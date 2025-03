die 12 besten KI-Suchmaschinen, die Sie im Jahr 2025 ausprobieren müssen

Fragestunde! Verlassen Sie sich immer noch auf die Google-Suche, oder sind Sie bei Ihren Abfragen komplett auf KI umgestiegen? Vielleicht sind Sie irgendwo in der Mitte und diskutieren die beiden Fragen 😉

Egal, in welche Kategorie Sie fallen, ich bin hier, um Ihnen die Entscheidung ein wenig zu erleichtern.

In den letzten Monaten hat mein Team hier bei ClickUp diese KI-Such-Tools getestet, von ihnen gelernt und sie in verschiedenen Szenarien angewandt, um zu sehen, wie sie in Bezug auf ihre Fähigkeiten abschneiden. Die Ergebnisse waren, gelinde gesagt, ziemlich interessant.

Werfen wir also ohne Umschweife einen Blick auf die 12 besten KI-Suchmaschinen, die Sie in Ihrem Tech-Stack benötigen. Wir gehen auf ihre Features, Preise, Limits und mehr ein.

Was ist eine KI-Suchmaschine?

Nur-Text: Eine KI-Suchmaschine nutzt künstliche Intelligenz (KI) um seine Suchfunktionen zu verbessern und ein besseres Sucherlebnis durch die Erstellung von Zusammenfassungen, Informationskarten und mehr zu bieten.

Aber das wussten Sie ja schon. 🙄

Lassen Sie mich das erklären. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die sich vor allem auf Schlüsselwörter und Index stützen, verwenden KI-Suchmaschinen fortschrittliche Algorithmen und Techniken des maschinellen Lernens, um Suchanfragen zu analysieren.

Dazu gehört auch ein tiefes Eintauchen in den Kontext, die Absicht des Benutzers und die semantische Bedeutung hinter den Suchbegriffen, was Suchmaschinen hilft, relevantere und genauere Ergebnisse zu liefern.

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) erledigt hier einen großen Teil der Arbeit. Sie hilft bei der Interpretation der menschlichen Sprache und ermöglicht es der KI, komplexe Abfragen zu verstehen, Fragen in einer Unterhaltung zu beantworten und sogar personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Vorlieben und Ihres Verhaltens zu generieren.

Schließlich lernen die KI-Suchmaschinen ständig aus Ihren Abfragen und allgemeinen Suchmustern. Das ist richtig. Jedes Mal, wenn Sie KI für die Suche verwenden, trainieren Sie sie, besser zu suchen und relevantere Antworten zu geben.

Bevor wir weitermachen, hier noch ein kurzer Vergleich zwischen der herkömmlichen Suche und der KI-gestützten Suche.

Feature Standard-Suchmaschine KI-Suchmaschine Suchmethode Schlüsselwortbasiert NLP-basiert Verstehen Limitiert Semantisch und kontextbezogen Ergebnisse Generisch und oft irrelevant Hoch relevant und personalisiert Lernen Statisch Adaptiv

Vorteile der KI-Suchmaschinen

Haben Sie schon einmal nach den besten Restaurants in einem bestimmten Stadtteil gesucht und am Ende die beste Restaurantempfehlung 12 Meilen von Ihnen entfernt erhalten?

Dies ist eine eindeutige Unstimmigkeit zwischen der Suchabsicht und dem Kontext der Abfrage eines Benutzers. Alle großen Suchmaschinen haben gelegentlich mit diesem Problem zu kämpfen.

Hier können KI-Suchmaschinen helfen, indem sie den Kontext und die Absicht hinter den Abfragen etwas besser verstehen helfen. Das ist nur einer der Gründe für den Einsatz von KI-Suchmaschinen.

Hier sind einige weitere:

Verbesserte Benutzererfahrung: KI-gestützte Features wie Sprachsuche, natürliche Sprachverarbeitung und personalisierte Empfehlungen können die Suche intuitiver und angenehmer machen

KI-gestützte Features wie Sprachsuche, natürliche Sprachverarbeitung und personalisierte Empfehlungen können die Suche intuitiver und angenehmer machen Erhöhte Effizienz: KI-Suchmaschinen können große Datenmengen schnell verarbeiten und liefern Ergebnisse schneller als herkömmliche Suchmaschinen.

KI-Suchmaschinen können große Datenmengen schnell verarbeiten und liefern Ergebnisse schneller als herkömmliche Suchmaschinen. Verbesserte Genauigkeit: KI-Algorithmen können dabei helfen, minderwertige oder irrelevante Inhalte zu erkennen und herauszufiltern, wodurch die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert wird

KI-Algorithmen können dabei helfen, minderwertige oder irrelevante Inhalte zu erkennen und herauszufiltern, wodurch die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert wird Zugänglichkeit: Features wie Sprachsuche und Text-to-Speech können die Suche für Menschen mit Behinderungen zugänglicher machen

Features wie Sprachsuche und Text-to-Speech können die Suche für Menschen mit Behinderungen zugänglicher machen Personalisierung: KI-Suchmaschinen können die Vorlieben der Benutzer kennenlernen und die Ergebnisse entsprechend anpassen, was zu einem persönlicheren Erlebnis führt

KI-Suchmaschinen können die Vorlieben der Benutzer kennenlernen und die Ergebnisse entsprechend anpassen, was zu einem persönlicheren Erlebnis führt Mehr als nur "Suchen": KI-Suchmaschinen ermöglichen es Ihnen, mehr mit den generierten Antworten zu erledigen, z. B. sie in Google Tabellen zu exportieren. Sie können Ihnen auch helfen, eine Datenanalyse durchzuführen, falls erforderlich

Worauf sollten Sie bei einer KI-Suchmaschine achten?

KI-Suchmaschinen sind erstaunlich. Ich denke, so viel steht fest. Wie erledigen Sie nun die Suche nach der für Sie passenden? Im Folgenden sind einige der Aspekte aufgeführt, auf die ich beim Testen der Tools geachtet habe:

📌 Relevanz und Genauigkeit: Die KI-Suchmaschine sollte durchgängig Suchergebnisse liefern, die genau Ihrer Suchabsicht und Abfrage entsprechen, und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ergebnisse zuverlässig und frei von Fehlinformationen oder Verzerrungen sind

📌 Umfangreichheit: Sie sollte in der Lage sein, auf einen breiten Bereich von Informationsquellen zuzugreifen und diese zu verarbeiten, einschließlich Webseiten und anderer Datenquellen wie Bilder, Videos und Dokumente

📌 Geschwindigkeit und Effizienz: Die Suchergebnisse sollten schnell erscheinen, insbesondere bei zeitkritischen Abfragen. Außerdem sollte das Tool in der Lage sein, große Datenmengen effizient zu verarbeiten, um relevante Ergebnisse zu liefern

📌 Benutzererfahrung: Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein und Features wie Sprachsuche, Bildersuche und personalisierte Empfehlungen enthalten

📌 Datenschutz und Sicherheit: Der Datenschutz und die Sicherheit der Daten des Benutzers sollten Vorrang haben, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen geschützt sind und nicht missbraucht werden

📌 Anpassung: Sie sollten in der Lage sein, Ihr Sucherlebnis zu benutzerdefinieren, wie z. B. das Speichern von Sucheinstellungen oder das Einrichten von Benachrichtigungen. Das Tool sollte auch in der Lage sein, Ihre Präferenzen zu erkennen und die Ergebnisse entsprechend anzupassen

📌 Integration und Kompatibilität: Es sollte sich nahtlos in andere Online-Tools und -Dienste integrieren lassen und mit verschiedenen Geräten und Plattformen kompatibel sein

Die besten KI-Suchmaschinen im Überblick

Bevor wir in die Details eintauchen, hier ein kurzer Überblick über die KI-Tools für die Suche:

KI-Suchmaschinen Best für Schlüssel-Features Anfangspreis ClickUp KI-gestützte Workspaces und vernetzte Suche Eingebauter KI-Assistent (ClickUp Brain), vernetzte Suche, automatische Zusammenfassungen, Automatisierung von Aufgaben, personalisierte Vorschläge Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab $7/Monat Perplexity KI Recherchespezifische Suche Quellenverknüpfungen, Ordner zur Organisation von Abfragen, multimodale Suche, anpassbare Einstellungen für den Datenschutz Free; Pro ab $20/Monat Google Gemini Mehrsprachiger Support Verarbeitet Text, Code, Bilder und Audio, mehrsprachige Funktionen, Argumentation und Problemlösung Kostenlos; Preise variieren bei kostenpflichtigen Plänen Bing AI KI-unterstützte Suche Generative Suche, Deep-Search-Umschaltung, Bilderzeugung, Sicherheitsfilter Preise ab 1.000 Transaktionen; $15-$25 für weitere Transaktionen You.com (YouChat) Multimodale Suche Echtzeit-Webzugriff, 15+ KI-Modelle zur Auswahl, anpassbare Anwendungsfälle für die Suche, Integration mit Tools von Drittanbietern Free; Pro ab $20/Monat Komo Umfassende Suche Benutzerzentrierte Suchmodi, werbefreies Erlebnis, Ergebnisse im Format von Mindmaps, detaillierte Vorschauen Free; Monatlich ab $15 Yep Aufbau von KI-gesteuerten Suchbots für Geschäfte Unterstützt mehrere Formate, benutzerdefinierte Empfehlungen, über 50 Sprachen Bezahlte Pläne ab $399 Brave Search Unabhängige Sucherfahrung Auf Datenschutz ausgerichteter, unabhängiger Index, KI-Antworten mit Bildern, mehrsprachiger Support Free Phind Code-spezifische Abfragen und Suchen Unterstützt mehrere Programmiersprachen, Debugging-Hilfe, schnelle Antwortzeiten Free; Pro ab $20/Monat Andi Einfache, aber genaue Suchergebnisse Drei Modi (Lesen, Zusammenfassen, Erklären), werbefreie Ergebnisse, Fokus auf Datenschutz Free (Prototype) SearchGPT Prototyp Quellen- oder zitatspezifische Suche Echtzeit-Webdaten, Inline-Zitate, interaktive Inhalte NA DuckDuckGo AI Chat Verbesserter Datenschutz bei der Suche Hält KI-Suchunterhaltungen privat, unterstützt verschiedene KI-Modelle, einfacher Wechsel zwischen Suche und KI-Chat Kostenlos (Beta)

12 Beste KI-Suchmaschinen zum Ausprobieren

Jetzt wissen wir genau, wonach wir bei einer KI-Suchmaschine suchen. Aber bevorzugen Sie eine KI-unterstützte Suche oder eine vollständig KI-unterstützte Erfahrung? Ich war anfangs auch verwirrt.

Und was ist mit dem Datenschutz? Oder vielleicht müssen Sie eine benutzerdefinierte KI-Suchmaschine für Ihr Geschäft entwickeln. Was auch immer Ihr Anwendungsfall ist, wir finden hier die beste KI-Suchmaschine für Ihren Job.

1. ClickUp (am besten für die verbundene Suche und KI-gestützte Workspaces)

clickUp Brain verbindet intelligentes Aufgabenmanagement mit Wissensmanagement

Sie können Google oder Google Gemini einfach nach dem Wetter oder den Börsentrends des Tages fragen.

Aber kann eine KI Ihnen dabei helfen, diese eine verlorene Datei bei der Arbeit zu finden? Oder vielleicht brauchen Sie eine Unterhaltung, die wichtige Datenpunkte enthält, die Sie in Ihrer bevorstehenden Präsentation hervorheben müssen.

Nun, wir haben Sie bei ClickUp! Mit ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain, dem in ClickUp integrierten KI-Assistenten, können Sie ganz einfach Dateien oder Aufgaben finden und sogar eine Zusammenfassung darüber erstellen, was in Ihren Projekten vor sich geht.

Benötigen Sie Hilfe beim Verstehen eines komplexen Projektbriefs? Bitten Sie einfach die KI, sie für Sie zusammenzufassen oder zu vereinfachen.

erhalten Sie personalisierte und relevante Suchergebnisse in ClickUp's Connected Search Das Tool kombiniert die leistungsstarken Suchfunktionen von KI mit den fortschrittlichen Projektmanagement-Features von ClickUp und stellt so eine nahtlose Verbindung zwischen Dateien, Aufgaben, Personen und Projekten her.

Die gute Nachricht? Sie können mit der KI sprechen, ohne zu einer anderen Registerkarte wechseln zu müssen.

Instanz, als ich das letzte Mal eine Auszeit nahm, kam ich zurück und bat ClickUp Brain, mir Updates zu meinen Projekten der letzten Woche zu geben. Und da waren sie, fein säuberlich geordnete Aufzählungspunkte voller wichtiger Aktionspunkte und Diskussionen, die während meiner Abwesenheit stattfanden.

Was ich meine? Bye-bye endlose Threads und E-Mails, wir sehen uns nie wieder!

clickUp Brain kann ein großartiger Co-Pilot für Brainstorming und Ideenmanagement sein

Mit diesem raffinierten KI-Assistenten habe ich einen KI-Wissensmanager, der mir hilft, alles zu finden, was ich in meinem Workspace und den damit verbundenen Apps brauche, und einen KI-Projektmanager, der mich über aktuelle Projekte informiert, aufgaben zu automatisieren, und Stand-up-Zusammenfassungen zu erstellen, und eine KI-Schreiberin, die mir hilft, meine gesamte Kommunikation zu verbessern.

Als rollenspezifisches Tool kann ClickUp Brain den Kontext meiner Aufgaben verstehen und mir Vorschläge auf der Grundlage meiner primären oder bevorzugten Aktivitäten bei der Arbeit machen.

Wenn Sie ein Ersteller von Inhalten sind und ClickUp Brain nutzen, sind die Vorschläge eher für folgende Bereiche relevant erstellung von Inhalten, Brainstorming und ähnliche Anwendungsfälle.

die Erstellung einer benutzerdefinierten Automatisierung ist einfach mit ClickUp Brain

Schließlich können Sie die KI bitten, Ihnen bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben zu helfen oder den Status von Aufgaben mit einer einfachen Eingabeaufforderung zu aktualisieren, während Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. Wenn Sie eine leistungsstarke KI-Suchmaschine zur Verdoppelung der Produktivität bei der Arbeit, ClickUp Brain erfüllt alle Anforderungen!

ClickUp beste Features

Übersichtliche Darstellung von Aufgaben, Kommentaren und Threads

Fassen Sie lange Dokumente zusammen und extrahieren Sie Schlüsselpunkte

Transkribieren von Sprachnotizen und ClickUp Clips-Aufnahmen

Einfaches Erstellen von Social-Media-Posts, Projekt-Briefen, E-Mails und Meeting-Notizen

Stellen Sie der KI Fragen zu Ihren Aufgaben, Projekten und Ihrem Team

Generieren Sie Aufgabenbeschreibungen, Unteraufgaben und Fälligkeitsdaten auf der Grundlage von Aufforderungen

Automatische Erstellung von Zusammenfassungen und Elementen für Meetings

Bitten Sie die KI, Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte zu erstellen

ClickUp Beschränkungen

ClickUp Brain ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Perplexity KI (am besten für forschungsspezifische Suche)

{vom} Perplexity AI Für Benutzer, die wirklich gerne auf ihre Quellen eingehen, könnte Perplexity KI genau das Richtige sein. Das Tool ist großartig bei der Angabe von Quellenverknüpfungen, was besonders für rechercheorientierte Suchen nützlich ist.

Mir persönlich hat das Feature der Ordner sehr gut gefallen, mit dem ich spezifische Abfragen zu einem bestimmten Thema gruppieren und speichern kann. So konnte ich zum Beispiel alle meine Abfragen zum Thema "Experiential Marketing Research" in einem Ordner kategorisieren.

Das tool wurde auch für seine allgemeine Genauigkeit gelobt, die durch Vertrauenssignale von etablierten Quellen wie Google und Bing (zusammen mit seinen eigenen Algorithmen) ermöglicht wird, um die Zuverlässigkeit der dargestellten Informationen zu gewährleisten. Auf diese Weise wird das Risiko von Fehlinformationen minimiert und die Genauigkeit der Ergebnisse insgesamt erhöht.

Perplexity beste Features

Erstellen Sie Threads für den Browserverlauf und speichern Sie Sammlungen von Seiten, um eine bessere Organisation zu ermöglichen

Suche nach Bildern oder Videos mit einer multimodalen Suche

Verzichten Sie auf die Datenerfassung zur Verbesserung des KI-Modells und benutzerdefinieren Sie Ihre Einstellungen für den Datenschutz

Verwenden Sie den Inkognito-Modus, um den Datenschutz bei der Suche weiter zu verbessern. Dieser Modus stellt sicher, dass während der Nutzung des Dienstes kein Suchverlauf gespeichert wird

Perplexitätsbeschränkungen

Während die Benutzeroberfläche im Allgemeinen intuitiv ist, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung

Der Dienst kann nur Informationen und Erkenntnisse liefern, die auf Daten basieren, die bis Oktober 2023 verfügbar sind

Perplexität der Preise

Free Plan

Perplexity Pro: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer API-Preise für Businesses: Bereich von 0,2 bis 5 $ je nach spezifischem Modell

Perplexity-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

*Weiter lesen: Perplexity vs. Google: Die Entscheidung für das beste search tool

3. Google Gemini (am besten für mehrsprachigen Support)

{vom} Google Gemini Aufgrund seiner Integration in das Google-Ökosystem zeichnet sich Google Gemini als vielseitige KI-Suchmaschine aus. Sie verfügt über beeindruckende 1,5 Billionen Parameter und übertrifft damit frühere Modelle in Bezug auf ihren Umfang erheblich.

Aber was bedeutet das für Sie und mich? Die Parameter entscheiden darüber, wie viele Daten sie verarbeiten kann und in welcher Form. Im Fall von Gemini kann es wesentlich größere Datenmengen in Form von Video, Audio, Codebases und Text verarbeiten.

Das Tool ist auch für seine Mehrsprachigkeit bekannt, aber ich fand es toll, wie es folgende Funktionen integriert hat Gemini Live für mehr als 40 Sprachen auf Android-Geräten. Diese mehrsprachige Sprachsuche gibt den KI-Suchmaschinen eine ganz neue Dimension und macht die Technologie auch für nicht englischsprachige Benutzer zugänglich.

Da Gemini als einsteigerfreundlicher Chatbot-Builder favorisiert wird, eröffnet der mehrsprachige Support eine ganz neue Welt der Möglichkeiten.

Google Gemini beste Features

Verarbeitet und generiert Text, Code, Bilder und Audio und ist damit ein vielseitiges search tool

Schreiben, Verstehen und Debuggen von Code in mehreren Programmiersprachen

Hervorragende Argumentations- und Problemlösungsfähigkeiten. Zu den reinen Text-Fragen, Gemini erreicht 90%während menschliche Experten etwa 89 % erreichen

Bewältigung umfangreicher Aufgaben aufgrund größerer Parameter (daher für anspruchsvolle Anwendungen geeignet)

Google Gemini Einschränkungen

Der vollständige Zugriff ist auf Entwickler und Enterprise-Kunden auf Google Cloud-Plattformen wie Vertex AI und Generative AI Studio beschränkt

Google Gemini-Preise

Free zur Nutzung ohne Obergrenzen für Fragen

Benutzerdefinierte Preise für fortgeschrittene Anwendungsfälle

Google Gemini Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Bing KI (Beste für KI-unterstützte Suche)

via {\an8}Bing AI_ Bing ist einer der ältesten Akteure im Suchmaschinengeschäft. Neben Microsoft Copilot, der Antwort des Technologiekonzerns auf den Boom der KI-Assistenten, hat Microsoft die allgemeine Suchfunktion in Bing mit einem KI-Overlay erweitert.

Bing sieht zwar aus wie eine herkömmliche Suchmaschine und fühlt sich auch so an, verfügt aber über fortgeschrittene KI-Suchoptionen wie eine Umschaltfläche zur Aktivierung von "Deep Search ". Dieses Feature befindet sich jedoch noch in der Beta. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten, Die KI-Fähigkeiten von Bing werden langsam eingeführt, wobei Features wie zusätzliche Zitate und Links auf der rechten Seite auftauchen.

Dennoch würde ich diese Suchmaschine denjenigen empfehlen, die den Mittelweg zwischen einer normalen Suchmaschine und KI ausprobieren wollen

Bing KI beste Features

Nutzen Sie die generative Suche, um umfassende, von der KI generierte Erkenntnisse auf Ihrer Seite zu erhalten

Aktivieren Sie Sicherheitsfilter innerhalb der Suche mit dem Safe Search Feature

Generieren Sie Bilder aus textbasierten Eingabeaufforderungen mit dem Image Creator

Bing KI-Einschränkungen

Microsoft warnt vor langsameren Ladezeiten, da Maßnahmen ergriffen wurden, um die Genauigkeit des generierten Textes zu gewährleisten

Bing KI Preise

Free: 1.000 Transaktionen pro Monat kostenlos für alle Märkte

1.000 Transaktionen pro Monat kostenlos für alle Märkte S1: $25 pro 1.000 Transaktionen, $25 pro 25.000 Transaktionen*

$25 pro 1.000 Transaktionen, $25 pro 25.000 Transaktionen* S2: 15 $ pro 1.000 Transaktionen, 15 $ pro 10.000 Transaktionen*

Weitere Informationen finden Sie unter Die Preisgestaltung von Bing hier .

5. You.com alias YouChat (am besten für die multimodale Suche)

via {\an8}Du.com_ You.com ist nicht die typische KI-Suchmaschine. Diese Plattform wurde entwickelt, um mit Google und anderen Internetgrößen zu konkurrieren, und bietet einen Chat-First-Ansatz für die Suche.

Mir hat es sehr gut gefallen, dass man zwischen mehreren KI-Modellen wählen kann, die bequem neben der Leiste zum Chatten angezeigt werden. Das macht Sinn angesichts des übergeordneten Ziels des Unternehmens, modellunabhängig zu sein, d. h. nicht an ein bestimmtes KI-Modell gebunden zu sein.

Die Plattform kann sogar empfehlen, welches KI-Modell für eine bestimmte Aufgabe besser geeignet ist, z. B. Claude zum Schreiben. Sie können Ihre Abfrage mit der Auswahl eines bestimmten Anwendungsfalls beginnen, z. B. Forschung, Kreativität oder Genie, oder eine eigene Abfrage auf der Grundlage bestimmter Anwendungsfälle erstellen. Ich fand das ganze Verfahren recht einfach.

Ein weiteres herausragendes Feature ist die Fähigkeit von You.com, in Echtzeit auf das Internet zuzugreifen, was es viel genauer macht als seine Konkurrenten mit begrenzten Daten oder ohne Echtzeit-Webzugang.

Die besten Features von You.com

Integriert Echtzeitdaten in seine Antworten, d. h. Sie erhalten die neuesten Informationen und nicht nur Ergebnisse aus dem Cache

Zeigt im Recherchemodus in Echtzeit die Quellen an, aus denen die Daten stammen

Sie können zwischen mehr als 15 verschiedenen KI-Modellen (z. B. GPT-4o mini) oder auf der Grundlage von Anwendungsfällen wechseln

Nutzen Sie das YouApps Feature zur Integration mit Tools von Drittanbietern wie Todoist

You.com Beschränkungen

Die Ergebnisse der "Smart"-Version des KI-Modells scheinen akkurat zu sein, sind aber recht einfach

You.com Preise

Pro: $20 pro Monat

Teams: $30 pro Monat

*Mehr lesen: Wie man KI für Aufgaben des täglichen Lebens nutzt: Moderne Lebenskompetenzen

6. Komo KI (am besten für eine umfassende Suche)

{vom} Komo AI Komo AI definiert neu, wie integrierte Suche aussieht, und ich bin dabei!

Anstelle von textbasierten Antworten zeigt Komo Webseitenlinks, X-Threads, YouTube-Videos und zusätzliche Links auf der rechten Seite an. Für diejenigen, die eine oberflächliche Suche suchen, wird eine von der KI generierte Zusammenfassung hilfreicher Ergebnisse ebenfalls auf der rechten Seite angezeigt.

Auf diese Weise können Sie sich schnell einen Überblick über mehrere Datenpunkte verschaffen und das, was Ihnen auffällt, vertiefen. Das nenne ich eine "intelligente Benutzeroberfläche"

Gut gefallen haben mir auch die generierten Folgefragen, die gezielt und hilfreich sind, wenn man mehr über eine bestimmte Frage erfahren möchte. Eine erweiterte Suche kann man nur zu erledigen, indem man auf eine der Folgefragen klickt, anstatt selbst eine Frage zu formulieren. Wenn Sie eine neue Suche starten möchten, müssen Sie diese über das obere Menü aufrufen.

Die besten Features von Komo:

Bietet vier auf den Benutzer ausgerichtete Suchmodi: Fragen, Suchen, Recherchieren und Erkunden

Positioniert sich als private, werbefreie Suchmaschine

Entfaltet kleine, aber detaillierte Vorschaubilder für Referenzlinks, so dass Sie die Quellen schnell überprüfen können

Feature: Mind Map Format zur visuellen Organisation der Ergebnisse

Ermöglicht die Sortierung der Ergebnisse nach Kategorien wie Ergebnisse, Nachrichten und Videos

Komo-Beschränkungen

Einige Benutzer könnten die Features für Unterhaltungen als einschränkend empfinden, da sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Folgefragen hinzuzufügen

Es ist nicht möglich, Text aus den Ergebnissen zu kopieren oder zu extrahieren, was die Möglichkeiten, die Daten zu erledigen, wenn die Suche abgeschlossen ist, limitiert. Komo AI behauptet, dass die Benutzer besser mit den Informationen interagieren sollen, als einfach nur Text zu kopieren

Komo Preise

Monatlich: $15 pro Monat

$15 pro Monat Premium: 30 $ pro Monat

30 $ pro Monat Business: $200 pro Monat

$200 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Weiter lesen: Prompt Engineering Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen

7. Yep (am besten geeignet für den Aufbau von KI-gestützten Suchrobotern für Geschäfte)

via {\an8}Ja, AI_ Wenn Sie Ihre eigene KI-Suchmaschine bauen wollen, brauchen Sie Yep AI. Yep AI wurde speziell für Unternehmen entwickelt und bietet KI-gesteuerte Menschen oder Chatbot-Avatare, die schnell auf Ihre Daten trainieren und Ihnen helfen können ihre Kunden zu führen bei der Beantwortung ihrer Abfragen.

Das Setup ist recht einfach. Sie können es mit Daten in verschiedenen Formaten füttern, wie z.B Word-Dokumente, PDFs , Ihre Website oder sogar Excel-Tabellen. Es ist kein aufwändiger Code erforderlich, um die Daten in das richtige Format zu konvertieren.

Sobald das Training erledigt ist, benutzerdefinieren Sie ihn und starten Sie ihn auf Ihrer Website - und schon sind Sie erledigt! Sie haben soeben Ihren eigenen privaten KI-Suchbot erstellt (der wie ein Mensch aussieht).

Die besten Features der KI

Kann Informationen in verschiedenen Formaten wie PDFs oder Word-Dateien verarbeiten und sogar Bilder in den Dokumenten interpretieren

Bietet benutzerdefinierte, intelligente Empfehlungen auf der Grundlage spezifischer Abfragen

Kann in Bezug auf Aspekte wie Farbschema und Umgangston auf der Grundlage von Markenrichtlinien benutzerdefiniert werden

Unterstützt Anfragen in über 50 Sprachen über mehrere Kanäle

Einschränkungen bei der KI

Das Tool kann nicht mit Apps von Drittanbietern wie einem WhatsApp-Kundenchat integriert werden

Yep KI Preise (für digitale Menschen)

Starter: Free

Free Startup: $399

$399 Unternehmen: $799

$799 Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

8. Brave Search (Beste unabhängige Sucherfahrung)

/%img/ Brave Search Brave Search ist eine KI-unterstützte Funktion des Brave Browsers. Sie wurde von Brave selbst entwickelt und wird von eigenen Modellen und Algorithmen angetrieben.

Als auf Datenschutz ausgerichtete KI-Suchmaschine arbeitet Brave Search unabhängig und liefert neben herkömmlichen Suchergebnissen auch sofortige Antworten mit zitierten Quellen.

Es sah aus wie Google und fühlte sich auch so an, und ich war zunächst nicht beeindruckt. Aber wenn man auf "Mit KI antworten" klickt, ändert sich das Ganze, um Informationsschnipsel und reichhaltigere Ergebnisse mit Bildern zu generieren.

Dies ist ein wichtiges Feature, das man sich notieren sollte, denn KI ist optional und kann bei Bedarf eingesetzt werden; sie ist nicht standardmäßig aktiviert.

Brave Search beste Features

Priorisiert den Datenschutz des Benutzers und vermeidet die Nachverfolgung von Daten, um unvoreingenommene Suchergebnisse zu gewährleisten

Verwendet einen eigenen, unabhängigen Index, der ein neutraleres Sucherlebnis bietet

Derzeit in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch verfügbar

Antworten mit Text, Bildern und Karten mit Informationen zu interessanten Orten

Brave Search Einschränkungen

Das KI-Overlay kann manchmal das Sucherlebnis beeinträchtigen und zu viele Klicks erfordern

Preise für Brave Search

Free

9. Phind (am besten für code-spezifische Abfragen und Suchen)

via Phind Phind ist eine generative KI-Suchmaschine speziell für für Entwickler entwickelt die es ihnen ermöglicht, schnell präzise Antworten auf komplexe Code-Fragen zu finden.

Phind wurde im Juli 2022 auf den Markt gebracht und nutzt große Sprachmodelle (LLMs) und hochwertigen Kontext, um Antworten in etwa 15 Sekunden zu liefern, deutlich schneller als herkömmliche Suchmaschinen, die viel länger als 34 Sekunden brauchen können.

Phind verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermutigt zu detaillierten Abfragen, so dass selbst ein abschließender Code-Laie wie ich dort nach einem Code-Schnipsel fragen kann. Aber ich habe die meiste Zeit damit verbracht, mir erklären zu lassen, wie etwas funktioniert, und ich habe einige wirklich gute, erklärende Antworten bekommen.

Phind beste Features

Unterstützt die Programmierung in mehreren Sprachen, darunter Python, JavaScript, Java, C++ und andere

Hilft bei der Fehlersuche, erklärt Code-Schnipsel und schlägt Verbesserungen vor

Beantwortet Fragen zu Informatikkonzepten, Software-Engineering-Prinzipien, Programmierparadigmen und anderen theoretischen Aspekten

Unterstützung bei der Erstellung oder Verbesserung der API-Dokumentation

Phind Einschränkungen

Unterstützt derzeit hauptsächlich Englisch

Preisangaben

Phind Pro: $20 monatlich

$20 monatlich Phind Business: $40 monatlich

10. Andi (Am besten für einfache, aber genaue Suchergebnisse)

via {\an8}Andi AI_ Wenn Sie die klassische KI-Phrase "In der heutigen schnelllebigen Welt," leid sind, brauchen Sie Andi. Diese KI-Suchmaschine gibt Ihnen einfache Antworten in der einfachsten Sprache, die möglich ist.

Das tool hat drei Modi: Lesen, Zusammenfassen und Erklären, die Ihr Sucherlebnis relevanter und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten machen.

Mir gefiel der Modus Lesen am besten, da er ziemlich genau wie ein Artikelviewer funktioniert. Das Feature "Zusammenfassen" fühlte sich nach Standard an, aber ich mochte "Erklären", bei dem das Tool komplexe Themen in kleine, mundgerechte Häppchen zerlegt.

Andi beste Features

Generiert die minimal notwendigen Informationen zur Beantwortung einer Frage, um den Benutzer nicht zu überfordern

Liefert genaue, werbefreie und auf den Datenschutz ausgerichtete Suchergebnisse

Verwendet eine Kombination aus generativer KI, Live-Daten und semantischer Suchtechnologie, um genaue Ergebnisse zu liefern

Verarbeitet minimale Daten und speichert keine Cookies

Andi-Einschränkungen

Andi befindet sich noch in der Beta Version, die laut dem Team eine stabile Beta ist, was jedoch die breitere Anwendung des tools im Moment limitiert

Preise für Andi

Free

11. SearchGPT Prototype (am besten für quellen- oder zitatspezifische Suche)

über SucheGPT Sie fragen sich vielleicht, was der Unterschied zu ChatGPT ist. Wie der Name schon sagt, geht es bei SearchGPT mehr um die Suche und weniger um das Chatten.

Die Unterhaltung ist zwar vorhanden, aber der Schwerpunkt liegt eher darauf, Ihnen die richtigen Links und Quellen zu liefern, als Antworten zu generieren. Jede Antwort von SearchGPT wird mit eindeutigen Quellen verknüpft, so dass die Benutzer sie bis zur Quelle zurückverfolgen können.

Der Clou? SearchGPT kann Ihnen Referenzen von Verlagen und Websites liefern, die sich gegen die Aufnahme in die Liste für generative KI-Trainingsdaten entschieden haben. Aber freuen Sie sich noch nicht zu sehr, denn Sie müssen sich für eine Warteliste anmelden, um es auszuprobieren.

Die besten Features von SearchGPT

Kombiniert die fortschrittliche KI von OpenAI mit Echtzeit-Webdaten, um präzise Suchergebnisse zu liefern

Enthält Inline-Zitate und Links in den Ergebnissen für mehr Transparenz

Ergebnisse enthalten interaktive Inhalte, einschließlich Bilder und Videos

SearchGPT Beschränkungen

Es handelt sich derzeit um einen Prototyp, der nur einer ausgewählten Nummer von Benutzern zur Verfügung steht

SearchGPT Preise

Nicht verfügbar

Weiter lesen: ChatGPT vs. ClickUp: Welches generative KI-Tool ist das beste?

über DuckDuckGo KI-Chat Die meisten von uns haben sich von DuckDuckGo als Browser angezogen gefühlt, weil es sich dem Datenschutz der Benutzer verpflichtet fühlt. Die KI-erweiterte Suchfunktion (Beta) der Plattform geht einen Schritt weiter und bietet ein dynamisches Sucherlebnis.

Das KI Feature in DuckDuckGo hat mir direkt auf der Seite mit den Suchergebnissen prägnante und informative Antworten gegeben. Es ist ein ziemlicher Standard bei der Erstellung von Zusammenfassungen, Informationskarten und zusätzlichen Links.

Was ich am meisten schätze, ist die Tatsache, dass mein Datenschutz nicht beeinträchtigt wird. Im Gegensatz zu anderen KI-Suchmaschinen ist die KI von DuckDuckGo so konzipiert, dass sie die Daten der Benutzer respektiert und sicherstellt, dass meine Suchen privat und sicher bleiben. Das KI Feature befindet sich zwar noch in der frühen Phase, ist aber sehr vielversprechend.

DuckDuckGo KI Chat beste Features

Hält Unterhaltungen privat und nutzt sie nicht für das Training von KI-Modellen

Unterstützt verschiedene KI-Modelle, darunter GPT-3.5 Turbo von OpenAI, Claude 3 Haiku von Anthropic, Llama 3.1 70B von Meta und Mixtral 8x7B von Mistral AI

Ermöglicht Benutzern den einfachen Wechsel zwischen traditioneller Suche und KI-Chat

DuckDuckGo KI Chat Einschränkungen

Derzeit gibt es ein tägliches Limit für die Nutzung, das nicht über Zahlungspläne erhöht werden kann

DuckDuckGo AI Chat Preise

Kostenlos (Beta)

Weiterlesen: Wie man allgemeine KI-Herausforderungen überwindet

Supercharge Your Search With AI

Wie versprochen, habe ich Ihnen alle coolen KI-Tools vorgestellt, auf die mein Team und ich kürzlich gestoßen sind. Auch davon gibt es eine große Auswahl.

Einige sind Chatbots, andere bieten KI-unterstützte Suchmaschinen und wieder andere haben KI-Assistenten, die den gesamten Suchprozess für Sie übernehmen. Wir haben sogar ein Tool gefunden, mit dem Sie benutzerdefinierte KI-Suchroboter erstellen können!

