Die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Perplexity KI im Jahr 2025

Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Suchmaschinen hat einen bedeutenden und positiven Einfluss auf die Art und Weise gehabt, wie wir Informationen online finden und nutzen.

Die Suchergebnisse haben sich definitiv verbessert, und die einfache Bedienung dieses neuen Suchmaschinendienstes in der KI hat unsere Suchmöglichkeiten insgesamt auf ein ganz neues Niveau gebracht. Die Einschränkungen einer herkömmlichen Web-Suchmaschine wurden durch KI-Suchmaschinentools wie Perplexity AI beseitigt.

Für Suchmaschinen entwickelt sich Perplexity AI derzeit zu einem der meistgenutzten KI-Tools für Menschen aus allen Branchen.

Perplexity AI leistet hervorragende Arbeit bei der Umwandlung komplexer Abfragen in leicht verständliche Antworten, aber es ist nicht das einzige tool, das KI-Suchmaschinen verwendet. Es gibt zahlreiche Anbieter in diesem Bereich, die alle um Ihre Aufmerksamkeit als die erste Wahl unter den KI-gestützten Suchmaschinen oder Chatbot-tools buhlen.

Lassen Sie uns die wichtigsten Features von Perplexity AI besprechen, wie diese KI-Suchmaschine Ihnen bei Ihren spezifischen Anforderungen helfen kann, und einige der besten Alternativen zu Perplexity AI erkunden, damit Sie die perfekte App für Ihren Anwendungsfall finden.

Was ist Perplexity KI?

Perplexity AI ist eine Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz, die Sie wie beim Chatten um Antworten bitten können. Stellen Sie Perplexity AI eine Frage, und es durchsucht das Internet, um mehr über Ihre Abfrage zu erfahren, und liefert Ihnen dann eine Antwort auf der Grundlage der gefundenen Informationen.

Dieses tool unterscheidet sich von einer herkömmlichen Suchmaschine, da es so konzipiert ist, dass es eher einer Unterhaltung ähnelt, genau wie unsere natürliche Sprache. Anstatt nach „Beispielen für Marketing-Automatisierung” zu suchen, würden Sie fragen: „Was ist das beste Beispiel für Marketing-Automatisierung im Jahr 2024?” Und es würde Ihnen in Form einer Unterhaltung antworten.

Perplexity KI Chrome-Erweiterung für Suchmaschinen

Perplexity AI nutzt natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und ausgefeilte Sprachmodelle, um Ihnen die gewünschten Antworten auf eine Weise zu liefern, die für jeden verständlich ist. Sie müssen nicht mehr mehrere Websites durchsuchen, um sich über ein Thema zu informieren – stattdessen können Sie Perplexity AI bitten, Ihnen eine Zusammenfassung zu liefern. ?

Worauf Sie bei einer Alternative zu Perplexity KI achten sollten

Jeden Monat kommen neue KI-gestützte Suchtools auf den Markt. Bei der Auswahl der richtigen Alternative zu Perplexity AI geht es darum, Ihre Ziele, Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen.

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Suche nach einer Alternative zu Perplexity KI berücksichtigen sollten:

Features: Verfügt die alternative Suchmaschine über alle Features, die ich benötige? Bietet sie mir noch mehr?

Benutzererfahrung: Wie ist die Benutzererfahrung? Ist es einfach zu bedienen und zu navigieren?

Schulung: Ist es schwierig, die Nutzung zu erlernen? Kann ich mein gesamtes Team problemlos einarbeiten?

Preis: Ist das neue Tool eine kostenlose KI-Suchmaschine? Liegt es in meinem Budget?

Reputation: Hat der Softwareanbieter einen guten Ruf? Ist er völlig neu auf dem Markt?

Bewertungen: Was sagen andere Benutzer über diese Suchmaschine? Wird sie den hohen Erwartungen gerecht?

Im Kern ist Perplexity AI ein einfach zu bedienendes Tool mit einem begrenzten Feature. Das bedeutet, dass Sie andere KI-gestützte Suchmaschinen leicht vergleichen können, um die für Sie beste zu finden, oder Alternativen in diesem Bereich erkunden können, die Ihnen noch mehr Features bieten.

Die 10 besten Alternativen zu Perplexity KI

Sind Sie bereit, sich umzuschauen, was es sonst noch gibt? Wir haben eine Liste der besten Alternativen zu Perplexity AI zusammengestellt, die derzeit auf dem Markt sind. Entdecken Sie KI-Suchmaschinen, Tools, die Ihnen beim Schreiben von Code helfen, und Plattformen, die zu Ihrer Anlaufstelle für alles rund um Inhalt und KI werden können.

Wenn Sie nach einem KI-Tool suchen, das Ihre Arbeit wirklich verändert, ist ClickUp Brain die Alternative der nächsten Generation zu Perplexity. Anstatt einfach nur Fragen zu beantworten, arbeitet ClickUp Brain wie eine unsichtbare Kraft – es bildet eine direkte Verbindung zu Ihren Aufgaben, Dokumenten und Chats und treibt Projekte mit kontextbezogenen, umsetzbaren Ergebnissen voran.

Das Beste daran? Sie können mit mehreren LLMs chatten, statt nur mit einem. Richtig, Sie können mit Claude, Gemini und anderen chatten, ohne jemals die Benutzeroberfläche von ClickUp Brain verlassen zu müssen.

Darüber hinaus automatisieren die KI-Agenten repetitive Verwaltungsaufgaben, fassen komplexe Informationen zusammen und liefern proaktiv Erkenntnisse, sodass Sie immer einen Schritt voraus sind. Dank integrierter Automatisierung und intelligenter Vorschläge, die in jeden Workflow eingebunden sind, können Sie sofort das Wesentliche abrufen, Folgemaßnahmen zuweisen und mehr Aufgaben schneller erledigen!

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Ihre eigenen benutzerdefinierten KI-Agenten, um jede Art von Workflow zu bewältigen.

Für noch mehr Leistung dient Brain MAX als Ihr dedizierter Desktop-KI-Begleiter. Es bietet Ihnen eine Suche auf Unternehmensniveau, sprachgesteuerte Textumwandlung und freihändige Automatisierung für Ihr gesamtes Arbeitsumfeld. Sprechen Sie einfach Ihre Abfragen oder Anweisungen, und Brain MAX findet, organisiert und verarbeitet Informationen aus all Ihren verbundenen Apps – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub und mehr.

Ob Sie nun Brainstorming betreiben, Ideen in einem Flow-Zustand festhalten oder komplexe Projekte verwalten – Brain MAX hält alles an einem Ort vereint und zugänglich.

ClickUp Brain und Brain MAX helfen Ihnen nicht nur dabei, Informationen zu finden – sie schaffen auch die Verbindung, automatisieren Routineaufgaben und ermöglichen Ihnen, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Für Teams und Einzelpersonen, die über die einfache Suche hinausgehen und KI wirklich für ihre Produktivität nutzen möchten, ist dies das Upgrade, auf das Sie gewartet haben.

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass ClickUp, als solches eine umfassende Software-Tool, eine steile Lernkurve haben kann.

ClickUp Brain ist relativ neu, daher werden im Laufe der Zeit immer wieder neue Features hinzugefügt.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 8.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)

2. Google Gemini

Via Gemini

Gemini (früher bekannt als Google Bard AI) ist eine kostenlose KI-Suchmaschine, die Googles Antwort auf KI-gestützte Suchmaschinenergebnisse ist. Laden Sie Gemini und schon können Sie mit der KI chatten, ihr Fragen stellen, sie zur Lösung von Problemen anregen oder sie bitten, Ihnen bei der Entwicklung kreativer Ideen für eine Social-Media-Marketingkampagne zu helfen. ?

Die besten Features von Gemini

Erhalten Sie Antworten über eine chatten-basierte, KI-gestützte App.

Überprüfen Sie die Quelle Ihrer Informationen, damit Sie die Fakten überprüfen können.

Es wird berichtet, dass es Zugriff auf aktuellere Daten hat als einige der anderen Apps.

Entwickelt von Google, das für seine hochwertigen tools bekannt ist.

Limit-Einschränkungen von Gemini

Einige Benutzer berichten, dass Gemini beim Codeieren von Fragen nicht so gut ist wie andere tools.

Google gibt offen zu, dass Gemini ein Experiment ist, sodass die Ergebnisse möglicherweise nicht immer den Tatsachen entsprechen.

Nicht für mehrere Suchmaschinen verfügbar – im Gegensatz zu Perplexity KI

Preise für Gemini

Free

Gemini-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: N/A

3. Bing

Via Bing

Bing, die Suchmaschine von Microsoft, hat kürzlich eine KI-gestützte Suchmaschine mit einem ausgeklügelten Algorithmus veröffentlicht. Wie Perplexity AI können Sie Bing (auch bekannt als Bing Chat oder Bing AI) nutzen, um Antworten auf Ihre brennenden Fragen zu Geschäft und Leben zu finden. ?

Wenn Sie ein Microsoft-Power-User sind und nach einer Alternative zu Perplexity AI suchen, ist dieses tool genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Bing

Integriert in das Microsoft-Ökosystem

Funktionen der Fotosuchmaschine

Unterstützt durch hochwertige Suchmaschinenergebnisse

Privat Web-Suchfunktionen

Bitten Sie Bing, Ihnen bei der Suche nach Antworten, beim Planen von Terminen und vielem mehr zu helfen.

Schreiben Sie mit Hilfe von Bing Code in Sprachen wie Python.

Limit von Bing

Einige Benutzer berichten, dass Bing bei komplexen Fragen nicht immer relevante Ergebnisse liefert.

Wie bei jedem KI-Tool sollten Sie immer überprüfen, ob die angegebenen Daten oder Statistiken auch wirklich der Wahrheit entsprechen.

Preise für Bing

Free

Bing-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

Im Gegensatz zu Bing und Bard ist Jasper nicht nur eine KI-Suchmaschine. Vielmehr handelt es sich um eine Plattform, die Ihnen dabei hilft, KI zur Erstellung von Inhalt für Ihre Marke zu nutzen. Jasper verfügt über einen Bereich von KI-Copywriting-Features, darunter Jasper Chat – einen benutzerfreundlichen Chatbot, den Sie ähnlich wie Perplexity AI verwenden können. ?

Die besten Features von Jasper

Umfangreiche Wissensdatenbank für allgemeine und Nischenthemen

Möglichkeit, innerhalb einer Unterhaltung auf früheren Kontext zurückzugreifen

Stellen Sie Fragen, fordern Sie Zusammenfassungen an und generieren Sie Ideen.

Großer Bereich an KI-Schreibtools und Features

Limit-Einschränkungen von Jasper

Einige Benutzer berichten, dass Jasper Chatten manchmal langsam laufen kann.

Jasper ist nur mit einem kostenpflichtigen Plan verfügbar und damit eine der teuersten Perplexity-KI-Alternativen auf dieser Liste.

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat pro Benutzer

Teams: 125 $/Monat pro Benutzer

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.700 Bewertungen)

5. Komo

Via Komo

Komo ist eine elegante, minimalistische Alternative zu Perplexity AI. Mit diesem KI-Suchmaschinen-Tool können Sie Fragen stellen, Nachrichtenartikel und digitale Inhalte durchsuchen und relevante Suchmaschinenergebnisse basierend auf Ihrer Abfrage anzeigen lassen. ?

Darüber hinaus ist Komo stolz darauf, ein privates KI-Tool für Suchmaschinen zu sein, das schnell und zuverlässig ist – und das ganz ohne Werbung.

Die besten Features von Komo

Erledigen Sie eine Websuche und stellen Sie Fragen in einer ablenkungsfreien und werbefreien Umgebung.

Grenzen Sie Ihre Suche ein, um nur community-orientierte Inhalte wie YouTube-Videos und Nachrichtenartikel anzuzeigen.

Brainstorming zu Ideen basierend auf einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Abfrage

Erleben Sie einen hybriden Chatbot und eine Suchmaschine in einem Tool.

Limit-Einschränkungen von Komo

Einige Benutzer könnten die minimalistische Benutzeroberfläche abschreckend finden.

Im Vergleich zu einigen der bekannteren Perplexity KI-Alternativen in dieser Liste gibt es online nur sehr wenige Informationen über Komo.

Preise für Komo

Free

Komo-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Via Writesonic

Writesonic ist ein KI-Tool zur Erstellung von Texten, das Eigentümern und Vermarktern dabei hilft, neue Texte zu erstellen. Neben einer Funktion zum Verfassen von Artikeln, einer Paraphrasierungsfunktion und einer Funktion zum Zusammenfassen von Artikeln verfügt dieses KI-Tool zur Erstellung von Inhalten über Chatsonic – eine dialogorientierte KI-Funktion, die natürliche Sprache verwendet, ähnlich wie Perplexity AI. ?️

Außerdem behauptet Writesonic, dass es Ihnen dabei helfen kann, völlig einzigartige Inhalt zu generieren, sodass Sie nicht Gefahr laufen, Plagiate zu produzieren.

Die besten Features von Writesonic

Ein NLP-Prozessor im Unterhaltung, der ChatGPT Konkurrenz macht

Suchbasiert, für das Verfassen von Inhalten und die Ideenfindung entwickelt

Verwenden Sie Chatsonic, um KI-Kunst sowie Texte zu generieren.

Greifen Sie an einem Ort auf Chatsonic und andere KI-Tools für das Verfassen von Texten zu.

Writesonic-Limitations

Einige Benutzer berichten, dass die Wortbegrenzungen im Business-Plan manchmal frustrierend sein können.

Die von Writesonic erstellten Texte können manchmal repetitiv sein, wie einige Benutzer anmerken.

Preise für Writesonic

Unbegrenzt: 20 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Ab 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Writesonic

G2: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

7. Poe

Via Poe

Poe ist der KI-Chatbot des Softwareteams von Quora. Diese App ist als Browser und mobile App konzipiert, mit der Sie an einem Ort auf eine Vielzahl von Chatbots zugreifen können.

Mit Poe können Benutzer Eingabeaufforderungen auf Diensten wie Midjourney, ChatGPT, Claude und anderen ausführen. ?

Die besten Features von Poe

Starten Sie eine Unterhaltung mit einer Vielzahl von Chatbots, zu denen regelmäßig neue hinzukommen.

Stellen Sie Fragen, erhalten Sie Antworten und finden Sie neue Ideen mit mehreren Chatbots.

Finden Sie interessante neue Bots zum Chatten über die Explore-Funktion.

Verfügbar als App für iOS- und Android-Geräte.

Limit-Einschränkungen von Poe

Poe fungiert als Gateway zu anderen Chatbots, anstatt selbst einer zu sein, was bedeutet, dass die Qualität von dem jeweiligen Chatbot abhängt, mit dem Sie interagieren.

Derzeit gibt es kein Abonnement für Unternehmen, die mehrere Benutzer einbinden möchten, aber daran wird gerade In Bearbeitung gearbeitet.

Poe-Preise

Free

Unternehmen: In Kürze verfügbar

Poe-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (1 Bewertung)

Capterra: N/A

8. Pi

Via Pi

Pi ist ein dialogorientiertes KI-Tool, das von Inflection AI entwickelt wurde. Das Tool wurde entwickelt, um eine unterhaltsame, freundliche Atmosphäre zu schaffen und eher als persönlicher Assistent denn als herkömmlicher Chatbot zu fungieren. Pi kann Benutzern dabei helfen, Ideen oder Inspiration zu finden, Pläne zu schmieden, Interessen zu erkunden und Fragen zu beantworten. ?

Die besten Features von Pi

Optimierte, minimalistische Benutzeroberfläche ohne Ablenkungen

Ein menschlicherer Ansatz für die Chatbot-Erfahrung

Stellen Sie Fragen, lassen Sie sich inspirieren und lassen Sie Dampf ab über Ihren Arbeitstag.

Kombiniert KI-gestützte Suche und Antworten mit einem coachähnlichen Gefühl.

Limit-Einschränkungen von Pi

Einige Benutzer bevorzugen möglicherweise ein professionelleres Erscheinungsbild als Pi es bietet – insbesondere, wenn Sie in die Software für das gesamte Team investieren.

Das Tool ist relativ neu, daher ist derzeit noch nicht viel darüber bekannt.

Pi-Preise

Free

Pi-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Über ChatGPT

ChatGPT ist einer der bekanntesten Chatbots, die derzeit auf dem Markt sind und auf einem großen Sprachmodell basieren. Das generative KI-Tool von OpenAI hilft Benutzern dabei, Antworten zu finden und Informationen auf der Grundlage früherer Unterhaltung und Kontexte zu erhalten. ⚒️

Die besten Features von ChatGPT

Erhalten Sie Unterstützung bei Aufgaben wie der Planung Ihrer Marketingkampagne, dem Verfassen einer E-Mail oder der Bewältigung einer schwierigen Unterhaltung.

Legen Sie die Länge, den Stil und das Format der Antworten fest.

Schreiben Sie Code, ohne ihn selbst zu kennen

Fassen Sie Texte zusammen und gewinnen Sie Einblicke in längere Dokumente wie Aufsätze oder Sitzungsprotokolle.

Limit von ChatGPT

Manchmal sind die Ergebnisse nicht immer genau, wie bei den meisten KI-gestützten chat-tools, einschließlich der besten ChatGPT-Alternativen

Einige Benutzer berichten, dass ChatGPT bei komplexen Diskussionen nicht immer den Kontext beibehält.

Preise für ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Vergleichen Sie ChatGPT mit Perplexity KI!

10. GitHub Copilot

Über GitHub Copilot

GitHub Copilot unterscheidet sich geringfügig von den anderen Perplexity AI-Alternativen in dieser Liste, da es sich um ein Tool handelt, das ausschließlich für Entwickler konzipiert wurde. Als das am weitesten verbreitete KI-Entwicklertool wandelt diese App Eingaben in natürlicher Sprache in Code-Vorschläge in mehreren Sprachen um. ⌨️

Die besten Features von GitHub Copilot

Optimieren Sie den Prozess des Code-Schreibens mit Hilfe von KI

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge auf der Grundlage Ihres bisherigen Code.

Führen Sie die direkte Bearbeitung in Ihrem bevorzugten Code-Editor durch.

Lernen Sie mit Hilfe von GitHub Copilot, Code zu schreiben.

Limit von GitHub Copilot

Diese App wurde für das Schreiben von Code entwickelt und ist daher nur dann eine nützliche Alternative zu Perplexity KI, wenn Sie die App auch dafür verwenden.

Einige Benutzer berichten, dass das Tool eine steile Lernkurve haben kann.

Preise für GitHub Copilot

Free

Team: 4 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 24 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (3 Bewertungen)

Erhalten Sie die Antworten, die Sie brauchen, mit diesen Alternativen zu Perplexity KI.

Es gibt so viele Alternativen zu Perplexity KI, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sie zu erkunden. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die besten Perplexity KI-Alternativen für die Funktionen und Features zu finden, die Sie benötigen.

Während Sie auf der Suche nach einem großartigen KI-gestützten Inhalt-Tool sind, sollten Sie bedenken, dass es möglicherweise ein Tool gibt, das Ihnen noch mehr bieten kann – wie beispielsweise ClickUp. Unsere All-in-One-Plattform bietet Ihnen nicht nur KI-Unterstützung, sondern auch alles, was Sie für Projektmanagement, Produktivität und Arbeitsmanagement benötigen.

