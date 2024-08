10 Software-Tools für Mitarbeiterbefragungen für HR-Teams im Jahr 2024

Umfrage-Tools sind eine gute Möglichkeit, Informationen und Beobachtungen über die Arbeitsplatzkultur, den Net Promoter Score der Mitarbeiter und die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit zu sammeln. Umfragen helfen den Personalabteilungen auch, Trends zu erkennen und die Stimmung der Mitarbeiter zu verstehen, um die Unternehmenskultur zu verbessern.

Mit diesen Tools können Sie systematisch Mitarbeiterfeedback einholen und wertvolle Erkenntnisse über die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter gewinnen.

Wie können Sie als Personalleiter, der sich für personalisierte Erfahrungen, datengestützte Entscheidungen und ehrliches Feedback einsetzt, das beste Tool für Mitarbeiterbefragungen unter den führenden HR- und Mitarbeiterbefragungssoftwares auswählen?

Um Ihnen eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen, haben wir eine Liste der 10 besten Tools für Mitarbeiterbefragungen zusammengestellt, die sich im Jahr 2024 als nützlich erweisen werden, zusammen mit ihren Features, Preisen, Nachteilen und Rankings.

Worauf sollten Sie bei Software für Mitarbeiterbefragungen achten?

Um sicherzustellen, dass Sie das richtige Tool für Ihre Mitarbeiterbefragung auswählen, sollten Sie die folgenden Features berücksichtigen:

Die besten Tools für Mitarbeiterbefragungen lassen Ihnen die Wahl zwischen Multiple-Choice-Fragen, Fragen mit Bewertungsskala, Matrixfragen, offenen Fragen und Fragen mit logischen Bedingungen Umfragevorlagen: Die Software für Mitarbeiterumfragen sollte über vorgefertigte Vorlagen verfügen vorlagen für Fragebögen mit Fragen, die darauf abzielen, Erkenntnisse von Ihren Mitarbeitern zu sammeln, mit anpassbaren Layouts für Fragen, Antwortoptionen und Anweisungen, um ehrliches Feedback zu fördern

Hier sind die 10 besten Tools für Mitarbeiterbefragungen, um Umfragen zu erstellen, sie zu verteilen, Feedback zu sammeln und die Feedbackdaten zu analysieren.

1. ClickUp

Erstellen Sie intelligentere Umfragen in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist ClickUp ist eine einsteigerfreundliche und hochgradig anpassbare Plattform für die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen. Das umfassende Projektmanagement tool eignet sich für jede Abteilung innerhalb eines Unternehmens, ist aber der absolute Favorit von human Resource Teams .

Es bietet einen optimierten Umfrage-Workflow, mit dem Sie ganzheitliches Mitarbeiter-Feedback sammeln und analysieren, jährliche Umfragen versenden, die Zufriedenheit messen und die Unternehmenskultur besser verstehen können.

Erstellen und verwalten Sie HR-Aufgaben, -Projekte und -Workflows von der Einstellung bis zum Onboarding, der Leistungsbewertung und der Mitarbeiterzufriedenheit. ClickUp's Tools zur Prozessabbildung ermöglichen Ihnen das Hinzufügen von Logiksprüngen, bedingten Feldern und erforderlichen Feldern zu Ihren Formularen.

Passen Sie die bereits vorhandenen Vorlagen von ClickUp an oder erstellen Sie Ihre benutzerdefinierten Formulare mit verschiedenen Umfragefragen wie Text, Nummer, Ausklappen, Kontrollkästchen, Bewertung und mehr, um das ideale HR-System mit ClickUp's HR-Management-Plattform .

Sie können Ihre Mitarbeiterbefragungen per E-Mail, Link oder eingebettetem Code verteilen und das Feedback Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit erfassen. Sehen Sie Ihre Formulardaten in ClickUp an und analysieren Sie sie, oder exportieren Sie sie in andere Tools, z. B. Google Tabellen, Excel oder PDF.

Entwickeln Sie das ideale System zur Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements mit der ClickUp HR-Management-Plattform.

ClickUp Schlüssel-Features

Verwenden Sievorlagen für Formulare für Mitarbeiterfeedback um Feedback zu Management, Unternehmenskultur, Gehältern, Vergünstigungen und Arbeitsumfeld zu sammeln

Verwenden Sie die Vorlage für Mitarbeiterfeedback von ClickUp, um Feedback von Ihren Mitarbeitern zu sammeln und zu verwalten

Verwenden Sie dieClickUp Formular für Mitarbeiterfeedback Vorlage als Ausgangspunkt, bauen Sie auf Ihren Mitarbeiter-Feedback-Umfragen auf und verwenden Sie dieClickUp Board Ansicht um Fragen in einem leicht verständlichen und lesbaren Format zu strukturieren

Automatisieren Sie Ihre Verteilung von Umfragen, Umfrageeinblicke und Analysen sowie die Erstellung von Formularen mitClickUp-Automatisierung optionen

Verwalten Sie Projekte, verfolgen Sie Aufgaben, geben Sie Dokumente frei und erleichtern Sie die funktionsübergreifende Teamarbeit - alles mit dem Projektmanagement-Tool von ClickUp. Kein App-Hopping mehr, keine Informationslücken mehr. Mit ClickUp können Sie alles nahtlos zusammenführen und sich darauf konzentrieren, die Dinge schneller zu erledigen

Verwenden SieClickUp Gehirn als Ihren kreativen Helfer, um Ideen für Umfragen zu entwickeln, die Fragen leicht verständlich zu gestalten und Sprach- und Videotranskriptionen hinzuzufügen. Konsolidieren Sie die Ergebnisse der Umfrage, um mithilfe von KI Erkenntnisse zu gewinnen

ClickUp Limitierungen

Es gibt eine Lernkurve für erstmalige Benutzer

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp AI: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. TINYpulse

über TINYpulse TINYpulse ist ein Cloud-basiertes Tool für Mitarbeiterbefragungen, das benutzerdefinierte, umsetzbare Erkenntnisse über Mitarbeiterengagement, Feedback und Coaching-Möglichkeiten liefert, damit Sie datengestützte Veränderungen in Ihrer Unternehmenskultur vornehmen können.

Mithilfe von wissenschaftlich fundierten, von Experten abgeleiteten Prozessen und fortschrittlicher Visualisierung zur Aufdeckung von Chancen können Sie Verbesserungspotenziale aufdecken, bevor sie zum Problem werden.

TINYpulse beste Features

300+ wissenschaftlich fundierte Fragen und vorgefertigte Vorlagen wie z.B. die Mitarbeiter-Net-Promoter-Score (eNPS)-Umfrage zur Verbesserung des Mitarbeiterengagements

Erfassen Sie 100% anonyme Umfrageantworten mit der Möglichkeit, sich privat zu melden, um Fragen zu klären

Verwertbare Erkenntnisse und Empfehlungen sowie Daten zur Nachverfolgung und Berichterstellung der Mitarbeiteranerkennung

TINYpulse-Einschränkungen

Integration mit anderer Software erfordert manuelle Arbeit

Limitierte Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung der Umfrage und zum Branding

Preise für TINYpulse

Benutzerdefinierte Preise

TINYpulse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

3. SurveyLab

über UmfrageLab Mit SurveyLab können Sie Ihre Zielgruppe über alle Geräte hinweg erreichen, und zwar über alle Kanäle hinweg.

Versenden Sie Umfragen und erfassen Sie Mitarbeiterfeedback über URL-Links, E-Mail-/SMS-Einladungen, Pop-ups, QR-Codes und Website-Widgets, 360-Grad-Feedback oder über eine spezielle mobile App.

Entwerfen Sie Umfragen in mehreren Sprachen, fügen Sie Logik und benutzerdefinierte Variablen für Umfrageergebnisse und Befragte hinzu, und integrieren Sie Umfrageergebnisse in Plattformen wie Zapier, MailChimp und Google Analytics.

Erreichen Sie mit dem Online-Panel von SurveyLabs einen vielfältigen Pool von über 100 Millionen Befragten in 150 Ländern. Mitarbeiter können ihre anonymen Feedbackantworten ohne Softwareinstallation übermitteln, und Sie können Umfragen zum Engagement ohne Beschränkungen hinsichtlich der Nummer von Fragen oder Antworten durchführen.

Die besten Features von SurveyLab

Erstellen Sie Mitarbeiterumfragen mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und über 200 Vorlagen

Benutzerdefinierte Tools für Umfragen auf der Grundlage von Antworten mit erweiterter Logik und Verzweigungsoptionen

Nutzung von Echtzeit-Berichten und -Analysen zur Visualisierung und zum Export von Mitarbeiterumfragedaten

Einschränkungen von SurveyLab

Einige Benutzer haben über Probleme mit der Nummerierung der Fragen und der Ladegeschwindigkeit der Umfrage berichtet

Der kostenlose Plan ist auf 100 Umfragebeantwortungen pro Monat und 10 Fragen pro Umfrage limitiert

Preise für SurveyLab

Starter: $49 pro Monat

$49 pro Monat Erweitert: $99 pro Monat

$99 pro Monat Professionell: 249 $ pro Monat

249 $ pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SurveyLab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90 Bewertungen)

4.5/5 (90 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 Sterne (60 Bewertungen)

4. Kultur Amp

über Kultur Amp Die Mitarbeiter sind das Herzstück eines jeden Unternehmens. Studien haben gezeigt, dass die Förderung eines positiven Arbeitsumfelds ein sicherer Weg ist, um Spitzenkräfte anzuziehen.

Wie können Sie in diesen unbeständigen und rezessionsanfälligen Zeiten ein positives Mitarbeiterengagement sicherstellen? Sind Branchen-Benchmarks ausreichend?

Culture Amps All-in-One-Plattform für Mitarbeiterengagement kann den Übergang von der Zeit vor der Veränderung zur Zeit nach der Veränderung erleichtern.

Sammeln Sie wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf Mitarbeiterengagement und Leistungsmanagement und analysieren Sie das Feedback Ihrer Mitarbeiter mithilfe von Pulse-Umfragen und eNPS. Culture Amp ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Stimmungsanalysen, die Anerkennung und Belohnung von Leistungen, die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit und das Sammeln von anonymen Rückmeldungen.

Setzen Sie das Feedback Ihrer Mitarbeiter in die Tat um und stellen Sie sicher, dass sich schwierige finanzielle Zeiten nicht langfristig negativ auf Ihr Arbeitsumfeld auswirken.

Beste Features von Culture Amp

Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen für Umfragen, die alle Facetten des Mitarbeiterengagements abdecken, vom Onboarding bis zum Austritt, ereignisbasierte Umfragen und mehr

Erleichtern Sie die effektive Nachverfolgung von Zielen für Einzelpersonen und Teams durch Einzelgespräche, Überprüfungen, Kalibrierungen und kontinuierliches Feedback.

Präsentieren Sie Ihren Mitarbeitern ein ganzheitliches Verständnis ihrer Leistung aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich Peer-, Manager- und Selbsteinschätzung

Kulturelle Limits

Schwierigkeiten bei der benutzerdefinierten Anpassung der Umfrage und beim Datenexport

Die mobile App bietet begrenzte Funktionen und Features

Kultur Amp Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Culture Amp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. 15fünf

über 15fünf 15five ist eine Performance-Management-Plattform mit wissenschaftlich fundierten, vorgefertigten Umfragevorlagen und Modulen zur Messung von Engagement, Manager-Effektivität, DEI-Initiativen und eNPS, um die Motivation und Frustration Ihres Teams zu ermitteln.

Das Dashboard in Verbindung mit den umfangreichen Erkenntnissen hilft Ihnen bei der Planung von Engagement-Strategien und der Behebung von Aspekten, die sich negativ auf die Arbeitsmoral, die Leistung und die Mitarbeiterbindung auswirken.

Die Executive Coaches von 15five können Ihnen dabei helfen, Erkenntnisse mit Maßnahmen zu verknüpfen und eine benutzerdefinierte Engagement-Strategie zu entwickeln. Führen Sie regelmäßig Umfragen durch, um eine positive Arbeitsplatzkultur zu fördern, die auf Feedback und Verbesserungen basiert.

15five beste Features

OKR-Management- und Ausrichtungstools mit Nachverfolgung des Fortschritts und Berichterstellung

Umfragen zum Mitarbeiterengagement mit eNPS, Pulse-Umfragen und benutzerdefinierten Fragen

Die Coaching- und Lernplattform bietet Vorlagen für Fragen, Übungen zur Selbstüberprüfung und die 15five-Akademie

15five Beschränkungen

Benutzer haben über Probleme bei der benutzerdefinierten Anpassung und Integration von Mitarbeiterumfragen berichtet

Die Features zur Berichterstellung und Analyse sind nicht so umfangreich wie bei anderen Umfrage-Tools

15five Preise

Engage: $4 pro Benutzer und Monat

$4 pro Benutzer und Monat Perform: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat Gesamtplattform: $16 pro Benutzer pro Monat

15Fünf Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1700+ Bewertungen)

4.6/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

6. Deel

über Deel Ein eigenständiges Umfrage-Tool kann für Ihre Mitarbeiter mit Problemen bei der Einführung und mit einer Lernkurve verbunden sein.

Mit dem integrierten Tool von Deel können Sie Umfragen in Slack erstellen und planen. Ob Meilensteine oder Jahresend-Check-Ins, halten Sie Ihr Umfrage-Engagement in Slack ungestört.

Beginnen Sie mit der Vorlage "Engagement" oder "Unternehmensvertrauen". Anschließend können personalisierte Slack-Erinnerungen für einen rechtzeitigen Abschluss automatisiert werden, und Übermittlungen können nach Abteilungen, Speicherorten und Rollen gefiltert werden, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

Beste Features

Planen Sie Befragungen direkt in Slack

Verwenden Sie vorgefertigte und anpassbare Vorlagen für Umfragen und automatisieren Sie Erinnerungen auf Slack

Einschränkungen von Deel

Häufige Änderungen an der Benutzeroberfläche der Website und Probleme mit der Funktion je nach Speicherort

Bei vorzeitigen Geldabhebungen vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnung werden dem Empfänger zusätzliche Gebühren berechnet.

Preisgestaltung

Deel HR: Free für bis zu 200 Personen

Free für bis zu 200 Personen EOR: Ab 599 $/Monat

Ab 599 $/Monat Vertragspartner: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Globale Gehaltsabrechnung: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Immigration: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2300+ Bewertungen)

4.8/5 (2300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

7. Qualtrics

über Qualtrics Qualtrics ist eine Software für Mitarbeiterbefragungen, die auf der Grundlage eines bewährten, wissenschaftlich fundierten Ansatzes für Mitarbeiterbefragungen entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Skalierung ihrer Personalprozesse zu unterstützen.

Sie liefert Feedback zu dem, was Mitarbeiter zu erledigen haben (quantitativ) und verknüpft es mit ihren Gedanken und Gefühlen (qualitativ). Verstehen Sie Ihr Team besser, verbessern Sie das Mitarbeiterengagement und nehmen Sie Änderungen vor, um den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden, anstatt sich an branchenüblichen Benchmarks zu orientieren.

Qualtrics beste Features

Leistungsstarke und flexible Gestaltung und Logik von Mitarbeiterbefragungen mit über 100 Fragetypen und Formaten

Fortschrittliche Forschungsmethoden und -techniken wie Conjoint-Analyse, Max Diff, Choice Modeling und mehr

Umfassende Datenanalyse und Berichterstellung mit Dashboards, Diagrammen, Grafiken und Tabellen zur Bereitstellung von Feedback

Qualtrics-Einschränkungen

Heat Maps sind im Customer Experience-Modul deaktiviert

Benutzer müssen Kundenberechnungen einstellen, wenn sie ein E-Mail-Antwortformat erstellen

Qualtrics-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qualtrics-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 Sterne (2,800+ Bewertungen)

4.4/5 Sterne (2,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

8. Zoho Umfrage

über Zoho Umfrage Zoho Survey macht es einfach, Umfragen zu erstellen, zu versenden und zu analysieren, um Trends in mitarbeiter-Feedback antworten. Die Drag-and-Drop-Funktion und die benutzerfreundliche Oberfläche machen es zu einem einsteigerfreundlichen Umfrage-Tool für kleine und mittelgroße Organisationen.

Mit Zoho Surveys können Sie Ihre Umfragedesigns benutzerdefinieren, ein Markenlogo, Logik und Variablen hinzufügen und die Kopfzeilen und Navigationsschaltflächen an die Farben Ihrer Marke anpassen. Durch die Zuweisung einer Endseitenlogik können Sie Umfrageteilnehmern auf der Grundlage ihrer Antworten eine eindeutige Landing Page zuweisen.

Beste Features von Zoho Survey

Über 200 vorgefertigte Vorlagen mit mehr als 25 Fragetypen und Features wie Verzweigungslogik und Piping

Umfragen werden automatisch für alle Bildschirme, einschließlich mobiler Geräte, optimiert

Echtzeit-Umfrageberichte und Analysen zur Visualisierung und zum Export von Daten

Einschränkungen von Zoho Survey

Funktioniert am besten für Benutzer von Zoho One, aber es fehlen Integrationen mit anderen CRMs

Der kostenlose Plan ist auf 100 Beantwortungen pro Monat und 10 Fragen pro Umfrage limitiert

Preise für Zoho Survey

Free-Plan

Plus: $35 pro Monat

$35 pro Monat Pro: 49 $ pro Monat

49 $ pro Monat Enterprise: 109 $ pro Monat

Zoho Survey Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 Sterne (400+ Bewertungen)

9. Empuls

über Empuls Das intuitive Tool Empuls bietet kurze Umfragen zum Mitarbeiterengagement, um Ermüdung und Voreingenommenheit zu minimieren und ehrliche und ungefilterte Mitarbeiter-Feedback-Daten zu erhalten.

Versenden Sie kurze Umfragen zu Schlüsselmomenten während der gesamten Reise der Mitarbeiter und setzen Sie deren Feedback in Maßnahmen um. Analysieren Sie die Daten und verstehen Sie, worauf es ankommt, um eine produktive und positive Arbeitserfahrung für alle zu schaffen.

Dieses Tool zur Mitarbeiterbefragung fördert die Transparenz und die gegenseitige Anerkennung, wodurch eine Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen gefördert wird. Laut einer ClickUp-Umfrage gaben 46 % der extrem produktiven Wissensarbeiter an, dass sie mit ihrer Arbeit sehr zufrieden sind. Mitarbeiterbefragungen sind der erste Schritt, um die Motivation und die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter zu verstehen.

Empuls beste Features

Nachverfolgung der Mitarbeiterstimmung mit eNPS- und Pulse-Umfragen, die mit HR-Experten durchgeführt werden

Gewinnen Sie Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Engagement, Leistung und Kultur, um die Arbeitsplatzkultur weiter zu verbessern

Datengestützte Aktionspläne helfen dabei, Bereiche zu beheben, die zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter beitragen, Lücken in der Mitarbeitererfahrung zu schließen und eine positive Arbeitsplatzkultur aufzubauen, die zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt

Einschränkungen überwinden

Benutzer können Rewards-Punkte nicht gegen Bargeld oder auf beliebten Shopping-Websites wie Amazon einlösen

Die Einstellung von Empuls und die Integration mit anderen HR tools erfordert technisches Know-how

Empuls-Preise

Belohnen und Anerkennen: $3/pro Mitarbeiter pro Monat

$3/pro Mitarbeiter pro Monat Umfragen: $3/pro Mitarbeiter pro Monat

$3/pro Mitarbeiter pro Monat Soziales Intranet: $1/pro Mitarbeiter pro Monat

$1/pro Mitarbeiter pro Monat Vergünstigungen und Vorteile: $2/pro Mitarbeiter pro Monat

$2/pro Mitarbeiter pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Empuls Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

10. Trakstar

über Trakstar Trakstar ist eine Plattform für das Leistungsmanagement, die über die traditionellen Metriken hinausgeht und Personalverantwortlichen hilft, ihre Abläufe zu verbessern.

Trakstar stellt eine Verbindung zwischen den verschiedenen Phasen des Mitarbeiterlebenszyklus her, von der Einstellung über das Onboarding bis hin zur Schulung und Entwicklung. Außerdem fördert es die kontinuierliche Verbesserung der Mitarbeiter und stimmt die individuellen Ziele mit den strategischen Zielen des Geschäfts ab.

Detaillierte Erkenntnisse aus Mitarbeiterbefragungsplattformen wie Leistungsbeurteilungen, Umfragen zum Mitarbeiterengagement, Zieleinstellungen und Nachverfolgung sowie 360-Grad-Bewertungsfeedback helfen Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Trakstar beste Features

Filtern Sie Umfragedaten nach Gruppen und Daten, um Reaktionen auf Veränderungen zu vergleichen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Segmentieren Sie anonyme Antworten, um problematische und florierende Bereiche zu identifizieren

Verbessern Sie Ihre Personalbeschaffung mit anpassbaren Workflows, automatisierten Schritten und aufschlussreichen Berichterstellungen.

Trakstar-Einschränkungen

Die Features zur Berichterstellung könnten verbessert werden

Benutzer, die das Programm zum ersten Mal benutzen, beklagen sich über eine steile Lernkurve

Trakstar Preise

Benutzerdefinierte Preise

Trakstar-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 200 Bewertungen)

Welches ist die beste Software für Beschäftigungsumfragen?

Während jede Option etwas Einzigartiges bietet, kombiniert das einsteigerfreundliche Tool von ClickUp Projektmanagement, Erstellen, Versenden und Analysieren von Umfragen, lässt sich in Ihre bestehenden Workflows integrieren und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit.

Die vorgefertigten Vorlagen für Feedback-Umfragen und Fragebögen ersparen Ihnen die mühsame Arbeit, ansprechende Umfragen von Grund auf zu erstellen, während die Automatisierungsoptionen Ihnen helfen, Ihre Workflows anzupassen. Kostenlose Anmeldung bei ClickUp um weniger Zeit mit der Erstellung interaktiver Umfragen und mehr Zeit mit der Analyse der Antworten und dem Aufbau eines engagierten Arbeitsplatzes zu verbringen.