Die 13 besten ClickUp-Alternativen und -Konkurrenten (Funktionen, Preisgestaltung)

Suchen Sie nach _ClickUp-Alternativen ?

Obwohl wir sehr hart daran arbeiten, das bestmögliche Produkt zu liefern, verstehen wir, dass ClickUp nicht für jedes Unternehmen die perfekte Lösung sein kann.

Schließlich haben verschiedene Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse, und es ist nahezu unmöglich, allen alles zu bieten, was sie brauchen.

das hat uns jedoch nicht davon abgehalten, es zu versuchen

Das ist einer der Gründe, warum wir jede Woche neue Funktionen veröffentlichen und diese auf der Grundlage der empfehlungen, die Sie uns geben !

Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe bei ClickUp, die Welt produktiver zu machen. Und wenn unser projektmanagementsoftware nicht weiterhilft, werden wir Ihnen helfen, das zu finden, was Sie brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen.

Deshalb stellen wir Ihnen die 13 besten ClickUp-Alternativen vor. Wir gehen auf einige ihrer wichtigsten Funktionen und Nachteile ein, damit Sie sich ein klares Bild von jedem Tool machen und eine fundierte Entscheidung treffen können.

Los geht's!

Die 13 besten ClickUp-Alternativen

1. Asana

Über AsanaAsana ist eine weitere beliebte Projektmanagement-Softwarelösung, die heute von vielen Teams verwendet wird. Hier ist ein genauerer Blick darauf:

Schlüsselmerkmale

1. Einfache Funktionen für die Zusammenarbeit

Asana bietet Ihnen ein einfaches, unkompliziertes Kommentarsystem, mit dem Sie Dateien und Nachrichten mit Ihren Teammitgliedern teilen können, um sie auf dem Laufenden zu halten.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Jede ClickUp-Aufgabe wird mit einem kommentarabschnitt wo Sie Nachrichten, Dateien, süße Katzenbilder (!!!) und vieles mehr mit anderen teilen können. Sie können Kommentare sogar Personen zuweisen, um sicherzustellen, dass diese auf Ihre Kommentare reagieren.

2. Projektzeitplan

Die wichtigste Funktion von Asana ist eine projekt-Zeitleiste die wie ein behelfsmäßiges Gantt-Diagramm funktioniert. Sie können den Fortschritt Ihres Projekts visualisieren, um den Überblick über den Stand der Dinge zu behalten.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Wir bei ClickUp mögen keine Kompromisse.

ClickUp hat kein behelfsmäßiges Gantt-Diagramm. Es hat eigentlich ein Gantt-Diagramm funktion!

Es ist nicht nur leistungsfähiger als die Zeitleiste von Asana, sondern verfügt auch über zahlreiche Automatisierungen.

3. Tonnen von Integrationen

Asana kann mit einer Vielzahl anderer Apps wie Gmail, Dropbox und Slack integriert werden, um Ihre Arbeitsprozesse zu verbinden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp hat die meisten Funktionen, die Sie benötigen, eingebaut, sodass Sie eigentlich keine Integrationen benötigen. Wenn Sie jedoch wirklich eine Integration benötigen, haben wir sie.

ClickUp lässt sich in Hunderte von Anwendungen integrieren, schauen Sie sich die vollständige Liste hier .

Nachteile von Asana

1. Keine benutzerdefinierten Zustände

Asana beschränkt Sie darauf, Ihren Projektstatus als offen oder geschlossen zu markieren. Es gibt keine Möglichkeit, Ihre Aufgabenstatus weiter anzupassen, um sie detaillierter und nützlicher für Ihr Team zu gestalten.

Mit ClickUp können Sie jeden Projektstatus anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer weiß, in welchem Stadium es sich befindet.

2. Mehrere Beauftragte können nicht hinzugefügt werden

In Asana können Sie eine Aufgabe nur einem Teammitglied zuweisen. Wenn es sich also um eine superkomplexe Aufgabe handelt, können Sie niemanden dazu bringen, ihnen zu helfen.

das heißt, man lässt jemanden im Regen stehen

Mit ClickUp hingegen können Sie Aufgaben zuweisen an mehreren Empfängern und sogar an Gruppen. Auf diese Weise muss sich kein Teammitglied allein mit einem komplexen Projekt herumschlagen!

3. Eingeschränkte Freigabe- und Datenschutzberechtigungen

Sie können bestimmte Aufgaben innerhalb eines öffentlichen Asana-Projekts nicht ausblenden, was es schwierig macht, Ihre Projekte zu teilen, ohne sich um den Datenschutz zu sorgen.

ClickUp hingegen gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, was privat ist und was nicht - unabhängig davon, in welchem Projektraum es sich befindet. Sie können eine bestimmte Aufgabe oder sogar eine ganze Liste von Aufgaben als privat kennzeichnen - es liegt ganz bei Ihnen.

Schauen Sie sich diese an * Asana-Alternativen!*

2. Begriff

Über BegriffBegriff notion, eine der ClickUp-Alternativen, ist ein großartiges Werkzeug für Notizen und kann gleichzeitig als eine gute Projektmanagement-Software für Ihr Team eingesetzt werden.

Schlüsselmerkmale

1. Leistungsstarke Notizen

Notion ist eine großartige Produktivitäts-App, um Ihre Notizen zu protokollieren, was auch immer sie sind. Egal, ob es sich um eine Liste, reinen Text oder Code handelt, die wichtigste Funktion von Notion ist die Möglichkeit, Notizen mit praktisch allen Arten von Informationen zu erstellen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion? ClickUp's Notizblock bietet ebenfalls Rich-Text-Formatierung und ermöglicht es Ihnen, Checklisten, Text und Code zu Ihren Notizen hinzuzufügen. Sie können sogar sofort Aufgaben aus Ihren Notizen erstellen und sie mit Ihren Teammitgliedern teilen. Wenn Sie detailliertere Notizen erstellen möchten, verwenden Sie stattdessen einfach die Funktion Docs!

2. Vereinfachte Kategorisierung

Damit Ihre Notizen nicht durcheinander geraten, können Sie sie mit einem Mausklick in Ordnern organisieren, um die gemeinsame Nutzung von Dateien zu erleichtern .

**Verfügt ClickUp über diese Funktion? ClickUp-Dokumente werden neben den Projekten gespeichert, mit denen sie verknüpft sind. Auf diese Weise sind die Dinge standardmäßig organisiert!

3. Mehrere Integrationen

Um die Erstellung von Notizen zum Kinderspiel zu machen, kann Notion mit verschiedenen Tools wie Typeform, Google Drive und Google Calendar integriert werden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Integrationen zur Optimierung Ihrer arbeitsmanagement-Prozess . Klicken Sie hier für die vollständige Liste.

Nachteilige Eigenschaften

1. Nicht für die Aufgabenverwaltung konzipiert

Notion ist zwar ein gutes Werkzeug zur Erstellung von Notizen, aber keine vollwertige Projektmanagement-Software. Sicher, Sie könnten versuchen, Projekte über Notizen zu verwalten, aber das ist umständlich und unpraktisch!

warum sollte man sich damit herumschlagen, wenn es spezielle Projektmanagement-Tools wie ClickUp gibt?

Egal, ob es um die Erstellung von Aufgaben, die Erleichterung der Zusammenarbeit oder die Verfolgung des Projektfortschritts geht, ClickUp kann alles, was Sie ihm vorgeben, bewältigen.

2. Keine Funktionen zur Fortschrittsverfolgung

ClickUp-Alternativen, wie z. B. Notion, haben keine integrierten projektverfolgung funktionen. Wenn Sie über Ihre Fortschritte auf dem Laufenden bleiben wollen, müssen Sie manuell herausfinden, was vor sich geht.

Und das bedeutet, dass Sie Ihre Teammitglieder unaufhörlich nach Updates fragen müssen.

Verwenden Sie stattdessen einfach ClickUp's Gantt-Diagramme und Dashboards können Sie sich im Handumdrehen einen Überblick über den Stand der Dinge verschaffen.

3. Keine Zielverwaltung

Mit Notion können Sie nur Notizen für alle Ihre Aufgaben erstellen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Notizen in einzelne Ziele zu unterteilen. Das hat zur Folge, dass Sie mit vagen Vorstellungen davon arbeiten, was Sie anstreben, was langfristig zu Verwirrung führen kann.

ClickUp bietet mit Goals und Targets eine umfassende Zielverwaltungslösung. Sie können ein Gesamtziel erstellen und es in einzelne Ziele aufteilen, die Ihnen helfen, es zu erreichen. Auf diese Weise weiß jeder, was er zu tun hat und worauf er hinarbeitet.

Schauen Sie sich diese an *Notationsalternativen* !

3. Airtable

Airtable Airtable ist ein auf Tabellenkalkulationen basierendes Projektmanagement-Tool, das Ihnen bei der Erstellung von Datenbanken zur Bewältigung Ihrer Projekte hilft.

Schlüsselmerkmale

1. Leistungsstarke Tabellenkalkulationen

Die wichtigste Funktion von Airtable sind die leistungsstarken, detaillierten Tabellenkalkulationen, mit denen Sie Ihre Projektdaten erfassen können. Tabellenkalkulationen sind zwar nicht die ideale Form der Ressourcenverwaltung, aber dennoch eine nützliche Methode, um Informationen zu protokollieren.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verlässt sich nicht auf Tabellenkalkulationen für das Ressourcenmanagement.

mal im Ernst: Warum sollten Sie Tabellenkalkulationen für die Verwaltung Ihrer Projekte verwenden?

Stattdessen bieten wir Ihnen viel benutzerfreundlichere und intuitivere Möglichkeiten, Projektanforderungen zu handhaben. Deshalb gibt es in ClickUp auch keine eingebaute Tabellenkalkulationsansicht.

Sie können jedoch Tabellenkalkulationen aus Google Sheets, Airtable und anderen Quellen in ClickUp einbetten und daran arbeiten.

2. Mehrere Ansichten

Für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bietet Airtable mehrere Ansichten, damit Sie Ihre Projekte so bearbeiten können, wie Sie es möchten (Sie sind immer noch weitgehend auf Tabellenkalkulationen beschränkt, aber das Layout kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden).

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt über mehrere Ansichten, wie z. B. eine Tafelansicht, eine Boxansicht, eine Listenansicht, eine Kalenderansicht und einen Ich-Modus.

3. Leistungsstarke Sharing-Funktionen

Wie Microsoft Project macht es Ihnen Airtable leicht, Projekte und Dateien mit externen Stakeholdern wie Klienten und Kunden zu teilen, ohne dass Sie sich Sorgen um Ihre Privatsphäre machen müssen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit ClickUp können Sie temporäre Gäste (z. B. Kunden und Freiberufler) in Ihren Projektbereich aufnehmen, die Sie bei Ihren Projekten unterstützen. Sie können sogar bestimmte Aufgaben und Dateien mit ihnen teilen und ihren Zugriff für zusätzliche Sicherheit anpassen.

Nachteilige Funktionen

1. Kein organisiertes Teamkommunikationssystem

Da es sich bei Airtable hauptsächlich um ein Tabellenkalkulations- und Datenbankverwaltungssystem handelt, verfügt es nicht über ein gut organisiertes Teamkommunikationssystem. Während Sie für ein kleines Team Kommentare hinterlassen können, wird es für größere Teams schwierig sein, die Dinge zu organisieren und zu sortieren. ClickUp alternativen wie Airtable sind nicht so detailliert, wie es die meisten Benutzer bevorzugen würden.

Im Gegensatz zu Airtable hat ClickUp spezielle kommentarabschnitte die funktional und benutzerfreundlich sind. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein kleines Team haben oder mit größeren Teams zu tun haben, ClickUp kann alle Ihre Anforderungen an die Teamkommunikation erfüllen.

2. Keine Aufgaben und Unteraufgaben

Dies ist eines der größten Probleme von Airtable.

Da Sie mit Zeilen und Tabellen arbeiten, gibt es keine Möglichkeit, Aufgaben und Unteraufgaben zu erstellen. Das kann die Ressourcenverwaltung unglaublich schwierig machen, da man nicht weiß, was man den Ressourcen zuweisen soll!

ClickUp hingegen verfügt über praktische Aufgaben und Unteraufgaben, mit denen Sie alles, was Sie zu tun haben, aufschlüsseln und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten können, was die Aufgabenverwaltung schnell und einfach macht.

3. Keine Berichtsfunktionen

haben Sie schon einmal versucht, Ihre Fortschritte mit Hilfe einer Tabellenkalkulation zu verfolgen?

hört sich mühsam an, oder?

Das ist es auch, denn das ist es.

Leider ist es das, womit Sie in Airtable zurechtkommen müssen, da es kein anderes visuelles Berichtssystem gibt. Sie müssen sich für die Projektplanung durch die Datenreihen arbeiten.

Mit den Gantt-Diagrammen und Dashboards von ClickUp können Sie dies jedoch vermeiden. Sie visualisieren Ihre Projektplanungsdaten und liefern Ihnen in Sekundenschnelle, was Sie brauchen!

wenn Sie einen detaillierten Blick auf dieses Tool werfen wollen, schauen Sie sich unsere ausführliche Airtable review ._

4. Wrike

Wrike Wrike ist ein beliebtes Projektmanagement-Software auf Unternehmensebene die über einige der Funktionen verfügt, die Sie für die Verwaltung komplexer Projekte benötigen.

Schlüsselmerkmale:

1. Drei-Seiten-Ansicht

Wrike hat ein dreiteiliges Ansichtslayout, um Ihnen zu helfen, schnell einen Überblick über alles zu bekommen, was vor sich geht:

Der linke Bereich hebt Ihre Projekte, Finanzen und Teams hervor

Im mittleren Bereich können Sie neue Aufgaben erstellen, Aufgaben zuweisen und Fälligkeitstermine festlegen

Im rechten Bereich können Sie einen Blick auf Ihre Aufgaben und Unteraufgaben werfen

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Anstatt Sie immer nur auf drei Bereiche zu beschränken, bietet ClickUp Ihnen stattdessen mehrere Ansichten. Auf diese Weise können Sie das, was Sie sehen wollen, auf die Art und Weise, wie Sie es sehen wollen, anpassen.

2. Formulare und Anfragen

Mit Wrikes eingebautem Formularersteller können Sie interaktive Formulare mit bedingter Logik erstellen. Wrike kann sogar automatisch Aufgaben und Projekte aus den Antworten Ihrer Formulare erstellen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp ermöglicht Ihnen auch die Erstellung von formulare mit bedingter Logik und kann auch automatisch Aufgaben aus Ihren Formularantworten erstellen.

3. Tags und Ordner

Wrike unterstützt Tags und Ordner, um Ihnen zu helfen, Ihre Aufgaben einfach zu kategorisieren und sicherzustellen, dass es einfacher ist, den Überblick zu behalten.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit ClickUp können Sie auch separate Ordner erstellen , vergeben Sie Tags und und fügen Sie Ihren Aufgaben Prioritäten hinzu, um sie leichter zu sortieren und die Aufgabenverwaltung zu vereinfachen.

Nachteile von Wrike

1. Eingeschränkte Funktionalität der mobilen App

Wenn Sie auch unterwegs produktiv bleiben wollen, brauchen Sie eine mobile App, die dieser Herausforderung gewachsen ist. Leider sind die mobilen Apps von Wrike nicht sehr leistungsfähig.

Glücklicherweise ist ClickUp's mobile Anwendungen sind genauso leistungsfähig wie die Desktop-Version.

Ob Sie Aufgaben zuweisen, mehrere Projekte verfolgen oder mit Teammitgliedern zusammenarbeiten - mit den mobilen Apps von ClickUp können Sie alles erledigen.

2. Onboarding ist schwierig

Das Problem bei der Verwendung eines so leistungsstarken Tools wie Wrike ist, dass es kompliziert sein kann, sich daran zu gewöhnen. Wrike hat einen speziellen Einarbeitungsprozess namens "Wrike Professional Services", um Ihnen dabei zu helfen.

ClickUp hingegen ist sehr einfach zu bedienen, und Sie werden in kürzester Zeit einsatzbereit sein. Zusätzlich, mit all unseren praktische Abkürzungen ist alles buchstäblich nur einen Klick entfernt!

3. Keine Ahnung von Management

Es gibt keine eingebaute Wrike-Lösung, die Ihnen hilft, Gedanken, Ideen und Arbeitsabläufe zu notieren. Sie müssen sich auf Ihr Gedächtnis verlassen, um all Ihre Ideen zu speichern, und unabhängig davon, wie brillant Sie sind, sind unsere Gehirne nicht besonders gut im Auswendiglernen!

Gönnen Sie Ihrem Gedächtnis mit ClickUp eine Pause und verwenden Sie stattdessen unseren leistungsstarken Notizblock. Nutzen Sie die Rich-Text-Formatierung, um detaillierte Notizen zu erstellen, und erstellen Sie daraus sofort Aufgaben, die Sie mit Ihrem Team teilen können. Sie können ClickUp Docs sogar als integrierte Wiki-Lösung für Ihr Team verwenden.

schauen Sie sich unser /%href/_ _und Leitfaden für Wrike-Projektmanagement für einen ausführlicheren Blick auf dieses Tool. Dann schauen Sie sich Wrike's top alternatives .

5. Nifty

NiftyNifty ist ein Projektmanagement-Tool das Ihnen hilft, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und wichtige Dokumente einfach zu speichern.

Schlüsselmerkmale

1. Integrierte Wiki-Funktionen

Nifty bietet die Möglichkeit, eine detaillierte wissensbasis für Ihr Unternehmen. Darin können Sie wichtige unternehmens- und projektbezogene Informationen sicher speichern.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit ClickUp Docs können Sie eine integrierte Wissensdatenbank für Ihr Team erstellen. Da Ihre Docs zusammen mit Ihren Projekten gespeichert werden, sind sie auch leicht zugänglich. Außerdem können Sie die Zugriffsrechte für jedes Dokument anpassen, Seiten verschachteln und sie sogar von Google indizieren lassen.

2. Native Zeiterfassung

Nifty verfügt über eine integrierte Zeiterfassung, die Ihnen dabei hilft, die Zeit zu überwachen, die Sie für Ihre Projekte aufwenden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt nicht nur über eine leistungsstarke eingebaute Zeiterfassungsfunktion, sondern auch über eine Integration mit beliebten Zeiterfassungstools wie Toggl, Hubstaff und TimeDoctor.

3. Mehrere Ansichten

Nifty ermöglicht es Ihnen, komplexe Projekte so zu betrachten, wie Sie es möchten. Sie erhalten Zugriff auf eine Kanban-, Gantt-Diagramm- und Aufgabenlistenansicht.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Zusätzlich zu den ansichten, die Nifty anbietet, bietet ClickUp auch hat a Kalender und Box-Ansicht . Sie erhalten sogar Zugang zu Mein Modus der nur Ihre Zuweisungen hervorhebt.

Schöne Nachteile

1. Keine zugewiesenen Kommentare

Kommentare sind großartig. Das ist nicht zu leugnen.

Aber sie können sich auch stauen.

Wie eine Flut von E-Mails in einem ungeöffneten Posteingang können Ihre Nachrichten in einem Meer von anderen Kommentaren verloren gehen. Leider kann Nifty Sie davor nicht bewahren..

Um dies zu verhindern, hat ClickUp eine "nifty" Funktion, mit der Sie Kommentare zuordnen und in Aufgaben für Teammitglieder umwandeln können. Die Teammitglieder werden über den Kommentar benachrichtigt, und er wird sogar in ihrer Aufgabenablage angezeigt, damit sie etwas unternehmen können.

2. Kein kostenloser Plan

Wenn Sie Nifty nutzen möchten, müssen Sie $49/Monat für das kostenpflichtige Basispaket berappen, in dem die meisten Projektmanagement-Funktionen nicht einmal enthalten sind.

Entscheiden Sie sich stattdessen für das funktionsreiche ClickUp-Angebot Kostenloser Forever-Plan oder sogar unser $7/Monat pro Benutzer Unlimited Plan für noch mehr Funktionalität?

Sie erhalten mehr Funktionen und haben mehr Geld für die Büroparty übrig, die Sie schon lange veranstalten wollten!

3. Nicht geeignet für Teams, die nach der agilen Methodik arbeiten

Wenn Sie die Agile Methodik nifty zwingt Ihr agiles Team dazu, wichtige agile Berichte zu verpassen, wie burndowns , abbrände und geschwindigkeitsdiagramme . Glücklicherweise erhält ein agiles Team mit ClickUp all diese Diagramme mit der zusätzlichen Möglichkeit, alle Daten, die sie wollen, mit Dashboards zu verfolgen!

6. Jira

Über Jira Jira ist eine weitere Projektmanagement-Software auf Unternehmensebene, die eine Vielzahl von Aufgaben-, Ziel- und Projektmanagement-Funktionen bietet, um Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren.

Schlüsselmerkmale

1. Entwickelt für die agile Methodik

Wenn Sie Teil einer Agilem Team kann Jira Ihnen helfen. Es kann Ihre Aufgaben auf einer Scrum oder Kanban-Tafel mit der Sie alle Ihre Aufgaben im Handumdrehen verwalten können.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

eine der vielen Ansichten von ClickUp ist die Board-Ansicht, die als effektives Scrum- und Kanban-Board fungiert. Darüber hinaus können Sie Sprint-Listen erstellen und Scrum-Punkte hinzufügen, um den Überblick über Ihr Backlog zu behalten.

2. Detaillierte Berichte

Jira verfügt über zahlreiche Analysefunktionen, mit denen Sie die Leistung Ihres Teams aufschlüsseln können. Sie umfassen Aspekte wie die Arbeitsbelastung der Benutzer, ausstehende Aufgaben und neu erstellte Probleme.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp hat auch detaillierte team-Berichterstattung funktionen, die Statistiken über erledigte Aufgaben, durchschnittliche Arbeitszeit, leistungsschwache Teammitglieder und mehr umfassen.

3. Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

Mit Jira können Sie Ihre Arbeitsabläufe für jedes Projekt individuell anpassen. Auf diese Weise sind Sie nicht auf einen Standardsatz von Phasen beschränkt, die Ihr Projekt durchlaufen muss, um es abzuschließen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp ermöglicht Ihnen die Erstellung von benutzerdefinierte Zustände für jede Ihrer Aufgaben. Diese Status heben im Wesentlichen die Phasen hervor, die Ihre Aufgabe auf dem Weg zur Fertigstellung durchlaufen muss.

Nachteile von Jira

1. Keine eingebauten Zeitleisten

Wir erwägen, Jira von der Liste der ClickUp-Alternativen zu streichen, da es sich um eine veraltete Plattform handelt, über die sich die Nutzer ständig beschweren, aber wir wollten sicher sein, dass Sie umfassend informiert sind! Jira verfügt nicht über eine Projektzeitleiste, die Ihnen hilft, den Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts als Ganzes zu behalten. Sie sind darauf angewiesen, einzelne Aufgaben in verschiedene Projektphasen zu verschieben.

Die Gantt-Diagramme von ClickUp sind die perfekte Projektzeitleiste für Ihr Unternehmen. Sie können den Projektfortschritt leicht überwachen, die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben anpassen und sogar Ihre kritischen Pfad um alles auf Kurs zu halten.

2. Eingeschränkte Funktionen für die Zusammenarbeit

Jira verfügt nicht über einen eingebauten Kommentarbereich, der die Zusammenarbeit im Projekt erleichtert.

Jede ClickUp-Aufgabe verfügt jedoch über einen eigenen Bereich kommentarabschnitt um Ihren Teammitgliedern den Austausch von Nachrichten, Dateien und Aktualisierungen zu erleichtern. Sie können Kommentare sogar Teammitgliedern zuweisen, um sicherzustellen, dass Ihre Kommentare nicht übersehen werden.

3. Kein Ideenmanagement

Wie Wrike hat auch Jira keine eingebauten Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Gedanken und Ideen zu verwalten.

Glücklicherweise hat ClickUp's Notepad alle Funktionen, die Sie brauchen, um Ideen schnell aufzuschreiben und sie mit Ihrem Team zu teilen, wenn sie fertig sind. Mit der Docs-Funktion können Sie sogar eine Wissensdatenbank erstellen, in der wichtige unternehmens- und projektbezogene Informationen gespeichert werden.

sehen Sie sich das an in-depth look at Jira ._

7. Trello

Über Trello Trello ist eine sehr einfach zu bedienende Projektmanagement-Software, die jeder benutzen kann. Hier ist ein genauerer Blick:

Hauptfunktionen:

1. Gebaut für Kanban

Trello listet Ihre Aufgaben als Karten auf, die Sie per Drag & Drop in verschiedene Projektphasen einordnen können. Das kommt einer digitalen Kanban-Tafel sehr nahe und ist die perfekte Lösung für Kanban-Fans.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp's Board-Ansicht listet Ihre Aufgaben ebenfalls als kleine Kärtchen auf, und mit der Drag-and-Drop-Schnittstelle können Sie sie leicht in verschiedene Phasen verschieben.

2. Automatisierung

Der Butler-Bot von Trello kann Ihnen helfen, verschiedene Aufgaben zu automatisieren, um Ihnen die Zeit und den Aufwand zu ersparen, die Sie für die manuelle Ausführung benötigen. Sie können Trello zum Beispiel so programmieren, dass wiederkehrende Aufgaben am ersten Tag jeder Woche erstellt werden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp kann auch eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren. Sie können eine unserer über 50 vorgefertigten Automatisierungen wählen oder Ihre eigene erstellen!

3. Power-Ups

Trello ermöglicht es Ihnen, verschiedene Power-Ups zur einfacheren Aufgabenverwaltung hinzuzufügen. Diese Power-Ups fungieren im Wesentlichen als Integrationen und können Ihnen helfen, Ihre Arbeitsprozesse über verschiedene Apps hinweg zu rationalisieren. Zum Beispiel gibt es ein Power-Up für die Kalenderplanung und sogar eines für Google Drive.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Im Gegensatz zu Trello ist ClickUp bei der Aufgabenverwaltung nicht auf Power-Ups angewiesen.

Warum?

Es hat die meisten Funktionen, die Sie brauchen, bereits integriert!

Sie können es jedoch mit einer Liste von Anwendungen integrieren, um zusätzliche Funktionen zu erhalten.

Trello hat Nachteile

1. Keine Zielverwaltung

Ziele sind ein wesentlicher Bestandteil des _Projektmanagements, richtig?

Ohne sie weiß man nicht, worauf man hinarbeitet!

Trello verfügt jedoch nicht über ein umfassendes Zielverwaltungssystem. Sie können zwar Aufgaben erstellen, diese aber nicht mit einem Gesamtziel verknüpfen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Ziele in kleinere Targets unterteilen, um sie leichter zu erreichen. Wenn Sie jedes Ziel erreichen, steigt der Gesamtfortschritt Ihres Ziels automatisch an, sodass Sie wissen, wie weit Sie noch gehen müssen.

2. Keine Abhängigkeiten von Aufgaben

Eines der größten Probleme beim Projektmanagement besteht darin, Aufgaben in der falschen Reihenfolge anzugehen. sie können zum Beispiel keinen Artikel an einen Kunden schicken, ohne ihn grammatikalisch zu überprüfen, richtig?

Leider gibt es keine Möglichkeit, dies in Trello zu verhindern, da es keine Verwaltung von Aufgabenabhängigkeiten gibt.

Mit ClickUp können Sie jedoch verschiedene Arten von Aufgabenabhängigkeiten hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Team die Aufgaben immer in der richtigen Reihenfolge bearbeitet. Wenn zum Beispiel eine Aufgabe darauf wartet, dass eine andere Aufgabe zuerst erledigt wird, blockiert ClickUp die Arbeit Ihrer Teammitglieder an dieser Aufgabe.

3. Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit der Oberfläche

Trello verfügt über eine gute Kanban-Benutzeroberfläche, auf der Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben können, ein Favorit für alle, die einen möglichst einfachen Ansatz für die Aufgabenverwaltung suchen.

aber was ist, wenn Kanban nicht Ihr Ding ist?

Dann haben Sie Pech, denn das ist alles, was es bietet.

Das ist es, womit du bei dieser Produktivitäts-App feststecken musst.

Glücklicherweise bietet ClickUp Ihnen mehrere Projektansichten, um unterschiedlichen Projektvorlieben und -stilen gerecht zu werden.

hier ist unsere detaillierte /%href/_ , der hervorhebt, warum ClickUp die perfekte Trello-Alternative ._

8. Basecamp

Über BasecampBasecamp ist eine weitere einfache ClickUp-Alternative, die über einige Projektmanagement-Funktionen verfügt, mit denen Sie Ihre Aufgaben organisieren und verwalten können.

Schlüsselmerkmale

1. Praktische To-Do-Listen

Mit Basecamp können Sie To-Do-Listen mit Aufgaben und Unteraufgaben erstellen und diese Ihrem Team zuweisen. Auf diese Weise können Sie leicht den Überblick behalten und Dinge abhaken, wenn Sie Fortschritte machen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit ClickUp können Sie detaillierte Checklisten für jede Aufgabe und Teilaufgabe erstellen. Sie können Aufgabenlistenelemente zuweisen und sie sogar als sprint-Listen für Ihre agilen Projekte.

2. Rationalisierte Chats

Basecamp verfügt über ein integriertes Kommentarsystem, mit dem Ihre Teammitglieder miteinander kommunizieren und Nachrichten, Dateien und Projektaktualisierungen austauschen können.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Jede ClickUp-Aufgabe hat eine kommentarabschnitt wo Sie Nachrichten, Dateien, Links und Videos mit den anderen Mitgliedern Ihres Teams austauschen können.

3. Detaillierte Teamberichte

Basecamp verfügt über eine Vielzahl von Berichten über die Vorgänge in Ihrem Unternehmen. Sie können auf Berichte über abgeschlossene Aufgaben zugreifen, wer woran gearbeitet hat, was überfällig ist und mehr.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Zusätzlich zu den erweiterten projektverfolgung diagrammen bietet ClickUp auch detaillierte Arbeitsbereichsberichte über Metriken wie abgeschlossene Aufgaben, Rückstände, verbleibende Aufgaben und mehr.

Basecamp-Nachteile

1. Keine Aufgabenprioritäten

nicht alle Aufgaben sind gleich, oder?

Einige sind wichtiger als andere.

Leider gibt es keine Möglichkeit, dies in Basecamp zu bestimmen, da man nicht aufgaben nach Prioritäten ordnen für komplexe Projekte. Glücklicherweise können Sie mit ClickUp allen Aufgaben in Ihrem Projektbereich Prioritäten zuweisen, damit Ihre Teammitglieder wissen, was dringend ist und was nicht.

2. Keine benutzerdefinierten Status

In Basecamp können Sie die Phasen, die jede Aufgabe durchlaufen muss, nicht anpassen.

Dies kann dazu führen, dass Sie Ihr Projekt in Phasen zwingen, die für das Projekt völlig irrelevant sind, wie z. B. eine Software entwicklungsprojekt durchläuft eine Phase der "Grammatikprüfung"!

Mit ClickUp können Sie alle Projektstati individuell anpassen um so detailliert und spezifisch wie möglich zu werden. Jetzt erhält jedes Projekt die persönliche Aufmerksamkeit, die es verdient.

3. Keine Unterstützung der Zeiterfassung

Mit Basecamp gibt es keine Möglichkeit, Ihre Zeit zu verwalten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Fristen nicht verpassen und realistische Schätzungen für Ihre Projekte festlegen.

Mit ClickUp hingegen werden Sie immer Ihre Termine einhalten 😉

wie?

ClickUp verfügt über eine integrierte Zeiterfassung, mit der Sie messen können, wie lange Ihre Projekte dauern und was Sie tun können, um sie zu beschleunigen. Es kann auch mit Zeiterfassungsprogrammen wie Clockify und TimeDoctor integriert werden, um diesen Prozess so nahtlos wie möglich zu gestalten.

Sehen Sie sich das an Basecamp-Übersicht !

9. Meistertask

Über Meistertask Meistertask ist ein einfaches Kanban-Projektmanagement-Tool, das eine gute Alternative zu ClickUp und Trello darstellt.

Schlüsselmerkmale

1. Automatisierungen

Meistertask verfügt über eine Vielzahl von Automatisierungen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeitsprozesse zu rationalisieren und weniger Zeit mit der manuellen Ausführung wiederkehrender Aufgaben zu verschwenden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt über 50+ eingebaute Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, und ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihre eigenen Automatisierungen zu erstellen!

2. Tagesordnung

Agenda ist Meistertask's Version einer Projektzentrale für Sie. Sie erhalten Zugriff auf alle Ihre Aufgaben und Zuweisungen für maximale Zugänglichkeit.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Der Posteingang von ClickUp enthält alle Aufgaben, Listen und Elemente, die Ihnen zugewiesen sind. Damit können Sie sich schnell über alles informieren, was Sie zu tun haben, und sofort loslegen.

3. Kalender-Planung

Mit Meistertask können Sie Ihre anstehenden Aufgaben in einem Kalender anzeigen lassen, um Ihren Zeitplan besser zu planen und sich auf das vorzubereiten, was kommen wird.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt auch über eine Kalenderansicht, die Ihnen hilft, einen Überblick über Ihren bevorstehenden Zeitplan zu erhalten.

Meistertask Nachteile

1. Beschränkt auf eine Kanban-Ansicht

Eines der Probleme mit dieser Trello-Alternative ist, dass sie nur Kanban-basiert ist. Das bedeutet, dass Sie Ihre Aufgaben nur auf einer Kanban-Tafel sehen können.

Wenn Sie Übersichten auf höherer Ebene wünschen oder Ihre Aufgaben als Liste sehen wollen, haben Sie Pech.

ClickUp's Mehrfachansichten können Ihnen dabei helfen, da Sie Zugriff auf eine Tafel-, Listen-, Box- und Kalenderansicht für Ihre Aufgaben erhalten.

2. Keine benutzerdefinierten Status

Meistertask erlaubt es Ihnen nicht, Ihren Status anzupassen, was dazu führt, dass Sie eine Reihe von Status haben, die nicht genau Ihre Projektphasen widerspiegeln. Um dies zu umgehen, verwenden Sie einfach die benutzerdefinierten Status von ClickUp für jedes Ihrer Projekte.

3. Eingeschränkte mobile Funktionalität

Im Gegensatz zu ClickUp's mobile Anwendungen die mobilen Anwendungen von Meistertask sind nicht so leistungsfähig wie das Desktop-Tool. Sie sind besser dran, wenn Sie nur von Ihrem Laptop aus arbeiten, anstatt zu versuchen, die mobilen Anwendungen unterwegs zu nutzen.

10. Hive

Über HiveHive ist ein gutes ClickUp und Basecamp-Alternative die Ihr Leben verändern wird prozessmanagement und Aktivitäten der Teamzusammenarbeit.

Schlüsselmerkmale

1. Automatisiertes Workflow-Management

Mit Hive können Sie maßgeschneiderte automatisierte Workflows erstellen, um die Bearbeitung verschiedener wiederkehrender Aufgaben zu optimieren.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Zusätzlich zu den 50+ voreingestellten automatisierungen können Sie Ihre eigenen Automatisierungen für alle möglichen Aufgaben in ClickUp erstellen.

2. Mehrere Layouts

In Hive können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um maximale Flexibilität zu erreichen. Sie können zwischen einer Listen-, Kalender-, Gantt- oder Kanban-Ansicht für eine effektive Projektplanung wechseln.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp unterstützt alle Ansichten, die Ihnen Hive bietet, und lässt Sie auch mit einem Mausklick zwischen ihnen wechseln.

3. Eingebaute Formulare

Mit Hive können Sie detaillierte Formulare erstellen, um die Informationen zu erhalten, die Ihr Unternehmen benötigt. Sie können die Fragen und Antworttypen für eine genaue Datenerfassung anpassen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit ClickUp können Sie nicht nur individuelle Formulare nach Ihren Wünschen erstellen, sondern auch automatisch Aufgaben aus den Antworten auf die Formulare erstellen, um die Funktionalität zu erhöhen.

Nachteilige Funktionen

1. Keine Abhängigkeiten

Da Hive keine Abhängigkeiten unterstützt, laufen Sie Gefahr, die falsche Aufgabe zur falschen Zeit zu starten. Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie zu ClickUp wechseln und alle Abhängigkeiten einrichten, die Sie benötigen.

2. Verwirrende Benachrichtigungen

Anstatt Ihre Benachrichtigungen wie bei ClickUp übersichtlich in einer Inbox zu speichern, erscheinen die Hives-Benachrichtigungen auf der rechten Seite und es gibt keine Möglichkeit, sie als gelesen zu markieren.

Das kann bedeuten, dass man sich mit Pop-ups herumschlagen muss, die genauso nervig und schwer zu überblicken sind wie die, mit denen man beim Surfen im Internet konfrontiert wird!

Außerdem erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas Wichtiges übersehen oder vergessen.

3. Kein kostenloser Plan

Das Problem bei dieser Basecamp-Alternative ist, dass es, wie bei Basecamp, keinen kostenlosen Plan gibt.

Glücklicherweise bietet ClickUp eine funktionsreiche kostenlose Version mit unbegrenzten Projekten, die selbst die komplexesten Aufgaben bewältigen können.

Wenn Sie Hive verwenden, müssen Sie $16/Benutzer pro Monat für eine Reihe von Funktionen berappen, die noch immer hinter ClickUp's Unlimited bezahlten Plan, der nur $5/Benutzer pro Monat kostet.

11. Slenke

Über Slenke Slenke ist eine beliebte ClickUp- und Asana-Alternative, mit der Remote-Teams effizient an mehreren Projekten arbeiten können.

Schlüsselmerkmale

1. Projektzeitleisten

Slenke verfügt über eine Zeitleistenansicht, mit der die Benutzer den Fortschritt ihres Projekts überprüfen und bei Bedarf eingreifen können. Da diese Ansicht der Oberfläche von Asana ähnelt, ist sie eine hervorragende Alternative zu Asana.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Die Gantt-Diagramme von ClickUp sind ein Schritt nach vorn gegenüber projektzeitleisten da sie viele Aufgaben für Sie automatisieren können, wie z. B. die Ermittlung des prozentualen Fortschritts und die Berechnung der kritischen Pfades .

2. Prioritäten

Slenke ermöglicht Ihnen die Priorisierung von Aufgaben für eine effiziente projektportfolio-Management .

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihren Aufgaben verschiedene Prioritäten zuzuweisen, sondern Sie können auch Aufgaben nach Priorität filtern, um die wichtigsten zu finden.

3. Kommentarabschnitte

Slenke bietet ein einfaches, benutzerfreundliches Kommentarsystem für den Austausch von Informationen und Dateien mit Ihren Teammitgliedern.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Jede ClickUp-Aufgabe verfügt über einen eigenen Kommentarbereich zum Austausch von Dateien, Nachrichten, Videos und mehr.

Schlanke Nachteile

1. Keine Automatisierungen

Im Gegensatz zu ClickUp kann Slenke Ihren Arbeitsablauf nicht automatisieren. Auf diese Weise müssen Sie ständig manuell an sich wiederholenden Aufgaben arbeiten.

2. Keine zugewiesenen Kommentare

Slenke verfügt zwar über ein benutzerfreundliches Kommentarsystem, aber Sie können keine Kommentare zuweisen, wie es bei ClickUp möglich ist. Dies ist kein Problem, wenn Sie ein kleines Team haben. Bei größeren Teams kann es jedoch passieren, dass Nachrichten übersehen werden, was den Fortschritt verzögert.

3. Begrenztes Ideenmanagement

Im Gegensatz zu ClickUp's Notepad und Docs gibt es in Slenke kein eingebautes Ideenmanagement-System. Stattdessen sind Sie gezwungen, ein separates Google Doc oder eine App zu verwenden.

12. Pipefy

Über Pipefy Pipefy ist ein benutzerfreundliches Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Ihre Arbeitsprozesse rationalisieren können.

Schlüsselmerkmale

1. Formulare mit bedingter Logik

Mit Pipefy können Sie detaillierte Formulare mit bedingter Logik erstellen, die Ihnen helfen, die gesuchten Informationen leicht zu finden.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp unterstützt auch formularerstellung mit bedingter Logik und kann auch automatisch Aufgaben aus den Formularantworten erstellen.

2. Erweiterte Filterung

Um Ihnen zu helfen, die Aufgaben zu finden, nach denen Sie suchen, ermöglicht Pipefy Ihnen, Ihre Aufgaben auf der Grundlage einer Reihe verschiedener Variablen wie benutzerdefinierte Felder und Prioritäten zu filtern.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion? Mit ClickUp können Sie Aufgaben nach Priorität, Status, Zuweiser und mehr filtern.

3. Detaillierte Berichte

Pipefy wird mit mehreren Berichten geliefert, die Ihnen helfen, Ihren Projektstatus zu verfolgen. Sie können den Prozentsatz der Fertigstellung, die Fortschrittsrate und mehr überprüfen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

ClickUp verfügt außerdem über eine Vielzahl von Diagrammen, mit denen Sie bei mehreren Projekten den Überblick behalten können. Dazu gehören Burnups, Burndowns und Geschwindigkeitsdiagramme, CFDs und Gantt-Diagramme.

Nachteile von Pipefy

1. Keine zugewiesenen Kommentare

Im Gegensatz zu ClickUp können Sie bei Pipefy keine Kommentare an Teammitglieder zuweisen. Auf diese Weise laufen Sie Gefahr, dass Ihre Kommentare unbeachtet bleiben, weil sie in einem Meer von anderen Nachrichten untergehen.

2. Eingeschränkte mobile Funktionalität

Während die Desktop-Lösung von Pipefy eine Vielzahl von Funktionen bietet, sind die mobilen Apps für Android und iOS nicht so leistungsstark. Wenn Sie als Projektmanager unterwegs sind, sollten Sie lieber die voll funktionsfähige ClickUp-App verwenden mobilen Anwendungen stattdessen.

3. Fehlende Funktionen zur Teamverfolgung

Mit Pipefy erhalten Sie zwar eine Vielzahl von Berichten über den Projektfortschritt, aber es gibt keine wirkliche Möglichkeit, die Arbeit Ihrer Teammitglieder zu verfolgen.

Warum nutzen Sie dafür nicht ClickUps Pulse- und Profilfunktion, die Ihnen einen detaillierten Überblick darüber gibt, woran jeder in Ihrem Team gerade arbeitet?

13. Swit

Über Swit Swit ist ein Tool für die Zusammenarbeit, mit dem Sie auch Ihre Aufgaben effizient verwalten können.

Schlüsselmerkmale

1. Optimierte Teamzusammenarbeit

Swit bietet Ihren Teammitgliedern alles, was sie für eine effektive Zusammenarbeit benötigen. Von Kommentaren über die gemeinsame Nutzung von Dateien bis hin zum Tagging - mit Swit wird die Kommunikation zum Kinderspiel.

Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Alles, was Sie in Swit tun können, können Sie auch in den Kommentarbereichen von ClickUp tun. Ob File-Sharing, Link-Sharing, Nachrichten: alles!

Außerdem können Sie Kommentare zuweisen, damit sie nicht vergessen werden.

2. Unterstützt Kanban-Management

Das Swit-Kollaborationstool verfügt über eine Oberfläche, die einem Kanban-Board mit Drag-and-Drop-Funktion ähnelt. Auf diese Weise können Sie Aufgaben schnell und einfach verschieben.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Wenn Sie ein Fan sind von Kanban-Projektmanagement verwenden Sie einfach die Board-Ansicht von ClickUp. Sie ähnelt einer Kanban-Tafel und unterstützt auch Drag-and-Drop-Funktionen.

3. Mehrere Berechtigungseinstellungen

Swit bietet Projektmanagern eine umfassende Verwaltungskontrolle, indem es ihnen ermöglicht, Freiberufler und Kunden zu ihrem Projektbereich hinzuzufügen, ohne sich Gedanken über Datenschutzprobleme zu machen.

**Verfügt ClickUp über diese Funktion?

Mit den benutzerdefinierten Zugriffsrechten und Berechtigungen von ClickUp können Sie hinzufügen, wen Sie wollen, und kontrollieren, was diese in Ihrem Projektbereich tun können.

Nachteilige Aspekte

1. Keine detaillierte Berichterstattung

Denken Sie daran, dass Swit in erster Linie als Konkurrent von Slack gekennzeichnet ist. Seine Funktionen für die Teamzusammenarbeit sind zwar großartig, aber in Bezug auf die Berichterstattung bietet es nicht viel. Wenn Sie ausführliche Berichte über den Fortschritt Ihrer Projekte und Teams benötigen, sollten Sie stattdessen die Dashboards und Berichte von ClickUp verwenden.

2. Keine Automatisierung

Wenn Sie viele sich wiederholende Aufgaben haben (wie es bei den meisten Teams der Fall ist), gibt es keine Möglichkeit, diese zu automatisieren, um sich die Mühe zu ersparen, sie manuell in Swit zu erledigen.

warum nicht die über 50 vorgefertigten Funktionen von ClickUp nutzen? automatisierungen oder erstellen Sie stattdessen Ihre eigenen?_

3. Keine Vorlagen

Das Swit-Kollaborationstool verfügt über keine vorgefertigten Vorlagen, sodass Sie Aufgaben jedes Mal von Grund auf neu erstellen müssen. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern kann auch unglaublich frustrierend sein.

Vermeiden Sie dies durch die Verwendung von ClickUp's Vorlagen die Ihnen helfen können, Aufgaben in Sekundenschnelle zu erledigen!

Warum ClickUp ist Still Das beste Projektmanagement-Tool in 202**3

Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass die meisten dieser Tools einige praktische Funktionen haben, aber sie haben auch einige entscheidende Nachteile, die sie davon abhalten, wirklich großartig zu sein.

Wenn Sie sich zum Beispiel für eine der aufgelisteten Alternativen entscheiden, könnten Sie auf Funktionen wie diese verzichten: ClickUp-Ansichten : um Ihre Projektoberfläche nach Ihren Wünschen zu gestalten

Zugewiesene Kommentare in ClickUp : verhindert, dass Ihre Kommentare übersehen werden

ClickUp-Ziele : Behalten Sie den Überblick über Ihre ziele und Vorgaben um auf dem richtigen Weg zu bleiben

ClickUp Dashboards : zur Überwachung des Projektfortschritts im Zeitverlauf

ClickUp Benutzerdefinierte Stati : Passen Sie Ihre Projektphasen von Fall zu Fall an, um die größtmögliche Genauigkeit zu erzielen

Aber das ist noch nicht alles! Sehen Sie sich weitere produktivitätssteigernde Funktionen an, mit denen Sie Ihren Arbeitsablauf meistern können:

Abhängigkeiten Inbox : Stellen Sie sicher, dass Sie Aufgaben in der richtigen Reihenfolge angehen

: Stellen Sie sicher, dass Sie Aufgaben in der richtigen Reihenfolge angehen Posteingang : Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben und Benachrichtigungen in einem einheitlichen Bereich

: Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben und Benachrichtigungen in einem einheitlichen Bereich Arbeitsbereichsberichte : Behalten Sie den Überblick über die Leistung Ihres Teams

: Behalten Sie den Überblick über die Leistung Ihres Teams ClickUp-Dokumente : Erstellen Sie detaillierte Wissensdatenbanken, um wichtige Unternehmens- und Projektinformationen zu speichern

Prioritäten : die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen

: die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigen Notizblock : Schnelles Notieren von Gedanken und Ideen

: Schnelles Notieren von Gedanken und Ideen Berechtigungen : Legen Sie fest, wer auf Ihre Aufgaben zugreifen darf und was er mit ihnen machen kann

: Legen Sie fest, wer auf Ihre Aufgaben zugreifen darf und was er mit ihnen machen kann Native Zeiterfassung : zur Verbesserung Ihres Zeitmanagements in Projekten

Vollständig funktionsfähige mobile Anwendungen : damit Sie auch unterwegs produktiv bleiben

Gratistarife: für alle Funktionen, die Sie benötigen, ohne dass Sie die Bank sprengen müssen

Wenn es also etwas gibt, das wir übersehen haben, oder wenn es etwas gibt, das Ihnen an ClickUp nicht gefällt, lassen Sie es uns bitte wissen. Testen Sie ClickUp noch heute !