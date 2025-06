die 13 besten Meta AI-Alternativen im Jahr 2025

Wenn Sie Meta AI getestet haben und dachten: "Das ist gut, aber nicht ganz das, was ich brauche" – dann sind Sie nicht allein. Die LLaMA-Modelle und integrierten KI-Tools von Meta sind zwar beeindruckend, aber nicht immer für jeden Workflow geeignet.

Vielleicht suchen Sie nach einer besseren Ausgabequalität. Strengeren Datenschutzkontrollen. Oder einem Tool, das sich ohne Umwege in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt. Vielleicht benötigen Sie eine Alternative, für die Sie kein Meta-Konto benötigen oder die die Preise von Meta AI unterbietet.

Was auch immer Ihr Grund ist, dieser Leitfaden ist genau das Richtige für Sie.

Wir haben 13 der besten Meta AI-Alternativen zusammengestellt, die 2025 verfügbar sind – jede davon wurde für reale Anwendungsfälle wie Sprachmodellierung, Workflow-Automatisierung, Bildgenerierung, Teamzusammenarbeit und mehr geprüft. Sie erhalten einen direkten Vergleich der einzelnen Tools, ihrer Stärken, Einschränkungen und Preise, damit Sie die richtige KI-Plattform für Ihre Ziele auswählen können und nicht einfach den größten Namen auf dem Markt.

Die besten Meta AI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp KI-gestütztes All-in-One-Projektmanagement und Zusammenarbeit KI-Schreibassistent, Automatisierung von Workflows, vernetzte Suche Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat ChatGPT Vielseitiger, dialogorientierter KI-Chatbot für den täglichen Gebrauch Starke Argumentationsfähigkeiten, Unterstützung beim Codieren, Plugin-Ökosystem Free-Plan verfügbar; Plus ab 20 $/Monat Claude Nuancierte Antworten und Dokumentenanalyse Langes Kontextfenster, robuste Dokumentenverarbeitung, durchdachte Argumentation Free-Plan verfügbar; Pro ab 20 $/Monat Jasper Content-Marketing und -Erstellung für Unternehmen Anpassung der Markenstimme, SEO-Features, Zusammenarbeit im Team Pläne ab 49 $/Monat Perplexity AI Echtzeit-Informationsabruf und -recherche Integration der Live-Websuche, Nachverfolgung von Zitaten, multimodale Funktionen Free-Plan verfügbar; Pro ab 20 $/Monat Google Gemini Multimodales Denken und Integration in das Google-Ökosystem Anwendungsübergreifende Funktionalität, starke Argumentation über Formate hinweg, umfangreiches Wissen Free-Plan verfügbar; Advanced ab 19,99 $/Monat Microsoft Copilot Professionelle Workflows und Microsoft 365-Integration Native Integration in das Microsoft-Ökosystem, kontextbezogene Unterstützung, Sicherheit für Unternehmen 30 $/Monat (erfordert ein Abonnement für Microsoft 365) Hugging Face Bereitstellung und Erprobung von Open-Source-KI-Modellen Tausende offene Modelle, Tools für die Zusammenarbeit, Modelloptimierung Free-Plan verfügbar; Pro ab 9 $/Monat DALL·E 3 Erweiterte Bildgenerierung und -bearbeitung Fotorealistische Bilder, Inpainting/Outpainting, präzise Befehlsausführung Bezahlung pro Erstellung ab 20 $ für 250 Bilder (oder 0,08 $ pro Bild) YouChat Websuche-optimierte dialogorientierte KI Integrierte Suchergebnisse, Nachverfolgung von Zitaten, multimodales Verständnis Free-Plan verfügbar; Pro ab 20 $/Monat Otter AI KI-gestützte Notizen, Transkriptionen und Zusammenfassungen für Meetings Live-Transkription, Meeting-Zusammenfassungen, automatisierte Aktionselemente Free-Plan verfügbar; Pro ab 16,99 $/Monat Replit AI KI-gestützte Softwareentwicklung und Codierung Code-Vervollständigung, Debugging-Unterstützung, Support für Schulungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Notion AI Wissensmanagement und Erstellung von Inhalten Dokumentenerstellung, Zusammenfassung, integrierter Workspace Zu jedem Plan für 10 $/Benutzer/Monat hinzufügen

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Meta AI achten?

Nicht jedes KI-Tool ist für die gleiche Aufgabe geeignet, und genau das ist der Grund, warum man nach einer Alternative sucht. Ganz gleich, ob Sie einen Chatbot entwickeln, Bilder analysieren, Forschungsergebnisse zusammenfassen oder Workflows automatisieren möchten – die beste Meta AI-Alternative wird Ihren spezifischen Zielen, Ihrem Stack und Ihren Datenanforderungen entsprechen.

Das sollten Sie beachten:

Spezialisierung : Einige Tools eignen sich hervorragend für die Echtzeit-Suche (wie Perplexity), während andere sich durch Produktivitäts-Workflows auszeichnen (wie : Einige Tools eignen sich hervorragend für die Echtzeit-Suche (wie Perplexity), während andere sich durch Produktivitäts-Workflows auszeichnen (wie ClickUp oder Notion AI). Wissen Sie, was Sie optimieren möchten – Geschwindigkeit, Tiefe, Kreativität oder Kontext?

Kontextlänge und Modellqualität : Wenn Sie mit großen Dokumenten arbeiten oder nuancierte Argumentationen benötigen, wählen Sie Tools mit fortschrittlichen LLMs und Langkontextfunktionen (wie Claude oder Gemini)

Integrationen und Benutzeroberfläche : Die nahtlose Integration in Ihre aktuellen Tools (z. B. Google Workspace, Microsoft 365, IDEs) kann über die Akzeptanz entscheiden

Echtzeit-Zugriff auf Informationen : Für Recherchen und Faktenchecks sollten Sie KI-Lösungen mit Internetverbindung bevorzugen, die auf aktuelle Informationen zugreifen und diese zitieren können, anstatt sich ausschließlich auf Trainingsdaten zu verlassen

Datenschutz und -kontrolle : Insbesondere für Unternehmen sollten Sie prüfen, ob das Tool die Bereitstellung vor Ort, End-to-End-Verschlüsselung oder detaillierte Administratorrechte unterstützt

Preistransparenz : Einige Tools skalieren nach Nutzung, andere nach Plätzen – wenn Sie das Preismodell verstehen, vermeiden Sie Überraschungskosten

Datenschutz und Datensicherheit: Prüfen Sie die Datenschutzrichtlinien des Anbieters, insbesondere wenn Sie sensible Geschäftsinformationen weitergeben. Suchen Sie nach Optionen, die Ihre Eingaben nicht trainieren und Sicherheit auf Unternehmensniveau bieten (wie : Prüfen Sie die Datenschutzrichtlinien des Anbieters, insbesondere wenn Sie sensible Geschäftsinformationen weitergeben. Suchen Sie nach Optionen, die Ihre Eingaben nicht trainieren und Sicherheit auf Unternehmensniveau bieten (wie ClickUp Brain

Letztendlich sollte sich das richtige Tool weniger wie eine Black Box anfühlen, sondern eher wie ein vertrauenswürdiger Partner in Ihrem Workflow.

Die 13 besten Meta AI-Alternativen

Basierend auf den oben genannten Kriterien und unseren Recherchen und Experimenten mit mehreren Tools finden Sie hier eine Liste der besten Meta AI-Alternativen, mit denen Sie Ihre Produktivität, Kreativität und Entscheidungsfindung in diesem Jahr steigern können.

1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes All-in-One-Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, verändert ClickUp die Arbeitsweise von Teams, indem es Projektmanagement, Zusammenarbeit an Dokumenten und leistungsstarke KI-Funktionen in einer nahtlosen Plattform vereint. Im Gegensatz zu Meta AI, das als eigenständiger KI-Chatbot funktioniert, integriert ClickUp Brain KI direkt in Ihre Workflows, Dokumente, Aufgaben und sogar in den Chat

Probieren Sie die leistungsstarke native KI von ClickUp aus Verwenden Sie ClickUp Brain, um ein leistungsstarkes KI-Modell direkt in Ihren Workspace zu integrieren und Inhalte zu generieren, zusammenzufassen, Wissen zu verwalten und Projekte zu managen

Stellen Sie sich vor, Sie leiten die Einführung eines neuen Produkts. Anstatt zwischen Ihrer Projektmanagement-Software und einem KI-Assistenten hin- und herzuwechseln, können Sie mit ClickUp einen nativen, kontextsensitiven KI-Assistenten nutzen, um:

Erstellen Sie Ihre Marketingtexte

Meeting-Notizen zusammenfassen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von E-Mail-Follow-ups und das Sammeln von Team-Updates jeden Freitag

Das Beste daran? Es bringt mehrere LLMs, darunter GPT-4o, 3o-mini, o1 und Claude 3. 7 Sonnet, in einem einzigen Tool in Ihren Workspace. Diese Integration macht Kontextwechsel überflüssig, die die Produktivität beeinträchtigen.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen LLMs, um Ihre KI-Erfahrung zu personalisieren

Für Content-Teams kann ClickUp Brain eine einfache Eingabeaufforderung in einen vollständig formatierten Blogbeitrag umwandeln, Verbesserungen für Ihre Texte vorschlagen und sogar bei der Planung von Inhaltskalendern helfen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ganz einfach alle Arten von Inhalten – von Blogbeiträgen bis hin zu E-Mails

Entwickler schätzen, wie ClickUp Brain Code-Schnipsel generieren, die Dokumentation automatisieren und ihnen helfen kann, Fehlerbehebungen zu priorisieren, wenn alles gleichzeitig dringend und wichtig erscheint.

Generieren Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Code-Schnipsel

Was das Projektmanagement in ClickUp wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es alle Ihre Arbeitsdaten durch eine KI-gestützte Suche miteinander verbindet. Im Gegensatz zu Meta AI, das keine Kenntnis von Ihren Projekten oder Dokumenten hat, kann die Connected Search von ClickUp Informationen in allen Inhalten Ihres Workspace sofort finden und miteinander verknüpfen.

💡 Profi-Tipp: Anstatt manuell Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu erstellen oder Ressourcen zu planen, teilen Sie ClickUp Brain einfach mit, was Sie erreichen möchten, und es schlägt Ihnen optimierte Workflows vor, erstellt Aufgabenstrukturen und entwirft sogar Kommunikationsvorlagen für Ihr Team. Mit der KI-gestützten Aufgabenpriorisierung in ClickUp bleiben Sie immer im Zeitplan

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain : Generieren Sie Inhalte, verfeinern Sie Texte, fassen Sie Dokumente und Chat-Threads zusammen, automatisieren Sie Standups und vieles mehr mit einfachen Befehlen in natürlicher Sprache

ClickUp AI Notetaker : Nehmen Sie Meetings auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen. Extrahieren Sie mit kontextbezogener KI die wichtigsten Erkenntnisse und Aktionspunkte aus Meetings : Nehmen Sie Meetings auf, transkribieren Sie sie und fassen Sie sie zusammen. Extrahieren Sie mit kontextbezogener KI die wichtigsten Erkenntnisse und Aktionspunkte aus Meetings

ClickUp Connected Search : Finden Sie alles sofort mit KI, die natürliche Sprachabfragen versteht und Informationen in Ihrem gesamten Workspace miteinander verknüpft : Finden Sie alles sofort mit KI, die natürliche Sprachabfragen versteht und Informationen in Ihrem gesamten Workspace miteinander verknüpft

ClickUp-Automatisierungen : Richten Sie intelligente Workflows ein, die wiederkehrende Aufgaben automatisch weiterleiten, priorisieren und sogar abschließen – ganz ohne Programmierkenntnisse : Richten Sie intelligente Workflows ein, die wiederkehrende Aufgaben automatisch weiterleiten, priorisieren und sogar abschließen – ganz ohne Programmierkenntnisse

ClickUp Docs : Arbeiten Sie live gemeinsam an Dokumenten mit KI-gestützten Tools zum Schreiben, Formatieren und Bearbeiten, die direkt in Ihre Projektdokumentation integriert sind : Arbeiten Sie live gemeinsam an Dokumenten mit KI-gestützten Tools zum Schreiben, Formatieren und Bearbeiten, die direkt in Ihre Projektdokumentation integriert sind

ClickUp Whiteboards : Zeichnen, skizzieren, brainstormen, KI-Bilder generieren und gemeinsam Ideen auf einer gemeinsamen Leinwand zum Leben erwecken : Zeichnen, skizzieren, brainstormen, KI-Bilder generieren und gemeinsam Ideen auf einer gemeinsamen Leinwand zum Leben erwecken

Limits von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann für neue Benutzer, die möglicherweise Zeit benötigen, um die für ihren Workflow relevantesten Tools zu entdecken, überwältigend sein

Einige erweiterte KI-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Reddit-Rezension hebt hervor:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich gerade tief in der Arbeit stecke. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist "Dokumente". Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders die Banner. So süß!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich mich in meiner Arbeitsphase befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch das, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist "Dokumente". Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. So niedlich!

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

2. ChatGPT (Am besten für vielseitige Textgenerierung und dialogorientierte KI)

via ChatGPT

ChatGPT ist eine leistungsstarke Alternative zu Meta AI, wenn Sie einen leistungsfähigeren und ausgefeilteren Gesprächspartner benötigen. Ganz gleich, ob Sie Ideen für eine neue Pressemitteilung sammeln, einen hartnäckigen Code debuggen oder komplexe Themen recherchieren – ChatGPT hilft Ihnen dabei, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.

Im Gegensatz zu den eher begrenzten Fähigkeiten von Meta AI kann ChatGPT nuancierte Anfragen wie "Schreiben Sie diese E-Mail in einem diplomatischeren Ton um" oder "Erklären Sie mir Quantencomputing, als wäre ich 10 Jahre alt" bearbeiten. Diese Vielseitigkeit macht es unverzichtbar für Fachleute, die im Laufe ihres Tages zwischen kreativen und analytischen Aufgaben wechseln müssen.

Darüber hinaus ermöglicht die Deep Research-Funktion das autonome Durchsuchen des Internets und die Erstellung umfassender Berichte zu benutzerdefinierten Themen durch die Analyse und Interpretation von Texten, Bildern und PDFs. ​

Die besten Features von ChatGPT

Bewältigen Sie komplexe, mehrstufige Probleme mit kohärenten, logischen Antworten

Erstellen und korrigieren Sie Code in Dutzenden von Programmiersprachen mit Erklärungen

Wählen Sie zwischen verschiedenen GPT-Versionen, je nachdem, ob Sie Funktionen oder Geschwindigkeit priorisieren

Interagieren Sie über Sprache statt über Tastatureingaben (im Plus-Abonnement)

Einschränkungen von ChatGPT

Das Feature für erweiterten/persistenten Speicher ist zwar für die Personalisierung von Vorteil, wirft jedoch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Möglichkeit auf, dass die KI versehentlich sensible Informationen speichert

Kann gelegentlich "Halluzinationen" haben oder falsche Informationen selbstbewusst präsentieren

Preise für ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $/Monat

Pro : 200 $/Monat

Team : 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ChatGPT?

Eine Bewertung auf Capterra lautet :

Ideal, um Ihre Arbeit zu verbessern, Ideen zu generieren und schnelle Antworten auf Fragen zu erhalten, ohne lange Suchmaschinenrecherchen durchführen zu müssen.

Ideal, um Ihre Arbeit zu verbessern, Ideen zu generieren und schnelle Antworten auf Fragen zu erhalten, ohne lange Suchmaschinenrecherchen durchführen zu müssen.

3. Claude (Am besten geeignet für differenzierte Argumentation und durchdachte Antworten)

via Claude

Claude wurde von Anthropic mit dem Fokus auf Hilfsbereitschaft, Harmlosigkeit und Ehrlichkeit entwickelt und eignet sich hervorragend für Situationen, in denen eine fortgeschrittene Datenanalyse und -erläuterung erforderlich ist.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Forscher und versuchen, verschiedene Perspektiven zu einem komplexen ethischen Problem zu verstehen. Während Meta AI vereinfachte Antworten liefern könnte, kann Claude sorgfältig mehrere Standpunkte untersuchen, Unsicherheiten erkennen und Ihnen helfen, ein umfassenderes Verständnis des Themas zu entwickeln. Dies macht es besonders wertvoll für Akademiker, Autoren und Fachleute, die sich mit nuancierten Themen befassen.

Das beeindruckende 100K-Token-Kontextfenster von Claude (in Claude 2 und höher) verändert die Art und Weise, wie Sie mit KI interagieren können. Sie können eine gesamte Forschungsarbeit, einen Geschäftsvertrag oder eine Produktdokumentation hochladen und spezifische Fragen zu Details stellen, die tief im Text verborgen sind.

Die besten Features von Claude

Verarbeiten Sie bis zu 100.000 Token (ca. 75.000 Wörter) in einer einzigen Unterhaltung

Minimieren Sie schädliche Ergebnisse und Verzerrungen durch den konstitutionellen KI-Ansatz

Greifen Sie auf agentenbasierte KI-Funktionen zu, um Aufgaben wie die Suche im Internet und das Starten von Anwendungen über die API autonom auszuführen

Limits von Claude

Im Vergleich zu einigen Alternativen eingeschränktere Codierungsfunktionen

Keine Funktionen zur Bilderzeugung

Gelegentlich übervorsichtige Antworten, um potenzielle Probleme zu vermeiden

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max : 100 $/Monat

Team: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

4. Jasper (Am besten für KI-gestütztes Marketing und die Erstellung von Inhalten)

via Jasper

Wenn Ihr Marketing-Team konsistent hochwertige Inhalte produzieren muss, die tatsächlich konvertieren, springt Jasper ein, wo Meta AI an seine Grenzen stößt. Dieser spezialisierte KI-Schreibassistent wurde speziell für Marketer entwickelt, die die Markenstimme über mehrere Kanäle hinweg aufrechterhalten müssen.

Im Gegensatz zur generischen Inhaltserstellung von Meta AI bietet Jasper zahlreiche Vorlagen für bestimmte Formate – von E-Mail-Sequenzen und Werbetexten bis hin zu Blogbeiträgen und Social-Media-Bildunterschriften. Das Tüpfelchen auf dem i? Wenn Sie Jasper mit Ihren Markenressourcen und SEO-Tools verbinden, erhalten Sie Inhalte, die nicht nur kreativ, sondern auch strategisch für die Suche optimiert sind.

Die besten Features von Jasper

Greifen Sie auf integrierte SEO-Funktionen zu, mit Surfer SEO-Integration für Inhalte, die ranken

Definieren und pflegen Sie eine einheitliche Markenstimme für alle von Ihnen produzierten Inhalte

Erhalten Sie über 50 Vorlagen für bestimmte Inhaltstypen, von langen Artikeln bis hin zu Social-Media-Anzeigen

Nutzen Sie Features für die Zusammenarbeit im Team für nahtlose Workflows zur Freigabe von Inhalten

Einschränkungen von Jasper

Die Lernkurve kann für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit der Erstellung von KI-Inhalten haben, steil sein

Höherer Preis im Vergleich zu universellen KI-Assistenten

Gelegentliche Wiederholungen in längeren Inhalten, die eine Bearbeitung durch Menschen erfordern

Preise für Jasper

Ersteller: 49 $/Monat

Pro: 69 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1840 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jasper?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ich bin seit über einem Jahr Kunde und teste nicht einmal mehr andere Tools, weil keiner mithalten kann. Die Auswahl der richtigen Vorlage kann einige Testversionen erfordern, aber es ist sehr hilfreich, um zu lernen

Ich bin seit über einem Jahr Kunde und teste nicht einmal mehr andere Tools, weil keiner mithalten kann. Die Auswahl der richtigen Vorlage kann einige Testversionen und Fehler erfordern, aber es ist sehr hilfreich, um zu lernen

5. Perplexity AI (Am besten für die Echtzeit-Informationsbeschaffung und -recherche geeignet)

via Perplexity AI

Wenn Sie Meta AI schon einmal nach aktuellen Ereignissen gefragt haben und nur veraltete Informationen erhalten haben, bietet Perplexity AI eine erfrischende Abwechslung. Diese forschungsorientierte KI kombiniert die Ihnen vertraute Konversationsschnittstelle mit einer entscheidenden Ergänzung: Echtzeit-Websuchfunktionen mit korrekten Zitaten.

Stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine Marktanalysepräsentation vor, die morgen fällig ist. Anstatt manuell nach den neuesten Branchenstatistiken und -trends zu suchen, können Sie Perplexity fragen: "Was sind die neuesten Trends bei Investitionen in erneuerbare Energien für dieses Jahr?" Sie erhalten sofort aktuelle Informationen, komplett mit Quellen, die Sie überprüfen und zitieren können – etwas, das Meta AI mit seinem festen Wissensstand einfach nicht leisten kann.

Die besten Features von Perplexity AI

Rufen Sie genaue, verifizierte Informationen aus dem gesamten Internet in Echtzeit ab

Erhalten Sie für jede Information zitierte Quellen, wodurch Sie Daten leichter überprüfen und Quellen weiter recherchieren können

Verarbeiten Sie Texte, Bilder und PDFs für umfassende Recherchen

Schaffen Sie Kontext für komplexe Forschungsprojekte mit zuverlässigem Speicher für Unterhaltungen

Einschränkungen von Perplexity AI

Suchergebnisse können manchmal die eigentliche Antwort, die Sie suchen, überlagern

Die kostenlose Version hat ein Limit für tägliche Abfragen und reduzierte Features

Im Vergleich zu anderen Alternativen ist es für die Erstellung kreativer Inhalte weniger effektiv

Preise für Perplexity AI

Kostenlos : Begrenzte Anzahl an Abfragen pro Tag

Pro : 20 $/Monat

Team & Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity AI

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Perplexity AI?

Ein Reddit-Benutzer teilt mit:

Für mich ist es ein fantastisches Suchtool, und ich denke, dass es in Zukunft noch besser werden wird. Sehr schnell, sehr präzise. Es liefert eine gut abgerundete Antwort für meinen genauen Kontext.

Für mich ist es ein fantastisches Suchtool, und ich glaube, dass es in Zukunft noch besser werden wird. Sehr schnell, sehr präzise. Es liefert eine gut abgerundete Antwort für meinen genauen Kontext.

6. Google Gemini (Am besten geeignet für multimodale Funktionen und die Integration in das Google-Ökosystem)

via Google Gemini

Die Verwendung von Google Gemini bietet etwas, das Meta AI nicht annähernd erreichen kann: nahtlose Integration in Google Workspace und wirklich beeindruckende multimodale Funktionen.

Nehmen wir an, Sie planen eine Aktualisierung Ihres Produktdesigns. Sie können Gemini Bilder Ihres aktuellen Produkts, Skizzen Ihrer Ideen und Textbeschreibungen gleichzeitig zeigen – und Gemini versteht die Beziehungen zwischen all diesen Elementen. Fragen Sie beispielsweise: "Welche Verbesserungen könnten wir an diesem Design auf der Grundlage aktueller Trends vornehmen?", während Sie sowohl Bilder als auch Wettbewerbsanalysen freigeben. Gemini verarbeitet alles zusammen und liefert Ihnen kontextbezogene Erkenntnisse.

Für Unternehmen, die bereits Google Apps nutzen, ist die Integration besonders leistungsstark. Gemini kann beim Verfassen von E-Mails in Gmail helfen, Präsentationen in Slides erstellen, Daten in Sheets analysieren und sogar beim Codieren in Colab unterstützen.

Die besten Features von Google Gemini

Nutzen Sie fortschrittliches multimodales Schlussfolgern, das Text, Bilder und Code gleichzeitig versteht

Greifen Sie auf den umfangreichen Wissensgraphen von Google zu, um genaue und aktuelle Informationen zu erhalten

Erstellen Sie Filmmaterial für YouTube-Videos aus Textvorlagen oder animieren Sie statische Bilder mit Features wie Veo 2

Limits von Google Gemini

Einige Features für Unternehmen befinden sich noch in der Entwicklung

Erfordert Zugriff auf ein Google-Konto, was möglicherweise nicht mit allen Sicherheitsrichtlinien von Unternehmen kompatibel ist

Preise für Google Gemini

Gemini Free : Grundlegende Features kostenlos

Gemini Advanced : 19,99 $/Monat (in Google One AI Premium enthalten)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise über Google Workspace

Bewertungen und Rezensionen zu Google Gemini

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Microsoft Copilot (Am besten für die Produktivität in Unternehmen und die Integration in das Microsoft-Ökosystem geeignet)

via Microsoft

Copilot ist tief in die Microsoft 365-Suite integriert und erweitert die Tools, die Ihr Team bereits täglich nutzt, um kontextbezogene Intelligenz.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie bereiten sich auf eine Präsentation für einen Client vor, die morgen fällig ist. Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin- und herzuwechseln, können Sie Copilot bitten, "alle aktuellen E-Mails von Client X zusammenzufassen, einen Entwurf für eine Präsentation auf der Grundlage unserer letzten drei Projekt-Updates zu erstellen und eine Agenda für das Meeting zu erstellen", während es gleichzeitig auf Ihre tatsächlichen Microsoft-Ökosystemdaten zugreift. Für Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren, kann Copilot Ihren Outlook-Kalender analysieren und Vorschläge zur Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage anstehender Termine und Meeting-Termine machen.

Im Gegensatz zu eher verbraucherorientierten Alternativen wurde Copilot gemäß den Sicherheitsstandards von Microsoft für Unternehmen entwickelt, sodass Ihre Unternehmensdaten und Eingabeaufforderungen privat bleiben und den Richtlinien Ihres Unternehmens entsprechen.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Erstellen Sie kontextbezogene Inhalte direkt in Word, PowerPoint, Excel und Outlook auf Basis der Daten Ihres Unternehmens

Optimieren Sie die Produktivität Ihrer Meetings, indem Sie automatisch Notizen, Aktionselemente und Nachverfolgungen erstellen

Beantworten Sie Fragen zu den Dokumenten, Präsentationen und Tabellen Ihres Unternehmens mit sicherem Zugriff auf Ihre Microsoft-Umgebung

Limits von Microsoft Copilot

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement für Microsoft 365 erforderlich

Die Leistung hängt davon ab, wie gut Ihr Unternehmen seine Microsoft-Umgebung strukturiert hat

Im Vergleich zu Open-Source-Alternativen nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Microsoft Copilot

30 $/Benutzer/Monat (erfordert ein Abonnement für Microsoft 365)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Hugging Face (Am besten geeignet für anpassbare Open-Source-KI-Entwicklung und -Bereitstellung)

via Hugging Face

Die offene, gemeinschaftsorientierte Haltung von Hugging Face bietet eine völlig andere Erfahrung als der geschlossene, einheitliche Ansatz von Meta AI. Diese Open-Source-Plattform dient sowohl als Community-Hub als auch als Toolkit zum Erstellen, Trainieren und Bereitstellen benutzerdefinierter KI-Modelle, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Für technische Teams, die KI-Lösungen für branchenspezifische Aufgaben benötigen, ist Hugging Face transformativ. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen im Gesundheitswesen benötigt einen KI-Assistenten, der medizinische Fachbegriffe versteht – Sie können entweder ein vortrainiertes Modell aus Tausenden von Open-Source-Optionen finden oder eines speziell für Ihre Anforderungen optimieren. Entwicklungsteams können direkt auf der Plattform zusammenarbeiten und verschiedene Modelle testen, bevor sie in Produktionsanwendungen integriert werden.

Die besten Features von Hugging Face

Greifen Sie auf Tausende vorab trainierte Modelle für verschiedene KI-Aufgaben zu, von der Textgenerierung bis zur Bilderkennung

Erstellen und präsentieren Sie KI-Demos ohne umfangreiches Setup der Infrastruktur

Nutzen Sie ein Netzwerk von KI-Forschern und -Praktikern, die Codes, Modelle und Lösungen freigeben, wenn Sie bei einer Implementierungsherausforderung nicht weiterkommen

Limits von Hugging Face

Erfordert technisches Fachwissen, um die Funktionen der Plattform voll auszuschöpfen

Die kostenlose Version hat Rechenbeschränkungen für das Training benutzerdefinierter Modelle

Preise von Hugging Face

HF Hub : Kostenlos

Pro-Konto : 9 $/Benutzer/Monat

Enterprise Hub: Ab 20 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Hugging Face

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hugging Face?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Ich habe gerade gelernt, wie man Hugging Face und seine dedizierten Endpunkte verwendet. Ich finde es ziemlich kostengünstig, da man nur für die Nutzungszeit bezahlt und somit alle Arbeiten schnell auf leistungsstarken GPUs ausführen kann, ohne weiter bezahlen zu müssen. Das schont meinen armen Laptop.

Ich habe gerade gelernt, wie man Huggingface und seine dedizierten Endpunkte verwendet. Ich finde es ziemlich kostengünstig, da man nur für die Nutzungszeit bezahlt. Das bedeutet, dass man alle Arbeiten schnell auf leistungsstarken GPUs ausführen kann und dann nichts mehr bezahlen muss. Das schont meinen armen Laptop.

9. DALL·E 3 (Am besten für die Erstellung hochwertiger KI-Bilder geeignet)

via ChatGPT

DALL·E 3 wurde von OpenAI entwickelt und zeichnet sich durch die Erstellung origineller Bilder aus, die von fotorealistischen Darstellungen bis hin zu abstrakten künstlerischen Konzepten reichen.

Die neueste Version bietet beeindruckende Kontrollmöglichkeiten über Bildstil und Komposition und sogar die Möglichkeit, vorhandene Bilder über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus zu erweitern.

Was DALL·E 3 besonders wertvoll macht, ist seine Fähigkeit, Bilder zu generieren, die den Markenrichtlinien entsprechen. Marketingfachleute können konsistente visuelle Elemente für alle Kampagnen erstellen, ohne für jedes Asset benutzerdefinierte Fotos oder Illustrationen in Auftrag geben zu müssen.

Die 3 besten Features von DALL·E

Erstellen Sie fotorealistische Bilder aus detaillierten Textbeschreibungen mit bemerkenswerter Genauigkeit

Bearbeiten Sie generierte Bilder, um vorhandene Bilder zu ändern oder ihre Grenzen zu erweitern

Experimentieren Sie mit verschiedenen künstlerischen Stilen und imitieren Sie bestimmte ästhetische Ansätze

Einschränkungen von DALL·E 3

Im Vergleich zu professioneller Design-Software eingeschränkte Bearbeitungsmöglichkeiten

Bestimmte Arten von Inhalten können aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen nicht generiert werden

Für Ergebnisse in höherer Qualität muss über das kostenlose Kontingent hinaus Guthaben erworben werden

Preise für DALL·E 3

DALL·E 3(OpenAI) : Verfügbar über ChatGPT Plus (20 $/Monat) mit limitierter kostenloser Nutzung

DALL·E 3 API : Pay-as-you-go ab ca. 0,08 $ pro Bild

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für hohe Volumenanforderungen

DALL·E 3 Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. YouChat (Am besten für suchbasierte KI-Unterhaltungen mit aktuellen Informationen)

Möchten Sie dialogorientierte KI mit einer Echtzeit-Websuche kombinieren? YouChat hilft Ihnen dabei.

Wenn Sie YouChat nach den "neuesten KI-Vorschriften in Europa" fragen, gibt es nicht einfach eine Vermutung, sondern durchsucht das Internet und zeigt Ihnen genau, wo es die Informationen gefunden hat. Dieser suchorientierte Ansatz unterscheidet YouChat von den Einschränkungen der Trainingsdaten von Meta AI und macht es perfekt für Forscher, Studenten und Fachleute, die vertrauenswürdige, aktuelle Informationen benötigen.

Die besten Features von YouChat

Anhand der Zeitstempel neben den Suchergebnissen können Sie genau sehen, wie aktuell die Informationen sind

Wechseln Sie nahtlos zwischen speziellen Modi: Bitten Sie das Tool in einer Minute, Code zu analysieren, und recherchieren Sie in der nächsten Minute für eine Geschichtsarbeit zur Französischen Revolution

Speichern Sie Ihre gesamte Recherche mit Links zu Unterhaltungen, die Sie mit Kollegen teilen können

Integrieren Sie YouCode und YouWrite für einen abgeschlossenen Workflow von der Recherche bis zur Implementierung

Kontrollieren Sie, aus welchen Apps und Websites YouChat Daten bezieht, bewerten Sie Quellen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und filtern Sie Ergebnisse nach Aktualität oder Region

Einschränkungen von YouChat

Manchmal werden tangential verwandte Suchergebnisse angezeigt, die eine zusätzliche Filterung erfordern

Preise für YouChat

Kostenlos : Grundlegende Fragen und Antworten

Pro : 20 $/Monat

Team : 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu YouChat

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über YouChat?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die KI-Chat-Suche liefert kurze Informationen und die aktuellste Website mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Ich nutze sie als zuverlässige Suchmaschine für bestimmte Themen..

Die KI-Chat-Suche liefert kurze Informationen und die aktuellste Website mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen, im Gegensatz zu anderen Anbietern. Ich nutze sie als zuverlässige Suchmaschine für bestimmte Themen..

11. Otter AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkription von Meetings und Unterhaltungsintelligenz)

Waren Sie schon einmal in einem wichtigen Client-Meeting, in dem Projektanforderungen besprochen wurden, und jemand hat etwas Brillantes gesagt – aber Sie waren zu sehr damit beschäftigt, Notizen zu machen, um es vollständig zu verarbeiten? Otter AI löst dieses häufige Problem am Arbeitsplatz, indem es Ihre Unterhaltungen automatisch in Echtzeit transkribiert und zusammenfasst.

Der Verkaufsgespräch, in dem der Client sein Budget erwähnt hat? Otter transkribiert es nicht nur, sondern hebt auch die Schlüsselzahlen hervor und fügt sie Ihrer Zusammenfassung hinzu. Sie führen ein hybrides Meeting mit drei Personen im Konferenzraum und zwei Remote-Teilnehmern? Otter identifiziert, wer was gesagt hat, erfasst die auf dem Bildschirm freigegebenen Folien und organisiert alles in einem leicht durchsuchbaren Format.

Die besten Features von Otter AI

Verwandeln Sie Ihren 60-minütigen Team-Check-in in eine übersichtliche Zusammenfassung mit automatisch extrahierten Aktionselementen, Entscheidungen und Fragen

Lassen Sie Meeting-Teilnehmer wichtige Momente hervorheben und Kommentare in Echtzeit hinzufügen, ähnlich wie bei Google Docs für gemeinsame Unterhaltungen

Lassen Sie Ihr System mit benutzerdefiniertem Vokabeltraining Fachbegriffe Ihrer Branche wie "EBITDA" oder "API-Endpunkt" erkennen

Verbinden Sie sich automatisch mit Ihren Zoom-, Teams- oder Google Meet-Anrufen, wenn Sie mit Ihrem Kalender verbunden sind

Erstellen Sie eine durchsuchbare Wissensdatenbank, in der Sie innerhalb von Sekunden die Diskussion zu einem bestimmten Feature von vor drei Wochen finden können

Einschränkungen von Otter AI

Schwierigkeiten, die Genauigkeit in lauten Cafés oder wenn mehrere Teammitglieder gleichzeitig sprechen, aufrechtzuerhalten

Kann sich bei der Bearbeitung langer Transkripte von ganztägigen Workshop-Sitzungen etwas träge anfühlen

Preise für Otter AI

Free

Pro : 16,99 $/Monat/Benutzer

Business : 30 $/Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter AI

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

12. Replit (Am besten geeignet für kollaborative Programmierhilfe und Echtzeitentwicklung)

via Replit

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Programmierpartner, der Ihr gesamtes Projekt in- und auswendig kennt und Ihre Funktionen fertigstellen kann, bevor Sie sie überhaupt vollständig getippt haben. Das ist Replit AI. Während Meta AI Ihnen vielleicht bei einzelnen Code-Schnipseln helfen kann, ist Replit AI direkt in Ihrer Entwicklungsumgebung integriert und versteht den Kontext Ihres Projekts.

Egal, ob Sie als Student Ihr erstes Python-Projekt erstellen oder als Entwicklerteam an einer komplexen Webanwendung arbeiten – Replit AI beschleunigt Ihren Workflow beim Codieren und vermittelt Ihnen dabei bessere Praktiken.

Die besten Features von Replit

Lassen Sie Ghost Pair Programming beim Codieren zuschauen und Ihnen Vorschläge zur Vervollständigung kniffliger Datenbankabfragen oder Funktionslogiken machen

Verwandeln Sie kryptischen Legacy-Code in verständliche Erklärungen

Stellen Sie Ihre Anwendung mit einem Klick sofort bereit, während Replit die gesamte Hosting-Konfiguration im Hintergrund übernimmt

Ermöglichen Sie Ihrem gesamten Team die gemeinsame Arbeit an Codes in Echtzeit mit simultaner Bearbeitung und KI-Unterstützung für alle

Konvertieren Sie Ihr Python-Skript in JavaScript (oder eine von über 50 anderen Sprachen) unter Beibehaltung der gleichen Funktionalität

Limits von Replit

Kann bei der Arbeit mit ressourcenintensiven KI-Features auf größeren Codebasen verlangsamt sein

Die Einschränkungen der kostenlosen Nutzung werden deutlich, wenn Sie etwas komplexeres als einfache Anwendungen erstellen möchten

Preise von Replit

Starter : Kostenlos

Kern : 35 $/Monat

Teams : 40 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Replit

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. Notion AI (Am besten geeignet für kontextbezogene Dokumentenunterstützung und Workspace-Intelligenz)

via Notion

Haben Sie schon einmal auf eine leere Notion-Seite gestarrt und sich gefragt, wie Sie mit dem Entwurf dieses wichtigen Angebots für einen Client beginnen sollen? Notion AI ist wie ein Schreibpartner, der jedes Dokument in Ihrem Workspace gelesen hat.

Im Gegensatz zur isolierten Erfahrung von Meta AI funktioniert Notion AI genau dort, wo Ihr Team bereits zusammenarbeitet. Sie starten eine neue Marketingkampagne? Notion AI kann relevante Informationen aus Ihren vergangenen Kampagnen ziehen, Ihre Markenstimme aus bestehenden Materialien einfließen lassen und einen ersten Entwurf erstellen, der tatsächlich so klingt, als hätte ihn Ihr Team geschrieben.

Wenn Ihre vierteljährliche Planungssitzung länger dauert, bitten Sie Notion AI einfach, die unübersichtlichen Diskussionsnotizen in einen organisierten Projektplan mit Zeitleisten und Verantwortlichkeiten umzuwandeln – unter Berücksichtigung der Ziele und Ressourcen Ihres Unternehmens.

Die besten Features von Notion AI

Verwandeln Sie Ihre verstreuten Stichpunkte aus einer Brainstorming-Sitzung in Sekundenschnelle in ein zusammenhängendes, strukturiertes Dokument

Erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungen langer Berichte

Extrahieren Sie konkrete nächste Schritte aus den Notizen Ihrer Team-Meetings und organisieren Sie diese in zuweisbare Aufgaben

Passen Sie den Ton Ihrer E-Mail-Entwürfe mit der Tonfalltransformation von "passiv-aggressiv" zu "diplomatisch bestimmt" an

Übersetzen Sie Ihre Produktdokumentation sofort in die Sprachen, die Ihr internationales Team benötigt, und bewahren Sie dabei die technische Genauigkeit

Einschränkungen von Notion AI

Funktioniert am besten, wenn Sie bereits gut organisierte Notion-Seiten haben, von denen es lernen kann

Gelegentlich werden Nuancen in unternehmensspezifischer Terminologie übersehen, die in Ihrem Workspace nicht häufig vorkommen

Preise für Notion AI

Zu jedem Notion-Plan für 10 $/Benutzer/Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion AI?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Wie jedes KI-Tool hat auch dieses seine natürlichen Grenzen, aber für meine Zwecke erfüllt es meine Anforderungen perfekt.

Wie jedes KI-Tool hat auch dieses seine natürlichen Grenzen, aber für meine Zwecke erfüllt es meine Anforderungen perfekt.

Sind Sie bereit, Meta AI zu ersetzen? Hier erfahren Sie, warum ClickUp Ihre erste Wahl sein sollte

Wenn Sie bis hierher gekommen sind, ist eines klar: Es gibt keinen Mangel an leistungsfähigen KI-Tools auf dem Markt. Ob Sie mit Perplexity intensiv recherchieren, mit Jasper markengerechte Kampagnen erstellen oder mit Claude die Workflows Ihres Teams analysieren – es gibt für jede Nische das passende Tool.

Wenn Sie jedoch Apps vereinfachen statt stapeln möchten, ist ClickUp die beste Wahl.

Warum? Im Gegensatz zu ChatGPT oder Meta AI bietet die All-in-One-Plattform von ClickUp alles aus einer Hand. Sie erhalten KI-gestütztes Schreiben, Aufgabenautomatisierung, Dokumentenerstellung und KI-gestützte Zusammenarbeit in Echtzeit – alles auf einer einzigen Plattform , die mit Ihrem Team mitwächst. Im Gegensatz zu Meta AI wurde ClickUp speziell für die Arbeit entwickelt – mit KI-Features, die Ihre tatsächlichen täglichen Workflows verbessern, nicht nur Unterhaltungen.

Anstatt zwischen Apps hin und her zu wechseln oder auf das nächste LLM-Update zu warten, können Sie sich organisieren, Routineaufgaben automatisieren und sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt – und das schon ab heute.

👉 Probieren Sie die kostenlose Version von ClickUp aus und erleben Sie, wie es ist, eine KI zu haben, die Ihnen nicht nur hilft, sondern tatsächlich Arbeit für Sie erledigt.