der ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Die ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen ist ein System zur Nachverfolgung von Zielen für Personen, die große Träume in konkrete Pläne umsetzen möchten. Damit können Sie:

Gruppieren und filtern Sie Ideen mit benutzerdefinierten Feldern wie Kontinent, Zielort, Beteiligte Personen und Zufriedenheit

Bewahren Sie Erinnerungen im Kontext auf, indem Sie im Feld Fotos visuelle Inspirationen oder nachträgliche Uploads hinzufügen

Priorisieren Sie Ziele mithilfe der Ansicht „Nach Bewertung“ oder filtern Sie Reisen und Projekte anhand der teilnehmenden Personen über die Ansicht „Nach Personen“

Planen Sie anhand der geografischen Lage oder nach Themen mithilfe der Ansicht „Nach Kontinent“ und unterteilen Sie größere Ziele in nachverfolgbare Unteraufgaben

📌 Ideal für: Zielorientierte Fachleute, die persönliche Ambitionen, Ziele zum Ausbau ihrer Fähigkeiten oder Bestrebungen für langfristige Erfahrungen nachverfolgen möchten

9. ClickUp-Vorlage für Aufgabenliste für Klassenarbeiten

Kostenlose Vorlage Erleichtern Sie sich die Verwaltung akademischer Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Aufgabenlisten für Klassenarbeiten

Das Verwalten von Unterrichtsplänen, Noten und Anwesenheitslisten ist nicht immer einfach. Mit der ClickUp-Vorlage für Aufgabenlisten für Klassenarbeiten behalten Sie den Überblick, ohne sich durch isolierte Ordner wühlen zu müssen.

Mit 12 vorgefertigten Aufgabenstatus, voreingestellten Ansichten wie „Liste nach Fälligkeitsdatum“ oder „Dokumente“ und Feldern für „Note“, „Aufgabentyp“ und „Behandelte Themen“ erhalten Sie Sichtbarkeit, ohne jedes Semester das Rad neu erfinden zu müssen.

Das können Sie tun:

Legen Sie mit den wiederkehrenden Aufgaben von ClickUp Erinnerungen für die Benotung fest, damit langfristige Aufgaben nicht unter den Tisch fallen

Verfolgen Sie die Fortschritte während des Semesters mit einer Zeitleisten-Ansicht, die wöchentliche Unterrichtsziele und Benotungsaufkommen hervorhebt

📌 Ideal für: Pädagogen, akademische Teams oder Eltern, die zu Hause unterrichten und Kursarbeiten, Übermittlungen und Benotungszyklen nachverfolgen

10. ClickUp Vorlage für „Getting Things Done“

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Ihr Aufgabensystem für maximale Wirkung mit der ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“ (Erledigt)

Die ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“ basiert auf der GTD-Methodik von David Allen und hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu erfassen, zu klären und auszuführen, indem Sie sie in sieben vorgefertigte GTD-Listen sortieren, z. B. „Nächste Aktionen“, „Warten auf“ und „Tickler-Datei“.

Versehen Sie Aufgaben mit Tags basierend auf der Umgebung und dem erforderlichen Zeit-/Energieaufwand

Greifen Sie auf sieben vorab gespeicherte Listen zu, die jeder GTD-Phase entsprechen, vom Erfassen im Posteingang bis zur wöchentlichen Überprüfung

Heften Sie die GTD-Dokumentansicht an, um SOPs, Meeting-Notizen oder einen lebendigen GTD-Leitfaden für Ihr Team zu erstellen

📌 Ideal für: Produktivitätsbegeisterte, die die GTD-Methode verwenden, um Ideen aufzuschlüsseln, Maßnahmen zu priorisieren und Aufgaben in die Umsetzung zu bringen

💡 Profi-Tipp: Kontextwechsel beeinträchtigen die Produktivität. Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Typ – z. B. Administrator-Arbeit, Aufgaben, die hohe Konzentration erfordern, oder schnelle Antworten – und ordnen Sie sie bestimmten Zeitfenstern zu, damit Sie sich ungestört konzentrieren können. Denken Sie an „Meeting Monday“ oder „Write-it Wednesday“.

11. ClickUp Vorlage für eine To-Do-Liste für Renovierungsarbeiten

Kostenlose Vorlage Behalten Sie den Überblick über Renovierungsaufgaben mit der ClickUp-Vorlage für die To-Do-Liste für Renovierungsarbeiten

Versuchen Sie, eine Renovierung zu Hause zwischen Zoom-Anrufen und E-Mails bis spät in die Nacht zu organisieren? Die ClickUp-Vorlage für die To-Do-Liste zur Renovierung vereinfacht diesen Prozess. Sie unterteilt Ihr Renovierungsprojekt in übersichtliche Phasen und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben Raum für Raum auf einer Karte zu vermerken, Auftragnehmer zuzuweisen und Abhängigkeiten festzulegen, damit Sie nicht erst die Maler vor den Klempnern einplanen.

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Arbeiten in verschiedenen Phasen wie Design, Beschaffung und Ausführung zu organisieren

Fügen Sie Felder zur Nachverfolgung von Kosten hinzu, um Arbeitsaufwand und Materialien nach Aufgaben zu überwachen

Weisen Sie Auftragnehmern oder Lieferanten Aufgaben mit Fristen und Statusmarkierungen zu

📌 Ideal für: Hausbesitzer und Bauunternehmer, die Renovierungen planen, Budgets verwalten und sich mit Lieferanten oder Handwerkern abstimmen müssen

⚙️ Bonus: Kombinieren Sie diese To-Do-Listen-Vorlagen mit der Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain, dem integrierten und kontextsensitiven KI-Assistenten von ClickUp. Sie können ihn bitten, Aufgaben für Sie zu priorisieren, optimale Fristen vorzuschlagen und vieles mehr! Bitten Sie ClickUp Brain, optimale Fristen für Aufgaben vorzuschlagen und Ihre Arbeit besser zu priorisieren

12. Vorlage für digitale Produkt-Checkliste von ClickUp

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der digitalen Produkt-Checkliste von ClickUp eine Karte der Phasen der Produktentwicklung

Die Vorlage für digitale Produkt-Checklisten von ClickUp bietet Mitgliedern von Produkt- und Marketingteams ein gebrauchsfertiges Dokument-Layout für jeden wichtigen Schritt. Sie können Details zur Eigentümerschaft, Fälligkeitsdaten und wichtige Dateien direkt in das Dokument einfügen.

So profitieren Sie davon:

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie Startdatum, Abteilung und Risikokennzeichen hinzu, um den Arbeitskontext nachzuverfolgen

Betten Sie Bildschirmaufzeichnungen über ClickUp Clips und gemeinsame Kommentare ein, um Feedback zu zentralisieren

Kombinieren Sie sie mit ClickUp-Automatisierungen oder ClickUp Brain- Zusammenfassungen, um sich wiederholende Aufgaben und Übergaben zu optimieren

📌 Ideal für: Gründer, Produktmanager oder Entwicklerteams, die Feature-Updates, Backlog-Elemente und Meilensteine für Releases nachverfolgen

13. ClickUp Vorlage für To-Do-Liste zur Partyplanung

Kostenlose Vorlage Teilen Sie Ihr Ereignis in einfache Phasen auf, um die Planung mit der ClickUp-Vorlage für die Partyplanung zu vereinfachen

Mit der ClickUp-Vorlage für die Partyplanung können Sie alles an einem Ort organisieren, um die perfekte Feier zu veranstalten. Erstellen und verwalten Sie Gästelisten und Informationen zu Lieferanten. Fügen Sie Details zu Dekorationen, Zeitleisten und den letzten Besorgungen hinzu, die immer noch zu erledigen sind. Sie können auch markieren, was in Bearbeitung ist, was zurückgestellt wurde und was noch entschieden werden muss, damit nichts vergessen wird.

Hier sind die Gründe, warum Sie das brauchen:

Sortieren Sie Aufgaben in Ereignisphasen , um den Fortschritt visuell festzuhalten und in Echtzeit zu aktualisieren

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Weitere Infos erforderlich“ und „Blockiert“, um immer zu wissen, was gerade passiert und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Verfolgen Sie die Vorbereitung von Speisen, Dekoration und Unterhaltung in separaten Ansichten wie dem Vendor Board oder der Decor Checklist , um Hin- und Herlaufen zu vermeiden

📌 Ideal für: Veranstaltungsplaner, die eine Feier mit vielen verschiedenen Elementen wie Catering und Dekoration koordinieren

14. ClickUp Vorlage für eine To-Do-Liste zur Selbstfürsorge

Kostenlose Vorlage Planen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Selbstpflege-To-do-Liste Ihre täglichen und wöchentlichen Routinen zur Körperpflege

Die ClickUp-Vorlage für eine To-Do-Liste zur Selbstfürsorge hilft Ihnen dabei, bewusst Zeit für Ihr Wohlbefinden einzuplanen, und zwar mit derselben Struktur, die Sie auch bei der Arbeit oder für die Prioritäten Ihres Teams verwenden. Sie können einen personalisierten Plan für die Pflege Ihres Geistes, Ihres Körpers und Ihrer Seele erstellen, mit nachverfolgbaren Status, um Muster zu erkennen und sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen.

Wie hilft Ihnen diese Vorlage bei der Verwaltung persönlicher Aufgaben?

Kategorisieren Sie Gewohnheiten mit Notizen, Referenzen, Selbstfürsorge-Typ, und Wellness-Typ benutzerdefinierten Feldern

Überwachen Sie die Dynamik mit Status wie Crushing , Off Track und On Hold

Planen Sie Routinen mit der Kalender-Ansicht oder gruppieren Sie sie nach Typ mit der Selbstpflege-Ansicht

📌 Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die konsistente Wellness-Gewohnheiten in ihren körperlichen, geistigen und emotionalen Routinen aufbauen möchten

15. Vorlage für eine Checkliste zur Qualitätskontrolle von ClickUp

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie für mehr Klarheit in Ihrem QA-Prozess mit der ClickUp-Vorlage für eine Checkliste zur Qualitätskontrolle

Die Vorlage „Checkliste für die Qualitätskontrolle“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, Lücken zu identifizieren, Probleme zu markieren und Ergebnisse an einem zentralen Ort zu protokollieren. Mit vordefinierten Feldern wie „Testverfahren“, „Kritisch“, „Geringfügig“ und „Ergebnisse“ können Sie Probleme sofort kategorisieren und priorisieren.

So können Sie diese Vorlage für die Qualitätskontrolle verwenden:

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und Schweregrade von Inspektionen in acht Abschnitten, darunter Ergebnisse, Kritisch und Testverfahren

Wenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Neue Genehmigung“ oder „Abgelehnt“ an, um anzuzeigen, wo sich jedes Element in der QC-Pipeline befindet

Schalten Sie zwischen der Projektlistenansicht und der Tabellenansicht um, um Inspektionen so zu verwalten, wie es Ihnen am besten passt

📌 Ideal für: QA-Teams und Produktionsleiter, die die Fertigung, Prozessaudits oder die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen

16. ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage Halten Sie Ihre Inhalte mit der ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage auf dem neuesten Stand der Suchalgorithmen

Die ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage verfolgt Titel-Tags, strukturierte Daten, interne Verlinkungen und seitenbezogene Optimierungen für Ihre Inhalte. Mit vordefinierten Feldern wie „Homepage“, „Produktdetailseite“, „FAQ-Seite“ und „Wichtigkeit“ können Sie Aufgaben ganz einfach nach ihrem Speicherort und ihrer Bedeutung segmentieren.

Was diese SEO-Checkliste als Vorlage auszeichnet:

Verfolgen Sie den Status der Optimierung mithilfe vordefinierter Tags wie Abgeschlossen , In Bearbeitung oder Zurückgestellt

Verwenden Sie integrierte Ansichten wie „SEO-Checkliste“ und „Teamkapazität“, um den Fortschritt der Aufgaben und die Bandbreite des Teams im Blick zu behalten

Fügen Sie Referenzen oder Notizen direkt in das Feld Referenz ein, um alles an einem Ort zu zentralisieren

📌 Ideal für: Content-Strategen, SEO-Spezialisten oder Marketingfachleute, die technische Korrekturen und Optimierungen auf Seitenebene in großem Umfang nachverfolgen

17. Vorlage für eine Checkliste zur Personalbeschaffung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie jeden Kontaktpunkt mit Bewerbern mit der ClickUp-Vorlage für die Checkliste für die Personalbeschaffung

Die Vorlage „Checkliste für die Personalbeschaffung“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, Bewerberpipelines zu verfolgen, Vorstellungsgespräche zu verwalten und die Schritte für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu organisieren. Jede Phase des Einstellungsprozesses wird auf einer Karte dargestellt, sodass Sie Status, Fristen und Eigentümerschaft auf einen Blick verfolgen können.

Die Listenansicht sorgt für Transparenz für Ihr Team, während geschachtelte Unteraufgaben und Kommentar-Threads die Zusammenarbeit und Nachverfolgung gewährleisten.

So können Sie diese Checkliste für die Personalbeschaffung nutzen:

Verwenden Sie die Felder „Bewerberquelle“ und „Interviewphase“, um nachzuverfolgen, woher jeder Bewerber kommt und wie weit er fortgeschritten ist

Protokollieren Sie Feedback aus Vorstellungsgesprächen und endgültige Entscheidungen direkt in jeder Aufgabe mithilfe der Felder „Interviewnotizen“ und „Einstellungsergebnis“

Sortieren Sie Kandidaten nach Abteilung oder Rolle mithilfe von gefilterten Ansichten wie „Rollenspezifische Pipeline“ oder „Fortschritt der Einstellungen in der Abteilung“

📌 Ideal für: Personalvermittler und HR-Teams, die Stellenangebote, Vorstellungsgespräche und Onboarding-Aufgaben verwalten

💡 Profi-Tipp: Führen Sie eine einzige, umfassende Prioritätenliste für alle Aufgaben und Ideen, die Ihnen durch den Kopf gehen. Nehmen Sie dann jeden Morgen 3-5 Aufgaben in eine tägliche Liste auf, basierend auf Priorität und Energie. Auf diese Weise bleiben Sie fokussiert, ohne überfordert zu sein.

18. Vorlage für eine Projekt-Checkliste von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie mehrere Ergebnisse gleichzeitig mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Checklisten

Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Checklisten ist keine gewöhnliche Projekt-Checkliste. Sie hilft Ihnen dabei, die Reihenfolge, den Status und die Auswirkungen jeder Aufgabe zu verfolgen, sodass Sie komplexe Workflows über Abteilungen oder Teams hinweg einfacher verwalten können.

So hilft Ihnen diese Checkliste für das Projektmanagement dabei, stets bereit für die Umsetzung zu sein:

Ermitteln Sie risikoreiche Phasen mithilfe der Felder „Fortschrittsrisiko“ und „Phasentyp“

Automatisieren Sie funktionsübergreifende Übergaben mit ClickUp Aufgaben-Beziehungen mit integrierten Auslösern

Überwachen Sie sich ändernde Fristen mit Echtzeit-Updates in der Projekt-Zeitleistenansicht

Decken Sie Ressourcenengpässe frühzeitig auf – mit der Teamzuweisungsübersicht, die Überlastungen in parallelen Projekten hervorhebt

📌 Ideal für: Projektleiter, die mehrphasige Initiativen koordinieren, die eine Ablaufplanung, Status-Nachverfolgung und teamweite Transparenz erfordern

19. Vorlage für eine Urlaubs-Checkliste von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Urlaubs-Checkliste, um eine entspannte Zeit zu planen und Ihre Abwesenheit zu genießen

Niemand möchte seinen Urlaub damit verbringen, sich über vergessene Ladegeräte oder Last-Minute-Buchungen zu ärgern. Die ClickUp-Vorlage für die Urlaubs-Checkliste hält alles organisiert, von Buchungsbestätigungen bis hin zu Erinnerungen, Sonnencreme und Turnschuhe einzupacken, damit Sie Ihre freie Zeit genießen können, ohne zehnmal Ihre Koffer zu überprüfen.

Sie können nachverfolgen, was noch gekauft werden muss, was bereits gepackt ist, und sogar Aufgaben für die Reisevorbereitungen an Ihren Partner, Ihre Kinder oder Ihre Teamkollegen vergeben, wenn Sie eine Gruppenreise planen.

So funktioniert diese Vorlage:

Segmentieren Sie Reiseelemente mithilfe von Aufgabenstatus in „Zu packen“, „Gepackt“ und „Zu kaufen“

Kategorisieren Sie wichtige Elemente mit den Feldern „Elementtyp“, „Urlaubsreise“ und „Anzahl“, um die Vorbereitung zu beschleunigen

Navigieren Sie zwischen Ansichten wie „Zu kaufen“ und „Elementstatus“, um Lücken sofort zu erkennen

📌 Ideal für: Planer und Vielreisende, die Reiseutensilien, Gepäck und Zeitleisten organisieren möchten

20. Vorlage für Checkliste zum Ausscheiden aus dem Unternehmen ClickUp

Kostenlose Vorlage Sortieren Sie Ihr Leben nach der Pensionierung mit der ClickUp-Checkliste für den Ruhestand

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Pensionierung ist ein strukturierter Planungs-Hub innerhalb von ClickUp Docs, mit dem Sie Dokumente, Links, Notizen und Zeitleisten zentralisieren können. Wenn Sie wichtige Aufgaben wie die Übertragung eines 401(k)-Kontos oder die Einrichtung von Leistungen nach der Pensionierung aufgeschoben haben, hilft Ihnen diese Vorlage, diese mit einem soliden Plan umzusetzen.

Das macht diese Vorlage so effektiv:

Erstellen Sie eine Karte mit Meilensteinen für den Vorruhestand mit Aufgabengruppen wie Finanzielle Vorbereitung, Rechtliche Vorbereitung und Lebensplanung

Verwenden Sie die Referenzlinks und den Abschnitt „Dokument einbetten“, um Formulare, Richtlinienangaben und Informationen zu Anbietern an einem Ort zu speichern

Richten Sie ClickUp-Erinnerungen für Elemente mit niedriger Priorität, aber zeitkritischen Elementen ein, wie z. B. Anmeldungen für Medicare oder Zeitleisten für die Verkleinerung von Immobilien

📌 Ideal für: Fachleute, die sich auf einen Wechsel vorbereiten, Meilensteine wie Finanzplanung, Setup von Sozialleistungen und Änderungen des Lebensstils nachverfolgen möchten

Asana-To-Do-Listenvorlagen strukturieren einfache Aufgaben, aber wenn Ihr Tag von wechselnden Terminen, funktionsübergreifender Zusammenarbeit oder persönlichen To-Dos geprägt ist, wachsen diese Formate schnell aus den Nähten.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Die To-Do-Listenvorlagen von ClickUp bieten anpassbare Ansichten, detaillierte Aufgabentitel, Felder für eine umfassendere Nachverfolgung und anpassbare Rahmenbedingungen, die auf alles zugeschnitten sind, von SEO bis hin zur Selbstfürsorge, und sich an Ihre Arbeitsweise anpassen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erstellen Sie ein Aufgabensystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst! ✅