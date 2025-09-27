Die 11 besten DeepSeek-Alternativen im Jahr 2026

Das Beste am rasanten Wachstum der KI ist, dass die Konkurrenz die Leiste immer höher legt.

Jedes neue KI-Modell setzt neue Limite, bietet Benutzern bessere Optionen und hält Unternehmen, CEOs und Investoren auf Trab.

DeepSeek AI ist ein Beispiel dafür. Im Gegensatz zu ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen, die von monatlichen Abonnementgebühren leben, bietet DeepSeek AI seine Kernmodelle als kostenlose Open-Source-Alternativen an, die das traditionelle KI-Erlösmodell in Frage stellen. DeepSeek AI zeichnet sich zudem durch einen geringeren Speicherbedarf aus, was die Kosten für die Ausführung von KI-Aufgaben senkt – etwas, das Geschäftsleute und Datenanalysten zu schätzen wissen.

Zwar bietet DeepSeek eine starke Argumentationskraft und einen kostengünstigen Zugang, doch die Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, Zuverlässigkeit, Zensur und Limitierungen bei den Features treiben Benutzer zu transparenteren, sichereren und vielseitigeren Alternativen, die ebenso effizient sind (und kein Loch in Ihren Geldbeutel reißen).

Hier ist eine Liste der besten DeepSeek-KI-Alternativen, die Sie ausprobieren können, um Ihre Produktivität mit KI zu steigern.

Warum also nach einer Alternative zu DeepSeek KI suchen?

Die KI-Fähigkeiten von DeepSeek haben für Aufsehen gesorgt, doch wenn man sich die Bewertungen der Benutzer ansieht, stößt man auf zahlreiche Mängel. Hier sind die größten Herausforderungen, die Benutzer zum Umdenken bewegen:

1. Server-Probleme: Wenn „kostenlos“ „nicht verfügbar“ bedeutet 😥

DeepSeek KI mag zwar Open Source und kostengünstig sein, aber wenn Sie es schon einmal zu Spitzenzeiten ausprobiert haben, wissen Sie, wie mühsam das sein kann. Viele Benutzer berichten von häufigen Ausfällen der Server und langsamen Reaktionszeiten.

2. Datenschutzbedenken: Wer beobachtet uns? 👀

DeepSeek /AI hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Daten und ethischer KI-Praktiken ausgelöst. Forscher von Cisco, der University of Pennsylvania und Cybersicherheitsfirmen stellten fest, dass DeepSeek fast alle Jailbreak- und Prompt-Injection-Tests nicht besteht. In einer Studie umgingen 100 % der böswilligen Versuche die Sicherheitsvorkehrungen.

Aufgrund der Sicherheitslücken könnten Unternehmen, die mit sensiblen Kundendaten oder geschützten Informationen umgehen, zögern, bevor sie die Lösung in ihre Workflows integrieren.

3. Limitierter API-Zugriff: Paywalls lauern im Verborgenen 👤

Sicher, der Web-Chatbot ist kostenlos, aber der Zugriff auf den API-Schlüssel? Nicht wirklich. Wenn Sie als Entwickler DeepSeek für KI-gestützte Automatisierung, Softwareentwicklung oder dialogorientierte KI nutzen, werden Sie schnell an eine Paywall stoßen.

4. Leistungsunterschiede: Beeindruckend, aber nicht unübertroffen 📉

DeepSeek zeichnet sich zwar durch Kosteneffizienz aus, bleibt jedoch in Bezug auf fortgeschrittenes logisches Denken und optimale Leistung hinter Premium-KI-Tools wie den neuesten großen Sprachmodellen von OpenAI zurück. Benutzer berichten zudem von unterdurchschnittlicher Leistung bei Sprachen außer Chinesisch und Englisch, was das Tool für mehrsprachige Aufgaben unbrauchbar macht.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre KI intelligenter, schneller und effizienter machen? LLM-Agenten können Workflows automatisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und das Nutzererlebnis personalisieren.

5. Hardware-Abhängigkeiten: Nicht jeder hat einen Supercomputer 🧑‍💻

Ja, DeepSeek AI ist Open Source, was bedeutet, dass Sie es lokal ausführen können – sofern Sie über eine High-End-GPU-Farm verfügen. Andernfalls sind Sie auf die Web-Version angewiesen, die, wie ich bereits erwähnt habe, häufig ausfällt oder durch ein Ratenlimit eingeschränkt ist.

🧠 Wissenswertes: John McCarthy prägte 1956 den Begriff „künstliche Intelligenz“ und trieb in den 1960er Jahren die Entwicklung der ersten KI-Programmiersprache, LISP, voran. Frühe KI-Systeme waren regelbasiert, was in den 1970er und 1980er Jahren zur Entwicklung komplexerer Systeme führte, begleitet von einem Anstieg der Fördermittel.

Die besten DeepSeek-Alternativen auf einen Blick

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestütztes Projekt- und Wissensmanagement; Dokumente, Aufgaben, StandUp-Meetings, Connected Search, Automatisierungen, Zugriff auf mehrere KI-Modelle (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Teams von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, die Arbeit, Inhalte und Automatisierung auf einer einzigen Plattform verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 7 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Google Gemini Integriert in Google Workspace; erstellt Zusammenfassungen, Visualisierungen und Aktionspunkte; multimodal (Text, Bild, Audio, Video) Einzelpersonen bis hin zu kleinen Teams, die mit Google Workspace arbeiten und Automatisierung sowie Zusammenfassungen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 24 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Perplexity KI KI-gestützte Suche mit Zitaten; Webdaten in Echtzeit; Pro-Suche mit Nachverfolgung; unterstützt mehrere LLMs Einzelpersonen, Forscher oder kleine Teams, die schnelle und transparente Recherche benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen ChatGPT Zugriff auf das GPT-4-Modell, Code-/Datenanalyse, benutzerdefinierte GPTs, Plugin-Support; Dokumentenzusammenfassungen und Aufgabenerstellung Von Einzelpersonen bis hin zu Teams im Unternehmen, die KI für Inhalte, Code, Brainstorming und Workflows nutzen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Meta LLaMa 3 Open-Source-LLMs (7B–70B), hohe Anpassbarkeit, vor Ort oder in der Cloud einsetzbar, GQA + Token-Komprimierung Forschungslabore, KI-orientierte Start-ups und Teams des Unternehmens mit ML-Expertise Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 14,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Claude KI Langzeitgedächtnis (über 200.000 Wörter), ethische KI-Ausrichtung, strukturierte Zusammenfassungen, Interpretation von Bildern/Diagrammen Kleine bis große Teams, die mit umfangreichen Dokumenten, Compliance- oder sicherheitsorientierten Anwendungen arbeiten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Qwen 2.5 Hohe Codierungsgenauigkeit (92,7 % HumanEval), Flexibilität durch Open Source, mehrsprachige Unterstützung (über 29 Sprachen), 128K-Token-Kontext Einzelne Entwickler und KI-Teams, die kostengünstige, regionale Modelle zum Experimentieren benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 0,38 $ pro Million Token; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Elicit KI Automatisierung der akademischen Forschung; Datenbank mit über 125 Millionen Artikeln; Zusammenfassungen, Synthesen, strukturierte Extraktion Einzelne Forscher und akademische Teams, die Literaturrecherchen zu erledigen haben oder Hypothesen aufstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 12 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Hugging Face Transformers Open-Source-Plattform zum Freigeben und Trainieren von NLP-Modellen; unterstützt PyTorch, TensorFlow und JAX; Inferenz-Endpunkte Entwickler und ML-Teams, die benutzerdefinierte NLP-/Vision-Modelle erstellen und bereitstellen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 9 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Mistral KI Modelle mit offenem Gewicht (z. B. Mistral-7B), Privat-Bereitstellung, schnelle Inferenz, kommerzielle Lizenzierung KI-Infrastrukturteams und datenschutzbewusste Unternehmen, die lokale/benutzerdefinierte KI-Apps entwickeln Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 14,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Poe Einheitliche Schnittstelle zu GPT-4, Claude, LLaMA usw.; Erstellung benutzerdefinierter Bots; Zugriff über Mobilgeräte/Web; mehrsprachige Unterstützung Privatpersonen, Solopreneure und Hobbyisten, die mit verschiedenen /AI-Modellen experimentieren Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4,99 $/Monat

Die 11 besten DeepSeek-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

DeepSeek KI ist vielleicht nicht ganz Ihr Fall, und das ist völlig in Ordnung.

Ob Serverausfälle, Datenschutzbedenken oder einfach nur der Wunsch, etwas Neues auszuprobieren – es gibt zahlreiche DeepSeek KI-Alternativen, die dem Original in nichts nachstehen oder es sogar übertreffen. Hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement und Wissensmanagement)

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit – eine einzige Plattform, auf der Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation mit KI-Automatisierung und Suchfunktionen der nächsten Generation zusammenkommen.

Nutzen Sie ClickUp Brain kostenlos Stellen Sie ClickUp Brain Fragen zu Ihrem Geschäft und erhalten Sie sofort Antworten

Das sagen nicht nur wir. Anders E., ein ClickUp-Benutzer, sagt:

ClickUp hat unsere Tool-Flut eingedämmt, indem es jedem Team eine zentrale Informationsquelle bietet; Status-Meetings und manuelle Updates durch Echtzeit-Dashboards ersetzt; Routineaufgaben durch intelligente Automatisierungen und integrierte KI beseitigt; Probleme mit Berechtigungen durch detaillierte, rollenbasierte Freigaben beendet; und einst undurchsichtige OKRs in lebendige, vernetzte Ziele verwandelt, die sich selbst aktualisieren.

ClickUp hat unsere Tool-Flut eingedämmt, indem es jedem Team eine zentrale Informationsquelle bietet; Status-Meetings und manuelle Updates durch Echtzeit-Dashboards ersetzt; Routineaufgaben durch intelligente Automatisierungen und integrierte KI beseitigt; Probleme mit Berechtigungen durch detaillierte, rollenbasierte Freigaben beendet; und einst undurchsichtige OKRs in lebendige, vernetzte Ziele verwandelt, die sich selbst aktualisieren.

ClickUp Brain

Wenn Sie nach einer DeepSeek-Alternative suchen, die Ihre Arbeit wirklich versteht, ist ClickUp Brain ein echter Game-Changer. Im Gegensatz zu eigenständigen KI-Tools ist Brain direkt in Ihren Workspace integriert und greift auf Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings – und sogar auf Ihre verbundenen Apps wie Slack, Google Drive, Notion und mehr zu.

Mit Brain können Sie Briefings in ClickUp-Dokumenten verfassen, Bilder erstellen, die zu Ihrer Marke passen, und Aufgaben sowie Unteraufgaben automatisch aus einer einzigen Eingabe generieren – ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

Starten Sie Ihren Tag mit KI-StandUps, die auf aktuellen Updates aus laufenden Aufgaben basieren, während AI Fields Aufgaben-Metadaten automatisch ausfüllen, damit nichts übersehen wird. Fügen Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards hinzu, um Projekte und Prioritäten auf einen Blick hervorzuheben.

Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen und Antworten aus Ihrer ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain

🚀 Hier erfahren Sie mehr darüber, was ClickUp Brain für Sie leisten kann:

Automatische Zusammenfassungen = weniger lesen, mehr zu erledigen : Der Inhalt am Arbeitsplatz ist überwältigend, und niemand möchte sich durch endlose Threads mit Aufgaben scrollen. ClickUp Brain fasst lange E-Mails, Projekt-Updates und Notizen zu Meetings zusammen

Persönliche Standups ohne Meetings : KI-StandUp generiert kurze Status-Updates, damit Teams auf dem Laufenden bleiben, ohne sich unnötig synchronisieren zu müssen

E-Mails, Marketingmaterialien und Inhalte : Brain verfasst hervorragende Marketingtexte, von E-Mails über Präsentationsinhalte bis hin zu Social-Media-Beiträgen, wenn Sie nicht weiterkommen

Automatisierung in natürlicher Sprache: ClickUp hebt die Automatisierung auf die nächste Stufe, indem es Benutzern ermöglicht, Workflows zu erstellen, indem sie diese einfach in normalem Englisch beschreiben.

💡 Profi-Tipp: Schalten Sie mit ClickUp Brain zwischen den neuesten KI-Modellen – von ChatGPT und Claude bis hin zu Gemini und DeepSeek – um! Ja, all das ist direkt in Ihrer ClickUp-Workspace oder in der Brain MAX-App verfügbar. Sie können in der Brain MAX-App auch die Sprach-zu-Text-Funktion nutzen, um Aufgaben viermal schneller zu erledigen!

ClickUp Wissensmanagement

Einer der wichtigsten Gründe, warum Geschäftsleute, Mitarbeiter im Projektmanagement und Datenanalysten ClickUp lieben, ist die mühelose Zentralisierung von Informationen.

Das KI-Wissensmanagement-Feature von ClickUp macht das Abrufen von Informationen in Echtzeit zum Kinderspiel, indem es relevante Informationen sofort aus Aufgaben, Kommentaren, Dokumenten und Wikis abruft. Verabschieden Sie sich von endlosem Suchen nach Kontext!

Stellen Sie einfach Fragen und finden Sie Antworten sowie Ressourcen mithilfe des KI-gestützten Wissensmanagementsystems von ClickUp

🚀 So hilft es Ihnen:

Teamwissen importieren : Importieren Sie Dokumente und Wissen mit Sicherheit aus jedem beliebigen tool

Verwenden Sie Wiki-Vorlagen : Beschleunigen Sie die Arbeit Ihres Teams mit einer Reihe von unter anderem Live-Bearbeitung und integrierte Kommentare umfassen : Beschleunigen Sie die Arbeit Ihres Teams mit einer Reihe von Wiki-Vorlagen , dieLive-Bearbeitung und integrierte Kommentare umfassen

Erweiterte Berechtigungen: Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Wissen dank umfassender Berechtigungen und Versionshistorie

ClickUp Enterprise Search

Die Wissensmanagement-Funktionen von ClickUp sind jedoch ohne das ClickUp Enterprise Search -Feature unvollständig.

Wenn Sie gerade mitten in einem wichtigen Projekt stecken und plötzlich ein Dokument von vor zwei Monaten benötigen, an das Sie sich kaum noch erinnern können, findet ClickUps Connected Search es in Sekundenschnelle. Wäre dieses Dokument in Slack vergraben oder in einem E-Mail-Thread verloren gegangen, würden Sie entweder stundenlang suchen oder am Ende einen Kollegen bitten müssen, es Ihnen erneut zu schicken.

Finden Sie Dokumente und Dateien mit einer einfachen Suche über Datenbanken hinweg mithilfe von ClickUp Connected Search

Connected Search durchsucht alle Ihre integrierten Apps, von Google Drive über Jira bis hin zu Salesforce, und liefert Ihnen die richtigen Informationen in Sekundenschnelle. Mit diesen Features bietet ClickUp einen übersichtlichen, leicht zugänglichen und nützlichen Workspace.

ClickUp Autopilot Agents

Die native KI von ClickUp ersetzt zudem repetitive Routineaufgaben durch Autopilot-Agenten – KI-gestützte Workflows, die die Erstellung von Aufgaben, die Weiterleitung, Statusänderungen und vieles mehr übernehmen, sodass Sie sich darum nicht kümmern müssen. Wählen Sie aus vorgefertigten Agenten oder erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten, mit denen Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können.

Nutzen Sie die KI-Agenten von ClickUp, um Routineaufgaben zu automatisieren – von der Beantwortung von FAQs im Chat bis zur Erstellung einer täglichen Zusammenfassung Ihrer Aufgaben

Ideal für

Teamgröße

Kleine Teams mit 5 bis 20 Mitarbeitern, wachsende Startups, mittelständische Unternehmen oder Unternehmen

Für wen ist ClickUp geeignet?

Teams jeder Größe, die Projekte unterschiedlicher Größe und Komplexität verwalten und funktionsübergreifende Zusammenarbeit erfordern

Features

KI-gestütztes Wissensmanagement : Nutzen Sie intelligente Suchfunktionen, Automatisierung der Zusammenfassungen und KI-gestützte Erkenntnisse in Echtzeit mit ClickUp Brain

Vernetzte Suche für einheitlichen Zugriff : Durchsuchen Sie Google Drive, Slack, Jira, Salesforce und andere integrierte tools, um sofort das zu finden, was Sie brauchen

Zusammenarbeit in Echtzeit : Bearbeiten Sie Dokumente in ClickUp Docs, weisen Sie Aufgaben zu und kommunizieren Sie mit Ihrem Team an einem Ort, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Automatisierte Workflows und Aufgabenpriorisierung : Nutzen Sie KI-gestützte Automatisierung, um Status zu aktualisieren, Aufgaben zuzuweisen und die Arbeit nach Dringlichkeit zu organisieren

Hochgradig anpassbarer Arbeitsbereich: Passen Sie ClickUp mit flexiblen Kategorien, Tags und Dashboards an Ihre spezifischen Anforderungen im Bereich des Projektmanagements an

Vorteile

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten.

ClickUp Brain spart wirklich Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln muss und weniger Add-On-Tools benötigt. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam. Das Update vom März 2025 hat Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme laden spürbar schneller und behalten den Zoom-Level bei. Alles in einem Workspace. Wir führen agile Sprints durch, veröffentlichen Dokumente und verwalten OKRs, ohne zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen. Native Integrationen (Slack, Drive, GitHub) lassen sich schnell einrichten.

Generieren Sie Ideen, Texte, Dokumentationen und sogar Bilder mit KI in einem einzigen Workspace

Priorisieren Sie Aufgaben, weisen Sie diese den richtigen Teammitgliedern zu und führen Sie die Nachverfolgung automatisch mit AI Fields und StandUps durch

Erstellen Sie KI-gestützte Automatisierungen in natürlicher Sprache

Planen Sie Meetings und arbeiten Sie mühelos mit dem KI-Kalender von ClickUp

Greifen Sie in einer einzigen App auf mehrere fortschrittliche KI-Modelle zu – darunter Claude, ChatGPT, DeepSeek und mehr – und das zu einem Bruchteil der Kosten

Nachteile

Manchmal kann es aufgrund der Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten überwältigend sein. Das ist nicht unbedingt schlecht, im Gegenteil, es ist Teil des Potenzials, aber es erfordert Zeit, Geduld und ständiges Lernen.

Manchmal kann es aufgrund der Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten überwältigend sein. Das ist nicht unbedingt schlecht, im Gegenteil, es ist Teil des Potenzials, aber es erfordert Zeit, Geduld und ständiges Lernen.

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können einige Zeit in Anspruch nehmen, bis man sie konfiguriert und beherrscht hat

ClickUp Brain ist nur im Rahmen einer begrenzten kostenlosen Testversion oder mit kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Während die meisten KI-Tools einen Teil des Puzzles lösen, verursachen sie gleichzeitig KI-Wildwuchs – ein wachsendes Netz aus unverbundenen Assistenten, die nicht miteinander kommunizieren.

ClickUp macht Schluss mit KI -Chaos und Arbeitsüberlastung , indem es Ihre Arbeit, Kommunikation und Automatisierung auf einer intelligenten Plattform vereint.

Integriert mit und nicht integriert mit

Preise

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Empfehle ich ClickUp?

Ja. Wenn Sie einen skalierbaren All-in-One-Arbeitshub mit Aufgaben- und Wissensmanagement sowie generativen und agentenbasierten KI-Funktionen benötigen, ist ClickUp die erste Wahl. Da ClickUp Ihren gesamten Arbeitskontext kennt, erschließt die KI des Tools zusätzliche Vorteile. Je länger Sie es nutzen, desto intelligenter wird es und desto besser passt es sich Ihrer Arbeitsweise an!

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und der Kosten für den Kontextwechsel im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es ist direkt in Ihrem Workspace integriert, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

📚 Lesen Sie auch: ClickUp-Alternativen

2. Google Gemini (Am besten geeignet für KI-gestützte Workflow-Automatisierung und Content-Generierung)

Google Gemini funktioniert wie ein zusätzliches Paar Hände innerhalb von Google Workspace und übernimmt die Routineaufgaben, damit Sie das nicht tun müssen.

Einer der Vorteile von Gemini ist die tiefe Integration in das Google-Ökosystem. Wenn Sie bereits Gmail, Kalender oder Drive nutzen, fügt sich Gemini nahtlos in Ihren Workflow ein und nutzt den Zugriff auf Echtzeitdaten, um Vorschläge zu Ihrer Arbeit zu erstellen, zusammenzufassen, hervorzuheben und sogar freizugeben.

Möchten Sie Aktionspunkte aus einem langen E-Mail-Thread extrahieren? Gemini kann diese für Sie zusammenfassen. Benötigen Sie eine schnelle Zeitleiste für das Projekt? Das Tool kann eine strukturierte Tabelle in Sheets erstellen und die wichtigsten Features des Projekts auflisten.

Ideal für

Teamgröße

Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams, die mit KI experimentieren

Für wen ist Gemini geeignet?

Ideal für Teams, die bereits Google Workspace nutzen und schnelle Entwürfe oder Zusammenfassungen in Docs, Gmail oder Sheets benötigen; eignet sich auch für Entwickler, die Gemini Pro in KI-Apps über Vertex AI verwenden

Features

Erstellen Sie Aufgabenlisten, Projektberichte und Zusammenfassungen in Google Docs und reduzieren Sie so den manuellen Arbeitsaufwand

Automatisieren Sie E-Mail-Antworten und Aufgaben in Gmail, um Projekte voranzubringen

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus langen E-Mail-Ketten und wandeln Sie diese in übersichtliche Listen zum Zu erledigen um

Erstellen Sie in Slides benutzerdefinierte Grafiken mithilfe der KI-gestützten Text-zu-Bild-Generierung

Verbessern Sie die Risikobewertung und Prognosen durch die Analyse von Datentrends in Sheets

Vorteile

Die fortschrittlichen Funktionen von Gemini für Schlussfolgerungen und die Erstellung von Inhalten sind besonders beeindruckend. Gemini bietet Multimodalität wie Text, Code, Audio, Bilder und Videos. Gemini unterstützt Sie bei der Erstellung und dem Aufbau von Integrationen, wobei Ihre Aussagen in natürlicher Sprache als Eingabe dienen. Erkennen Sie Muster mühelos und generieren Sie logische Antworten.

Die fortschrittlichen Funktionen von Gemini für Schlussfolgerungen und die Erstellung von Inhalten sind besonders beeindruckend. Gemini bietet Multimodalität wie Text, Code, Audio, Bilder und Videos. Gemini unterstützt Sie bei der Erstellung und dem Aufbau von Integrationen, wobei Ihre Aussagen in natürlicher Sprache als Eingabe dienen. Erkennen Sie Muster mühelos und generieren Sie logische Antworten.

Fundiertes Kontextverständnis für optimierte Antworten

Multimodalität – arbeiten Sie mit Text-, Code-, Audio-, Bild- und Video-Formaten in einer einzigen App

Nachteile

Ich wünschte, die besten Features wären nicht hinter einem kostenpflichtigen Plan verborgen. Die kostenlose Version reicht für grundlegende Aufgaben aus, aber wenn Sie die volle Leistungsfähigkeit nutzen möchten (wie einen größeren Speicher oder Gemini 1.5 Pro), müssen Sie für den Google One KI-Premium-Plan bezahlen. Auch kreativ gesehen ist es nicht immer das Aufregendste. Es neigt dazu, auf Nummer sicher zu gehen, und gibt manchmal sehr „buchstabengetreue“ Antworten, besonders im Vergleich zu etwas wie ChatGPT.

Ich wünschte, die besten Features wären nicht hinter einem kostenpflichtigen Plan verborgen. Die kostenlose Version reicht für grundlegende Aufgaben aus, aber wenn Sie die volle Leistungsfähigkeit nutzen möchten (wie einen größeren Speicher oder Gemini 1.5 Pro), müssen Sie für den Google One KI-Plan bezahlen. Auch kreativ gesehen ist es nicht immer das Aufregendste. Es neigt dazu, auf Nummer sicher zu gehen, und gibt manchmal sehr „buchstabengetreue“ Antworten, besonders im Vergleich zu etwas wie ChatGPT.

Für die erweiterten KI-Features von Gemini ist ein Google Workspace-Abonnement erforderlich

Funktioniert am besten innerhalb des Google-Ökosystems, mit begrenzten Integrationsmöglichkeiten für Nicht-Google-Apps

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern fehlt die rollenspezifische benutzerdefinierte Anpassung der KI

Preise

Free

Gemini Advanced: 24 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,4/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Gemini?

Wenn Ihr Team bereits intensiv mit Google-Tools arbeitet, kann Gemini ein großartiger Assistent sein.

3. Perplexity AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Such- und Rechercheergebnisse)

Bei herkömmlichen Suchmaschinen müssen Benutzer oft zahlreiche Links durchforsten, um zuverlässige Informationen zu finden. Perplexity AI ändert dies, indem es als KI-gestützter Rechercheassistent fungiert, der sofortige, gut belegte Antworten liefert.

Darüber hinaus greift Perplexity KI im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen in Echtzeit auf mehrere Quellen zurück, fasst Schlüssel-Erkenntnisse zusammen und verfeinert die Ergebnisse sogar durch Folgefragen.

Ideal für

Größe des Teams

Einzelpersonen, Forscher oder kleine, forschungsorientierte Teams

Für wen ist Perplexity KI geeignet?

Ideal für Forscher oder Analysten, die Zitate in Echtzeit und zusammengefasste Erkenntnisse benötigen

Ideal für Journalisten, Studenten und politische Teams, die intensive Recherchearbeit zu erledigen haben

Nützlich für alle, die die herkömmliche Suche durch KI-basierte Fragen und Antworten ersetzen möchten

Features

Erhalten Sie KI-gestützte Suchergebnisse mit Quellenangaben für mehr Transparenz

Greifen Sie auf mehrere LLMs zu, darunter GPT-4, Claude 3 und eigene Modelle

Stellen Sie sicher, dass die neuesten Informationen in Echtzeit abgerufen werden

Ermöglichen Sie sich gründliche Recherchen mit Pro Search, das Antworten durch Folgefragen verfeinert

Organisieren Sie Suchanfragen in Sammlungen, um Erkenntnisse einfacher zu speichern und zu kategorisieren

Vorteile

Die Folgefragen zu Ihren Fragen sind Gold wert, um das Brainstorming fortzusetzen und sich eingehend mit dem Thema zu befassen, das Sie recherchieren.

Die Folgefragen zu Ihren Fragen sind Gold wert, um das Brainstorming fortzusetzen und sich eingehend mit dem Thema zu befassen, das Sie recherchieren.

Stellt Abfragen zum Internet in mehreren Sprachen mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) an

Benutzerfreundliche Oberfläche, die Informationsbedürfnisse durch einfache Fragen und Antworten erfüllt

Schlägt intelligente Folgefragen vor, um Wissenslücken zu schließen

Nachteile

Der größte Nachteil, auf den ich gestoßen bin, war die gelegentliche Ungenauigkeit bei hochspezialisierten Abfragen. Während das tool bei allgemeinen Informationen gut funktioniert, hat es manchmal Schwierigkeiten mit Nischenthemen, die detaillierte Einblicke erfordern.

Der größte Nachteil, auf den ich gestoßen bin, war die gelegentliche Ungenauigkeit bei hochspezialisierten Abfragen. Während das tool bei allgemeinen Informationen gut funktioniert, hat es manchmal Schwierigkeiten mit Nischenthemen, die detaillierte Einblicke erfordern.

Hat Schwierigkeiten mit weniger gut dokumentierten Themen und liefert gelegentlich nur oberflächliche Informationen

Es fehlen die erweiterten benutzerdefinierten Features, die in einigen KI-Tools zu finden sind

Pro-Suche und Zugriff auf Premium-LLMs erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Preise

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Perplexity KI?

Ja. Für gründliche Recherchen und webgestützte Antworten in Echtzeit glänzt die KI-Plattform von Perplexity – aber denken Sie daran: Es handelt sich nicht um ein Tool für das Aufgaben- oder Projektmanagement.

📚 Lesen Sie auch: Alternativen zu Perplexity KI

4. ChatGPT (Am besten geeignet für KI-gestützte Projektunterstützung und Automatisierung)

Es ist fast selbstverständlich, dass Sie ChatGPT kennen. Es ist eine der vielseitigsten DeepSeek-Alternativen, mit der Sie schreiben, recherchieren, Ideen sammeln, Aufgaben automatisieren und Daten mit KI analysieren können.

Im Gegensatz zu DeepSeek, das eher auf Entwickler ausgerichtet und Open-Source-orientiert ist, bietet ChatGPT sofortige Einsatzbereitschaft mit leistungsstarken Modellen wie GPT-4 und benutzerdefinierten GPTs, die als virtuelle Projekt-, Schreib- und Code-Assistenten fungieren.

Der Pro-Plan umfasst zusätzlich Web-Browsing, Dateianalyse und Bildgenerierung und ist damit eine praktische Wahl für Marketingfachleute, Produktteams und Content-Ersteller, die schnelle, hochwertige Ergebnisse wünschen, ohne Modelle selbst hosten oder feinabstimmen zu müssen.

🍪 Bonus: Die Fähigkeit von ChatGPT, sich in verschiedene Business-Tools zu integrieren, macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Teams im Unternehmen, die ihre Effizienz steigern möchten.

Ideal für

Teamgröße

Von Einzelpersonen bis hin zu funktionsübergreifenden Teams im Unternehmen

Für wen ist ChatGPT geeignet?

Ideal für allgemeine Wissensarbeiter, Content-Ersteller und Teams, die KI zum Schreiben, Code-Schreiben, Zusammenfassen und Brainstormen nutzen

Features

Automatisieren Sie die Projektplanung , indem Sie auf der Grundlage des Kontexts Listen mit Aufgaben, Zeitplänen und Risikobewertungen erstellen

Erhalten Sie sofortige Antworten und Einblicke aus Websuchen und reduzieren Sie so die Abhängigkeit von manueller Recherche

Laden Sie Berichte und Notizen zu Meetings hoch und fassen Sie diese zusammen, um den Wissensaustausch innerhalb von Teams zu verbessern

Nutzen Sie Predictive Analytics, um Risiken bei Projekten vorherzusehen

Vorteile

Wenn ich eine Frage habe, kann ich sie stellen und sicher sein, dass ich eine Antwort bekomme, der ich vertrauen kann. Und wenn ich der Antwort nicht vertraue, liefert mir ChatGPT eine. Es gibt so viele Links, wie ich brauche.

Wenn ich eine Frage habe, kann ich sie stellen und sicher sein, dass ich eine Antwort bekomme, der ich vertrauen kann. Und wenn ich der Antwort nicht vertraue, liefert mir ChatGPT eine. Es gibt so viele Links, wie ich brauche.

Mit den intelligenten Vorschlägen und Empfehlungen von ChatGPT gelangen Sie schneller von der Idee zur Umsetzung – bei Hausarbeiten, Projekten und allem, was dazwischen liegt

Bitten Sie um Quellenangaben, um sicherzustellen, dass die Antworten, die Sie erhalten, vertrauenswürdig sind

Nachteile

Ich wünschte, es könnte mehr Aufgaben im Stil eines Assistenten übernehmen, zum Beispiel wenn wir gerade mitten in einer ziemlich tiefgehenden Diskussion sind und ich denke, dass mein Kollege das auch interessant fände – dann könnte ich sagen: „Hey, schick soundso eine Chat-Einladung und zieh eine dritte Perspektive in den Chat ein“, oder zumindest online suchen oder eine E-Mail schreiben und versenden können.

Ich wünschte, es könnte mehr Aufgaben im Stil eines Assistenten übernehmen, zum Beispiel wenn wir gerade mitten in einer ziemlich tiefgehenden Diskussion sind und ich denke, dass mein Kollege das auch interessant fände – dann könnte ich sagen: „Hey, schick soundso eine Chat-Einladung und zieh eine dritte Perspektive in den Chat ein“, oder zumindest online suchen oder eine E-Mail schreiben und versenden können.

Kann keine Aktionen ausführen oder Aufgaben durchgängig wie ein KI-Agent automatisieren

Schwierigkeiten bei der Bewältigung hochspezifischer, branchenspezifischer Projektanforderungen

Die Genauigkeit der Ausgabe hängt von der Qualität der Eingabe ab, was manchmal stückweise Anweisungen und eine manuelle Überprüfung erfordert

Preise

Free

Plus : 20 $/Monat (ein Benutzer)

Pro : 200 $/Monat (ein Benutzer)

Team : 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,7/5 (über 810 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Empfehle ich ChatGPT?

Ja. Als flexibler, leistungsstarker LLM-Assistent, der sich in Business-Tools integrieren lässt und Plugins/Erweiterungen unterstützt, ist ChatGPT sehr zu empfehlen.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2016 besiegte das auf einem tiefen neuronalen Netzwerk basierende AlphaGo-Programm von DeepMind den Go-Weltmeister Lee Sedol in fünf Partien.

📚 Lesen Sie auch: Wir haben die besten ChatGPT-Alternativen getestet

5. Meta LLaMa 3 (Am besten geeignet für die Entwicklung und Erprobung von Open-Source-KI)

Für Unternehmen und Entwickler, die nach einem anpassbaren KI-Modell ohne Anbieterabhängigkeit suchen, bietet Meta Llama 3 eine starke Open-Source-Alternative.

Im Gegensatz zu proprietären Modellen wie GPT-4 oder Claude ermöglicht Llama 3 Unternehmen, KI-Modelle auf ihrer eigenen Infrastruktur zu optimieren und einzusetzen, wodurch eine bessere Kontrolle über den Datenschutz und die Kosten gewährleistet wird.

🍪 Bonus: Dank seiner umfassenden Skalierbarkeit, seiner Mehrsprachigkeit und der Integration mit Plattformen wie AWS, Azure und Hugging Face ist es eine flexible Wahl für KI-gestützte Projekte.

Ideal für

Größe des Teams

Forschungslabore, KI-orientierte Start-ups oder Unternehmen mit internem ML-Know-how

Für wen ist Meta LLaMa 3 geeignet?

Geeignet für Entwickler oder Forschungsteams, die benutzerdefinierte KI-Anwendungen erstellen

Ideal für Unternehmen, die ein LLM mit offenem Gewicht für den Privat-Einsatz suchen

Nicht für Anfänger geeignet – erfordert Erfahrung mit Infrastruktur und Modelloptimierung

Features

Ermöglichen Sie benutzerdefinierte Anpassungen und Feinabstimmungen dank Open-Source-Verfügbarkeit für Geschäfte

Verbessern Sie Aufgaben im Bereich logisches Denken, Programmierung und Befehlsausführung durch starke Leistung in mehreren Programmiersprachen

Nutzen Sie multimodale Funktionen, einschließlich bildverarbeitungsbasierter KI-Modelle

Optimieren Sie die Effizienz mit Grouped Query Attention (GQA) und Token-Komprimierung

Sorgen Sie für eine flexible und skalierbare Bereitstellung auf den wichtigsten Cloud-Plattformen

Vorteile

Ich nutze es täglich als kostengünstige Alternative zu OpenAI- und Anthropic-Modellen für spezielle Anwendungsfälle. Es zeichnet sich durch einfache Zugänglichkeit und eine starke Position als Open-Source-Konkurrent aus.

Ich nutze es täglich als kostengünstige Alternative zu OpenAI- und Anthropic-Modellen für spezielle Anwendungsfälle. Es zeichnet sich durch einfache Zugänglichkeit und eine starke Position als Open-Source-Konkurrent aus.

Trainiert auf einem umfangreichen Kontext von 8 bis 70 Milliarden Parametern

Geringere Kosten im Vergleich zu Modellen von OpenAI und Anthropic

Zuverlässige, schnelle Leistung

Nachteile

1. Hohe Setup- und Infrastrukturkosten. Kann Ihre derzeitige Infrastruktur/Ihre Ressourcen überlasten. 2. Keine sofortige Sicherheit. Im Gegensatz zu proprietären Modellen erfordert LLaMA 3 eine sorgfältige Filterung der Eingabeaufforderungen, Moderation und Ausrichtungsschichten – was mehr Verantwortung für Sie bedeutet.

1. Hohe Setup- und Infrastrukturkosten. Kann Ihre derzeitige Infrastruktur/Ihre Ressourcen überlasten. 2. Keine sofortige Sicherheit. Im Gegensatz zu proprietären Modellen erfordert LLaMA 3 eine sorgfältige Filterung der Eingabeaufforderungen, Moderation und Ausrichtungsschichten – was mehr Verantwortung für Sie bedeutet.

Im Vergleich zu Closed-Source-Modellen wird die Echtzeit-Chat-Anwendung nicht nativ unterstützt

Erfordert technisches Fachwissen für die Feinabstimmung und effektive Bereitstellung

Legt die Verantwortung für die verantwortungsvolle Nutzung bei Ihnen

Hinkt bei der Bearbeitung nuancierter Abfragen noch hinter proprietären Modellen hinterher

Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,3/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Meta Llama 3?

Sofern Sie nicht über die entsprechende Infrastruktur und ML-Fachkräfte verfügen, ist LLaMA 3 als Drop-in-KI-Assistent wie ClickUp Brain oder ChatGPT nicht praktikabel.

📚 Lesen Sie auch: Meta-KI-Alternativen

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1980 erläuterte John Searle die Unterscheidung zwischen „schwacher“ und „starker“ KI. Schwache KI konzentriert sich auf eine eng gefasste Aufgabe, während starke KI der menschlichen Intelligenz in vollem Umfang ähnelt.

6. Claude KI (Am besten geeignet für Programmierunterstützung und Ideenfindung)

Claude AI, entwickelt von Anthropic, wurde mit einem starken Fokus auf logisches Denken, Sicherheit und ethischen Einsatz von KI konzipiert. Im Gegensatz zu vielen KI-Modellen, die sich auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit konzentrieren, zeichnet sich Claude bei logikintensiven Aufgaben, Programmierunterstützung und tiefgehenden philosophischen Diskussionen aus, was sich in den Interaktionen mit den Benutzern widerspiegelt.

Claudes Fähigkeit, komplexe Eingaben zu verarbeiten und dabei einen Stil der Unterhaltung und Struktur beizubehalten, macht es zu einer guten Wahl für Entwickler, Forscher und tiefgründige Denker gleichermaßen.

Ideal für

Teamgröße

Von kleinen Teams bis hin zu Unternehmen

Für wen ist Claude KI geeignet?

Hervorragend geeignet für Rechts-, Compliance- oder Teams des Unternehmens, denen Datenschutz und ein langes Kontextgedächtnis einen Wert haben

Ideal zum Zusammenfassen umfangreicher Dokumente, juristischer Verträge oder interner Wissensdatenbanken

Ideal für Unternehmen, die hohe Sicherheit und Transparenz bei KI-Ergebnissen benötigen

Features

Nutzen Sie fortschrittliche Debugging- und Code-Generierungsfunktionen mit leistungsstarken Programmiermöglichkeiten

Verarbeiten Sie lange Dokumente und mehrstufige Unterhaltungen mit einem großen Kontextfenster (bis zu 200.000 Wörter)

Interpretieren Sie Bilder und Diagramme mit den verbesserten Bildverarbeitungsfunktionen der neueren Modelle

Minimieren Sie Verzerrungen und schädliche Ergebnisse durch eine ethische Ausrichtung der KI auf der Grundlage verfassungsrechtlicher Prinzipien

Nutzen Sie den API-Zugang für Entwickler, um benutzerdefinierte KI-gesteuerte Anwendungen zu erstellen

Vorteile

Umfassendere Sprache. Hervorragender humanistischer Ansatz. Weniger Listen, mehr Konzepte.

Umfassendere Sprache. Hervorragender humanistischer Ansatz. Weniger Listen, mehr Konzepte.

Detaillierte, hilfreiche, kontextbezogene Antworten mit reichhaltiger Sprache

Gründliche Analyse und Argumentation für Programmieraufgaben

Lernt aus Ihrem Schreibstil und passt sich diesem an

Nachteile

Da Claude nicht in der Lage ist, zwischen den „Chats“ zu lernen, und „lange“ Chats unerwünscht sind, muss ich Claude jedes Mal, wenn ich einen neuen Projekt-Chat starte, zu einem Thema neu trainieren.

Da Claude nicht in der Lage ist, zwischen den „Chats“ zu lernen, und „lange“ Chats unerwünscht sind, muss ich Claude jedes Mal, wenn ich einen neuen Projekt-Chat starte, zu einem Thema neu trainieren.

Die kostenlose Version hat eine begrenzte Anzahl von Nachrichten pro Sitzung

Schwierigkeiten bei spezialisierten Domänen-Abfragen, die tiefgreifende Kontextkenntnisse erfordern

Kann keine eigenständigen Aktionen zur Automatisierung von Aufgaben ausführen

Preise

Free

Pro : 20 $/Monat (ein Benutzer)

Max : Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Team : 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Empfehle ich Claude KI?

Ja. Claude ist eine gute Wahl für die Zusammenfassung langer Texte und durchdachte Antworten – insbesondere in Unternehmen und regulierten Branchen.

📚 Lesen Sie auch: Alternativen zu Claude KI

7. Qwen 2.5 (Am besten geeignet für kostengünstige KI-Programmierung und Automatisierung)

Qwen 2.5 wurde von Alibaba Cloud entwickelt und ist relativ neu auf dem Markt, überzeugt jedoch mit seinem fortschrittlichen KI-Modell, das für natürliche Sprachverarbeitung, Schlussfolgerungen und Codegenerierung konzipiert ist.

Dieses chinesische KI-Modell konkurriert mit Spitzenmodellen wie GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet und DeepSeek V3 und bietet dabei deutlich niedrigere Kosten pro Million Token.

Ideal für

Teamgröße

Einzelentwickler, kleine KI-Teams oder große Organisationen im asiatisch-pazifischen Raum

Für wen ist Qwen 2.5 geeignet?

Es eignet sich für Unternehmen, die mit offenen Modellen eines regionalen Anbieters experimentieren möchten und nach LLM-Souveränität suchen.

Features

Nutzen Sie die Verarbeitung von Text, Bildern und Audio mit einem Kontextfenster von 128.000 Token

Führen Sie Aufgaben zum Code-Schreiben mit einer Genauigkeit von 92,7 % auf HumanEval durch und übertreffen Sie damit GPT-4o und DeepSeek V3

Passen Sie sie an und integrieren Sie sie dank der Flexibilität von Open Source in Ihre Anwendungen.

Erhalten Sie Support für 29 Sprachen, darunter Mandarin, Arabisch und Hindi

Vorteile

Es schneidet bei meiner persönlichen Übersetzungsaufgabe (technisches Japanisch ins Englische), die das Befolgen komplizierter Anweisungen erfordert, genauso gut ab wie andere lokale Modelle, die ich ausprobiert habe – wenn nicht sogar besser (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Beeindruckende Ergebnisse für ein Codierungsmodell bei einer Aufgabe, die nichts mit Codierung zu tun hat.

Es schneidet bei meiner persönlichen Übersetzungsaufgabe (technisches Japanisch ins Englische), die das Befolgen komplizierter Anweisungen erfordert, genauso gut ab wie andere lokale Modelle, die ich ausprobiert habe – wenn nicht sogar besser (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Beeindruckende Ergebnisse für ein Codierungsmodell bei einer Aufgabe, die nichts mit Codierung zu tun hat.

Kostengünstig, etwa 10-mal günstiger als GPT-4o

Liefert gute Ergebnisse sowohl bei Programmieraufgaben als auch bei nicht-programmiertechnischen Aufgaben

Nachteile

Closed-Source für Enterprise-Versionen, was benutzerdefinierte Anpassungen durch Dritte einschränkt

Etwas schwächere Leistung beim kreativen Schreiben im Vergleich zu Claudes 3.5 Sonnet

Leistungsabfall bei hochkomplexen Aufgaben ab 100.000 Tokens

Preise

Free

API-Zugriff : 0,38 $ pro Million Token

Enterprise-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Qwen 2.5?

Für die meisten globalen Teams ist es möglicherweise nicht die beste Wahl. Es ist leistungsstark bei der Recherche, lässt jedoch in puncto Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und praktischen Integrationen außerhalb von Alibaba Cloud zu wünschen übrig.

🧠 Wissenswertes: Das „Porträt von Edmond Belamy“ ist das erste von künstlicher Intelligenz (KI) geschaffene Gemälde, das in der Kunstwelt versteigert wurde. Das Kollektiv schuf ein Gemälde mithilfe einer KI-Methode namens Generative Adversarial Network (GAN), und es war so realistisch, dass es für satte 432.500 Dollar verkauft wurde!

📖 Lesen Sie auch: Wir haben die besten KI-Tools für das Wissensmanagement getestet

8. Elicit KI (Am besten geeignet für KI-gestützte akademische Forschung und Literaturrecherchen)

Elicit ist ein KI-gestützter Forschungsassistent, der Literaturrecherchen erleichtern und mühsame akademische Forschungsaufgaben durch Automatisierung vereinfachen soll.

Mit Zugriff auf eine Datenbank mit über 125 Millionen Forschungsarbeiten hilft es Benutzern, relevante Studien zu finden, Schlüssel-Erkenntnisse zu gewinnen und Ergebnisse zusammenzufassen. Dies macht es besonders wertvoll für systematische Übersichtsarbeiten, Metaanalysen und die Entwicklung von Hypothesen.

Ideal für

Teamgröße

Einzelne akademische Forscher, politische Thinktanks und Doktoranden

Für wen ist Elicit KI geeignet?

Ideal für einzelne Forscher oder kleine akademische Teams in der Anfangsphase der Projektvorbereitung oder zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten

Features

Finden Sie relevante Artikel und erhalten Sie Ein-Satz-Zusammenfassungen mit der KI-gestützten Suchmaschine

Extrahieren Sie Schlüssel-Datenpunkte aus Artikeln und ordnen Sie diese in strukturierten Tabellen an

Erstellen Sie thematische Zusammenfassungen aus mehreren Artikeln, um Forschungstrends zu identifizieren

Laden Sie PDFs hoch und erhalten Sie Zusammenfassungen und Erkenntnisse durch Automatisierung

Nutzen Sie systematische Review-Workflows, um akademische und professionelle Forschung zu unterstützen

Vorteile

Es hilft mir, Artikel auf einen Blick zu verstehen und zu entscheiden, ob sie relevant sind oder nicht, ob ich sie im Detail durchgehen muss. Es fasst die wichtigsten Punkte zusammen – Zielsetzung, Methode, Größe der Stichprobe, quantitative Verfahren, Variablen, Anzahl der Zitate und sogar die Kritik in anderen Artikeln.

Es hilft mir, Artikel auf einen Blick zu verstehen und zu entscheiden, ob sie relevant sind oder nicht, ob ich sie im Detail durchgehen muss. Es fasst die wichtigsten Punkte zusammen – Zielsetzung, Methode, Stichprobengröße, quantitative Verfahren, Variablen, Anzahl der Zitate und sogar die Kritik in anderen Artikeln.

Relevante Forschungsinformationen präzise zusammenfassen

Sparen Sie Stunden bei der Literaturrecherche

Nachteile

Wenn Sie eine Suche mit einem Stern markieren, können Sie nicht später darauf zurückkehren und sie herunterladen. Sie muss während des Durchsehens heruntergeladen werden. Wenn Sie Ihre Suche ein wenig ändern möchten, bleiben die zuvor mit einem Stern markierten Artikel nicht erhalten und müssen erneut gesucht werden, um an deren Info zu gelangen.

Wenn Sie eine Suche mit einem Stern markieren, können Sie nicht später darauf zurückkehren und sie herunterladen. Sie muss während des Durchsehens heruntergeladen werden. Wenn Sie Ihre Suche ein wenig ändern möchten, bleiben die zuvor mit einem Stern markierten Artikel nicht erhalten und müssen erneut gesucht werden, um an deren Info zu gelangen.

Sie können mit einem Stern markierte Artikel und Berichte nicht erneut aufrufen

Zusammenfassungen können komplexe Forschungsergebnisse zu stark vereinfachen

Bei der Datenextraktion werden möglicherweise nicht immer die relevantesten Details priorisiert

Eingeschränkter Support für Mobilgeräte, wodurch die Lösung für Forscher unterwegs weniger zugänglich ist

Preise

Basic : Kostenlos

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Pro : 49 $/Monat pro Benutzer

Team: 79 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Elicit KI?

Ja – allerdings nur für Forscher. Es handelt sich um ein Nischen-Tool, das speziell für den akademischen Gebrauch entwickelt wurde und nicht für allgemeine Zwecke der Produktivität oder Team-Workflows gedacht ist.

Es fasst den Artikel hervorragend zusammen und stellt die Beispiele, Techniken, Ziele und andere relevante Informationen präzise und klar dar.

Es fasst den Artikel hervorragend zusammen und stellt die Beispiele, Techniken, Ziele und andere relevante Informationen präzise und klar dar.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Wissensdatenbanken in Word & ClickUp

9. Hugging Face Transformers (Am besten geeignet für den Einsatz von Modellen für maschinelles Lernen und NLP)

Hugging Face hat sich zum GitHub des maschinellen Lernens entwickelt und bietet eine Open-Source-Plattform, auf der Entwickler und Forscher Modelle zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) einfach freigeben, optimieren und bereitstellen können.

Das Tolle daran ist, dass es über eine Million Modelle und Datensätze hostet, was es zu einer unverzichtbaren Ressource für /AI-Enthusiasten und Fachleute macht, die nach modernsten vortrainierten Modellen suchen.

Ideal für

Teamgröße

Kleine bis mittelgroße Teams, Forschungslabore und Entwickler von KI-Produkten, die Modelle in der Produktion einsetzen oder benutzerdefinierte LLMs trainieren

Für wen ist Hugging Face geeignet?

Es eignet sich perfekt für Startups, die KI-native Produkte mit Open-Source-Grundmodellen entwickeln, ist jedoch nicht für No-Code- oder nicht-technische Teams geeignet.

Features

Greifen Sie auf eine umfangreiche Sammlung vortrainierter Modelle zu, darunter GPT, BERT und RoBERTa

Nutzen Sie die Transformers-Bibliothek für die nahtlose Implementierung von NLP-Modellen in PyTorch, TensorFlow und JAX

Nutzen Sie die Feinabstimmungsfunktionen, um Modelle an spezifische Anwendungsfälle anzupassen

Ermöglichen Sie einen einfachen Zugriff auf Datensätze und die Möglichkeit, KI-Modelle in interaktiven Anwendungen zu präsentieren

Nutzen Sie Inference Endpoints für die Bereitstellung von Modellen auf einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur

Vorteile

Ihre „Schweizer Taschenmesser“-Bibliotheken haben sich von einem Schwerpunkt auf NLP auf Computer Vision und andere ML-Aufgaben ausgeweitet und umfassen nun auch Bibliotheken zum Sammeln von Trainings- und Inferenzmustern. Wenn Sie „Standard“ und „Optionen“ wünschen: Dann ist das HuggingFace-Toolkit wahrscheinlich genau das Richtige für Sie.

Ihre „Schweizer Taschenmesser“-Bibliotheken haben sich von einem Schwerpunkt auf NLP auf Computer Vision und andere ML-Aufgaben ausgeweitet und umfassen nun auch Bibliotheken zum Sammeln von Trainings- und Inferenzmustern. Wenn Sie „Standard“ und „Optionen“ wünschen: Dann ist das HuggingFace-Toolkit wahrscheinlich genau das Richtige für Sie.

Entwickelt für ML-Ingenieure mit robusten APIs, Bibliotheken wie Transformers, Datensätzen und Accelerate sowie Unterstützung für benutzerdefiniertes Training oder Feinabstimmung

Unterstützt von einer lebendigen globalen Community, die Modelle, Datensätze und Forschungsergebnisse beisteuert – für schnelleres und kooperativeres Experimentieren

Nachteile

Sie sind Anbieter und bieten der Community einige hervorragende Dienste, doch leider ist das API-Design sehr unintuitiv und schwer zu handhaben, und auch die Dokumentation ist veraltet.

Sie sind Anbieter und bieten der Community einige hervorragende Dienste, doch leider ist das API-Design sehr unintuitiv und schwer zu handhaben, und auch die Dokumentation ist veraltet.

Die Dokumentation und das API-Design können für Anfänger, die sich mit Modellkonfigurationen vertraut machen, komplex sein

Einige Features erfordern kostenpflichtige Pläne, insbesondere für den Zugriff auf leistungsstarke GPUs

Im Vergleich zu spezialisierten Tools wie Originality mangelt es an einer hohen Genauigkeit bei der KI-Inhaltserkennung. KI

Preise

Free

Pro : 9 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Hugging Face?

Nicht für allgemeine Benutzer geeignet. Es handelt sich um ein unglaubliches Entwickler-Ökosystem – aber zu technisch für Teams, die nach sofort einsatzbereiten Tools für die Produktivität suchen.

📖 Lesen Sie auch: Dateien und Ordner organisieren: Strategien zur Verbesserung Ihres Workflows

10. Mistral AI (Am besten geeignet für die Entwicklung benutzerdefinierter KI-Apps mit Open-Weight-Modellen)

Mistral AI ist eine hervorragende DeepSeek-Alternative, wenn Sie die volle Kontrolle darüber haben möchten, wie Ihre KI läuft. Es bietet Ihnen Zugriff auf schnelle, offene Modelle wie Mistral-7B und Mixtral, die Sie lokal bereitstellen können – keine Black Boxes, keine Anbieterabhängigkeit.

Wenn Sie benutzerdefinierte KI-Apps entwickeln oder Wert auf Geschwindigkeit und Datenschutz legen, bietet Mistral Ihnen die entsprechenden tools. Aber Achtung: Es ist nicht für Anfänger geeignet. Sie benötigen technisches Know-how, um alles einzurichten und reibungslos am Laufen zu halten.

Ideal für

Teamgröße

KI-Forscher, Infrastrukturteams und datenschutzbewusste Unternehmen

Für wen ist Mistral KI geeignet?

Ideal für Unternehmen, die leichtgewichtige, offene Modelle auf Privat-Infrastruktur ausführen möchten

Ideal für Anwendungsfälle, die lokale Inferenz, Geschwindigkeit und Kontrolle über das IP erfordern

Ideal für Edge-Bereitstellungen und sichere KI-Workflows

Features

Führen Sie ressourcenschonende Modelle lokal aus (z. B. Mistral-7B, Mixtral)

Schnelle Inferenz mit minimalem Infrastrukturaufwand

Erstellen Sie sichere, selbst gehostete KI-Anwendungen

Nutzen Sie die großzügige Lizenzierung für kommerische Projekte

Vorteile

Es verfügt über eine Websuche und Canvas, das Bildverarbeitungsmodell ist fast so gut wie Gemini. Du kannst auch Agenten einrichten und sie im Chat mit @ aufrufen. Alles ist kostenlos und in GPT-4-Qualität. Möchtest du noch hinzufügen, dass es tatsächlich offen ist?

Es verfügt über eine Websuche und Canvas, das Bildverarbeitungsmodell ist fast so gut wie Gemini. Du kannst auch Agenten einrichten und sie im Chat mit @ aufrufen. Alles ist kostenlos und in GPT-4-Qualität. Möchtest du noch hinzufügen, dass es tatsächlich offen ist?

Mistrals „Le Chat“ soll schneller und kostengünstiger sein als gängige KI-Tools wie ChatGPT

Modernste Open-Weight-Modelle

Agentische KI-Fähigkeiten

Nachteile

Begrenzte Dokumentation und Community

Preise (Le Chat KI Assistant)

Free

Pro: 14,99 $/Monat

Team: 50 $ (für 2 Benutzer/Monat)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Mistral KI?

Nur, wenn Sie damit entwickeln. Es ist nicht für nicht-technische Benutzer oder allgemeine Arbeitsprozesse konzipiert – im Gegensatz zu tools wie ClickUp Brain oder Claude.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie nicht mehr endlos durch Dateien wühlen müssen, um das zu finden, was Sie brauchen? KI macht alles in Sekundenschnelle durchsuchbar und zugänglich – kein Rätselraten mehr.

11. Poe (Am besten geeignet für Experimente mit mehreren LLMs)

Poe by Quora ist perfekt, wenn Sie an einem Ort mit verschiedenen KI-Modellen experimentieren möchten – ohne zwischen Registerkarten zu wechseln oder technische Einstellungen vornehmen zu müssen. Sie können mit GPT-4, Claude, LLaMA und anderen chatten, alles über eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche. Es eignet sich hervorragend, um Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu schreiben oder einfach nur zu sehen, wie verschiedene Modelle reagieren. Sie können sogar Ihre eigenen Bots erstellen.

Wenn Sie jedoch Team-Workflows verwalten oder eine Lösung für den geschäftlichen Einsatz benötigen, könnte Poe etwas zu einfach gestrickt sein. Betrachten Sie es eher als eine KI-Sandbox denn als ernstzunehmendes Arbeitstool.

Ideal für

Teamgröße

Privatpersonen, Solopreneure und gelegentliche KI-Benutzer

Für wen ist Poe geeignet?

Ideal für alle, die mehrere KI-Modelle (GPT-4, Claude usw.) in einer einzigen Benutzeroberfläche ausprobieren möchten

Nützlich für Content-Ersteller oder Hobbyisten, die mit LLM-Ergebnissen experimentieren

Features

Chatten Sie mit GPT-4, Claude, LLaMA und weiteren Modellen in einer einzigen Benutzeroberfläche

Erstellen Sie Ihre eigenen Bots mit spezifischen Anweisungen

Greifen Sie über das Web und auf Mobilgeräten auf KI zu – mit Synchronisierung des Verlaufs

Probieren Sie verschiedene Eingabeaufforderungen für verschiedene Modelle aus

Vorteile

Alle auf Poe verfügbaren Chatbots verstehen meine Muttersprache, Hindi, wenn ich ihnen Fragen in meiner Muttersprache stelle, was für mich sehr hilfreich ist. Einer der größten Vorteile ist, dass man auch über die Android-App darauf zugreifen kann.

Alle auf Poe verfügbaren Chatbots verstehen meine Muttersprache, Hindi, wenn ich ihnen Fragen in meiner Muttersprache stelle, was für mich sehr hilfreich ist. Einer der größten Vorteile ist, dass man auch über die Android-App darauf zugreifen kann.

Mehrsprachiger Support

Schnelle und zuverlässige mobile App

Nachteile

Das Poe-Guthaben-System ist etwas teurer als die Nutzung eines bestimmten Modells, und die kostenlose Version ist in einigen Features eingeschränkt.

Das Poe-Guthaben-System ist etwas teurer als die Nutzung eines bestimmten Modells, und die kostenlose Version hat einige Features eingeschränkt.

Das Guthaben-System kann teurer sein als die Verwendung einzelner Modelle

Einige Benutzer berichten, dass es langsam ist

Preise

Free-Plan verfügbar

Ab 4,99 $/Monat

Bewertungen auf G2 und Capterra

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich Poe?

Auch wenn es Spaß macht, damit zu spielen, fehlt es Poe möglicherweise an der Struktur, Sicherheit und den Features für teamorientierte Produktivität.

📖 Lesen Sie auch: Die Verwaltung von Papierkram sollte nicht Ihre gesamte Arbeitswoche in Anspruch nehmen. Die richtige Dokumentenmanagement-Software kann Organisation, Genehmigungen und Zusammenarbeit optimieren – so finden Sie die beste Lösung!

Fazit: Ist DeepSeek die bessere Wahl? ClickUp hilft Ihnen gerne weiter

Erinnern Sie sich noch daran, als wir über ClickUp Brain gesprochen haben und wie Sie nur eine Frage stellen müssen und es genau weiß, was Sie brauchen?

Nun, Mike Coon, Programmmanager bei DISH Network, kann das bestätigen:

Ich muss nur eine Frage eingeben, zum Beispiel: „Was ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?“, und schon erhalte ich eine vollständig formatierte Liste aller Ereignisse für den von mir gewünschten Zeitraum. ClickUp Brain ist wie ein Vollmitglied unseres Teams. Es ist eine fantastische App. Sie ist so einfach zu bedienen und spart so viel Zeit.

Ich muss nur eine Frage eingeben, zum Beispiel: „Was ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?“, und schon erhalte ich eine vollständig formatierte Liste aller Ereignisse für den von mir gewünschten Zeitraum. ClickUp Brain ist wie ein Vollmitglied unseres Teams. Es ist eine fantastische App. Sie ist so einfach zu bedienen und spart so viel Zeit.

Aber das ist nur ein ganz normaler Tag in der Welt von ClickUp – wo KI und Automatisierung nicht nur ein Feature sind, sondern nahtlos in die Arbeit integriert sind.

Sobald Sie ClickUp nutzen, wird es zum zentralen Gehirn Ihres Teams. Es automatisiert Aufgaben, verwaltet Wissen, zentralisiert die Suche und hält Projekte am Laufen, ohne ständiges Hin und Her.

Sind Sie bereit, Verwirrung gegen Klarheit einzutauschen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Denn „Free“ bedeutet oft ein Limit an Verfügbarkeit, mangelnden Datenschutz und fehlende Features. Viele Benutzer sind mit Serverausfällen, unzureichender Moderation und unzuverlässigen APIs konfrontiert, wodurch Open Source eher als Ärgernis denn als Vorteil empfunden wird.

ClickUp Brain ist nicht nur ein Chatbot; es ist direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert. Es verbindet Aufgaben, Dokumente, Meetings und Apps miteinander, sodass die KI nicht neben Ihnen, sondern mit Ihnen arbeitet und so Kontextwechsel und manuelle Aktualisierungen überflüssig macht.

ClickUp ist führend für Geschäftsteams; es kombiniert generative KI, Automatisierung und Nachverfolgung von Projekten in Echtzeit. Im Gegensatz zu KI-Lösungen mit nur einer Funktion verbindet es alle Arbeitsschritte: Brainstorming, Planung und Ausführung – alles an einem Ort.

Ja. ClickUp Brain läuft innerhalb Ihres ClickUp-Workspaces und nicht auf öffentlichen Servern. Das bedeutet Verschlüsselung auf Enterprise-Niveau, Zugriffskontrollen und Datenhoheit, wodurch die sensiblen Infos Ihres Unternehmens im Gegensatz zu offenen, selbst gehosteten Modellen privat bleiben.