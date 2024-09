Die 11 besten KI Formular-Ersteller für 2024

Wenn Sie sich oft fragen: "Wie kann ich effektiv Daten sammeln und Geschäftsabläufe verbessern?", dann ist ein Online-Formular Ihr neuer Schritt.

Die Erstellung von Online-Formularen und die Analyse der Antworten helfen bei der Produktverbesserung, der Lead-Generierung, der Automatisierung von Aufgaben und der Rationalisierung des Betriebs.

Die eigentliche Herausforderung? Die Erstellung interaktiver, benutzerfreundlicher, personalisierter Formulare, um die Zahl der Benutzerantworten zu erhöhen.

Mein Team und ich waren lange auf der Suche nach einem zuverlässigen und anpassbaren Formular-Ersteller.

Wir haben viel Zeit damit verbracht, verschiedene KI-Formular-Generatoren zu testen, um ansprechende Formulare zu erstellen, Daten zu analysieren und Erkenntnisse abzuleiten. Auf der Grundlage meiner Recherchen habe ich in diesem Blog eine Liste der besten KI-Tools zur Erstellung von Formularen für Sie zusammengestellt.

Ganz gleich, ob Sie ein- oder mehrseitige Formulare für Forschungs-, Marketing- und Feedbackzwecke erstellen möchten, dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, Prozesse zu optimieren und Zeit zu sparen.

Sehen wir uns die besten KI-Formular-Generatoren an, mit denen Sie schöne Formulare erstellen können.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Formular-Generator achten?

Sie können zwar ein Formular in Excel erstellen die Erstellung von ansprechenden, dynamischen und intuitiven Formularen erfordert fortgeschrittene Fähigkeiten.

Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie bei einem Online-Formular achten sollten software zur Erstellung von Formularen :

Benutzerfreundlichkeit: Prüfen Sie, ob das Formularerstellungsprogramm intuitiv und einfach zu bedienen ist. Das Tool darf keine Code-Kenntnisse erfordern, so dass auch nicht-technische Benutzer leicht Formulare erstellen können

Prüfen Sie, ob das Formularerstellungsprogramm intuitiv und einfach zu bedienen ist. Das Tool darf keine Code-Kenntnisse erfordern, so dass auch nicht-technische Benutzer leicht Formulare erstellen können Anpassungsmöglichkeiten: Das tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Formular an Ihre geschäftsspezifischen Bedürfnisse anzupassen, es für die Zielgruppe interaktiv zu gestalten und sie zum Abschließen des Formulars aufzufordern, bevor sie es abgibt

Das tool sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Formular an Ihre geschäftsspezifischen Bedürfnisse anzupassen, es für die Zielgruppe interaktiv zu gestalten und sie zum Abschließen des Formulars aufzufordern, bevor sie es abgibt Bedingte Logik : Möchten Sie hyperrelevante Daten von Benutzern sammeln? Die Wahl eines Tools mit erweiterten Funktionen für bedingte Logik ist entscheidend, um Fragen in Echtzeit auf der Grundlage der Antworten der Benutzer zu personalisieren

: Möchten Sie hyperrelevante Daten von Benutzern sammeln? Die Wahl eines Tools mit erweiterten Funktionen für bedingte Logik ist entscheidend, um Fragen in Echtzeit auf der Grundlage der Antworten der Benutzer zu personalisieren Mehrseitiger Support : Holen Sie sich ein Tool, das mehrere Seiten in Formularen unterstützt, um detaillierte Informationen zu sammeln

: Holen Sie sich ein Tool, das mehrere Seiten in Formularen unterstützt, um detaillierte Informationen zu sammeln Mobilfreundlich : Wählen Sie einen KI-Formularersteller, der sich an eine mobile Schnittstelle anpassen kann, um den Benutzern ein nahtloses Erlebnis zu bieten

: Wählen Sie einen KI-Formularersteller, der sich an eine mobile Schnittstelle anpassen kann, um den Benutzern ein nahtloses Erlebnis zu bieten Integration: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool in bestehende technische Systeme wie CRM, Marketing, Datenanalyse, Kommunikation und E-Mail-Marketingplattformen integrieren lässt

Die 11 besten KI Formular Builder für 2024

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Software mit einem integrierten formular-Automatisierung feature zur Erstellung von benutzerfreundlichen Online Formularen. ClickUp's Formular-Ansicht können Sie mühelos Informationen von Ihrem Team, Ihren Clients oder Ihren Kunden erfassen.

Das Feature zur Formularerstellung fügt dem Online-Formular viele Felder hinzu, darunter Text, Langtext, Nummer, E-Mail, Telefon, Datum, Dropdown-Listen und Kontrollkästchen. Dies hilft bei der Formulierung von Fragen je nach Zweck, z. B. offene, geschlossene, Ja/Nein-, Pulse-Umfrage- und Matrix-Fragen.

Erstellen Sie intuitive Formulare mit Hilfe von bedingter Logik und Regeln in der ClickUp Form Ansicht

Es blendet Fragen wie den Namen und die Telefonnummer der Befragten aus, deren Informationen bereits erfasst wurden, so dass diese Felder nicht erneut ausgefüllt werden müssen. Dies vereinfacht die Benutzererfahrung und verbessert die Antworten und Konversionsraten. ClickUp Automatisierung verbessert das Erlebnis durch die Automatisierung von Workflows nach der Übermittlung, z. B. durch den Versand von E-Mails an Benutzer und Partner, um sie auf dem Laufenden zu halten. Sie können auch KI-generierte Daten und Kundenstimmungsanalysen auslösen, um Erkenntnisse zu gewinnen und strategische Entscheidungen zu treffen.

Automatisieren Sie Formular-Workflows und optimieren Sie Abläufe mit ClickUp Automatisierung

Hier erfahren Sie, wie Sie mit vorgefertigten Automatisierungen die Produktivität Ihres Teams verbessern können:

Nutzen Sie über 100 vorgefertigte Vorlagen, um wiederkehrende Prozesse bei der Erstellung von Formularen zu automatisieren, z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren und das Ändern von Status

Fügen Sie Mitarbeitern und Beobachtern automatisch neue Aufgaben hinzu und sparen Sie Zeit

Verbinden Sie sich mit bestehenden Anwendungen, um die Automatisierung über den gesamten Tech-Stack hinweg zu erleichtern

Zusätzlich können Sie mit ClickUp Aufgaben können Sie automatisch Aufgaben aus den Antworten auf Online-Formulare erstellen und zuweisen. Fügen Sie Beschreibungen, Formularinformationen und Antworten zur Aufgabenbeschreibung hinzu, um Ihren Aufgaben zusätzlichen Kontext zu geben.

Erfassen Sie Anforderungen mit ClickUp Formularen und leiten Sie diese an die richtigen Mitarbeiter als verfolgbare Aufgaben in ClickUp weiter

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp Formularen, um rationalisierung der Arbeit für Software Teams :

Beschleunigen Sie die Berichterstellung , indem Sie wichtige Informationen wie Fehlerbeschreibung, Geräte- und Betriebssystemspezifikationen, Fehlermeldung, Auswirkungen usw. sammeln.

, indem Sie wichtige Informationen wie Fehlerbeschreibung, Geräte- und Betriebssystemspezifikationen, Fehlermeldung, Auswirkungen usw. sammeln. Sammeln Sie Anfragen nach neuen Features von Mitgliedern des Teams und Benutzern

von Mitgliedern des Teams und Benutzern Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Testteams durch Erfassung von Details zu Testfällen, Berichten über die Testdurchführung, festgestellte Probleme, Kritikalität der Probleme usw.

Darüber hinaus können Sie Input liefern und sich entspannt zurücklehnen, während ClickUp Gehirn kuratiert für Sie die am besten geeigneten und perfekten Fragen für die Umfrage. Wir haben ein paar Prompts ausprobiert, um Umfragen mit ClickUp Brain zu erstellen.

Beispiele für KI-Eingabeaufforderungen für Umfragen und Erhebungen:

Prompt 1: Generieren Sie ansprechende Umfragefragen, um wertvolle Erkenntnisse von Ihrer Zielgruppe zu gewinnen. \Geben Sie das Einzelziel und den Zweck der Umfrage an

Vorschlag 2: Entwerfen Sie eine überzeugende Umfragefrage, um Ihr Publikum zu fesseln und zur Teilnahme zu ermutigen. \Geben Sie das Thema oder den Gegenstand der Umfrage an

Vorgabe 3: Erstellen Sie eine Reihe von Umfragefragen, um die Kundenzufriedenheit zu messen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. [Geben Sie die Branche oder die Art des Geschäfts an]

Mit ClickUp Brain hochrelevante Fragen für Umfragen und Erhebungen generieren

Sobald die Daten gesammelt sind, können Sie ClickUp Brain nutzen, um Datenanalysen durchzuführen:

Verwertbare Erkenntnisse durch die Aufdeckung von Trends und Mustern, die sonst möglicherweise nicht erfasst werden

Erhöhte Skalierbarkeit von Umfragen durch automatisierte Verteilung, Datenerfassung und Analyse

Verbesserte Ergebnisse mit intuitiven Designs und KI-gesteuerter Stimmungsanalyse

Sie können auch die leistungsstarken neuronalen Netze von ClickUp Brain nutzen, um die Daten mit Hilfe von Vergleichstabellen schnell zu analysieren, Marketingstrategien zu entwickeln und zu starten und die Ergebnisse für Stakeholder freizugeben, um Anregungen zu erhalten und Verbesserungsbereiche zu identifizieren.

Und schließlich können Sie dank der benutzerdefinierten Funktionen viele Faktoren wie Themen, Farben, Bilder, Speicher, Vorlagen und Nachrichten individuell anpassen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sammeln Feedback zu den Features Ihres Produkts, zum Kundensupport und zu den Preisplänen. Sie können verwenden ClickUp's Feedback Formular Vorlage und benutzerdefinierte Felder, Ansichten und Aufgaben, um Informationen einfach zu sammeln, abzurufen und zu organisieren. Dies bietet einen zentralen Speicherort für die Analyse von Daten und die Rationalisierung des Feedbackerfassungsprozesses.

ClickUp's Feedback Formular Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Umfragen zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden ausgerichtet sind

Bieten Sie Ihren Kunden eine Plattform, um ihre Ideen und Bedenken zu äußern

Sammeln Sie wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen

Evaluieren Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf und entwickeln Sie maßgeschneiderte Strategien, um diese anzugehen

Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, alle relevanten Daten an einem Ort zu sammeln und das Feedback der Benutzer bei der Priorisierung von Projekten zu nutzen . Dies liefert wertvolle Analysen für Produktentscheidungen und verbessert das Engagement und die Loyalität der Clients.

ClickUp beste Features

Wählen Sie aus verschiedenen Feldern und sammeln Sie nur die relevanten Daten mitClickUp Benutzerdefinierte Felder* Aktualisieren Sie Felder dynamisch auf Basis von Antworten und vereinfachen Sie das Ausfüllen von Formularen für Benutzer

Nutzen Sie ClickUp Brain, um die ansprechendsten Fragen für Ihre Formulare zu generieren

Überprüfen Sie Formulare in Echtzeit und analysieren Sie Antworten, um Erkenntnisse zu gewinnen

Verwandeln Sie Antworten auf Formulare automatisch in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Aufgaben

Verwenden SieClickUp Aufgabe Tags um Informationen zu den Aufgabenbeschreibungen hinzuzufügen und sie leicht zu finden

ClickUp Limitierungen

ClickUp Brain ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. Forms.app (am besten für Zahlungen)

über Formulare.app Der kostenlose KI-Formular-Generator von Forms.app hilft bei der Erstellung benutzerdefinierter Formulare mithilfe vorgefertigter Vorlagen. Mit der Plattform können Sie ein Formular auf Ihrer Website einbinden. Sie können auch die Einstellungen für den Datenschutz anpassen, um das Einzelziel zu erreichen und zu verhindern, dass andere die Ansicht sehen.

Dieser KI-Builder ist mit Google Tabellen, MailChimp, Stripe, PayPal und Zapier integriert und hilft Ihnen, Workflows zu automatisieren und Prozesse zu optimieren.

Forms.app beste Features

Ändern Sie die Reihenfolge der Fragen ganz einfach durch Ziehen und Ablegen

Steuern Sie, wer auf Ihre Formulare zugreifen kann, durch 4 verschiedene Datenschutz-Status: privat, limitiert, nicht gelistet und öffentlich

Legen Sie Bedingungen fest, um Felder basierend auf den Antworten des Benutzers ein- oder auszublenden

Forms.app Beschränkungen

Limitierte Anzahl von Formular-Designs/Vorlagen und Personalisierungsoptionen in Bezug auf Farben und Schriftarten

Einige Benutzer berichten, dass die Plattform mehr Fragetypen anbieten sollte, um den Puls der Zielgruppe zu verstehen

Formulare.app Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : $25/Monat

: $25/Monat Pro : $35/Monat

: $35/Monat Premium: $99/Monat

Forms.app Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (450+ Bewertungen)

: 4.5/5 (450+ Bewertungen) Capterra: (240+ Bewertungen)

3. SurveySparrow (Am besten für Umfragen zur Unterhaltung)

über SurveySparrow SurveySparrow, einer der besten Alternativen zu JotForm für konversationelle Umfragen, hilft bei der Erstellung interaktiver Formulare mit Chat-ähnlichen Features zur Erfassung relevanter Informationen und zur Optimierung von Geschäftsabläufen.

Es bietet über 1500+ Integrationen, um Daten mühelos in externe Tools und bestehende Systeme zu exportieren.

Executive Dashboards helfen, Umfragedaten durch Diagramme und Balkendiagramme zu visualisieren und aussagekräftige Erkenntnisse aus KI-generierten Formularen zu gewinnen. Sie können auch Workflows auf der Grundlage von Umfrageantworten automatisieren, indem Sie Bedingungen definieren und Aktionen wie Follow-up-E-Mails und Team-Updates auslösen.

SurveySparrow beste Features

Fügen Sie Videos in den Hintergrund Ihrer Umfragen ein

Empfangen Sie Berichte zur Umfrageanalyse direkt in Ihrem Posteingang zu Ihrem bevorzugten Zeitplan

Erinnern Sie Non-Responder und Teil-Responder per E-Mail und stupsen Sie sie an, die Umfragen abzuschließen

SurveySparrow Beschränkungen

Fehlende analytische Features zur Berechnung und Anzeige statistisch signifikanter Unterschiede

Die Datendarstellung erfordert viele manuelle Eingriffe, um die erforderlichen Erkenntnisse zu gewinnen

Preise von SurveySparrow

Basic : $39/Monat, vierteljährliche Abrechnung

: $39/Monat, vierteljährliche Abrechnung Essential : $59/Monat, vierteljährliche Abrechnung

: $59/Monat, vierteljährliche Abrechnung Business : $149/Monat, vierteljährliche Abrechnung

: $149/Monat, vierteljährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1900+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4. Typeform (am besten für benutzerdefinierte Formulare)

über Typenformular Typeform erstellt optisch ansprechende und ansprechende Online Formulare. Es ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und zeigt nur eine Frage pro Seite an, um das Publikum nicht zu überwältigen und mehr Antworten zu erhalten.

Mit Typeform können Sie Formulare mit einzigartigen Logos, Elementen, Farben, Schriftarten, Hintergrundbildern und Videos benutzerdefiniert gestalten. Es gibt 28+ bearbeitbare Frageformate zur Erfassung von Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Rangfolge, Bewertung und schriftlichem Feedback.

Typeform beste Features

Informieren Sie die KI von Typeform über Ihre Anforderungen, und sie erstellt die Formulare automatisch für Sie

Stellen Sie mithilfe von KI relevante Antwortoptionen für Multiple-Choice-Fragen bereit

Generierung von KI-gestützten Vorschlägen zur Umwandlung langer Fragen in einfache und ansprechende Fragen

Typeform-Einschränkungen

Fehlende Features für die Analyse und Interpretation durch Dashboards und Berichterstellung

Speichert keine Teilantworten von Benutzern

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Vorlagen und Fragen

Preise für Typeform

Basis : $29/Monat

: $29/Monat Plus : $59/Monat

: $59/Monat Business : $99/Monat

: $99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Typeform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (750+ Bewertungen)

4.5/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (860+ Bewertungen)

5. Involve.me (Am besten für ausführliche Umfragen)

über Involvieren.me Mit dem KI-Formular-Generator von Involve können Sie die URL der Website in den KI-Formular-Builder einfügen. Der Generator erfasst Ihre Markenelemente, um Formulare und ausführliche Umfragen zu erstellen. Sie können dann Elemente hinzufügen, personalisieren und diese Vorlagen entsprechend den Anforderungen des Geschäfts feinabstimmen.

Die KI-Analysefunktionen von Involve analysieren die gesammelten Daten, um detaillierte Berichte und Dashboards zu erstellen. Dies hilft uns, aussagekräftige Kundeneinblicke zu gewinnen, Trichter für Konversionen zu optimieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Features von Involve

Vorschau von Formularen und Optimierung für verschiedene Geräte, z. B. Mobilgeräte und Desktop

Erstellen sicherer Formulare für die Annahme von Zahlungen durch Integration mit Stripe- und PayPal-Konten

Teams zu bestimmten Workspaces einladen und ihnen Bearbeitungs- und Ansichtsrechte zuweisen

Begrenzungen einbeziehen

Die Features zur Gestaltung sind einfach und es fehlen weitere Optionen zur Anpassung der Positionen und Größen der Vorlagen

Die Anpassung der Branding-Elemente, wie z. B. Schriftarten, ist limitiert

Preisgestaltung

Basic : 49 $/Monat

: 49 $/Monat Pro : $99/Monat

: $99/Monat Business : $199/Monat

: $199/Monat Agentur : $399/Monat

: $399/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen einbeziehen

G2 : 4.7/5 (80+ Bewertungen)

: 4.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen);

6. Fillout (Am besten für die Erstellung mehrseitiger Formulare)

über Ausfüllen Fillout ist ein einfacher KI-Formularersteller ohne Code, mit dem Sie leistungsstarke Formulare, Quizze und Umfragen erstellen können. Die Plattform bietet ausgefeilte Funktionen wie Zahlungserfassung, Erstellung mehrseitiger Formulare, Anmeldung und Zeitplanung, um die Erstellung der fortschrittlichsten Formulare zu unterstützen.

Fillout lässt sich mühelos in Ihre bestehenden Tools integrieren, automatisiert Workflows und skaliert Geschäftsabläufe.

Fillout beste Features

Fügen Sie Rabatt Codes hinzu und sammeln Sie Zahlungen von Benutzern mit Stripe ohne zusätzliche Gebühren

Fügen Sie Ihren Formularen eine Seite zur Terminplanung hinzu, damit Benutzer ein Meeting mit Ihnen buchen können

Fillout Beschränkungen

Keine Möglichkeit, Formulare, Logik und Berechnungen in Ordnern und Workspaces zu organisieren

Keine Möglichkeit, auf Übermittlungen zu reagieren und Benutzer über erledigte Änderungen zu benachrichtigen

Preise für Fillout

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $19/Monat

: $19/Monat Pro : $49/Monat

: $49/Monat Business: $89/Monat

Fillout Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

7. Feathery (Am besten für die Automatisierung von Workflows)

über Gefiedert Feathery ist ein KI-Formularerstellungstool ohne Code, das Ihnen hilft, jeden Formular-Workflow zu automatisieren und Zeit zu sparen.

Feathery erstellt Formulare mit Hilfe von KI und hilft bei der Migration von leistungsstarken Formular-Vorlagen anderer Hersteller (Typeform). Sie können damit auch Workflows nach der Übermittlung automatisieren, indem Sie die Informationen der Benutzer extrahieren, die Anträge prüfen und sie zur Genehmigung an die zuständigen Mitarbeiter weiterleiten.

Außerdem gewährleistet Feathery die Einhaltung von SOC-2 und HIPAA, um sensible Kundendaten vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.

Feathery beste Features

Definieren Sie benutzerdefinierte Logik in natürlicher Sprache und zeigen Sie Fragen auf der Grundlage früherer Antworten aus Feldern an

Integration mit mehr als 100 CRMs, E-Mail, Analysen, Zahlungen und Projektmanagement tools

Einschränkungen von Feathery

Erlaubt keine einfache Einbettung in Websites

Die Integration mit Plattformen zur Automatisierung des Marketings ist nicht reibungslos

Preise für Feathery

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Wachstum : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

: Benutzerdefinierte Preisgestaltung Geschäft: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Feathery

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. MakeForms (Am besten für intuitive Entwürfe)

über MakeForms Mit der benutzerfreundlichen Schnittstelle und den intuitiven Designs von MakeForms können Sie einseitige, mehrseitige und einmalige Formulare für Ihr Geschäft erstellen.

Mit den Mobil- und E-Mail-Überprüfungs-Features der Plattform ist es einfach, die Identität der Benutzer zu überprüfen, gefälschte Leads zu eliminieren und genaue Benutzerdaten zu sammeln.

Das Tool hilft bei der Erstellung mehrerer Links für ein einziges Formular, z. B. für soziale Medien, E-Mail und Influencer-Marketing-Kanäle, was bei der Analyse der Rücklaufquoten und des Erfolgs für jeden erstellten Link hilft.

Makeforms ist HIPAA-, GDPR-, SOC-2- und ISO-konform und bietet Datenverschlüsselungs- und Backup-Features zum Schutz sensibler Daten.

MakeForms beste Features

Verwenden Sie klare und übersichtliche Layouts, um Benutzer durch mehrseitige Formulare zu führen

Veröffentlichen Sie Formulare auf Ihrer Website und bieten Sie ein professionelles Benutzererlebnis

MakeForms Grenzen

Es fehlen fortgeschrittene Features wie logische Bedingungen und reibungslose Integrationsmöglichkeiten durch APIs und Webhooks

Die Vorlagen für Formulare sind limitiert und es fehlen weitere Typen

MakeForms Preise

Essentials : $29/Monat

: $29/Monat Pro : $69/Monat

: $69/Monat Agentur : $149/Monat

: $149/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

MakeForms Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Juhu! Formulare (am besten für nahtlose Funktionen auf allen Geräten)

über Juhu! Formulare Yay! Forms bietet visuell ansprechende und responsive Designs für ein nahtloses Ausfüllen von Formularen auf allen Geräten.

Diese KI-gestützte Plattform analysiert das Verhalten der Benutzer in Online-Formularen, um relevante Antwortoptionen vorzuschlagen, die Antwortraten zu erhöhen und wertvolles Feedback zu sammeln. Dies hilft, Kunden besser zu verstehen und Marketingstrategien und Produkte zu personalisieren.

Yay! Formulare beste Features

Benutzerdefinierte Themen und Vorlagen, die an das Erscheinungsbild Ihrer Marke angepasst werden können

Überprüfen Sie, wo Benutzer abspringen, und optimieren Sie diese, um die Konversionen zu erhöhen

Segmentieren Sie Ihre Benutzer mit erweitertenbedingter Logik und erhöhen Sie die Genauigkeit der gesammelten Daten

Juhu! Formulare Limits

Indexieren und Exportieren von Formularen als PDFs ist nicht möglich

Juhu! Formulare Preise

Starter : $19/Monat

: $19/Monat Plus : $39/Monat

: $39/Monat Professionell: $79/Monat

Juhu! Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Zoho Formulare (am besten für Teams und Genehmigungs-Workflows)

über Zoho Formulare Zoho Forms ist ein kostenloses Tool zur Erstellung von Formularen für Teams, die keine Erfahrung mit Code haben.

Sie können Online-Formulare auf Ihrer Website, auf Social-Media-Plattformen und in E-Mail-Kampagnen erstellen und einbetten, um das Engagement zu erhöhen.

Zu seinen fortschrittlichen Funktionen gehören benutzerdefinierte Felder, Datensicherheit, Feldvalidierung und bedingte Logik. Die Befragten haben auch den Vorteil, teilweise ausgefüllte Formulare zu speichern, zu denen sie bei Bedarf zurückkehren können.

Zoho Formulare beste Features

Validierung von Benutzerantworten auf Live-Formularen in Echtzeit

Weiterleitung von Benutzern auf eine Seite mit Erfolgen, Danksagungen oder ein anderes Formular, nachdem sie eine Antwort übermittelt haben

Senden von SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen an Befragte, wenn sie ein Formular abgeschlossen haben

Limits für Zoho Formulare

Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Feldern aufgenommen werden

Fehlende Integrationsmöglichkeiten mit anderen gängigen Tools und Plattformen außerhalb von Zoho

Die benutzerdefinierten Optionen sind bei der Erstellung von Formularen mit vorgefertigten Vorlagen eingeschränkt

Preise für Zoho Formulare

Free : Kostenlos

: Kostenlos Basic : $10/Monat

: $10/Monat Standard : $25/Monat

: $25/Monat Professionell: $50/Monat

Zoho Formulare Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (150+ Bewertungen)

: 4.4/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

11. Google Forms KI Form Builder (Am besten für die kostenlose Erstellung einfacher Formulare)

über Google Formulare Google Forms ist eine weit verbreitete Anwendung zur Erstellung von KI-Formularen, mit der Sie auf einfache Weise Formulare erstellen, sie online freigeben, Daten sammeln und Antworten in Echtzeit analysieren können. Sie können ganz einfach Fragen aus vorhandenen Fragetypen auswählen, per Drag-and-Drop Fragen neu anordnen und Farben, Bilder und Schriftarten benutzerdefiniert anpassen.

Mit dem integrierten intelligenten Feature von Google AI Form Builder können Sie Validierungsregeln festlegen, Formatierungsfehler erkennen und nur saubere Benutzerantworten erfassen. Sie können von jedem Gerät aus auf Umfragen zugreifen und sie unterwegs beantworten SurveyMonkey-Alternative .

Die besten Features von Google Forms AI Form Builder

Exportieren Sie die gesammelten Daten in Google Tabellen zur tieferen Analyse und Automatisierung

Fügen Sie Mitarbeiter hinzu, um Formulare zu erstellen und die Ergebnisse gemeinsam in Echtzeit zu analysieren

Erstellen und Bearbeiten von Formularen von unterwegs aus und Ermöglichen der Beantwortung durch Benutzer mit beliebigen Geräten wie Tablets, Computern und Mobiltelefonen

Google Forms AI Form Builder Limits

Eine begrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Möglichkeiten in Bezug auf das Branding, wie Schriftart, Layouts, Größe und Farbe

Die Plattform stürzt bei hohem Übermittlungsaufkommen ab

Fehlende Features für Datenanalyse und Berichterstellung

Google Formulare /AI Form Builder Preise

free : Gratis

Gratis Business Starter : $7,20/Benutzer/Monat

: $7,20/Benutzer/Monat Business Standard : $14,40/Benutzer/Monat

: $14,40/Benutzer/Monat Business Plus: $21,60/Benutzer/Monat

Google Forms AI Form Builder Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (10000+ Bewertungen)

Mit ClickUp ansprechende Formulare erstellen

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie sich mit Excel abmühten, um Formulare zu erstellen.

Die KI-Formularerstellungssoftware bietet eine Vielzahl von Features, z. B. vorgefertigte Vorlagen, bearbeitbare Felder, bedingte Logik, Datenanalysen und Dashboards. Dies macht es für Teams einfach, benutzerfreundliche Formulare zu erstellen.

ClickUp bietet fortgeschrittene Features, die Sie benötigen, um einfache, aber voll funktionsfähige Formulare zu erstellen.

Es ist ein ideales tool für die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Geschäfts und die effiziente Erfassung von Informationen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um in wenigen Minuten die ansprechendsten und personalisiertesten Formulare zu erstellen.