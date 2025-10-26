Die 11 besten Jotform-Alternativen, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Denken Sie darüber nach, von Jotform zu wechseln?

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Jotform-Alternativen zu erkunden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Zwar wird Jotform seit langem als Favorit für die Erstellung von Online-Formularen bevorzugt, doch gibt es mittlerweile viele neue Optionen – einige davon mit besseren Features, benutzerfreundlicheren Oberflächen und flexibleren Preismodellen. Tatsächlich ist die Erstellung ansprechender, datengesteuerter Formulare dank dieses wachsenden LineUps an leistungsstarken Tools zur Formularerstellung, die auf vielfältige Bedürfnisse zugeschnitten sind, einfacher denn je.

Egal, ob Sie als Marketingfachmann erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten benötigen, als kleines Unternehmen auf die Kosten achten oder einfach nur nach einem einfacheren tool suchen – die richtige Alternative kann Ihre Erfahrung bei der Erstellung von Formularen verbessern.

Hier habe ich die besten Optionen zusammengestellt, die Jotform in Bezug auf Features, Benutzerfreundlichkeit und Wert in nichts nachstehen, damit Sie die für Ihre Projekte am besten geeignete Lösung finden.

Worauf sollten Sie bei einer Jotform-Alternative achten?

Bei der Auswahl einer Jotform-Alternative ist es wichtig, die Features zu identifizieren, die Ihren Zielen entsprechen. Hier finden Sie einen kurzen Leitfaden dazu, worauf Sie achten sollten, um den perfekten Generator für Formularsammlungen für Ihre Anforderungen zu finden.

Anpassungsfunktionen: Wählen Sie einen Formular-Generator, mit dem Sie benutzerdefinierte Formulare für alle Anforderungen erstellen können. Er sollte außerdem über genügend Features verfügen, um verschiedene Formate von Formularen wie Kontakt-, Wählen Sie einen Formular-Generator, mit dem Sie benutzerdefinierte Formulare für alle Anforderungen erstellen können. Er sollte außerdem über genügend Features verfügen, um verschiedene Formate von Formularen wie Kontakt-, Kundenfeedback- und Registrierungsformulare zu unterstützen.

Sicherheit: Wählen Sie einen Formular-Generator mit strengen Richtlinien zur Datenspeicherung, um sichere Online-Formulare zu erstellen. Dies schützt alle sensiblen Daten, die von den Befragten bei der Übermittlung von Formularen und bei Online-Umfragen freigegeben werden.

Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für einen intuitiven Entscheiden Sie sich für einen intuitiven Formular-Generator , mit dem Sie Formulare mit erweiterten Funktionen erstellen können, ohne dass komplexer Code oder eine lange Einarbeitungszeit erforderlich sind. Ein Drag-and-Drop-Editor ist ein Pluspunkt.

Kosteneffizienz: Entscheiden Sie sich für Formular-Generatoren, mit denen Sie eine große Anzahl von Formularen erstellen können, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Heutzutage sehen sich Teams mit zwei wachsenden Problemen konfrontiert: AI-Wildwuchs und Arbeits-Wildwuchs. AI-Wildwuchs entsteht, wenn jede Abteilung unterschiedliche KI-Tools einsetzt, wodurch Daten verstreut und Workflows unzusammenhängend werden. Arbeits-Wildwuchs tritt auf, wenn Informationen über Dutzende von Apps, Formularen, Tabellenkalkulationen und Posteingängen verstreut sind.

Dies wirkt sich direkt auf Formular-Tools aus. Wenn Ihr Formular-Generator Daten isoliert speichert oder Sie in einen weiteren eigenständigen Workflow zwingt, nimmt die Zersplitterung zu. Tools wie ClickUp verhindern dies, indem sie Formularerstellung, Übermittlungen, Automatisierungen, KI-Analysen und Aufgabenausführung in einem Workspace zentralisieren – und so sowohl die KI-Zersplitterung als auch die Arbeitszersplitterung reduzieren.

Die besten Jotform-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp End-to-End-Erstellung von Formularen mit Workflows, KI und Automatisierung von Aufgaben • Formularansicht mit bedingter Logik • Automatische Erstellung von Aufgaben aus Antworten • Dashboards für Echtzeitanalysen • Über 100 Automatisierungen • Native KI für Formularerstellung und Einblicke • Umfassende Integrationen (Slack, Sheets, Zapier) Free Forever; kostenpflichtig ab 7 $ pro Benutzer und Monat Google Forms Einfache Formulare in Google Workspace • Unbegrenzte Anzahl an Formularen und Antworten • Vorgefertigte Vorlagen • Automatische Diagramme und Grafiken • Native Integration von Google Tabellen Kostenlos; Business-Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat Typeform Interaktive, markenspezifische Formular-Formulare • UX mit jeweils nur einer Frage • Multimedia-Support • Integrierte Analysen • Über 300 Integrationen • KI-basierte Antwortanalyse Free; kostenpflichtig ab 29 $/Monat Wufoo Schnelles Setup für Formulare mit Berichterstellung und Zahlungsfunktionen • Über 400 Vorlagen • Bedingte Logik • CSS-Benutzerdefinierung • Zahlungen über Stripe und PayPal • Integrationen mit Asana und WordPress Free; kostenpflichtig ab 19 $/Monat SurveyMonkey Umfangreiche Umfragen mit detaillierten Analysen • Erweiterte Verzweigungslogik• Matrix- und Bewertungsfragen• KI-gestützte Analysen• Über 200 Integrationen (Salesforce, HubSpot) Free; kostenpflichtig ab 99 $/Monat Cognito Forms Formulare mit komplexen Berechnungen und Zahlungen • Drag-and-Drop-Builder • Erweiterte Berechnungen • Bedingte Logik • Stripe- und PayPal-Integration • Branchenspezifische Vorlagen Free; kostenpflichtig ab 15 $/Monat Formstack HIPAA-konforme, sichere Formularautomatisierung • HIPAA-, DSGVO- und PCI-Konformität • Erweiterte Datenweiterleitung • Leistungsstarke Bedingungen • Über 260 Integrationen • Automatisierung der Dokumentenerstellung Ab 99 $/Monat Zoho Forms Formular-Automatisierung für Benutzer des Zoho-Ökosystems • Drag-and-Drop-Builder • HIPAA-Konformität • Benachrichtigungen in Echtzeit • Native Zoho CRM/Mail-Integration Free; kostenpflichtig ab 10 $/Monat Microsoft Forms Einfache Formulare in Microsoft 365 • Zusammenarbeit in Echtzeit • Quizze und Umfragen • Automatische Diagramme • Excel- und OneNote-Integration • Mehrsprachige Unterstützung Free Paperform Hochwertig gestaltete Formulare für Zahlungen und Buchungen • Über 700 Layouts • Formulare für Zahlung und Termin • Einbettung von benutzerdefiniertem CSS • Über 2.000 Integrationen • Digitale Signaturen Ab 29 $/Monat ProProfs Survey Maker Umfragen, Quizze und Feedback-Erfassung • Drag-and-Drop-Editor • Verschiedene Fragetypen • Teamzusammenarbeit • Mailchimp- und GA-Integrationen Free; kostenpflichtig ab 19,99 $/Monat

Die 11 besten Jotform-Alternativen

Hier sind 11 der besten Jotform-Alternativen zur Erstellung von Formularen, die sich sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Gebrauch eignen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die anpassbare Erstellung von Formularen und die Datenerfassung)

ClickUp ist eine leistungsstarke Arbeitsmanagement-Software mit erweiterten Features – sie erweist sich mühelos als eine der besten Jotform-Alternativen.

Hier sind einige der Features, die ich zum Erstellen von Formularen und zum Sammeln von Daten nutze:

Organisieren Sie Formulardaten besser mit ClickUp Erstellen Sie Formulare mit Features wie bedingter Logik mithilfe der ClickUp-Formularansicht

Mit der ClickUp-Formularansicht kann ich hervorragende Formulare für jeden Zweck erstellen – zum Sammeln von Mitarbeiterfeedback, zum Gewinnen von Kundenerkenntnissen, zur Durchführung von Marktumfragen und vieles mehr.

Außerdem kann ich Umfragen und Formulare ganz nach meinen Bedürfnissen benutzerdefiniert anpassen. Von Farben bis hin zu Designs kann ich selbst kleinste Details ändern, um Dokumente zu erstellen, die genau auf mein Unternehmen und die Bedürfnisse meiner Zielgruppe zugeschnitten sind.

Die ClickUp-Formularansicht verfügt zudem über bedingte Logik, wodurch ich Formulare und Umfragen entwerfen kann, die sich intelligent an die Antworten der Benutzer anpassen. Dies macht es zu einem fortschrittlichen Formular-Tool, das sich für die Erstellung komplexer Formulare eignet.

Automatisieren Sie alles von der Analyse von Formulardaten bis zum Versenden von Aufgaben-Benachrichtigungen mit ClickUp Automatisierungen

Nach der einfachen Erstellung von Formularen folgen die Umfrageantworten und die Datenverwaltung. Hierfür vertraue ich auf ClickUp Automatisierungen.

Mit einer Suite von über 100 Automatisierungen nutze ich dieses Feature, um den mühsamen manuellen Aufwand bei der Erfassung und Analyse von Umfrageantworten zu vermeiden. Ich weise Aufgaben zu und hinterlasse Kommentare auf den Formularen, um sicherzustellen, dass das richtige Mitglied des Teams die entsprechenden Maßnahmen ergreift.

Darüber hinaus verfügt ClickUp über KI-gestützte Analysen, die jede Antwort präzise auswerten und so fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um personalisierte Formulare zu erstellen, detaillierte Analysen zu generieren, Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr

Wenn ich mit benutzerdefinierten Anpassungen oder der Analyse der Leistung der Formularformulare in Verzug gerate, nutze ich ClickUp Brain.

Dieses intelligente KI-Tool kann alles – personalisierte und dynamische Formulare erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Formulardaten analysieren und alles dazwischen – und das alles in wenigen Minuten! Ein echter Lebensretter!

Die besten Features von ClickUp

Implementieren Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp , um Formularfelder an Ihre Anforderungen bei der Datenerfassung anzupassen

Erfassen Sie Formularantworten automatisch in ClickUp-Aufgaben , um Übermittlungen in Ihrem Workspace einfach zu verfolgen, zu verwalten und zuzuweisen.

Nutzen Sie ClickUp-Formularvorlagen , um schnell Standard-Formate wie Feedback-Formulare, Anfrageformulare und Umfragen zu erstellen

Zeigen Sie Daten der Übermittlung direkt in den ClickUp-Dashboards an und analysieren Sie sie, um Einblicke in Echtzeit zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen

Nutzen Sie ClickUp-Integrationen , um Formulare nahtlos in Apps von Drittanbietern wie Google Tabellen, Slack und Zapier zu integrieren.

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann es zu einer leichten Lernkurve kommen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

E-Mails sind out, ClickUp-Formulare sind in!

E-Mails sind out, ClickUp-Formulare sind in!

2. Google Forms (Am besten geeignet für die Erstellung einfacher Formulare innerhalb des Google-Ökosystems)

via Google Forms

Google Forms ist ein cloudbasierter Formular-Generator. Er ist intuitiv, benutzerfreundlich und ideal für Anfänger.

Dank der umfangreichen Features für die Zusammenarbeit können Sie Umfragen und Formulare erstellen, für die Beiträge verschiedener Mitglieder des Teams erforderlich sind.

Ich finde auch die benutzerdefinierten Anpassungsfunktionen des Tools ziemlich solide. Mit ihnen können Sie wichtige Branding-Elemente wie Farben, Bilder, Schriftarten usw. personalisieren. Google Forms unterstützt zudem bedingte Logik.

Die besten Features von Google Forms

Bietet unbegrenzte Erstellung von Formularen und Antworten

Bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für Feedback-Formulare , Bewerbungsformulare usw., damit Sie ganz von vorne loslegen können

Erstellt automatische Diagramme und Grafiken für die Echtzeit-Datenanalyse

Google Forms lässt sich nahtlos in Google Workspace-Tools wie Google Analytics, Sheets usw. integrieren

Einschränkungen von Google Forms

Bietet nur grundlegende Features

Eingeschränkte Integrationen von Drittanbietern

Preise für Google Forms

Free Forever

Business Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Forms

Capterra: 4,7/5 (über 10.800 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn man nur eine Plattform nutzen würde? Als Alleskönner-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

3. Typeform (Am besten geeignet für die Erstellung interaktiver, dialogorientierter Formulare und Umfragen)

via Typeform

Wenn Sie effiziente Formulare erstellen möchten, die zu Ihrer Marke passen, empfehle ich Typeform.

Mit diesem Umfrage-Tool können Benutzer Formulare erstellen, die hochgradig benutzerdefiniert und interaktiv sind. Fügen Sie Branding-Elemente, Video-Inhalte, Follow-ups hinzu – was immer Sie möchten.

Was mir an Typeform außerdem gefällt, ist die Technik zur Datenverarbeitung und -analyse. Die integrierte KI analysiert automatisch alle Antworten, sodass Ihnen die mühsame Arbeit erspart bleibt.

Die besten Features von Typeform

Hilft bei der Erstellung ansprechender dialogorientierter Formulare mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Unterstützt Multimedia- Elemente wie Bilder und Videos

Bietet integrierte Analysetools zur Nachverfolgung von Antworten und Abschlussraten

Lässt sich mit über 300 wichtigen Apps und tools wie Zapier, Google Tabellen und Mailchimp integrieren

Limitierungen von Typeform

Beinhaltet eine gewisse Einarbeitungszeit

Der Free-Plan bietet nur eingeschränkte Features

Preise für Typeform

Free Forever

Basic: 29 $/Monat

Plus: 59 $/Monat

Geschäft: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Growth Essentials: 199 $/Monat

Growth Pro: 349 $/Monat

Growth Custom: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Typeform

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

G2: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

4. Wufoo (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerfreundlicher Formulare und Berichterstellung)

via Wufoo

Als Nächstes auf meiner Liste der besten Jotform-Alternativen steht Wufoo, entwickelt von SurveyMonkey. Dieser Formular-Generator ist sehr vielseitig.

Sie können damit einfache Anmeldeformulare, Kontaktformulare, Mitarbeiterbefragungsformulare und benutzerdefinierte Berichte erstellen – ganz ohne Code. Außerdem können Sie Zahlungsformulare erstellen, um virtuelle Zahlungen über Stripe, PayPal usw. zu akzeptieren.

Da das Tool rein cloudbasiert ist, werden alle Ihre Formulardaten und Umfrageantworten mit Sicherheit an einem zentralen Speicherort gespeichert.

Die besten Features von Wufoo

Bietet über 400 vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Formulartypen

Bietet benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten mit CSS für das Branding

Bietet ein intuitives Feature für bedingte Logik zur benutzerdefinierten Anpassung der Benutzererfahrung

Lässt sich mit Tools wie Asana, Mailchimp und WordPress integrieren

Limitierungen von Wufoo

Der Free-Plan bietet nur sehr grundlegende Features

Für benutzerdefinierte Anpassungen sind möglicherweise CSS-Kenntnisse erforderlich

Preise für Wufoo

Free Forever

Starter: 19 $/Monat

Professional: 39 $/Monat

Advanced: 99 $/Monat

Ultimate: 249 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wufoo

G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

5. SurveyMonkey (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen und Umfragen mit leistungsstarken Analysefunktionen)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey ist eines der umfassendsten tools auf dieser Liste.

Diese Jotform-Alternative ist hilfreich für Teams, die täglich große Mengen an Umfragedaten verarbeiten. Die KI-Funktion bietet detaillierte Analysen der Antworten, was die Datenverarbeitung und damit die Entscheidungsfindung erleichtert.

Das ist noch nicht alles – mit dem tool können Sie Formulare auch direkt in Webseiten, E-Mails usw. einbetten, sodass Ihre Zielgruppe diese schnell ausfüllen kann, ohne auf eine andere Seite weitergeleitet zu werden.

Die besten Features von SurveyMonkey

Bietet eine riesige Auswahl an hochwertigen, anpassbaren Vorlagen für die Erstellung von Formularen und Umfragen

Unterstützt Features wie erweiterte und verzweigte Logik, um die richtigen Daten zu erfassen

Ermöglicht verschiedene Fragetypen wie Bewertungsskalen und Matrixfragen

Lässt sich mit über 200 Plattformen integrieren, darunter Salesforce und HubSpot

Limitierungen von SurveyMonkey

Die komplexe Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die gleichen Features sind in anderen tools zu günstigeren Preisen verfügbar.

Preise von SurveyMonkey

Free Forever

Premier Annual: 1.428 $/Jahr

Advantage Annual: 468 $/Jahr

Standard-Monatsabo: 99 $/Monat

Team-Vorteil: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team Premier: 75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (über 22.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Weiterlesen: Entdecken Sie die perfekten SurveyMonkey-Alternativen für Ihr nächstes Umfrage-Projekt.

6. Cognito Forms (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit komplexen Berechnungen)

via Cognito Forms

Cognito Forms ist ein Formular-Generator als Alternative zu Jotform, der die Erstellung von Formularen und die Verarbeitung der Daten vereinfacht.

Es wurde speziell für komplexe Berechnungen entwickelt und eignet sich für die Erstellung von Belegen, die Annahme von Zahlungen und ähnliche Aufgaben.

Da Cognito Forms auch über bedingte Logik verfügt, erweist es sich als hilfreich bei der Entwicklung dynamischer Umfragen, die ein breites Publikum ansprechen. Mir gefallen auch die allgemeine Benutzerfreundlichkeit und die Leistung von Cognito.

Die besten Features von Cognito Forms

Enthält verschiedene vorgefertigte Vorlagen, die speziell für verschiedene Branchen wie IT, HR usw. entwickelt wurden.

Bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor zum Erstellen von Formularen und Umfragen

Führt sich nahtlos in Ihren Workflow zusammen und sorgt so für maximale Effizienz

Integriert Optionen für die Zahlung direkt mit Stripe und PayPal

Limitierungen von Cognito Forms

Es fehlen umfassende tools für die Berichterstellung zur Analyse von Umfrageantworten

Es ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich

Preise für Cognito Formulars

Einzelperson: Free Forever

Pro: 15 $/Monat

Team: 35 $/Monat

Unternehmen: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Formularen

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

7. Formstack (Beste Jotform-Alternative für die Erstellung automatisierter, HIPAA-konformer Formulare)

via Formstack

Suchen Sie nach einem Tool zur Erstellung sicherer Online-Formulare? Ich kann Formstack wärmstens empfehlen.

Bei diesem KI-Formulargenerator steht Sicherheit an erster Stelle. Er ist GDPR-, HIPAA-, WCAG- und PCI-konform und eignet sich daher perfekt für sensible Aufgaben wie den Zahlungseingang.

Darüber hinaus können Sie damit professionelle und optisch ansprechende benutzerdefinierte Dokumente und Berichte erstellen. Ein weiterer Aspekt, den ich an Formstacks schätze, ist die übersichtliche Benutzeroberfläche, die einen erheblichen Vorteil darstellt.

Die besten Features von Formstack

Bietet vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Kategorien wie Branche, Formularart usw.

Bietet leistungsstarke Bedingungen für benutzerdefinierte Erlebnisse

Bietet umsetzbare Erkenntnisse aus den Daten des Formulars, indem diese an zentrale Geschäftssysteme weitergeleitet werden

Bietet Integrationen mit über 260 tools wie Salesforce, HubSpot und Mailchimp

Limitierungen von Formstack

Kann teuer sein, insbesondere für kleine Geschäfte

Der Basis-Plan bietet keinen vollständigen Zugriff auf alle Features

Preise für Formstack

Formulare: 99 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Suite: 299 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Formstack

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

8. Zoho Forms (Am besten geeignet für Teams, die Zoho-Apps zur Automatisierung der Erstellung von Formularen nutzen)

via Zoho Forms

Zoho Forms ist aus guten Gründen eine der bekanntesten Alternativen zu Jotform.

Ganz gleich, ob Sie Anmeldeformulare für Ihre Kunden, Bewerbungsformulare für die Einstellung neuer Mitarbeiter oder Feedback-Formulare zur Verbesserung von Fähigkeiten erstellen müssen – dieses tool ist so vielseitig, dass es allen Anforderungen gerecht wird.

Außerdem sind die vorgefertigten Vorlagen mit über 30 Feldtypen bereits so umfassend, dass Sie ein Formular kaum anpassen müssen.

Darüber hinaus können Sie mit Zoho Formulare einbetten, um den Zugriff und die Datenerfassung zu vereinfachen.

Die besten Features von Zoho Forms

Enthält einen einfachen Drag-and-Drop-Builder für die Erstellung von Formularen

Erfüllt wichtige Standards der Sicherheit wie HIPAA für eine sichere Datenerfassung

Erzeugt automatische Echtzeit-Benachrichtigungen bei Formular-Übermittlungen

Lässt sich nahtlos in die Anwendungssuite von Zoho wie CRM und Mail integrieren

Limitierungen von Zoho Forms

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind möglicherweise nicht so umfangreich wie bei anderen tools

Integrationen außerhalb des Zoho-Ökosystems sind möglicherweise mit Limiten behaftet

Der Free-Plan eignet sich nicht als gute kostenlose Jotform-Alternative

Preise für Zoho Forms

Free Forever

Basic: 10 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Standard: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Professional: 50 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 90 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

9. Microsoft Forms (Am besten geeignet für die Entwicklung von Formularen, die in Office 365 integriert sind)

via Microsoft Forms

Entscheiden Sie sich für Microsoft Forms, wenn Sie ein benutzerfreundliches Tool zur Erstellung von Formularen ohne unnötige Komplexität suchen.

Das Tool unterstützt grundlegende Features wie Formularerstellung, Anpassung, Vorlagen, Integrationen usw. Es hilft außerdem bei der Analyse von Antworten und ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Daten über ein intuitives Formular-Manager-Dashboard.

Was mir an MS Forms am besten gefällt, ist, dass es mehrere Sprachen unterstützt, um die Reichweite zu vergrößern – ein Feature, das in vielen neuen tools zur Formularerstellung nicht üblich ist.

Die besten Features von Microsoft Forms

Unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern

Bietet verschiedene Fragetypen, darunter Quizze und Umfragen

Ermöglicht die Datenvisualisierung mit automatischen Diagrammen und Grafiken

Vollständig integriert mit Microsoft 365-Tools wie Excel und OneNote

Limitierungen von Microsoft Forms

Bietet weniger erweiterte Features

Unterstützt keine direkte Zahlungsabwicklung

Preise für Microsoft Forms

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (361 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (181 Bewertungen)

10. Paperform (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen zur Erfassung von Online-Zahlungen)

via Paperform

Paperform wurde für kleine und wachsende Unternehmen entwickelt, die Formulare nutzen möchten, um echte Workflows zu unterstützen, und nicht nur, um Zahlungen einzuziehen. Es kombiniert zahlungsfähige Formulare mit Terminplanung, Dokumentenunterzeichnung und Automatisierung und eignet sich somit für Teams, die Geschäftsprozesse über Formulare abwickeln.

Von digitalen Signaturen und Berechnungen bis hin zu äußerst sicheren Zahlungen über anpassbare Zahlungsformulare sorgt dieses Tool für Effizienz in jedem Prozessschritt. Paperform umfasst zudem KI-gestützte Features, die dabei helfen, Formulare schneller zu erstellen und Sie bei Berechnungen und der Auswertung von Antworten unterstützen.

Darüber hinaus hilft Paperform dabei, einfache Formulare und Umfragen zu erstellen, Termine und Buchungen zu verwalten sowie Dokumente zu unterschreiben.

Mir gefällt auch die Benutzeroberfläche des Tools insgesamt – sie ist intuitiv und gut gestaltet.

Die besten Features von Paperform

Ermöglicht die Erstellung visuell ansprechender Formulare mit Tausenden von anpassbaren Layouts und KI-gestützter Formularerstellung

Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Webformularen, Terminplanungsformularen, Landingpage-Formularen, Quizzen usw.

Ermöglicht die Einbettung von Formularen in Websites mit benutzerdefiniertem CSS

Lässt sich mit über 2.000 Apps und tools wie Slack, Asana und Dropbox integrieren

Limitierungen von Paperform

Das Anpassen von benutzerdefinierten Vorlagen ist schwierig

Die Preise für erweiterte Features sind hoch

Preise für Paperform

Free-Plan verfügbar

Essentials: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Geschäft: 129 $/Monat

Agency+ : 190 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Paperform

G2: 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

11. ProProfs Survey Maker (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen und Umfragen mit Quizfragen und Feedback)

via ProProfs Survey Maker

Wenn Sie ein Tool suchen, das ausschließlich für die Erstellung von Umfragen gedacht ist, dürfte ProProfs Survey Maker für Sie interessant sein.

Der Drag-and-Drop-Editor des Tools erleichtert die Erstellung von Formularen, Umfragen, Quizzen, Tests und Bewertungen, mit denen wertvolles Feedback der Benutzer gesammelt werden kann.

Das Tool bietet verschiedene benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, um Formularelemente wie Farben und Logos individuell zu gestalten. Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität des Tools – Sie können das Formular als Link in sozialen Medien freigeben oder es in Ihre Website einbetten.

Die besten Features von ProProfs Survey Maker

Bietet anpassbare Vorlagen zur Erstellung von Registrierungsformularen, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind

Unterstützt verschiedene Fragetypen, darunter Multiple-Choice-Fragen und Bewertungsskalen

Bietet Features für die Zusammenarbeit, die den Zugriff und die Eingabe im Team ermöglichen

Lässt sich mit tools wie Mailchimp und Google Analytics integrieren

Limitierungen von ProProfs Survey Maker

Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise veraltet

Der Free-Plan unterliegt Limiten hinsichtlich der Antworten und Features

Preise für ProProfs Survey Maker

Free Forever

Geschäft: 19,99 $/Monat pro 100 Antworten

Bewertungen und Rezensionen zu ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Erstellen Sie Online-Formulare mit der besten Jotform-Alternative – ClickUp!

Online-Umfragen erfassen wichtige interne und externe Daten, sodass ein Unternehmen seinen Aufwand in die richtige Richtung lenken und seine Zielgruppe effektiver bedienen kann.

Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie jedoch Zugriff auf Formular-Generatoren, die Ihren Effizienzzielen entsprechen.

Jotform bietet zwar zahlreiche Features, weist jedoch in bestimmten Bereichen Mängel auf, die Ihren Erfolg behindern können.

Mit ClickUp maximieren Sie die Effizienz bei der Formularerstellung und Datenerfassung. Dank leistungsstarker KI ist ClickUp Ihre Komplettlösung für die Automatisierung aller Aufgaben im Zusammenhang mit Formularen und Umfragen.

Registrieren Sie sich bei ClickUp und erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, die jedes Mal ins Schwarze treffen!

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

Viele Benutzer haben Probleme damit, dass ihnen die erweiterten Logikfunktionen oder Integrationen fehlen, auf die sie sich bei Jotform verlassen haben. Deshalb ist es entscheidend, nicht nur die Vorlagen, sondern auch die Features zu vergleichen.

Prüfen Sie, ob das Tool bedingte Logik, mehrstufige Weiterleitung, automatisierte Benachrichtigungen und Integrationen mit Ihren bestehenden Systemen bietet.

Die meisten Alternativen unterstützen keine 1-Klick-Migration. In der Regel müssen Sie Formulare manuell neu erstellen, obwohl tools wie ClickUp das Setup mit Vorlagen und wiederverwendbaren Feldern vereinfachen.

ClickUp ermöglicht die automatische Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, Erinnerungen und KI-Zusammenfassungen, sobald ein Formular abgeschickt wird.

Konzentrieren Sie sich auf Vorlagen statt auf Datenworkflows. Die Bearbeitung von Übermittlungen, die Berichterstellung und Integrationen sind langfristig wichtiger.