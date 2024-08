Die 10 besten Microsoft-Formularvorlagen zur Datenerfassung

Als Manager oder Eigentümer eines Geschäfts ist es wichtig, Feedback zu sammeln. Die gesammelten Daten helfen Ihnen, Ihre Produkte, Dienstleistungen, Unternehmenskultur und Geschäftsabläufe insgesamt zu verbessern.

Sind Ihre Kunden zum Beispiel mit der Qualität Ihrer Produkte zufrieden? Worauf freuen sich Ihre Mitarbeiter und worüber machen sie sich Sorgen?

Sie können Feedback zu Fragen wie diesen sammeln, indem Sie ein Formular von Grund auf neu entwerfen oder vorgefertigte Vorlagen verwenden.

Vorgefertigte Feedback- und Umfragevorlagen wie Microsoft Formulare können Sie sofort loslegen, ohne Zeit mit der Entwicklung der Vorlage zu verschwenden. Auf der Grundlage der Empfehlungen der Vorlage können Sie Fragen von Experten heranziehen und einbeziehen.

Zwar verwenden viele Geschäfte Microsoft Formular-Vorlagen, doch sind diese hinsichtlich der benutzerdefinierten Funktionen, des Umfangs und des Brandings limitiert.

Zunächst werden wir uns ansehen, was Microsoft Formularvorlagen sind, welche verschiedenen Vorlagen für Ihr Geschäft in Frage kommen und wo die Grenzen von Microsoft Formularen liegen. Wir werden 10 Alternativen zu Microsoft Formular Vorlagen freigeben.

Was ist eine Microsoft Formular Vorlage?

Eine Microsoft Formularvorlage (MS Forms) ist ein Tool zum Erstellen und Verwalten von Umfragen, Abstimmungen, Formularen und Quizzen.

Diese Vorlagen decken verschiedene Kategorien ab, z. B. die Registrierung von Ereignissen, Mitarbeiter-Feedback, Marktforschungsumfragen, die Einführung neuer Produkte usw.

Mit diesen Vorlagen können Sie Umfragen mit Multiple-Choice-Fragen, Fragebögen mit Likert-Skala und Fragen zum Net Promoter Score (NPS) erstellen und Antworten und Feedback einholen.

Mit der kostenlosen Version von MS Forms können Sie Formulare für allgemeine Zwecke erstellen und Feedback einholen. Um jedoch auf erweiterte Features wie das automatische Versenden von Umfragen auf der Grundlage von Auslösern und die erweiterte Antwortanalyse zugreifen zu können, benötigen Sie ein Abonnement für Microsoft 365.

Hier finden Sie einige kostenlose Vorlagen für Microsoft Formulare, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

5 Microsoft Formulare Vorlagen

1. Umfrage zum Feedback eines Ereignisses

über Microsoft Formulare Wenn Sie ein marketingbezogenes Ereignis organisieren, können Sie die Vorlage für die Umfrage zum Veranstaltungsfeedback vor, nach oder sogar während des Ereignisses verwenden, um das Feedback der Teilnehmer einzuholen.

Verwenden Sie diese Vorlage für Formulare, um Fragen wie Multiple Choice, Text, Bewertung und die Likert-Skala zu formulieren.

Die Microsoft Formulare Vorlagen sind eine gute Option für eine schnell zu erstellende Umfragevorlage mit empfohlenen Fragen in jeder Vorlage.

2. Umfrage zur Bewertung neuer Produkte

Stellen Sie sich vor, Sie haben kürzlich ein neues Produkt auf den Markt gebracht und möchten wissen, was Ihre Kunden darüber denken. Die Vorlage für ein Formular zur Produktbewertung hilft dabei, Kundenfeedback zu sammeln - egal, ob es ausgezeichnet, durchschnittlich oder schlecht ist.

Mit diesem Formular können die Befragten Screenshots von ihren Herausforderungen bei der Verwendung des Produkts hochladen, was es den Teilnehmern erleichtert, ihr Feedback freizugeben.

3. Vorlage für Kundenfeedback-Umfrage

Mit einer Kundenumfrage erhalten Sie direkten Input von Kunden und deren Zufriedenheit (oder deren Mangel) mit Ihren Produkten und Dienstleistungen.

Diese MS Formular Vorlage ermöglicht es den Teilnehmern, die Produktzufriedenheit anhand bestimmter Faktoren zu bewerten, die ihre Entscheidung für Ihr Produkt beeinflussen.

4. Vorlage für Manager-Feedback-Umfrage

Jeder braucht Feedback, um seine Leistung zu verbessern, und das gilt auch für Manager. Eine Umfrage zum Manager-Feedback hilft bei der Bewertung der Leistung von Führungskräften.

Diese MS-Formular kombiniert offene Fragen, mit denen die Mitarbeiter ihre Erfahrungen mit der Führungskraft freigeben können, mit Fragen auf einer Likert-Skala, um die Stärken und das Verbesserungspotenzial zu ermitteln.

5. Marktforschungsumfrage

Unabhängig von Größe und Branche nutzt jedes Unternehmen Marktforschungsumfragen, um seine Einzelziele besser zu verstehen. Die Umfrage liefert wichtige demografische Informationen, ihre Schmerzpunkte und welche Art von Produkt Ihr Markt benötigt.

Diese MS Formular Vorlage enthält einen Abschnitt zur Konkurrenzanalyse, um zu verstehen, wie zufrieden Ihre potenziellen Kunden mit den Produkten der Konkurrenz sind.

Limitierungen bei der Verwendung von Microsoft Formular Vorlagen

Wenn Sie die Verwendung von Microsoft Formularvorlagen in Betracht ziehen, um Feedback zu sammeln und Daten zu analysieren, sollten Sie einige Einschränkungen von MS Formularen nicht außer Acht lassen.

Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen Sie in zusätzliche Microsoft tools investieren, die zusätzliche Investitionen erfordern. Zum Beispiel müssen Sie das Formular und die Ergebnisse des Quiz in Excel, eine Liste oder SharePoint exportieren

Während MS Formular mit Microsoft-Produkten integriert werden kann, sind die Integrationsmöglichkeiten für Nicht-Microsoft-Produkte begrenzt. Wenn Sie zum Beispiel einsystem zur Verwaltung der Kundenkommunikation (CCM) verwenden, um die Kommunikation mit Ihren Clients zu verwalten, das aber keine Integrationsmöglichkeiten mit MS Formularen hat, wird der Export von Informationen zu einer Herausforderung

MS Form erlaubt es dem Benutzer nicht, das Formular zu speichern oder eine abgeschickte Antwort teilweise zu aktualisieren. Der Teilnehmer muss das Formular in einem Zug abschicken

MS Form lässt sich nur begrenzt anpassen, d. h. Benutzer können der Umfrage keine benutzerdefinierten CSS- oder HTML-Elemente hinzufügen

MS Form ist möglicherweise nicht die beste Wahl, wenn Sie Logiksprünge und Berechnungen benötigen, um interaktive Formulare zu erstellen

Es bietet keine Ordner, was die Organisation von Beantwortungen und Formularen erschwert, vor allem, wenn Sie mehrere Umfragen gleichzeitig durchführen

Es gibt keine MS Form App, mit der Sie Umfrageformulare unterwegs oder über Ihr Mobiltelefon erstellen können

MS Forms ist eine weniger bekannte Anwendung in der Microsoft-Produktsuite.

Wir haben eine bessere Lösung, wenn Sie nach interaktiven und dynamischen Formularvorlagen suchen.

10 Alternativen zu Microsoft Formular Vorlagen

Nachdem wir die Bedürfnisse des Benutzersegments untersucht und verschiedene Optionen auf der Grundlage von Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung, Integrationen und allgemeiner Eignung bewertet haben, fällt unsere Wahl auf ClickUp.

Was macht ClickUp zu einer praktikablen Alternative für MS Formulare?

Sie brauchen kein Abonnement, um mit ClickUp Formulare zu erstellen; es ist kostenlos.

Ein weiterer Schlüsselvorteil von ClickUp ist die Integration des Online-Formularerstellers mit einem Projektmanagement-System, um Echtzeit-Feedback für datengestützte Entscheidungen zu sammeln und zu analysieren.

Hier sind einige der besten ClickUp Vorlagen, die ClickUp zu einer leistungsstarken Alternative zu Microsoft Forms Templates machen.

1. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Formular Vorlage um Feedback von Ihrem Team, Ihren Kunden und potenziellen Clients zu sammeln.

Und was ist noch besser? Es lässt sich in das ClickUp projektmanagement plattform, damit Sie Ihre Arbeit an einem Ort im Griff haben.

Zum Beispiel verfügt diese vorgefertigte Formular-Vorlage für Ihre Team-Umfrage über benutzerdefinierte Status wie "abgeschlossen", "verweigert", "in Prüfung" und "neue Registrierungen", um den Fortschritt zu verfolgen. Verwenden Sie die sechs benutzerdefinierten Felder zur Kategorisierung und zum Hinzufügen von Attributen wie ID-Bild und Nummer des Vertrags. Schließlich können Sie die Daten der Befragten mithilfe von vier Ansichten sinnvoll organisieren.

Die Vorlage für Formulare verbessert die Beantwortung von Formularen durch E-Mail-Erinnerungen und ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams, was sie zu einer effizienteren Alternative zu MS-Formularen macht. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und automatisieren Sie die Veröffentlichung und Verteilung Ihres Formulars mit vorgefertigte Automatisierung eine Funktion, die in der App von Microsoft Forms fehlt.

2. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Ob Produkt-Feedback, Mitarbeiter-Feedback oder eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit, die einsteigerfreundliche ClickUp Feedback Formular Vorlage hat Sie abgedeckt.

Verwenden Sie die Vorlage für ein Formular, um nach der Forschungs- und Testphase Feedback zu neuen Features zu erhalten. Erstellen Sie eine umfassende Feedbackschleife mit benutzerdefinierten Status zur Nachverfolgung von Feedback, benutzerdefinierten Attributen zur Visualisierung von Kundendaten und ansichten für Formulare um die Informationen zu ordnen.

Mit dem Feedback Formular von ClickUp ist es einfach, Antworten schnell und genau zu erfassen, Bereiche zu identifizieren prozessverbesserung und analysieren die Reaktionen der Benutzer, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Das unterscheidet die ClickUp Vorlage für Feedback-Formulare von MS-Formularen.

ClickUp Formulare sind einfach freizugeben. Kopieren Sie den direkten Link des Formulars und geben Sie es für Ihre Teilnehmer frei. Alternativ können Sie das Formular auch über den HTML Code im Abschnitt "Embed code" in Ihre Seite einbinden.

Die Möglichkeit, dieses Formular überall einzubetten, macht ClickUp zu einer besseren Alternative zu MS Forms.

3. ClickUp Abonnement Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für ein Abonnement

Für jedes Business ist die Pflege von Kunden und Leads der Weg, um Loyalität zu gewinnen. ClickUp's Vorlage für ein Formular zum Abonnement rationalisiert den Anmeldeprozess für Ihre Kunden und Interessenten.

Egal, ob Sie das Abonnement Ihres Unternehmens für Blogs, Zeitschriften oder Produkte verkaufen, diese Vorlage lässt sich leicht benutzerdefinieren und hilft Ihnen, den Verkauf von Abonnements zu verbessern.

Im Gegensatz zu MS-Formularvorlagen bietet das Formular für Abonnements von ClickUp eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Abonnenten, ihres Status, ihrer E-Mails und ihrer Zinsen, so dass Sie personalisierte E-Mails versenden können.

Gestalten und organisieren Sie Ihre Formulare mit dem Board Ansicht . Die anpassbare Kanban Board eignet sich hervorragend zur Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe.

Durch die Kombination der Vorlage für das Formular für das Abonnement mit CRM Berichterstellung erhalten Sie eine abgeschlossene Ansicht über neue Abonnements, inaktive Abonnenten und Öffnungsraten von E-Mails.

4. ClickUp Anfrage Formular Vorlage

ClickUp Anfrage Formular Vorlage

Von Kundendienst- und Marketinganfragen bis hin zum Onboarding in der Personalabteilung - jede Abteilung benötigt Formulare, um Informationen genau und schnell zu erfassen.

Die ClickUp Anfrage Formular Vorlage vereinfacht die Verwaltung von Anfragen für Start-ups, kleine und mittlere Geschäfte und Konzerne.

Betrachten Sie es als einen zentralen Ort zur Organisation von Anfragen, an dem Abteilungen Anfragen für Ressourcen einreichen und den Fortschritt jeder Anfrage in einem interaktiven Format visualisieren können.

Gleichzeitig ermöglicht ClickUp den Benutzern bedingte Logik hinzufügen für intelligentere, dynamische Formulare für komplexe Workflows.

Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen.

Mit ClickUp Request Forms stellt Ihr IT-Team seinen Mitarbeitern ein einziges Formular für alle ihre Technologieanfragen zur Verfügung. Mit bedingter Logik fragen Sie Ihre Mitarbeiter, ob sie einen Mac oder einen PC verwenden, und zeigen ihnen auf der Grundlage ihrer Antwort im nächsten Feld die Version des MacOS- oder Windows-Betriebssystems an.

5. ClickUp Kontakt Formular Vorlage

ClickUp Kontakt Formular Vorlage

Wenn Sie auf der Suche nach einer hochgradig anpassbaren und dennoch benutzerfreundlichen Möglichkeit sind, Ihre "Kontakt"-Nachrichten zu konsolidieren, empfehlen wir ClickUp Kontakt Formular Vorlage um alle Übermittlungen von Clients zu organisieren.

Wählen Sie zwischen zwei Arten von Aufgabenansichten: Listenansicht und Formularansicht.

Die Listenansicht hilft Ihnen beim Gruppieren, Sortieren und Filtern und ist in kostenlosen und kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

In der Tabellenansicht können Sie Informationen sammeln und die Erstellung von Aufgaben rationalisieren. Für die Ansicht "Formular" benötigen Sie einen kostenpflichtigen Plan.

Warum lieben die Benutzer das Formular von ClickUp?

Es synchronisiert sich mit dem Feature zum automatischen Ausfüllen des Browsers des Besuchers und macht das Ausfüllen des Formulars mit wenigen Klicks einfach.

Nachdem Sie das Formular auf der gewünschten Seite eingebettet haben, richten Sie eine automatische Antwort für Personen ein, die das Formular mit der ClickUp Automatisierung ausfüllen. Die Nachricht kann einfach sein: "Vielen Dank für Ihre Nachricht; unser Team wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen."

Lassen Sie Ihre wertvollsten Kunden wissen, dass Sie immer für sie da sind.

6. ClickUp Bericht Formular Vorlage

ClickUp Bericht Formular Vorlage

Wenn Sie als Projektmanager dafür verantwortlich sind, das Team bei mehreren Projekten auf dem Laufenden zu halten, ist die ClickUp Bericht Formular Vorlage ist für Sie.

Es unterteilt wichtige Meilensteine in kleinere Aufgaben, damit Ihr Team täglich/wöchentlich/monatlich die richtigen Aufgaben priorisiert.

Das Formular für Berichte macht die manuelle Eingabe, Organisation und Analyse von Daten über den Fortschritt aller Projekte überflüssig und ist somit ein echter Gewinn für vielbeschäftigte Manager.

Für Teams, die mehrere Projekte verwalten, ist die Vorlage für das Formular eine praktische Lösung:

Standardisierte Formatierung und Organisation, so dass die Berichterstellung einfach zu lesen ist

Die Möglichkeit, das Formular bei Bedarf mit neuen Daten zu aktualisieren, um die Aktualität der Daten zu gewährleisten

Ein einheitliches Erscheinungsbild für alle Berichterstellungen

Der erste Schritt zur Erstellung eines Formulars für einen Bericht besteht darin, Ideen, Themen und Fragen zu sammeln, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. ClickUp Whiteboards sind eine kreative Leinwand, auf der Sie Ihre besten Ideen sammeln und Notizen für prozessabbildung .

MS Formulare sind hier unzureichend, da sie es den Benutzern nicht ermöglichen, Aufgaben zu erledigen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten oder mit agilen Workflows Ideen zu entwickeln.

7. ClickUp Kreative Anfrage Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für kreative Anfragen

Wenn Sie ein Freiberufler oder ein Teil des Design-Teams sind und effizienter mit Ihren Kunden oder anderen Abteilungen arbeiten möchten, ist die ClickUp Formular für kreative Anfragen Vorlage wird Ihr Rettungsanker sein. Arbeiten Sie gemeinsam an Designanfragen und erstellen Sie einen Workflow, um die richtigen Informationen in einem einheitlichen Format zu erhalten.

Organisieren und speichern Sie alle kreativen Anfragen an einem zentralen Speicherort und arbeiten Sie mit dem Formular für kreative Anfragen in Echtzeit an kreativen Briefs.

Überprüfungen sind entscheidend für optimierung des Workflows . Sobald Sie das Formular erstellt haben, müssen Sie im nächsten Schritt einen Überprüfungsprozess und Zeitleisten für die Überprüfung des Antrags sowie die für die Überprüfung zuständige Person einrichten.

Verwenden Sie Gantt Diagramme zur Erstellung von Karten mit Zeitleisten für die Überprüfung von Kreativaufträgen.

ClickUp's dokument Editor hilft bei der Erstellung von einheitlichen Formularen für Teams und Abteilungen, die sich wiederholen lassen.

8. ClickUp Bewerbung Formular Vorlage

ClickUp Bewerbungsformular Vorlage

ClickUp's Vorlage für ein Formular wurde entwickelt, um Personalvermittler und Unternehmen bei der Erstellung von Formularen zu unterstützen, die auf Ihre Einstellungsanforderungen zugeschnitten sind. Prüfen und vergleichen Sie Bewerber schnell und verfolgen Sie ihren Fortschritt, KPI-Berichterstellung und speichern Sie wichtige Informationen in benutzerdefinierten Ansichten.

Während MS Formular Vorlagen begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten haben, bietet ClicKUp's Ansicht der Tabelle ermöglicht es Ihnen, Daten in großen Mengen mit reaktionsschnellen und intuitiven Tabellen zu bearbeiten. Zusätzliche Features wie robuste Filter und Gruppierungsoptionen helfen beim Sortieren und Nachverfolgen von Informationen.

9. ClickUp Registrierung Formular Vorlage

ClickUp Registrierung Formular Vorlage

Einfach und bequem, das no-code ClickUp Formular für die Registrierung von Gästen macht es Ihnen leicht, alle Informationen, die Sie über Ihre Gäste wissen müssen, hinzuzufügen. Sie können die vorgefertigte Vorlage verwenden oder Ihr eigenes Formular entwerfen, um die Ankunfts- und Abreisedaten Ihrer Gäste, Unterkunftsdetails und Besucherreservierungen zu verfolgen.

Nehmen wir an, Sie veranstalten eine Industriekonferenz. Mit dem Formular für die Registrierung von Freiwilligen können Sie Informationen über alle Freiwilligen und Gäste erfassen und so den Registrierungsprozess sichern und rationalisieren.

Sie können ihre Dokumente und andere Anhänge hochladen. Die Automatisierung von ClickUp ermöglicht die Synchronisierung mit Apps von Drittanbietern, z. B. Hotelreservierungen, und das Administrator Team speichert diese Informationen sicher und verschlüsselt.

Wenn Sie für das Ereignis eine Gebühr erheben, können Sie im Formular mithilfe benutzerdefinierter Felder zusätzliche Details hinzufügen, z. B. die akzeptierten Zahlungsmethoden und anfallende Steuern.

10. ClickUp Internes Formular für die Beschäftigung Vorlage

ClickUp Internes Formular für die Beschäftigung Vorlage

Fragen Sie Ihre Personalabteilung, was auf der Liste der lästigsten Aufgaben ganz oben steht, und interne Formulare für die Personalabteilung sind eine davon.

Das Sammeln von Mitarbeiterinformationen, die Überprüfung von Referenzen und die Speicherung relevanter Dokumente ist keine leichte Aufgabe. Die Verwendung von Tabellenkalkulationen ist fehleranfällig, zeitaufwändig und ressourcenintensiv. ClickUp Vorlage für ein internes Formular für die Beschäftigung vereinfacht die Erfassung und Pflege von Informationen über neue Mitarbeiter unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Gesetze.

Die Vorlage verfügt über benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Einstellungsprozesses und über benutzerdefinierte Ansichten, um den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern. Außerdem können Felder wie Tags, Beschreibungen von Prioritäten und mehrere Mitarbeiter hinzugefügt werden, um den komplexen Einstellungsprozess zu verwalten.

Verwenden Sie Dokumente in ClickUp um gemeinsam an Ideen zu arbeiten, Ihren Kollegen Aufgaben zuzuweisen, den Status von Projekten zu ändern und Arbeitsabläufe zu aktualisieren, bevor Sie die Vorlage für das Formular für die interne Beschäftigung erstellen. ClickUp's software zur Automatisierung von Dokumenten macht es zum Kinderspiel, Unterseiten, die mit dem Formular für ein Arbeitsverhältnis zusammenhängen, in einem einzigen Kommentar zu organisieren.

Erstellen Sie Ihre Feedback Formulare mit ClickUp

ClickUp ist ein leistungsstarker Online-Formularersteller, der Microsoft Forms in Bezug auf bedingte Logik, Flexibilität und Personalisierungsfeatures übertrifft.

ClickUp Formular-Vorlagen sind die beste Plattform für die Erstellung interaktiver Feedback-Umfragen, die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an bestimmten Abschnitten und die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus Echtzeit-Analysen.

Darüber hinaus hilft Ihnen die Integration von ClickUp in andere Tools und Apps, diese Informationen zur Verbesserung Ihres Geschäfts zu nutzen. Anmeldung bei ClickUp , erstellen Sie Ihre erste Vorlage für eine Umfrage und starten Sie kostenlos.