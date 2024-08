Wie man Start-Stop-Continue-Übungen zur Verbesserung von Prozessen einsetzt

Wenn mehrere Köpfe an ein einziges Problem herangehen, erhält man Lösungen, die funktionieren.

Denken Sie in einem geschäftigen Unternehmen, das sich mit vielen Problemen befasst, daran, wie wirkungsvoll es wäre, wenn alle gemeinsam an Lösungen arbeiten würden.

Von den vielen Ansätzen ist derjenige, der gut funktioniert, die Übung Start-Stop-Continue. Warum ist sie so wichtig?

Nun, es gibt drei Gründe: Sie müssen beginnen, innovative Ansätze anzuwenden, aufhören, Ressourcen für ineffiziente Prozesse zu verschwenden, und fortfahren, erfolgreiche Praktiken anzuwenden, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Ganz gleich, ob Sie mit Planung, Innovation, betrieblicher Effizienz, Mitarbeiterengagement oder Krisenreaktion zu kämpfen haben, die Antwort liegt im Brainstorming und der Beantwortung dieser drei Fragen.

Klingt einfach genug? Nun, es ist ein wenig mehr als das, und wir werden die Bedeutung, die Elemente, die Vorteile und die richtigen Wege zur Umsetzung des Start-Stop-Continue-Rahmens im Detail erläutern.

Was ist das Start-Stop-Continue-Framework?

Das Start-Stop-Continue (SSC)-Framework ist ein einfaches, aber effektives tool, das in verschiedenen Feldern wie Business, Persönlichkeitsentwicklung, Projektmanagement und Teambildungsübungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um Einzelpersonen oder Teams dabei zu helfen, über ihre Handlungen, Verhaltensweisen, Prozesse oder Strategien nachzudenken, indem sie in drei Hauptbereiche eingeteilt werden: Dinge, mit denen man anfangen sollte, sie zu erledigen, Dinge, mit denen man aufhören sollte, und Dinge, mit denen man weiter machen sollte.

Das Einholen von Feedback ist nicht nur eine Formalität - es ist eine Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern zu zeigen, dass Sie ihre Meinungen und Ideen wertschätzen. Die besten Ergebnisse werden jedoch erzielt, wenn der Aufwand in der Gruppe betrieben wird. Hier hilft das Start-Stop-Continue-Konzept. Er bringt Ihr Team zusammen, wo jeder seinen Beitrag leistet, um drei Aspekte anzugehen:

Erstens: Womit sollten Sie anfangen zu erledigen? Bestimmen Sie die Aktivitäten, die perfekt mit Ihren Zielen übereinstimmen. Dies schafft die Einstellung für proaktive Initiativen, die zum Gesamterfolg beitragen Als Nächstes: Was muss gestoppt werden? Legen Sie Aktivitäten, die keinen Wert mehr haben, auf Eis. Diese strategische Entscheidung schafft kostenlosen Space für die Dinge, die wirklich wichtig sind Zu guter Letzt: Was sollten Sie fortsetzen? Ermitteln Sie die Maßnahmen, die selbst bei den schwierigsten Aufgaben den Sieg davontragen. Es geht darum, zu erkennen und zu verstärken, was bereits funktioniert

Schaffen Sie mit diesen drei Maßnahmen eine blühende und zufriedenere Belegschaft. Es ist eine gemeinsame Sprache, die es Führungskräften und Mitgliedern des Teams leicht macht, ihre Leistungen zu analysieren und zu verbessern.

Elemente der Vorlage für die Start-Stopp-Kontinuitäts-Retrospektive

Nachdem wir Ihnen nun erklärt haben, warum Sie anfangen, aufhören und weitermachen sollten, wollen wir diese Elemente noch einfacher gestalten:

START

Beginnen Sie damit, neue Initiativen, Praktiken oder Prozesse zu identifizieren, die Sie einführen sollten, um die Produktivität zu steigern oder neue Herausforderungen anzugehen. Dabei geht es sowohl um technische als auch um verhaltensbezogene Aspekte.

Zum Beispiel könnte die Delegation von Arbeit in Ihrem Unternehmen besser sein. Es herrscht viel Verwirrung, und Fristen werden oft nicht eingehalten. Das ist Ihr Stichwort für die Einführung von projektmanagement-Software für verbesserte Kommunikation und Nachverfolgung von Aufgaben. Nehmen wir an, mehrere Mitglieder eines Teams arbeiten an verschiedenen Aspekten des Projekts. ClickUp Aufgaben helfen Ihnen, einen zentralen Space für Ihr Projekt zu schaffen, in dem Sie jede Aufgabe klar definieren, sie den verantwortlichen Mitgliedern zuweisen und eine Frist setzen. Dieser Ansatz erweist sich als besonders hilfreich bei der Verwaltung größerer Projekte, wie z. B. eines Ereignisses im Unternehmen, bei dem die Delegation von entscheidender Bedeutung ist.

Effizienz vom Feinsten mit ClickUp Aufgaben - sehen Sie Ihre Aufgaben wie Sie wollen und verschieben Sie sie, um sie zu organisieren

Im folgenden Beispiel ordnen Sie Aufgaben den relevanten Mitgliedern zu und kategorisieren Probleme nach ihrem Status - solche, die gerade geprüft werden, solche, die in Bearbeitung sind, und solche, die bereits abgeschlossen sind und in Betrieb genommen werden können.

Was das Verhalten anbelangt, so sollten Sie regelmäßig Übungen zur Teambildung durchführen, um die Zusammenarbeit und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu verbessern.

STOP

Eliminieren Sie als Nächstes Aktivitäten oder Prozesse, die als ineffektiv, überflüssig oder als Hindernis für den Fortschritt angesehen werden. Auf diese Weise können sich Teams von Elementen trennen, die sie möglicherweise behindern.

Ein Beispiel: Ihr gesamtes Team arbeitet mit einem zeitaufwändigen manuellen Verfahren zur Berichterstellung. Der Schlüssel liegt darin, diesen Prozess zu beenden und auf ein automatisiertes System umzusteigen. Aber nicht nur die Berichterstellung muss automatisiert werden.

Die Rationalisierung aller Routineaufgaben in Ihrem Business, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ist entscheidend. Instanzen wie die manuelle Anpassung des Status von Projekten, die Zuweisung von Aufgaben oder die Vergabe von Tags sind sehr mühsam, vor allem, wenn Sie mit einem großen Team arbeiten. ClickUp Automatisierung hilft Ihnen, diese Aufgaben zu automatisieren und nahtlos in wichtige Tools wie Dropbox und Slack zu integrieren. Zu erledigen ist lediglich die Auswahl der Aktionen/Aufgaben, die Sie automatisieren möchten.

ClickUp Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, so dass Sie nicht ständig die Registerkarten im Auge behalten müssen

Um sicherzustellen, dass Ihr manueller Workload minimal wird, haben wir 100+ Automatisierungen zu Ihrer Rettung. Wir wetten, dass Sie nie wieder Stunden für Routineaufgaben verschwenden werden!

CONTINUE

In diesem Schritt des Start-Stop-Continue-Frameworks erkennen Sie erfolgreiche und effektive Praktiken an und verstärken sie, um den Prozess zu vereinfachen. Es geht darum, Aktivitäten aufrechtzuerhalten, die positiv zu den Zielen und Ergebnissen Ihrer Organisation beitragen.

Ein Beispiel: Ein bestimmter Kommunikationskanal hat wesentlich dazu beigetragen, dass alle im Team auf dem Laufenden bleiben. Er ermöglicht die Sichtbarkeit von Projekten in Echtzeit und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden. Sogar die neuen Mitarbeiter finden ihn unglaublich einfach zu bedienen.

Sie können den Status von Aufgaben aktualisieren, wichtige Dateien freigeben und detaillierte Kommentare abgeben. So ist jeder über den aktuellen Stand von Aufgaben, Meilensteinen und Hindernissen informiert.

Sie sollten es weiterhin verwenden, da es eine solche Transparenz und Zusammenarbeit bietet. Ähnlich verhält es sich, wenn bestimmte prozessmanagement-Methoden durchgängig zu Ergebnissen geführt haben, können Sie diese auch in zukünftigen Projekten anwenden.

Vorteile von Start-Stop-Continue-Retrospektiven

Durch die regelmäßige Durchführung von Start-Stop-Continue-Retrospektiven bleibt Ihr Team agil und kann auf neue Entwicklungen reagieren anforderungen an das Projekt und Veränderungen in der Branche.

Konsistenz ist hier der Schlüssel, der zu den folgenden Vorteilen führt:

Vorteil Nr. 1: Gewinnung verwertbarer Informationen

Was ist besser als trockenes, langweiliges und redundantes Feedback?

**Umsetzbares Feedback, das die Kernprozesse verbessert

Nehmen wir ein Szenario an, in dem Ihr Unternehmen mit einer hohen Fluktuation neuer Mitarbeiter zu kämpfen hat. Wer könnte in einer solchen Situation besser beraten sein als die Mitarbeiter, die sich entschieden haben zu bleiben?

Nehmen wir an, sie schlagen vor, das Onboarding-Handbuch durch eine Video-Serie zu verbessern. Oder sie empfehlen, aufgezeichnete Sitzungen durch Mentorenprogramme zu ersetzen und die richtigen Einstellungen zu treffen kommunikationsziele .

Sie setzen diese Änderungen um und stellen fest, dass die Einbindung der Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einfacher denn je ist. Und wenn das Sammeln von Feedback für Sie oft mühsam ist, sollten Sie den Einsatz eines feedback-Vorlage wie unten gezeigt.

Verwenden Sie die Board-Ansicht in der formular für Rückmeldungen vorlage zur Organisation von Elementen und zum einfachen Verschieben von Karten zwischen den Phasen der Bewertung

Bewerten Sie Ihren aktuellen Onboarding-Prozess und machen Sie Verbesserungsvorschläge mit dieser Vorlage. Das macht es einfacher, das Feedback zu behalten und für andere Zwecke zu verwenden.

Sobald Sie das Feedback gesammelt und gespeichert haben, sollten Sie Dinge erledigen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen, Verhaltensweisen und Handlungen ablehnen, die nicht hilfreich sind, und weiterhin Dinge tun, die Sie Ihren Einzelzielen näher bringen.

Auf diese Weise erreichen Sie unmittelbare Ziele und kultivieren eine Denkweise, mit der Teams ihre Ansätze kontinuierlich verfeinern.

Vorteil #2: Verbesserungspotenziale erkennen und bearbeiten

Regelmäßige Start-Stop-Continue-Bewertungen rüsten Ihr Team mit einer scharfen Linse aus, um spezifische Verbesserungsbereiche innerhalb Ihrer Prozesse zu identifizieren.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Szenario vor, in dem Ihr Team stark auf die Kommunikation per E-Mail angewiesen ist. Aus der Sicht einer Führungskraft könnten Sie dies als einen effizienten Weg zur Verbreitung von Informationen betrachten.

Im Rahmen einer Start-Stop-Continue-Bewertung könnte ein Mitglied des Teams jedoch Bedenken über die Verzögerungen und möglichen Missverständnisse äußern, die durch die Verwendung von E-Mails entstehen, insbesondere bei dringenden Angelegenheiten. Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Mitglied des Teams diese Lücke anhand des Start-Stop-Continue-Rahmens aufzeigen könnte:

Starten Sie mit einer kollaborativen Plattform, die häufige Aktualisierungen bietet

Rückmeldung: "Mir ist aufgefallen, dass wichtige Aktualisierungen und dringende Nachrichten oft in E-Mail Threads untergehen. Die Verwendung einer kollaborativen Plattform wie ClickUp, Slack oder Microsoft Teams wäre effektiver. Diese Tools bieten einen Echtzeit-Feed, in dem dringende Nachrichten nicht übersehen werden, und das Team bleibt auf dem Laufenden, ohne zahlreiche E-Mails zu sichten."

Hören Sie auf, E-Mails für dringende Mitteilungen zu verwenden

Rückmeldung: "E-Mails sind nicht das beste Medium für dringende Angelegenheiten. In einem überfüllten Posteingang kann es leicht passieren, dass wichtige Nachrichten übersehen werden oder verloren gehen. Wir sollten in Erwägung ziehen, die Verwendung von E-Mails für dringende Mitteilungen einzustellen und das Team zu ermutigen, Instant Messaging auf der Kooperationsplattform für zeitkritische Angelegenheiten zu verwenden."

Führen Sie weiterhin regelmäßige Team Meetings durch, um mehr Klarheit über die Projekte zu schaffen

Rückmeldung: _"Ich schätze unsere regelmäßigen Team Meetings; sie bieten einen Space für Projektdiskussionen und Klarheit. Wir sollten diese Praxis beibehalten, da sie sicherstellt, dass alle auf der gleichen Seite sind. Wir können diese Meetings aber auch nutzen, um Herausforderungen anzusprechen, die sich aus der Kommunikation per E-Mail ergeben, und nach Möglichkeiten zu suchen, den Übergang zu einer kollaborativen Plattform reibungsloser zu gestalten."

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie das Start-Stop-Continue-System hilft optimierung des Workflows . Mit diesem Rahmenwerk können Sie veraltete oder unzureichend genutzte Technologien, Lücken im Kundenservice, Produktentwicklungsstrategien usw. in Angriff nehmen.

Motivieren Sie Teams und Einzelpersonen zur Verbesserung von Workflows

Das Start-Stop-Continue-Modell ermutigt Teams, neue Praktiken oder Verhaltensweisen zu identifizieren, die die Arbeitsabläufe verbessern. Ob es um die Übernahme neuer tools, die Implementierung innovativer Techniken oder die Einführung effiziente Prozesse dieser Ansatz motiviert Ihr Team dazu, bessere Wege zur Bewältigung von Aufgaben zu finden.

Entwerfen einer Mindmap von Grund auf im Leermodus und Umwandlung von Knoten in Aufgaben in ClickUp

Schauen wir uns ein anderes Szenario an, um dies besser zu verstehen:

Ein Marketing Team hat immer wieder Probleme beim Meeting von Projekten und bemerkt einen Rückgang in der Effektivität seiner Social Media Kampagnen.

Mit einem Start-Stopp-Fortsetzungsprozess können Sie:

Ein Tool für soziale Medien einsetzen, um Planung und Ausführung zu verbessern

Erkennen, dass ein übermäßiger Zeitaufwand für die manuelle Datenanalyse ihre Effizienz beeinträchtigt, und diese Praxis einstellen

Sich für ein automatisiertes Analysetool entscheiden, umzeit zu sparen und sich auf eine strategischere Entscheidungsfindung zu konzentrieren

Den Erfolg ihrer wöchentlichen Brainstorming-Sitzungen anzuerkennen und sich zu verpflichten, diesen kooperativen Ansatz fortzusetzen

Als Ergebnis dieser Anpassungen fühlen sich die Mitglieder des Teams motiviert, loszulegen. Das neue Social Media Scheduling Tool, für das sie sich entschieden haben, erleichtert ihnen die Workload und entspricht den Best Practices der Branche.

Wie man ein Start-Stop-Continue Framework implementiert

Um sicherzustellen, dass Ihr Team die Vorteile der oben genannten Start-Stop-Continue-Übungen nutzen kann, finden Sie hier einen einfachen Prozess zur Implementierung des Start-Stop-Continue-Rahmens.

Schritt 1: Beginnen Sie mit einer klaren Einstellung

Bei der Umsetzung des Start-Stop-Continue-Modells brauchen Sie eine klare Richtung für die Identifizierung neuer Praktiken, Benchmarks für die Bewertung bestehender Praktiken, die Sie einstellen müssen, und eine Grundlage für die Stärkung erfolgreicher Praktiken.

Hier hilft die Einstellung spezifischer, messbarer, erreichbarer, relevanter und zeitgebundener (SMART) Ziele.

Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung statt auf ein allgemeines Ziel wie Umsatzsteigerung. Beginnen Sie dann mit der Quantifizierung dieser Ziele, um eine genaue Bewertung vorzunehmen. Beziehen Sie in diesen Prozess alle Schlüsselakteure ein, z. B. Vertriebsmitarbeiter und Marketing Teams.

Ein Beispiel: So könnte ein gut definiertes Ziel aussehen:

_Identifizieren Sie die Maßnahmen, die wir im Rahmen unserer digitalen Marketingstrategie starten, stoppen oder fortsetzen müssen, um bis zum Ende dieses Quartals eine Umsatzsteigerung von 25 % für Produkt X zu erreichen

Spezifische Einstellungen ziele des Teams um Ihre Teams dabei zu unterstützen, diese Ziele kontinuierlich zu erreichen. Und wenn nachverfolgung von Zielen etwas ist, mit dem Ihr Team oft zu kämpfen hat, dann ist die ClickUp-Ziele feature hilft.

Nutzen Sie quantifizierbare Meilensteine in ClickUp Goals zur Nachverfolgung des Fortschritts mit verschiedenen Einzelzielen, die Zahlen, Finanzen, binäre Ergebnisse und aufgabenorientierte Ziele in Teams umfassen

Sobald Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf (Start), Aktionen, die eingestellt werden sollen (Stop), und Praktiken, die fortgesetzt werden sollen (Continue) identifiziert haben, können Sie diese Erkenntnisse mit ClickUp Goals in spezifische Ziele für Ihr Team umsetzen.

Wenn zum Beispiel "Verbesserung der Kommunikationskanäle" als Startinitiative identifiziert wurde, können Sie in ClickUp ein Ziel zur Verbesserung der Effektivität der Teamkommunikation einstellen.

Außerdem können Sie mehrere Ziele in einem Dashboard visualisieren und nachverfolgen. Mit messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts behalten Sie alle wichtigen Ziele im Blick.

Schritt 2: Auswahl einer Start-Stop-Continue-Vorlage

Nachdem Sie nun spezifische Ziele eingestellt haben, ist es an der Zeit, das Feedback Ihres Teams klar zu erfassen.

Sie können zwar mit Excel-Tabellen und Word-Dokumenten jonglieren, aber wir empfehlen Ihnen, sich mit einigen der besten Start-Stopp-Weiter-Vorlagen um Aufgaben zu kategorisieren, zu analysieren und zuzuweisen. Und nicht zu vergessen die visuelle Darstellung, die es einfacher macht, Feedback zu geben und jeden Bereich zu verstehen.

Das Start-Stop-Continue Diagramm hilft Teams, ihre Arbeit entsprechend zu priorisieren

Das Wesentliche liegt jedoch in der Wahl der richtigen Start-Stop-Continue-Vorlage, wobei folgende Punkte zu beachten sind:

Gelöschte Darstellung mit Zeilen, Kategorien und Elementen wie Haftnotizen

Einsteigerfreundliches Design, damit sich Ihr Team leicht an das Feedback-Modell gewöhnen kann

Anpassungsfähigkeit an verschiedene Business-Szenarien, von der Beseitigung von Engpässen über die Verbesserung der Kommunikation bis hin zum Onboarding neuer Mitarbeiter

Intuitives Design, das die Erstellung von umsetzbaren Plänen und Aufgaben erleichtert

Fähigkeit, gesammelte Daten in wertvolle Ressourcen, wie z. B. Anleitungen, umzuwandeln

Es gibt zwar viele Optionen, die den einen oder anderen Bereich erfüllen, ClickUp's Start-Stopp-Fortsetzen Vorlage deckt alles oben Erwähnte und mehr ab!

Mit nur einem Blick auf das gesamte Board erhalten Sie Einblicke in das, was nützlich ist und was nicht. Diese Vorlage geht über die Grundlagen hinaus und bietet eine umfassende Ansicht der Kernaktivitäten Ihres Teams anhand wertvoller Daten.

Nehmen wir ein Szenario an, in dem Sie planen, Ihre Strategie zur Erstellung von Inhalten und zum Marketing zu verbessern. Ermitteln und erwähnen Sie mithilfe der Vorlage Folgendes:

Beginnen Sie mit der Erstellung von Video-Inhalten: Beginnen Sie als Reaktion auf den wachsenden Trend zum Videokonsum, Video-Inhalte in Ihre Strategie zu integrieren. Diese Anregung führt dazu, dass jemand an ein aktionsorientiertes Reel oder eine Idee für einen kurzen Video-Inhalt denkt. Ehe Sie sich versehen, haben Sie viele Notizzettel mit kreativen Ideen

Beginnen Sie als Reaktion auf den wachsenden Trend zum Videokonsum, Video-Inhalte in Ihre Strategie zu integrieren. Diese Anregung führt dazu, dass jemand an ein aktionsorientiertes Reel oder eine Idee für einen kurzen Video-Inhalt denkt. Ehe Sie sich versehen, haben Sie viele Notizzettel mit kreativen Ideen Hören Sie auf, ein bestimmtes Schlüsselwort zu verwenden : Wenn Sie feststellen, dass ein bestimmtes Schlüsselwort bei Ihrer Zielgruppe keinen Anklang mehr findet oder in den Ergebnissen der Suchmaschinen nicht gut abschneidet, ist es vielleicht an der Zeit, es nicht mehr zu verwenden. Gleichzeitig werden andere Sätze oder Schlüsselwörter, die keine Aufmerksamkeit erregen, in den Vordergrund treten. Wenn Sie es zu einer Team-Übung machen, erhalten Sie all diese Ergebnisse schneller.

: Wenn Sie feststellen, dass ein bestimmtes Schlüsselwort bei Ihrer Zielgruppe keinen Anklang mehr findet oder in den Ergebnissen der Suchmaschinen nicht gut abschneidet, ist es vielleicht an der Zeit, es nicht mehr zu verwenden. Gleichzeitig werden andere Sätze oder Schlüsselwörter, die keine Aufmerksamkeit erregen, in den Vordergrund treten. Wenn Sie es zu einer Team-Übung machen, erhalten Sie all diese Ergebnisse schneller. Weiterer Einsatz von ansprechenden Blog-Beiträgen: Wenn Ihr Team konsequent Blog-Inhalte erstellt hat, die auf positive Resonanz stoßen, ist es wichtig, diese erfolgreiche Strategie fortzusetzen. Um darauf aufzubauen, könnten Ihre Mitglieder des Teams auch Themen vorschlagen, die durchgängig Interesse wecken. So wissen Sie, was noch produziert und veröffentlicht werden muss

Wie wir oben gesehen haben, sorgt die Vorlage nicht nur dafür, dass die Ideen veröffentlicht werden, sondern gibt Ihrem Team auch den Space, um nachzudenken und auf den Ideen anderer aufzubauen.

Schritt 3: Durchführung einer Brainstorming-Sitzung zum Ausfüllen der Vorlage

Die Start-Stop-Continue-Vorlage ist mehr als nur eine Umfrage, die durchgeführt wird, um Feedback zu sammeln. Der Sinn liegt darin, Input aus kollektiven Diskussionen zu sammeln und die Leistung Ihres Teams zu verbessern

Hier hilft eine Brainstorming-Sitzung, in der verschiedene Teams ihre Ansichten darlegen, um zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung zu gelangen.

Zum Beispiel könnten einige erfahrene Mitglieder Ihres Teams mit Ihren bestehenden tools zufrieden sein, sei es für projektmanagement , Datenanalyse oder andere Aufgaben. Andere Mitglieder des Teams, insbesondere die neuen Mitarbeiter, haben jedoch möglicherweise Schwierigkeiten, diese Tools effektiv zu nutzen.

Was ist, wenn diese Bedenken nicht direkt an Sie herangetragen werden? Anstatt dass Mitarbeiter das Unternehmen stillschweigend verlassen, sollten Sie sie ermutigen, ihre Gedanken zu äußern. Die Einholung von Feedback hilft Ihnen, bessere Alternativen zu finden oder Schulungen zur Vereinfachung Ihrer Aufgaben durchzuführen.

Obwohl sich Meeting-Räume und Google Meets für das Sammeln von Feedback eignen, ist ein Tool, das Ihre virtuellen und stationären Teams visuell kommuniziert, koordiniert und verknüpft, von entscheidender Bedeutung, vor allem, wenn die Remote-Arbeit weiter zunimmt. ClickUp Whiteboard bietet eine perfekte Leinwand für reibungslose Echtzeit projektzusammenarbeit und Ideendiskussionen.

Nehmen wir an, Ihr Team arbeitet an der Gestaltung einer neuen Marketingkampagne. Nutzen Sie diesen Space, um Ideen zu sammeln und Ihre Kampagnenstrategie zu visualisieren. Sie werden begeistert sein, wie die verschiedenen Mitglieder Ihres Teams Konzepte skizzieren, Notizen mit ihren Gedanken hinzufügen und gemeinsam auf den Ideen der anderen aufbauen können.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihr Flussdiagramm in ClickUp zu erstellen

Wenn Ihre besten Marketingexperten auf der anderen Seite des Erdballs sitzen, brauchen Sie sich also nicht zu ärgern. Mit den richtigen Tools können Sie Ihre besten Ideen schnell sammeln und umsetzen.

Schritt 4: Aktionsplan nach der Feedback-Analyse

Jetzt, da Sie die Schlüsselpunkte kennen, ist es an der Zeit, einen praktischen Plan zu erstellen aktionsplan um auf dieses Feedback einzugehen. Um dies effektiv zu erledigen, sollten wir die kritischen Punkte aus der Brainstorming-Sitzung - Herausforderungen, Chancen oder Trends - klar definieren.

Hier einige Beispiele, um dies besser zu verstehen:

Start

Feedback: Ihre Teammitglieder möchten regelmäßige Brainstorming-Sitzungen initiieren, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Aktionsplan: Planen Sie wöchentliche Brainstorming-Meetings ein, um den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zu fördern. Um sicherzustellen, dass Ihr Team seine besten Ideen einbringt, sollten Sie ein Tool bereitstellen, mit dem es von jedem beliebigen Ort aus ein effektives Brainstorming durchführen kann. ClickUp Whiteboard ist ein Space, der zur Kreativität einlädt. Mit Haftnotizen und Verbindungselementen sorgen Sie dafür, dass jede Idee den Space und die Aufmerksamkeit bekommt, die sie braucht. Wenn sie richtig präsentiert werden, werden die Ideen so ausgeführt, wie sie sollten.

Das virtuelle Whiteboard von ClickUp verwandelt Ideen in umsetzbare Pläne und fördert die nahtlose Zusammenarbeit in Ihren Teams

Und seien wir ehrlich: Im Vergleich zu den routinemäßigen Google Meet-Sitzungen, an denen Ihr Team nur halbherzig teilnimmt, macht es Spaß, Ideen zu diskutieren. (Spoiler-Alarm: Die Kamera ist aus, und ihre Gedanken sind es auch)

Stopp

Feedback: Verwendung eines bestimmten kommunikationstools verursacht Verwirrung und behindert die Zusammenarbeit.

Aktionsplan: Beenden Sie die Nutzung des aktuellen Kommunikationstools. Suchen Sie nach einer Plattform, mit der Sie transparent kommunizieren können. Markieren Sie Einzelpersonen oder Teams, um sicherzustellen, dass Sie mit Features wie @mention die richtigen Anweisungen geben.

Delegieren Sie Aufgaben und arbeiten Sie in Echtzeit mit den dynamischen Chat-Features von ClickUp zusammen

Auch wenn Chatbox-Diskussionen unglaublich gut sind, brauchen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Arbeit, um sicherzustellen, dass Ihr Team sie auch durchführt. ClickUp Dashboards bietet eine abschließende Ansicht über alles, was an Ihrem Arbeitsplatz passiert.

Die anpassbaren Karten helfen Ihnen auch dabei, die Art von Informationen bereitzustellen, die Sie draußen benötigen. Wenn der Fortschritt richtig nachverfolgt wird, raten Sie mal, was dann folgt - Zusammenarbeit.

Mit den anpassbaren Dashboards von ClickUp navigieren Sie mühelos durch Ihre Projekte - erhalten Sie Einblicke in Echtzeit und verfolgen Sie Ihre Fortschritte

Bevor Sie jedoch auf ein anderes tool umsteigen, sollten Sie als Geschäftsleitung einen Zeitraum für eine Testversion einrichten und das Feedback Ihres Teams einholen.

Weiter

Feedback: Die Mitglieder des Teams schätzen die wöchentlichen Fortschritts-Updates, die es derzeit gibt.

Aktionsplan: Beibehaltung der Praxis, wöchentlich über die Fortschritte zu informieren. Erwägen Sie, das Format auf der Grundlage spezifischer Vorschläge zu verbessern, um die Aktualisierungen informativer und ansprechender zu gestalten.

Verwenden Sie eine vorlage für den Wochenbericht mit Hervorhebung der Aufgabe, der Abteilung und der Art der Aufgabe. Denken Sie daran, dass es immer einfacher ist, etwas zu analysieren, wenn wir etwas Visuelles vor Augen haben. Hier ist also eine, die hilft:

Organisieren, priorisieren und kommunizieren Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben mit ClickUp's umfassender Vorlage für Wochenberichte

Damit ist klar, wie Ihr kurz-, mittel- und langfristiger Plan aussehen wird:

Sofortige Maßnahmen: Planen Sie wöchentliche Brainstorming-Sitzungen und kommunizieren Sie die Änderung der Kommunikations-Tools

Planen Sie wöchentliche Brainstorming-Sitzungen und kommunizieren Sie die Änderung der Kommunikations-Tools Mittelfristige Maßnahmen : Sammeln Sie nach einem Monat Feedback zu dem neuen Kommunikations-Tool und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Umsetzung von Verbesserungen des Formats der Fortschrittsaktualisierungen

: Sammeln Sie nach einem Monat Feedback zu dem neuen Kommunikations-Tool und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Umsetzung von Verbesserungen des Formats der Fortschrittsaktualisierungen Langfristige Maßnahmen: Überwachen Sie die Auswirkungen der Änderungen im nächsten Quartal, holen Sie laufend Feedback ein und passen Sie die Strategien entsprechend an

Stellen Sie sicher, dass Sie die Fortschritte bei der Umsetzung Ihrer Pläne kontinuierlich überwachen. Eine bloße Überwachung ist jedoch nicht ausreichend. A lehrreiche Vorlage hilft Ihnen, die Erfolge und Misserfolge Ihres Projekts zu jedem Zeitpunkt zu dokumentieren und zu analysieren.

Verbessern Sie künftige Projekte mit unserer Vorlage für Projektmanagement-Lessons Learned, um Erkenntnisse einfach zu organisieren und die Ergebnisse zu verbessern

Start-Stopp-Fortsetzen-Übungen mit ClickUp ausführen

Nun, eines ist aus der obigen Diskussion klar geworden - bei der Durchführung von Start-Stop-Continue-Übungen geht es um viel.

Sie müssen:

ziele einstellen, ein Brainstorming mit Ihrem Team durchführen, die Vorlage Start-Stopp-Fortsetzen ausfüllen, aktionspläne erstellen und den Fortschritt im Auge behalten

Reicht eine Vorlage aus, um diese Übungen erfolgreich durchzuführen? Vielleicht. Aber Ihre Arbeit wird fließen wie nie zuvor, wenn Sie eine All-in-One-Lösung wie ClickUp einsetzen, die Ihnen bei der Einstellung von Zielen, der Ideenfindung, der Nachverfolgung von Fortschritten und nicht zu vergessen unserer praktischen Start-Stop-Continue-Vorlage hilft.

ClickUp Goals hilft Ihnen, klare Ziele für Ihre Start-Stop-Continue-Übungen einzustellen. So stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, was den Zweck und die gewünschten Ergebnisse des Assessments angeht Dann kommt das ClickUp Whiteboard für kreatives Projekt-Brainstorming Damit Sie das Ganze übersichtlich zusammenfassen können, gibt es unsere Start-Stop-Continue-Vorlage, mit der Sie die Details während der Übung ausfüllen können Verwenden Sie Whiteboards während der Start-Stop-Continue-Übung, um Ideen, Feedback und Aktionspläne visuell zu präsentieren Und am Ende behalten Sie den Überblick über Ihre Leistung - alles in ClickUp

Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr darüber erfahren möchten, wie ClickUp Ihnen hilft, Ihre Prozesse zu optimieren, kontaktieren Sie unser Team noch heute!