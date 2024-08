Was ist 360-Grad-Feedback? Mit Umfragebeispielen

Feedback ist eine der besten Möglichkeiten, die Leistung von Mitarbeitern und Teams zu verbessern. ⭐️

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Erkenntnisse zu gewinnen, aber einige Strategien sind umfassender als andere. Wenn Sie ein Beurteilungssystem wünschen, das das Wachstum und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter fördert, sollten Sie den Ansatz des 360-Grad-Feedbacks in Betracht ziehen. 🔄

Diese Beurteilungsmethode soll die Stärken der Mitarbeiter hervorheben und aufzeigen, wo sie sich verbessern können. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, bei dem sich die Mitarbeiter ständig weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten ausbauen können.

In diesem Beitrag erklären wir, was ein 360-Grad-Feedback ist, und zeigen Ihnen, wie Sie das System in sechs einfachen Schritten umsetzen können. Wir geben Feedback-Beispiele frei und beleuchten die Vor- und Nachteile dieser Feedback-Methode, damit Sie die beste Feedback-Strategie für Ihr Geschäft umsetzen können. ✨

Was ist 360-Grad-Feedback?

Standard-Feedback wird in der Regel von Vorgesetzten an direkte Berichterstellungen gegeben. Das 360-Grad-Feedback - auch bekannt als Multi-Rater-Feedback - ist jedoch etwas anders. Betrachten Sie es als eine Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter in ihrer Entwicklung zu unterstützen, anstatt nur ihre Metriken zu bewerten. 💪

Erstellen Sie SMART-Ziele in ClickUp mit mehreren Möglichkeiten zur Nachverfolgung des Fortschritts und zum Erreichen Ihrer Einzelziele

Mit diesem leistungsmanagement strategie erhalten die Mitarbeiter nach wie vor Beurteilungen von Managern und Vorgesetzten - zusätzlich zu einer Handvoll anderer Mitglieder des Teams, die ihre Arbeit möglicherweise nicht direkt überwachen.

Bei diesen zusätzlichen Beurteilern handelt es sich häufig um Kollegen aus derselben Abteilung oder um funktionsübergreifende Kollegen, die eng mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Der Prozess nutzt anonymes Feedback, um Kompetenzen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. Die meisten Programme beinhalten auch eine Selbstbewertungskomponente.

Das Hauptziel dieser Methode ist es, Ideen und konstruktives Feedback von einer vielfältigen Gruppe von Personen zu erhalten, um die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern. Durch den Prozess können Sie letztlich potenzielle Probleme mit Ihren aktuellen Prozessen identifizieren und gleichzeitig die Kameradschaft in Ihrem Team vertiefen.

Wie sammelt man 360-Grad-Feedback?

Bei herkömmlichen Leistungsbeurteilungen erhalten die Mitarbeiter eine Rückmeldung darüber, wie gut sie das Meeting bestimmter Metriken erledigt haben. Beim 360-Grad-Feedback besteht das Ziel darin, Erkenntnisse zu gewinnen, die auf die Entwicklung der Mitarbeiter abzielen.

Es gibt viele Möglichkeiten, 360-Grad-Feedback zu sammeln, d. h. es gibt keinen bestimmten Plan, den man befolgen muss. Im Allgemeinen sollte Ihr Prozess von Anfang bis Ende klar, transparent und unterstützend sein. Im Folgenden finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Rahmen für 360-Grad-Feedback, den Sie an die Bedürfnisse Ihres Geschäfts benutzerdefiniert anpassen können. 🌻

1. Setzen Sie sich Ziele

Beginnen Sie den Prozess, indem Sie Ihren Teammitgliedern den Ansatz des 360-Grad-Feedbacks erläutern. Denken Sie daran, dass es sich um eine Entwicklungsbeurteilung und nicht um eine Leistungsbeurteilung handeln sollte. Lassen Sie alle wissen, dass sie auf der Grundlage ihrer beruflichen Entwicklung bewertet werden.

Auf diese Weise lässt sich der bei Leistungsbeurteilungen übliche Wettbewerb unter den Mitarbeitern vermeiden, da viele Mitglieder des Teams um die gleichen Belohnungen konkurrieren. Außerdem wird so sichergestellt, dass das Feedback organisch und nicht manipuliert ist.

Nutzen Sie das ClickUp Goal Tracking Feature, um mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu bleiben und Ihre Ziele zu erreichen

Verwenden Sie ClickUp's Ziele feature, um die Ziele Ihrer 360-Grad-Feedback-Bewertung festzulegen. Brechen Sie das Gesamtziel in messbare Einzelziele auf, z. B. das Abschließen der Feedback-Umfrage, die Bereitstellung von Antworten und terminierung von 1-on-1 Meetings .

2. Veranstalten Sie eine Sitzung für Bewerter

Da das 360-Grad-Feedback für viele Ihrer Mitarbeiter neu sein wird, sollten Sie eine Sitzung für alle Beteiligten anberaumen, die an der Bewertung Ihrer Teammitglieder beteiligt sein werden. Wenn Sie ein kleines Geschäft haben, können Sie sogar einen Anruf tätigen, um die Schulung online zu erledigen.

Besprechen Sie während der Schulung unbedingt den Bewertungsprozess, einschließlich aller Bewertungskriterien. Legen Sie Zeitleisten für den Feedback-Prozess fest und benennen Sie einen Ansprechpartner für Fragen zum Verfahren.

3. Erstellen Sie einen Fragebogen

Sobald Sie die Grundlagen geschaffen haben, ist es an der Zeit, mit dem Sammeln von Feedback zu beginnen. Zu erledigen ist dies ganz einfach mit dem Feedback Formular Vorlage von ClickUp . Beginnen Sie mit der Erstellung eines Formulars und fügen Sie Felder für verschiedene Fragen hinzu. 📝

Benutzerdefinierte Vorlage für das ClickUp Feedback Formular mit den Fragen, die jeder Bewerter beantworten soll

Legen Sie für jede Frage des 360-Grad-Feedbacks fest, ob die Antworten offen oder auf einer Bewertungsskala erfolgen sollen. Skalen beschleunigen den Bewertungsprozess und können numerische Einblicke in das durchschnittliche Niveau der geleisteten Arbeit im Laufe der Zeit und nicht nur in einer bestimmten Situation liefern.

Im Allgemeinen sollten sich die Fragen Ihrer 360-Grad-Feedback-Umfrage auf acht bis 10 Kompetenzen konzentrieren. Limitieren Sie die Umfrage auf 40 Fragen oder weniger, insbesondere wenn Sie offene Fragen verwenden. Zu lange oder zeitaufwändige Formulare können die Workload anderer Mitarbeiter belasten, und einige Befragte geben aufgrund von Ermüdung möglicherweise weniger detailliertes Feedback.

Mit der ClickUp-Vorlage für Formulare können Sie automatisch neue Aufgaben generieren, sobald die Umfrage abgeschlossen ist. Diese Aufgaben können die sofortige Planung eines Meetings zur Besprechung der Ergebnisse und elemente der Aktion auf der Grundlage der Antworten auf bestimmte Fragen im Formular.

4. Feedback auswerten

Sobald alle Teammitglieder eine Selbsteinschätzung abgeschlossen haben und alle Prüfer ihre Teammitglieder bewertet haben, ist es an der Zeit, die Ergebnisse zu analysieren und freizugeben. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ist eine Start Stop Continue Vorlage . Es wurde entwickelt, um Voreingenommenheit und soziale Dynamik im Feedbackprozess zu beseitigen und klare Erkenntnisse aus Ihrem 360-Grad-Feedbackprozess zu gewinnen.

Verbessern Sie die Ergebnisse mit einem Start-Stop-Continue Diagramm und überlegen Sie, welche Aktivitäten Sie beginnen, beenden oder fortsetzen sollten, um die besten Ergebnisse zu erzielen

Mit einer Start-Stopp-Weiter-Vorlage können Sie eine Diskussion mit drei verschiedenen Abschnitten erstellen:

Start : Heben Sie Verhaltensweisen und Maßnahmen hervor, mit deren Umsetzung der Mitarbeiter sofort beginnen sollte

: Heben Sie Verhaltensweisen und Maßnahmen hervor, mit deren Umsetzung der Mitarbeiter sofort beginnen sollte Stop : Identifizieren Sie Dinge, die der Mitarbeiter unterlassen sollte. Dazu können Handlungen gehören, die Ressourcen verschwenden oder anderen Mitarbeitern den Weg versperren. Sie können auch Folgendes beinhaltenarbeitsgewohnheiten die den Arbeitnehmer daran hindern, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln

: Identifizieren Sie Dinge, die der Mitarbeiter unterlassen sollte. Dazu können Handlungen gehören, die Ressourcen verschwenden oder anderen Mitarbeitern den Weg versperren. Sie können auch Folgendes beinhaltenarbeitsgewohnheiten die den Arbeitnehmer daran hindern, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln Weitermachen: Anerkennen Sie die Erfolge des Mitarbeiters und das, was er bereits gut zu erledigen vermag. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen, in denen sie derzeit erfolgreich sind und wie wichtig es ist, dass diese Aktionen fortgesetzt werden

5. Erstellen Sie einen Plan für die Kommunikation

Sobald Sie das Feedback der Kollegen zur Arbeit des Mitarbeiters haben, geben Sie die Ergebnisse nicht nur dem Mitarbeiter, sondern auch dem gesamten Team frei. Das bedeutet nicht, dass Sie einzelne Mitarbeiter vor ihren Kollegen zurechtweisen müssen. Vielmehr geht es darum, einen Kommunikationsplan zu erstellen und gemeinsame Verbesserungsbereiche zu identifizieren. 👨🏽‍💻

Wenden Sie sich an Vorlagen für Kommunikationspläne um eine Methode zu finden, die für Ihr Geschäft geeignet ist. Von Aktionselementen bis hin zu Strategieplänen gibt es eine Vorlage, die sicherstellt, dass Ihr Prozess transparent und informativ ist.

Entscheiden Sie, ob sich Ihre Kommunikation auf ein einfaches persönliches Gespräch beschränkt oder ob Sie ausführlichere Kommunikationspläne erstellen, um sich regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern auszutauschen. Da es sich um ein 360-Grad-Feedback handelt, sind Check-Ins nicht auf Manager und direkte Berichterstellungen limitiert. Stellen Sie Kommunikationspläne für Teammitglieder und Bewerter auf, um die Unterhaltung über die Entwicklung in Gang zu halten.

6. Das Modell benutzerdefiniert gestalten

Sie kennen Ihr Geschäft am besten, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um über die Bedürfnisse Ihres Unternehmens nachzudenken und zu überlegen, wie Sie Feedback nutzen können, um die Mitarbeiterentwicklung voranzutreiben.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist mit Hunderten von anpassbaren Features ausgestattet, um genau diese Aufgabe zu bewältigen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, erfassen Sie Mitarbeiterbefragungen und greifen Sie auf mehr als 15 flexible Ansichten zu, um Ihre Ergebnisse zu analysieren. Wenn Ihr Mitarbeiter-Feedback-Programm komplex ist, arbeiten Sie mit Beratern zusammen, um einen Aktionsplan und einen maßgeschneiderten Prozess zu erstellen.

360-Feedback Beispiele

Wenn es um Ihr 360-Grad-Feedback-System geht, variieren die Antworten je nach Perspektive des Bewerters und seiner Beziehung zu dem Mitarbeiter. Das bedeutet, dass einige 360-Grad-Bewertungen eine Leistungskomponente haben können, während andere eher prozessbasiert oder kompetenzorientiert sein werden. 🙌

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind Marketingleiter und geben einem SEO-Manager Feedback. Ihr 360-Grad-Feedback könnte sich darauf konzentrieren, wie gut sie die Metriken für das Ranking erfüllt und wie sie sich an die Google Core Updates angepasst haben. Darüber hinaus können Sie Feedback zu seinem Managementstil geben und seine Kommunikationsfähigkeiten hervorheben.

Ein weiteres Beispiel ist ein 360-Grad-Feedback-System, bei dem ein Mitglied des Web-Entwicklungsteams einen Projektmanager bewertet. Da die beiden Personen nicht im selben Team arbeiten, wird möglicherweise nicht über die Leistung der Ziele gesprochen. Stattdessen kann sich das Feedback auf die Arbeitsbeziehung oder auf Bereiche konzentrieren, in denen der Projektleiter zusätzliche entwicklungsbezogene Fähigkeiten erlernen könnte.

Vor- und Nachteile von 360-Grad-Feedback

Wie bei allen Beurteilungsverfahren gibt es auch beim 360-Grad-Feedback Vor- und Nachteile. In der folgenden Tabelle finden Sie einen schnellen Überblick über die Vor- und Nachteile dieses Systems zur Leistungsbewertung. Wenn Sie sich eingehender mit der Methode des 360-Grad-Feedbacks befassen möchten, lesen Sie weiter, um eine Aufschlüsselung der Vor- und Nachteile zu erhalten. 👀

Vorteile von 360-Grad-Feedback

Die Methode des 360-Grad-Feedbacks bietet viele Vorteile. Von der Öffnung der Kommunikationswege bis hin zum Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten - hier finden Sie die Gründe, warum Sie dieses Beurteilungssystem in Ihre Prozesse einbeziehen sollten.

Steigert die Selbstwahrnehmung

Mit detailliertem Feedback und einer Selbstbewertungskomponente wird die Selbstwahrnehmung der Mitarbeiter gestärkt. Die Erkenntnisse wirken wie eine persönliche entwicklungs-Tool um Bereiche hervorzuheben, in denen sich ein Mitarbeiter verbessern kann und was er bereits gut erledigt.

Im Gegensatz zu Leistungsbeurteilungen kann ein Mitarbeiter dieses ehrliche Feedback-Tool nutzen, um Dinge zu verbessern wie selbstdisziplin , tägliche Arbeitsgewohnheiten und abteilungsübergreifende Kommunikationsfähigkeiten.

Schafft offene Kommunikationskanäle

Feedback aus verschiedenen Blickwinkeln unterstützt den Gesamtprozess team-Management und begünstigt eine bessere Kommunikation. Peers können direkt miteinander kommunizieren, um Feedback zu geben, anstatt die Kommunikation zwischen Managern und direkten Berichterstattern zu belassen. 🗣️

Mit ClickUp kann Ihr Team während des gesamten Arbeitstages effektiv und effizient kommunizieren

Der Schwerpunkt verlagert sich von leistungsbezogenen Beurteilungen auf die Schaffung einer Arbeitskultur, in der die Kollegen einander Verbesserungsmöglichkeiten freigeben können. Sie können auch Support anbieten, wenn sie über Fachwissen in einem Bereich verfügen, in dem ein Kollege Verbesserungen benötigt.

Betont die Bereiche, die geschult werden müssen

Wenn es um die Entwicklung der Mitarbeiter geht, reicht es nicht aus, nur verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Sie wollen eine Kultur schaffen, in der Weiterbildung eine tägliche Aufgabe ist und die Mitarbeiter sich ständig bewusst sind, dass sie wachsen und lernen müssen.

Einige Mitarbeiter müssen vielleicht an ihren Führungsqualitäten oder Kommunikationsfähigkeiten arbeiten, während andere vielleicht Hilfe bei der Problemlösung benötigen. Von der Entwicklung der Führungsqualitäten über die zwischenmenschlichen Fähigkeiten bis hin zu den technischen Fertigkeiten - das 360-Grad-Feedback legt den Grundstein für die Weiterbildung und die Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter.

Ermutigt zur Verantwortlichkeit

Durch die Einrichtung eines regelmäßigen und kontinuierlichen Feedbacksystems können Manager und Mitarbeiter Entwicklungspläne erstellen, um die Verantwortlichkeit zu verbessern. Sie werden feststellen, dass die engagement der Mitarbeiter da jede Person enger mit Gleichaltrigen zusammenarbeiten muss.

Minimiert Voreingenommenheit

Da das 360-Grad-Feedback aus einer Vielzahl von Perspektiven und Quellen stammt, wird die Gefahr von Diskriminierung und Voreingenommenheit deutlich verringert. Dies gilt insbesondere für kognitive Verzerrungen wie die heiligenschein- und Horn-Effekt bei dem das Feedback aufgrund der jüngsten Interaktionen und der vergangenen Leistungen verzerrt sein kann.

Legt eine Karte für die Entwicklung fest

Indem Sie mit dem 360-Grad-Feedback verschiedene verbesserungswürdige Bereiche hervorheben, legen Sie den Grundstein für eine Karte zur besseren Mitarbeiterentwicklung. Anstatt zu bewerten, ob ein Mitarbeiter eine Metrik erfüllt hat, gehen Sie auf die Fähigkeiten ein, mit denen er sein Ziel erreicht hat. Wenn Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial finden, können Sie Schulungsprogramme und -initiativen einrichten, um diesen Bedarf im gesamten Unternehmen zu decken. 🗺️

Nachteile des 360-Grad-Feedbacks

Es gibt nur wenige Dinge auf der Welt, die perfekt sind, und das gilt auch für das 360-Grad-Feedback. Obwohl es für viele Geschäfte ein großartiges tool ist, gibt es auch einige Nachteile.

Viele dieser Nachteile können vermieden werden, wenn das Feedback mit Bedacht eingesetzt wird. Hier sind einige Nachteile, auf die Sie bei der Anwendung des 360-Grad-Feedbacks achten sollten.

Es kann sich unorganisiert anfühlen

Wenn es zu schnell oder ohne klare Ziele umgesetzt wird, kann dieser Feedback-Ansatz unorganisiert wirken. Da außerdem mehrere Beteiligte und viele Mitarbeiter involviert sind, können Dinge durch die Maschen fallen. Vielleicht vergessen Sie, einem Kollegen Feedback zu geben, oder der Schritt der Bewertung wird übersprungen.

Weisen Sie Aufgaben einer Person oder mehreren Personen zu, um sicherzustellen, dass sie von den richtigen Mitgliedern des Teams wahrgenommen werden

Um dies zu vermeiden, verwenden Sie eine projektmanagement tool wie ClickUp, um organisiert zu bleiben. Weisen Sie den zuständigen Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, und führen Sie Prozessüberprüfungen durch, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen.

Es ist keine All-in-One-Lösung

das 360-Grad-Feedback ist als Teil eines größeren Mitarbeiterbewertungssystems konzipiert. Es ist ideal, um konstruktive Kritik an Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben, aber es eignet sich nicht zur Leistungsbewertung. Verwenden Sie es nur als eine Komponente in Ihrem Beurteilungssystem, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Feedback ist anonym

Anonymität bedeutet zwar, dass die Mitarbeiter kostenlos brutal ehrlich sein können, aber sie bedeutet auch, dass die Nachbereitung schwieriger ist. Wenn ein Mitarbeiter ein Feedback erhält, das er nicht ganz versteht, ist es schwierig, Klarheit zu schaffen, da er nicht weiß, wer es gegeben hat. 🥸

Um dieses Problem zu lösen, sollten Sie einen 360-Grad-Coach einstellen oder ausbilden lassen. Er kann als Vermittler fungieren, um das Feedback zu klären und den Mitarbeitern zu helfen, ihre Beurteilungen zu verstehen.

Der Schwerpunkt liegt auf den Schwächen

Zu erledigte 360-Grad-Feedbacks können zu negativen Rückmeldungen und Leistungsbeurteilungen des Teams neigen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie bereits in der Zielphase betonen, dass es darum geht, die Mitarbeiterbindung zu verbessern und die Entwicklung zu fördern.

Streben Sie danach, jedes Ziel SMART-spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt zu machen

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Art von Feedback, die Sie suchen, auf Kompetenzen basiert und nicht auf dem Meeting von Einzelzielen. Bitten Sie die Mitarbeiter, die Bereiche hervorzuheben, in denen die Arbeit gut erledigt wurde, sowie die Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind.

Nicht alle Mitarbeiter können gutes Feedback geben

Tatsache ist, dass nicht jeder die angeborene Fähigkeit besitzt, konstruktives Feedback zu geben. Manche gehen nicht detailliert genug darauf ein, andere wiederum geben zu viel.

In anderen Fällen können konkurrierende Arbeitsbeziehungen zu ungenauem oder zu negativem Feedback führen. Schaffen Sie ein Gleichgewicht, indem Sie das Feedback überprüfen und alle Bereiche ansprechen, in denen kein Konsens besteht.

Workloads können zunehmen

Feedback zu geben, ist zeitaufwändig. Einige Mitarbeiter haben das Gefühl, dass dieser Prozess ihren Workload zu sehr erhöht.

Um Burnout und Feedback-Müdigkeit zu vermeiden, sollten Sie Ihre Fragebögen kurz und bündig halten. Bitten Sie die Mitarbeiter, den Feedbackprozess zu überprüfen und Vorschläge umzusetzen. 📚

Die ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern hilft Teams, Feedback und umsetzbare Verbesserungen besser freizugeben

Während Leistungsbeurteilungen in der Regel einen Endpunkt haben, der auf ein Ziel ausgerichtet ist, ist das 360-Grad-Feedback kontinuierlich. Der Prozess sollte sich ständig weiterentwickeln und dem Mitarbeiter helfen, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Ein Teil des Verfahrens sollte eine Nachfasskommunikation beinhalten, damit Sie den Mitarbeiter auf seinem Weg zur Verbesserung seiner Fähigkeiten unterstützen können.

Ein weiterer Schlüssel ist, dass das 360-Grad-Feedback anonym ist, während die Leistungsbeurteilung von Angesicht zu Angesicht erledigt wird. Die Anonymität ermöglicht es direkten Berichterstattern und Managern, echtes, authentisches Feedback zu geben.

Erstellen Sie ein besseres Feedback-System mit ClickUp

Bei Beurteilungsprozessen sollte es nicht nur um Belohnungen gehen. Die Implementierung eines erfolgreichen 360-Grad-Feedback-Verfahrens hilft, den Fokus auf die Entwicklung zu legen. Auf diese Weise arbeiten alle gemeinsam daran, sich als Einzelpersonen und als Mitwirkende des gesamten Teams zu verbessern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau eines besseren Feedback-Systems für Ihre Mitarbeiter. Ganz gleich, ob Sie ein Beurteilungssystem für eine bestimmte Abteilung oder für das gesamte Unternehmen aufbauen möchten, mit ClickUp können Sie den Prozess kartieren, Aufgaben mit Fristen zuweisen und ein Formular für die Erfassung von Feedback benutzerdefiniert gestalten. 🙋🏻‍♂️