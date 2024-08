Wie man eine Umfrage in Google Formularen erstellt

Sie planen ein kommunales Ereignis und wollen, dass es perfekt wird. Also beschließen Sie, die Wünsche der potenziellen Teilnehmer zu erfragen. Aber wie erledigen Sie diese Informationen von Dutzenden, vielleicht sogar Hunderten von Personen auf effiziente Weise? Die Antwort lautet: indem Sie eine Umfrage in Google Formularen erstellen.

Wie ein erfahrener Planer von Ereignissen, der auf jedes Detail achtet, hilft Ihnen die Verwendung von Google Formularen für Ihre Umfragen, eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen. Sie können die Fragen anpassen, Daten einfach erfassen und die Antworten analysieren, um die Erwartungen aller Beteiligten zu erfüllen.

Ganz gleich, ob Sie als Pädagoge nach Feedback suchen, als Geschäftsmann Marktforschung betreiben oder als Veranstalter das nächste große Ereignis planen - mit Google Forms können Sie ganz einfach Umfragen erstellen, verteilen und analysieren.

Google Forms ist mehr als nur ein Tool - es ist eine Brücke zum Verständnis und zur Interaktion mit Ihrem Publikum.

So erstellen Sie eine Umfrage in Google Forms

Erstellen von Umfragen in Google Formulare hilft Ihnen, wertvolle Erkenntnisse über Ihr Publikum zu gewinnen. Wenn Sie das freigegebene Feedback analysieren und anwenden, können Sie bessere Produkte und Dienstleistungen entwickeln, Ereignisse durchführen, die auf die Vorlieben Ihrer Zielgruppe zugeschnitten sind, und so bessere Ergebnisse für Ihre Marke oder Ihr Geschäft erzielen.

Lassen Sie uns die einzelnen Schritte dieses Prozesses erläutern.

Schritt 1: Zugriff auf Google Formulare

über Google Workspace Öffnen Sie zunächst Ihren Browser und rufen Sie die Website von Google Forms auf. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Google Konto angemeldet sind, das Sie mit der Umfrage verknüpfen möchten.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie sind ein Lehrer, der die Präferenzen seiner Schüler für ein bevorstehendes Projekt ermitteln möchte. Mit Google Formularen lässt sich diese Aufgabe schnell und einfach erledigen.

Sie können ein Formular erstellen, in dem die Schüler ihre bevorzugte Art des Projekts angeben können (z. B. Gruppenprojekt, Einzelprojekt). Sie können auch die Themen freigeben, für die sie sich interessieren (z. B. Naturwissenschaften, Geschichte). Anhand dieser Informationen können Sie das Projekt auf die Interessen und Bedürfnisse Ihrer Schüler abstimmen.

Schritt 2: Ein neues, leeres Formular erstellen

über Google Workspace klicken Sie auf Leeres Formular, um von Grund auf neu zu beginnen, oder wählen Sie eine Vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht. Vorlagen bieten eine voreingestellte Struktur und vorausgefüllte Fragen für Ihre Google Formular-Umfragen, wodurch Sie Zeit sparen. Natürlich können Sie die Informationen bearbeiten und das Formular nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren, auch wenn Sie eine Vorlage verwenden.

beispiel:_ Wenn Sie ein gemeinschaftliches Ereignis organisieren, wählen Sie eine Vorlage für die "Anmeldung zum Ereignis". Diese enthält Felder wie Name, E-Mail und Einstellungen, die bereits für Sie eingerichtet sind. Sie können die Fragen an die Bedürfnisse Ihres Ereignisses anpassen.

Zum Beispiel könnten Sie fragen: "An welchen Sitzungen haben Sie Interesse?" mit Optionen wie "Morgen-Yoga", "Koch-Workshop" und "Kunstkurs".

Schritt 3: Fügen Sie einen Titel und eine Beschreibung hinzu

über Google Workspace Geben Sie Ihrem unbenannten Formular einen aussagekräftigen Titel, z. B. 'Community Event Preferences'. Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen, z. B. "Bitte füllen Sie diese Umfrage aus, um uns bei der Planung des bestmöglichen Ereignisses zu helfen."

Beispiel: Für eine Umfrage unter Schülern könnten Sie den Titel "Präferenzen für Klassenprojekte" verwenden, mit einer Beschreibung, die lautet: "Teilen Sie uns Ihre bevorzugten Themen und Formate für Projekte mit." Sie können den Schülern Optionen wie "Zeit in der Klasse", "Hausaufgaben" oder "Online-Zusammenarbeit" anbieten.

💡 Pro-Tipp: Möchten Sie die Beantwortung einiger Fragen zur Pflicht machen? **Schalten Sie den Schalter "Erforderlich" um

Schritt 4: Fragen erstellen

über Google Workspace Google Formulare unterstützen verschiedene Fragetypen:

Mehrfachauswahl: Dieser Typ ist ideal für die Auswahl einer Option aus einer Liste. Beispiel: "Welche Aktivität würden Sie bei diesem Ereignis bevorzugen?"

Dieser Typ ist ideal für die Auswahl einer Option aus einer Liste. Beispiel: "Welche Aktivität würden Sie bei diesem Ereignis bevorzugen?" Kontrollkästchen: Kontrollkästchen ermöglichen es den Befragten, mehrere Antworten auszuwählen. Zum Beispiel: "Wählen Sie alle Speisen aus, die Sie auf dem Ereignis essen möchten."

Kontrollkästchen ermöglichen es den Befragten, mehrere Antworten auszuwählen. Zum Beispiel: "Wählen Sie alle Speisen aus, die Sie auf dem Ereignis essen möchten." Kurzantworten: Diese eignen sich perfekt für kurze Textantworten wie "Weitere Kommentare oder Vorschläge?"

Diese eignen sich perfekt für kurze Textantworten wie "Weitere Kommentare oder Vorschläge?" Lineare Skala: Diese Skala ist nützlich für die Bewertung von Fragen auf einer numerischen Skala, wie z. B. "Bewerten Sie Ihr Interesse an Aktivitäten im Freien (1-5)"

Diese Skala ist nützlich für die Bewertung von Fragen auf einer numerischen Skala, wie z. B. "Bewerten Sie Ihr Interesse an Aktivitäten im Freien (1-5)" Multiple-Choice-Raster: Das Raster ermöglicht den Befragten die Auswahl von Optionen in einer Matrix von Fragen wie "Bewerten Sie die folgenden Aktivitäten nach Teambildung, Spaß und Komplexität auf einer Skala von jeweils 1-5"

Um eine Frage hinzuzufügen, klicken Sie auf das "+"-Symbol in der schwebenden Symbolleiste, wählen Sie den Fragetyp aus und geben Sie die erforderlichen Details ein.

Beispiel: Für eine Klassenumfrage könnten Sie fragen: "Welches Ausstellungsthema interessiert Sie am meisten?" und Multiple-Choice-Optionen wie "Wissenschaft", "Geschichte", "Literatur" usw. anbieten.

Schritt 5: Das Formular benutzerdefiniert gestalten

über Google Workspace Verwenden Sie das Palettensymbol, um die Farbe und den Stil Ihres Formulars anzupassen. Fügen Sie bei Bedarf Bilder oder Videos hinzu, um Ihre Umfrage ansprechender zu gestalten.

Beispiel: Passen Sie Ihr Formular für Klassenumfragen an die Farben Ihrer Schule oder das Thema Ihres Ereignisses an, um es optisch ansprechend zu gestalten. Sie können verschiedene Kopfzeilenbilder, Hintergrundfarben und Schriftarten auswählen. Nehmen wir an, Ihre Schulfarben sind Blau und Gold. Dann können Sie die Hintergrundfarbe auf Blau einstellen und goldene Akzente im Text und in der Kopfzeile verwenden.

Schritt 6: Einstellungen konfigurieren

über Google Workspace Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, um die Einstellungen für die Umfrage aufzurufen. Hier können Sie E-Mail-Adressen erfassen, Beantwortungen auf eine pro Person limitieren und andere Einstellungen nach Ihren Wünschen verwalten.

Beispiel: Für eine Mitarbeiterbefragung zu einem Experiment mit hybrider Arbeit möchten Sie vielleicht E-Mail-Adressen erfassen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter nur einmal antwortet. Zu erledigen, verhindert, dass Mitarbeiter mehrere Antworten übermitteln, und gewährleistet so die Datenintegrität. Außerdem können Sie die Befragten per E-Mail um nähere Erläuterungen oder zusätzliche Informationen bitten, wenn sich die Notwendigkeit einer Nachbereitung ergibt.

Die Erfassung von E-Mail-Adressen ist auch nützlich, um nachzuverfolgen, wer an Ihrer Umfrage teilgenommen hat und wer nicht. So können Sie Erinnerungen an Mitarbeiter senden, die noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben.

Schritt 7: Versenden Sie Ihre Umfrage

über Google Workspace Sobald Ihr Formular fertig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. Sie können die Umfrage per E-Mail oder Link freigeben oder in eine Website einbetten. Verwenden Sie das Link-Symbol, um die URL zum einfachen Freigeben zu kürzen.

beispiel:_ Senden Sie den Link zur Klassenumfrage per E-Mail an Ihre Schüler oder stellen Sie ihn in das Online-Portal Ihrer Schule. Denken Sie daran, dass Google Formular-Umfragelinks standardmäßig nicht ablaufen. Sobald Sie ein Formular erstellt und freigegeben haben, bleibt der Link auf unbestimmte Zeit aktiv, sofern Sie ihn nicht manuell deaktivieren.

Schritt 8: Analysieren Sie die Beantwortungen

über Google Workspace Google Formulare lassen sich mühelos in Google Tabellen integrieren, so dass Sie die Beantwortungen in einer Tabellenkalkulation analysieren können. Dies erleichtert das Sortieren, Filtern und Visualisieren von Daten.

Beispiel: Nachdem Ihre Mitarbeiter ihr Feedback zum neuen Experiment der hybriden Arbeit abgegeben haben, können Sie mithilfe von Google Tabellen feststellen, wie viele Personen das neue System befürworten und wie viele es ablehnen, und die Einführung entsprechend planen.

Google Formulare sind jedoch nicht nur für Ereignisse, Klassenräume und Beschwerden von Mitarbeitern geeignet. Sie können ausführliche vorlagen für Fragebögen um Feedback zu verschiedenen anderen Aspekten Ihres Geschäfts einzuholen - von Marketingkampagnen bis zu Produktspezifikationen, von der Markenwahrnehmung bis zu allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit. Google-Umfragen können auch leistungsstarke tools sein, um interne Einblicke zu gewinnen und die stimme der Mitarbeiter innerhalb Ihrer Organisation.

Wenn Sie verstehen, wie Ihr Team über seine Arbeit denkt, können Sie Änderungen vornehmen, die die allgemeine Zufriedenheit und Produktivität verbessern. Sie können diese Umfragen auch nutzen, um Folgendes zu erforschen personalanalyse und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie über Ihr persönliches Google-Konto effektive Umfragen in Google Formularen erstellen, wertvolle Daten sammeln und auf der Grundlage der Antworten fundierte Entscheidungen treffen.

Limits bei der Verwendung von Google Formularen für Umfragen

Google Forms ist zwar ein leistungsfähiges Tool zum Erstellen von Umfragen, hat jedoch einige Limits. Wenn Sie diese kennen, können Sie entscheiden, ob es das richtige tool für Ihre Bedürfnisse ist oder ob eine Alternative besser geeignet ist.

1. Limitierte Fragetypen

Google Formulare bietet eine Vielzahl von Fragetypen, aber es fehlen einige erweiterte Optionen, die andere Umfrage-Tools bieten. Zum Beispiel unterstützt es bestimmte interaktive Frageformate nicht, wie Drag-and-Drop oder erweiterte bedingte Logik.

Wenn Sie eine detaillierte Umfrage durchführen kundenbefragung durchführen für Marktforschungszwecke, bei denen die Befragten Elemente bewerten oder dynamischere Eingaben machen müssen, sind Google Formulare möglicherweise ungeeignet.

Google Forms lässt sich zwar für grundlegende Datenanalysen in Google Tabellen integrieren, bietet aber keine tiefgreifenden Analysen oder erweiterte Features für die Berichterstellung. **Für komplexere Analysen müssen Sie die Daten in andere Tools exportieren

Für Business-Profis, die detaillierte Stimmungsanalysen durchführen oder anspruchsvolle Datenvisualisierungen erstellen müssen, kann dieses Limit einen erheblichen Nachteil darstellen. Verwendung einer software zur Erstellung von Formularen mit fortschrittlicheren Analysemöglichkeiten erforderlich sein könnte.

3. Mangel an benutzerdefiniertem Branding

Google Formulare bietet nur begrenzte Möglichkeiten, das Erscheinungsbild Ihrer Umfrage zu benutzerdefinieren. Sie können das Formular nicht vollständig mit dem Logo, den Farben oder den Schriftarten Ihres Unternehmens versehen, was für ein professionelles Erscheinungsbild und/oder die Markenerinnerung wichtig sein kann.

Wenn Sie als Organisator eines Ereignisses ein Markenerlebnis für Ihre Teilnehmer schaffen möchten, kann der Mangel an benutzerdefinierten Optionen Ihre Umfrage weniger ausgefeilt, vertraut, offiziell oder vertrauenswürdig erscheinen lassen. Tools, die Folgendes bieten vorlagen für Feedback-Formulare mit umfangreichen Branding-Optionen könnten besser geeignet sein und Umfragen für Ihr Publikum erkennbarer machen.

4. Limitierte Integrationsmöglichkeiten

Google Forms lässt sich gut mit anderen Google Workspace-Tools integrieren, verfügt jedoch im Vergleich zu anderen Umfrage-Tools über eine begrenzte Integration mit Apps von Drittanbietern. Dies kann Ihre Möglichkeiten zur Automatisierung von Workflows und zur Rationalisierung von Prozessen einschränken.

Für Forscher, die Umfragedaten direkt in CRM-Systeme oder Tools zur Marketing-Automatisierung integrieren müssen, können diese Limits eine Herausforderung darstellen. Für eine nahtlose Integration, tools für Kundenfeedback die mehrere Plattformen unterstützen, könnten besser sein.

5. Keine Offline-Fähigkeiten

Google Formulare erfordert zum Erstellen und Ausfüllen von Umfragen eine Verbindung zum Internet. Es ist kein Offline-Modus verfügbar, was ein Problem darstellen kann, wenn Sie Daten in Gebieten mit schlechter Internetverbindung erfassen müssen.

Wenn Sie umfragen zur Benutzerforschung durchführen an abgelegenen Speicherorten oder bei Ereignissen, bei denen der Internetzugang unzuverlässig ist, könnte diese Limitierung Ihren Aufwand für die Datenerhebung behindern und Sie dazu zwingen, auf flexiblere Tools auszuweichen.

Während sich Google Formulare hervorragend für einfache Umfragen eignen, können diese Limits seine Eignung für komplexere Aufgaben beeinträchtigen. Wenn Sie auf diese Herausforderungen stoßen, sollten Sie eine Alternative wie ClickUp , ein Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, könnte von Vorteil sein.

Umfragen mit ClickUp Formularen erstellen

Wenn Ihr Geschäft wächst, brauchen Sie ein leistungsfähigeres Tool als Google Formulare, um von erweiterten Features, tieferen Analysen und einer nahtlosen Integration in Ihren Workflow zu profitieren. ClickUp Formulare wird hier Ihr größter Verbündeter sein!

Mit der Ansicht "Formulare" von ClickUp können Sie schöne Formulare zum Sammeln beliebiger Informationen erstellen. Sie können aus den Antworten auf Formulare Aufgaben erstellen und diese bearbeiten, wann immer Sie wollen.

Erstellen Sie mit ClickUp's Formular View mühelos dynamische und anpassbare Umfragen

Diese Ansicht enthält eine bedingte Logik, die es Ihnen ermöglicht, ein dynamisches Formular zu erstellen, das mehrere Anwendungsfälle unterstützt und sowohl Ihnen als auch dem Befragten Zeit spart.

Mit der ClickUp Formular-Ansicht können Sie Umfrageantworten einfach verwalten und analysieren, was ClickUp zu einer überlegenen Google Formulare alternativ .

Benutzerdefinierte Felder: Verwenden Sie verschiedene Feldtypen wie Text, ausklappbare Felder, Daten und Bewertungen, um detaillierte Antworten zu erfassen. Ausgeblendete Felder füllen automatisch bekannte Informationen der Befragten aus und sparen so Zeit

Verwenden Sie verschiedene Feldtypen wie Text, ausklappbare Felder, Daten und Bewertungen, um detaillierte Antworten zu erfassen. Ausgeblendete Felder füllen automatisch bekannte Informationen der Befragten aus und sparen so Zeit Erstellen von Aufgaben: Konvertieren Sie Formularantworten automatisch in Aufgaben. Weisen Sie Aufgaben einzelnen oder mehreren Benutzern zu und verwalten Sie sie in verschiedenen Ansichten

Konvertieren Sie Formularantworten automatisch in Aufgaben. Weisen Sie Aufgaben einzelnen oder mehreren Benutzern zu und verwalten Sie sie in verschiedenen Ansichten Aufgabenvorlagen: Erstellen Sie wiederverwendbare Aufgabenvorlagen für wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Erstellen Sie wiederverwendbare Aufgabenvorlagen für wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten Einfaches Freigeben von Formularen: Geben Sie Formulare einfach über direkte Links frei oder betten Sie sie in Websites ein

Sammeln Sie Daten mit ClickUp Formularen für eine verbesserte benutzerdefinierte Gestaltung und leistungsstarke Analysen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp Umfragen erstellen und verwalten und gleichzeitig die Grenzen von Google Formularen überwinden können.

Schritt 1: Greifen Sie auf ClickUp zu und erstellen Sie ein neues Formular

Öffnen Sie ClickUp Forms, um mit der Erstellung Ihres Formulars zu beginnen

Melden Sie sich für Ihr ClickUp Konto an oder melden Sie sich an. Navigieren Sie zu dem Space, in dem Sie das Formular erstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Neu erstellen" und wählen Sie "Formular "

Pro-Tipp: ClickUp integriert Ihre Formulare in Ihr Projektmanagement-System und vereinfacht so die Datenerfassung und die Aufgabenverwaltung an einem Ort.

Schritt 2: Passen Sie Ihr Formular an

ClickUp bietet umfangreiche Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung. Fügen Sie Ihr Firmenlogo hinzu, passen Sie die Farben an Ihre Marke an und wählen Sie aus verschiedenen Fragetypen, einschließlich solcher, die in Google Formularen nicht verfügbar sind, wie Bewertungen und Datei-Uploads.

Benutzerdefiniertes ClickUp Formular mit mehreren Optionen zur Formatierung

Einer der Vorteile der Verwendung von ClickUp Formularen gegenüber Google Formularen ist die Möglichkeit, ein professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild für Ihr Publikum zu schaffen, was für die Aufrechterhaltung eines konsistenten Geschäftsimages entscheidend ist.

Schritt 3: Fragen hinzufügen und organisieren

Fügen Sie Multiple-Choice-Fragen, Kontrollkästchen, kurze und lange Textantworten, Bewertungen, und mehr ein. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle macht es einfach, Fragen neu anzuordnen.

Beispiel: Für eine Umfrage zur Mitarbeiterbindung könnten Sie die Frage "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen Rolle?" mit einer Bewertungsskala oder die Frage "Welche Veränderungen wünschen Sie sich am Arbeitsplatz?" mit einer langen Textantwort beantworten.

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Einstellungen des Formulars

Legen Sie Berechtigungen fest, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf das Formular zugreifen und es abschicken können. Sie können auch Benachrichtigungen einrichten, die Sie benachrichtigen, wenn eine neue Antwort eingegangen ist.

Mit diesen Einstellungen können Sie die Datenerfassung optimieren und sicherstellen, dass sensible Informationen sicher verwaltet werden.

Schritt 5: Freigeben Ihres Formulars

Sobald Ihr Formular fertig ist, bietet ClickUp mehrere Freigabeoptionen an. Sie können einen Link zum Teilen generieren, das Formular auf Ihrer Website einbetten oder es direkt per E-Mail versenden

Geben Sie Ihre ClickUp Formulare mit einem direkten Link, einem eingebetteten Code oder als E-Mail frei

So wird sichergestellt, dass Ihre Umfrage mühelos die gewünschte Zielgruppe erreicht, ganz gleich, ob Sie sich an Mitarbeiter, Clients oder andere Interessengruppen wenden.

Schritt 6: Analysieren Sie die Antworten

Konvertieren Sie Antworten in verfolgbare Aufgaben mit leistungsstarken Automatisierungen in ClickUp

Die detaillierten Analysen von ClickUp helfen Ihnen, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Daten zu treffen. Die Antworten werden automatisch organisiert, so dass Sie Aufgaben erstellen, Prioritäten setzen und den Fortschritt direkt aus den Antworten auf die Formulare nachverfolgen können. Außerdem können Sie Daten mit visualisieren ClickUp Dashboards und Tools für die Berichterstellung.

ClickUp vs. Google Formulare: Überwindung von Limits

ClickUp Forms überwindet mehrere Limits von Google Forms:

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassung: Im Gegensatz zu Google Forms bietet ClickUp umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, um sich an Ihre Marke anzupassen

Im Gegensatz zu Google Forms bietet ClickUp umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, um sich an Ihre Marke anzupassen Detaillierte Analysen: Die Integration von ClickUp in Dashboards und Berichterstellungstools bietet tiefere Einblicke

Die Integration von ClickUp in Dashboards und Berichterstellungstools bietet tiefere Einblicke Erweiterte Integration: ClickUp lässt sich nahtlos in andere Tools und Workflows integrieren

ClickUp lässt sich nahtlos in andere Tools und Workflows integrieren Offline-Funktionen: ClickUp unterstützt die Offline-Datenerfassung über seine mobile App

ClickUp unterstützt die Offline-Datenerfassung über seine mobile App Erweiterte Fragetypen: ClickUp enthält mehr interaktive Frageformate für komplexe Umfragen

ClickUp-Vorlagen verwenden

ClickUp verfügt auch über einen Bereich von Vorlagen, mit denen Sie Ihre Umfrage schnell in Gang bringen können.

Eine herausragende Vorlage ist die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung die ClickUp-Umfragevorlage eignet sich hervorragend, um Erkenntnisse über die Zufriedenheit und das Engagement Ihres Teams zu gewinnen. Sie enthält vordefinierte Fragen und benutzerdefinierte Optionen zur Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.

Sammeln und analysieren Sie Mitarbeiter-Feedback mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragungen

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Umfassendes Mitarbeiter-Feedback effizient zu sammeln

effizient zu sammeln Analysieren Sie die Antworten , um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

, um verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren Anpassen der Vorlage an das Branding Ihres Unternehmens und an Ihre spezifischen Umfrageziele

Was die Features betrifft, so können Sie:

Status der Aufgaben wie 'Abgeschlossen', 'In Bearbeitung' und 'Zu bearbeiten' markieren, um den Fortschritt der Umfrage zu überwachen

wie 'Abgeschlossen', 'In Bearbeitung' und 'Zu bearbeiten' markieren, um den Fortschritt der Umfrage zu überwachen 32 benutzerdefinierte Attribute wie 'Ich werde für meine Arbeit fair entlohnt', 'Ich bekomme angemessen bezahlten Urlaub', 'Sonstiges Feedback', 'Ich kann meine Verbesserungsvorschläge dem Unternehmen mitteilen' und 'Unser Unternehmen legt Wert auf meinen beruflichen Fortschritt' verwenden

wie 'Ich werde für meine Arbeit fair entlohnt', 'Ich bekomme angemessen bezahlten Urlaub', 'Sonstiges Feedback', 'Ich kann meine Verbesserungsvorschläge dem Unternehmen mitteilen' und 'Unser Unternehmen legt Wert auf meinen beruflichen Fortschritt' verwenden Öffnen Sie sieben Ansichten in verschiedenen ClickUp-Konfigurationen , z. B. 'Alle Übermittlungen', 'Abteilung', 'Team-Feedback', 'Unternehmens-Feedback' und 'Leitfaden für den Einstieg', um einfach auf das Feedback zuzugreifen und es zu organisieren

, z. B. 'Alle Übermittlungen', 'Abteilung', 'Team-Feedback', 'Unternehmens-Feedback' und 'Leitfaden für den Einstieg', um einfach auf das Feedback zuzugreifen und es zu organisieren Mit Tags, Abhängigkeiten von Aufgaben, Automatisierungen, KI und mehr das Engagement der Mitarbeiter steigern

💡Pro-Tipp: ClickUp bietet Vorlagen für verschiedene Umfragebedürfnisse, von der Mitarbeiterzufriedenheit bis zum Kundenfeedback, und erleichtert so den sofortigen Beginn der Erfassung wertvoller Daten.

Zusätzlich bietet die ClickUp Produkt-Feedback-Umfrage Vorlage steht auf der Plattform zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie über alle Tools verfügen, die Sie für eine effektive Datenerfassung benötigen.

Sammeln Sie aussagekräftiges Feedback und Daten mit der ClickUp Vorlage für Produkt-Feedback-Umfragen

So wird die Vorlage helfen:

Benutzerdefinierte Status und Felder: Erstellen Sie benutzerdefinierte Status (z. B. "In Bearbeitung", "Geprüft", "Zu prüfen"), um den Fortschritt jeder Umfrage nachzuverfolgen. Darüber hinaus können benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden, um die Antworten anhand verschiedener Attribute wie "Allgemeine Produktzufriedenheit" und "Nutzungserfahrung" zu kategorisieren, was eine bessere Organisation und Analyse des Feedbacks ermöglicht

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status (z. B. "In Bearbeitung", "Geprüft", "Zu prüfen"), um den Fortschritt jeder Umfrage nachzuverfolgen. Darüber hinaus können benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden, um die Antworten anhand verschiedener Attribute wie "Allgemeine Produktzufriedenheit" und "Nutzungserfahrung" zu kategorisieren, was eine bessere Organisation und Analyse des Feedbacks ermöglicht Mehrere benutzerdefinierte Ansichten: Sie können innerhalb der Vorlage auf fünf Ansichten zugreifen, darunter 'Gesamtzufriedenheit', 'Übermittlungen' und 'Produktbewertungen'. Diese Vielfalt ermöglicht es Teams, Daten aus verschiedenen Perspektiven zu visualisieren und zu analysieren, so dass Trends und verbesserungswürdige Bereiche in der Produktentwicklung leichter erkannt werden können

Sie können innerhalb der Vorlage auf fünf Ansichten zugreifen, darunter 'Gesamtzufriedenheit', 'Übermittlungen' und 'Produktbewertungen'. Diese Vielfalt ermöglicht es Teams, Daten aus verschiedenen Perspektiven zu visualisieren und zu analysieren, so dass Trends und verbesserungswürdige Bereiche in der Produktentwicklung leichter erkannt werden können Features für das Projektmanagement: Integrieren Sie Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung, Achtung vor Abhängigkeiten und Tagging. Diese Features helfen Teams dabei, den Umfrageprozess effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass das Feedback rechtzeitig erfasst und bearbeitet wird

Integrieren Sie Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung, Achtung vor Abhängigkeiten und Tagging. Diese Features helfen Teams dabei, den Umfrageprozess effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass das Feedback rechtzeitig erfasst und bearbeitet wird Datenanalyse-Tools: Verwenden Sie integrierte Tools, um Daten in Diagrammen und Grafiken zusammenzufassen. Diese visuelle Darstellung des Feedbacks hilft dabei, die Stimmung der Kunden schnell zu verstehen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Umfrageergebnisse zu treffen

Ob Sie software für Mitarbeiterbefragungen oder ein umfassendes Feedback-System, ClickUp hat alles, was Sie brauchen.

Umfragen schneller erstellen, starten und auswerten mit ClickUp

Die Erstellung und Verwaltung von Umfragen mit ClickUp Forms vereinfacht den Prozess und bietet erweiterte Features und benutzerdefinierte Optionen, die Google Forms nicht bietet. Ganz gleich, ob Sie Marktforschung betreiben, Mitarbeiterfeedback einholen oder Einblicke in Ihre Kunden gewinnen möchten, ClickUp Forms bietet eine integrierte Lösung, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Mit ClickUp profitieren Sie von erweiterten benutzerdefinierten Funktionen, detaillierten Analysen, einfacher Integration in andere Tools, Offline-Funktionen und interaktiven Frageformaten. Darüber hinaus hilft Ihnen die Vielzahl der verfügbaren Vorlagen, wie z. B. die Vorlage für Umfragen zum Mitarbeiterengagement, schnell und effektiv loszulegen. Anmeldung für ClickUp um Umfragen von Weltklasse zu erstellen!