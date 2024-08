Fragen zur Kundenentdeckung, um Ihren Markt und Ihr Produktpotenzial vollständig zu verstehen

Angenommen, Sie möchten einen Baum pflanzen. Sie würden das nicht auf dem erstbesten Stück Land tun, das Sie finden, oder?

Sie würden zuerst recherchieren - einen fruchtbaren und gut durchlässigen Boden suchen und einen Standort in Betracht ziehen, der optimale Sonneneinstrahlung gewährleistet. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Anpflanzungen Früchte tragen. 🍎

Genauso würden Sie kein Produkt entwickeln, ohne zu erforschen, welche Kundenbedürfnisse Sie ansprechen wollen. Kunden- oder Produkterkundungen sind unerlässlich, wenn Sie wollen, dass Ihr Produkt Früchte trägt, d. h. potenziellen Kunden einen Mehrwert bietet und finanziell und am Markt erfolgreich ist.

Als Produktmanager kann die Art und Weise, wie Sie an Ihre Gespräche zur Kundenfindung herangehen, die richtigen Geschäftsentscheidungen herbeiführen. Sie müssen die richtigen Fragen stellen, um die entscheidenden Informationen für die Gestaltung Ihres Produkts zu erhalten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen unsere Go-To Kundenfindungsfragen für die Entwicklung neuer Produkte oder die Anpassung bestehender Lösungen vor. Außerdem finden Sie Tipps und Tools, mit denen Sie Ihren Erkundungsprozess effektiv und effizient gestalten können.

Was sind Kundenfindungsfragen?

Fragen zur Kundenfindung sind Fragen, die Sie stellen kunden oder Klienten um ihre Bedürfnisse zu entdecken und zu verstehen - insbesondere die, die noch nicht erfüllt wurden. Jedes unerfüllte Bedürfnis wird als Schmerzpunkt bezeichnet.

Die Schmerzpunkte helfen den Produktteams, ihre Annahmen über den Markt zu überprüfen, das Profil der frühen Anwender des Produkts einzuschätzen und sich auf die Entwicklung von Produkten zu konzentrieren, die sowohl nützlich sind als auch gut ankommen. 💗

Kundenentdeckung: Konzept und Prozess

Bei der Kundenentdeckung geht es darum, Ihre Zielkunden kennenzulernen, damit Sie ein Produkt entwickeln können, das ihnen am besten dient, ihr Engagement fördert und sich gut verkauft.

Normalerweise beginnt der Prozess mit der Erstellung eines benutzer-Persona die eine bestimmte demografische Gruppe und ihre relevanten funktionalen und psychologischen Bedürfnisse abbildet. Anschließend sammeln Sie mithilfe von Erkundungsfragen Informationen von tatsächlichen Käufern und verfeinern die Persona im Laufe der Zeit. In den meisten Fällen werden die Daten an die Entwicklerteams weitergegeben, die an dem Produkt arbeiten.

Der Erkundungsprozess endet nicht mit der produkteinführung da sich die Kundenbedürfnisse im Laufe der Zeit ändern. Sie müssen analysetools verwenden, um Erkenntnisse in Echtzeit zu sammeln über das Kundenverhalten zu sammeln und das Produkt entsprechend anzupassen, um ihre Kunden zu binden .

Tipp: Verwenden Sie kostenlose ClickUp-Vorlagen, um Ihre Kunden- oder Produktfindungsprozesse zu vereinfachen. Von produktstrategie zu persönliche Vorlagen des Benutzers finden Sie mehr als 1.000 vorstrukturierte Dokumente mit integrierten Datenverwaltungsfunktionen zur Beschleunigung Ihrer Arbeitsabläufe.

Zum Beispiel können Sie die ClickUp Kundenkontakt-Formular-Vorlage zum Sammeln und Organisieren von Antworten von marktforschung und Umfragen an einem Ort.

Verwenden Sie die ClickUp-Kundenkontaktformular-Vorlage, um Informationen über Kundenbedürfnisse und -wünsche zu erhalten

Beziehung zwischen Kunde und Produktentdeckung

Kunden- und Produktentdeckung sind eng miteinander verwobene Konzepte, die jedoch unterschiedliche Ziele verfolgen.

Während es bei der Kundenfindung darum geht, die unerfüllten Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe zu verstehen, geht es bei der Produktfindung darum, das Produkt zu finden, das diese Bedürfnisse erfüllt. Sie konzentriert sich auch auf das Wie - die Methoden, die Sie anwenden sollten, um das Produkt zu entwickeln oder zu ändern und es relevant zu halten.

Allgemeine Methoden zur Kundenfindung

Sie können gewinnen kundeneinblicke auf viele Arten:

Direkt von den Kunden : Halten Sie die Probleme der Kunden fest, indem Sie:

Durchführung von Live-Kundeninterviews mit Einzelpersonen und Fokusgruppen Verteilen von feedback-Formulare online, um ein größeres Publikum zu erreichen Nutzung von Social Listening zur Überwachung von Online-Diskussionen über Ihr Produkt

: Halten Sie die Probleme der Kunden fest, indem Sie: Intern ermitteln : Bitten Sie Ihre Vertriebsteams und Kundenbetreuer, die täglich mit den Kunden interagieren, um Einblicke

: Bitten Sie Ihre Vertriebsteams und Kundenbetreuer, die täglich mit den Kunden interagieren, um Einblicke Durch Produktanalysen : Vieleproduktmanagement-Tools enthalten Funktionen wie Sitzungsaufzeichnungen und Heatmaps, die Ihnen helfen, diecustomer Journeyszu visualisieren, Nutzungsmuster zu verfolgen und Problembereiche zu erkennen

: Vieleproduktmanagement-Tools enthalten Funktionen wie Sitzungsaufzeichnungen und Heatmaps, die Ihnen helfen, diecustomer Journeyszu visualisieren, Nutzungsmuster zu verfolgen und Problembereiche zu erkennen Bydie Analyse von Wettbewerbern und Branchentrends: Finden Sie heraus, was Ihre Hauptkonkurrenten und Branchenführer tun und warum. Bemühen Sie sich, denselben (oder einen höheren) Wert zu bieten, und überlegen Sie sich, wie Sie deren Schwächen ausnutzen können

Fragen an Experten zur Kundenfindung

In den folgenden vier Abschnitten schlagen wir einige von Experten empfohlene Fragen vor, die Sie potenziellen Kunden (persönlich oder online) stellen können, um deren Probleme besser zu verstehen. Sie können die Fragen so abändern, dass sie für Ihr spezifisches Produkt oder Ihre Zielgruppe geeignet sind.

1. Fragen, die sich auf die Schmerzpunkte, Rollen und alltäglichen Aufgaben des Kunden beziehen

Stellen Sie diese offenen Fragen, um herauszufinden, wie Ihr Produkt für den Kunden nützlich sein kann:

Was ist Ihr derzeitiger Job und was sind Ihre wesentlichen Aufgaben? Die Antwort auf diese kritische Frage wird die Konzeption und die Entwicklung des Produkts leitenentwicklung Ihres Produkts. Sie offenbart den Kontext, in dem das Produkt am häufigsten verwendet werden wird

Die Antwort auf diese kritische Frage wird die Konzeption und die Entwicklung des Produkts leitenentwicklung Ihres Produkts. Sie offenbart den Kontext, in dem das Produkt am häufigsten verwendet werden wird Was sind derzeit Ihre größten Probleme: Die aktuellen Probleme des Kunden zeigen, wo bestehende Produkte versagen. Ihr Produkt sollte idealerweise diese spezifischen Probleme lösen

Die aktuellen Probleme des Kunden zeigen, wo bestehende Produkte versagen. Ihr Produkt sollte idealerweise diese spezifischen Probleme lösen Was sind die größten Herausforderungen, auf die Sie bei Ihrer Arbeit stoßen?: Obwohl diese Frage der vorherigen ähnelt, kann sie Probleme aufdecken, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, und Ihnen dabei helfen, abgerundete Lösungen zu entwickeln

2. Fragen zu bestehenden Lösungen

Um die Produkte zu verstehen, mit denen Sie konkurrieren, sollten Sie folgende Fragen stellen:

Welche Tools verwenden Sie derzeit zur Lösung von Problemen, die für Ihre Arbeit spezifisch sind? Mit dieser Frage können Sie Ihre größten Konkurrenten identifizieren. Ihr Ziel ist es, die vorhandenen Tools entweder zu ergänzen oder sie zu übertreffen, indem Sie eine optimalere Lösung anbieten

Mit dieser Frage können Sie Ihre größten Konkurrenten identifizieren. Ihr Ziel ist es, die vorhandenen Tools entweder zu ergänzen oder sie zu übertreffen, indem Sie eine optimalere Lösung anbieten Was gefällt Ihnen nicht an den Lösungen, die Sie ausprobiert haben: Die Antwort auf diese Frage zeigt Ihnen die Schwächen Ihrer Konkurrenten auf. Sie werden wissen, auf welche Fehler Sie achten müssen und auf welche opportunen neuen Funktionen Sie achten sollten, wennihr Produkt entwerfen Tipp: Wie bauen Sie ein hervorragendes Produkt? Verwenden Sie die ClickUp Mitbewerber Tracking Vorlage um die Produkte, Funktionen und Preise Ihrer Mitbewerber zu verfolgen.

3. Fragen, die sich auf die Perspektive der Nutzer Ihres Produkts beziehen

Sobald Ihr Produkt für Testläufe bereit ist, verwenden Sie die folgenden Fragen, um erstes Feedback zu sammeln:

Wie einfach ist dieses Produkt zu benutzen?: Intuitivität und Zugänglichkeit sind die ersten Kriterien, die die Benutzer beurteilen werden. Wenn Ihr Produkt nicht benutzerfreundlich ist, werden mehr Benutzer davon abgehalten, es zu erforschen, unabhängig von der Anzahl oder Qualität der Funktionen

Intuitivität und Zugänglichkeit sind die ersten Kriterien, die die Benutzer beurteilen werden. Wenn Ihr Produkt nicht benutzerfreundlich ist, werden mehr Benutzer davon abgehalten, es zu erforschen, unabhängig von der Anzahl oder Qualität der Funktionen Gibt es neue Funktionen, die Sie sich für Ihr Produkt wünschen?:_ Diese Frage gibt Aufschluss darüber, welche Funktionen Sie vielleicht vermisst haben oder welche Sie zusätzlich einbauen sollten

Diese Frage gibt Aufschluss darüber, welche Funktionen Sie vielleicht vermisst haben oder welche Sie zusätzlich einbauen sollten Wenn Sie etwas an diesem Produkt ändern könnten, was wäre das?: Fragen Sie, welche Funktionen Kunden oder ein bestimmtes Kundensegment verbessern möchten, und notieren Sie den Grund für die Unannehmlichkeiten

4. Fragen zur Gewinnung weiterer wertvoller Erkenntnisse

Nutzen Sie die folgenden Fragen, um detaillierteres Feedback zu Ihrem Produkt zu erhalten:

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Produkt einem Kollegen oder Freund empfehlen würden?: Mit dieser Frage können Sie die Zufriedenheit der Nutzer quantifizieren

Mit dieser Frage können Sie die Zufriedenheit der Nutzer quantifizieren Haben Sie vor diesem Produkt andere Lösungen ausprobiert?: So erfahren Sie, was Ihr Produkt von anderen unterscheidet und was den Nutzer dazu bewogen hat, zu diesem Produkt zu wechseln. Es zeigt auch die Kriterien eines durchschnittlichen Benutzers für die Bewertung von Produkten in dieser Branche

So erfahren Sie, was Ihr Produkt von anderen unterscheidet und was den Nutzer dazu bewogen hat, zu diesem Produkt zu wechseln. Es zeigt auch die Kriterien eines durchschnittlichen Benutzers für die Bewertung von Produkten in dieser Branche Gibt es Funktionen, die Sie nicht nutzen?:_ Ihr Produkt sollte zwar umfassend, aber auch einfach sein. Wenn eine Funktion keinen Mehrwert bietet, sollten Sie sie entweder überarbeiten oder entfernen. Aber seien Sie vorsichtig. Manchmal liegt die Ursache des Problems nicht in der Funktion selbst, sondern in ihrer Akzeptanz. In diesem Fall sollten Sie den neuen Produktnutzern einfach mehr Unterstützung bieten

Ihr Produkt sollte zwar umfassend, aber auch einfach sein. Wenn eine Funktion keinen Mehrwert bietet, sollten Sie sie entweder überarbeiten oder entfernen. Aber seien Sie vorsichtig. Manchmal liegt die Ursache des Problems nicht in der Funktion selbst, sondern in ihrer Akzeptanz. In diesem Fall sollten Sie den neuen Produktnutzern einfach mehr Unterstützung bieten Gibt es irgendetwas, das Sie dazu bringen könnte, das Produkt nicht mehr zu benutzen?_ Diese Frage ist sehr wertvoll, weil sie Ihnen zeigt, worauf Sie achten müssen. Sie ermöglicht es Ihnen, potenzielle Probleme zu erkennen und anzugehen, bevor sie auftreten

Wann sollten Sie Kundenbefragungen durchführen?

Kundenbefragungen sollten idealerweise während des gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung durchgeführt werden. Da der Markt dynamisch ist und viele unvorhergesehene Variablen die Kundenpräferenzen beeinflussen können, ist es wichtig, die Meinungen der Kunden kontinuierlich zu bewerten und anstrengungen zur Produktverbesserung einzuleiten .

In der Pre-Launch-Phase stellen Sie Hypothesen über die Bedürfnisse Ihrer Zielkunden auf - die zuvor besprochenen Interviewfragen zur Kundenfindung dienen der Überprüfung Ihrer Hypothesen.

Sobald Sie wissen, worauf Sie sich bei der Gestaltung Ihres Produkts konzentrieren müssen, können Sie zum Prototyping übergehen. Bitten Sie Ihre Kunden erneut um ihre Meinung, wenn Sie eine frühe Version des Produkts erstellen. So können Sie herausfinden, ob das Produkt ihre Probleme löst und ob es gut aussieht und sich gut anfühlt.

Nach der Markteinführung dienen diese Fragen dazu, Leitlinien für die Produktoptimierung zu erstellen kundenerfolg . Sie können:

Feinabstimmung der Funktionen und der Benutzererfahrung

Aktuelle Probleme angehen, die Sie vielleicht vorher übersehen haben

Zwischenzeitlich aufgetretene Nutzungsherausforderungen angehen

Die richtige Kundenermittlung erleichtert auch Ihre segmentierungsprozess . Sie werden in der Lage sein, lukrative Nutzersegmente zu verstehen, um eine benutzerdefinierte Preisstrategie zu implementieren oder ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Wenn Sie Ihr Produkt mit Blick auf die Kunden entwerfen und optimieren, sorgen Sie für eine kontinuierliche Anpassung des Produkts an den Markt und für Kundenzufriedenheit. Außerdem schaffen Sie die Voraussetzungen für effektive produktmarketing und die Mundpropaganda in Gang bringen. 🗣️

Mit den richtigen Tools können Sie die Sammlung und Analyse von Kundendaten effizienter gestalten, z. B:

Werkzeuge für Kommunikation und Videokonferenzen

Mit diesen Tools können Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten, interviews planen und führen Sie sie durch. Obwohl persönliche Gespräche für Kundengespräche bevorzugt werden, sind sie nicht immer möglich, so dass Videokonferenzen die nächstbeste Lösung sind. 📹

Umfragen, Formulare und Fragebögen

Wenn Sie große Mengen an Kundendaten sammeln müssen, können Sie dies online über Umfrage- und Fragebogen-Tools tun oder Ihre Fragebögen auf Branchenveranstaltungen verteilen.

Mit Social Media Listening Tools können Sie Social Media-Kanäle auf Erwähnungen Ihres Produkts oder Unternehmens überwachen, die öffentliche Wahrnehmung einschätzen und schnell auf Lob und Bedenken reagieren.

Bonus: Verwenden Sie ClickUp's social Media Vorlagen um Ihre Online-Kampagnen zu rationalisieren. Marketing-Teams von Marken mit starker Social-Media-Präsenz werden die ClickUp Social-Media-Strategie-Workflow-Vorlage um Inhalte zu planen und Leistungskennzahlen zu analysieren.

Nutzen Sie ClickUp's anpassbares Social Media Strategy Workflow Template, um wichtige Aufgaben im Bereich Social Media zu planen und zu erledigen

Kontaktinformationen

Kaufhistorie

Benutzer-Feedback

Reklamationen

Die Kundenfindung ist eine komplexe und kollektive Aufgabe. Koordinieren Sie alle anfallenden Aufgaben zwischen Produkt- und Marketingteams mithilfe von projektmanagementsoftware . Solche Tools helfen bei der Rationalisierung Ihres Arbeitsablaufs, halten den Zeitplan ein und helfen Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen.

ClickUp: Ein Tool, das sie alle ersetzt

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Kundenfindungsübungen zu planen und das gesamte Wissen an einem Ort zu organisieren

Anstatt zwischen all diesen Anwendungen und Tools zu wechseln, warum nicht ClickUp ? Es ist eine kostenlose und vielseitige Arbeitslösung für Projekt- und Produktmanager gleichermaßen! ClickUp kann beim Produktmanagement helfen und Kundenfindung während des gesamten Produktlebenszyklus unterstützen - von der ersten Idee bis zur Markteinführung. 🌸

Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben zur Planung und Koordinierung der Arbeit in Forschungs- und Marketingabteilungen. ClickUp bietet auch mehrere integrierte Kommunikationswerkzeuge, wie z. B. das Chat-Ansicht und @mentions , um ein klares Verständnis der Arbeitsabläufe im Team zu fördern.

Sie können wählen zwischen 15+ Ansichten um Ihren Arbeitsbereich anzupassen. Verwenden Sie zum Beispiel die Board-Ansicht um Ihre Erkundungsbemühungen über Produktstufen hinweg zu planen, oder verwenden Sie die Kalender-Ansicht um 1-1 Kundengespräche zu planen.

Mit ClickUp Formulare können Sie mit wenigen Klicks maßgeschneiderte Umfragen zum Kundenfeedback erstellen und diese über verschiedene Kanäle verteilen. Wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten, verwenden Sie eine der zahlreichen ClickUp fragebogen-Vorlagen um loszulegen. ClickUp kann Antworten automatisch in Aufgaben umwandeln - überwachen Sie sie in der Tabellenansicht und behalten Sie den Überblick über gefragte Funktionen oder häufige Benutzerprobleme.

Mit ClickUp Forms können Sie die perfekten Umfragen erstellen, um Kundenmeinungen zum Produkt zu sammeln

ClickUp CRM, um die Ziele der Kundenzufriedenheit im Auge zu behalten ClickUps CRM-Suite hilft Ihnen bei der Verwaltung von Kundeninformationen, Verkaufspipelines und Aufträgen sowie bei der Pflege engerer Kundenbeziehungen.

Für den Anfang können Sie alle Ihre Kundendaten und Produktstrategien organisieren mit ClickUp-Dokumente . Erstellen und verfeinern Sie Kunden-Personas in kürzester Zeit dank der plattformeigenen KI-Assistent -ClickUp Brain. Nutzen Sie vorgefertigte Prompts, um das Tool mit der Erstellung zu beauftragen:

Ideale Benutzer-Personas

Forschungsstudien

Anwendergeschichten

Fragen zur Produktentdeckung

Inhaltliche Briefings

Sie können mit dem Tool auch Brainstorming betreiben und Ideen zur Produktoptimierung entwickeln! 💡

ClickUp AI kann Ihnen Zeit und Mühe ersparen, indem es Kunden-Personas, Produktanforderungen und andere Dokumente an Ihrer Stelle generiert

Müssen Sie mit Ihrem Team User Journeys visualisieren? ClickUp-Whiteboards ermöglichen Ihnen die Darstellung von Customer Journeys auf einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Leinwand. Nutzen Sie diese Funktion zusammen mit Ihren Teamleitern, um Engpässe zu identifizieren und proaktiv Verbesserungen zu planen.

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards ansprechende Customer Journey Maps und planen Sie die nächsten Schritte mit Ihren Teamkollegen

Sie können auch Ziele für die Produkteinführung festlegen und diese in einer benutzerdefinierten Datenbank verfolgen ClickUp Dashboard -Verwenden Sie über 50 Karten, um alle Kunden- und Produktmetriken auf einen Blick zu sehen.

Erstellen Sie Ihr ideales ClickUp-Dashboard und verfolgen Sie Fortschritt, Leistung und Kundenanalysen auf einen Blick

Das Beste an ClickUp ist, dass es sich in mehr als 1.000 Tools integrieren lässt, darunter E-Mail-Anbieter und Meeting-Software, so dass alle Ihre Anwendungen von einem Ort aus zugänglich sind.

Do's and Don'ts der Kundenfindung

Befolgen Sie die folgenden Tipps, um das Beste aus Ihren Kundenfindungsbemühungen herauszuholen.

DO: Bereiten Sie alles vor und dokumentieren Sie es

**Haben Sie ein klares Ziel vor Augen, wenn Sie sich an Ihre Kunden wenden, um so viel wie möglich über sie zu erfahren. Erstellen Sie die Frageliste sorgfältig und halten Sie sich daran, um keine Zeit zu verschwenden. ⌚

Notieren Sie sich während des Gesprächs alle relevanten Beobachtungen. Organisieren Sie das Wissen sorgfältig, damit Sie später leicht darauf zugreifen können.

DO: Machen Sie ein freundliches Gespräch daraus

Seien Sie freundlich, wenn Sie Kunden persönlich befragen. Lächeln Sie und lockern Sie die anfängliche Spannung mit etwas Smalltalk auf. Auch wenn Sie mit einer bestimmten Absicht in das Gespräch gehen, darf es sich für den Kunden nicht wie ein Verhör anfühlen. Auf diese Weise wird der potenzielle Kunde eher bereit sein, sich zu öffnen und wertvolle Einblicke zu gewähren. 🤝

DON'T: Haben Sie Angst vor Ablehnung

Negatives über Ihre Produktidee zu hören, tut weh, aber hören Sie sich die Probleme der Kunden genau an, wenn sie sich beschweren.

Betrachten Sie es so: Wenn Ihre Annahmen falsch waren, ist es besser, die Nachricht in der Anfangsphase zu hören, solange Sie noch nicht viel Zeit, Geld und Mühe in die Entwicklung des Produkts investiert haben und marketing-Kampagnen .

DON'T: Geben Sie während des Gesprächs nicht zu viel preis

Verraten Sie nicht zu viel über den Zweck des Gesprächs. Zum Beispiel: Unsere Produktmanager werden Ihre Antworten nutzen, um eine neue App zu entwickeln.

Ein Übermaß an Informationen kann dazu führen, dass sich der Kunde belastet und unwohl fühlt und sich weigert, seine ehrlichen Gedanken mitzuteilen.

Schnellere Kunden- und Produktfindung mit ClickUp

Die Kundenforschung ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung und Optimierung von Produkten. Wenn Ihre Entscheidungen auf Fakten beruhen, werden Ihr Produkt und Ihr Unternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein. 🌟

Mit Tools wie ClickUp kann die Kundenfindung nicht nur fruchtbar sein, sondern auch rationalisiert werden. Holen Sie sich die kostenlose Lösung noch heute und verschaffen Sie sich im Handumdrehen neue Kundeneinblicke.